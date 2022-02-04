وفقًا لصحيفة الغارديان التي كانت السبّاقة في نقل الخبر بشأن المهرجان، فقد حجبت ڤايس اسمها من الظهور في الحدث وطلبت من المقاولين الذين عملوا في المهرجان من خلال ڤيرتشو (Virtue)، وكالة التسويق الإبداعي التابعة لڤايس، توقيع اتفاقيات عدم إفصاح.
لماذا السرية والتكتم؟ ربما كان بسبب الشعور بالعار.
في عام 2018، أعلنت ڤايس أنها ستوقف جميع أعمالها في السعودية بعد جريمة قتل وتقطيع الكاتب في قسم الآراء العالمية في صحيفة البوست والمعارض السياسي جمال خاشقجي.
ولكن الآن، بعد مرور ثلاث سنوات واستلام 20 مليون دولار، يبدو أنّ الشركة أكثر استعدادًا للمساعدة في تبييض الصورة المشوهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إنّ استئناف ڤايس عملها سرًا مع الحكومة السعودية، بما في ذلك افتتاح مكتب لها بهدوء في الرياض في أبريل/نيسان، هو أمر يتجاوز كونه نفاقًا من طرف شركة إعلامية اكتسبت جمهورًا ونفوذًا من خلال الإبلاغ عن الاضطرابات المدنية والفساد السياسي.
أثار موظفو ڤايس مخاوف عديدة بشأن العمل مع الحكومة السعودية لعدة سنوات، لكنهم لم يتلقوا سوى "تصريحات فارغة وأعذارًا مثيرة للشفقة" كتفسير للأمر، وفقًا لإحدى الروايات.
منذ جريمة قتل خاشقجي المروعة في القنصلية السعودية في إسطنبول، كافحت الحكومة السعودية لإعادة تأهيل سمعتها السامة. ينطبق هذا بشكل خاص على محمد بن سلمان، الذي أكدت وكالات الاستخبارات الأميركية أنه على الأرجح كان قد أمر بقتل خاشقجي.
لكن الطلب المتزايد على النفط والتحول القوي نحو الثقافة والموسيقى من خلال الحفلات الموسيقية ذات الأسماء الكبيرة ومهرجانات الأفلام والأحداث الرياضية البارزة ساعدا محمد بن سلمان على استعادة مستوى معين من التقبّل. قدّم المشاهير مثل جَستن بيبر عروضهم في السعودية على الرغم من الضغوط أو الدعوات لاستخدام أدائهم لإثارة مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
كل الدلائل تشير إلى استمرار الحكومة السعودية بهذه الاستراتيجية. أعلنت مؤخرًا عن خطط لزيادة هذه الأحداث بنسبة 600 في المائة خلال عام 2022. لذلك ربما لا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تعمل فيها ڤايس مع الحكومة السعودية، حيث أبرمت أيضًا صفقة لإنتاج أفلام ترويجية للبلاد أثناء عملها مع مجموعة الأبحاث والتسويق السعودية التي لها روابط وثيقة مع الحكومة السعودية وروابط مع صحيفتَيّ ذا إندبندنت وإيڤننغ ستاندرد.
لذلك يستمر تبييض صورة محمد بن سلمان والحكومة السعودية. تعوّل الشركات على نسيان الناس لجريمة مروعة ارتُكِبَت ضد صحفي، رجل قاتل فقط من أجل حرية التعبير، مثله مثل العديد من النشطاء السعوديين الآخرين المسجونين والمضطهدين حاليًا.
هذه التصرفات تخون الكثير من السعوديين الذين يتوقون للحديث بحرية من أجل العدالة والسلام - وخاصة أولئك الشباب السعوديين الذين تطمع بهم شركة ڤايس الإعلامية.
لكن الآن لديهم عدو جديد: شركة إعلامية غربية ثرية ومستعدة لتطبيع النظام والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته.
بالنسبة لعبدالله، فهذه القضية شخصية للغاية. والده السجين منذ عام 2017 يواجه عقوبة إعدام محتملة بسبب دعوته إلى السلام عبر تويتر. منعت السلطات السعودية 19 فردًا من عائلته من مغادرة السعودية، ويستمر المسؤولون السعوديون في مضايقته حتى هنا في الولايات المتحدة.
ولكن بالنسبة للشركات مثل ڤايس، فإنّ الأعمال هي الأعمال، وتجارة تبييض صورة محمد بن سلمان وحكومته التعسفية قيد الازدهار.