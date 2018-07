Here’s a list of open houses taking place this weekend in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2001 15th St N #419 2 pm to 4 pm $519,000

2805 Arlington Blvd #101 1 pm to 4 pm $229,900

3625 10th St N #509 1 pm to 4 pm $935,920

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,225,000

2001 15th St N #219 2 pm to 4 pm $459,900

22202

1300 Army Navy Dr #423 12:30 pm to 3:30 pm $420,000

22203

205 George Mason Dr #205-1 1 pm to 3 pm $279,000

497 Abingdon St N 2 pm to 4 pm $1,619,000

4610 Carlin Springs Rd N 2 pm to 4 pm $1,599,000

22204

2700 13th Rd S #382 2 pm to 4 pm $397,500

1400 Edgewood St #524 2 pm to 4 pm $387,000

3616 7th St S 1 pm to 3 pm $699,900

648 S Illinois St 1 pm to 4 pm $775,000

4850 10th St S 1 pm to 3 pm $499,900

22206

2811 Columbus St 2 pm to 4 pm $435,000

22207

3408 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,149,000

3400 Piedmont St 3 pm to 5 pm $1,598,700

4536 25th Rd N 2 pm to 4 pm $1,499,000

1545 Taylor St N 1 pm to 4 pm $1,149,000

ALEXANDRIA

22302

2500 Van Dorn St N #828 2 pm to 4 pm $289,000

3704 Lyons Lane 1 pm to 3 pm $314,900

1705 Crestwood Dr 1 pm to 3 pm $799,500

3210 Gunston Rd Noon to 2 pm $349,950

801 E Timber Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $924,900

22304

111 Cameron Parke Pl Noon to 3 pm $555,000

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

5135 Brawner Pl 2 pm to 4 pm $4,300

165 Cameron Station Blvd 1 pm to 3 pm $725,000

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $715,000

305 Cloudes Mill Dr #10 2 pm to 4 pm $520,000

5146 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $799,000

218 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $609,000

22311

2651 Centennial Ct 1 pm to 3 pm $389,900

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

700 Armistead St 11 am to 1 pm $465,000

22314

1100 Quaker Hill Dr #408 1 pm to 4 pm $285,000

1319 S Wilkes St 2 pm to 4 pm $1,319,000

1325 S Wilkes St 2 pm to 4 pm $1,179,000

2942 Viewpoint Rd 1 pm to 4 pm $669,900

204 Green St Noon to 3 pm $849,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3004 School St 1 pm to 3 pm $599,900

22306

7515c Snowpea Ct #159 1 pm to 3 pm $261,500

6623 Harrison Lane 2 pm to 4 pm $634,900

22307

6622 10th St #c1 1 pm to 3 pm $269,900

6712 Quander Rd 2 pm to 4 pm $505,000

7213 Regent Dr 1 pm to 4 pm $889,900

22309

3811 Nalls Rd 1 pm to 3 pm $869,900

9174 Rosemary Lena Way 1 pm to 3 pm $849,999

22310

6026 Crown Royal Cir 3 pm to 4 pm $439,900

22312

5457 Patuxent Knoll Pl 1 pm to 4 pm $507,500

5673 Harrington Falls Lane #e 2 pm to 4 pm $435,000

22315

5236 Saint Genevieve Pl 10 am to 2 pm $345,000

5283 Sandyford St Noon to 2 pm $604,950

6935 Gourock Ct 1 pm to 3 pm $460,000

ANNANDALE

22003

7520 Dolce Dr 2 pm to 4 pm $679,999

4556 Metro Ct 1 pm to 4 pm $384,990

BURKE

22015

10183 Simpson Lane 1 pm to 3 pm $1,069,900

5806 Silchester St 2 pm to 5 pm $484,900

6224 Garretson St Noon to 3 pm $534,900

6211 Capella Ave 1 pm to 4 pm $667,900

5916 Cove Landing Rd #101 1 pm to 3 pm $239,000

CENTREVILLE

20120

5341 Sammie Kay Lane 1 pm to 4 pm $699,999

20121

5806 Rock Forest Ct 2 pm to 4 pm $385,000

CHANTILLY

20151

3840 Lightfoot St #349 1 pm to 3 pm $280,000

20152

42538 Pine Forest Dr Noon to 3 pm $584,900

CLIFTON

20124

13912 Stonefield Lane Noon to 3 pm $699,900

FAIRFAX

22030

11589 Laurel Lake Sq 2 pm to 4 pm $565,000

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $459,950

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $497,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $392,529

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

11349 Andrew Lane 1 pm to 4 pm $719,900

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $792,910

3989 Norton Pl #405 11:30 am to 4 pm $609,804

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $591,747

10615 Oak Pl Noon to 2 pm $825,000

12413 Castner Ct 1 pm to 4 pm $999,500

11633 Fairfax Commons Dr 12:30 pm to 3:30 pm $535,000

22031

3710 Prince William Dr 2 pm to 4 pm $750,000

2938 Finsbury Pl #114 1 pm to 3 pm $659,999

22032

5519 Whitfield Ct 10 am to 11 am $2,195

10955 Keys Ct 1 pm to 4 pm $889,000

FAIRFAX STATION

22039

8309 Crestridge Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

FALLS CHURCH

22042

6806 Arlington Blvd 1 pm to 4 pm $620,000

7945 Freehollow Dr 2 pm to 4 pm $625,000

22043

7029 Haycock Rd #g 2 pm to 4 pm $639,900

22044

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

6565 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,139,900

22046

2505 Buckelew Dr 1 pm to 4 pm $875,000

1105 Tuckahoe St 2 pm to 4 pm $1,299,000

GREAT FALLS

22066

10127 Nedra Dr 1 pm to 4 pm $1,289,900

10420 Van Patten Lane 2 pm to 4 pm $1,795,000

HERNDON

20170

517 Florida Ave E #203 Noon to 3 pm $225,000

2023 Maleady Dr Noon to 4 pm $460,000

20171

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4:30 pm $555,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4:30 pm $522,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4:30 pm $652,990

13438 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4:30 pm $815,381

13394 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $761,190

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $735,631

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

3097 Alan Shepard St Noon to 4 pm $664,000

3104 Alan Shepard St Noon to 4 pm $689,000

13650 Air And Space Museum Pkwy Noon to 4 pm $689,990

13210 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $699,990

13212 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $649,990

13202 Woodland Park Noon to 4 pm $749,990

13204 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $699,990

13123 Copper Brook Way 1 pm to 4 pm $459,900

12917 Oak Lawn Pl 1 pm to 4 pm $869,000

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $779,900

LORTON

22079

9403 Bettge Lake Ct #1-3 Noon to 4 pm $1,069,900

7807 Koopman Ct Noon to 3 pm $449,900

9619 Masey Mcquire Ct 2 pm to 4 pm $488,000

MCLEAN

22101

6723 Tennyson Dr 2 pm to 4 pm $2,598,000

6636 Hampton View Pl 1 pm to 4 pm $988,000

6619 Beverly Ave 2 pm to 4 pm $1,850,000

1852 Macarthur Dr 2 pm to 4 pm $1,659,000

6740 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,014,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 3 pm $1,995,000

22102

1800 Old Meadow Rd #1702 1:30 pm to 4:30 pm $1,295,000

OAKTON

22124

10063 Oakton Terrace Rd #10063 2 pm to 4 pm $350,000

RESTON

20190

1715 Ascot Way #f Noon to 3 pm $215,000

11800 Sunset Hills Rd #426 1 pm to 2 pm $420,000

20191

2221 Wakerobin Lane 2 pm to 4 pm $765,000

2113 Colts Neck Ct 1 pm to 4 pm $449,999

SPRINGFIELD

22150

7206 Kyles Lndg 1 pm to 4 pm $775,900

7311 Laurel Creek Ct 2 pm to 4 pm $899,999

7106 Reservoir Rd 1 pm to 3 pm $2,300

7205 Bona Vista Ct 1 pm to 4 pm $550,000

22151

8434 Thames St 1 pm to 4 pm $615,500

22152

8711 Ridge Hollow Ct 1 pm to 3:30 pm $429,900

7212 Joshua Tree Lane Noon to 3 pm $649,900

22153

8483 Falling Leaf Rd 1 pm to 4 pm $515,000

7881 Godolphin Dr 1 pm to 3 pm $569,898

8348 Bark Tree Ct 1 pm to 4 pm $310,000

7389 Shady Palm Dr 1 pm to 3 pm $675,000

VIENNA

22180

9222 Brian Dr 1 pm to 4 pm $1,898,000

206 Paris Ct SW 1 pm to 4 pm $859,000

22182

9615 Verveille Dr 1 pm to 4 pm $999,999

9838 Squaw Valley Dr 1 pm to 4 pm $879,900

2015 Meadow Springs Dr 12:30 pm to 3:30 pm $699,900

9510 Leemay St 1 pm to 4 pm $845,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

11219 Freedom Ct 1 pm to 4 pm $350,000

MARSHALL

20115

7931 Leeds Manor Rd 1 pm to 3 pm $320,000

WARRENTON

20186

789 General Wallace Ct 1 pm to 3 pm $294,900

474 Foxcroft Rd Noon to 2 pm $389,000

20187

7103 New Kensington Ct 1 pm to 3 pm $607,900

7220 Heron Pl 2 pm to 4 pm $629,900

7185 Surry Ct 12:30 pm to 3:30 pm $409,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24793 High Plateau Ct 2 pm to 4 pm $719,900

41583 Bassett Pl 1 pm to 4 pm $669,900

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $848,330

41895 Fraser Downs Ter 1 pm to 3 pm $475,000

42087 Cherish Ct 1 pm to 4 pm $629,000

25257 Oribi Pl 1 pm to 3 pm $689,000

ASHBURN

20147

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $512,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $522,990

20148

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $582,140

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $579,579

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $588,705

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $656,292

22564 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $651,708

BRAMBLETON

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $815,301

22875 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $672,995

22957 Sullivans Cove Sq Noon to 4 pm $518,704

BROADLANDS

43138 Arundell Ct Noon to 3 pm $625,000

LEESBURG

20175

327 Roanoke Dr SE 2 pm to 4 pm $289,000

20176

1204 Cannon Ct NE 1 pm to 4 pm $515,000

101 Stone Ct NE 1 pm to 3 pm $524,900

LOVETTSVILLE

20180

39355 Tollhouse Rd 1 pm to 4 pm $596,000

STERLING

20164

402 Autumn Olive Way 1 pm to 4 pm $489,900

21055 Semblance Dr 2 pm to 5 pm $410,000

20165

47379 Sterdley Falls Ter Noon to 4 pm $519,000

20556 Keira Ct #5 Noon to 4 pm $990,000

46421 Esterbrook Cir 10 am to 1 pm $689,000

WATERFORD

20197

15481 Second St 10 am to Noon $379,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

8693 Night Watch Ct 2 pm to 4 pm $550,000

10339 Spring Iris Dr 1 pm to 3 pm $639,900

12109 Stretford Forest Ct 11 am to 1 pm $525,000

12164 Aster Rd 11 am to 4 pm $558,990

Spring Iris Dr 11 am to 4 pm $544,990

12693 Victory Lakes Loop 1 pm to 4 pm $525,000

12037 Country Mill Dr Noon to 2 pm $349,900

9110 Big Springs Loop 1 pm to 3 pm $505,000

DUMFRIES

22025

15815 Edgewood Dr 2 pm to 4 pm $419,000

4303 Fallstone Pl 1 pm to 3 pm $446,000

15246 Streamside Ct 1 pm to 4 pm $282,000

15864 Montview Dr Noon to 2 pm $410,000

17416 Denali Pl 1 pm to 3 pm $334,950

22026

2903 Gilder Way #89 1 pm to 4 pm $335,000

16543 Telescope Lane 1 pm to 3 pm $410,000

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $608,439

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $557,893

1711 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $601,548

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $549,214

Stump St 11 am to 4 pm $509,990

17948 Woods Views Dr 11 am to 4 pm $674,990

GAINESVILLE

20155

13055 Galena Ct 1 pm to 3 pm $535,000

7742 Cedar Branch Drive 4:30 pm to 7 pm $310,000

14322 Clearview Ave 1 pm to 3 pm $524,990

7985 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $609,000

8002 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $611,000

6700 Eldermill Lane Noon to 4 pm $489,400

7612 Hamelin Lane 1 pm to 3 pm $499,999

HAYMARKET

20169

15550 Alderbrook Dr 1 pm to 4 pm $589,000

6884 Boothe Lane 1 pm to 5 pm $419,999

6850 Track Ct 1 pm to 4 pm $474,999

4561 Dodds Mill Dr 2 pm to 4 pm $999,900

MANASSAS

20109

11112 Stagestone Way 1 pm to 3 pm $229,000

9532 Damascus Dr 2 pm to 4 pm $335,000

20110

9981 Leander Lane 1 pm to 3 pm $379,000

8955 Quarry Rd 11 am to 1 pm $345,000

10715 Dabshire Way 1 pm to 4 pm $360,000

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $629,990

20111

7819 Old Centreville Road 2 pm to 4 pm $575,000

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $427,950

8415 Leland Rd 1 pm to 4 pm $449,900

20112

12853 Dusty Willow Rd Noon to 3 pm $599,000

7250 Ridgeway Dr 1 pm to 4 pm $379,997

8005 Ronald Rd 2 pm to 5 pm $385,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

MANASSAS PARK

20111

9407 Jack Dr 1 pm to 4 pm $478,000

NOKESVILLE

20181

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $849,900

TRIANGLE

22172

19151 Potomac Crest Dr 4 pm to 7 pm $505,000

18413 Cedar Dr 1 pm to 4 pm $559,000

18746 Pier Trail Dr 1 pm to 3 pm $499,500

WOODBRIDGE

22191

2116 Patrick St 1 pm to 4 pm $400,000

16413 Regatta Lane 1 pm to 3 pm $549,000

14543 Barkham Dr #289a 2 pm to 4 pm $317,999

2944 Wetherburn Ct Noon to 2 pm $222,900

16350 Kramer Estate Dr 1 pm to 4 pm $610,000

15311 Egret Ct 1 pm to 4 pm $429,900

2204 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $349,900

15095 Leicestershire St #73 1 pm to 3 pm $299,900

22192

11941 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $399,999

4509 Ellery Ct Noon to 3 pm $649,990

12723 Lotte Dr #36 1 pm to 4 pm $399,773

12725 Lotte Dr #35 1 pm to 4 pm $396,595

12612 Yardarm Pl 1 pm to 4 pm $359,900

12222 Tideswell Mill Ct Noon to 2 pm $635,000

22193

5314 Macdonald Rd Noon to 3 pm $615,000

14887 Buttonwood Ct 1 pm to 3 pm $429,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

413 Westminster Lane Noon to 2 pm $230,000

1103 Spain Dr Noon to 3 pm $529,900

8 Danbury Ct 1 pm to 4 pm $390,000

18 Sanctuary Lane 1 pm to 4 pm $495,000

68 Midway Rd Noon to 3 pm $362,000

22556

43 Wesberry Ct 1 pm to 4 pm $464,900

90 Evanston Ct 1 pm to 3 pm $674,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3625 10th St N #104 1 pm to 3 pm $835,000

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,799,900

810 N Daniel St 2 pm to 4 pm $1,449,000

2330 14th St N #201 2 pm to 4 pm $524,900

2803 11th St N 2 pm to 4 pm $1,375,000

1201 Garfield St N #208 2 pm to 4 pm $699,900

2220 Fairfax Dr #810 1 pm to 3 pm $700,000

2100 Lee Hwy #109 1 pm to 4 pm $485,000

2100 Lee Hwy #121 2 pm to 4 pm $349,900

1021 Garfield St #739 1 pm to 4 pm $489,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,150,000

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

2123 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,325,000

1205 Garfield St #906 1 pm to 4 pm $644,900

3409 Wilson Blvd #309 1 pm to 4 pm $655,000

22202

3207 South Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

1516 23rd St S 2 pm to 4 pm $949,000

3600 Glebe Rd S #219w 1 pm to 4 pm $520,000

3600 Glebe Rd S #619w 1 pm to 4 pm $529,900

3600 Glebe Rd #921w 1 pm to 4 pm $345,000

3600 Glebe Rd #819w 1 pm to 4 pm $599,000

3600 Glebe Rd #814w 1 pm to 4 pm $349,900

1200 Arlington Ridge Rd S #310 1 pm to 4 pm $182,500

3207 South Glebe Road 1 pm to 4 pm $739,000

22203

105 Oakland St N 2 pm to 4 pm $1,549,000

509 Thomas St N 1 pm to 4 pm $999,500

3830 9th St N #607e Noon to 2 pm $375,000

3835 9th St N #108w 1 pm to 3 pm $335,000

4141 Henderson Rd #527 2 pm to 4 pm $369,800

22204

1700 Lowell St S 1 pm to 3 pm $670,000

3115 13th St S 1 pm to 4 pm $634,900

2600 16th St S #706 1 pm to 4 pm $299,900

4734 Arlington Blvd 2 pm to 4 pm $789,000

4033 7th St S 11 am to 2 pm $899,990

26 Old Glebe Rd #3-B 1 pm to 3 pm $189,000

5919 3rd St S 2 pm to 4 pm $825,000

2000 Langley St S 1 pm to 4 pm $649,999

1500 Barton St S #599 1 pm to 3 pm $295,000

404 Abingdon St 1 pm to 4 pm $725,000

22205

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,425,000

805 Florida St N 1 pm to 4 pm $1,349,900

969 Harrison St 2 pm to 4 pm $1,250,000

1076 Montana St 1:30 pm to 3:30 pm $1,000,000

1037 Kensington St N 1 pm to 4 pm $995,000

907 Nottingham St N 1 pm to 4 pm $789,900

1405 Jefferson St 1 pm to 4 pm $1,085,000

1922 Madison St 1 pm to 4 pm $1,345,900

969 Lebanon St N 2 pm to 4 pm $949,900

2208 Tuckahoe St N 1 pm to 4 pm $815,000

6407 19th St N 1 pm to 3 pm $1,499,999

22206

4813 30th St S #b2 2 pm to 4 pm $347,000

4672 36th St S #b Noon to 2 pm $489,900

2604a Arlington Mill Dr #1 1 pm to 4 pm $364,900

3363 S. Stafford St 1 pm to 4 pm $494,900

2918 Buchanan St S #c2 2 pm to 4 pm $364,999

22207

4831 Little Falls Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

2032 Taylor St 2 pm to 4 pm $1,269,000

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $875,000

4219 Lorcom Lane 2 pm to 4 pm $1,248,888

2507 Vernon St N 2 pm to 4 pm $1,139,900

2610 Quantico St N 2 pm to 4 pm $1,650,000

3400 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $1,595,000

2448 N Utah St 1 pm to 3 pm $1,199,000

2146 Pollard St N 1 pm to 4 pm $1,699,999

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

4009 River St N 2 pm to 4 pm $1,249,000

2120 Brandywine St N 1 pm to 4 pm $524,900

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,949,999

2030 Vermont St #301 1 pm to 5 pm $230,000

3526 Glebe Rd 1 pm to 4 pm $949,900

2501 Nelson St 1 pm to 4 pm $1,210,000

2704 Jefferson St 1 pm to 4 pm $1,498,000

6301 27th St N 2 pm to 4 pm $1,049,000

2305 Richmond St N 1 pm to 4 pm $995,000

22209

1111 19th St N #2604 2 pm to 4 pm $900,000

1530 Key Blvd #410 2 pm to 4 pm $437,900

1336 Ode St #8 1 pm to 4 pm $259,900

1447 Scott St 1 pm to 4 pm $975,000

1530 Key Blvd #323 2 pm to 4 pm $384,000

1600 Oak St N #403 1 pm to 3 pm $375,000

1600 Clarendon Blvd #w208 2 pm to 4 pm $1,000,000

1111 Arlington Blvd #621 1 pm to 4 pm $179,950

1555 Colonial Ter #501 1 pm to 3 pm $1,100,000

1530 Key Blvd #126 2 pm to 4 pm $649,000

ALEXANDRIA

22301

2409 Conoy St #101 1 pm to 4 pm $684,900

544 Nelson Ave E 1 pm to 3 pm $604,900

525 E Alexandria Ave 1 pm to 4 pm $599,000

2108 Main Line Blvd 1 pm to 3 pm $1,299,000

1227 Van Valkenburgh Lane 1 pm to 4 pm $929,900

1805 Leslie Ave 2 pm to 4 pm $619,000

2319 Jefferson Davis Hwy #101 1 pm to 3:30 pm $679,900

22302

2701 Valley Dr 2 pm to 4 pm $699,900

2813 Davis Ave 2 pm to 4 pm $980,000

802 Hall Pl 2 pm to 4 pm $1,290,000

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,395,000

1905 Quaker Lane N #219 2 pm to 4 pm $305,000

2716 Kenwood Ave 2 pm to 4 pm $675,000

3337 King St 2 pm to 4 pm $1,035,000

22304

5267 Pocosin Lane 1 pm to 4 pm $698,500

261 Cameron Station Blvd #102 1 pm to 4 pm $479,000

5074 Donovan Dr #104 1 pm to 4 pm $419,900

6353 Brampton Ct Noon to 2 pm $621,000

3516 Sterling Ave 2 pm to 4 pm $945,500

1704 Stonebridge Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

125 Martin Lane Noon to 3 pm $624,990

4870 Eisenhower Ave #204 1 pm to 4 pm $329,900

3527 Goddard Way 1 pm to 4 pm $754,900

307 Yoakum Pkwy #520 1 pm to 3 pm $1,900

4402 Kirke Ct 1 pm to 4 pm $928,888

5007 John Ticer Dr 2 pm to 4 pm $988,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $775,000

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $569,000

5247 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $784,900

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $657,000

5234 Harold Secord St 1 pm to 3 pm $679,900

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,000

22305

181 Reed Ave #214 1 pm to 5 pm $435,000

137 Reed Ave E 2 pm to 4 pm $734,990

3111 Mosby St 1 pm to 4 pm $629,800

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

3012 Russell Rd 1 pm to 4 pm $998,000

2916 Landover St 1 pm to 4 pm $539,900

22311

4655 Kinsey Lane 1 pm to 4 pm $629,900

5034 Domain Pl 1 pm to 4 pm $539,900

22312

6025 Ricketts Walk 1 pm to 4 pm $444,400

22314

1250 Washington St #510 2 pm to 4 pm $1,390,000

320 Henry Street N 2 pm to 4 pm $779,999

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $795,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

320n Henry St N 2 pm to 4 pm $779,999

501 Slaters Lane #1107 2 pm to 4 pm $449,900

520 John Carlyle St #118 1 pm to 4 pm $699,000

122 Roberts Lane #201 2 pm to 4 pm $374,999

520 John Carlyle St #112 1 pm to 4 pm $545,000

1231 Portner Rd 1 pm to 4 pm $570,000

418 Oronoco St 1 pm to 4 pm $939,900

1732 Potomac Greens Dr 1 pm to 3 pm $869,900

416 Patrick St N 2 pm to 4 pm $924,999

501 Slaters Lane #1009 2 pm to 4 pm $599,900

401 Fayette St S 1 pm to 4 pm $839,000

727 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,400,000

130 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,595,000

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $869,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $875,000

501 Slaters Lane 1 pm to 4 pm $545,000

828 Slaters Lane #203 1 pm to 4 pm $589,900

824 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $979,500

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2409 Huntington Park Dr 2 pm to 4 pm $589,900

22306

2914 Popkins Lane 2 pm to 4 pm $769,000

2932 Huntington Grove Sq 1 pm to 4 pm $465,000

3410 Clayborne Ave 2 pm to 4 pm $474,150

7627 Midday Lane 2 pm to 4 pm $739,900

22307

6916 Baylor Dr 1 pm to 3 pm $775,000

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $939,000

7300 Burtonwood Dr 1 pm to 4 pm $1,099,000

6424 Wood Haven Rd 2 pm to 4 pm $849,990

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $614,900

6035 Woodmont Rd 2 pm to 4 pm $828,500

6625 Cornell Dr 2 pm to 4 pm $439,000

6016 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,645,000

22308

8709 Parry Lane 2 pm to 4 pm $585,000

8620 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $595,000

8410 Crossley Pl 1 pm to 4 pm $849,900

8502 Stable Dr 1 pm to 4 pm $759,900

1007 Potomac Lane 1 pm to 4 pm $849,000

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $739,000

2010 Clark Pl 1 pm to 4 pm $779,000

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,085,000

9023 Greylock St 2 pm to 4 pm $900,000

1907 Bridle Lane 1 pm to 4 pm $750,000

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $924,900

8115 Wellington Rd 2 pm to 4 pm $949,000

1117 Anesbury Lane 1 pm to 4 pm $689,000

8033 Washington Rd 2 pm to 4 pm $969,000

7920 Bainbridge Rd 2 pm to 4 pm $559,000

8818 Stockton Pkwy 1 pm to 4 pm $834,500

22309

4204 Mount Vernon Memorial Hwy 2 pm to 4 pm $639,000

3308 Wessynton Way 1 pm to 3 pm $670,000

8132 Pinelake Ct 1 pm to 3 pm $358,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $889,000

4335 Lawrence St 1 pm to 4 pm $399,000

22310

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $759,000

3394 Governors Crest Ct 1 pm to 4 pm $629,900

4406 Roundhill Rd 1 pm to 4 pm $639,900

22311

3708 N Rosser St #203 1 pm to 3 pm $157,000

5870 Colfax Ave 2 pm to 4 pm $689,900

22312

6339c Eagle Ridge Lane #51 1 pm to 3 pm $405,000

6579 Cypress Point Rd Noon to 3 pm $449,999

5124 Ampthill Drive 1 pm to 4 pm $512,000

22315

7004 Green Glade Ct 1 pm to 3 pm $684,950

7818 Seth Hampton Dr 1 pm to 4 pm $579,900

6841 Rolling Creek Way 11 am to 1 pm $749,900

6704 Dorothy Giles Ct 2 pm to 4 pm $515,000

8068 Morning Meadow Ct 2 pm to 4 pm $450,000

ANNANDALE

22003

3719 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $685,000

4308 Gifford Pinchot Dr 1 pm to 4 pm $1,299,900

5158 Piedmont Pl 1 pm to 4 pm $817,000

4916 Wakefield Chapel Rd 1 pm to 4 pm $614,900

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $799,000

7138 Degroff Ct 1 pm to 4 pm $695,000

7858 Newport Glen Pass 1 pm to 4 pm $465,000

4501 Guinea Rd 2:30 pm to 4 pm $574,750

8804 Stark Rd 1 pm to 4 pm $859,800

4935 Americana Dr #210 1 pm to 3 pm $180,000

BURKE

22015

10866 Oak Green Ct 1 pm to 3 pm $400,000

5999 Clerkenwell Ct 1 pm to 3 pm $445,000

5837 Banning Pl 1 pm to 3 pm $389,000

9082 Andromeda Dr 1 pm to 3 pm $525,000

9601 Blincoe Ct Noon to 3 pm $510,000

6014 Old Landing Way #16 1 pm to 3 pm $339,900

5745 Wooden Hawk Lane 2 pm to 4 pm $599,000

10212 Sassafras Woods Ct 2 pm to 4 pm $395,000

CENTREVILLE

20120

15107 Wetherburn Dr 2 pm to 4 pm $599,900

14611 Lilva Dr 1 pm to 3 pm $465,000

14525 Battery Ridge Ct 1 pm to 4 pm $399,900

5842 Saddle Downs Pl 1 pm to 4 pm $1,070,000

5802 Deer Pond Rd 1 pm to 4 pm $529,999

20121

14342 Stonewater Ct Noon to 2 pm $424,900

6526 Harvest Mill Ct 2 pm to 4 pm $579,000

14122 Rock Canyon Dr Noon to 3 pm $679,900

CHANTILLY

20151

4310 Hollowstone Ct 12:30 pm to 3:30 pm $849,000

4059 Carbury Ct 2 pm to 4 pm $599,950

4350 Silas Hutchinson Dr 2 pm to 4 pm $469,900

20152

25141 Fortitude Ter 1 pm to 4 pm $559,950

26049 Talamore Dr 2 pm to 4 pm $655,000

25702 South Village Dr 1 pm to 4 pm $724,900

42929 Spyder Pl 1 pm to 4 pm $624,999

CLIFTON

20124

13101 Loth Lorian Dr 1 pm to 4 pm $2,450,000

6805 Clifton Grove Court 1 pm to 4 pm $900,000

6107 Union Village Court 2 pm to 4 pm $659,000

8104 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $924,500

12122 Wolf Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,095,000

13213 Lee Hwy 1 pm to 4 pm $989,000

13785 Laurel Rock Dr 1 pm to 4 pm $625,000

12025 Seven Hills Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

7710 Rose Gate Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

6115 Sandstone Ct 1 pm to 4 pm $625,000

DUNN LORING

22027

8002 Woodcroft Ct 1 pm to 4 pm $799,000

FAIRFAX

22030

10462 Armstrong St 2 pm to 4 pm $498,000

5331 Chalkstone Way 2 pm to 4 pm $769,000

4704 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,050,000

4707 Briggs Rd 1 pm to 4 pm $1,148,000

3860 Farrcroft Dr 1 pm to 3 pm $930,000

4114 Fairfax St 2 pm to 4 pm $519,990

4855 Muddler Way 1:30 pm to 3:30 pm $849,900

12100 Garden Grove Cir #203 1 pm to 4 pm $344,900

10619 Norman Ave 2 pm to 4 pm $699,000

4129 River Forth Dr 2 pm to 4 pm $519,900

4305 San Juan Dr 1 pm to 4 pm $475,000

3855 Meredith Dr 1 pm to 3 pm $669,000

5107 Marshal Farm Ct 1 pm to 3 pm $925,000

10510 Cobbs Grove Lane 2 pm to 4 pm $1,275,000

4303 Chariot Ct #118 1 pm to 4 pm $419,999

3901 Madison Mews 1 pm to 4 pm $724,900

22031

9011 Stoneleigh Ct 1 pm to 4 pm $899,900

22032

4858 Sideburn Rd 1 pm to 4 pm $669,000

9830 Laurel St 2 pm to 4 pm $575,000

4370 Harvester Farm Lane 1 pm to 4 pm $589,000

5028 Portsmouth Rd 1 pm to 4 pm $639,000

4226 Olley Lane 1:30 pm to 4 pm $619,900

5313 Windsor Hills Dr 2 pm to 5 pm $667,000

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $669,998

9699 Banting Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

10707 Ames St 1 pm to 4 pm $624,900

10408 Pearl St 1 pm to 4 pm $540,000

22033

12883 Fair Valley Ct 3 pm to 5 pm $575,000

12970 Highland Oaks Ct 1 pm to 4 pm $985,000

13405 Birch Bark Ct 1 pm to 4 pm $689,000

12321 Sleepy Lake Ct 2 pm to 4 pm $450,000

13296 Hollinger Ave 1 pm to 4 pm $599,000

4128 Brookgreen Dr 1 pm to 4 pm $589,000

3306 Buckeye Lane 1 pm to 4 pm $409,000

12221 Fairfield House Dr #106b Noon to 3 pm $291,000

4417 Fair Stone Dr #205 1 pm to 4 pm $229,900

3825 Maple Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,375,000

4405 Sedgehurst Dr #302 1 pm to 4 pm $259,900

3639 Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $424,900

3952 Burning Bush Ct 1 pm to 4 pm $445,000

FAIRFAX STATION

22039

6333 Karmich St 1 pm to 4 pm $999,999

7925 Bressingham Dr 1 pm to 4 pm $769,900

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

9211 Silverline Dr 1 pm to 3 pm $739,000

9030 Chestnut Ridge Rd 1 pm to 4 pm $579,900

5810 Hannora Lane 1 pm to 4 pm $799,000

8026 Oak Hollow Lane 1 pm to 4 pm $624,950

7814 Willowbrook Rd 1 pm to 4 pm $899,900

5810 Hannora Lane 1 pm to 4 pm $799,000

8300 Armetale Lane 1 pm to 4 pm $779,900

6140 Sunpatterns Trl 1 pm to 3 pm $1,074,888

6518 Little Ox Rd Noon to 5 pm $775,000

FALLS CHURCH

22041

3507 Duff Dr 1 pm to 3 pm $825,000

3410 Nevius St 2 pm to 4 pm $750,000

3530 Gordon St 1 pm to 4 pm $689,000

3380 Lakeside View Dr #14-1 1 pm to 4 pm $341,500

5501 Seminary Rd #1710s 1 pm to 4 pm $295,000

22042

2918 Irvington Rd 2 pm to 5 pm $525,000

3447 Upside Ct 1 pm to 4 pm $565,000

7818 Freehollow Dr 1 pm to 4 pm $625,000

3320 Slade Run Dr 1 pm to 4 pm $599,500

6625 Tansey Dr Noon to 3 pm $695,000

7009 Jefferson Ave 1 pm to 3 pm $615,000

3114 Black Hickory Dr 1 pm to 4 pm $585,000

3454 Annandale Rd 1 pm to 4 pm $749,000

3129 Hodge Pl 1 pm to 3 pm $669,000

22043

7529 Lisle Ave 1 pm to 4 pm $649,000

2230 George C Marshall Dr #phb Noon to 2 pm $589,900

1901 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $1,180,000

2325 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

2118 Kings Garden Way 1 pm to 4 pm $715,000

2320 Dale Dr 2 pm to 4 pm $1,375,000

7718 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,249,999

7622 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $645,000

7622 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $2,950

22044

3121 Patrick Henry Dr #310 1:30 pm to 4:30 pm $210,000

3309 Sleepy Hollow Rd 1 pm to 4 pm $585,000

22046

444 Broad St W #236 1 pm to 4 pm $399,950

7227 Timber Lane 2 pm to 4 pm $1,575,000

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,669,000

103 George Mason Road W 1 pm to 4 pm $1,199,000

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,699,000

307 Shadow Walk 2 pm to 4 pm $1,364,900

6636 Gordon Ave 2 pm to 4 pm $1,590,000

7225 Allan Ave 1 pm to 4 pm $780,000

2517 Buckelew Dr 1 pm to 4 pm $650,000

1132 Washington St #104 1 pm to 4 pm $249,900

114 Spring St 1 pm to 4 pm $1,265,000

215 Van Buren St N 2 pm to 4 pm $1,445,000

295 Gundry Dr 1 pm to 4 pm $599,900

103 George Mason Rd W 1 pm to 4 pm $1,199,000

GREAT FALLS

22066

10406 Chelsea Manors Ct 11 am to 1 pm $1,599,000

9081 Eaton Park Rd 2 pm to 4 pm $2,750,000

9299 Ivy Tree Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

414 Ole Dirt Rd 1 pm to 3 pm $899,999

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

10613 Good Spring Ave Noon to 3 pm $539,000

1170 Kettle Pond Lane 2 pm to 4 pm $625,000

316 River Bend Rd 2 pm to 4 pm $1,699,900

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 5 pm $1,350,000

10807 Piney Pond Dr 1 pm to 3 pm $1,039,900

918 Rolling Holly Dr 1 pm to 4 pm $875,000

9901 Blackmore Vale Way 2 pm to 4 pm $1,648,000

1019 Challedon Rd 2 pm to 4 pm $675,000

10114 Nedra Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

HERNDON

20170

12009 Rosiers Branch Dr 2 pm to 4 pm $599,979

803 Park Ave 1 pm to 4 pm $874,999

1244 Summerfield Dr 1 pm to 4 pm $449,000

852 3rd St 1 pm to 3 pm $884,899

101 Morton Mills Lane 1 pm to 3 pm $559,900

365 Reneau Way 1 pm to 4 pm $320,000

12919 Alton Sq #113 1 pm to 4 pm $239,999

658 Herndon Pkwy 1 pm to 4 pm $455,000

12109 Sandy Ct 1 pm to 3 pm $705,000

12717 Fantasia Dr 1 pm to 3 pm $449,900

20171

3197 Kinbrace Rd 1 pm to 3 pm $570,000

13596 Flying Squirrel Dr 1 pm to 4 pm $474,900

2714 Floris Lane 1 pm to 4 pm $775,000

2955 Timber Wood Way 1 pm to 3 pm $795,000

13402 Burrough Farm Dr 2 pm to 4 pm $484,900

2491 Quick St #301 1 pm to 4 pm $320,000

2525 Banshire Dr 1 pm to 4 pm $434,999

LORTON

22079

8948 Waites Way 1 pm to 3 pm $349,900

8238 Laurel Heights Loop 1 pm to 4 pm $539,950

8934 Cross Chase Cir 2 pm to 4 pm $874,900

9032 Swans Creek Way 1 pm to 4 pm $995,000

9183 Marovelli Forest Dr 2 pm to 4 pm $949,999

8924 Mayhew Ct 2:30 pm to 5:30 pm $629,900

11808 Harley Rd 2 pm to 4 pm $799,900

9255 Cardinal Forest Lane #201 10 am to 2 pm $225,000

MCLEAN

22101

1308 Mclean Crest Ct 1 pm to 3 pm $989,000

6802 Wemberly Way 1 pm to 4 pm $2,295,000

1325 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

6721 Benjamin St 2 pm to 4 pm $2,795,000

6816 Sorrel St 2 pm to 4 pm $3,895,000

1460 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $799,000

7204 Farm Meadow Ct 2 pm to 4 pm $1,699,999

1628 Maddux Lane 1 pm to 4 pm $939,000

6438 Noble Dr 2 pm to 4 pm $989,000

7204 Evans Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,075,000

6316 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,349,000

1504 Dewberry Ct 1 pm to 5 pm $2,195,000

6337 Georgetown Pike 1 pm to 4 pm $2,099,000

1440 Waggaman Cir Noon to 2 pm $1,264,950

1318 Kurtz Rd 2 pm to 4 pm $2,395,000

1562 Chain Bridge Rd 1 pm to 3 pm $700,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,592,000

1121 Ormond Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

1748 Great Falls St 2 pm to 4 pm $799,999

7325 Westerly Lane 1 pm to 4 pm $2,450,000

7221 Van Ness Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

1490 Highwood Dr 2 pm to 4 pm $1,249,500

22102

7841 Montvale Way 2 pm to 4 pm $2,680,000

655 Potomac River Rd 3 pm to 5 pm $1,699,000

915 Helga Pl 1 pm to 4 pm $1,759,990

8722 Woodside Ct 1 pm to 3:30 pm $1,450,000

8305 Alvord Street 11 am to 3 pm $3,399,999

7808 Grovemont Dr 1 pm to 4 pm $2,245,000

1918 Wilson Lane #t4 1 pm to 4 pm $263,900

7845 Montvale Way 1 pm to 4 pm $2,495,000

8305 Alvord St 11 am to 3 pm $3,399,999

1808 Old Meadow Rd #1403 1 pm to 3 pm $244,990

7621 Provincial Dr #304 1 pm to 5 pm $229,900

1501 Lincoln Way #304 1 pm to 3 pm $380,000

7920 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

7706 Spoleto Lane #58 1 pm to 4 pm $849,000

8643 Overlook Rd 1 pm to 4 pm $1,499,900

1530 Lincoln Way #102 2 pm to 4 pm $233,000

1051 Bellview Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

8380 Greensboro Dr #823 1 pm to 4 pm $345,000

1517 Lincoln Way #204 1 pm to 4 pm $405,000

OAK HILL

20171

12905 Loughrie Way 2 pm to 5 pm $1,549,000

13230 Stable Brook Way 1 pm to 4 pm $799,999

OAKTON

22124

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $1,039,500

11414 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $995,000

11623 Verna Dr 1 pm to 3 pm $1,849,900

11339 Vale Rd 1 pm to 4 pm $969,000

3113 Fox Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,149,000

3686 Waples Crest Ct 1 pm to 4 pm $1,450,000

10212 Oakton Terrace Rd #10212 2 pm to 4 pm $344,500

11925 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $599,990

10300 Bushman Dr #209 2 pm to 4 pm $345,000

2951 Oakborough Sq 1 pm to 4 pm $589,900

11694 Deerfield Dr 1 pm to 4 pm $979,900

2550 Vale Ridge Ct 2 pm to 4 pm $2,244,500

RESTON

20190

12000 Market St #373 1 pm to 4 pm $297,500

1638 Waters Edge Lane 1 pm to 4 pm $825,000

12016 Taliesin Pl #34 2 pm to 4 pm $278,900

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 4 pm $449,900

12025 New Dominion Pkwy #ll102 2 pm to 4 pm $699,000

1669 Parkcrest Cir #201b 2 pm to 4 pm $218,500

1855 Stratford Park Pl #311 1 pm to 3 pm $385,000

20191

11421 Purple Beech Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

12010 Aintree Lane 1 pm to 4 pm $764,900

11796 Indian Ridge Rd 1 pm to 3 pm $500,000

2615 Black Fir Ct 2 pm to 4 pm $740,000

2170 Glencourse Lane 1 pm to 3 pm $469,000

2009 Approach Lane 1 pm to 4 pm $476,000

2213 Hunters Run Dr #2213 2 pm to 4 pm $279,900

2042 Beacon Heights Dr 1 pm to 3 pm $950,000

2619 Steeplechase Dr 1 pm to 4 pm $699,500

11900 Breton Ct #5a 1 pm to 4 pm $350,000

2304 Middle Creek Lane 1 pm to 4 pm $425,000

2045 Approach Lane 2 pm to 4 pm $467,000

2104 Cartwright Pl 1 pm to 4 pm $370,000

2349 Rosedown Dr 2 pm to 4 pm $597,000

11100 Glade Dr 2 pm to 4 pm $580,000

20194

11109 Tommye Lane 2 pm to 4 pm $1,149,000

11705 Old Bayberry Lane 1 pm to 4 pm $596,500

1447 Park Garden Lane 1 pm to 4 pm $545,000

11446 Hollow Timber Ct 1 pm to 4 pm $645,000

11565 Brass Lantern Ct 1 pm to 4 pm $624,900

11806 Great Owl Cir 1 pm to 3 pm $555,000

1413 Newport Spring Ct Noon to 3 pm $475,000

SPRINGFIELD

22150

6915 Floyd Ave 1 pm to 2:30 pm $629,900

7114 Sterling Grove Dr 1 pm to 4 pm $675,000

6395 True Lane 1:30 pm to 3:30 pm $819,900

6721 Elder Ave 1 pm to 4 pm $559,800

6372 Andrew Matthew Ter 2 pm to 4 pm $415,000

22151

7005 Leesville Blvd 1 pm to 3 pm $464,900

8650 Victoria Rd 1 pm to 3 pm $549,001

7402 Dunston St 1 pm to 4 pm $550,000

22152

5903 Kingsford Rd #h 2 pm to 4 pm $175,000

6246 Rolling Spring Ct 1 pm to 4 pm $874,900

8405 Oakford Dr 1 pm to 4 pm $724,900

6312 Charnwood St 1 pm to 4 pm $624,900

6404 Eastleigh Ct 2 pm to 4 pm $539,700

8610 Langport Dr 1 pm to 4 pm $559,000

22153

8450 Springfield Oaks Dr 1 pm to 4 pm $420,000

8424 Springfield Oaks Dr Noon to 3 pm $379,000

7757 Brandeis Way Noon to 3 pm $400,000

7908 Pebble Brook Ct 1 pm to 4 pm $429,900

8409 Finlay Ct 1 pm to 3 pm $574,900

7813 Tower Woods Dr 1 pm to 4 pm $549,999

VIENNA

22027

2256 Journet Dr 2 pm to 4 pm $799,900

22180

2710 Bellforest Ct #309 1 pm to 4 pm $389,000

2711 Bellforest Ct #305 1 pm to 3 pm $398,000

901 Plum St SW 1 pm to 4 pm $1,599,000

604 Beulah Rd NE 1 pm to 4 pm $1,299,900

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,725,000

517 Valley Dr SE 2 pm to 4 pm $1,435,000

510 Walker St SW Noon to 2 pm $1,529,990

125 Carter Ct SW 1 pm to 4 pm $735,000

468 West St NW 1 pm to 3 pm $1,424,900

905 Cottage St SW 1 pm to 4 pm $1,495,000

105 Saint Andrews Dr NE 2 pm to 4 pm $1,699,999

2511 Swift Run St 11 am to 2 pm $685,000

22181

2702 Curzon Ct 1 pm to 4 pm $700,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

9950 Lochmoore Lane 1 pm to 4 pm $889,000

9554 Pine Cluster Cir 1 pm to 4 pm $750,000

2768 Cody Rd 2 pm to 4 pm $1,289,000

22182

10405 Silk Oak Dr 2 pm to 4 pm $699,999

2010 Pieris Ct 1 pm to 4 pm $675,000

10009 Carpers Farm Ct 1 pm to 4 pm $1,049,000

1716 Drewlaine Dr 1 pm to 4 pm $1,599,950

9511 Chestnut Farm Dr 1 pm to 3 pm $1,220,000

7918 Tyson Oaks Cir 2 pm to 4 pm $547,500

8157 Silverberry Way 2 pm to 5 pm $999,000

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,198,000

9808 Fosbak Dr 1 pm to 4 pm $825,000

8013 Trevor Pl 1 pm to 4 pm $679,900

10295 Dunn Meadow Rd 1 pm to 4 pm $925,000

1824 Clovermeadow Dr 1 pm to 4 pm $874,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

7233 Oak Shade Rd Noon to 3 pm $599,900

11384 Falling Creek Dr 2 pm to 4 pm $400,000

BROAD RUN

20137

5426 Mountain Rd 1 pm to 4 pm $459,000

WARRENTON

20186

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $659,900

165 Autumn Wind Ct 1 pm to 4 pm $549,900

8749 Christopher Lane 1 pm to 3 pm $349,900

7920 Cooks Ct 1 pm to 3 pm $450,000

129 Moffett Ave 1 pm to 3 pm $325,000

8256 Lock Lane 1 pm to 4 pm $674,900

152 Moffett Ave 1 pm to 3 pm $315,000

20187

2222 Pump House Ct Noon to 3 pm $529,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41598 Bassett Pl 2 pm to 4 pm $609,000

24958 Great Berkhamsted Dr 2 pm to 5 pm $695,990

42129 Oak Crest Cir 1 pm to 3 pm $679,000

25845 Clairmont Manor Sq 1 pm to 4 pm $490,000

40560 Aldie Springs Dr 1 pm to 4 pm $675,000

41433 Autumn Sun Dr 2 pm to 4 pm $950,000

25973 Braided Mane Ter 1 pm to 4 pm $390,000

25145 Cutgrass Ter Noon to 3 pm $465,000

25756 Racing Sun Dr 2 pm to 4 pm $750,000

24660 Caribou Sq 2 pm to 4 pm $349,990

ASHBURN

20147

44699 Collingdale Ter 1 pm to 3 pm $609,000

19994 Belmont Station Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

43318 Butterfield Ct 1 pm to 3 pm $749,999

20317 Medalist Dr 1 pm to 3 pm $765,000

43375 Fullerton St Noon to 3 pm $699,000

42964 Hedgeapple Ct 2 pm to 4 pm $649,900

21531 Plymouth Pl 1 pm to 3 pm $635,000

20148

42405 Pale Iris Ter 1 pm to 4 pm $509,000

23235 Christopher Thomas Lane 1 pm to 4 pm $682,500

22674 Parkland Farms Ter 1 pm to 4 pm $449,900

22259 Sims Ter 1 pm to 3 pm $2,700

43133 Barnstead Dr 1 pm to 4 pm $769,000

23096 Sunbury St 1 pm to 3 pm $459,000

22687 Blue Elder Ter #102 1 pm to 4 pm $275,000

43321 John Michael Ter 1 pm to 4 pm $594,990

22770 Brookshade Dr 1 pm to 4 pm $825,000

23231 Firedrake Ter 1 pm to 4 pm $569,999

42745 Still Creek Dr 1 pm to 4 pm $874,999

42763 Explorer Dr 1 pm to 4 pm $549,998

LEESBURG

20175

18990 Loudoun Orchard Rd 1 pm to 3 pm $699,000

40458 Amanda Ct 1 pm to 3 pm $849,000

923 Chancellor St SW 1 pm to 3 pm $479,990

18775 Shelburne Glebe Rd 1 pm to 4 pm $529,000

279 Train Whistle Ter SE 1 pm to 3 pm $459,900

17559 Kinloch Ridge Ct 1 pm to 4 pm $869,999

21098 Hooded Crow Dr 1 pm to 3 pm $699,999

1018 Laconian St SE 1 pm to 3 pm $799,000

708 Randi Dr SE 1 pm to 4 pm $524,900

19972 Gleedsville Rd Noon to 3 pm $799,900

20176

14350 Loyalty Rd 1 pm to 3 pm $795,000

43171 Rosehaven Pl Noon to 3 pm $629,900

43267 Meadowood Ct Noon to 4 pm $645,000

18533 Bear Creek Ter 1 pm to 4 pm $554,900

18951 Rocky Creek Dr 1:30 pm to 4 pm $697,900

18345 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $784,000

18322 Buccaneer Ter 1 pm to 4 pm $699,900

43368 Vestals Pl 1:30 pm to 4 pm $1,159,900

43325 Lost Corner Rd 2 pm to 4 pm $575,000

540 Mcarthur Ter NE 1 pm to 3 pm $365,000

1074 Menlow Dr NE 1 pm to 4 pm $950,000

314 Lake View Way NW 1 pm to 3 pm $659,900

18464 Lanier Island Sq 1 pm to 3 pm $750,000

43496 Millwright Ter 1 pm to 3 pm $628,000

18353 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $749,998

43804 Riverpoint Dr 1 pm to 4 pm $989,000

308 Oakcrest Manor Dr NE 1 pm to 4 pm $570,000

406 Market St 1 pm to 4 pm $769,900

43577 Purple Aster Ter 2 pm to 4:30 pm $639,800

43239 Parkers Ridge Dr Noon to 3 pm $1,035,000

18292 Mid Ocean Pl 2 pm to 4 pm $925,000

LOVETTSVILLE

20180

39068 Irish Corner Rd 1 pm to 3 pm $629,000

MIDDLEBURG

20117

36895 Leith Lane 1 pm to 3:30 pm $889,900

903 Blue Ridge Ave 1 pm to 3 pm $409,900

204 Chestnut St 1 pm to 3 pm $626,000

306b Marshall St 1 pm to 4 pm $620,000

PURCELLVILLE

20132

19935 Telegraph Springs Rd 1 pm to 4 pm $874,000

101 Amalfi Ct Noon to 4 pm $485,000

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,124,000

15453 Hillsboro Rd 1 pm to 4 pm $759,900

544 Canterbury Cir 1 pm to 4 pm $574,900

ROUND HILL

20141

18160 Turnberry Dr 1 pm to 3 pm $679,990

34900 Delia Ct 1 pm to 3 pm $739,000

17327 Bighorn Ct Noon to 2 pm $298,000

STERLING

20164

121 Dickenson Ave 1 pm to 4 pm $449,000

100 Elm Tree Lane Noon to 3 pm $450,000

422 Argonne Ave 1 pm to 3 pm $424,900

46903 Antioch Pl Noon to 2 pm $729,900

208 Silverleaf Dr 2 pm to 4 pm $469,000

20165

46391 Hampshire Station Dr 1 pm to 4 pm $589,000

46486 Capelwood Ct 1 pm to 4 pm $749,000

20579 Crestmont Ter 1 pm to 4 pm $429,900

20558 Noland Woods Ct 1 pm to 4 pm $739,900

77 Southall Ct 1 pm to 4 pm $350,000

21303 Windrush Ct Noon to 3 pm $874,990

20816 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $395,000

46590 Drysdale Ter #301 Noon to 3:30 pm $264,950

103 Minor Rd 1 pm to 4 pm $609,000

47403 Riverbank Forest Pl 1 pm to 4 pm $725,000

20316 Broad Run Dr 1 pm to 3 pm $639,900

20838 Miranda Falls Sq 1 pm to 4 pm $495,000

20206 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $524,500

20205 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $650,000

20166

45792 Winding Branch Ter 1 pm to 4 pm $358,000

45673 Winding Branch Ter 1 pm to 4 pm $405,000

STONE RIDGE

20105

24636 Woolly Mammoth Ter #405 1 pm to 4 pm $339,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9214 Dawkins Crest Cir 1 pm to 4 pm $415,000

11799 Lake Baldwin Dr 1 pm to 4 pm $415,000

12395 Burghead Dr 1 pm to 3 pm $414,500

9547 Moonen Bay Lane 1 pm to 4 pm $349,900

9547 Fintry St 1 pm to 3 pm $459,900

9129 Weathersfield Dr 1 pm to 4 pm $492,000

8575 Rothbury Dr 1 pm to 4 pm $499,900

DUMFRIES

22025

17487 Bayou Bend Cir 1 pm to 4 pm $354,000

4006 Buckingham Ct 2 pm to 4 pm $365,000

4607 Timber Ridge Dr 2 pm to 4 pm $579,500

16600 Accolon Ct 1 pm to 4 pm $470,000

15513 Laurel Ridge Rd 1 pm to 4 pm $424,900

15573 Trisail Ct Noon to 2 pm $449,000

15920 Edgewood Dr 1 pm to 3 pm $435,000

4087 Yellow Stone Loop 1 pm to 4 pm $307,500

22026

17904 Spotted Oak Rd 1 pm to 3 pm $469,990

2305 Harmsworth Dr 1 pm to 3 pm $669,000

2991 Myrtlewood Dr 1 pm to 3 pm $490,000

2409 Glouster Pointe Dr 1 pm to 3 pm $549,900

GAINESVILLE

20155

8107 Cerromar Way 1:30 pm to 4 pm $364,900

14076 Cannondale Way 1 pm to 4 pm $335,000

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4 pm $1,600,000

14012 Sterling Point Dr 1 pm to 4 pm $475,000

7436 Pensacola Pl Noon to 4 pm $479,000

6790 Hampton Bay Lane #464 11 am to 2 pm $259,900

14571 Lattany Ct 1 pm to 3 pm $550,000

13557 Handel Pl 2 pm to 4 pm $429,900

15013 Danehurst Cir 2 pm to 4 pm $474,900

14060 Albert Way 1 pm to 4 pm $524,900

5414 Heredity Lane 1 pm to 4 pm $600,000

13707 Bridlewood Dr 1 pm to 4 pm $499,000

HAYMARKET

20169

15337 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $644,900

5413 Bowers Hill Dr 1 pm to 3 pm $567,000

6905 Noyes Ave 2 pm to 4 pm $650,000

6527 Macklin St 2 pm to 4 pm $530,000

16130 Gossum Ct 1 pm to 4 pm $674,000

15671 Alderbrook Dr 1 pm to 3 pm $575,000

MANASSAS

20109

7825 Sabre Ct 2 pm to 4 pm $329,500

7846 Blue Gray Cir 2:30 pm to 4:30 pm $329,000

7562 Remington Rd 2 pm to 4 pm $409,990

20110

10227 Malvern Ct 1 pm to 4 pm $409,900

10129 Candy Ct 1 pm to 4 pm $449,900

9202 Charleston Dr #304 1 pm to 4 pm $309,900

8954 Mcdowell Com 1 pm to 4 pm $265,000

8803 Weir St 2 pm to 4 pm $385,000

8995 Meadowview Dr 1 pm to 4 pm $485,000

9040 Whispering Pine Ct 2 pm to 4 pm $294,900

9309 Camphor Ct 2 pm to 4 pm $409,000

8995 Patterson Pl 1 pm to 3 pm $259,900

9000 Longstreet Dr 3 pm to 5 pm $429,999

20111

9879 Hemlock Hills Ct 1 pm to 4 pm $575,000

20112

7982 Counselor Rd 2 pm to 4 pm $499,900

6719 Highpoint Court 1 pm to 3 pm $669,000

10618 Moselle Ct 1 pm to 3 pm $490,500

6430 Cherry Ridge Ct 1 pm to 3 pm $550,000

12524 Spring Dr 1 pm to 4 pm $379,900

5631 Victory Loop 1 pm to 4 pm $620,000

10888 Mayfield Trace Pl 11:30 am to 1:30 pm $535,000

10685 Tattersall Dr 2 pm to 4 pm $508,000

MANASSAS PARK

20111

9401 Katelyn Ct 1 pm to 4 pm $439,900

NOKESVILLE

20181

9008 Sowder Pl 1 pm to 4 pm $369,000

OCCOQUAN

22125

200 Mill Cross Lane 1 pm to 4 pm $400,000

TRIANGLE

22172

4513 Potomac Highlands Cir S #4513 11:30 am to 3:30 pm $344,900

4416 Potomac Highlands Cir 11:30 am to 3:30 pm $320,000

WOODBRIDGE

22191

16122 Kennedy St 1 pm to 4 pm $464,900

1509 Colchester Rd 2 pm to 4 pm $274,900

15305 Michigan Rd 1 pm to 4 pm $324,900

2358 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $297,000

16867 Brandy Moor Loop 1 pm to 4 pm $345,000

14567 Crossfield Way 2 pm to 4 pm $395,000

3480 Eagle Ridge Dr Noon to 3 pm $469,900

14619 Featherstone Gate Dr 1 pm to 4 pm $344,900

470 Harbor Side St 1 pm to 4 pm $580,000

2475 Eastbourne Dr Noon to 4 pm $299,900

2289 Potomac Club Pkwy 1 pm to 4 pm $357,300

22192

12505 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $547,500

11990 Mojave Lane 1 pm to 4 pm $495,000

4525 Mosser Mill Court 1 pm to 4 pm $649,900

11324 Cromwell Ct 1 pm to 4 pm $319,900

3020 Seminole Rd 1 pm to 4 pm $385,000

12514 Hedges Run Dr 1 pm to 3 pm $449,000

3226 Darden Dr 1 pm to 3 pm $575,000

12621 Monarch Ct 1 pm to 4 pm $315,000

12816 Evansport Pl 11 am to 3 pm $330,000

12651 Wimbley Lane 1 pm to 3 pm $339,425

4325 Holly Oak Ct 11 am to 2 pm $485,000

12567 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $559,900

22193

6241 Oaklawn Lane Noon to 2 pm $489,000

13850 Redford Lane 2 pm to 4 pm $449,900

15111 Barnes Edge Ct 1 pm to 3 pm $556,000

3905 Red Bird Lane 2 pm to 5 am $399,000

6012 Fox Haven Ct 2 pm to 4 pm $710,000

5635 Naylor Ct 1 pm to 4 pm $329,770

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $469,900

13718 Greenbriar Dr 1 pm to 4 pm $325,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

5 Murray Cir 2 pm to 4 pm $379,000

6 Red Cedar Cir Noon to 3 pm $389,900

100 Chesapeake Cv 1 pm to 3 pm $385,000

22556

109 Nestors Pl 1 pm to 4 pm $294,999

214 Kimberwick Lane Noon to 2 pm $529,900

31 Green Leaf Ter 1 pm to 4 pm $364,900

10 Saint Thomas Ct 1 pm to 4 pm $469,900