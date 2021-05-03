على الرغم من أن الولايات المتحدة – وهي بلادي وبلاد عائلتي – قد تحدثت ضد التصرفات القاتلة للسلطات السعودية، إلا أنّ فشلها في مطابقة هذه الكلمات مع الأفعال يشير إلى أنّ مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تُرتكَب ويُفلَت من عقوبتها. الحكم على أخي هو رسالة واضحة للجمهور السعودي مفادها أنّ أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سيواجهون عقابًا شديدًا، كما يخبر العالم أنّه طالما لا يواجه محمد بن سلمان عقوبات، فإنّه سيستمر في انتهاك حقوق الانسان من دون أي عواقب.