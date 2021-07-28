كما يتبين من أوراق المحكمة، فقد قُبِض على المزيني للمرة الأولى في دبي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 من قبل مسؤولين أمنيين في الإمارات العربية المتحدة وأُرسِل إلى المملكة؛ ثم اختفى يوم 24 أغسطس/آب 2020 بعد زيارته لمسؤول أمني سعودي رفيع المستوى، ولم يره أحد منذ ذلك الحين. إنّ وصفه للمعاملة التي تلقاها في السنوات الفاصلة – في سجنين سعوديَّين، وفي فندق ريتز كارلتون بالرياض حيث حُبِس مشتبهون في كونهم معارضين للنظام عام 2017 – يقدّم رؤيةً مرعبةً للمدى الذي وصل إليه النظام تحت حكم ولي العهد من أجل معاقبة أعدائه المتصورين.