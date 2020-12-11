يصف السيد ترامب نفسه بزعيم المعاملات، لكنه لم ينَل الكثير من الزعيم السعودي. لم تتحقق عمليات شراء الأسلحة الأميركية الموعودة، ولم يتحقق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل الذي سعت إليه الإدارة بشدة في شهورها الأخيرة.

ثم هناك قضية وليد فتيحي، المواطن الأميركي والطبيب البارز والمتحدث التحفيزي الذي اعتُقِل وتعذّب خلال حملة القمع التي جرت عام 2017 بقيادة محمد بن سلمان. كانت قضية الدكتور فتيحي محطّ تركيز دبلوماسية إدارة ترامب في الرياض. وقد أثيرت علنًا خلال زيارتين للمملكة هذا العام من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو الذي طلب إسقاط التهم المعلّقة ضد الطبيب والسماح له ولأسرته المكونة من سبعة أفراد بالسفر، وجميعهم من مواطني الولايات المتحدة.

وجاء الرد على هذه الطلبات يوم الثلاثاء على شكل حكم بالسجن لست سنوات بحق الدكتور فتيحي من قبل محكمة سعودية. وشملت الجرائم التي زُعم أنّه ارتكبها السعي للحصول على الجنسية الأميركية. كان الحكم في جوهره بمثابة ركلة في مؤخرة إدارة ترامب وهي تغادر الباب من قبل النظام السعودي - وتحدٍّ مباشرٍ للرئيس المنتخب جو بايدن.

من المفارقة أنّ الدكتور فتيحي رأى نفسه شخصًا يسعى لبناء الجسور بين السعودية والولايات المتحدة. بعد أن أمضى عقدًا من الزمن في هذا البلد، حصل خلاله على شهادتي البكالوريوس والطب من جامعة جورج واشنطن وشهادة في الصحة العامة من جامعة هارفارد، عاد إلى مسقط رأسه جدة حيث افتتح مستشفى خاصًا بالشراكة مع مستشفى كليفلاند كلينِك، وفي وقت لاحق مع مستشفى مايو كلينِك. عيَّن الدكتور فتيحي عشرات الأطباء المدرَّبين في الولايات المتحدة وكثيرًا ما كان يهتم بالدبلوماسيين الأميركيين المتمركزين في جدة. في تلك الأثناء، أصبح شخصيةً مشهورةً على يوتوب ونال 1.7 مليون متابع على تويتر.

أخبرنا الدكتور فتيحي في وقت سابق من هذا العام أنّ هذا الكمّ من المتابعين هو على الأرجح ما قاد محمد بن سلمان لإدراجه في حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت خصومه عام 2017. تعرّض للتعذيب واحتُجِز لمدة 21 شهرًا من دون محاكمة. ساهم الضغط الأميركي في إطلاق سراحه بكفالة في عام 2019، وأكد المسؤولون السعوديون للدبلوماسيين الأمريكيين أنّه قضيته ستُسقَط. بدلاً من ذلك، فقد تعرض للاحتجاز الآن، حتى مع إحياء النظام السعودي الإجراءات الجنائية ضد المعارضين المحليين الآخرين مثل الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.