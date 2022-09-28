رأي | الاعتداءات على حرية الصحافة تتفاقم بشدة بعد مرور أربع سنوات على مقتل خاشقجي

A person holds a banner of Jamal Khashoggi in Istanbul, on November 16, 2018. (BULENT KILIC / AFP)

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في الذكرى الرابعة لمقتل جمال خاشقجي، يجب أن نطالب بمحاسبة السعودية بصوت أعلى من أي وقت مضى. ولكن ينبغي علينا أيضًا، مثلما كان ليفعل خاشقجي، أن ندين الاعتداءات على حرية الصحافة التي تستمر بلا هوادة في العديد من البلدان الأخرى وغالبًا ما تمر دون ملاحظة. Sign up for a weekly roundup of thought-provoking ideas and debates ArrowRight كان مقال خاشقجي الأخير الذي تلقته صحيفة البوست بعد يوم من اختفائه يتمحور حول الحاجة إلى "حرية التعبير"، ليس فقط في السعودية وإنّما في كل مكان تحاول فيه السلطات قمع وترهيب الصحفيين. ودعا المقال إلى "نسخة حديثة من وسائل الإعلام القديمة العابرة للوطن الواحد بحيث يمكن للمواطنين الاطلاع على الأحداث العالمية". كم كان محقًا. إنها مشكلة عالمية، وهي تتفاقم بشدة.

بعد مقتل خاشقجي، حاولت العديد من الحكومات التظاهر أنها صديقة للصحافة من خلال إدانتهم السعوديين الذين قتلوه، ولفّوا أنفسهم برداء شهادته. ولكن يجب أن يحاسب هؤلاء القادة على جرائم بلادهم ضد الإعلام أيضًا - تمامًا كما نطالب بالعدالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وافق على العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي.

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الاعتداء العالمي على الصحفيين حقيقة متفشية في الحياة العصرية. وفقًا للبيانات التي جمعتها لجنة حماية الصحفيين، فقذ قُتِل 1455 صحفيًا حول العالم منذ عام 1992، وسُجِن 1979 منهم، بينما رُصِد 69 منهم في عداد المفقودين. العديد من هذه الدول تعلن دعمها لأعراف الأمم المتحدة وتقدم تعهدات بالحفاظ حقوق الإنسان ريثما تهاجم المراسلين في الوقت ذاته.

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على رأس قائمة المنافقين بشأن حرية الصحافة، بكل أسف، هي تركيا - الدولة التي قُتل فيها خاشقجي. قدمت تركيا عرضًا مبهرًا لمباشرتها الدعوى ضد جريمة القتل، بما في ذلك الترحيب بمالك صحيفة البوست جيف بيزوس في إسطنبول عام 2019 لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي. كان المدّعون الأتراك نجوم الأفلام الوثائقية التي تناولت القضية. لكن تركيا أسقطت الدعوى هذا العام عندما أصبحت غير ملائمة سياسيًا بعد أن قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إصلاح العلاقات مع محمد بن سلمان.

كانت تركيا مدافعة غير متوقعة بشكل خاص عن حرية الصحافة على أي حال نظرًا لسجلها السيء في الداخل. منذ عام 1992، ووفقًا لإحصاءات لجنة حماية الصحفيين، فقد قُتِل 378 صحفيًا في تركيا أو سُجِنوا أو فُقِدوا.

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إيران دولة أخرى تقمع الصحفيين بلا رحمة وتفلت من العقاب. من بين 170 صحفيًا قُتِلوا في إيران أو سُجِنوا أو فُقِدوا منذ عام 1992، حسب تقارير لجنة حماية الصحفيين، فقد سُجن 112 منهم بسبب تعليقات زُعِم أنها "مناهضة للدولة"، وسُجِن 13 منهم بذريعة "إهانات دينية" مزعومة. وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا التي حدثت مؤخرًا - بعد اعتقالها بدعوى انتهاكها القوانين التي تفرض الحجاب - أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. رد إيران ريثما حاولت ضرب المتظاهرين لتخضعهم كان تعطيل الإنترنت وقمع النقاش العام.

إيران هي أحد عشرات البلدان التي يمكن لقول الحقيقة فيها أن يؤدي بصحفيها إلى السجن. نحن في البوست نتذكر عملية السجن الشنيعة لزميلنا جيسون رضائيان لمدة 544 يومًا. إنه الآن صوت رائد في الحملة من أجل حرية الصحافة في كل مكان.

كان الغضب العالمي تجاه محمد بن سلمان بسبب مقتل خاشقجي ملهمًا، ولكن بالتركيز عليه لا ينبغي لنا التغاضي عن جميع الدول الأخرى التي تحتقر حرية الصحافة. قائمة العار تشمل الصين، حيث قُتِل 229 صحفيًا أو سُجِن أو فُقِد منذ عام 1992، وإثيوبيا، مع 134 صحفيًا تعرضوا لهجمات من هذا القبيل، ومصر بـ112 وروسيا بـ97 والمكسيك بـ85، وفقًا لإحصائيات لجنة حماية الصحفيين.

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إنّ حرية الصحافة غير قابلة للتجزئة. إنها حق أساسي من حقوق الإنسان. للصحفيين الأميركيين مصلحة في سلامة زملائهم في السعودية وتركيا والصين لأننا جميعًا نعيش في نفس عالم المعلومات. يجب أن تتحرك الأخبار والتعليقات بحرية عبر الكوكب مثل الهواء والماء. هذا ما آمن به خاشقجي وهو ما توفي في سبيله.

تذكرنا كتابات خاشقجي أن قول الحقيقة له تأثير حتى لو بدا وكأنه قضية خاسرة. عندما تجرأ خاشقجي على التحدث علانية كمساهم في صحيفة البوست عن دولة تقمع الصحفيين تاريخيًا، فقد أصبح صوتًا قويًا. عندما استمر في قول الحقيقة، حتى عندما تعرض للتهديد في وطنه، أصبح بطلاً وشهيدًا في النهاية.

كتب خاشقجي في تلك المقالة الأخيرة أن العالم العربي كان يواجه "ستارًا حديديًا لا تفرضه جهات خارجية ولكن من خلال قوى محلية تتنافس على السلطة". نصحه أصدقاؤه بالتوقف عن الضغط بشدة والمساومة مع محمد بن سلمان وقبول القيود المفروضة على حريته في التعبير.

لكن خاشقجي لم يفعل ذلك. دخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات عازمًا على كتابة الحقيقة كما يراها ومحاسبة أصحاب النفوذ على أكاذيبهم. أثار موته الغضب ضد محمد بن سلمان والنظام السعودي القاتل. ولكن لكان جمال أول من يخبرنا أن حرية الصحافة مشكلة عالمية وأن رواة الحقيقة في كل مكان بحاجة إلى دعمنا.

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