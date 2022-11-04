رأي | لا تغفلوا عن الطاغية وسجنائه السياسيين في مصر

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عندما يتأمل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ المقام في مدينة شرم الشيخ مياه البحر الأحمر المتلألئة اعتبارًا من يوم الأحد القادم، سيجدون بالتأكيد مصدر إلهام لإنقاذ كوكب الأرض. ولكن عليهم أيضًا النظر في الاتجاه الآخر إلى مدينة القاهرة، إذ هي مقر دولة بوليسية لا تعرف الرحمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولا ينبغي لهم تجاهل احتقار بلدهم المضيف لحقوق الإنسان الأساسية وكرامته أو السكوت عنه.

عليهم التوقف لبرهة وتذكُّر النشاط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الذي كان أحد زعماء الحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في أحداث الربيع العربي عام 2011. لقد مكث خلف القضبان معظم السنوات الثمان الماضية، وهو الآن يقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مفترية تدّعي "بث الأخبار الكاذبة". وقد بدأ إضرابًا عن الطعام ليبقي نفسه على قيد الحياة بالكاد، لكنه أعلن مؤخرًا توقفه التام عن تناول الطعام والماء، مما دفع عائلته وأصدقائه للخوف على حياته.

يجب على رواد المؤتمر السؤال عن ذريعة سجن بعض الأشخاص الأكثر استعدادًا لمساعدة مصر في مواجهة تغير المناخ. ومن بينهم سيف فطين، المهندس البيئي الذي تلقى تعليمه في جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل معقدة تواجه استدامة الطاقة. وهو محتجز على ذمة المحاكمة منذ عام 2019 من دون توجيه أي اتهامات إليه – مثله مثل آلاف الآخرين في مصر. وأحمد عماشة، طبيب بيطري ومدافع عن العدالة البيئية اختفى قسريًا في يونيو/حزيران 2020 لمدة ستة أشهر ولا يزال يقبع في السجن. أيضًا صفوان وسيف ثابت، والد وابن يقودان شركة جهينة للصناعات الغذائية وأسسا نموذجًا من المزرعة إلى المستهلك وشددا على أهمية الاستدامة ولكن احتُجِزا قبل المحاكمة لرفضهما تسليم الشركة إلى شركة أخرى مملوكة من قبل الدولة.

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تعرضت للاعتقال مجموعة من المصريين بدأت بالتخطيط لمظاهرة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني واتُّهِمَت بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. إنّ نظام السيسي منتهك ممنهج لحقوق الإنسان بلا رحمة. بشكل دوري يطلق السيد السيسي سراح جزء من السجناء السياسيين لغرض تهدئة النقاد. ولكن انكشف جانبه الحقيقي خلال برنامج تلفزيوني قبل أيام عندما اتصل به بعد أن انتقده زعيم حزب سياسي. قال بشكل ينذر بالسوء: "كنتُ مسؤولًا عن جهاز الأمن في عهد مبارك كرئيس للاستخبارات العسكرية. أنا مطلّع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع."

عند اختيار مدينة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن تغير المناخ، فلا يجب إهمال المناطق الأقل نموًّا حول العالم والتي تكون أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والأمراض والحرمان. ولكن يجب على كل مهتم بإنقاذ الكوكب أن يهتم كثيرًا بقضية الحرية وضرورة الوقوف في وجه الطغاة. لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر ووصمة الاستبداد المنتشرة حول العالم عندما يجتمع المشاركون في المؤتمر على شاطئ شرم الشيخ المتلألئ ويفكرون في كيفية ضمان مستقبل أفضل.

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