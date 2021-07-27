فأولًا، يؤدي العنف المصاحب لهذه الإصلاحات إلى رفع مستوى التوتر في المجتمع المصري والسعودي إلى درجة تنذر بالخطر. ولا يقتصر هذا العنف على المئات من المحتجين الذين أُطلِق عليهم الرصاص أو المعارضين الذين ذُبِحوا أو اضطروا للجوء إلى المنفى. بل يشمل أيضًا الملايين من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين تدهورت ظروف معيشتهم. كما يشمل شعوب بأكملها تعرضت لحكم ترهيبي تسوده الريبة فيما يشبه عالم جورج أورويل. وحتى لو اعتبرنا أن كل هذا العنف ثمن ضروري للنهضة التاريخية المأمولة ، فإن نفس هذا العنف يحوّل الناس إلى قطعان - سواء مستسلمة أو غاضبة – لا إلى مواطنين يتحلون بالمسؤولية ولديهم روح المبادرة والابتكار – وهو حجر الأساس في نجاح أي دولة حديثة.