يجب ألّا تمر هذه الجريمة النكراء المرتكَبة بحق مقيم دائم في الولايات المتحدة وكاتب مساهم في صحيفة البوست من دون عقاب. بموجب القانون الأميركي، يجب منع محمد بن سلمان من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أصوله. إنّ اختيار الرئيس بايدن عدم انتهاج هذا المسار يشير إلى أنّ التغيير "الأساسي" الذي وعد به في العلاقات الأميركية-السعودية لن يشمل محاسبة حاكمها المتهور، ومن غير المرجح بالتالي أن يُردَع عن اقتراف المزيد من التصرفات الإجرامية.

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من المؤكد أنّ السيد بايدن سيضع حدًا للتدليل البشع وغير المسبوق للسعودية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. تمتع ابن سلمان بامتيازات وصول خاصة إلى البيت الأبيض من خلال جارِد كوشنر، صهر ترامب. أوضحت الإدارة الجديدة أنّ الاتصالات بين واشنطن والرياض ستحدث عبر القنوات العادية، حيث تحدث السيد بايدن إلى الملك سلمان، قائد الدولة الرمزي. زوّد السيد ترامب ابن سلمان بالسلاح لكي يستخدمه في تدخله الكارثي في اليمن حتى بعد حظر الكونغرس لذلك؛ وقد أنهى السيد بايدن بيع تلك الذخائر.

ومع ذلك، في نهاية المطاف، قد تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في عهد بايدن كما كانت قبل إدارة ترامب، عندما تعاملت واشنطن مع المملكة كحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وأكدت الإدارة الجديدة أنها ستستمر في بيع أسلحة "دفاعية" للسعودية والمساعدة في الدفاع عنها من هجمات إيران ووكلائها. على الرغم من أنه قد لا يتلقى مكالمات من السيد بايدن أو يُدعى إلى واشنطن، إلّا أنّ مسؤولين رفيعي المستوى سيستمرون في التواصل مع ابن سلمان: فقد تلقى مؤخرًا مكالمة هاتفية من وزير الدفاع لويد أوستِن.

هنالك حجة عملية لانتهاج هذه السياسة. لا يزال ابن سلمان أقوى شخص في منطقة الخليج العربي، وإن خلف والده كملك للسعودية كما هو متوقع، فقد يظل في هذا المنصب لعقود. لا تزال الولايات المتحدة تعتمد على السعودية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وللمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب. في عهد ابن سلمان، خففت المملكة بعض القيود المحلية المفروضة على النساء وقمعت رجال الدين المتطرفين وأصبحت أكثر وديةً مع إسرائيل. في الأسابيع الأخيرة، سعى ابن سلمان إلى استرضاء السيد بايدن من خلال إطلاق سراح بعض السجناء البارزين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، وإنهاء الحصار المفروض على دولة قطر المجاورة.

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