Read this piece in English: Inside the palace intrigue in Jordan and a thwarted ‘deal of the century’
اندلعت مشاكل عبد الله على الملأ في أوائل أبريل/نيسان عندما اعتقلت قوات الأمن التابعة للملك ثلاثة أردنيين بارزين اشتبه في أنهم كانوا يخططون لزعزعة استقرار نظامه: الأمير حمزة، ولي العهد السابق الذي جهّزته والدته المولودة في الولايات المتحدة لتولي العرش، والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك وزعيم قبلي قوي، وباسم عوض الله، وزير أردني سابق أصبح مقرّبًا من ولي العهد السعودي ابن سلمان.
أحال مدعٍ عامٍ أردني التهم الموجهة ضد ابن زيد وعوض الله إلى محكمة أمن الدولة يوم 2 يونيو/حزيران، ولكن لم يُكشَف عن التفاصيل علنًا. تقرير استقصائي أردني حول القضية أطلعني عليه مسؤول استخبارات غربي سابق مطَّلِع يزعم أنّ أفعال المدبّرين المزعومين "لا ترقى إلى حد الانقلاب بالمعنى القانوني والسياسي، لكنها كانت محاولة لتهديد استقرار الأردن والتحريض على الفتنة".
لم توجَّه اتهامات إلى حمزة. ويقول تقرير التحقيق إنه وعائلته "في منزلهم تحت رعاية جلالة الملك [عبد الله]". يجادل التقرير أنّ حمزة "لم يقبل قط" إقالته عام 2004 من منصب ولي العهد وسعى إلى "تقديم نفسه كبديل" لأخيه غير الشقيق، الملك.
ويتابع التقرير الأردني: "كان عوض الله يعمل على الترويج لـ’صفقة القرن’ وإضعاف موقف الأردن وموقف الملك من فلسطين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس."
تعذر الوصول إلى حمزة وابن زيد وعوض الله من أجل تعليقاتهم، ولم تنجح الجهود المبذولة للاتصال بالمحامين الذين يتحدثون علنًا بالنيابة عنهم.
فاجأ الاضطراب الأردني المراقبين، الذين قد اشتبه بعضهم في أنّ عبد الله كان يبالغ في رد فعله على سياسات أسرية. لكن إعادة صياغة حذرة للقصة، والتي جُمِعَت من مصادر أميركية وبريطانية وسعودية وإسرائيلية وأردنية، تُظهر أنّ الضغط على الملك كان حقيقيًا وكان يتزايد منذ أن بدأ ترامب في الدفع من أجل مخططه الضخم للسلام مع نتانياهو وابن سلمان كحليفيه الرئيسيَّين. بالتأمل فيما قد حصل، فإنّ هذه مكيدة اختبأت على مرأى من الجميع.
جارِد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه بشأن المفاوضات، احتضن نتانياهو وابن سلمان - لكن عداءه تجاه الملك الأردني ازداد. يقول مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية: “أصبح اعتقادًا لدى ترامب أنّ الملك كان عائقًا أمام عملية السلام.” بينما لا يبدو أنّ ترامب ونتانياهو وابن سلمان كانوا يعملون على الإطاحة بالملك، فإنّ أفعالهم أضعفته بشكل واضح وشجعت أعداءه.
كانت حملة ترامب لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل جديرة بالثناء. وقد أسفرت عمّا يسمى بـ"اتفاقات إبراهيم" التي أقامت روابط جديدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب. لكن الجائزة التي أرادها ترامب وكوشنر أكثر من غيرها كانت السعودية - ولتمهيد الطريق لذلك، حاولا تقويض الأردن الذي كان لعقود من الزمن أحد أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة.
تحولت الرياح الآن: ترك ترامب منصبه، ويبدو أن نتانياهو في طريقه للخروج. لقد عاد الأردن لحسن ظن الولايات المتحدة، ويقول مستشارو عبد الله إنه سيزور البيت الأبيض هذا الصيف، وسيكون أول زعيم عربي يلتقي شخصيًا مع الرئيس بايدن. ابن سلمان في مأزق مع إدارة بايدن ولا يزال ينتظر مكالمة هاتفية أو دعوة رئاسية.
هذا الوصف لدسيسة القصر مستنبط من نقاشات مع 10 مسؤولين حاليين أو سابقين لديهم معرفة مفصلة بالأحداث هناك. لقد طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب وصفهم لمعلومات استخبارية حساسة حول إحدى أقل ألعاب القوى مرئيةً ولكن يحتمل أنها أكثرها زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
في قلب هذه القصة تقع القدس، عاصمة إسرائيل السياسية وكنز ديني للمسيحيين والمسلمين إضافةً إلى اليهود. تدين العائلة المالكة الهاشمية في الأردن بالكثير من شرعيتها لدورها كوصي على المسجد الأقصى هناك. ووصف عبد الله حماية الحرم الإسلامي بـ"الخط الأحمر" للأردن. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شعر عبد الله أنّ ترامب ونتانياهو وابن سلمان كانوا جميعًا يحاولون إزاحته عن هذا الدور، وفقًا لأميركي يعرف الملك جيدًا.
حتى آخر يوم لترامب في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، واصل كوشنر الضغط من أجل تحقيق تقدم من شأنه أن يسمح لابن سلمان والسعودية المتردديَن بتبني التطبيع، وفقًا للعديد من المسؤولين المطلعين. بحلول ذلك الوقت، كان الأردنيون قد جمعوا ملفًا يحتوي على رسائل اعتُرِضَت من المدبّرين المزعومين، وتقول الوثيقة الأردنية إنه كشف عن “تحريض ضد النظام السياسي” و"أعمال من شأنها... إثارة الفتنة". صفقة القرن كانت ذكرى بعيدة.
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بدأ الضغط على عبد الله منذ تتويجه عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين الداهية وصاحب الشخصية الجذابة. على الرغم من سحر البلاط الملكي الذي كان يتمتع به حسين، فقد حكم دائمًا على مقعد ساخن، حيث نجا من عدة محاولات انقلاب ومحاولات اغتيال وألاعيب قوى من قبل جيرانه. منحت معاهدة السلام الموقعة عام 1994 مع إسرائيل حماية إسرائيلية للمملكة بالإضافة إلى الحماية الأميركية. لكن عبد الله ورث ذات الموازنة الهشة التي دفعت حسين إلى تسمية مذكراته بـ"يرقد الرأس ]الذي يرتدي التاج[ بعدم ارتياح".
سرعان ما أصبح عبد الله محبوبًا لدى الغرب. مع زوجته الأنيقة ذات التفكير الحر الملكة رانيا، كان رمزًا للقيادة الشابة والحديثة والموالية للغرب في العالم العربي. التقى كل صيف مع رجال الأعمال والنخبة السياسية في الولايات المتحدة في تجمع برعاية شركة “آلِن وشركاؤه” في مدينة صَن فالي بولاية آيداهو. لقد جسّد الآمال الأميركية والإسرائيلية للسلام والإسلام المعتدل في الشرق الأوسط.
علاقات عبد الله مع السعودية كانت أكثر تعقيدًا. حكمت السلالة الهاشمية مكة المكرمة والمدينة المنورة ذات يوم، ولكن الآن، بعد نقلها إلى الأردن فقير الموارد، كانت بحاجة إلى دفعات نقدية منتظمة من آل سعود وممالك الخليج الأخرى للبقاء على قيد الحياة. كان العاهل السعودي الملك عبد الله، الذي حكم من 2005 إلى 2015، سخيًا. يتذكر مصدر استخباري سعودي أنّ اهتمام الرياض بعمّان كان “الاستقرار والاستقرار والاستقرار”.
بدأت مكانة العاهل الأردني كأعز صديق للولايات المتحدة في العالم العربي بالتغير مع صعود ابن سلمان، بعد أن تولى والده الملك سلمان العرش السعودي في عام 2015. أصبح ابن سلمان مشهورًا فوريًا في الولايات المتحدة مع خطته بعنوان "رؤية 2030" من أجل تطوير مملكته، وخطواته لتقويض المؤسسة الدينية السعودية، وسحره المندفع.
تسارعت وتيرة التحالف مع ابن سلمان عندما أصبح ترامب رئيسًا في عام 2017 وجعل الرياض محطته الأولى في الخارج. وُصِف ابن سلمان بأنه مصلح، حتى عندما كان يقمع حقوق المعارضين والناشطات النسويات. أصبح انتزاعه للسلطة أكثر قسوة في عام 2017 عندما طهّر منافسًا من منصب ولي العهد وسجن أكثر من مائة سعودي بارز في فندق ريتز كارلتون حتى أقسموا الولاء له وسلموا بعض أموالهم. ثم أتت جريمة القتل المروعة للصحفي المعارض وكاتب العمود الصحفي في قسم الآراء العالمية في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي مهمة تقول وكالة الاستخبارات المركزية إنها حظيت بموافقة ابن سلمان.
وانضم عوض الله إلى الوفد المرافق لابن سلمان، وهو أردني شغل منصب وزير التخطيط ورئيس الديوان الملكي. أصبح شخصيةً مثيرةً للجدل في الأردن، حيث جادل النقاد أنه استفاد ماديًّا من قربه من الملك. شجعه الملك عبد الله على الانتقال إلى الرياض، حيث بدأ بدايةً جديدةً لتقديم المشورة لابن سلمان بشأن خطط الخصخصة والتطوير. ساهم عوض الله في رئاسة تجمعات شبيهة بمنتدى داڤوس، مثل منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي لعام 2018 الذي عُقِد بعد ثلاثة أسابيع فقط من مقتل خاشقجي.
ووفقًا لمصدر سعودي تحدث مع أحد أصدقاء عوض الله، فقد أخبر الأردني الصديق السعودي أنّ ابن سلمان صرخ بعد لقائهما الأول: "لماذا لم ألتقِ بك من قبل؟" يقول المصدر السعودي إنّ الرسالة الضمنية كانت: الآن، أنت مُلكي.
بحلول عام 2018، أصبح العاهل الأردني قلقًا من أنّ شهرة ابن سلمان الجديدة كانت تأتي على حساب الأردن. خلال زيارة في فبراير/شباط 2018 إلى عمّان، سمعتُ التعبير عن هذا القلق من كبار المسؤولين الأردنيين. لقد كانوا يخشون أن يُزاح الأردن، بعد سنوات عديدة من كونه شريكًا مخلصًا، بسبب افتتان ترامب بابن سلمان والسعوديين - وحرصه على "الصفقة الكبرى" بشأن المشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية، على الرغم من الهواجس الأردنية.
في مايو/أيار 2018، نقل ترامب السفارة الأميركية رسميًا إلى القدس رغم اعتراضات الملك عبد الله القوية. أدت هذه الخطوة، إلى جانب المشاكل الاقتصادية المزمنة في الأردن، إلى احتجاجات في الشوارع في يونيو/حزيران 2018. وانضم الملك السعودي القلِق سلمان إلى زعماء الخليج الآخرين في التعهد بما يصل إلى 2.5 مليار دولار كمساعدات طارئة. لكن الأردنيين يقولون إنّ معظم هذه الأموال لم تُسَلَّم قط.
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كان يأمل كوشنر، قطب العقارات، أن تقنع المحفزات الاقتصادية الفلسطينيين (والأردنيين) بدعم مسعى ترامب للسلام. كشف كوشنر عن مقترحاته الاقتصادية في مؤتمر بعنوان “السلام من أجل الازدهار” في البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران 2019. وكان يأمل أن يقبل الفلسطينيون في النهاية شكلاً محدودًا من السيادة، وصيغة مختلفة للسيطرة على القدس، مقابل الهبات المالية.
سافر الملك عبد الله إلى واشنطن في مارس/آذار 2019 لإطلاعه على الخطة. في ذات الشهر، أدلى بتصريحات علنية حادة معارضة. قال عبد الله في تصريحات صُوِّرَت في 21 مارس/آذار 2019 في مقطع فيديو على موقع يوتيوب ترجمتها البوست من اللغة العربية: "لن أغير موقفي من القدس أبدًا... بغضّ النظر عما يقوله الآخرون. لدينا واجب تاريخي تجاه القدس والأماكن المقدسة. … هل هنالك ضغط عليّ من الخارج؟ هنالك ضغط عليّ من الخارج. لكن بالنسبة لي، هذا خط أحمر."
كان عبد الله أكثر شدة في مقابلة صُوِّرَت في مقطع فيديو على موقع يوتوب بتاريخ 26 مارس/آذار 2019 وترجمته صحيفة البوست. "أنا، بصفتي هاشميًا، كيف يمكنني التراجع أو التخلي عن القدس؟ مستحيل. ... يتحدث الناس عن ‘صفقة القرن’ أو وطن بديل. كيف؟ أليس لنا صوت؟"
كان حلم كوشنر هو أن يطغى الدعم السعودي والعربي الآخر لخطته على المعارضة الأردنية والفلسطينية. ربما تعزز هذا الأمل من خلال مقال افتتاحي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 3 يوليو/تموز 2019، بعد مؤتمر البحرين بفترة وجيزة، بقلم مالك دحلان، محامٍ سعودي في لندن مقرب من الأمير حمزة.
جادل دحلان أنّ "التكاليف قد تكون باهظة" إذا انهارت خطة كوشنر. "إذا فشلت، فمن المرجح أن تسقط مبادرة السلام العربية [التي ترعاها السعودية] معها وتنهي كل الزخم الإقليمي الجديد نحو السلام. ستكون تلك كارثة."
ثم حدد المحامي السعودي صيغة تسوية تبدأ “باتفاق على حكم القدس. ... سيتضمن نهج القدس أولًا فكرة “التدويل التكاملي”، والذي، بالمناسبة، أصفه أيضًا لـ[مكة] والمدينة”. وقال دحلان في مقابلة هاتفية الخميس إنّ مقاربة “التدويل التكاملي” تهدف إلى جذب دول إسلامية وغربية أخرى، لكنها لم تكن تهدف إلى إزاحة الوصاية الأردنية أو الهاشمية على الأقصى.
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مع تزايد الضغط على العاهل الأردني في الداخل والخارج، بدأت أجهزته الأمنية في التحقيق بشأن التهديدات المحتملة لنظامه. الأدلة التي جمعتها لم تُختبَر بعد في المحاكم الأردنية أو المحافل الدولية، لذلك من الصعب إصدار أحكام نهائية. لكن التحركات السريعة التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لاحتضان عبد الله بعد ظهور تقارير عن المكيدة المزعومة في أبريل/نيسان تشير إلى أنها أخذت مخاوف الملك على محمل الجد.
بدأ التحقيق قبل عامين، بحسب تقرير التحقيق الأردني الذي راجعتُه، والذي جاء فيه: "في منتصف عام 2019، أشارت الاستخبارات إلى أنّ الشريف حسن بن زيد ... التقى بمسؤولين من سفارة أجنبية للاستفسار عن موقف بلادهم من دعم الأمير حمزة كبديل للملك، واستمر الشريف حسن في التواصل مع السفارة بعد ذلك." يقول مسؤول الاستخبارات الغربية السابق الذي قدّم التقرير إنّه يعتقد أنّ السفارة المعنية على الأرجح كانت تابعة للولايات المتحدة.
ويتابع التقرير الأردني: “خلال عام 2020، تواصل عدد من الشخصيات العشائرية مع الأجهزة الأمنية ولفتوا انتباهها إلى محاولات مساعدي الأمير حمزة لطلب الدعم منهم ومن أفراد أسرهم.” ويشير التقرير إلى أنّه بحلول أواخر عام 2020، “أشارت المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية إلى تكثُّف الاتصالات بين الأمير حمزة والشريف حسن وباسم عوض الله”.
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سارع كوشنر من مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام ترامب في عام 2020. ونشر التفاصيل السياسية لتسوية فلسطينية في يناير/كانون الثاني، لكنها كانت بحكم الميت من البداية بسبب المعارضة الفلسطينية. وجاءت تطورات أكثر تفاؤلًا في أغسطس/ آب، مع الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والإمارات، وفي سبتمبر/أيلول باتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين.
لكن العاهل الأردني ظل يمثّل عائقًا. تشكّى عوض الله لضابط مخابرات أميركي سابق من شععور ابن سلمان بالإحباط. "الأقصى هو نقطة الخلاف بالنسبة لنا". وقال عوض الله، بحسب المسؤول الأميركي السابق: "إنّ الملك [عبد الله] يستخدم ذلك ليرهبنا وللحفاظ على دوره في الشرق الأوسط." في نقطة أخرى، يقول المسؤول السابق إنّ عوض الله قد قال: "ابن سلمان مستاء لأنه لا يستطيع الحصول على صفقة لأنه لا يستطيع التعامل مع ردود فعل الفلسطينيين إن حافظ الملك على موقفه من القدس."
بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المتقاعد والذي كان يشغل منصب وزير دفاع نتانياهو، أصبح قلقًا للغاية بشأن تدهور علاقة نتنياهو بالملك عبد الله لدرجة أنه قام بزيارة سرية إلى عمّان لطمأنة الملك في أوائل عام 2021، وفقًا لمقال في موقع All Israel News.
قال غانتس في وقت لاحق خلال مكالمة هاتفية مع مؤيديه عبر “زووم”: “أعتقد أنّ الأردن قيّم بشكل كبير لإسرائيل. ... لسوء الحظ، نتانياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن ووجوده يضر بتقدم العلاقات.” كانت هذه علامة على قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من زعزعة الاستقرار المحتملة في الأردن.
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زعم تقرير التحقيق الأردني أنّ وتيرة المكيدة المزعومة تسارعت في عام 2021. ويقول إنّ الأجهزة الأمنية اعترضت رسائل من تطبيق “وتساب” بين المدبّرين الثلاثة المزعومين “شجعت الأمير حمزة على ‘اتخاذ خطوة’ وأشارت أيضًا - من خلال إشارات مشفرة - إلى تورط أفراد وأطراف أخرى”.
قيل إنّ عوض الله يشار إليه في رسائل "وتساب" التي اعتُرِضَت باسم "No Lube" لأنه لا يحتسي الكحول، وفقًا لمسؤول الاستخبارات الغربية السابق. في إحدى الرسائل التي اعتُرِضَت، يؤكد التقرير، قال عوض الله إنّ الاتصالات مع حمزة وزعماء القبائل تحظى بدعم "رئيسي"، وهو ما يعني على الأرجح ابن سلمان، كما يقول المسؤول السابق. ويتهم التقرير عوض الله بـ"التآمر مع أجندات خارجية" والسعي لـ"إضعاف" دور الأردن كوصي على المقدسات الإسلامية في القدس.
في الوقت الذي كان الأردن يكافح فيه جائحة كوفيد-19، زاد حمزة من تواصله مع شيوخ العشائر والجماعات الأردنية الأخرى، حيث عقد أكثر من 30 اجتماعًا من هذا القبيل في أوائل عام 2021، وفقا للتقرير الاستقصائي. عندما قدَّم عوض الله فجأة مغادرته إلى السعودية لمدة أسبوع، حتى 4 أبريل/نيسان، قررت السلطات أنّ الوقت قد حان للتحرك.
اعتُقِل عوض الله وابن زيد في 3 أبريل/نيسان مع ما لا يقل عن اثني عشر آخرين، ووُضِع حمزة تحت ما يشابه الإقامة الجبرية.
توسط الأمير حسن، شقيق الملك الراحل الحسين والذي كان نفسه وليًا للعهد، في اتفاق سلام عائلي. أرسل دحلان إلى وكالة أسوشيتيد برس بيانًا قال فيه إنّ حمزة قبل الوساطة و"أتوقع التوصل إلى حل عمّا قريب". وأضاف: "الأمير حمزة لديه الكثير ليقدمه للمملكة والعالم العربي."
ممثلو الاستخبارات الإسرائيلية وأجهزة الأمن، الموساد والشين بيت، أرسلوا رسائل خاصة إلى العاهل الأردني وتنصلوا من أي دور في المكيدة المزعومة. كان الموضوع هو، وفقًا لمسؤول استخبارات أميركي سابق قرأ الرسائل: “لم يأتِ الأمر منا. إنه قادم من أمامنا”- في إشارة مفترضة إلى نتانياهو.
يتوقع مستشارو الملك عبد الله وصوله إلى الولايات المتحدة أواخر يونيو/حزيران. ستوضح زيارته للبيت الأبيض مرةً أخرى حقيقةً بشأن أفراد الأسرة الهاشمية: في خضم الاضطرابات اللامتناهية لسياسات الشرق الأوسط، فهم ناجون.