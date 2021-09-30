سمر بدوي ناشطة سعودية دعت إلى السماح للنساء بالتصويت وقيادة السيارة وتحدّت نظام ولاية الرجل. قُبِض عليها إضافةً إلى مدافعين آخرين عن حقوق المرأة في يوليو/تموز 2018 - بعد مرور أكثر من شهر بقليل من رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء - ووُجِّهت لها تهمة "التواصل مع سفارات وهيئات في الخارج معادية للسعودية" و"النشاط الحقوقي غير المرخص به". كانت قد اعتُقِلت سابقًا لمدة سبعة أشهر في عام 2010 بتهمة عقوق والدها. بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال، أُطلِق سراحها من السجن في يونيو/حزيران، لكنها ما زالت ممنوعة من السفر ولم تتحدث علنًا عن محنتها. زوجها وليد أبو الخير - الذي شغل أيضًا منصب محامي رائف - يقضي عقوبةً بالسجن لمدة 15 عامًا بتهم ملفقة.