رابعًا: لا يعني هذا مزيدًا من الاستقرار لنظم الشرق الأوسط بل مزيدًا من الجمود. فكما كان الحال في الماضي، فإن قشرة الهدوء التي يفرضها الاستبداد لا تحل الصراعات الاجتماعية حول التحديث بقدر ما تخفيها. وفي معظم الأحوال تزيد من حدتها. هذا هو ما حوّل الاختلاف بين التحديثيين والتقليديين إلى صراع صفري وجذري بين علمانيين وإسلاميين. وبالتالي حين تتعطل قبضة الاستبداد لأي سبب تسقط دول الشرق الأوسط في يد الإسلاميين الذين يقيمون استبدادًا جديدًا. هذا هو ما حدث في إيران بالثورة عام 1989، وفي السودان بانقلاب عسكري عام 1989، وفي تركيا بالانتخابات عام 2002، وفي أفغانستان بالقتال المسلح منذ السبعينيات. لا توجد في الشرق الأوسط قوة سياسية يعتمد عليها تدفع في اتجاه نظام تعددي يقيم استقراره على أساس قدرته على تمثيل المصالح والهويات المختلفة وإدارتها. على الأقل ليس بعد.