رأي | الحملة السعودية القمعية تُظهِر أنّ محمد بن سلمان خدع بايدن

في يوليو/ تموز الماضي، عندما زار الرئيس بايدن السعودية والتقى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس أثار انتهاكات حقوق الإنسان ومسألة مقتل زميلنا، كاتب الأعمدة الصحفية في البوست جمال خاشقجي. ادعى السيد بايدن أنه "تلقى التزامات فيما يتعلق بالإصلاحات والضمانات المؤسسية المعمول بها للحماية من أي سلوك من هذا القبيل في المستقبل". من الواضح الآن أّن هذه "الالتزامات" كانت مجرد وهم ما.
منذ مغادرة السيد بايدن، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، التي تتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والتي تشتهر باستخدام قوانين غامضة لمعاقبة المعارضين، سلسلةً من الأحكام القاسية بالسجن ضد منتقدي النظام.
وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان المدعوّة "الديمقراطية في العالم العربي الآن"، أو DAWN، والتي ساهم السيد خاشقجي في تأسيسها، فقد حُكِم على نورة بنت سعيد القحطاني الشهر الماضي بالسجن 45 عامًا، على أن يعقبها حظر سفر بنفس المدة. تظهر وثائق المحكمة التي حصلت عليها DAWN أن السيدة البالغة من العمر 45 عامًا، وهي أم لخمسة أطفال، اتُهِمَت باستخدام تويتر لانتقاد الملك وولي العهد ومتابعة وإعادة تغريد آخرين فعلوا ذلك. لم تكن السيدة القحطاني معروفة على نطاق واسع، وكان حسابها على تويتر لا يتابعه سوى 500 متابع فقط، إلّا أنّ تغريداتها كانت تهديدات مزعومة لـ"أمن المجتمع واستقرار الدولة" ومسؤولة عن "تعريض وحدتها الوطنية للخطر" كما تقول وثائق المحكمة. علاوة على ذلك، وُجِد أنها تمتلك كتابًا نُشِر عام 2013 للباحث السعودي السجين حاليًا سلمان العودة، بعنوان "أنا.. وأخواتها: رحلة في أسرار الذات"، والذي يشجع على التأمل وتجاوز الذات. هل يُعقَل أن يكون العاهل المستبد ابن سلمان معرّضًا للتهديد للغاية من قبل كتاب مساعدة ذاتية بحيث يجب على السيدة القحطاني أن تقضي بقية حياتها في السجن؟ قد يصف البعض ابن سلمان بأنه رجل قوي، لكن أفعاله ضد النساء البريئات تعكس ضعفًا مثيرًا للشفقة.
وجاءت عقوبة السيدة القحطاني، التي ازدادت من عقوبة أولية مدتها 13 عامًا، عندما حكمت المحكمة على الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا بسبب منشورات على حسابها في تويتر. ولا يزال هنالك المزيد. ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان أنّ رجلين، عبد الإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي، حُكِم عليهما في أغسطس/آب بالسجن 50 عامًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. لقد كانا يدعمان رفض أسرهم الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال لمدينة ولي العهد الخيالية في الصحراء، والمعروفة باسم نيوم. وكشفت المجموعة أنّ الكاتب والمترجم ومبرمج الكمبيوتر أسامة خالد، المعتقل منذ عام 2020، حُكِم عليه بالسجن 32 عامًا – والتي زادت مدتها عند الاستئناف من عقوبة أولية مدتها خمس سنوات - بعد "مزاعم تتعلق بالحق في حرية الخطاب".
يعتبر ولي العهد نفسه حداثيًا يُمَكِّن حقوق المرأة. لكنه خلف الستار يدمر الأفراد بسبب أدنى توافه الأمور. تُظهِر هذه القضايا أنّ السيد بايدن تعرض للخداع في جدة. يجب عليه ألّا يصمت. وعليه أن يندد صراحةً بمثل هذه البلطجة الهمجية.