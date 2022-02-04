ولكن الآن، بعد مرور ثلاث سنوات واستلام 20 مليون دولار، يبدو أنّ الشركة أكثر استعدادًا للمساعدة في تبييض الصورة المشوهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إنّ استئناف ڤايس عملها سرًا مع الحكومة السعودية، بما في ذلك افتتاح مكتب لها بهدوء في الرياض في أبريل/نيسان، هو أمر يتجاوز كونه نفاقًا من طرف شركة إعلامية اكتسبت جمهورًا ونفوذًا من خلال الإبلاغ عن الاضطرابات المدنية والفساد السياسي.