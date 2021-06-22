عندما اختار الرئيس بايدن في فبراير/شباط الماضي عدم تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي رغم استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية بأنه كان قد وافق على تلك العملية، كنّا من بين أولئك الذين حذروا من أنّ النتيجة ستسفر عن المزيد من الضحايا. للأسف، فقد ثبت صحة ذلك. قبل قرار السيد بايدن، أطلق النظام السعودي سراح العديد من السجناء السياسيين، من بينهم مواطنان أميركيان وناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة. منذ مارس/آذار، حكم النظام السعودي على ثلاثة نشطاء آخرين على الأقل بالسجن لمدد طويلة وفتحت تحقيقات مع آخرين غيرهم. خلص تقرير حديث لمنظمة "هيومَن رايتس ووتش" إلى أنّ "قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقاد المستقلين لا يزال قائمًا بكامل قوته".