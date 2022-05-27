رأي | أعرف القمع السعودي حق المعرفة. على بايدن أن يحافظ على العلاقات مع المملكة – ولكن بشروط.

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خالد الجبري هو رائد أعمال في مجال التقنية الطبية وطبيب أمراض القلب. أنا أحد ضحايا النظام القاسي الذي يتزعّمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. اثنان من أشقائي محتجزان كرهينتين في السعودية، وعائلتي تتعرض للتعذيب عبر حملة ترهيب وحشية. ومع ذلك، ما زلتُ من مؤيدي شراكة سليمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. يمكن للرئيس بايدن أن ينقذ هذه العلاقة وينبغي عليه فعل ذلك - ولكن ليس بدون مقابل.

تولى بايدن منصبه مخطِّطًا لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية. ولكن رغم ازدرائه ولي العهد وإصدار تقرير استخباري وجده مسؤولًا عن جريمة قتل الكاتب في صحيفة البوست جمال خاشقجي، فقد استمرت سياسة إدارة بايدن تجاه المملكة في كونها غير مفهومة. الاجتماع الأخير بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" وليام ج. برنز وبن سلمان، ثم زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، يلمح إلى تقارب قيد التحضير.

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ولكن أي مصالحة تشمل التعامل المباشر بين بايدن ومحمد بن سلمان وتجديد الضمانات الأمنية الأمريكية يجب أن تكون مشروطة بامتثال السعودية للمصالح والقيم الأمريكية، بدءًا بزيادة إنتاج النفط والالتزام بالمساءلة تجاه جريمة قتل خاشقجي الشنيعة.

كبداية، بدلًا من الانحياز إلى موسكو، على الرياض الوفاء بالتزاماتها تجاه واشنطن الناشئة عن ترتيبات اشتملت ضمانات أمنية مقابل النفط على مدى عقود طويلة. يتعين عليها زيادة إنتاجها من الخام لدعم المصالح الأمريكية في أوكرانيا وخفض أسعار الطاقة التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة. حتى قبل زيادة إنتاج النفط، يجب على المملكة مساعدة الدول الأوروبية في التخلص من النفط الروسي من خلال تحويل صادرات الخام إلى أوروبا بأسعار مخفضة. علاوة على ذلك، يجب على السعودية، بصفتها الزعيم الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن تستبعد روسيا من أي اتفاقية مستقبلية لإنتاج النفط من أوبك بعد انتهاء اتفاقية "أوبك +" الحالية بين الدول المنتجة للنفط في غضون عدة أشهر.

بدأ خاشقجي الكتابة لصحيفة البوست بعد أسبوع من اعتقال بن سلمان مجموعة من أصدقائه المثقفين. حذر خاشقجي من نظام سعودي متزايد القمع لفترة طويلة قبل أن يصبح أبرز ضحاياه. ومن دون عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي، فلن تكون هنالك مساءلة صريحة أبدًا وسيكون أي اعتذار مصطنع يقدمه بن سلمان بلا معنى. أقرب ما يمكن للمحاسبة على جريمة القتل هو أن يفرج بن سلمان عن المحتجزين الذين ناصرهم خاشقجي ويوقف استهدافه للمعارضين في الخارج. لو كان خاشقجي على قيد الحياة لكان هذا ما سيطلبه. وهذا ما يجب أن يطلبه بايدن الآن.

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بالإضافة إلى ذلك، يجب على بايدن استخدام المحفزات الإيجابية لتغيير السلوك القمعي لولي العهد. مدفوعًا بمصلحته الشخصية، سيتجاوب بن سلمان مع طلبات الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان إذا كانت مصحوبة بحوافز وخالية من الإذلال. ولأنه يتوق إلى إعادة الاحتواء الأمريكي، فعلى بن سلمان أن يفهم أنّ السماح للرهائن الأمريكيين في السعودية بالعودة إلى الوطن هو شرط أساسي له لزيارة الولايات المتحدة مرة أخرى.

إن وافقت السعودية على شروط التقارب الأمريكية، فيجب على بايدن إعادة ضبط العلاقة من خلال استضافة الملك سلمان وقادة خليجيين آخرين في قمة أخرى لمجلس التعاون الأمريكي-الخليجي في كامب ديفيد. في مثل هذا الاجتماع، يمكن للولايات المتحدة طمأنة شركائها الخليجيين قبل عودة محتملة للاتفاق الإيراني، وإحياء أهمية المسؤولية الجماعية لمجلس التعاون الخليجي في الأمن الإقليمي، وتقديم شراكة مؤسسية متوازنة تستند على التنسيق الأمني والدبلوماسي وفي مجال الطاقة، والتعاون الاقتصادي والتجاري.

أو كبديل عن ذلك، يمكن أن يقدم بايدن نفس العرض لقادة الخليج في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن زار المنطقة كما هو متوقع في شهر يونيو/حزيران. ومع ذلك، فإن زيارة الرئيس للسعودية قبل أن تسبقها زيادة إنتاج النفط أو تنازلات واضحة في مجال حقوق الإنسان سيكون أمرًا غير مستساغ.

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بعد إعادة الضبط، ولكي تدوم أي مصالحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، يجب على بايدن استعادة الطبيعة المؤسسية للعلاقة التي امتدت عبر سبعة ملوك سعوديين مختلفين. الاعتماد العاجل لمايكل راتني كسفير واشنطن في الرياض سيخدم هذا الغرض. كانت العلاقات الشخصية للغاية بين إدارة ترامب وبن سلمان مدمرة، لكن بايدن سيستفيد أحيانًا من إيفاد مبعوث خاص، شخص يتمتع بكفاءة ووجاهة يعتقد السعوديون أنه يحظى بتأثير على الرئيس – شخص نقيض لجاريد كوشنر.

بينما يحاول بايدن إعادة تقويم الشراكة الأمريكية-السعودية، ينبغي عليه عدم الاستسلام لاستغلال الرياض للأزمة الأوكرانية وأسعار الطاقة المرتفعة من خلال تقديم تنازلات أمريكية من طرف واحد. كما يجب ألّا يستسلم بايدن لمطالب حملة علاقات عامة سعودية مُنَسَّقة تلومه على تدهور العلاقة، وتثقل كاهل إدارته بعبء المصالحة وتعيد تصوير بن سلمان القاتل كضحية بريئة.

بغضّ النظر عما ستتبعه المصالحة المتوقعة، يجب على واشنطن أن تقدم أكبر عدد من المطالبات كالتي ستطالب بها الرياض. في نهاية المطاف، يعرف كلا الجانبين أنه بغضّ النظر عن النفوذ النفطي المؤقت الذي تستخدمه السعودية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لها اليد العليا دائمًا.

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