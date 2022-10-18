رأي | السعودية تحكم على مواطن أميركي بالسجن 16 عامًا بسبب تغريداته

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الحكومة السعودية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 16 عامًا على مواطن أميركي يبلغ من العمر 72 عامًا إثر تغريدات نشرها أثناء تواجده داخل الولايات المتحدة، والتي انتقد النظام السعودي في بعضها. زعم ابنه الذي تحدث علنًا لأول مرة أنّ الحكومة السعودية عذبت والده في السجن، ويقول إنّ وزارة الخارجية الأميركية أساءت التعامل مع القضية.

الكثير من الأنظمة الدكتاتورية تسجن الأميركيين ظلمًا. لكن في حين بذلت إدارة بايدن جهودًا كبيرة لتأمين إطلاق سراح أميركيين بارزين من روسيا وفنزويلا وإيران، فقد كانت أقل علنية وأقل نجاحاًا في تأمين إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في السعودية. في الواقع، وعلى الرغم من أنّه يفترض للسعودية أن تكون حليفة للولايات المتحدة، إلّا أنّ الحكومة السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتعامل مع منتقديها من مواطني الولايات المتحدة بقسوة أكثر من أي وقت مضى. المثال الأخير والأكثر فظاعة يتعلق بالسعودي-الأميركي سعد إبراهيم الماضي.

الماضي ليس معارضًا أو ناشطًا. إنه ببساطة مدير مشاريع من فلوريدا قرر ممارسة حقه في حرية التعبير داخل الولايات المتحدة. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما سافر إلى الرياض لزيارة عائلته، اعتُقِل بسبب 14 تغريدة نُشِرت عبر حسابه على مدار السنوات السبع الماضية. أشارت إحدى التغريدات التي استُشهِد بها إلى جمال خاشقجي، الكاتب المساهم في صحيفة البوست الذي قُتِل على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتقدت تغريدات أخرى سياسات الحكومة السعودية والفساد في النظام السعودي.

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قال لي ابنه إبراهيم: "كان يعتنق ما قد أسميها بآراء معتدلة تجاه الحكومة. لقد اعتقلوه من المطار."

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وُجِّهَت إلى الماضي اتهامات باعتناق أيديولوجية إرهابية ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله. كما وُجِّهَت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن الإرهاب وهي تهمة تتعلق بتغريدات نشرها إبراهيم عبر حساب منفصل.

في يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، حُكِمَ على الماضي بالسجن 16عامًا. كما حُكِمَ عليه بحظر سفر لمدة 16عامًا علاوة على ذلك. إن قضى عقوبته بأكملها، فسيغادر السجن في سن 87 - وسيضطر إلى العيش حتى سن 104 قبل أن يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة.

"أشعر بالفراغ في داخلي. أشعر وكأنني ميت في داخلي،" قال إبراهيم. "إنه ليس والدي فقط، إنه أعز أصدقائي. إنه كل شيء بالنسبة لي."

كان إبراهيم يعمل خلف الكواليس لحثّ الحكومة الأميركية على المساعدة في إطلاق سراح والده منذ حادثة الاعتقال. لكنه الآن في حالة من الإحباط واليأس ويريد أن من الجمهور الأميركي أن يعرف قصة والده. قال إبراهيم إنه تعرض للتعذيب في السجن، وأُجبِر على العيش في ظروف بائسة والحبس مع إرهابيين حقيقيين - كل ذلك بينما كانت عائلته مهددة من قبل الحكومة السعودية أنهم سيخسرون كل شيء إن لم يلتزموا الصمت.

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طلبت الخارجية الأميركية من إبراهيم عدم التحدث علنًا عن القضية، لكنه لم يعد يعتقد أن التزام الصمت سيضمن حرية والده. ويقول إن الدولة تعاملت مع قضية والده بإهمال وعدم كفاءة.

لم يزر أحد من سفارة الولايات المتحدة بالرياض الماضي حتى مايو/أيار، بعد مرور ستة أشهر من اعتقاله. في ذلك الاجتماع، رفض الماضي مطالبة الحكومة الأميركية بالتدخل. قال إبراهيم إن السجّانين السعوديين يهددون بتعذيب سجناء تتورط حكومات أجنبية في قضاياهم. في اجتماع قنصلي ثانٍ في أغسطس/آب، طلب الماضي مساعدة وزارة الخارجية في قضيته. قال إبراهيم إنه تعرض بعد ذلك للتعذيب.

في نفس الشهر، جاء إبراهيم إلى واشنطن للضغط من أجل اتخاذ إجراء بشأن قضية والده. كان طلبه الرئيسي هو أن يصنَّف الماضي على أنه مواطن أميركي "محتجز تعسفيًا". من شأن هذا التصنيف أن يرفع قضية الماضي في نظر الحكومة الأميركية وينقل الملف من بيروقراطية الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن (SPEHA) الذي لديه أدوات متنوعة لتأمين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلمًا في الخارج.

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وفقًا للقانون الأميركي، يمكن اعتبار المواطن الأميركي "محتجز تعسفيًا" إن استوفى أيًا من 11 معيارًا محددًا، ويبدو أن ستة منها على الأقل تنطبق على قضية الماضي. على سبيل المثال، أُلقِي القبض على نجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات بريتني غراينر بتهمة حيازة المخدرات في روسيا في فبراير/شباط ومنحها وضع "محتجزة تعسفيًا" بعد مرور ثلاثة أشهر. قيل لإبراهيم منذ 11 شهرًا إنّ قضية والده قيد النظر. وعندما صدر الحكم على الماضي يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، لم يحضر أحد من سفارة الولايات المتحدة في الرياض.

"لقد أخبرت وزارة الخارجية أنه موعد جلسة الاستماع تحددت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول ويجب أن يحضروا. بعد ذلك، قالوا عبر الهاتف، ‘آه، آسفون لأننا نسينا إخطار السفارة’"، قال إبراهيم. "أشعر أنهم مهملون فحسب."

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن مكتب الشؤون القنصلية في واشنطن فشل في تنبيه السفارة عندما قُدِّم موعد الجلسة، على الرغم من أن إبراهيم أبلغهم بذلك.

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قال المسؤول: "لسوء الحظ، لم تُمَرَّر هذه المعلومات [إلى السفارة]. هذا أمر نأسف عليه بشدة."

كما قال المسؤول إنّ إدارة بايدن أثارت قضية الماضي مع الحكومة السعودية على مستويات عليا. وقال إنّ عملية وزارة الخارجية لتحديد ما إذا كان الماضي سيحصل على تصنيف "محتجز تعسفيًا" لا تزال جارية.

قال لي المسؤول: "لقد أثرنا باستمرار وبشكل منتظم مع المسؤولين السعوديين مخاوفنا الشديدة بشأن التهم الموجهة إلى السيد الماضي ومواطنين أميركيين آخرين لممارسة ما ينبغي أن يكون حريات أساسية. لا ينبغي أبدًا تجريم حرية التعبير."

تصر وزارة الخارجية على أن كل قضية تُحَكَّم بناءً على مزاياها بغضّ النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية. ومع ذلك، يبدو أنّ السجناء الذين يتلقون الكثير من التغطية الإعلامية يحظون باهتمام كبير من البيت الأبيض. قال مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج علي الأحمد إنه عندما يتعلق الأمر بالسعودية، فقد اتبعت إدارة بايدن نهج عدم التدخل وقاومت مواجهة الرياض في مثل هذه الحالات، الأمر الذي شجع النظام السعودي.

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وقال: "محمد بن سلمان يتصرف كما لو كان يعتقد أو يعلم أنّ إدارة بايدن لن تمارس ضغوطًا عليهم فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين، ناهيك عن قضايا النفط وغيرها. إنّ تقاعس البيت الأبيض في عهد بايدن عن الرهائن الأميركيين في السجون السعودية أدى إلى أقسى عقوبة بحق أميركي في الخارج."

أقل ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية الآن هو منح الماضي حالة “محتجز تعسفيًا” الذي يستحقها بوضوح. وإلى أن يحدث ذلك، فإن تأكيدات المسؤولين أنهم يفعلون كل ما هو ممكن ستستمر في كونها كلامًا فارغًا بالنسبة لأسرة الماضي - وستواصل الحكومة السعودية اضطهاد المواطنين الأميركيين وإفلاتها من العقاب جراء فعلتها هذه.

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