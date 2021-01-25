مع الانتقال إلى إدارة جديدة، جادل خالد الجبري في رسالة بريد إلكتروني أرسلها لي أن تأمين حرية أخيه وأخيته "سيكون الاختبار الأكثر دقة في الولايات المتحدة لقدرتهم على التأثير في سلوك محمد بن سلمان وتغييره".

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على الرغم من دعم الرئيس دونالد ترامب القوي لمحمد بن سلمان، فقد قالت وزارة الخارجية الأميركية في أغسطس/آب إنّ الضغط على أطفال الجبري "غير مقبول"، وحثت على الإفراج الفوري عنهم وفقًا لرسالة قدمتها عائلة الجبري. وجاء في الرسالة أنّ أي مزاعم سعودية ضد الجبري "يجب معالجتها من خلال القنوات القانونية الراسخة بشفافية كاملة".

تقع هذ القضية الحساسة الآن على عاتق إدارة بايدن التي تريد الحفاظ على الشراكة الأمنية الأميركية مع السعودية ولكنها تسعى أيضًا إلى "إعادة تقييم" تركز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان.

قال لي مسؤول رفيع في وزارة الخارجية يوم الأحد: "ستواصل وزارة الخارجية التوضيح للسلطات السعودية أنّ أي إجراءات قضائية تُتخَذ ضد عائلة الجبري غير مقبولة". "وعلى نحو مماثل، فنحن نشعر بالقلق من الظروف التي أدت إلى نفي [سعد الجبري] إلى كندا. سنواصل إثارة هذه المخاوف مع كبار المسؤولين السعوديين".

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إنّ إدارة بايدن منزعجة بشدة من هذه القضية وتريد إرسال هذه الرسالة إلى السعوديين. لأن محاكمة أطفال الجابري بدأت قبل فترة طويلة من الانتخابات، فلا يرى المسؤولون في ذلك تحديًا مباشرًا لبايدن. ولكن بينما يراجعون مجمل العلاقات الأميركية-السعودية، سيبحث المسؤولون عن كثب في سجل حقوق الإنسان في الرياض وأي خطوات تتخذها في الاتجاه الصحيح.

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أصبحت قضية الجبري أكثر ظلمةً في الأسابيع الأخيرة؛ أُدين عمر وسارة في محاكمة سرية في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة غسيل الأموال والتآمر للهروب من المملكة، وحُكم عليهما بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أعوام ونصف على الترتين، وفقًا لخالد الجبري. وقال إنّ التهمة السعودية خاطئة لأنها عاملت بدلات المعيشة العادية الخاصة بأشقائه عندما كانا قاصرَين على أنها شيء غير لائق، وأشار إلى أن خطة الهروب المزعومة جاءت أثناء إغلاق حدود البلاد بسبب كوفيد-19.

كما قال خالد الجبري إنّ المدعي العام السعودي لم يقدم أي دليل مباشر على ارتكاب أشقائه لهذه الجرائم، وأن المحامي الذي عُيِّن لتمثيلهم لم يُسمح له بمقابلة موكلَيه في أماكن احتجازهم السرية.

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في الأسبوع الماضي، اختفت القضية من السجل الرسمي للقضايا الجنائية السعودية عبر الإنترنت، لكن الأسرة لم تكن متأكدة من معنى حدوث ذلك.

أحد أسباب قلق المسؤولين الأميركيين بشأن القضية، عبر إدارتين مختلفتين، هو أنّ سعد الجبري كان شريكًا رئيسيًا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" في جهودها لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة. أشارت رسالة في يوليو/تموز 2020 إلى ترامب من مجموعة مؤلفة من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين إلى أنّ الجبري "نُسب إليه الفضل من قبل مسؤولي سي آي أيه السابقين لإنقاذ آلاف الأرواح الأميركية من خلال اكتشافه للمؤامرات الإرهابية ومنعها".

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وأكد أعضاء مجلس الشيوخ بالقول: "نعتقد أنّ لدى الولايات المتحدة التزامًا أخلاقيًا لفعل ما بوسعها للمساعدة في تأمين إطلاق سراح أطفاله."

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كان ابن وابنة الجبري من ضمن الأهداف الأولى لمحمد بن سلمان عندما استولى على السلطة في 21 يونيو/أيار 2017 عندما أطاح بولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي كان يرعى سعد الجابري. أوقِف الابن والابنة في مطار الرياض ذلك اليوم. سارة التي كانت تبلغ من العمر حينها 17 عامًا مُنعت من مغادرة البلاد ورفض شقيقها عمر البالغ من العمر 18 عامًا المغادرة بدونها. كان الاثنان في طريقهما إلى الدراسة في الولايات المتحدة حيث كان يعيش والدهما حينئذ.

ناشد سعد الجبري ابن سلمان لي يرفع حظر السفر عنهما. لم يرد ولي العهد في البداية، لكنه بعث برسالة إلى الجبري في سبتمبر/أيلول 2017: "أريد حل مشكلة ابنك وابنتك، لكن هذا ملف حساس للغاية هنا"، وفقًا لترجمة قدمتها العائلة. واعتبر الجبري ذلك إشارةً إلى ولي العهد السابق الذي اتهمه ابن سلمان بالتآمر مع الجبري لسحب الأموال من تمويل الاستخبارات السرية. نفى الجبري ومحمد بن نايف التهم من خلال محاميهم.

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عندما رفض الجبري طلب ابن سلمان للتعاون عند تواصلهما في سبتمبر/أيلول 2017، ولي العهد حذر قائلًا إنّه سيسعى إلى اعتقال الجبري من خلال مذكرة من الإنتربول أو "وسائل أخرى من شأنها أن تضر بك"، وفقًا للمراسلات التي قدمتها العائلة.

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عرض رئيس الوزراء الكندي السابق برايَن مولروني وساطته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وزار البيت الأبيض لمناقشة القضية مع صهر ترامب وكبير مستشاريه جارِد كوشنَر، وفقًا لخالد الجبري. وقال إنّ كوشنَر رد من خلال مولروني بالقول: "إنّه وضع مسموم، كل شخص لديه الكثير من المعلومات ضد الآخر."

مضت الحكومة السعودية قدمًا في طلبها إصدار مذكرة توقيف من الإنتربول بحق الجبري بذريع مزاعم فساد. لكن لجنة الإنتربول رفضت الطلب في يوليو/تموز 2018. وأشارت اللجنة في قرارها إلى أنّ "الإجراءات التقييدية غير المبررة على عائلته تشير إلى أنّ القضية لها دوافع سياسية وليست قضائية بحتة".

رفع سعد الجبري دعوى قضائية ضد ابن سلمان في أغسطس/آب 2020 في محكمة جزائية فيدرالية بواشنطن على أمل فرض حل قضائي للقضية أو التفاوض على تسوية ما. في اليوم الذي رُفِعَت الدعوى فيه، أرسلت وزارة خارجية ترامب خطاب دعمها الاستثنائي للجبري، واصفةً إياه بأنّه "شريك مهم للحكومة الأميركية، يعمل معنا عن كثب لضمان سلامة الأميركيين". وجاء في الرسالة أنّ "أي اضطهاد ... لأفراد عائلة الجبري أمر غير مقبول".