رأي | سياسات بايدن في الشرق الأوسط تتعارض مع المبادئ الأمريكية

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عاد الرئيس بايدن من رحلته إلى الشرق الأوسط التي دامت أربعة أيام، والتي توقف خلالها في إسرائيل، وثم في المملكة العربية السعودية بشكل مثير للجدل. كانت الرحلة محاولة لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الحلفاء التقليديين في المنطقة على أمل إبعاد النفوذ الروسي والصيني والإيراني المتنامي. لكن مهمة السيد بايدن تعارضت حتمًا مع وعوده السابقة بإبقاء النظام في الرياض على مسافة بعيدة منه نظرًا لتأجيجه الحرب في اليمن وسجله القبيح في مجال حقوق الإنسان. يتضمن هذا السجل مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، وهو أحد المساهمين في الواشنطن بوست، والذي تلوم فيه الاستخبارات الأمريكية بشكل مباشر الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لقد منح لقاء السيد بايدن وجهًا لوجه مع ابن سلمان شرعية مرغوبة كثيرًا لولي العهد، وسبقت ذلك مصافحة قبضات متلفزة ودية وغير حكيمة. في زيارة محسوبة من آجل تأمين زيادات في إمدادات النفط السعودية، فقد تبلورت هذه اللحظة في المظهر المضر بمقايضة مبادئ حقوق الإنسان الأمريكية - في الواقع التطلعات المشروعة للشعب السعودي إلى مزيد من الحرية – بمساعدة الرئيس في علاج المشاكل السياسية الداخلية بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

لقد جادلنا منذ فترة طويلة أنه من غير المجدي التعامل مع الطغاة العرب، رغم أن السيد بايدن ليس بأول رئيس يحاول ذلك. يجب أن يكمن اختبار مثل هذه الدبلوماسية فيما تناله الولايات المتحدة في المقابل ومقدار وقائع حقوق الإنسان التي تتحدث عنها خلال هذه العملية. ومن هذا المنطلق، فإن السيد بايدن يستحق بعض الثناء لعقده مؤتمرًا صحفيًا في السعودية وصف فيه مقتل خاشقجي بأنه "شائن" وأشار إلى أنه أبلغ ابن سلمان بأنه يحمله المسؤولية "على الأرجح". (من جانبه، لم يعترف ابن سلمان بارتكاب أي سوء تضرف ما، وفقًا لما قاله بايدن. وقد عارض المسؤولون السعوديون لاحقًا علنًا رواية السيد بايدن للمحادثة).

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لكن بالنسبة للجزء الأكبر من الزيارة، فإن بايدن أعطى أكثر مما كسب. لم يوجه أي انتقادات أوسع للسياسات القمعية السعودية علنًا. لم يُطلَق سراح سجناء سياسيين أو العفو عن المعارضين الآخرين للنظام - بما في ذلك المواطنون الأمريكيون حاملو الجنسية المزدوجة - الذين حُرموا من حرية السفر. وبدلًا من ذلك فقد روج السيد بايدن لهدنة قائمة بالفعل في اليمن وخطوات متواضعة نحو علاقات أفضل مع إسرائيل. وبدا أنه يدعو إلى تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية من خلال الإعلان عن مشروع جديد لاختبار تقنية الجيل الخامس الأمريكية في المملكة.

وعندما انقضى الأمر، لم يكن ابن سلمان قد قطع أي التزام علني بضخ المزيد من النفط. يُعتمَد على السعوديين من أجل التأثير على اجتماع منظمة أوبك الشهر المقبل للحصول على بضع مئات الآلاف من البراميل الإضافية في السوق، على الأرجح مع تأثير متواضع فقط على أسعار البنزين الأمريكية.

كما التقى بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الديكتاتور الذي سجن آلاف المعارضين السياسيين. بعد تلك الصورة الملتقَطة معه، أصدر البيت الأبيض بيانًا يدعم طلبات التمويل المصرية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - ووعد فقط بـ"حوار بنّاء بشأن حقوق الإنسان".

العهد الرئاسي الذي بدأ بحديث جريء عن نهج جديد يركز على حقوق الإنسان في العالم العربي عاد إلى سياسة ليست أقل تساهلًا مع الديكتاتوريين من تلك التي كانت مطبّقة من قبل الإدارات السابقة، بما في ذلك سياسة الرئيس دونالد ترامب. كانت هذه لحظة حزينة بالنسبة لبايدن، ولن يتلاشى عارها في أي وقت قريب.

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