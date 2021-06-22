أحد المحكومين هو عبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة يبلغ من العمر 37 عامًا ونجل مواطنة أميركية، الذي اعتُقِل وتعرض للتعذيب في 2018 بعد أن كشفت عملية تجسس سعودية على موقع تويتر أنه كاتب تغريدات مجهولة تنتقد النظام. في أواخر فبراير/شباط، أخبر السدحان عائلته في مكالمة هاتفية أنه سيُفرَج عنه قريبًا. وبدلًا من ذلك، وبعد قرار السيد بايدن، أحيل إلى المحكمة في 5 أبريل/نيسان وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
مثل هذه القصص تثير القلق بشكل خاص في ظل الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بقضية خاشقجي. أفاد كبير المراسلين الاستقصائيين لموقع "ياهو نيوز" مايكل إيزيكوف في نشرة صوتية جديدة أن فريق العملاء السعوديين الذين أُرسِلوا لمباغتة خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قد ذهب في رحلة جانبية إلى القاهرة، حيث التقط الفريق المخدرات التي استُخدِمَت في جريمة القتل. يشير ذلك إلى تورط نظام عبد الفتاح السيسي في المكيدة ضد خاشقجي الذي ساهم بكتابة أعمدة في صحيفة واشنطن بوست. لكن السيد السيسي أيضًا سَلِم من السيد بايدن، رغم وعده أنه "لا مزيد من الشيكات على بياض" لذلك الديكتاتور خلال حملته الرئاسية.
برز الرابط المصري خلال محاكمة مغلقة عام 2019 في الرياض لبعض المتورطين في جريمة القتل. الملاحظات التي دوّنها دبلوماسيون أتراك سُمِح لهم بمراقبة الإجراءات القضائية رُفِعَت لاحقًا في محكمة بإسطنبول. ووفقًا للسيد إيزيكوف، فإنها تكشف أن قرار قتل خاشقجي كان بمبادرة من الحارس الشخصي لابن سلمان، ماهر مطرب، الذي خلص بعد مراجعة التخطيط العمراني لمبنى القنصلية السعودية إلى أنه لن يكون من الممكن القبض على الصحفي على قيد الحياة. وبدلًا من ذلك، خُدِّر خاشقجي وقُطِّع جسده بمنشار عظام.
وكان مطرب وصلاح الطبيقي، الطبيب الذي حقن خاشقجي بجرعة قاتلة من المخدرات، من بين الذين حوكموا. حُكم على خمسة أشخاص بالإعدام في نهاية المطاف، ولكن عقوباتهم خُفِّفَت لاحقًا إلى 20 عامًا، واستشهد السيد إيزيكوف بمصادر سعودية قالت إن المدانين يعيشون في مجمع فاخر بالقرب من الرياض، حيث شوهد السيد الطبيقي في صالة رياضية. في غضون ذلك، حُكِم ببراءة سعود القحطاني، الرجل الذي أشرف مباشرةً على عملية ابن سلمان، ولم يواجه أي عقوبة.
وفقًا لمعلومات استخبارية أميركية، فقد وجّه القحطاني وحدة استخبارات خاصة اختطفت معارضين من الخارج. كما أشرف على اعتقال وتعذيب النساء اللواتي طالبن بالحق في قيادة السيارة. ولا يزال مساعدًا رئيسيًا لابن سلمان، الذي رفض مرارًا مطالب الولايات المتحدة بتقديمه إلى العدالة. طالما استمر الحاكم السعودي وأعوانه في التمتع بالإفلات من العقاب هذا، فإن ضحاياهم سيستمرون في التراكم.