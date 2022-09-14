رأي | الحملة السعودية القمعية تُظهِر أنّ محمد بن سلمان خدع بايدن

في يوليو/ تموز الماضي، عندما زار الرئيس بايدن السعودية والتقى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس أثار انتهاكات حقوق الإنسان ومسألة مقتل زميلنا، كاتب الأعمدة الصحفية في البوست جمال خاشقجي. ادعى السيد بايدن أنه "تلقى التزامات فيما يتعلق بالإصلاحات والضمانات المؤسسية المعمول بها للحماية من أي سلوك من هذا القبيل في المستقبل". من الواضح الآن أّن هذه "الالتزامات" كانت مجرد وهم ما.

وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان المدعوّة "الديمقراطية في العالم العربي الآن"، أو DAWN، والتي ساهم السيد خاشقجي في تأسيسها، فقد حُكِم على نورة بنت سعيد القحطاني الشهر الماضي بالسجن 45 عامًا، على أن يعقبها حظر سفر بنفس المدة. تظهر وثائق المحكمة التي حصلت عليها DAWN أن السيدة البالغة من العمر 45 عامًا، وهي أم لخمسة أطفال، اتُهِمَت باستخدام تويتر لانتقاد الملك وولي العهد ومتابعة وإعادة تغريد آخرين فعلوا ذلك. لم تكن السيدة القحطاني معروفة على نطاق واسع، وكان حسابها على تويتر لا يتابعه سوى 500 متابع فقط، إلّا أنّ تغريداتها كانت تهديدات مزعومة لـ"أمن المجتمع واستقرار الدولة" ومسؤولة عن "تعريض وحدتها الوطنية للخطر" كما تقول وثائق المحكمة. علاوة على ذلك، وُجِد أنها تمتلك كتابًا نُشِر عام 2013 للباحث السعودي السجين حاليًا سلمان العودة، بعنوان "أنا.. وأخواتها: رحلة في أسرار الذات"، والذي يشجع على التأمل وتجاوز الذات. هل يُعقَل أن يكون العاهل المستبد ابن سلمان معرّضًا للتهديد للغاية من قبل كتاب مساعدة ذاتية بحيث يجب على السيدة القحطاني أن تقضي بقية حياتها في السجن؟ قد يصف البعض ابن سلمان بأنه رجل قوي، لكن أفعاله ضد النساء البريئات تعكس ضعفًا مثيرًا للشفقة.