هذه النتيجة البائسة لم تفاجئ الكثير منا. فبعد أسبوع واحد من بدء انتفاضة التحرير نشرتُ مقالًا في صحيفة الفايننشال تايمز أتنبأ فيها بسقوط مبارك وأحذّر من خطر هيمنة الإخوان المسلمين وتمترُس العسكريين في مؤسسات الدولة – وهي مخارف شاركني فيها العديد من المتظاهرين. لكننا اعتقدنا أنّ الحذر سيحمي عملية الانتقال للديمقراطية. أنستنا نشوة الانتصار أنّ الوعي بالمخاطر لا يعني قدرتنا على درئها.

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كان الكثير منا يدرك الحاجة لتجاوز الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، وعملنا جاهدين على بناء الجسور وخلق أرضيات مشتركة. لكن إغراء إقصاء الآخرين كان أقوى من هذه المحاولات.

تخوّف الكثير منا من تمترُس العسكريين وحاولوا تخفيفه من خلال طمأنتهم على مكانتهم في النظام الجديد. لكن في نهاية الأمر فضّل العسكريون السيطرة بدلًا من الشراكة.

أبدى الكثير منا قلقه من النفوذ الإقليمي وحاولنا طمأنة جيراننا بشأن المستقبل، لكن جيراننا لم يطمئنوا.

كما أدرك الكثير منا – نحن العلمانيون – مدى ضعفنا وحاولنا تنظيم قواعدنا المشتتة. لكن اتضح أنّ الوعي بشأن المشكلة لا يضمن النجاح في حلها.

وخلال السنوات الثلاث التالية تحالفت وتصارعت كل الأطراف مع بعضها ومع الأطراف الإقليمية ودفعوا البلاد إلى حافة الحرب الأهلية جاعلين من الجيش الحكم الفيصل، ثم الحاكم. تبين أنّ إغراء القضاء على الأطراف الأخرى يشكل جزءًا أصيلًا من رؤية الأطراف للمستقبل. وتوضّح الصراعات العربية خلال السنوات العشر الأخيرة النتائج المدمرة لهذا السراب.

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كذلك أغفلنا الفارق الذي يشير إليه الاقتصاديون بين الرغبة والطلب. كنا نرغب في تحويل مصر والعالم العربي إلى ديمقراطيات ليبرالية. لكن هذا لا يعني أننا كنا قادرين على تحقيق ذلك. وهذا خطأ شائع في الثورات. فالثورة نفسها تشهد بتفوق الإرادة على السلطة. كلمة واحدة – نداء للحرية والكرامة – ألهمت الملايين ومنحت السلطة لفاقديها. لكن تبين أنّ هنالك حدودًا لقوة التعبئة الشعبية وأنّ السلطات المؤسسية لديها فرص أكبر لكسب الصراعات الممتدة.

كما أثبتنا ضعفنا بشكل آخر؛ وهو عدم قدرتنا على إدارة دفة الحكم بنجاح. فبينما ملأنا الدنيا بمشروعات وأفكار، حين اختُبِرنا في الحكم - كليبراليين وإسلاميين – جاء أداؤنا بمثل سوء أداء النظام الذي أطحنا به، وأحيانا أسوأ. ولا يمكن تبرير هذا الفشل بالقيود التي حدت من حريتنا في الحكم أو بمقاومة مؤسسات الدولة للتغيير. فالذي يريد التغيير عليه أن يعرف كيف يحول الحكم الفاشل الى حكم رشيد. ومع وجود 70٪ من الشعب في خانة من يعيشون بأقل من خمس دولارات ونصف يوميًا، فإنّ الحديث عن الديمقراطية أو الإسلام أو الخطاب اليساري الراديكالي حول ذبول الدولة وتقاطع الاضطهاد لا يفتقر للجاذبية فحسب، بل يبدد تأييد هؤلاء الذين يجعلون لنا قيمة سياسيًا.

لا أقول أنّ الليبراليين أو الإسلاميين خسروا بسبب فشلهم في الحكم. لقد خسروا لأنه أُطيح بهم. لكن حتى لو كانوا قد نجحوا في البقاء في الحلبة السياسية، فإنّ بقاءهم لم يكن سيؤدي لحكم رشيد. وتقدم لنا تونس وليبيا والعراق ولبنان أمثلةً لبقاء الديمقراطية – أو تقاسم السلطة – في ظل الحكم الفاشل. بمعنى آخر، مالم يكن لدى الأطراف السياسية حلولًا لتحويل الحكم الفاشل إلى حكم رشيد فإنّ الديمقراطية العربية ستظل وعدًا أجوفًا.

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فشل الأطراف العربية في التعايش، وأحلامهم غير الواقعية، وإغفالهم لتحديات الحكم الرشيد أفرغت وعود الربيع العربي من مضمونها. هذا هو الجانب السيء من القصة. لكن الجانب الطيب هو أنّ هذه الأخطاء الثلاثة تنير لنا الطريق إلى الحكم الديمقراطي الرشيد.