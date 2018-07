Here’s a list of open houses taking place this weekend in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

79 Southgate Ave Noon to 3 pm $699,000

7 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $2,450,000

79 Southgate Avenue Noon to 3 pm $723,000

7 Southgate Avenue 1 pm to 3 pm $2,450,000

2710 Summerview Way #1103 Noon to 3 pm $239,000

818 Coachway Noon to 2 pm $1,950,000

11 Parole St 10 am to 2 pm $199,990

614 Glenfield Ct 1 pm to 3 pm $485,000

1019 Boom Court 1 pm to 3 pm $325,000

519 Coover Rd 11 am to 1 pm $475,000

9 Tucker St 11 am to 1 pm $449,900

335 Michelson Lane 11 am to 4 pm $499,990

551 Leftwich Lane 11 am to 4 pm $499,990

1614 Annesley Ct 2 pm to 4 pm $1,298,000

723 Glenwood St 1 pm to 4 pm $435,000

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $575,639

1019 Boom Ct 1 pm to 3 pm $325,000

21403

2006 Quay Village Ct #aa2006 2 pm to 4 pm $394,000

2008 Quay Village Ct #aa2008 1 pm to 4 pm $398,500

600 Tayman Dr 1 pm to 3 pm $499,999

16 Spa Creek Lndg #b3 11 am to 1 pm $465,000

2006 Quay Village Court 2 pm to 4 pm $394,000

2008 Quay Village Court 1 pm to 4 pm $398,500

600 Tayman Drive 1 pm to 3 pm $499,999

1037 Hyde Park Dr Noon to 2 pm $329,900

333 Riding Ridge Rd 1 pm to 3 pm $539,000

16 Spa Creek Landing 11 am to 1 pm $465,000

3169 Raven Ct 1 pm to 3 pm $469,900

7028 Channel Village Ct #102 1 pm to 4 pm $500,000

21409

942 Barracuda Cove Ct Noon to 2 pm $1,000,000

1401 Congress Ct Noon to 2 pm $699,000

1645 Homewood Road Noon to 2 pm $719,900

1243 Pine Hill Dr 1 pm to 3 pm $525,000

1622 Trawler Lane Noon to 2 pm $585,000

770 Windgate Dr 1 pm to 4 pm $435,000

926 Barracuda Cove Ct 1 pm to 3 pm $989,900

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $694,000

1707 Trents Way 10 am to 4 pm $675,000

1709 Trents Way 10 am to 4 pm $649,900

1704 Trents Way 10 am to 4 pm $694,000

1706 Trents Way 10 am to 4 pm $660,000

1635 Ridout Rd Noon to 2 pm $559,000

1645 Homewood Rd Noon to 2 pm $719,900

1635 Ridout Road Noon to 2 pm $559,000

ARNOLD

21012

988 Bayberry Dr 1 pm to 3 pm $619,900

988 Bayberry Drive 1 pm to 3 pm $619,900

565 Bay Dale Ct Noon to 2 pm $289,000

1415 Medinah Court Noon to 2 pm $255,000

410 Beach Rd S 1 pm to 3 pm $2,390,000

602 Talon Ct 1:30 pm to 3 pm $319,000

853 Blue Heron Ct 3:30 pm to 5:30 pm $1,370,000

368 Sherman Ave 11 am to 1 pm $459,000

325 Hersden Lane 11 am to 1 pm $415,000

1256 Dogwood Rd 1 pm to 3 pm $349,000

1417 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $654,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $669,990

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

82 Shadbush Way Noon to 5 pm $529,139

93 Shadbush Way Noon to 5 pm $470,370

251 Millchurch Rd Noon to 2 pm $750,000

873 Nancy Lynn Lane Noon to 2 pm $599,990

1183 Gator Ct 11 am to 1 pm $259,900

1415 Medinah Ct Noon to 2 pm $255,000

CROFTON

21114

2451 Kemper Rd 1 pm to 3 pm $479,999

CROWNSVILLE

21032

425 Mountain Rd Noon to 2 pm $399,900

1203 John Ross Ct Noon to 2 pm $845,000

437 Alder Trl Noon to 2:30 pm $530,000

835 Birch Trl 1 pm to 3 pm $525,000

1169 Claire Rd 11 am to 3 pm $399,000

CURTIS BAY

21226

202 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $449,900

202 Matfield Court 1 pm to 3 pm $449,900

7856 Oyster Shell Ct 1 pm to 3 pm $319,000

DAVIDSONVILLE

21035

1542 Themes Drive Noon to 2:30 pm $349,000

3523 Russell Thomas Lane 1 pm to 4 pm $698,000

1542 Themes Dr Noon to 2:30 pm $349,000

DEALE

20751

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

EDGEWATER

21037

1616 Chesapeake Lane 1 pm to 3 pm $489,000

1718 Tacoma Rd Noon to 2 pm $375,000

3179 Rolling Rd Noon to 2 pm $799,000

3430 Red Admiral Ct 2 pm to 4 pm $899,900

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $484,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $474,990

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $479,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $489,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $519,990

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $519,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $549,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $534,990

2522 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $549,990

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $479,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $524,990

GAMBRILLS

21054

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $849,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $754,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

2516 Symphony Lane 1 pm to 3 pm $399,000

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Road Noon to 4 pm $754,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

GIBSON ISLAND

21056

1753 Banbury Rd 1 pm to 4 pm $4,750,000

GLEN BURNIE

21060

8190 Hickory Hollow Dr 11 am to 5 pm $429,990

757 Ravenwood Dr 11 am to 5 pm $469,990

745 Ravenwood Dr 11 am to 5 pm $345,990

921 Hilcrest Way 11 am to 5 pm $444,990

919 Hilcrest Way 11 am to 5 pm $459,990

749 Ravenwood Dr 11 am to 5 pm $329,990

8106 Dewey Pl 11 am to 5 pm $297,990

929 Thurston Lane 10 am to 6 pm $399,990

319 New Jersey Avenue NE 11 am to 1 pm $275,000

Ashmore Ave Noon to 5 pm $295,990

580 Fox River Hills Way Noon to 2 pm $370,000

310 Robert Price Ct 2 pm to 4 pm $425,900

615 Opel Rd Noon to 2 pm $297,000

206 Water Fountain Ct #303 1 pm to 3 pm $169,000

1032 Shoreland Dr 1 pm to 3 pm $289,990

319 New Jersey Ave NE 11 am to 1 pm $275,000

580 Fox River Hills Way Noon to 2 pm $370,000

7719 West Dr Noon to 2 pm $350,000

21061

218 Poplar Ave Noon to 3 pm $250,000

312 White Oak Way 11 am to 4 pm $349,990

8142 Cloverhurst Rd 3 pm to 5 pm $200,000

HANOVER

21076

7530 Stoney Run Dr #a 11 am to 1 pm $335,000

7530 Stoney Run Dr #a 11 am to 1 pm $2,395

2134 Nottoway Dr 11 am to 5 pm $509,990

2149 Nottoway Dr Noon to 5 pm $489,990

7625 Deepnotch Way 11 am to 5 pm $514,990

7839 Otterbein 11 am to 5 pm $439,990

2805 Fredericksburg Rd 11 am to 5 pm $376,990

7631 Deepnotch Way 11 am to 5 pm $529,990

3008 Frayser Farm Rd 11 am to 5 pm $330,990

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $549,900

HARWOOD

20776

3738 Smiley Lane 1 pm to 3 pm $659,900

LAUREL

20707

15805 Joyce Lane 1 pm to 3 pm $629,000

13112 Brooktree Lane 3 pm to 5 pm $315,000

7401 Leaf Shade Ct Noon to 2 pm $515,000

7345 Archsine Lane 1:30 pm to 3:30 pm $387,500

20723

8628 Doves Fly Way Noon to 5 pm $630,000

8604 Doves Fly Way Noon to 5 pm $698,750

9406 2nd St N 1 pm to 3 pm $475,000

9919 Loch Less Lane Noon to 5 pm $750,000

10024 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $849,990

10081 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $787,990

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $779,990

MILLERSVILLE

21108

7825 Chanceford Dr 11 am to 5 pm $393,990

399 Severn Crest Dr Noon to 3 pm $525,000

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

349 Chalet Dr 2 pm to 4 pm $349,000

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

ODENTON

21113

706 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $320,000

2575 Vireo Ct Noon to 2 pm $374,900

3132 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $534,990

3053 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $495,990

3055 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $469,990

3129 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $554,990

3152 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $489,990

3142 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $429,990

3017 Sunny Ridge Dr 11 am to 5 pm $519,990

2605 Clarion Court 1 pm to 3 pm $239,900

108 Leeds Creek Cir Noon to 2 pm $340,000

108 Leeds Creek Cir Noon to 2 pm $2,250

8718 Little Patuxent Ct 11 am to 3 pm $360,000

813 Phyllis St 1 pm to 3 pm $624,900

2503 Amber Orchard Ct W #304 11 am to 1 pm $275,000

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

1474 Catbriar Way Noon to 5 pm $699,990

841 Sunny Chapel Rd 1 pm to 3 pm $479,900

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $649,990

2662 Rainy Spring Ct 2 pm to 4 pm $310,000

2605 Clarion Ct #303 1 pm to 3 pm $239,900

PASADENA

21122

205 Prize Taker Ct 1 pm to 3 pm $574,000

125 Dales Way Drive Noon to 3 pm $765,000

1415 Saybrooke Ct 11 am to 1 pm $770,000

1162 Booth Bay Harbour Noon to 2 pm $245,000

8012 Hadfield Ct Noon to 2 pm $1,800

328 Sundance Way 11 am to 2 pm $320,000

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $572,494

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $474,990

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $499,990

190 Hickory Point Rd 1 pm to 3 pm $519,900

125 Dales Way Dr Noon to 3 pm $765,000

1162 Booth Bay Harbour Noon to 2 pm $245,000

SEVERN

21144

123 West Virginia Ave 1 pm to 3 pm $365,000

8280 Portsmouth Dr 1 pm to 3 pm $230,000

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $514,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $519,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $539,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $499,990

8306 Aletta Pl 11 am to 1 pm $339,500

1004 Cortana Ct 1 pm to 4 pm $579,990

1635 Coolidge Ave 1 pm to 3 pm $524,900

570 Eason Dr Noon to 3 pm $484,999

SEVERNA PARK

21146

501 Enclave Trl #12 1 pm to 3 pm $500,000

608 Robinson Station Rd Noon to 2 pm $489,000

39 Sunset Dr Noon to 2 pm $488,000

210 Marie Ave Noon to 3 pm $485,000

WEST RIVER

20778

634 Plantation Blvd 1 pm to 3 pm $485,000

1031 Biltmore Ave 1 pm to 4 pm $354,900

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

3925 Island Landing Ct 1 pm to 3 pm $1,199,000

CHESAPEAKE BEACH

20732

7970 Stream Walk Way 1 pm to 3 pm $450,000

7970 Stream Walk Way 1 pm to 3 pm $450,000

DOWELL

20629

95 Newtown Rd Noon to 2 pm $599,000

380 Gideon Lane Noon to 3 pm $279,000

14224 Foxhall Rd 1 pm to 3 pm $400,000

DUNKIRK

20754

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $739,900

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $739,900

12700 Springfield Ct 11 am to 2 pm $559,900

12010 Longleaf Lane Noon to 2 pm $679,000

HUNTINGTOWN

20639

2816 Stinnett Rd 10 am to Noon $549,900

LUSBY

20657

12791 Mill Creek Dr 11 am to 1 pm $524,900

455 Tumbleweed Trl 10 am to Noon $189,900

643 Gunsmoke Trl 10 am to 2 pm $217,500

7715 Schooner Dr 1 pm to 4 pm $319,900

7778 Orchard Lane Noon to 2 pm $259,000

12026 Settlers Trl Noon to 3 pm $254,975

13250 St Johns Creek Rd 11 am to 1 pm $449,900

11227 Rawhide Rd 1 pm to 4 pm $254,900

NORTH BEACH

20714

8912 Louisville Ave 2 pm to 4 pm $354,000

OWINGS

20736

3910 Chaneyville Rd Noon to 3 pm $889,000

1935 Bright Lane 10 am to 1 pm $525,000

PRINCE FREDERICK

20678

1615 German Chapel Rd Noon to 2 pm $349,999

91 Monnett Ct Noon to 2 pm $229,900

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

801 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $462,213

803 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $450,805

801 Pennino Ct #-B 1 pm to 4 pm $466,213

801 Naeve Ct 1 pm to 4 pm $426,000

1609 Catherine Fran Dr 1 pm to 4 pm $395,000

13803 Stroh Ct 11 am to 1 pm $333,024

17305 Summerwood Lane 10 am to 1 pm $445,000

BENEDICT

20612

18858 Patuxent Ave 1 pm to 4 pm $334,900

BRANDYWINE

20613

15200 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $319,990

7400 Four Gardens Rd 1 pm to 4 pm $386,300

17232 Creekside Dr Noon to 2 pm $366,000

15315 Kennett Square Way 1 pm to 3 pm $299,999

BRYANS ROAD

20616

6899 Arbor Lane Noon to 4 pm $315,000

BRYANTOWN

20617

6040 Crayfish Ct 1 pm to 4 pm $615,000

HUGHESVILLE

20637

5885 Brandywine Rd Noon to 2 pm $265,000

7404 Spicetree Pl 11 am to 1 pm $552,800

12343 Helen Fowlers Pl 11 am to 3 pm $598,895

LA PLATA

20646

6732 Gold Rush Ct 11 am to 2 pm $544,900

MECHANICSVILLE

20659

42221 Ridge Rd 11 am to 1 pm $209,700

29968 Barger Dr 1 pm to 4 pm $300,000

39249 Saint Thomas Dr 1 pm to 3 pm $499,999

29775 Boundary Dr 11 am to 1 pm $299,900

NEWBURG

20664

9502 Oakridge Ct Noon to 2 pm $214,900

POMFRET

20675

9535 Hickory Acres Ct 11 am to 2 pm $419,500

WALDORF

20601

11952 Calico Woods Pl Noon to 2 pm $250,000

12602 Council Oak Dr 2 pm to 4 pm $290,500

12595 Council Oak Dr 2 pm to 4 pm $279,333

2007 Dogwood Dr 10:30 am to 2:30 pm $285,000

12190 Montreat Pl Noon to 3 pm $327,000

9782 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $342,570

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $309,990

9907 Claymore Pl 1 pm to 4 pm $454,930

9906 Claymore Pl 1 pm to 4 pm $422,890

9886 Glenlivet Pl 1 pm to 4 pm $423,610

9887 Glenlivet Pl 1 pm to 4 pm $476,085

12020 Pierce Rd Noon to 3 pm $313,900

20602

3640 Lightner Ct 3 pm to 5 pm $340,000

2109 Essex Ct Noon to 3 pm $298,000

11892 Sidd Finch St 11 am to 1 pm $399,000

4260 Queen Ct 11 am to 2 pm $189,900

20603

4013 Broadbill Dr 11 am to 1 pm $284,999

2956 Eutaw Forest Dr 11 am to 1 pm $310,000

9830 Frankfurt Dr 2 pm to 4 pm $435,000

WHITE PLAINS

20695

11311 Tolkien Ave 1 pm to 5 pm $314,890

11382 Sandhurst Pl 1 pm to 3 pm $340,000

11296 Penzance Lane 1 pm to 4 pm $444,990

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2533 Park Mills Rd 1 pm to 3 pm $675,000

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

1411 Ramblewood Dr Noon to 3 pm $369,900

FREDERICK

21701

400 Rockwell Ter 1 pm to 4 pm $925,000

6455 Saddlebrook Lane Noon to 2 pm $475,000

21702

2403 Wynfield Ct 1:30 pm to 3:30 pm $274,000

1808 Whispering Meadow Ct Noon to 2 pm $469,000

134 Sunlight Ct 3 pm to 5 pm $475,000

6734 Brandt Ct Noon to 3 pm $474,000

1767 Stonehaven Lane 1 pm to 4 pm $279,000

7118 Rock Creek Dr Noon to 3 pm $429,000

21703

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $373,490

5261 Blackgum Rd 1 pm to 3 pm $530,000

6599 Corbell Way 1 pm to 4 pm $385,207

6688 Canada Goose Ct 1 pm to 4 pm $250,000

6524 Wild Plum Dr 1 pm to 4 pm $439,999

5628 Rockledge Ct 2 pm to 4 pm $254,000

4211 Mountain Maple Way Noon to 5 pm $359,000

4215 Mountain Maple Way Noon to 5 pm $309,990

4900 Sutherland Dr 1 pm to 3 pm $459,000

4967 Farringdon Ct 2 pm to 4 pm $449,900

4661 Calisto Way 1 pm to 4 pm $361,490

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $377,840

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $539,990

6554 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $549,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $499,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $539,990

21704

3635 Urbana Pike Noon to 3 pm $349,000

9164 Landon House Lane 1 pm to 3 pm $389,900

9142 Landon House Lane Noon to 3 pm $389,900

9142 Landon House Lane Noon to 3 pm $389,900

MIDDLETOWN

21769

2902 Marker Rd Noon to 2 pm $674,900

MONROVIA

21770

11784 Ridgeway Ct Noon to 2 pm $549,998

MOUNT AIRY

21771

12345 Sherwood Forest Dr 1 pm to 3:30 pm $479,900

NEW MARKET

21774

11802 Pond Crest Ct 11 am to 1 pm $435,000

6908 Fox Chase Rd 1 pm to 3 pm $334,900

6328 Yeagertown Rd 1 pm to 3 pm $549,900

10521 Edwardian Lane #142 1 pm to 3 pm $465,000

6744 Meadow Lawn Cir 1 pm to 3 pm $395,000

6047 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

6043 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

10007 Picea Ct Noon to 2 pm $570,000

5914 Jacobean Pl #175 1 pm to 3 pm $442,500

THURMONT

21788

514 Gateway Dr W 1 pm to 3 pm $335,900

12 Pleasant Acres Dr Noon to 2 pm $349,900

6513 Putman Rd 1 pm to 3 pm $665,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13810 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13610 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,199,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13619 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $884,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $859,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $771,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $840,990

10835 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

10835 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,079,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

COLUMBIA

21044

5506 April Journey #4 1 pm to 3 pm $339,900

5944 Watch Chain Way #904 11:30 am to 12:30 pm $1,375

21045

6020 Helen Dorsey Way 3 pm to 5 pm $489,900

8580 Dark Hawk Cir Noon to 2 pm $499,900

6092 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $529,900

21046

9468 Keepsake Way 1 pm to 3 pm $510,000

COOKSVILLE

21723

2315 Millers Mill Rd 1 pm to 3 pm $375,000

ELKRIDGE

21075

7804 Taggart Ct 1 pm to 4 pm $418,990

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $439,990

7976 Quidditch Pl 1 pm to 4 pm $514,990

7689 Bluff Point Lane Noon to 2 pm $263,000

6410 Beechfield Ave #a 1 pm to 3 pm $319,000

7208 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $350,000

8757 Blazing Brook Way #42 2 pm to 4 pm $414,900

6709 Caleb Dorsey Sq #40 1 pm to 3 pm $374,999

ELLICOTT CITY

21042

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $756,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $871,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $786,990

12214 Hayland Farm Way 1 pm to 4 pm $1,181,900

3910 Saint Johns Lane Noon to 2 pm $519,900

10388 Tuscany Rd 2 pm to 4 pm $435,000

9318 Michaels Way 11 am to 1 pm $485,000

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $809,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $806,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $851,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

21043

8711 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $799,900

2567 River Ridge Trl 11:30 am to 4:30 pm $794,990

2522 Vineyard Springs 11:30 am to 4:30 pm $779,990

8921 Carls Ct #1c 11:30 am to 4:30 pm $309,990

8921 Carls Ct #1l 11:30 am to 4:30 pm $299,990

9817 Sawmill Branch Trl 11 am to 5 pm $699,990

9819 Soapstone Trl #1 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #3 11:30 am to 4 pm $794,990

9819 Soapstone Trl #2 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #4 11:30 am to 4 pm $819,990

2512 Hollifield Lane Noon to 2 pm $659,900

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $484,990

6002 Charles Xing Noon to 5 pm $539,990

FULTON

20759

11360 Duke St 1 pm to 3 pm $849,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $989,990

WOODBINE

21797

14760 Carriage Mill Rd Noon to 3 pm $624,998

2266 Gillis Rd 1 pm to 3 pm $546,500

WOODSTOCK

21163

11053 Doxberry Cir #22 1 pm to 3 pm $599,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

5405 Linden Ct 1 pm to 4 pm $719,000

20817

8009 Bradley Blvd 1 pm to 3 pm $1,669,000

8201 Bryant Dr 2 pm to 4 pm $899,500

BOYDS

20841

14110 Bear Creek Dr Noon to 3 pm $659,000

BROOKEVILLE

20833

19232 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $749,990

BURTONSVILLE

20866

3904 Dunes Way 1 pm to 3 pm $369,900

14273 Ballinger Ter 1 pm to 4 pm $297,000

CHEVY CHASE

20815

4007 Woodlawn Rd 1 pm to 4 pm $775,000

5525 Uppingham St 4 pm to 6 pm $2,400,000

3712 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,995,000

127 Quincy St 1 pm to 3 pm $2,440,000

125 Quincy St 2 pm to 4 pm $1,150,000

CLARKSBURG

20871

191 Green Poplar Loop Noon to 4 pm $465,990

23229 Rainbow Arch Dr 2 pm to 4 pm $425,000

24421 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $650,000

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

1 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $844,990

2 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $824,990

3 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $864,990

5 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $929,990

6 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $954,990

12863 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $458,933

0 Clarksburg Square Rd #0 11:30 am to 4 pm $409,990

1 Clarksburg Square Rd #0 11:30 am to 4 pm $409,990

13 Webster Hill Ct 1 pm to 4 pm $549,900

13428 Dutrow Dr 11 am to Noon $2,200

DAMASCUS

20872

28532 Woodview Dr 2 pm to 4 pm $449,900

23625 Cornerstone Lane 11 am to 3 pm $599,999

10456 Sweepstakes Rd 1 pm to 2:30 pm $479,900

9116 Gue Rd Noon to 2 pm $509,900

DARNESTOWN

20878

25 Orchard Dr Noon to 2 pm $323,888

DERWOOD

20855

17925 Teri Drive 1 pm to 4 pm $819,000

17925 Teri Dr 1 pm to 4 pm $819,000

DICKERSON

20842

1 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

2 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $849,990

3 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

136 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $794,990

132 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $834,990

23120 Mt Ephraim Rd Noon to 2 pm $524,900

GAITHERSBURG

20877

10 Billingsgate Ct 1 pm to 3 pm $469,900

20878

108 Thurgood St 2 pm to 4 pm $929,000

108 Thurgood Street 2 pm to 4 pm $929,000

17705 Parkridge Dr 1 pm to 3 pm $499,000

612 Suffield Dr 2 pm to 4 pm $434,900

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

114 Treehaven St 1 pm to 3 pm $1,175,000

20879

18623 Cross Country Lane Noon to 2 pm $259,900

20882

24621 Woodfield School Rd 1:30 pm to 3:30 pm $709,900

21150 Woodfield Rd Noon to 2 pm $499,900

21020 Goshen Rd 1 pm to 3 pm $539,000

24122 Welsh Rd 3 pm to 4:30 pm $465,000

9607 Harvest Knolls Way 1 pm to 3 pm $650,000

20886

19623 Brassie Pl #2e 1 pm to 3 pm $228,000

GERMANTOWN

20874

19205 Tilford Way Noon to 3 pm $450,000

13677 Harvest Glen Way 2 pm to 4 pm $360,000

Wallich Way #lot 33 11:30 am to 5 pm $472,140

Wallich Way #lot 31 11 am to 5:30 pm $474,055

Wallich Way #lot 29 11 am to 5:30 pm $536,445

15 Sky Blue Ct 2 pm to 4 pm $299,900

12107 Birdseye Ter 1 pm to 3 pm $234,900

13679 Winterspoon Lane #37 2 pm to 4:30 pm $279,900

20876

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

HYATTSVILLE

20781

5611 Lustine St 2:30 pm to 4:30 pm $429,900

5608 44th Ave 1 pm to 4 pm $459,000

20782

3903 Oliver St 1 pm to 4 pm $589,900

6503 Gazette St #508b 11 am to 5 pm $449,990

KENSINGTON

20895

11119 Midvale Rd 1 pm to 3 pm $539,900

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2659 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

ROCKVILLE

20850

10016 Vanderbilt Cir #7-11 2 pm to 5 pm $280,000

20851

5902 St Lo Ave 1 pm to 3 pm $445,000

20852

5949 Valerian Lane Noon to 3 pm $749,000

10715 Hampton Mill Ter #130 1 pm to 4 pm $374,900

20853

13705 Frankfort Ct 1 pm to 3 pm $459,000

5308 Manorfield Rd 1 pm to 4 pm $485,000

SILVER SPRING

20901

9940 Moss Ave 2 pm to 4 pm $535,000

514 Kerwin Rd 1 pm to 3 pm $449,500

20902

10503 Huntley Pl 1 pm to 3 pm $698,999

20904

12903 Winterthur Lane 1 pm to 4 pm $439,949

2016 Conley Ct Noon to 5 pm $724,900

2013 Conley Ct Noon to 5 pm $769,900

3010 Piano Lane #46 1 pm to 4 pm $261,990

3063 Shepperton Ter 4 pm to 5 pm $1,599

20905

1401 Pillock Pl 2 pm to 4 pm $475,000

608 Manor Brook Dr 2 pm to 4 pm $525,000

20906

1676 White Oak Vista Dr 2 pm to 4 pm $430,000

2904 Weller Rd 1 pm to 3 pm $363,000

15101 Snow Mass Ct 1 pm to 4 pm $419,900

20910

2404 Esther Ct 2 pm to 4 pm $584,500

206 Wayne Ave Noon to 4 pm $525,000

1201 East West Hwy #130 2 pm to 4 pm $409,000

1201 East West Hwy #235 2 pm to 4 pm $299,000

TAKOMA PARK

20912

7508 16th Ave 1 pm to 4 pm $399,500

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

3112 Craiglawn Rd 2 pm to 5 pm $410,000

BOWIE

20715

12610 Chanler Lane 1 pm to 3 pm $369,900

20716

16018 Philmont Lane Noon to 2 pm $349,900

3701 Elmcrest Lane 2 pm to 4 pm $275,000

12644 Heming Lane 11 am to 1 pm $370,000

20720

14105 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $649,990

14103 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14004 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $669,990

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

6701 Felicia Lane Noon to 3 pm $389,900

20721

10016 Greenspire Way 11 am to 2 pm $319,000

1603 Monarch Birch Way #110 1 pm to 4 pm $297,000

CLINTON

20735

9305 Gwynndale Dr 2 pm to 4 pm $329,800

DISTRICT HEIGHTS

20747

6809 Holly Berry Ct #6809 1 pm to 4 pm $260,000

8011 Boundary Dr 1 pm to 5 pm $330,000

FORT WASHINGTON

20744

13205 Warburton Dr 11 am to 2 pm $350,000

403 Bentwood Dr 1 pm to 3 pm $340,000

1607 Taylor Ave 11:30 am to 2:30 pm $315,000

1100 W Riverview Rd Noon to 2 pm $424,900

GLENARDEN

20706

9404 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $379,935

9408 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $378,300

9414 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $444,375

9420 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $443,330

9308 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $383,990

9313 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $389,990

9415 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $336,065

GLENN DALE

20769

7504 Potomac Ct 1 pm to 3 pm $445,000

GREENBELT

20770

5238 Stream Bank Lane Noon to 2 pm $420,000

5320 Davis Point Lane 1 pm to 4 pm $469,990

8254 Miner St #703c 11 am to 5 pm $411,485

8116 Miner St #601b 11 am to 5 pm $358,990

LANHAM

20706

10109 Dorsey Lane 11 am to 5 pm $348,485

MOUNT RAINIER

20712

4023 36th St Noon to 2 pm $440,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Passage #432 Noon to 2 pm $349,900

OXON HILL

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

SUITLAND

20746

1821 Porter Ave 1 pm to 3 pm $280,000

2509 Brooks Dr 1 pm to 2:30 pm $309,990

TEMPLE HILLS

20748

5505 Clothier St Noon to 2 pm $450,000

UPPER MARLBORO

20772

3844 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $430,660

15123 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $440,575

11403 Pegasus Ct 1 pm to 4 pm $949,990

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $413,885

4308 Cross Country Ter 2 pm to 4 pm $669,361

15117 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $415,195

15115 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $430,575

10706 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $492,655

10803 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $502,654

11008 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $475,636

10800 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $499,990

15126 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $444,500

15122 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $402,275

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $397,975

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $414,990

4421 Beckenham Pl Noon to 2 pm $260,000

17305 Newton Ct 1:30 pm to 3:30 pm $345,000

10500 Rawlins Ct #3500g 11 am to 5 pm $389,000

5312 Glover Park Dr #3300g 11 am to 5 pm $419,000

10515 Rawlins Ct #a 11 am to 5 pm $354,000

5918 Old Croom Station Rd 11 am to 2 pm $559,000

10403 Marlboro Pike 11 am to 2 pm $699,000

4645 Penzance Pl 10 am to 11 am $1,850

20774

11901 Chesterton Dr 1 pm to 3 pm $350,000

12807 Cottonwood Ct Noon to 2 pm $289,900

13902 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

13802 Shannock Lane 11 am to 5 pm $674,900

13903 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13906 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

13905 Hebron Lane 11 am to 5 pm $659,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43905 Honeysuckle Way 11:30 am to 2:30 pm $427,500

LEONARDTOWN

20650

21807 Potomac View Dr 11 am to 1 pm $339,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2015 Compton Ct 1 pm to 3 pm $369,900

1072 Foxcroft Run 11 am to 1 pm $625,000

1962 Marconi Circle 2 pm to 4 pm $297,500

368 Broadview Lane Noon to 2 pm $730,000

2015 Compton Court 1 pm to 3 pm $369,900

218 Bowen Ct Noon to 2 pm $700,000

46 Franklin St 3 pm to 5 pm $2,100,000

1200 Mansion Woods Rd 2 pm to 4 pm $699,000

197c S. Southwood Ave 1 pm to 3 pm $599,900

1836 Shively Ct 1 pm to 3 pm $525,000

2011 Gov Thomas Bladen Way #302 Noon to 2 pm $269,900

1201 Kentwood St 1 pm to 3 pm $600,000

2570 Riva Rd #6c 1 pm to 3 pm $185,000

1962 Marconi Cir 2 pm to 4 pm $297,500

368 Broadview Lane Noon to 2 pm $730,000

21403

1303 Beachview Rd 1 pm to 3 pm $839,000

9 Upshur Ave 1 pm to 4 pm $975,000

3738 Ramsgate Dr Noon to 3 pm $1,895,000

3230 Blackwalnut Dr 1 pm to 3 pm $499,000

510 6th St 1 pm to 3 pm $1,049,000

9 Upshur Avenue 1 pm to 4 pm $975,000

3738 Ramsgate Drive Noon to 3 pm $1,895,000

26 Windwhisper Lane 1 pm to 3 pm $449,000

3230 Blackwalnut Drive 1 pm to 3 pm $499,000

1013 Kensington Way Noon to 2 pm $349,990

917 Wells Ave 11 am to 3 pm $459,900

510 6th Street 1 pm to 3 pm $1,049,000

2847 Carrollton Rd 11 am to 2 pm $417,000

1303 Beachview Road 1 pm to 3 pm $839,000

287 Hillsmere Dr Noon to 3 pm $497,000

3116 Ervin Ct 12:30 pm to 2:30 pm $549,900

8 Decatur Ave 1 pm to 4 pm $874,900

14 Spa Creek Lndg #b3 2 pm to 4 pm $509,000

21409

1423 Bretton View Rd 1 pm to 3 pm $495,000

1910 Carrollton Rd 3 pm to 5 pm $2,195,000

378 Forest Beach Rd Noon to 3 pm $990,000

1186 River Bay Rd 1 pm to 3 pm $1,350,000

1512 White Tail Deer Ct 1 pm to 4 pm $675,000

2109 Harbor Dr 1 pm to 3 pm $1,195,000

1159 Willow Lane 11 am to 1 pm $599,000

7 Sharpe Rd 1 pm to 3 pm $575,000

614 Truxton Rd 1 pm to 3 pm $635,000

ARNOLD

21012

988 Placid Ct 1 pm to 3 pm $675,000

31 Pocono Dr 2 pm to 4 pm $499,900

988 Placid Court 1 pm to 3 pm $675,000

31 Pocono Drive 2 pm to 4 pm $499,900

295 College Manor Dr 1 pm to 3 pm $429,999

151 Glen Oban Dr 3 pm to 5 pm $1,224,999

888 Nancy Lynn Lane Noon to 2 pm $429,900

749 Mago Vista Rd Noon to 2 pm $569,900

CROFTON

21114

1649 Hart Ct 1 pm to 3 pm $239,900

1649 Hart Court 1 pm to 3 pm $239,900

1736 Swinburne Ave 1 pm to 3 pm $524,900

CROWNSVILLE

21032

625 Brookstone Dr 1 pm to 3 pm $899,999

1117 Kalmia Court Noon to 3 pm $699,000

1117 Kalmia Ct Noon to 3 pm $699,000

625 Brookstone Drive 1 pm to 3 pm $899,999

DAVIDSONVILLE

21035

1039 Ashe St 2 pm to 4 pm $589,000

1039 Ashe Street 2 pm to 4 pm $589,000

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $946,000

3305 Homewood Rd 1 pm to 3 pm $1,450,000

2421 Pebblebrook Ct 1 pm to 3 pm $1,325,000

DEALE

20751

935 Marzoff Rd 10 am to 2 pm $449,900

5950 Inscoe Rd Noon to 2 pm $579,500

EDGEWATER

21037

202 Fritillary Ct 1 pm to 3 pm $784,900

3440 Dental Court Noon to 2 pm $399,900

202 Fritillary Court 1 pm to 3 pm $784,900

2316 Abby Road 2 pm to 4 pm $450,000

3894 Holly Dr 1 pm to 3 pm $875,000

3906 W Shore Dr 1 pm to 3 pm $670,000

2108 Millhaven Dr 1 pm to 3 pm $365,000

3440 Dental Ct Noon to 2 pm $399,900

2316 Abby Rd 2 pm to 4 pm $450,000

3653 North Carolina Ave 11 am to 1 pm $484,000

GAMBRILLS

21054

2606 Chapel Lake Dr #406 1 pm to 3 pm $375,000

1813 Underwood Rd Noon to 2 pm $675,000

2319 Mount Tabor Rd 3 pm to 5 pm $394,000

201 Arabian Ct 2 pm to 4 pm $649,900

2606 Chapel Lake Dr #407 1 pm to 3 pm $259,000

2632 April Dawn Way 1 pm to 3 pm $260,000

2606 Chapel Lake Dr #401 1 pm to 3 pm $375,000

1243 Orchid Rd 1 pm to 3 pm $579,900

GLEN BURNIE

21060

324 Daleview Dr 1 pm to 3 pm $545,000

7173 Hummingbird Dr 12:30 pm to 3:30 pm $345,000

21061

1462 Braden Loop 1 pm to 3 pm $259,900

504 Luther Rd 1 pm to 4 pm $270,000

410 Arbor Dr 1:30 pm to 3:30 pm $294,995

HANOVER

21076

7715 Acrocomia Ct 1 pm to 3 pm $365,000

6410 Kristin Dr Noon to 2 pm $389,900

7413 Thames River Dr 1 pm to 3 pm $489,900

6410 Kristin Drive Noon to 2 pm $389,900

HARWOOD

20776

17 Harwood Dr 1 pm to 5 pm $865,000

LAUREL

20707

14006 Barkham Ct 1 pm to 4 pm $440,000

14004 Barkham Court 1 pm to 3 pm $589,000

14004 Barkham Ct 1 pm to 3 pm $589,000

14012 Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $260,000

20708

8501 Snowden Loop 1 pm to 4 pm $365,000

20723

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

9529 Maryland Ave Noon to 1 pm $420,000

10002 Love Song Ct 1 pm to 4 pm $454,900

9358 Rock Ripple Lane 2 pm to 4 pm $444,000

8474 Pamela Way #105 2 pm to 4 pm $455,000

20724

3629 Sweetbush Trl 1 pm to 3:30 pm $450,000

3207 Orient Fishtail Rd 1 pm to 3 pm $379,900

417 Old Line Ave 1 pm to 3 pm $340,000

8522 Potomac Creek Rd 1 pm to 3 pm $335,000

MILLERSVILLE

21108

325 Cool Ridge Ct 1 pm to 3 pm $589,900

902 Wil Ja Con Ct 2 pm to 4 pm $815,000

8357 Gartelman Farm Dr 1 pm to 3 pm $420,000

1008 Saint Anne Lane 2:30 pm to 4 pm $829,900

8311 Sycamore Rd 1 pm to 4 pm $499,900

182 Pasadena Rd Noon to 2 pm $845,000

1008 Saint Anne Lane 2:30 pm to 4 pm $829,900

ODENTON

21113

2314 Meadows Ct 1 pm to 3 pm $519,900

2325 Crosslanes Way 1 pm to 3 pm $539,900

2497 Amber Orchard Ct E #201 1 pm to 3 pm $258,000

506 Williamsburg Lane Noon to 3 pm $375,000

1319 Chapelview Dr 1 pm to 4 pm $324,900

2648 Summers Ridge Dr Noon to 3 pm $368,000

144 Leeds Creek Cir 1 pm to 3 pm $355,000

492 Rita Dr 10 am to 1 pm $305,000

8737 Silent Ct 1 pm to 3 pm $379,900

506 Williamsburg Lane Noon to 3 pm $375,000

PASADENA

21122

8151 Jade Crossing Court 1 pm to 3 pm $308,000

8151 Jade Crossing Ct 1 pm to 3 pm $308,000

21 Manchester Rd 3 pm to 5 pm $414,900

178 Park Rd Noon to 3 pm $335,000

308 Green Dr Noon to 2 pm $269,000

216 Bar Harbor Rd 1 pm to 4 pm $489,000

1833 Fox Hollow Run 1 pm to 3 pm $599,900

333 Sundance Way 11 am to 1 pm $320,000

2021 Bay Rd 2 pm to 6 pm $650,000

1508 Devere Dr 1 pm to 3 pm $814,900

8122 Forest Glen Dr 11 am to 1 pm $599,000

8145 Poinsett Ter 1 pm to 3 pm $299,000

513 Sylvan Way Noon to 2 pm $379,000

SEVERN

21144

1720 Thurston Ter 2 pm to 4 pm $419,900

7851 Crossbay Dr Noon to 2 pm $440,000

1720 Thurston Terrace 2 pm to 4 pm $419,900

356 Council Oak Dr Noon to 2 pm $370,000

7993 Clark Station Rd 11 am to 1 pm $419,900

1853 Montreal Rd 1 pm to 3 pm $354,500

1616 Stream Valley 11 am to 1 pm $684,990

8233 Saint Francis Dr 1:30 pm to 3:30 pm $709,990

1884 Alderney Ct Noon to 2 pm $379,900

1308 Jonathans Landing Way Noon to 2 pm $399,999

7696 Mahogany Rd 1 pm to 3 pm $444,900

8208 Carinoso Way 1 pm to 3 pm $359,000

SEVERNA PARK

21146

617 Center Dr 1 pm to 3 pm $389,000

409 Yantz Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

784 Abigail Wynd Ct 1 pm to 3 pm $465,000

409 Yantz Drive 2 pm to 4 pm $1,199,000

245 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $1,950,000

307 Old County Rd Noon to 2 pm $674,900

908 Saint Martins Loop Noon to 2 pm $645,000

202 Balsam Dr 1 pm to 3 pm $449,900

504 Pinefield Dr 1 pm to 3 pm $799,000

74 Arundel Beach Rd Noon to 2 pm $469,000

908 Saint Martins Loop Noon to 2 pm $645,000

535 Kenmore Rd 1 pm to 3 pm $529,900

275 Arundel Beach Rd Noon to 3 pm $550,000

245 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $1,950,000

41 Whittier Pkwy 11 am to 1 pm $559,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8418 G St Noon to 4 pm $319,900

3155 Blue Heron Dr S 11 am to 2 pm $614,900

3621 30th St 9 am to Noon $449,900

DOWELL

20629

932 Oyster Bay Pl #932 Noon to 2 pm $435,000

DUNKIRK

20754

9900 Mcintosh Dr Noon to 3 pm $419,000

9750 Tara Dr 1 pm to 4 pm $469,000

4102 Riverview Ct 1 pm to 3 pm $429,000

HUNTINGTOWN

20639

3235 Huntsman Drive 1 pm to 3:30 pm $539,900

3235 Huntsman Dr 1 pm to 3:30 pm $539,900

LUSBY

20657

280 Frontier Trl 1 pm to 3:30 pm $214,980

PRINCE FREDERICK

20678

281 Chesapeake Ave 2:30 pm to 4:30 pm $999,000

616 Burr Oak Ct 2 pm to 4 pm $307,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

18211 Barney Dr 1 pm to 4 pm $399,000

14104 Port Town Rd 1 pm to 3 pm $465,900

BRANDYWINE

20613

14111 Kydan Ct Noon to 2 pm $395,000

CHARLOTTE HALL

20622

12327 Newport Run Pl 1 pm to 3 pm $369,900

HUGHESVILLE

20637

16770 Persica Lane 1 pm to 3 pm $664,995

LA PLATA

20646

9210 Crescent Lane 2 pm to 4 pm $499,000

9750 Manchester Ct 1 pm to 4 pm $327,500

MECHANICSVILLE

20659

38350 Barbara Ct 11 am to 3 pm $551,595

WALDORF

20601

12552 Council Oak Dr 1 pm to 3 pm $299,990

20602

5416 Doubleday Lane Noon to 2 pm $329,998

20603

5905 Sunfish Ct 2 pm to 4 pm $285,000

10586 Sourwood Ave Noon to 4 pm $469,900

10465 Sugarberry St Noon to 4 pm $439,500

WHITE PLAINS

20695

3951 Hedgemeade Ct Noon to 2 pm $379,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5771 Morland Dr N 1 pm to 3 pm $484,900

5434 Adamstown Commons Dr 1 pm to 3 pm $439,900

3320 Paprika Ct 1 pm to 3 pm $449,900

3329 Yorkshire Ct 1 pm to 3 pm $489,000

BRUNSWICK

21716

406 F St E 1 pm to 4 pm $224,900

50 D St E 1 pm to 3 pm $264,900

FREDERICK

21701

13 13th St Noon to 2 pm $375,000

6237 Cliffside Ter 1 pm to 4 pm $294,900

6256 Newport Ct 1 pm to 3 pm $324,990

1205 Oakwood Dr Noon to 2 pm $395,000

524 Klineharts Aly 1 pm to 4 pm $429,900

9925 Old Frederick Rd Noon to 2 pm $519,900

713 Holden Rd Noon to Noon $339,900

2203 Parish Lane 1 pm to 3 pm $359,000

21702

1821 Free Ter 1 pm to 3 pm $258,500

6603 Babak Dr 1 pm to 3 pm $795,000

1939 Moran Dr 1 pm to 3 pm $485,000

7000 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $450,000

21703

6641 Jefferson Blvd 2 pm to 4 pm $344,500

618 Hunting Ridge Dr 2 pm to 4 pm $399,990

4304 Ballenger Creek Pike Noon to 3 pm $349,000

4884 Meridian Ct Noon to 2 pm $439,900

21704

9388 Penrose St 1 pm to 4 pm $369,000

9126 Kenway Lane Noon to 2 pm $499,900

5514 Golden Eagle Rd Noon to 4 pm $549,900

3911 Sweet Briar Lane 1 pm to 3 pm $649,900

9310 Penrose St 1 pm to 3 pm $350,000

5837 Shepherd Dr 1 pm to 4:30 pm $449,000

3578 Worthington Blvd 1 pm to 3 pm $397,900

IJAMSVILLE

21754

5105 Garland Ct Noon to 2 pm $529,900

7702 Saint George Pl 1 pm to 3 pm $634,900

4802 Whiskey Ct 1 pm to 4 pm $1,099,000

LIBERTYTOWN

21762

12807 Boxwood Lane 1 pm to 3 pm $465,000

MIDDLETOWN

21769

8206 James St 1 pm to 3 pm $319,900

4207 Hogan Dr 1 pm to 3 pm $799,000

4252 Briarwood Ct 1 pm to 4 pm $669,000

MOUNT AIRY

21771

4040 Baltimore National Pike 2 pm to 4 pm $799,900

1709 Kings Forest Trl 1 pm to 3 pm $579,900

5308 Sylvan Cir 1 pm to 3 pm $389,900

6390 Riding Horse Dr 1 pm to 3 pm $749,900

5813 Western View Pl Noon to 3 pm $382,000

691 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $450,000

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $525,000

409 Bridlewreath Way 3 pm to 5 pm $550,000

1801 Kings Forest Trl 1 pm to 3 pm $599,900

580 W Watersville Rd 1 pm to 3 pm $610,000

MYERSVILLE

21773

2315 Michael Rd 2 pm to 4 pm $695,000

NEW MARKET

21774

6700 Accipiter Dr 1 pm to 4 pm $625,000

9721 Woodcliff Ct 11 am to 1 pm $499,999

6706 Millime Ct 2 pm to 4 pm $499,000

10496 Lakeridge Ct 3 pm to 5 pm $499,999

POINT OF ROCKS

21777

1606 Gibbons Ct 1 pm to 3 pm $399,900

WALKERSVILLE

21793

207 Winter Brook Ct Noon to 2 pm $358,500

WOODSBORO

21798

403 Copper Oaks Place 1 pm to 3 pm $495,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13735 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 4 pm $749,900

COLUMBIA

21044

10601 Glass Tumbler Path 1 pm to 3 pm $749,900

5149 Columbia Rd #33 1 pm to 3 pm $365,000

11930 Gold Needle Way 1 pm to 3 pm $549,900

10875 Hilltop Lane 2 pm to 4 pm $550,000

12257 Bare Bush Path 1 pm to 3 pm $364,000

5036 Southern Star Ter 2 pm to 4 pm $360,000

6404 Enchanted Solitude Pl 1 pm to 3 pm $665,000

10502 Eastwind Way 1 pm to 3 pm $345,000

5325 High Wheels Ct 2 pm to 4 pm $350,000

10534 Cross Fox Lane #e-2 1 pm to 3 pm $129,900

5623 April Journey #86 1 pm to 4 pm $335,000

6400 South Wind Cir 2 pm to 4 pm $850,000

6305 Golden Star Pl 1 pm to 3 pm $824,800

21045

9491 Criss Cross Ct N 1 pm to 3 pm $529,700

5121 Penfield Rd W 1 pm to 3 pm $410,000

6880 Many Days 1 pm to 3 pm $465,000

9469 Catfeet Ct 1 pm to 3 pm $409,000

6406 Lookinglass Lane 1 pm to 3 pm $399,900

9008 Ina Ct 1 pm to 4 pm $545,000

6423 Summer Cloud Way 1 pm to 3 pm $579,000

21046

9555 Many Mile Mews 1 pm to 3 pm $499,900

7517 Yellow Bonnet Pl 1 pm to 3 pm $535,000

8861 Stonebrook Lane 1 pm to 3 pm $315,000

9141 Gracious End Ct #104 1 pm to 5 pm $267,500

COOKSVILLE

21723

2336 Route 97 1 pm to 4 pm $350,000

ELKRIDGE

21075

5735 Rowanberry Dr #2-201 1 pm to 3 pm $184,900

6937 Scarlet Oaks Dr 1 pm to 3 pm $499,000

5929 Main St 1 pm to 3 pm $499,900

ELLICOTT CITY

21042

11718 Springhaven Ct 1 pm to 3 pm $950,000

9060 Meadowvale Ct 1 pm to 3 pm $515,000

12026 Lamplighter Dr 1 pm to 3 pm $820,000

11428 Butterfruit Way 1 pm to 3 pm $979,000

2941 Excelsior Springs Ct 1 pm to 3 pm $834,900

3224 Cornell Lane 1 pm to 3 pm $799,000

3538 Garratt Ct 1 pm to 3 pm $720,000

3731 Valerie Carol Ct 1 pm to 4 pm $685,000

10250 Globe Dr 1 pm to 4 pm $519,990

10024 Emily Fox Ct 2 pm to 4 pm $539,000

21043

5905 Logans Way #2 1 pm to 3 pm $465,000

8313 Jumping Field Ct 1 pm to 3 pm $618,000

4719 Ilkley Moor Lane 1 pm to 3 pm $585,000

5108 Britten Lane 1 pm to 3 pm $619,000

8229 Tall Trees Ct 1 pm to 3 pm $339,000

8734 Wethered Dr 1 pm to 3 pm $799,000

8809 Montjoy Pl 2 pm to 4 pm $440,000

FULTON

20759

11377 Iager Blvd #7 1 pm to 3 pm $395,000

GLENELG

21737

14828 Meriwether Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

14845 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $949,000

GLENWOOD

21738

2801 Glenwood Springs Dr 1 pm to 3 pm $669,900

JESSUP

20794

8220 Mission Rd 1 pm to 3 pm $399,000

8070 Savage Guilford Rd 1 pm to 3 pm $700,000

WEST FRIENDSHIP

21794

12788 Buttercup Ct 1 pm to 3 pm $765,000

3255 Fox Valley Dr Noon to 2 pm $849,900

13583 Julia Manor Way 2 pm to 4 pm $999,999

WOODBINE

21797

2004 Sleepy Hollow Drive 2:30 pm to 4:30 pm $718,888

565 Morgan Station Rd NW 1 pm to 3 pm $740,000

3201 Landcaster Ct 2 pm to 4 pm $690,000

2004 Sleepy Hollow Dr 2:30 pm to 4:30 pm $718,888

WOODSTOCK

21163

1660 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $945,000

3326 Peddicoat Ct 1 pm to 3 pm $465,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7915 Kentbury Dr 1 pm to 4 pm $980,000

8407 Old Georgetown Rd 1 pm to 3 pm $1,089,900

4977 Battery Lane #1-709 1 pm to 3 pm $242,000

8210 Old Georgetown Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

5210 Danbury Road 3 pm to 5 pm $875,000

5210 Danbury Rd 3 pm to 5 pm $875,000

10613 Montrose Ave #m 104 2 pm to 4 pm $327,000

10626 Weymouth St #w-102 1 pm to 4 pm $279,900

10523 Montrose Ave #102 1 pm to 4 pm $279,900

5404 Harwood Rd 1 pm to 4 pm $1,775,000

10618 Montrose Ave ##4 2 pm to 4 pm $389,000

5404 Harwood Rd 1 pm to 4 pm $7,000

4549 Windsor Lane 2 pm to 4 pm $1,499,000

4549 Windsor Lane 2 pm to 4 pm $6,750

5419 Lambeth Rd 2 pm to 4 pm $899,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,195,000

5225 Pooks Hill Rd #128s 1 pm to 3 pm $650,000

5713 Rossmore Dr 2 pm to 4 pm $699,900

171 Winsome Cir 1 pm to 3 pm $1,325,000

20815

7171 Woodmont Ave #310 3 pm to 5:30 pm $749,000

6820 Wisconsin Ave #6010 1 pm to 3 pm $745,000

20816

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

6406 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,168,500

6450 Brookes Lane #4 2 pm to 4 pm $1,950,000

6450 Brookes Lane #6 2 pm to 4 pm $1,750,000

6001 Walhonding Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

20817

7707 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,088,000

8812 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $799,000

7912 Deepwell Dr 2 pm to 4 pm $1,198,000

7308 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

9117 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $3,795,000

9041 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,498,000

7412 Nevis Rd 2 pm to 4 pm $2,449,000

8540 West Howell Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

8540 West Howell Road 2 pm to 4 pm $1,199,000

5700 Tanglewood Rd 2 pm to 4 pm $1,849,000

7544 Pepperell Dr Noon to 3 pm $1,350,000

9 Derbyshire Ct 2 pm to 4 pm $795,000

6013 Kingsford Ct 2 pm to 4 pm $799,900

9231 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

6917 Wilson Lane 1 pm to 4 pm $1,245,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,819,000

7602 Holiday Ter 2 pm to 4 pm $1,749,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,445,000

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

9904 Mayfield Dr 3 pm to 6 pm $943,000

BOYDS

20841

12909 Ethel Rose Way 1 pm to 4 pm $369,988

BROOKEVILLE

20833

18608 Queen Elizabeth Dr 1 pm to 3 pm $474,900

2424 Sapling Ridge Lane 1 pm to 4 pm $900,000

2 Shady View Ct 2 pm to 4 pm $669,000

BURTONSVILLE

20866

3836 Wildlife Lane 1 pm to 3 pm $334,500

3701 Airdire Ct #4-37 1 pm to 3 pm $268,500

14727 Mc Knew Rd 1 pm to 3 pm $344,900

CHEVY CHASE

20815

22 Primrose St 2 pm to 4 pm $2,795,000

135 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,695,000

5500 Friendship Blvd #2021n 1 pm to 3:30 pm $215,000

3706 Stewart Drwy 1 pm to 4 pm $1,225,000

11west Irving St 2 pm to 4 pm $2,250,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,998,000

5804 Cedar Pkwy 2 pm to 4 pm $3,500,000

9208 Levelle Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

5100 Dorset Ave #304 2 pm to 4 pm $460,000

3917 Underwood St Noon to 2 pm $1,199,900

8911 Connecticut Ave 1 pm to 3 pm $749,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,998,000

3318 Shepherd St 2 pm to 4 pm $2,050,000

8009 Ashboro Ct 1 pm to 3 pm $1,249,500

7311 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $2,495,000

7125 W. Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $1,425,000

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $2,224,900

CLARKSBURG

20871

13955 Estuary Dr Noon to 2 pm $440,000

12112 Skylark Rd 1 pm to 4 pm $799,900

22308 Honey Hill Lane 1 pm to 4 pm $419,900

14918 Little Bennett Dr 1 pm to 3 pm $664,900

12313 Houser Dr 1 pm to 4 pm $699,900

13204 Orsay St #2603 1 pm to 3 pm $312,500

23518 Clarksburg Rd 1 pm to 4 pm $519,000

DAMASCUS

20872

24723 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $749,900

24721 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $579,000

DARNESTOWN

20874

14701 Seneca Rd Noon to 2 pm $899,000

DERWOOD

20855

7821 Epsilon Dr 1 pm to 3 pm $489,900

DICKERSON

20842

1555 Thurston Rd 3 pm to 5 pm $439,000

GAITHERSBURG

20877

7507 Laytonia Dr 2 pm to 6 pm $399,900

122 Summit Hall Rd 1 pm to 4 pm $444,990

840 Hidden Marsh St 1 pm to 3 pm $3,393

9440 Emory Grove Rd 1 pm to 4 pm $525,000

513 Paradise Ct Noon to 3 pm $479,000

715 Cobbler Pl 2 pm to 4 pm $410,000

16617 Chestnut St 1 pm to 3 pm $417,500

204 Deer Park Dr E Noon to 3 pm $489,900

20878

113 Ridgepoint Pl 1 pm to 3 pm $485,000

610 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $939,999

495 Chestertown St 1 pm to 4 pm $649,900

11205 Trippon Ct 1 pm to 4 pm $630,000

106 Watch Hill Lane 1 pm to 3 pm $539,000

214 Ridgepoint Pl #24 2 pm to 4 pm $305,000

518 Leaning Oak St 1 pm to 3 pm $804,999

13 Glazebrook Ct 1 pm to 4 pm $439,900

12224 Triple Crown Rd 2 pm to 4 pm $649,500

117 Autumn View Dr Noon to 2 pm $645,000

349 Community Center Ave 2 pm to 4 pm $2,250

687 Market St E 1 pm to 4 pm $849,000

445 Salk Cir 1 pm to 3 pm $1,599,000

11012 Colonial Green Ct 2 pm to 4 pm $748,000

27 Booth St #144 1 pm to 4 pm $339,900

119 Lake St 1 pm to 4 pm $1,149,900

20879

9211 Hummingbird Ter 1:30 pm to 4 pm $289,750

9704 Winery Ct #10 1 pm to 4 pm $275,000

18929 North Meadowfence Rd 1 pm to 3 pm $444,995

18325 Hallmark Ct 1 pm to 4 pm $334,900

18908 Blue Heron Lane 1 pm to 4 pm $389,000

9132 Roundleaf Way 2 pm to 4 pm $439,000

20882

25015 Dunterry Ct 1 pm to 3 pm $619,900

8309 Lando Ct 1 pm to 4 pm $475,000

8228 Seneca View Dr 1 pm to 3 pm $749,900

9129 Goshen Valley Dr 1 pm to 3 pm $759,990

8601 Warfield Rd Noon to 2 pm $499,900

10120 Peanut Mill Dr 1 pm to 3 pm $439,900

20886

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

8304 Stedmall Ter 2 pm to 4 pm $519,000

GERMANTOWN

20874

12408 Valleyside Way 1 pm to 4 pm $282,000

18543 Nutmeg Pl 1 pm to 4 pm $260,000

19312 Ridgecrest Dr 1 pm to 3 pm $424,000

18801 Sparkling Water Dr #8-301 2 pm to 4 pm $239,900

20176 Timber Oak Lane #166 2 pm to 4 pm $365,000

14008 Falconcrest Rd 1 pm to 4 pm $649,900

18271 Metz Dr 1 pm to 4 pm $212,000

18631 Village Fountain Dr 1 pm to 3 pm $335,000

13259 Whitechurch Cir 2 pm to 4 pm $269,900

18801 Sparkling Water Drive 2 pm to 4 pm $239,900

12908 Churchill Ridge Dr #4-D 1 pm to 3 pm $237,000

19529 Fetlock Dr 1 pm to 3 pm $299,900

13346 Rushing Water Way 1 pm to 4 pm $369,000

18814 Sky Blue Cir Noon to 2 pm $309,900

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $289,000

20876

21210 Virginia Pine Ter 1 pm to 4 pm $565,000

11711 Virginia Pine Dr 1 pm to 4 pm $529,000

11657 Doxdam Ter 2 pm to 4 pm $334,900

HYATTSVILLE

20781

5610 Lustine St 2:30 pm to 4:30 pm $489,900

5619 44th Ave Noon to 2 pm $459,000

20782

6500 America Blvd #400 1 pm to 3 pm $225,000

20783

1716 Merrimac Dr 2 pm to 4 pm $399,000

3409 Pennsylvania St 2 pm to 4 pm $450,000

KENSINGTON

20895

3901 Spruell Ct 1 pm to 4 pm $449,018

10315 Summit Ave 2 pm to 4 pm $829,999

4004 Dresden St 1 pm to 3 pm $1,139,900

4014 Glenridge St 1 pm to 4 pm $999,000

4227 Colchester Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

4112 Everett St 3 pm to 5 pm $1,799,000

LAYTONSVILLE

20882

25102 Highland Manor Ct 2 pm to 4 pm $899,800

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9407 Hickory View Pl 1 pm to 4 pm $309,900

18925 Mills Choice Rd #6 1 pm to 3 pm $140,000

20532 Strath Haven Dr Noon to 3 pm $230,000

NORTH BETHESDA

20852

11906 Bristol Manor Ct #70 1 pm to 4 pm $749,000

11710 Old Georgetown Rd #1124 2 pm to 4 pm $318,500

5809 Nicholson Lane #112 1 pm to 3 pm $469,900

NORTH POTOMAC

20878

102 Samuel Manor Ct Noon to 3 pm $639,900

15017 Carry Back Dr 1 pm to 4 pm $689,000

15017 Good Meadow Ct 1 pm to 4 pm $599,900

11305 Royal Manor Way 2 pm to 4 pm $965,000

OLNEY

20832

3529 Singers Glen Dr 1 pm to 3 pm $489,999

4804 Tothill Dr 2 pm to 4 pm $459,999

19329 Madison House St 1 pm to 4 pm $494,950

18713 Ashbourne Pl 1 pm to 3 pm $839,000

4412 Thornhurst Dr 2 pm to 4 pm $595,000

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr 3 pm to 5 pm $864,900

19900 Stearns Ct 3 pm to 5 pm $874,900

POTOMAC

20854

10901 Cripplegate Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

8813 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $1,439,000

7782 Heatherton Lane Noon to 3 pm $614,999

7826 Stable Way 2 pm to 4 pm $1,325,000

11109 Gilchrist Ct 2 pm to 4 pm $1,550,000

1425 Longhill Dr 1 pm to 3 pm $669,000

13 Beman Woods Ct 1 pm to 3 pm $1,485,000

12409 Rivers Edge Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

10705 Balantre Lane 2 pm to 4 pm $1,459,000

3 Royal Oak Ct 2 pm to 4 pm $699,900

9909 Avenel Farm Dr 1 pm to 4 pm $2,625,000

14 Mercy Ct 1 pm to 4 pm $1,250,000

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

10513 Crossing Creek Rd 1 pm to 4 pm $915,000

10901 Tara Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

11511 Glen Rd 2 pm to 4 pm $749,000

9200 Falls Chapel Way 1 pm to 3 pm $1,049,950

11813 Greenleaf Ave 1 pm to 4 pm $769,000

8524 Fox Run NE 2 pm to 4 pm $819,900

12010 Wetherfield Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

9325 Belle Terre Way 1 pm to 3 pm $3,750,000

1391 Kimblewick Rd 1:30 pm to 4:30 pm $675,000

13 Beman Woods Court 1 pm to 3 pm $1,485,000

9409 Eldwick Way 1 pm to 4 pm $835,000

11 Snug Hill Ct 2 pm to 4 pm $999,999

8920 Liberty Lane Noon to 2 pm $629,900

14401 Pettit Way 1 pm to 4 pm $1,549,900

12704 Maidens Bower Dr 2 pm to 4 pm $964,000

9430 Bentridge Ave 1 pm to 4 pm $649,900

9465 Tobin Cir 2 pm to 4 pm $1,375,000

7711 Hidden Meadow Ter 2 pm to 4 pm $1,150,000

ROCKVILLE

20850

10107 Sterling Ter 1 pm to 3 pm $615,000

403 King Farm Blvd #301 1 pm to 4 pm $475,000

15303 Diamond Cove Ter #8-J 1 pm to 3 pm $280,000

9405 Blackwell Rd #103 2 pm to 4 pm $375,000

3 Harvard Court Noon to 3 pm $699,000

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $969,000

3 Harvard Ct Noon to 3 pm $699,000

10212 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,095,000

1013 Neal Dr 1 pm to 3 pm $439,000

10209 Cavanaugh Farm Way 1 pm to 3 pm $1,295,000

20851

212 Halpine Walk Ct 2 pm to 4 pm $629,500

20852

1083 Grand Oak Way 1 pm to 4 pm $729,900

5750 Bou Ave #1606 2 pm to 4 pm $309,900

5808 Linden Square Ct #42 2 pm to 4 pm $649,000

10835 Luxberry Dr #29 1 pm to 4 pm $614,500

11410 Strand Dr #r-005 2 pm to 4 pm $495,000

5716 Chapman Mill Dr #120 1:30 pm to 3:30 pm $269,900

5808 Linden Square Court 2 pm to 4 pm $649,000

11700 Danville Dr 2 pm to 4 pm $1,900,000

20853

14430 Woodcrest Dr 1 pm to 3 pm $595,000

14908 Rocking Spring Dr 1 pm to 4 pm $574,900

15711 Thistlebridge Drive 1 pm to 3 pm $829,000

4309 Judith St 1 pm to 4 pm $419,000

15711 Thistlebridge Dr 1 pm to 3 pm $829,000

14330 Blackmon Dr 1 pm to 4 pm $429,000

15200 Hannans Way 1 pm to 3 pm $650,000

16509 George Washington Dr 1 pm to 3 pm $610,000

14319 Woodcrest Dr 1 pm to 3 pm $489,000

16406 Fox Valley Ter Noon to 3 pm $829,000

20854

8303 Fox Run 1 pm to 4 pm $779,000

11715 Tifton Dr 2 pm to 4:30 pm $950,000

20855

8050 Flatbush St 1 pm to 3 pm $779,000

18303 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $1,176,000

201 Watkins Pond Blvd 1 pm to 4 pm $669,900

16616 Crabbs Branch Way 2 pm to 4 pm $629,000

15914 Chieftain Ave 1 pm to 3 pm $649,900

18109 Hayloft Dr 1 pm to 3 pm $800,000

SILVER SPRING

20901

9505 St Andrews Way 2 pm to 4 pm $719,000

11104 Foxglove Lane 2 pm to 4 pm $469,500

729 Symphony Woods Dr 1 pm to 4 pm $449,500

9502 Saginaw St 2 pm to 4 pm $559,000

808 Buckingham Dr 2 pm to 4 pm $399,000

1002 Gabel St 2 pm to 4 pm $399,950

9039 Sligo Creek Pkwy #1114 1 pm to 3 pm $215,000

10102 Renfrew Rd 1 pm to 4:30 pm $675,000

9039 Sligo Creek Pkwy #1604 Noon to 2 pm $287,000

20902

1512 Jasper St 1 pm to 4 pm $420,000

1800 Ladd St 2 pm to 5 pm $449,000

12018 Livingston Street 1 pm to 4 pm $385,000

11509 Amherst Ave #202 2 pm to 4 pm $299,000

705 Lamberton Dr 1 pm to 4 pm $489,900

2505 Plyers Mill Rd 2 pm to 4 pm $375,000

10409 Grandin Rd 2 pm to 4 pm $450,000

20904

12104 Kerwood Rd Noon to 2 pm $430,000

2211 Aventurine Way 2 pm to 4 pm $510,000

1108 Tanley Rd 1 pm to 4 pm $395,000

603 Rosemere Ave 1:30 pm to 4 pm $399,000

12725 Turquoise Ter 11 am to 1 pm $345,000

12811 Tamarack Rd 2 pm to 5 pm $400,000

13409 Fog Mist Pl 2 pm to 4 pm $419,900

3 Locksley Ct 2 pm to 4 pm $459,000

20905

15408 Durant St 1 pm to 4 pm $465,000

16616 Harbour Town Dr 1 pm to 3 pm $825,000

14844 Carona Dr 1 pm to 4 pm $735,000

14612 Jaystone Dr 2 pm to 4 pm $574,999

303 Myers Manor Ct 1 pm to 3 pm $899,900

20906

2833 Gunarette Way Noon to 3 pm $534,900

12915 Crisfield Rd 1 pm to 4 pm $435,000

2800 Legendary Ct 1 pm to 4 pm $615,000

13724 Night Sky Dr 1 pm to 4 pm $689,000

13826 Bison Court 1 pm to 4 pm $499,500

14205 Plum Run Way 1 pm to 3 pm $434,900

2001 Longmead Rd 1 pm to 4 pm $624,500

13227 Deer Highlands Way 1 pm to 3 pm $539,500

2306 Cranberry Ter 1 pm to 4 pm $669,900

13939 Alderton Rd 1 pm to 4 pm $769,500

2106 Walking Crest Ct 2 pm to 4 pm $590,000

13826 Bison Ct 1 pm to 4 pm $499,500

3502 Doc Berlin Dr 1 pm to 4 pm $674,900

4412 Bennion Rd 1 pm to 4 pm $349,900

20910

2415 Spencer Rd 1 pm to 4 pm $599,500

8707 Milford Ave 2 pm to 4 pm $624,500

110 Hilltop Rd 2 pm to 4 pm $645,000

2217 Washington Ave #w-102 2 pm to 4 pm $209,000

1216 Dale Dr 1 pm to 4 pm $699,000

1201 East West Hwy #239 2 pm to 4 pm $229,000

1405 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $689,000

1009 Mansion Dr S 2 pm to 4 pm $864,900

TAKOMA PARK

20912

7214 Trescott Ave 1 pm to 4 pm $624,900

48 Philadelphia Ave 2 pm to 4 pm $685,000

430 Lincoln Ave 1 pm to 4 pm $819,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

14820 Kimberwick Dr 1 pm to 3 pm $490,000

12321 Manship Lane 1 pm to 4 pm $367,500

2900 Belair Dr 11 am to 2 pm $349,000

4413 Ockford Lane 1 pm to 3 pm $339,900

12711 Chesney Lane Noon to 2 pm $369,900

20716

15016 Nashua Lane Noon to 3 pm $329,900

16202 Penterra Way 2 pm to 4 pm $310,000

20720

4206 Plummers Promise Dr 1 pm to 4 pm $499,000

4511 Primrose Folly Ct Noon to 2 pm $555,000

20721

15000 Pepperidge Dr 1 pm to 4 pm $445,000

1428 Kings Manor Dr Noon to 3 pm $415,000

1039 Lake Shore Dr 10 am to 1 pm $283,000

10923 Golf Course Ter 1 pm to 4 pm $475,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

4229 Rail St 1 pm to 3 pm $294,999

CLINTON

20735

6306 Florence Ct 1 pm to 3 pm $299,000

COLLEGE PARK

20740

6100 Westchester Park Dr #1209 1 pm to 3 pm $131,900

9504 49th Pl 1 pm to 3 pm $289,900

9130 Bridgewater St 2 pm to 4 pm $399,900

LANDOVER

20785

2502 Crest Ave 2 pm to 5 pm $275,000

MOUNT RAINIER

20712

3300 Rhode Island Ave #2c 2 pm to 4 pm $1,650

NATIONAL HARBOR

20745

157 Fleet St #402 2:30 pm to 4:30 pm $390,000

147 Waterfront St #301 2 pm to 4 pm $2,693,000

NEW CARROLLTON

20784

6104 Lamont Dr 1 pm to 4 pm $339,900

8514 Oliver St 1 pm to 4 pm $339,000

6460 Fairborn Ter Noon to 2 pm $342,000

7708 Topton St 2 pm to 4 pm $340,000

OXON HILL

20745

5806 Shoshone Dr 2 pm to 3 pm $175,000

111 Balmoral Dr E 1 pm to 3 pm $449,000

1006 Dumfries St 1 pm to 3 pm $255,000

SUITLAND

20746

3706 Stonecliff Rd 2 pm to 4 pm $294,900

3733 Swann Rd #7 10:30 am to 12:30 pm $224,995

TEMPLE HILLS

20748

3622 Dixon St 1 pm to 4 pm $230,000

UPPER MARLBORO

20772

12520 Brooke Lane Noon to 3 pm $325,000

6812 Osborne Hill Dr 1 pm to 3 pm $715,000

4710 Forest Pines Dr 1 pm to 4 pm $389,999

20774

11605 Bonaventure Dr 1 pm to 4 pm $739,999

1614 Fernwood Dr 1:30 pm to 3:30 pm $374,900

15305 Camberley Pl 1 pm to 3 pm $360,000

2207 Congresbury Pl 1 pm to 3 pm $395,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

44101 Redbud Lane 2 pm to 4 pm $310,000

44031 Silverwood Lane 2 pm to 5 pm $277,000

23204 Daffodil Dr 2 pm to 5 pm $425,000

LEONARDTOWN

20650

22676 Chickadee Lane 11 am to 2 pm $539,900

LEXINGTON PARK

20653

21575 Columbia St 10:30 am to 12:30 pm $264,000

46195 Seabiscuit Lane Noon to 2 pm $305,000

23575 Town Creek Dr Noon to 4 pm $524,900