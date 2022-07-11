رأي |اختيارات بايدن

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بعد عام ونصف من تفادي تحديد الاختيارات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، يكشف الرئيس بايدن أوراقه. فرحلته الى الشرق الأوسط ستجيب على ثلاثة أسئلة حيوية: كيف سيكون شكل التزامات أمريكا الأمنية إزاء منطقة الخليج؟ ماذا سيكون دور إدارة بايدن في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟ وكيف سيتعامل بايدن مع المعضلة التقليدية التي يفرضها ارتباط الولايات المتحدة بحلفاء ينتهكون بانتظام القيم التي تتبناها؟

ليس هناك أجوبة سهلة على أي من هذه الأسئلة؛ فكل اختيارات أمريكا في الشرق الأوسط منفرة. هذا هو سبب تفادي كل رؤساء أمريكا السابقين تحديد موقفهم من هذه الاختيارات حتي تضطرهم الظروف لذلك قسرًا. والرئيس بايدن ليس استثناءً. لكن نظرًا لعملية إعادة صياغة علاقات القوة الجارية في العالم، فإن اختيارات بايدن قد تؤثر على مكانة أمريكا ودورها بشكل يتجاوز بكثير التحديات الآنية التي يحاول التعامل معها. لهذا عليه أن يكون حريصًا ألّا يخلق باختياراته هذه مشاكل أكبر من تلك التي يحاول حلها.

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لقد أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا خطأ الفكرة القائلة إن الشرق الأوسط لم يعد ذي أهمية استراتيجية للولايات المتحدة. بيّن هذا الصراع أن استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومكانة الولايات المتحدة وقيادتها لحلفائها كلها أمور مرتبطة بالشرق الأوسط. فاجأت الأزمة الأخيرة إدارة بايدن وهي غير مستعدة مما بدا وأنه يعطي اليد العليا للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هرولة الولايات المتحدة لتأمين تعاون هاتين الحليفتين القويتين يعرضها للانقياد خلفهما إلى صراعات يجب عليها تفاديها. تحديدًا، يجب على بايدن تفادي جعل قبوله للتعريف السعودي-الإماراتي الواسع لأمن الخليج هو ثمن تعاونهما فيما يخص الطاقة أو إسرائيل. فإذا أعطت الولايات المتحدة لحليفيها ضمانات أمنية زائدة فإنها ستضطر لاحقًا للتورط في صراع مع إيران أو النكث بوعودها الأمنية - مع ما يصحب ذلك من خسائر في مصداقيتها لا يمكنها تعويضها.

في نفس الوقت، فإن "اتفاقيات إبراهيم" وما ارتبط بها من تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد فشلت في تسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتحقيق سلام أوسع في المنطقة. كما أكدت الاشتباكات المتكررة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل هذا الصراع. حتى الآن اختارت إدارة بايدن التركيز على هدف متواضع: الحفاظ على الوضع القائم بين إسرائيل وفلسطين مع اتخاذ خطوات محدودة مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ومنع الطرفين من اتخاذ إجراءات استفزازية. لكن الشهور العشرين الماضية توضح أن التكلفة السياسية لتحقيق هذا الهدف المتواضع عالية. بمعنى آخر أن هذه الاستراتيجية غير مستدامة.

وأخيرًا، سيتعين على بايدن الاختيار بين بدائل صعبة فيما يتعلق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبدرجة أقل الدكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي. كيفية تعامل بايدن مع ابن سلمان ليست مجرد مسألة أخلاقية بل تشكل تحديًا استراتيجيًا. فالمشكلة لا تكمن فحسب في أمر ابن سلمان بقتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست والمقيم بالولايات المتحدة جمال خاشقجي، وفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه". المشكلة أن ابن سلمان لاعب مستهتر لا يمكن الاعتماد عليه وفي نفس الوقت ذي طموحات لا حدود لها. فالطريقة التي تعامل بها ابن سلمان مع التحدي الهامشي الذي كان خاشقجي يمثله يكشف عن مزيج فريد من التوحش والاستهتار والنهم غير المحدود للسلطة. وهذا ما بدا أيضًا من سلوكه في مناسبات أخرى مثل خطف رئيس الوزراء اللبناني وإجباره على الاستقالة أثناء زيارته للعاصمة السعودية، واحتجاز العشرات من كبار رجال المال والأعمال السعوديين وإجبارهم على الخضوع لإرادته، واللعب مع فلاديمير بوتين وهو يغزو أوكرانيا ويشعل أسواق الطاقة العالمية. هذه الأمثلة توضح نوع القيادة الذي ينتظر السعودية - والولايات المتحدة - إن أصبح ابن سلمان ملكًا. السعودية أهم بكثير من أن تترك بين يدي طرف كهذا. إذا اختار بايدن مهادنة ابن سلمان الآن فإن ولي العهد سيخلق للولايات المتحدة مشاكل أكبر في المستقبل.

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نفس الشيء ينطبق على الرئيس المصري. هنا أيضًا لا يشكل توحش السيسي التحدي الحقيقي للولايات المتحدة بل بناءه لنظام يستوحي نموذج بوتين ويلهم القادة العرب الآخرين، وترويجه لخطاب معادي للولايات المتحدة وتقاربه مع الصين وكوريا الشمالية. وفي نفس الوقت، تموله الولايات المتحدة ليقوم بأشياء سيقوم بها في كل الأحوال، مثل محاربة الإرهاب أو التوسط بين حماس وإسرائيل. تقوية السيسي لا تخدم أي هدف استراتيجي أمريكي في المنطقة، بل على العكس تضر بمعظمها.

صحيح أن الولايات المتحدة لا يمكنها اختيار حلفائها في الشرق الأوسط أو تغيير قيمهم وخططهم. وبايدن محق حين يذكر - في مقاله المنشور هذا الأسبوع بالواشنطن بوست - بأن هدفه الرئيسي من الذهاب للشرق الأوسط هو ابقاء الولايات المتحدة قوية وآمنة. لكنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقين مختلفين تمامًا: يركز أحدهما على الأهداف الفورية من دون اهتمام بما يحدث في المدى الطويل، والآخر يستخدم قوة الولايات المتحدة وانخراطها لتحقيق أهداف فورية مع الدفع بجدية لتحقيق تحولات إيجابية على مدى أطول. على بايدن اتباع هذا الطريق.

فيما يتعلق بأمن الخليج، على الرئيس الاستجابة للمشاغل المشروعة لحلفائه العرب، لكن أيضًا عليه دفعهم نحو ترتيبات أمنية أوسع تضم إيران بما يرسخ استقرار المنطقة وقيادة الولايات المتحدة فيها. عليه اتخاذ الخطوات البسيطة التي يزمع اتخاذها حيال الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن أيضًا أن يشتبك معهما في حوار جاد حول النتائج التي لا يمكن تحملها لاستمرار الوضع القائم بينهما. وعليه التعامل مع السعودية ومصر بطريقة تقيد سلطات حكامها لا تمكنهم أكثر. مثل هذه الاختيارات ستقوي موقف الولايات المتحدة الآن من دون خلق عقبات أكبر في المستقبل.

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