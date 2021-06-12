فاجأ الاضطراب الأردني المراقبين، الذين قد اشتبه بعضهم في أنّ عبد الله كان يبالغ في رد فعله على سياسات أسرية. لكن إعادة صياغة حذرة للقصة، والتي جُمِعَت من مصادر أميركية وبريطانية وسعودية وإسرائيلية وأردنية، تُظهر أنّ الضغط على الملك كان حقيقيًا وكان يتزايد منذ أن بدأ ترامب في الدفع من أجل مخططه الضخم للسلام مع نتانياهو وابن سلمان كحليفيه الرئيسيَّين. بالتأمل فيما قد حصل، فإنّ هذه مكيدة اختبأت على مرأى من الجميع.