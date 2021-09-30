Read this piece in English: Jamal Khashoggi was murdered three years ago. These Saudis are still being silenced.
عبد الرحمن السدحان
لما يقارب العامين، لم تعرف عائلة السدحان شيئًا عمّا حدث له. ثم تلقى أحد أقاربه في الرياض مكالمة منه قال فيها السدحان إنه محتجز في سجن الحائر. عانت أسرته فترةً أخرى من الصمت، وآذتها تقارير مزعجة تلقوها من أولئك الذين كانوا على اتصال بسجناء آخرين عن تعرُّض السدحان للتعذيب وسوء المعاملة. هذا العام، حُكم عليه خلال محاكمة سرية بالسجن لمدة 20 عامًا وحظر سفر لمدة 20 عامًا أخرى، وهو في صدد استئناف ذلك الحكم حاليًا.
شقيقته أريج كتبت في مقال رأي في البوست في مايو/أيار الماضي قائلةً: "عائلتي منهكة. لا ينبغي علينا وعلى كثيرين غيرنا قضاء أيام وسنوات في التساؤل عمّا إذا كان شقيقنا أو ابننا الحبيب بأمان، أو ما إذا كان يتألم، أو ما إذا كان على قيد الحياة."
رائف وسمر بدوي
الشقيقان رائف وسمر بدوي من أبرز النشطاء السعوديين. كان رائف بدوي مدوّنًا يدعو إلى العلمانية واحترام الأقليات. اعتُقِل عام 2012 بتُهَم تشمل الردة و"إهانة الإسلام عبر القنوات الإلكترونية". وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة. تلقى بدوي 50 جلدة علانيةً في يناير/كانون الثاني 2015. (في عام 2020، أعلنت السعودية أنها ألغت عقوبة الجلد).
سمر بدوي ناشطة سعودية دعت إلى السماح للنساء بالتصويت وقيادة السيارة وتحدّت نظام ولاية الرجل. قُبِض عليها إضافةً إلى مدافعين آخرين عن حقوق المرأة في يوليو/تموز 2018 - بعد مرور أكثر من شهر بقليل من رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء - ووُجِّهت لها تهمة "التواصل مع سفارات وهيئات في الخارج معادية للسعودية" و"النشاط الحقوقي غير المرخص به". كانت قد اعتُقِلت سابقًا لمدة سبعة أشهر في عام 2010 بتهمة عقوق والدها. بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال، أُطلِق سراحها من السجن في يونيو/حزيران، لكنها ما زالت ممنوعة من السفر ولم تتحدث علنًا عن محنتها. زوجها وليد أبو الخير - الذي شغل أيضًا منصب محامي رائف - يقضي عقوبةً بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم ملفقة.
إيمان النفجان
كتبت إيمان النفجان في مقالة رأي نُشِرت في صحيفة الغارديان عام 2011 قائلةً: "كيف هو الشعور بأن تكوني امرأة سعودية؟ هذا سؤال شائع أصبحتُ أتوقعه من الغرباء - حتى من الإخوة العرب. إنّ القيود التي يفرضها نظام الولاية والفصل بين الجنسين والثقافة المستمرة التي تميّز على أساس الجنس تجتمع معًا لخلق نمط حياة غريب وغامض يصعب تفسيره وفهمه في آنٍ واحد."
تصدّت النفجان، وهي مؤلفة مدونة “المرأة السعودية”، بشجاعة لهذه العقبات في كتاباتها وعملها. ساهمت أستاذة اللسانيات في عدة منافذ إخبارية مثل قناة CNN ومجلة “فورِن بوليسي” وتحدثت باستمرار عن النسوية وحقوق المرأة في السعودية. قُبِض عليها في مايو/أيار 2018، قبل شهر من السماح القانوني للمرأة السعودية بقيادة السيارة. بعد قضاء قرابة عام رهن الاحتجاز، أُفرِج عنها مؤقتًا في مارس/آذار 2019 لكنها لا تزال تواجه قيودًا على حريتها. حازت على “جائزة بَن/باربي لحرية الكتابة” لعام 2019 إلى جانب زميلتها الكاتبة السعودية نوف عبد العزيز الجراوي والناشطة لجين الهذلول.
سلمان العودة
سلمان العودة رجل دين وعالم إسلامي. اعتُقِل عام 2017 بعد يوم من مشاركته رسالةً مع 14 مليون متابع على تويتر حينئذ تدعو إلى السلام بين القادة السعوديين والقطريين. رغم انتهاء الحصار الذي تقوده السعودية على قطر في يناير/كانون الثاني ، إلّا أن العودة لا يزال في السجن ويواجه عقوبة الإعدام بناءً على 37 تهمة، من ضمنها الدعوة إلى تغيير الحكومة، و"الانضمام إلى" الإخوان المسلمين و"الإشادة" بهم، والاعتراض على مقاطعة دولة قطر.
واجه الرجل البالغ من العمر 64 عامًا محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. ومنذ ذلك الحين، شهد تأجيل جلسات استماع وجلسات محاكمة متعددة. احتُجز في سجن ذهبان، حيث تقول عائلته إنه نُقِل إلى المستشفى بسبب ارتفاع في ضغط الدم، وسجن الحائر، حيث ورد أنه احتُجِز في الحبس الانفرادي.
محمد فهد القحطاني
محمد فهد القحطاني محامٍ ومؤسس مشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم)، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعرّضت للحل. بسبب عمله في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، اعتُقِل عام 2012 كجزء من حملة اعتقالات طالت الناشطين، وحُكِم عليه في 2013 بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات أخرى. ومن بين التهم الموجهة إليه "استخدام الإنترنت لنشر آراء وعرائض وبيانات ضد الحكومة".
في عام 2018، حصل على "جائزة رايت لايفلِهود" (المعيشة الصحيحة) مع أبو الخير - محامي رائف بدوي وزوج سمر بدوي - وعبد الله الحامد، ناشط حقوقي وُصف بأنه "نيلسون مانديلا السعودي". توفي الحامد العام الماضي خلال فترة سجنه بعد أن قالت عائلته إنه حُرِم من العلاج الطبي في السجن. شن القحطاني عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن وأصيب بفيروس كورونا في سجن الحائر في وقت سابق من هذا العام.
سارة وعمر الجبري
سارة وعمر الجبري اِبنا زعيم الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري الذي فر من السعودية في مايو/أيار 2017 ولا يزال في المنفى. واستُهدِف الشقيقان من قبل السلطات التي تسعى لإجبار والدهم، الذي كان مستشارًا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، على العودة إلى السعودية.
في يونيو/حزيران 2017، أثناء محاولتهما السفر إلى الولايات المتحدة، مُنعت سارة وعمر من مغادرة السعودية وجُمِّدت حساباتهما المصرفية. في العام التالي، أُحضِرا إلى مكتب المدعي العام واستُجوِبا من دون حضور أي ممثلين قانونيين. لمدة عامين ونصف، تعرّضا هما وعائلتهم للترهيب لكي يخرسوا. ثم في مارس/آذار 2020 - بعد استجوابهما والضغط عليهما لإقناع والدهما بالعودة قبلها بعدة أيام قليلة - تعرّض منزلهما للمداهمة واختفيا. ومنذ ذلك الحين اتُّهِما بغسيل الأموال والتآمر للهروب من المملكة بشكل غير قانوني، وأُخضِعا لمحاكمات سرية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. فشل استئنافهما هذا العام ووجد المحامون أنّ قضاياهما قد اختفت من جدول المحكمة في قاعدة بيانات وزارة العدل.