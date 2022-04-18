رأي: يجب التدقيق في صفقة كوشنر السعودية من أجل حماية الديمقراطية الأميركية

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علي آل أحمد هو مؤسس ومدير معهد الشؤون الخليجية. Sign up for a weekly roundup of thought-provoking ideas and debates ArrowRight مديرو الأعمال في السعودية كانوا يعلمون أنّ الصفقة ليست منطقية، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق عليها، وربما كان مدركًا أنّ ما كان يشتريه لا يمكن قياسه كمردود لاستثمارات اقتصادية. Read this piece in English: Kushner’s Saudi deal must be scrutinized to protect U.S. democracy هكذا انتهى الأمر بمنح السعودية ملياري دولار لجارِد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عمل كمستشار رفيع له في البيت الأبيض. أثارت الصفقة إنذارات بالفساد الواضح في انعكاساتها - لكن التداعيات قد تكون أكثر أهمية.

مديرو صندوق الاستثمارات العامة السعودي اعترضوا على الاستثمار هذا، مشيرين إلى "قلة خبرة إدارة صندوق إفينيتي" – حيث تأسست الشركة من قبل كوشنر في العام الماضي فحسب – وعوامل مخاطر أخرى. لكن محمد بن سلمان سارع إلى نقض اعتراضاتهم وأمر بتحويل المبلغ.

بالنسبة لمحمد بن سلمان، فإنّ كوشنر بمثابة وكيل محلي قوي آخر يمكنه التدخل في السياسة الأميركية. لم يغفر ولي العهد للرئيس بايدن تحدثه عنه بالسوء خلال الحملة الانتخابية وهو الآن يسعى للانتقام. اختار محمد بن سلمان جانبًا، وأقام بعناية علاقات مع القادة الجمهوريين ومسؤولي ترامب السابقين.

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يتوقع محمد بن سلمان عائدًا كبيرًا للمليارات التي ينثرها على الشخصيات الجمهورية. بالطبع، فإنّ التدخل السعودي في الانتخابات الأميركية ليس بجديد. تجاوزت التبرعات التي قدمها وكلاء أجانب وُظِّفوا للعمل نيابة عن المصالح السعودية 1٫6 مليون دولار في دورة انتخابات 2018، وفقًا لتحليل أجراه مركز السياسة التفاعلية (Center for Responsive Politics).

ولكن في هذه الأيام، محمد بن سلمان أكثر جرأة مما مضى. من الواضح أنه واثق من حصانته ضد أي ضغط قادم من الولايات المتحدة. في الواقع، إنه واثق بما يكفي لكي يبدأ الهجوم.

فقد شجعه دعم إدارة بايدن المستمر للحرب التي تقودها السعودية في اليمن ووعد كبار المسؤولين الأميركيين بحماية النظام الملكي من التهديدات الخارجية والداخلية. كانت هناك تقارير تفيد بأنّ مسؤولي بايدن ناقشوا مسألة السفر إلى السعودية لغرض إصلاح العلاقة وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط.

محمد بن سلمان يرد بازدراء. لم يدِن روسيا بشأن ما يجري في أوكرانيا، ورفض زيادة الإنتاج النفطي، ولربما سرب نبأ رفضه استقبال مكالمة بايدن الهاتفية. قبل بضع أيام، سخر مشهد تمثيلي في محطة تلفزيونية تموله الدولة السعودية من الرئيس بايدن باعتباره رجل عجوز نائم وكثير النسيان.

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يجب أن تكون فكرة استخدام ديكتاتور ثروته الطائلة لممارسة نفوذه على أعلى مستويات النظام السياسي الأميركي مدعاة للقلق العميق والرد المدروس. لن تتخذ كل الهجمات على الديمقراطية الأميركية شاكلة تمردات عنيفة - ففساد صفقة كوشنر مع السعودية يعد هجومًا على الديمقراطية أيضًا.

يجب على إدارة بايدن والكونغرس النظر بعناية في هذه المعاملات وغيرها من المعاملات المشبوهة. يجب أنّ تؤدي الصفقات من هذا النوع إلى مراجعة قانونية وأمنية لحماية المشهد السياسي الأميركي من الجهات الفاعلة الأجنبية، وخاصة الديكتاتوريين الملطخة أيديهم بالدماء، والذين تؤثر أفعالهم على الأميركيين العاديين في محطات الوقود كل يوم.

سيؤدي الفشل في تدقيق الصفقة إلى تقويض الثقة في الديمقراطية الأميركية في الداخل والخارج بشكل أكبر. أرسل ثلاثون عضوًا من الكونغرس هذا الأسبوع رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن يطلبون منه مراجعة العلاقات السعودية-الأميركية ورسم مسار جديد يعالج مخاوف حقوق الإنسان التي تجاهلتها الولايات المتحدة لفترة طويلة. هنالك حاجة إلى مزيد من الضغط المماثل لهذا من أجل حث إدارة بايدن على المضي قدمًا في تغيير فعلي للسياسة تجاه السعودية – وهو خروج طويل الأمد طال انتظاره عن الدعم غير المشروط للنظام الملكي السعودي.

يبدو محمد بن سلمان مستعدًا لمجابهة أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه حكومته، وكذلك لاستخدام مصادره الضخمة للحصول على ما يريد.

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