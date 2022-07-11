رأي | رحلة بايدن إلى السعودية تقوّض سلطتنا الأخلاقية

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فريد رايَن هو ناشر صحيفة واشنطن بوست. غالبًا ما يتعلم السياسيون عديمو الخبرة بالطريقة الصعبة الفرق بين الحملات الانتخابية والحُكم، حيث يدلون ببيانات جريئة خلال حملاتهم تتطلب لاحقًا تراجعات محرجة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة الواقعية الدولية، فلا يوجد مرشح حديث أفضل اطلاعًا من جو بايدن. بعد عقود في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وثمان سنوات كنائب للرئيس، شن بايدن حملته في عام 2020 جزئيًا بناءً على خبرته في السياسة الخارجية.

عندما تعهد بايدن في سعيه وراء الأصوات الانتخابية بجعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منبوذًا" لقاء دوره في جريمة قتل الكاتب في صحيفة البوست جمال خاشقجي، كان لدى العالم كل الأسباب للاعتقاد بأنه يعني ما قد قاله.

فلماذا إذًا يذهب الرئيس بايدن الآن إلى جدة جاثيًا على ركبته ليصافح يد الدولة "المنبوذة" الملطخة بالدماء؟ مرة أخرى، إنه يسعى لنيل الأصوات.

برر الرئيس رحلته بأنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وردع العدوان الروسي والصيني. ولكن يجب على الرئيس أن يعرف أن لقاءه مع محمد بن سلمان سيمنح الزعيم السعودي بالضبط ما لم تحققه ثلاث سنوات من حملات العلاقات العامة السعودية ونفقات التأثي وحتى دوري جديد لرياضة الغولف: العودة لاكتساب الاحترام. سيؤدي هذا الإعفاء غير المستحق بدوره إلى تقويض أهداف السياسة الخارجية التي يأمل بايدن في تحقيقها.

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أولًا، سيشير اجتماع بايدن إلى أن القيم الأميركية قابلة للتفاوض. في وقت سابق من هذا العام، أغلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجأةً محاكمة 26 سعوديًا يشتبه في تورطهم في مقتل جمال قبل وقت قصير من الموعد المقرر لزيارته إلى السعودية للمطالبة باستثمارات اقتصادية من شأنها تعزيز محاولة إعادة انتخابه في عام 2023. الآن رئيس الولايات المتحدة هو الذي يغض النظر عن مقتل جمال في محاولة لخفض أسعار البنزين قبل الانتخابات النصفية في الخريف.

بايدن بحاجة للسعوديين لكي يزيدوا إنتاجهم النفطي للمساعدة في إبقاء أسعار الطاقة العالمية تحت السيطرة. ترسل الرحلة رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لغض البصر عندما تكون مصالحها التجارية على المحك. لقد تعلمنا من خلال عقود من الدروس الصعبة أن الإرهابيين يجندون من خلال استغلال كراهية الولايات المتحدة بين الناس الذين تمت معاملتهم بوحشية من قبل قادتهم المستبدين. هذا السرد ينجح بشكل أفضل عندما يتحدث الأميركيون ببراعة عن حقوق الإنسان إلى أن يكون هنالك شيء آخر نحتاجه أكثر - مثل النفط الرخيص.

تغييرات الاتجاه المفاجئة كالتي يفعلها بايدن الآن تقوّض سلطتنا الأخلاقية وتولّد الاستياء ضد أميركا. إنهم ينقلون رسالة إلى الناشطين في مجال تحقيق الديمقراطية والحكومات ذات العقلية الإصلاحية في جميع أنحاء العالم مفادها أن واشنطن شريك غير موثوق به. وهذا يثير الارتباك ويفسد دبلوماسيتنا - وهو تصرف بعكس ما يقول بايدن إنّ رحلته تحاول تحقيقه.

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لم تمنع أي عقبة ذات مغزى السعوديين من زيادة إنتاج النفط بمجرد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. تجاهل ابن سلمان مسؤولي إدارة بايدن الرئيسيين ورفض المشاركة في مكالمة هاتفية مع الرئيس كاستجابة لنداءات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.

لن تمنح الاجتماعات مع نواب بايدن ولا أي مكالمة هاتفية ابن سلمان أكثر ما يريده: صورة للرئيس وهو يصافحه. لذلك صمد ابن سلمان حتى أصبح بايدن يائسًا بما يكفي للاستسلام. يمكننا أن نتأكد من أن "الحلفاء" الآخرين الذين نحتاج دعمهم يلاحظون ذلك.

كما يبعث اجتماع بايدن برسالة خطيرة حول القيمة التي توليها الولايات المتحدة للصحافة الحرة. تشير صورة بقبضة وابتسامة مع ابن سلمان إلى الحكام المستبدين في كل مكان بأنه يمكنك حرفيًا أن تفلت من قتل صحفي طالما أنك تمتلك موردًا طبيعيًا تريده الولايات المتحدة بشدة.

هذا الخطر ليس افتراضيًا. عندما قُتِل جمال الذي كان يعيش في ولاية فرجينيا، ذهل العالم من أن ابن سلمان قد يقتل صحفيًا على صلة وثيقة بالولايات المتحدة. واليوم يقبع مساهم آخر في صحيفة البوست ومقيم دائم في الولايات المتحدة يُدعى فلاديمير كارا مورزا في سجن روسي. ولا يزال مواطن أميركي عمل لحسابه الخاص لدى الصحيفة ومنشورات أخرى يُدعى أوستن تايس محتجزًا في سوريا بعد ما يقرب من عقد من الزمان. عندما تظهر صورة بايدن وهو يضغط جسده مع جسد قاتل جمال في جميع أنحاء العالم، ماذا ستقول لفلاديمير بوتين وللسوريين الذين يتحكمون في حياة هؤلاء الصحفيين؟

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حاول البعض أن يجادل قبيل رحلة بايدن أن وقتًا كافيًا قد مضى منذ مقتل جمال للسماح للعلاقة الأميركية-السعودية بالمضي قدمًا. ولكن لم يفت الأوان بعد على بايدن لاعتصار بعض الخير من هذا الخطأ الفادح. لا يمكننا أن ننسى أنه على الرغم من مقتل جمال منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن الشعب السعودي يتعرض كل يوم لقمع بشع. ويُسجَن ويُعَذَّب السجناء السياسيون والمعارضون والصحفيون المستقلون وغيرهم بناءً على توجيهات ابن سلمان. النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وحقوق المثليين والأقليات لا وجود لها.

سبق أن قال فريق بايدن إن الرئيس "سيثير قضية حقوق الإنسان" مع نظرائه السعوديين. بعد الانتهاء من الإدلاء بتصريح كهذا، فمن المؤكد أن المحادثات ستتحول بسرعة إلى بنود جدول الأعمال الحقيقية للاجتماع - مثل تدفق النفط – من دون تقديم أي مجهود مقابل ذلك. يجب أن يصر بايدن على المزيد. قبل لقاء ابن سلمان، يجب على بايدن إرسال قائمة بأسماء السجناء السياسيين ليُطلَق سراحهم كشرط مسبق للقاء. وكما فعل رونالد ريغان عند زيارة الاتحاد السوفيتي، يجب على بايدن الإصرار على مقابلة المعارضين السعوديين وجهًا لوجه أثناء تواجده في البلاد. إن كان يريد جذب الانتباه العالمي لتلميع صورة القاتل، فإن أقل ما يمكنه فعله هو تسليط الضوء على الرجال والنساء الذين يخاطرون بكل شيء من أجل حرية وكرامة شعبهم.

في بلد تشيع فيه الرقابة الكاملة والجلد العلني وقطع الرؤوس و"الاختفاء" ووجود مئات السجناء السياسيين، فإن إطلاق سراح عدد قليل من النشطاء سيحدث تأثيرًا طفيفًا في معالجة وحشية المملكة. لكنها بداية ما. إنها طريقة لإظهار أن تحقير بايدن لنفسه يهدف إلى تأمين قدر أكبر من حقوق الإنسان وليس مجرد نفط أرخص في المضخات الأميركية. وهذا شيء يمكن لابن سلمان فعله الآن فور طلب بايدن كحد أدنى من إظهار حسن النية.

إن قدّم ابن سلمان أي شيء أقل من ذلك، فيجب على بايدن رفض المصافحة المدبَّرة التي يتوق إليها ولي العهد بشدة. وإلّا فإن صورة ابن سلمان المنشودة سيكون مكانها إلى ألبوم العار الأمريكي.

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