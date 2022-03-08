فمنذ استيلائه على السلطة والسيسي يرتدي عباءة المصلح الديني. أعاد ترميم الكنائس التي هاجمها المتطرفون، وقنن أوضاع المئات منها، واتخذ خطوة غير معتادة بحضور قداس عيد الميلاد بانتظام، كما عين قاضٍ مسيحي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة في تاريخها. وأكثر من ذلك، انتقد السيسي مرارا وتكرارا الخطاب الديني السائد، قائلًا إنه قاد المسلمين إلى قتال بعضهم البعض وقتال العالم من حولهم. بل ووجه اللوم لعموم المصريين لتخوفهم من الإصلاح الديني بدلًا من السعي إليه متسائلًا أي خسارة يخشونها أكثر مما هو الوضع عليه اليوم. كل هذا جعل السيسي محل ثناء، خاصة خارج مصر.

لكن يبدو أنّ مؤسسات النظام لم تصلها تعليمات الرئيس.

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فبينما كان السيسي يكرر هذه الدعوات، كانت أجهزة الأمن تلقي القبض على النشطاء الأقباط وتنتهك حقوق الأقليات الدينية الأخرى وتقمع من سولت له نفسه إعادة النظر في الخطاب الديني. في يناير/كانون الثاني 2016، حُكِم بالسجن لثلاث سنوات على الشاعرة فاطمة ناعوت بسبب سخريتها من ذبح أضاحي العيد. بعدها بشهر حكمت محكمة أخرى بالسجن لمدة خمس سنوات على أربعة من الأقباط بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قُبِض على رامي كامل، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقباط، وتعرّض للتعذيب وفقًا للتقارير، كما تعرّض للحبس "احتياطيًا" لأكثر من عامين.

في نفس الوقت واصلت السلطات حرمان البهائيين والجماعات الدينية الأخرى التي لا تحظى باعتراف رسمي من الدستور من حرية ممارسة عقائدهم وحرياتهم وحقوقهم الشخصية في الزواج والميراث والدفن. وحين يطالبون بهذه الحريات تستخدم أجهزة الأمن ترسانة من القوانين لإسكاتهم.

الأكثر بيانًا للمعضلة هو تعقب أجهزة الأمن هؤلاء الذين يدعون لإصلاح الخطاب الديني الذي يتبناه الرئيس. ففي ٢٠١٥ استجاب كاتب ومقدم برامج شاب، إسلام البحيري، لدعوة الرئيس السيسي إجراء مراجعة نقدية للتفسيرات الدينية السائدة من أجل تخليص الاسلام من الأفكار التي ستخدمها المتطرفون لتبرير العنف. تم إيقاف برنامجه وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات - تم تخفيضها لعام - بتهمة إزدراء الدين.

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ابراهيم عيسى كان أكثر الكتاب المصريين شجاعة وتصميما في مهاجمة الإسلام السلفي في السنوات الأخيرة. فهو صحفي وروائي وكاتب سيناريو وإعلامي له إسهامات كبيرة في هذه المجالات كلها ويحتل مكانة مرموقة في المجال العام عبر العقود الثلاث الماضية. كان عيسى من أوائل هؤلاء الذين أتاحوا منبرا للإسلاميين "المعتدلين"، وجلب لنفسه المشاكل بمعارضته القوية للرئيس مبارك. وحين اندلعت ثورة يناير كان يقف بجانب رمزها، محمد البرادعي، بينما تمطرهم قوات الأمن بخراطيم المياه، ثم أصبح مستشارا مقربا للبرادعي خلال سنوات الثورة.

هذه هي الفترة التي تعمقت فيها مشكلات عيسى مع التيارات السلفية والتي نشر فيها رواية "مولانا" الساخرة من جهل ونفاق السلفيين. كما دفعه فقدانه الأمل في "الإسلاميين المعتدلين" واحتقاره لخيبة العلمانيين الى الوقوف مع السيسي. وبينما كانت علاقته بالرئيس تتراوح بين الرضا والغضب، واصل عيسى مواجهة سيطرة الفكر السلفي على الاسلام. فتناول في روايته الكبرى، "رحلة الدم"، أصول العنف والسلفية في السنوات التي تلت وفاة الرسول، مصورا صراع زوجات النبي وصحابته مع السلطة، والجشع، والرغبة والكبرياء. بمعنى آخر، صورهم باعتبارهم بشرا.

هذه هي الرؤية التي عاد لها عيسى في فبراير بتعليقات تنزع القدسية عن الصحابة وأساطين الفكر السلفي. وقد جاء الرد فوريا. أدانت المؤسسات الدينية تعليقاته باعتبارها طعنا في "الثوابت الإسلامية"، وذهب أحد أساتذة الأزهر لأبعد من ذلك، متهما عيسى ضمنيا "بالردة"، وهي تهمة عقوبتها القتل في "اللغة السلفية". كما انضمت مؤسسات النظام الى الحملة، فهاجمت أبواق النظام عيسى ودعت "لجنة حقوق الانسان" البرلمانية الى معاقبته على وجهات نظره المشككة في "ثوابت وقيم المجتمع". كما أقرت لجنة برلمانية أخرى مشروع قانون يحظر التعبير عن وجهات نظر تتعارض مع "صحيح الدين" وتفرض عقوبات تصل الى السجن على من يتحدث في شئون الدين دون تصريح من السلطات الدينية. صحيح أن الواقع فشخ الخيال!

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هذه الأزمة توضح بجلاء معضلة السيسي؛ فهو غالبا مخلص في دعوته للإصلاح الديني، لكن استبداده يجعل هذا الإصلاح مستحيلا.

ففي سعيه لبسط سلطته المطلقة، قام السيسي بالقضاء على القوة الوليدة لليبراليين، وهم الفئة الاجتماعية الوحيدة التي لها مصلحة حقيقية في إصلاح الخطاب الديني. وفي حين يعترف السيسي أن الخطاب السلفي يشكل المصدر الفكري للعنف المبني على الدين، فإنه هو نفسه يروج لخطاب قومي عسكري وموتور يسهم في تغذية الرغبة في العنف. فحين يكرر السيسي أن "مصر مستهدفة" من قبل مؤامرات خارجية تسعى لتدمير مجتمعها وثقافتها وقيمها، لا يحتاج الإسلاميون لإضافة أكثر من كلمة "الدينية" الى هذه القائمة. وهكذا، بلا قوة اجتماعية تقف أمام التيارات السلفية وبلا خطاب قادر على مواجهة الفكر السلفي، لا يستطيع السيسي دفع تكاليف الإصلاح الديني. وبدلا من ذلك، يجد نفسه مضطرا لإبداء الاحترام لتصورات مؤيديه عن الإسلام، وهي تصورات غارقة في السلفية وفي القومية المعادية للعالم الخارجي والتي يغذيها السيسي نفسه.