لكن أهمية التقرير لا تتعلق بالحقائق التي يضيفها، بل بما يجب أن يفعله الرئيس بايدن الآن، خاصة وأنه قد تعهد بالضغط على الحكومة السعودية ومحاسبة ابن سلمان. لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تعترف بوقوع مثل هذه الجريمة البشعة ثم تحافظ على الوضع الراهن في علاقتها مع السعودية بقيادة ابن سلمان، وهذا ينطبق بالخصوص على الولايات المتحدة كونها الحليف الغربي الأقرب للسعودية.

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وهنا نجد أنفسنا أمام السؤال الأهم: كيف نحقق العدالة في قضية جمال؟

يدعو العديد من النشطاء لمعاقبة ابن سلمان بمختلف التدابير بما في ذلك فرض عقوبات شخصية عليه بموجب قانون ماغنِتسكي، كما ورد حديث عن إيصال إشارات للعائلة المالكة السعودية بأنّ التخلص من ابن سلمان هو أسلم لمستقبلها. لا بأس في مثل هذه التدابير، لكن التركيز بشكل ضيق على معاقبة ابن سلمان لن ينصف جمال.

قُتِل جمال لأنه تجرأ على رفع صوته والتعبير عن نفسه بحرية. كصديق لجمال، يحز في نفسي ذلك التركيز الضيق على الجريمة والمجرمين، بدلًا من التركيز على جمال والقيم التي أحبها وضحى من أجلها. إنّ أي رد من قبل إدارة بايدن لا يضع حرية التعبير على رأس القائمة سيخطئ الهدف ويخاطر بتكرار الأخطاء التاريخية السابقة لأمريكا في المنطقة.

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قبل صعود ابن سلمان، كان الفضاء العام السعودي أحد أكثر الفضاءات حيويةً وازدهارًا في العالم العربي، حيث كان المواطنين من طيات المجتمع المختلفة يناقشون الشؤون العامة على تويتر وغيرها من المنصات. كنت قد كتبت عن هذا الظاهرة الجميلة في مارس/آذار 2017، حيث أتاحت حرية التعبير على الإنترنت للسعوديين التحرر من السرديات المفروضة، والمطالبة بالتغيير في مجتمعهم ومن حكومتهم.

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لكن وصول دونالد ترامب للحكم في أمريكا أتاح لابن سلمان تحطيم هذا الفضاء بوحشية، حيث قام باعتقال مئات الأشخاص بسبب تغريداتهم أو مواقفهم على تويتر. وقد وجد جمال نفسه في المنفى في ذروة تلك الحملة القمعية. واستبدل ابن سلمان حيوية وديناميكية هذا الفضاء العام بآلاف الحسابات الوهمية وغير الوهمية والتي ما فتأت تُضَخّ سرديات موالية للحكومة في حملة تضليل منسق.

إن أردنا أن نعرف ما الذي كان يشغل مخيلة جمال، فلننظر لنشاطه خلال الأشهر الثلاثة عشر التي قضاها في المنفى قبل مقتله. أسس جمال منظمة تعنى بالتحول الديمقراطي (الديمقراطية للعالم العربي الآن، أو DAWN)، وتعاون مع الناشط السعودي عمر عبد العزيز لإنشاء جيش إلكتروني يطلق عليه اسم "النحل" لمواجهة حسابات الحكومة السعودية، وهذه قصة موثقة جيدًا في الفيلم الصادر حديثًا بعنوان "المنشق" للمخرج برايَن فوغل. كما تعاون جمال مع فريقي لإنشاء جهاز مراقبة للمعلومات المضللة، وبدء محادثة مع تويتر بشأن قطع المعلومات المضللة من المصدر. كان جمال شغوفًا باستعادة منصات التواصل الاجتماعي كمساحة محايدة للتعبير الحر للسعوديين.

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على الجانب الآخر، نجد أن غالبية جرائم ابن سلمان منذ عام 2017 تتعلق بتضييق الخناق على حرية التعبير – بما في ذلك حملة الاعتقالات في سبتمبر/أيلول 2017 والتي ساعدته على تعزيز سلطته، وعملية اختراق أجهزة مالك صحيفة البوست جَف بيزوس في مايو/أيار 2018، وحملة اعتقالات النسويات في مايو/أيار 2018، إضافة إلى جريمة قتل خاشقجي ذاتها. إن كان هنالك شيء واحد لا يريده ابن سلمان فإنه أن يكون للسعوديين صوتًا حرًا مستقلًا، ومن هنا يجب أن يأتيه الرد.

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إنّ التركيز على معاقبة الطغاة من دون معاونة المجتمعات التي يقمعونها يؤدي لتكرار أخطاء الولايات المتحدة السابقة في الشرق الأوسط. فإن أوقفت الولايات المتحدة بيع الأسلحة لابن سلمان، فلا يزال بإمكانه الحصول على أسلحة من دول أخرى مثل الصين وروسيا؛ وإن حجمت قدرته على إجراء عمليات عسكرية في اليمن، فلا يزال بإمكانه إشعال الفتن باستخدام قدراته الواسعة في نشر المعلومات المضللة وسرديات الكراهية. أما العقوبات الشخصية فقد تكون ضربة لسمعته ومكانته، لكنها لن تزيله تلقائيا من الحكم.

أرى أن الخيار الأفضل هو تمكين ظهور ضوابط الداخلية على ابن سلمان. فإن كانت الولايات المتحدة تريد مستقبلًا خاليًا من التدخلات المستمرة والحروب الأبدية المنهكة في الشرق الأوسط، فعليها أن تنتقل من استراتيجية مبنية على معاقبة الأنظمة السيئة إلى أخرى مبنية على دعم بناء المجتمعات الحرة والقوية، والتي بإمكانها الدفع بالمنطقة إلى مستقبل زاهر.

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على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها الواسع على السعودية لتأمين الإفراج عن سجناء الرأي ورفع حظر السفر عنهم وعن أقاربهم. ومن ثم، يجب عليها أن تراقب عن كثب ما إذا كان ابن سلمان سيعيد اعتقال أي سجناء مُفرَج عنهم حديثًا، خاصة إن تجرأوا على التعبير عن آرائهم بحرية باستخدام تويتر (أو تطبيق "كلوب هاوس" الذي يكتسب شعبية سريعة هذه الأيام).