Here’s a list of open houses taking place July 28-29 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

50 N. Fenwick St 1 pm to 4 pm $1,299,999

2001 15th St N #419 2 pm to 4 pm $497,998

3625 10th St N #509 2 pm to 4 pm $935,920

22202

1300 Army Navy Dr #710 2 pm to 4 pm $227,900

1515 Arlington Ridge Rd #604 2 pm to 4 pm $388,900

22204

1016 Wayne St #510 1 pm to 4 pm $569,000

22206

3046 Abingdon St #c2 1 pm to 3 pm $299,900

22207

5145 38th St N 1 pm to 3 pm $1,640,000

22209

1418 12th St N #1418b 2 pm to 4 pm $564,900

1600 Clarendon Blvd #w402 2 pm to 4 pm $939,000

1600 Clarendon Blvd #w402 2 pm to 4 pm $4,600

ALEXANDRIA

22302

3704 Lyons Lane 1 pm to 3 pm $300,000

3220 Ravensworth Pl 1 pm to 3 pm $334,900

22304

3516 Sterling Ave 2 pm to 4 pm $945,500

5007 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $988,000

305 Cloudes Mill Dr #10 1 pm to 4 pm $520,000

5146 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $799,000

5107 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $575,000

191 Somervelle St #302 1 pm to 4 pm $335,000

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

434 Nottoway Walk #0 11:30 am to 4 pm $814,990

9 Fendall Ave 1 pm to 4 pm $449,900

104 Cahill Dr Noon to 2 pm $550,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

7122 Tolliver St Noon to 3 pm $323,000

22307

6605 Cornell Dr 10:30 am to Noon $548,800

6712 Quander Rd 11 am to 2 pm $505,000

22308

901 Neal Dr 2 pm to 5 pm $735,000

22309

9174 Rosemary Lena Way 2 pm to 4 pm $849,999

22310

5717 La Vista Dr 1 pm to 4 pm $520,000

22311

2418 Garnett Dr 1 pm to 3 pm $559,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

5421 Summer Leaf Lane 12:30 pm to 3:30 pm $565,000

6362 Levtov Lndg 1:30 pm to 3:30 pm $2,995

22314

553 Colecroft Ct #553 1 pm to 3 pm $413,000

22315

6472 Brickleigh Ct 1 pm to 4 pm $399,000

7566 Blanford Ct 1 pm to 4 pm $439,900

7218 Lensfield Ct 1:30 pm to 4:30 pm $464,000

ANNANDALE

22003

4017 Oxford St 11 am to 3 pm $925,000

3427 Holly Rd 1 pm to 3 pm $1,025,000

7718 Lafayette Forest Dr #22 1 pm to 4 pm $275,000

BURKE

22015

6224 Garretson St Noon to 3 pm $534,900

9838 Burke Pond Lane 1 pm to 4 pm $509,900

CENTREVILLE

20120

5211 Tulip Leaf Ct 1 pm to 4 pm $879,900

5130k Brittney Elyse Cir #k 1 pm to 4 pm $245,000

5354 Sammie Kay Lane 1 pm to 3 pm $689,990

14721 Beaumeadow Dr 2 pm to 4 pm $419,000

20121

14313 Climbing Rose Way #304 1 pm to 3 pm $235,000

5806 Rock Forest Ct 1 pm to 4 pm $375,000

7103 Centreville Rd 11 am to 2 pm $725,000

6105c Hoskins Hollow Cir 1 pm to 3 pm $329,000

CHANTILLY

20151

3840 Lightfoot St #349 1 pm to 3 pm $275,000

FAIRFAX

22030

10615 Springmann Dr 2 pm to 4 pm $647,000

4129 River Forth Dr 2 pm to 4 pm $499,900

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $497,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $392,529

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $792,910

3989 Norton Pl #405 11:30 am to 4 pm $611,989

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $594,289

4888 Oakcrest Dr 3 pm to 5 pm $809,500

12585 Birkdale Way 1 pm to 3 pm $599,900

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,275,000

22031

9672 Lindenbrook St 1 pm to 4 pm $475,000

22032

4628 Caprino Ct Noon to 4 pm $957,000

22033

4104 Middle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $595,000

FAIRFAX STATION

22039

6814 Jeremiah Ct Noon to 6 pm $1,150,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #1206 1 pm to 3 pm $349,900

3749 Signal Knob Ct 11 am to 6 pm $703,010

22042

2831 Meadow Lane 1 pm to 4 pm $769,900

22043

7529 Lisle Ave Noon to 3 pm $649,000

GREAT FALLS

22066

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

322 Chesapeake Dr 1 pm to 3 pm $1,165,000

10105 Minburn St 2 pm to 4 pm $920,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,890,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,975,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,850,000

10420 Van Patten Lane 3 pm to 5 pm $1,695,000

HERNDON

20170

1531 Coat Ridge Rd 1 pm to 4 pm $540,000

711 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

20171

13210 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $699,990

13212 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $649,990

13204 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $699,990

2423 Clover Field Cir 1 pm to 3 pm $465,000

13132 Kidwell Field Rd 1 pm to 4 pm $419,900

13722 Neil Armstrong Avenue 1 pm to 4 pm $419,900

13722 Neil Armstrong Ave #301 1 pm to 4 pm $419,900

3097 Alan Shepard St Noon to 4 pm $659,990

3104 Alan Shepard St Noon to 4 pm $689,990

13650 Air And Space Museum Pkwy Noon to 4 pm $689,990

13634 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 5 pm $644,990

3102 Alan Shepard St 11 am to 5 pm $684,990

2423 Clover Field Circle 1 pm to 3 pm $465,000

13394 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $761,190

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $735,631

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

LORTON

22079

9403 Bettge Lake Ct #1-3 Noon to 4 pm $1,069,900

8934 Cross Chase Cir 2 pm to 4 pm $874,900

MCLEAN

22101

1608a Simmons Ct Noon to 3 pm $1,874,995

6740 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $999,999

1852 Macarthur Dr Noon to 2 pm $1,659,000

1618 Great Falls St 1:30 pm to 3 pm $919,900

1100 Sharon Ct 1 pm to 3 pm $2,499,000

6626 Ivy Hill Dr Noon to 4 pm $1,749,000

6636 Hampton View Pl 1 pm to 4 pm $945,000

6619 Beverly Ave 1 pm to 3 pm $1,850,000

6618 Madison Mclean 2 pm to 4 pm $875,000

22102

1513 Lincoln Way #204 2 pm to 4 pm $245,000

1835 Westwind Way 10:30 am to Noon $2,200

7340 Eldorado Ct 1 pm to 3 pm $715,000

OAK HILL

20171

Air And Space Museum Pkwy #1 11 am to 5 pm $649,990

Alan Shephard St #henshaw Front Load 11 am to 5 pm $629,990

Alan Shephard St #scott Front Load 11 am to 5 pm $669,990

Air And Space Museum Pkwy #henshaw Rear Load 11 am to 5 pm $604,990

OAKTON

22124

10221 Blake Lane 2 pm to 4 pm $479,990

RESTON

20190

1660 Valencia Way 3 pm to 5 am $399,900

1608 Chimney House Rd #1608 1 pm to 4 pm $235,000

11990 Market St #316 Noon to 3 pm $495,000

20191

2208 Golf Course Dr 1 pm to 5 pm $399,900

11687 Sunrise Square Pl Noon to 4 pm $960,395

1951 Reston Valley Way #103 Noon to 4 pm $542,420

12702 Roark Ct 10 am to 1 pm $714,999

SPRINGFIELD

22150

6430 Meriwether Lane 1 pm to 3 pm $495,000

22151

7513 Murillo St 1 pm to 4 pm $459,000

22153

7723 Bristol Square Ct 1 pm to 3 pm $437,000

7881 Godolphin Dr 1 pm to 3 pm $569,898

6825 Brian Michael Ct 1 pm to 3 pm $429,990

8348 Bark Tree Ct Noon to 2 pm $310,000

7389 Shady Palm Dr 2 pm to 4 pm $675,000

VIENNA

22180

9222 Dellwood Dr 2 pm to 4 pm $1,695,000

22181

9913 Oleander Ave 2 pm to 4 pm $689,000

2763 Cody Rd 1 pm to 4 pm $935,000

22182

1303 Chamberlain Woods Way 2 pm to 5 pm $1,079,000

9805 Wintercress Ct 1 pm to 3 pm $948,500

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

7211 Covingtons Corner Rd Noon to 2 pm $335,000

BROAD RUN

20137

5699 Honilea Dr 1 pm to 4 pm $619,900

HUME

22639

11567 Hume Rd 11:30 am to 1:30 pm $399,000

WARRENTON

20186

494 Estate Ave Noon to 3 pm $381,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25011 Dahlia Manor Pl 3 pm to 5 am $869,990

23925 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $724,950

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $848,330

40560 Aldie Springs Dr 1 pm to 4 pm $650,000

41634 Bostonian Pl 1 pm to 4 pm $670,000

41433 Autumn Sun Dr 1 pm to 3 pm $950,000

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $684,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $689,990

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $699,990

ASHBURN

20147

20148 Boxwood Pl 1 pm to 4 pm $672,800

19994 Belmont Station Dr 1 pm to 4 pm $1,179,900

44743 Medway Ter 11 am to 6 pm $699,990

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $512,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $522,990

20148

22674 Parkland Farms Ter 1 pm to 3 pm $440,000

42570 Stratford Landing Dr 1 pm to 3 pm $775,000

22651 Narragansett Ter 1 pm to 4 pm $524,900

23425 Colts Run Sq 1 pm to 3 pm $497,900

42467 Malachite Ter 1 pm to 3 pm $437,500

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $656,292

22564 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $651,708

23328 Evening Primrose Sq 1 pm to 4 pm $580,000

22606 Parkland Farms Ter 1 pm to 3 pm $459,990

BRAMBLETON

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $815,301

22875 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $672,995

22957 Sullivans Cove Sq Noon to 4 pm $518,704

LEESBURG

20175

19972 Gleedsville Rd Noon to 3 pm $799,900

20176

18951 Rocky Creek Dr 1:30 pm to 3:30 pm $697,900

PURCELLVILLE

20132

206 Apsley Ter 11 am to 4 pm $377,500

212 Apsley Ter 11 am to 4 pm $412,500

841 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $659,990

829 Mildenhall Ct 11 am to 4 pm $574,990

412 Autumn Chase Ct 1 pm to 4 pm $619,900

ROUND HILL

20141

17361 Avion Sq 1 pm to 4 pm $339,000

STERLING

20164

709 York Rd N 1 pm to 3 pm $449,900

709 York Road N 1 pm to 3 pm $449,900

501 S Maple Ct 2 pm to 4 pm $409,000

20165

20556 Keira Ct #5 Noon to 4 pm $990,000

20376 Briarcliff Ter 1 pm to 4 pm $430,000

20360 Brentmeade Ter Noon to 3 pm $495,000

20166

24652 Hutchinson Farm Dr 2 pm to 3 pm $275,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12205 Sedge St 11 am to 4 pm $637,500

Spring Iris Dr 11 am to 4 pm $544,990

12128 Aster Rd 11 am to 4 pm $579,500

10809 Henry Abbott Rd 1 pm to 4 pm $524,999

9157 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $389,999

DUMFRIES

22025

15920 Edgewood Dr 1 pm to 3 pm $435,000

15500 Cliffview Dr 1 pm to 3 pm $450,000

22026

17948 Woods Views Dr 11 am to 4 pm $674,990

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $608,439

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $557,893

1711 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $601,548

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $549,214

GAINESVILLE

20155

13055 Galena Ct 1 pm to 3 pm $535,000

4319 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $824,900

7985 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $609,000

8002 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $611,000

16051 Haygrath Pl Noon to 4 pm $414,808

HAYMARKET

20169

15550 Alderbrook Dr 2 pm to 4 pm $589,000

15550 Alderbrook Drive 2 pm to 4 pm $589,000

5833 Brandon Hill Loop 1 pm to 4 pm $799,900

5668 Olympia Fields Pl 1 pm to 4 pm $650,000

MANASSAS

20109

9532 Damascus Dr 1 pm to 3 pm $330,000

20110

8513 Thomas Dr 11 am to 2 pm $560,000

9040 Whispering Pine Ct 2 pm to 4 pm $294,900

8954 Center St Noon to 2 pm $376,900

8803 Weir St Noon to 2 pm $385,000

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

20111

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $427,950

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $427,950

8016 Folkstone Rd 1 pm to 3:30 pm $470,000

20112

7982 Counselor Rd 2 pm to 4 pm $494,900

6655 Passage Creek Lane 1 pm to 3 pm $669,000

6655 Passage Creek Lane 1 pm to 3 pm $669,000

12853 Dusty Willow Rd 1 pm to 4 pm $599,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

14912 Yolanda Lane 11 am to 1 pm $349,000

5611 Websters Way 1 pm to 4 pm $579,000

MANASSAS PARK

20111

186 Lambert Dr 10:30 am to 1:30 pm $364,900

NOKESVILLE

20181

10102 Oxford Ct Noon to 2 pm $384,900

OCCOQUAN

22125

131 Washington St 1 pm to 3 pm $689,900

TRIANGLE

22172

18413 Cedar Dr 1 pm to 4 pm $547,500

WOODBRIDGE

22191

1303 Congress St Noon to 2 pm $255,000

16359 Rusty Rudder Dr 1 pm to 3 pm $560,000

14884 Hyatt Pl 1 pm to 3 pm $289,000

1305 E St 10 am to 3 pm $309,500

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

1605 Dorothy Lane Noon to 5 pm $399,999

1603 Dorothy Lane Noon to 5 pm $414,999

1140 Marseille Lane Noon to 3 pm $634,900

15095 Leicestershire St #73 1 pm to 3 pm $299,900

753 Monument Ave 1 pm to 4 pm $529,900

22192

11985 San Ysidro Ct 1 pm to 4 pm $505,000

4436 Tuscany Ct 1 pm to 3 pm $779,999

12560 Cricket Lane Noon to 3 pm $427,000

12461 Lolly Post Lane 1 pm to 3 pm $419,900

11555 Bertram St 1 pm to 4 pm $352,000

22193

3656 Serendipity Rd 10 am to Noon $550,000

4814circle Dane Ridge Cir #73 Noon to 5 pm $302,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

1 Willow Glen Ct Noon to 3 pm $369,900

6 Wizard Ct 1 pm to 4 pm $479,900

35 Larkwood Ct Noon to 2 pm $355,000

38 Settlers Way 1 pm to 4 pm $370,000

1 Daventry Pl 1 pm to 3 pm $399,900

106 Clearwater Ct Noon to 2 pm $294,995

3012 Lusitania Dr Noon to 3 pm $268,999

104 Chesterbrook Ct 1 pm to 3 pm $309,900

22556

104 Nestors Pl 10 am to Noon $1,800

6 Montgomery Dr 1 pm to 3 pm $379,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2100 Lee Hwy #435 2 pm to 4 pm $369,900

2001 15th St N #818 2 pm to 4 pm $613,000

1201 Garfield St N #208 2 pm to 4 pm $699,900

1201 Garfield St N #312 2 pm to 4 pm $634,900

2001 15th Street N 2 pm to 4 pm $613,000

2123 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,325,000

3625 10th St N #104 1 pm to 3 pm $835,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,299,800

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,799,900

1001 Vermont St #409 12:30 pm to 3:30 pm $375,000

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

1903 Key Blvd #549 2 pm to 4 pm $375,000

1201 Garfield St #602 1 pm to 4 pm $459,900

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,225,000

2220 Fairfax Dr #810 1 pm to 3 pm $690,000

22202

3600 Glebe Rd S #219w 1 pm to 4 pm $515,000

3600 Glebe Rd S #619w 1 pm to 4 pm $529,900

22203

900 Stafford St N #1904 1 pm to 4 pm $324,999

105 Oakland St N 2 pm to 4 pm $1,479,000

4336 Henderson Rd N 1 pm to 4 pm $925,500

22204

1633 Taylor St 1 pm to 4 pm $824,900

2600 16th St S #706 2 pm to 4 pm $294,900

1300 Cleveland Street Noon to 3 pm $299,900

1400 Edgewood St S #522 1 pm to 4 pm $310,000

5101 8th Rd S #105 1 pm to 4 pm $185,000

3115 13th St S 2 pm to 4 pm $624,900

1300 Cleveland St #366 Noon to 3 pm $299,900

1117 Emerson St S 2 pm to 4 pm $649,900

1400 Edgewood St #524 2 pm to 4 pm $377,000

3115 13th Street S 2 pm to 4 pm $624,900

5723 4th St S 1 pm to 4 pm $739,900

613 Buchanan St S 1 pm to 4 pm $575,000

2700 13th Rd S #510 1 pm to 3 pm $399,000

22205

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,425,000

22206

2720 Arlington Mill Dr S #712 2 pm to 4 pm $565,000

3448b Utah St S #1287 1 pm to 4 pm $483,900

3363 S. Stafford St 10 am to 1 pm $489,900

22207

4117 18th St N 2 pm to 4 pm $1,625,000

2610 Marcey Road 2 pm to 4 pm $1,115,000

3857 Rixey St N 2 pm to 4 pm $925,000

1845 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

2507 Vernon St N 2 pm to 4 pm $1,139,900

3910 Abingdon Street N 1 pm to 4 pm $1,195,000

2610 Marcey Rd 2 pm to 4 pm $1,115,000

3910 Abingdon St N 1 pm to 4 pm $1,195,000

3400 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $1,595,000

2424 Edgewood St 1 pm to 3 pm $2,768,000

4009 River St N 1 pm to 3 pm $1,249,000

2628 Upland St 2 pm to 4 pm $995,000

2610 Quantico St N 2 pm to 4 pm $1,650,000

3526 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $949,900

2501 Nelson St 1 pm to 4 pm $1,210,000

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,949,000

5206 26th St N 1 pm to 3 pm $1,225,000

2125 Monroe St N #d 1 pm to 4 pm $475,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,750,000

4520 32nd Rd N 2 pm to 4 pm $1,599,000

22209

1111 19th St N #1603 2 pm to 4 pm $799,000

1555 Colonial Ter #501 1 pm to 3 pm $1,100,000

22213

6916 Fairfax Dr #110 1 pm to 2:30 pm $354,000

ALEXANDRIA

22301

2a Chapman St W 1 pm to 4 pm $739,900

24 Del Ray Ave W 2 pm to 4 pm $1,495,000

4a Chapman St W 2 pm to 4 pm $735,000

315 Mount Vernon Ave 2 pm to 4 pm $639,000

105 Stewart Ave 2 pm to 4 pm $929,000

22302

410 Braddock Rd 2 pm to 4 pm $799,000

2207 Minor St 1:30 pm to 4 pm $865,500

1225 Martha Custis Dr #1509 2 pm to 4 pm $210,000

1225 Martha Custis Dr #1117 2 pm to 4 pm $249,900

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,350,000

3101 Hampton Dr #1412 1 pm to 4 pm $474,999

907 Summit Ave 1 pm to 4 pm $1,095,000

22304

998 Harrison Cir 1 pm to 4 pm $539,900

5207 Cottingham Pl 2 pm to 4 pm $624,900

4862 Eisenhower Ave #170 2 pm to 4 pm $224,900

307 Yoakum Pkwy #520 1 pm to 3 pm $1,900

203 Yoakum Pkwy #807 1 pm to 3 pm $277,500

4951 Brenman Park Dr #416 1 pm to 3 pm $439,900

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $789,000

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $657,000

269 Murtha St 2 pm to 4 pm $765,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,000

261 Cameron Station Blvd #102 1 pm to 4 pm $469,000

4951 Brenman Park Dr #202 1 pm to 3 pm $485,000

234 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $615,900

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $775,000

22305

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,349,000

3305 Commonwealth Ave #a 1 pm to 4 pm $200,000

3812 Brighton Ct 1 pm to 3 pm $530,000

3113 Russell Rd 1 pm to 4 pm $1,145,000

605 Beverly Dr 2 pm to 4 pm $822,000

22311

2422 Gretter Pl 1 pm to 3 pm $735,000

22314

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

414 Jefferson St 2 pm to 4 pm $759,900

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $869,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $875,000

414 Jefferson Street 2 pm to 4 pm $759,900

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

1619b Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $565,000

607 Bashford Lane #1 1 pm to 4 pm $449,900

1732 Potomac Greens Dr 2 pm to 4 pm $864,900

501 Slaters Lane #1009 2 pm to 4 pm $595,000

401 Fayette St S 1 pm to 4 pm $829,000

116 Union St N #116 2 pm to 4 pm $839,000

204 Green St 1 pm to 3 pm $849,900

335 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,100,000

604 Tivoli Passage Way 2 pm to 4 pm $839,000

1007 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $1,750,000

1250 Washington St S #510 And 508 2 pm to 4 pm $1,390,000

1250 Washington St #505 2 pm to 4 pm $1,000,000

1600 Prince St #213 2 pm to 4 pm $649,900

1250 Washington St #510 2 pm to 4 pm $950,000

1250 Washington St S #508 2 pm to 4 pm $450,000

230 Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $869,000

525 Fayette St #121 2 pm to 4 pm $399,000

509 Colecroft Ct 1 pm to 3 pm $665,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

3633 Ransom Pl 1 pm to 4 pm $459,000

3378 Beechcliff Dr 2 pm to 4 pm $479,000

7023 Swain Dr 1 pm to 4 pm $874,950

3117 Spring Dr 1 pm to 4 pm $889,500

6609 Benson Dr 2 pm to 4 pm $595,000

22307

6424 Wood Haven Rd 2 pm to 4 pm $849,990

6016 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,645,000

6408 14th St W 1 pm to 4 pm $699,000

6421 16th St 2 pm to 4 pm $675,000

6421 16th Street 2 pm to 4 pm $675,000

6622 10th St #c1 2 pm to 4 pm $267,900

6433 Cygnet Dr 2 pm to 4 pm $679,900

7124 Devonshire Rd 1 pm to 3 pm $549,900

6600 10th St #b1 1 pm to 3 pm $237,000

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $599,999

2114 Yale Dr 2 pm to 4 pm $665,000

6619 Cavalier Dr 2 pm to 4 pm $639,000

6404 13th St 1 pm to 4 pm $824,900

7213 Regent Dr 1 pm to 4 pm $889,900

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $939,000

7300 Burtonwood Dr 1 pm to 4 pm $1,099,000

22308

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,689,450

8502 Stable Dr 1 pm to 4 pm $759,900

2310 Candlewood Dr 2 pm to 4 pm $599,000

8818 Stockton Pkwy 1 pm to 4 pm $834,500

9023 Greylock St 2 pm to 4 pm $900,000

1301 Gahant Rd 1 pm to 3 pm $569,000

2309 Apple Hill Rd 2 pm to 4 pm $608,000

22309

5023 Burke Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

3259 Woodland Lane 2 pm to 4 pm $1,099,000

3000 Doeg Indian Ct 2 pm to 4 pm $999,500

8216 Lakepark Dr 2 pm to 4 pm $499,900

3308 Wessynton Way 2 pm to 4 pm $670,000

3801 Densmore Ct 1 pm to 4 pm $665,000

22310

6032 Katelyn Ct 1 pm to 4 pm $589,500

6905f Victoria Dr #f 2 pm to 4 pm $259,750

6119 Wellington Commons Dr 2 pm to 4 pm $460,000

4801 Apple Tree Dr 1 pm to 4 pm $439,900

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $759,000

4406 Roundhill Rd 2 pm to 4 pm $599,900

22312

5673 Harrington Falls Lane #e 2 pm to 4 pm $430,000

5124 Ampthill Dr Noon to 2 pm $512,000

6500 Medinah Lane 1 pm to 3 pm $465,000

6270 Edsall Rd #204g 1 pm to 2 pm $1,550

5313 Chieftain Cir 1 pm to 3 pm $475,000

5379 Chieftain Cir 1 pm to 4 pm $730,000

22315

5978 Manorview Way 1 pm to 3 pm $740,000

6846 Heatherway Ct 1 pm to 4 pm $349,500

5950 Norham Dr 1 pm to 4 pm $539,900

5937 Kirkcaldy Lane 2 pm to 4 pm $469,900

6633 Patent Parish Lane 1 pm to 4 pm $515,000

6935 Gourock Ct 2 pm to 4 pm $460,000

7409 Gadsby Sq 1 pm to 4 pm $480,000

6034 Cliff Dr 2 pm to 4 pm $950,000

6009 Mersey Oaks Way #4b 1 pm to 4 pm $240,000

6841 Rolling Creek Way 2 pm to 4 pm $749,900

6032 Woodlake Lane 1 pm to 4 pm $849,900

5928 Wescott Hills Way 1 pm to 3 pm $499,950

ANNANDALE

22003

3316 Webley Ct 1 pm to 3 pm $425,000

7138 Degroff Ct 1 pm to 3 pm $690,000

7707 Bristow Dr 1 pm to 4 pm $480,000

4521 King Edward Ct 1 pm to 4 pm $455,000

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $799,000

3609 Launcelot Way 1 pm to 3 pm $695,000

8300 Private Lane Noon to 2 pm $995,000

8212 Captain Hawkins Ct 2 pm to 4 pm $835,000

6438 Columbia Pike 1 pm to 3 pm $999,000

6912 Cherry Lane 2 pm to 4 pm $725,000

BURKE

22015

9378 Peter Roy Ct 2 pm to 4 pm $459,000

10025 Wards Grove Cir 1:30 pm to 3:30 pm $590,000

6202 Gooding Pond Ct 2 pm to 3 pm $725,000

10025 Wards Grove Circle 1:30 pm to 3:30 pm $590,000

5710 Crownleigh Ct 2 pm to 4 pm $445,000

9601 Blincoe Ct Noon to 3 pm $505,000

9082 Andromeda Dr 1 pm to 3 pm $525,000

6623 Crayford St 1:30 pm to 4 pm $554,900

CENTREVILLE

20120

6208 Knoll View Pl 1 pm to 4 pm $396,900

26635 Bullrun Postoffice Rd 1 pm to 3 pm $800,000

15575 Pebblebrook Dr 1 pm to 4 pm $879,900

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $1,124,990

14792 Green Park Way 2 pm to 4 pm $299,900

13309 Terrycloth Lane 1 pm to 4 pm $699,999

20121

13958 Winding Ridge Lane 1 pm to 4 pm $384,900

6568 Skylemar Trl 1 pm to 4 pm $339,000

6526 Harvest Mill Ct 2 pm to 4 pm $579,000

14115 Gabrielle Way 1 pm to 4 pm $419,900

6537 Wheat Mill Way Noon to 2 pm $530,000

14275 Glade Spring Dr 1 pm to 4 pm $429,999

6526 Harvest Mill Court 2 pm to 4 pm $579,000

6537 Wheat Mill Way Noon to 2 pm $530,000

13968 Winding Ridge Lane 3 pm to 5 pm $379,990

6891 Chasewood Cir 1 pm to 4 pm $330,000

CHANTILLY

20151

4059 Carbury Ct Noon to 3 pm $589,000

4661 Deerwatch Dr 1 pm to 3 pm $410,000

20152

25128 Mcbryde Ter 1 pm to 4 pm $385,000

25272 Riffleford Sq #304 1 pm to 4 pm $285,000

27563 Equine Ct 1 pm to 3 pm $1,175,000

26575 Vanderview Pl 1 pm to 4 pm $724,990

26049 Talamore Dr 1 pm to 3 pm $655,000

25367 Justice Dr 2 pm to 4 pm $755,000

42317 Magistrate Ct 1 pm to 4 pm $730,000

CLIFTON

20124

13726 Springstone Dr Noon to 2 pm $649,995

6805 Clifton Grove Court 1 pm to 4 pm $900,000

8104 Flossie Lane 1 pm to 4 pm $924,500

6805 Clifton Grove Ct 1 pm to 4 pm $900,000

12025 Seven Hills Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

6217 Sandstone Way 1 pm to 4 pm $629,000

6520 Megills Crossing Way 1 pm to 4 pm $989,000

FAIRFAX

22030

12100 Garden Grove Cir #203 1 pm to 4 pm $339,900

10328 Sager Ave #121 1 pm to 3 pm $475,000

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3 pm $698,000

4813 Briggs Rd 1 pm to 3 pm $1,009,000

3141 Flintlock Rd 1 pm to 4 pm $599,900

10003 Mosby Woods Dr #10003 2 pm to 4 pm $249,900

3550 Old Lee Hwy 1 pm to 4 pm $550,000

5331 Chalkstone Way 1 pm to 4 pm $769,000

12812 Westbrook Dr 1 pm to 4 pm $924,500

12812 Westbrook Dr 1 pm to 4 pm $4,500

4223 Alex Ct 2 pm to 4 pm $725,000

4565 Rona Pl 2 pm to 4 pm $1,075,000

10000 Boxford Ct 1 pm to 4 pm $619,900

3901 Madison Mews 1 pm to 3 pm $724,900

12103 Metcalf Cir 1 pm to 4 pm $864,900

12214 Braddock Rd 1 pm to 3 pm $637,000

22031

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $959,000

3003 District Ave 1 pm to 4 pm $955,000

2972 Nipper Way 1 pm to 4 pm $679,000

8879 Olive Mae Cir 1 pm to 4 pm $899,900

9122 Arlington Blvd 1 pm to 3 pm $699,000

22032

4370 Harvester Farm Lane 1 pm to 4 pm $589,000

4375 Farm House Lane 2 pm to 4 pm $599,900

4858 Sideburn Rd 1 pm to 4 pm $669,000

5313 Windsor Hills Dr 1 pm to 4 pm $667,000

10707 Ames St 1 pm to 4 pm $624,900

4631 Briar Patch Ct 2 pm to 4 pm $522,900

9914 Stoughton Rd 2 pm to 4 pm $834,900

22033

12217 Fairfield House Dr #110a 1 pm to 4 pm $344,800

3618 Highland Pl 2 pm to 4 pm $1,399,000

13296 Hollinger Ave 1 pm to 4 pm $579,000

4016 Maureen Lane 1 pm to 4 pm $679,000

13103 Summer Rain Ter 1 pm to 4 pm $469,000

3804 Green Ridge Ct #102 2 pm to 4 pm $304,000

11629 Pine Tree Dr 1 pm to 3:30 pm $1,060,000

4114 Majestic Lane 2 pm to 4 pm $539,988

4210 Mozart Brigade Lane #u 2 pm to 4 pm $329,900

4116 Brookgreen Dr 1 pm to 4 pm $614,900

FAIRFAX STATION

22039

6513 Old Stone Fence Rd 1 pm to 3 pm $919,000

8535 Chase Glen Cir 1 pm to 4 pm $750,000

7014 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 3 pm $513,000

8114 Glenhurst Dr 1 pm to 4 pm $739,900

9607 Oakington Dr 2 pm to 4 pm $660,000

8112 Vista Point Lane 1 pm to 4 pm $919,900

9030 Chestnut Ridge Rd 1 pm to 4 pm $579,900

6140 Sunpatterns Trl 1 pm to 3 pm $1,074,888

11605 Ten Penny Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

11030 Martha Ann Ct 2 pm to 4 pm $1,375,000

FALLS CHURCH

22041

3235 Spring Lane 2 pm to 4 pm $525,000

22042

3004 Seven Oaks Pl 2 pm to 4 pm $565,000

8191 Strawberry Lane #101s 1 pm to 4 pm $399,900

22043

7604 Savannah St #101 1 pm to 4 pm $195,000

2408 Chestnut St 1 pm to 4 pm $1,899,995

7760 Marshall Heights Ct 1 pm to 3:30 pm $619,900

2230 George C Marshall Dr #325 Noon to 2 pm $255,000

7718 Lunceford Lane 2 pm to 2 pm $1,249,999

1962 Hopewood Dr 1 pm to 4 pm $725,000

22044

3242 Valley Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

3222 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $629,900

22046

444 Broad St W #429 2 pm to 4 pm $575,000

2304 Locust Ridge Ct 1 pm to 3 pm $1,150,000

103 George Mason Road W 1 pm to 4 pm $1,199,000

307 Shadow Walk 2 pm to 4 pm $1,364,900

1132 Washington St #104 1 pm to 4 pm $249,900

205 Patterson St 1 pm to 3 pm $1,625,000

103 George Mason Rd W 1 pm to 4 pm $1,199,000

1105 Tuckahoe St N 2 pm to 4 pm $1,299,000

GREAT FALLS

22066

901 Falls Bridge Lane 1 pm to 3 pm $1,390,000

9299 Ivy Tree Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

9901 Blackmore Vale Way 2 pm to 4 pm $1,648,000

11304 Seneca Cir 2 pm to 4 pm $1,749,900

1104 Hobnail Ct 2 pm to 4 pm $1,399,000

10835 Monticello Dr 1 pm to 4 pm $635,000

1018 Harriman St 2 pm to 4 pm $959,700

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 5 pm $1,350,000

10855 Patowmack Dr 1 pm to 4 pm $1,199,000

1019 Challedon Rd 2 pm to 4 pm $675,000

904 Constellation Dr 2 pm to 4 pm $799,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

10626 Beach Mill Rd 2 pm to 4 pm $925,000

HERNDON

20170

852 3rd St 1 pm to 3 pm $884,899

2023 Maleady Dr 1 pm to 4 pm $460,000

1534 Thurber St 1 pm to 4 pm $795,000

11903 Crayton Ct 1 pm to 4 pm $998,000

658 Herndon Pkwy 1 pm to 3 pm $455,000

20171

2902 Blue Robin Ct 2 pm to 4 pm $712,000

3150 Southfield Dr Noon to 3 pm $669,900

2473 Walnut Rocker Lane 1 pm to 4 pm $480,000

13315 Misty Dawn Dr 1 pm to 4 pm $489,900

3321 Stone Heather Ct 1 pm to 4 pm $409,000

13123 Copper Brook Way 1 pm to 4 pm $459,900

3001 Mcmaster Ct 2 pm to 5 am $315,000

2508 Golden Harvest Ct Noon to 4 pm $474,900

LORTON

22079

8442 Wasdale Head Dr 1 pm to 4 pm $629,000

8214 Laurel Heights Loop 2 pm to 4 pm $559,900

8558 Barrow Furnace Lane 2 pm to 4 pm $599,000

11808 Harley Rd 2 pm to 4 pm $799,900

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $479,900

8768 Kanawha Ct 11 am to 2 pm $310,000

8948 Waites Way 1 pm to 3 pm $340,000

8762 Susquehanna St 1 pm to 4 pm $329,999

9611 Sloway Coast Dr 2 pm to 4 pm $649,900

8372 Derwent Valley Ct 1 pm to 4 pm $525,000

MCLEAN

22101

612 Live Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,399,990

1308 Mclean Crest Ct 1 pm to 4 pm $949,000

6928 Butternut Ct 1 pm to 4 pm $2,249,000

6960 Kyleakin Ct 1 pm to 4 pm $1,480,000

6441 Noble Dr 2 pm to 4 pm $919,000

6806 Lupine Lane Noon to 2 pm $4,375,000

1121 Ormond Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

6547 Old Chesterbrook Rd 1 pm to 4 pm $1,800,000

6245 Cottonwood St 2 pm to 4 pm $925,000

6832 Chelsea Rd 2 pm to 4 pm $969,250

1425 Highwood Dr 2 pm to 4 pm $1,319,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $1,995,000

6511 Topeka Rd 1 pm to 3 pm $2,595,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,598,000

1566a Westmoreland St 2 pm to 4 pm $709,900

6530 Mulroy St 3:30 pm to 5 pm $1,749,000

6829 Rosemont Dr Noon to 4 pm $1,749,000

1504 Dewberry Ct 1 pm to 5 pm $2,195,000

7119 Warbler Lane 3 pm to 5 pm $2,450,000

6800 Fleetwood Rd #202 2 pm to 4 pm $499,000

1716 Esquire Lane 1 pm to 4 pm $1,565,000

1835 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $1,495,000

7325 Westerly Lane 1 pm to 4 pm $2,299,900

6913 Mclean Park Manor Ct 1 pm to 4 pm $765,000

6427 Linway Ter 1 pm to 4 pm $1,171,100

1325 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

7337 Hooking Rd 2 pm to 4 pm $1,225,000

22102

7920 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $1,079,000

1580 Spring Gate Dr #4411 Noon to 3 pm $305,000

1018 Eaton Dr 2 pm to 4 pm $8,950

8722 Woodside Ct 1 pm to 3:30 pm $1,395,000

8722 Woodside Ct 1 pm to 3:30 pm $5,750

896 Chinquapin Rd 2 pm to 4 pm $7,500

1503 Lincoln Way #101 1 pm to 4 pm $378,000

1800 Old Meadow Rd #915 2 pm to 4 pm $319,000

1501 Lincoln Way #304 1 pm to 3 pm $380,000

8370 Greensboro Dr #110 1:30 pm to 3 pm $409,500

1302 Alps Dr 1 pm to 4 pm $1,210,000

8756 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

7621 Provincial Dr #304 1 pm to 4 pm $225,000

OAK HILL

20171

11920 Richland Lane 1 pm to 4 pm $779,000

OAKTON

22124

3013 Rose Creek Ct 1 pm to 3 pm $1,692,000

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $229,900

2793 Madison Meadows Lane SE 1 pm to 4 pm $1,575,000

11004 Tradewind Ct 1 pm to 4 pm $1,799,990

11005 Tradewind Ct 1 pm to 4 pm $1,749,990

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

2412 Mare Lane 1 pm to 4 pm $1,455,000

2702 Linda Marie Dr 1 pm to 4 pm $859,999

11608 Helmont Dr 1 pm to 4 pm $789,900

RESTON

20190

1712 Lake Shore Crest Dr #36 1 pm to 4 pm $345,000

1700 Lake Shore Crest Dr #33 1 pm to 4 pm $306,900

1639 Parkcrest Cir #301 1 pm to 4 pm $235,000

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 4 pm $449,900

12094 Kinsley Pl 2 pm to 4 pm $925,000

12148 Chancery Station Cir 2 pm to 4 pm $714,999

11800 Sunset Hills Rd #426 Noon to 2 pm $420,000

11800 Sunset Hills Rd #217 2 pm to 4 pm $370,000

20191

2017 Homer Ter 1 pm to 4 pm $750,000

11713 Decade Ct 1 pm to 4 pm $384,900

11665 Newbridge Ct 2 pm to 4 pm $560,000

11866 South Lakes Ct 1 pm to 3 pm $429,900

2348 Old Trail Dr 2 pm to 4 pm $430,000

11421 Purple Beech Dr 1 pm to 4 pm $1,099,000

2247 Castle Rock Sq #2b Noon to Noon $1,500

11603 Windbluff Ct #8b2 1 pm to 4 pm $319,900

2619 Steeplechase Dr 1 pm to 3 pm $690,000

20194

1262 Wedgewood Manor Way 1 pm to 4 pm $599,950

11472 Heritage Commons Way 1 pm to 4 pm $475,000

1413 Newport Spring Ct 1 pm to 4 pm $475,000

11806 Great Owl Cir 1 pm to 3 pm $555,000

11709 Old Bayberry Lane 1 pm to 3 pm $624,990

1592 Stowe Rd 2 pm to 4 pm $770,000

11303 Stones Throw Dr 1 pm to 4 pm $1,299,000

11709a Summerchase Cir #1709-A 1 pm to 3 pm $262,989

SPRINGFIELD

22150

7610 Mcweadon Lane 2 pm to 4 pm $849,900

6650 Ridgeway Dr 2 pm to 4 pm $475,000

7016 Ben Franklin Rd 1 pm to 3 pm $450,000

6825 Kite Flyer Ct 1 pm to 3 pm $524,900

6721 Elder Ave 1 pm to 4 pm $559,800

7106 Reservoir Rd 1 pm to 4 pm $395,000

6212 Dana Ave 1 pm to 3 pm $680,000

22151

7437 Axton St 11 am to 2 pm $545,000

8461 Thames St 1 pm to 4 pm $575,225

7015 Woodland Dr 1:30 pm to 4 pm $974,995

6603 Edsall Rd 1 pm to 4 pm $469,877

7903 Foote Lane 1 pm to 3 pm $569,900

22152

6124 Lee Brooke Pl 1 pm to 3 pm $634,900

8114 Squirrel Run Rd 1 pm to 4 pm $449,000

6404 Eastleigh Ct 2 pm to 4 pm $539,700

22153

7843 Godolphin Dr 2 pm to 4 pm $519,000

7919 Richfield Rd 1 pm to 4 pm $559,000

8925 Arley Dr 1 pm to 3 pm $500,000

7314 Jenna Rd 1 pm to 3 pm $684,900

VIENNA

22180

2624 Occidental Dr 1 pm to 4 pm $639,900

410 Welles St SE 1 pm to 4 pm $1,724,900

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,725,000

905 Cottage St SW 1 pm to 4 pm $1,495,000

2710 Bellforest Ct N #401 1 pm to 4 pm $345,000

2710 Bellforest Ct #309 1 pm to 4 pm $389,000

403 Colin Lane NW 1 pm to 3 pm $1,550,000

215 Tapawingo Rd SE 1 pm to 4 pm $1,150,000

918 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,490,000

902 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,695,000

916 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,565,000

22181

2603 Oakcroft Way 2 pm to 4 pm $799,000

9974 Stone Vale Dr 2 pm to 4 pm $975,000

2702 Curzon Ct 1 pm to 4 pm $700,000

9490 Virginia Center Blvd #128 2 pm to 4 pm $262,900

10128 Wendover Dr 1 pm to 3 pm $1,299,000

10101 Ivy Lane 2 pm to 4 pm $1,099,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

2025 Post Rd 2 pm to 4 pm $850,000

22182

1824 Clovermeadow Dr 2 pm to 4 pm $848,888

9725 Days Farm Dr 1 pm to 4 pm $915,000

10220 Cedar Pond Dr 1 pm to 3 pm $1,175,000

8521 Tysons Ct 1 pm to 3 pm $755,000

9024 Edgepark Rd 1 pm to 4 pm $959,900

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,170,000

1500 Pennycress Lane 1 pm to 3 pm $835,000

1500 Pennycress Lane 1 pm to 3 pm $3,650

8016 Merry Oaks Lane 1 pm to 4 pm $669,000

10309 Forest Maple Rd 1 pm to 4 pm $1,399,900

1923 Byrd Road 2 pm to 4 pm $1,695,000

1503 Brookmeade Pl 2 pm to 4 pm $1,075,000

1641 Montmorency Dr 2 pm to 4:30 pm $824,900

1607 Fremont Lane 2 pm to 4 pm $925,000

1923 Byrd Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

1737 Creek Crossing Rd 1 pm to 3 pm $1,698,000

10295 Dunn Meadow Rd 1 pm to 3 pm $925,000

2121 Woodford Rd 1 pm to 3 pm $1,049,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,599,900

1872 Amberwood Manor Ct 1 pm to 3 pm $1,070,000

9600 Brookmeadow Ct 1 pm to 4 pm $1,189,000

1282 Cobble Pond Way 1 pm to 3 pm $1,099,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

11558 Kings Hill Rd 1 pm to 4 pm $369,000

BROAD RUN

20137

6099 Pilgrims Rest Rd 1 pm to 4 pm $524,990

MARSHALL

20115

4752 Greene Love Lane 1 pm to 4 pm $699,000

WARRENTON

20186

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $649,900

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $659,900

121 English Chase Lane 1 pm to 4 pm $465,000

8751 Hedgecock Lane Noon to 4 pm $789,900

20187

6876 Mill Valley Dr 2 pm to 5 pm $695,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42281 Tackroom Ter 11 am to 1 pm $350,000

25756 Racing Sun Dr 2 pm to 4 pm $750,000

24715 Gracehill Ter 1 pm to 3 pm $465,000

42066 Fiddlehead Pl 1 pm to 4 pm $679,900

25167 Hummocky Ter 2 pm to 5 pm $479,995

41599 Epping Green Sq 1 pm to 3 pm $459,990

25210 Destination Sq 1 pm to 3 pm $449,900

ASHBURN

20147

43201 Ribboncrest Ter 1 pm to 4 pm $409,900

42788 Lauder Ter #5 B 1 pm to 4 pm $399,000

21369 Clappertown Dr 1 pm to 4 pm $635,000

20029 Northville Hills Ter 2 pm to 4 pm $559,000

43382 Frenchmans Creek Ter 2 pm to 4 pm $619,000

43782 Jenkins Lane 2 pm to 4 pm $525,000

20663 Maitland Ter 1 pm to 4 pm $432,500

20886 Laurel Leaf Ct 1 pm to 3 pm $650,000

44661 Brushton Ter 1 pm to 4 pm $1,100,000

21761 Ladyslipper Sq Noon to 2 pm $459,000

21781 Goose Cross Ter 1 pm to 4 pm $459,000

20651 Sibbald Sq 2 pm to 4 pm $390,000

19862 Mellon Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

20148

23235 Christopher Thomas Lane 1 pm to 4 pm $669,900

23154 Hanworth St 1:30 pm to 3 pm $699,900

23406 Evening Primrose Sq 1 pm to 4 pm $579,000

23709 Lentils Lane 1 pm to 4 pm $759,999

22651 Vienna Green Ter 1 pm to 4 pm $480,000

23475 Logans Ridge Ter 2 pm to 4 pm $409,900

23096 Sunbury St 1 pm to 3 pm $450,000

42251 Castle Ridge Sq 1 pm to 4 pm $525,000

43172 Hattontown Woods Ter 1 pm to 4 pm $649,999

42270 Rhett Dr 2 pm to 4 pm $569,900

BROADLANDS

42463 Patrick Wayne Sq 2 pm to 4 pm $537,000

LEESBURG

20175

40728 Chevington Lane 2 pm to 4 pm $824,900

481 Kornblau Ter SE #g2f 2 pm to 4 pm $475,000

40585 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $650,000

818 Tavistock Dr SE Noon to 3 pm $650,000

20176

13578 Eagles Rest Dr 1 pm to 4 pm $534,999

41813 Springrun Lane 1 pm to 3 pm $709,900

316 Daniels St NW 1 pm to 3 pm $619,900

43577 Purple Aster Ter 1 pm to 4 pm $639,800

1546 Kinnaird Ter NE 1 pm to 4 pm $490,000

42621 Spinks Ferry Rd 2 pm to 4 pm $659,000

41707 Putters Green Ct 1 pm to 4 pm $849,000

41738 Putters Green Ct 1 pm to 4 pm $1,299,000

545 Tuliptree Sq NE 1 pm to 3 pm $379,900

43239 Parkers Ridge Dr Noon to 3 pm $1,015,000

923 Smartts Lane NE 1 pm to 3 pm $342,000

43325 Lost Corner Rd 1 pm to 4 pm $575,000

41817 Springrun Lane 1 pm to 3 pm $650,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,525,000

40852 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $925,000

40797 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $964,000

14350 Loyalty Rd 1 pm to 3 pm $795,000

13556 Arcadian Dr 1 pm to 4 pm $539,990

LOVETTSVILLE

20180

39050 Dobbins Farm Lane 1 pm to 4 pm $995,000

13214 Orrison Rd 1 pm to 3 pm $695,000

MIDDLEBURG

20117

23057 Kirk Branch Rd 1 pm to 4 pm $1,270,000

PURCELLVILLE

20132

19995 Colchester Rd 1 pm to 4 pm $739,000

12920 Harpers Ferry Rd 1 pm to 3 pm $459,000

ROUND HILL

20141

17473 Tedler Cir 1 pm to 4 pm $470,000

STERLING

20164

6 Oak Shade Rd 2 pm to 4 pm $375,000

314 Derby Ave W 1 pm to 2 pm $450,000

20165

5 Awsley Ct 1 pm to 4 pm $610,000

6 Dulany Ct 1 pm to 3 pm $310,000

47037 Berwick Ct 1 pm to 4 pm $739,900

20895 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 4 pm $635,000

21135 Brookside Lane 1 pm to 4 pm $659,000

20205 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $630,000

20909 Solomons Ct 1 pm to 4 pm $630,000

47379 Sterdley Falls Ter Noon to 4 pm $519,000

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $424,900

10835 Monticello Dr 1 pm to 4 pm $635,000

20770 Bridalveil Falls Ter 1 pm to 3 pm $444,900

20816 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $395,000

46513 Hollymead Pl 1 pm to 4 pm $555,000

STONE RIDGE

20105

24636 Woolly Mammoth Ter #405 1 pm to 3 pm $339,000

WATERFORD

20197

15674 Factory St 1 pm to 3 pm $550,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12109 Stretford Forest Ct 1 pm to 3 pm $525,000

9916 Airedale Ct 1 pm to 3 pm $435,000

12395 Burghead Dr Noon to 2 pm $414,500

9149 Weathersfield Dr 1 pm to 4 pm $479,000

CATHARPIN

20143

12895 Livia Dr 1 pm to 4 pm $615,000

DUMFRIES

22025

16068 Deer Park Dr 1 pm to 4 pm $400,000

15815 Edgewood Dr 1 pm to 3 pm $419,000

3829 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4 pm $499,900

15513 Laurel Ridge Rd 1 pm to 4 pm $424,900

4607 Timber Ridge Dr 2 pm to 4 pm $579,500

15724 Vista Dr 1 pm to 3 pm $378,890

17522 Isle Royale Ter 2 pm to 4 pm $329,000

22026

2409 Glouster Pointe Dr 1 pm to 3 pm $549,900

17900 Swans Creek Lane 2 pm to 4 pm $499,900

17129 Sea Skiff Way 1 pm to 4 pm $619,000

3951 Madden Way 1 pm to 4 pm $379,900

2432 Glouster Pointe Dr 1 pm to 4 pm $624,990

2432 Glouster Pointe Dr 1 pm to 4 pm $3,400

3004 Vidalia Ct 1 pm to 3 pm $499,900

GAINESVILLE

20155

14234 Haro Trl 1:30 pm to 3:30 pm $415,000

7436 Pensacola Place Noon to 4 pm $479,000

7366 Brunson Cir 1 pm to 4 pm $329,900

7802 Cedar Branch Dr #105 1 pm to 3 pm $279,950

6714 Eldermill Lane 1 pm to 4 pm $450,000

14140 Cannondale Way 1 pm to 4 pm $324,900

5985 Piney Grove Way 1 pm to 4 pm $510,000

15844 Lee Carter Rd 1 pm to 4 pm $465,000

8322 Roxborough Loop 1 pm to 4 pm $974,990

HAYMARKET

20169

5758 Waterloo Bridge Cir Noon to 3 pm $669,000

15804 Palmer Lane 1 pm to 3 pm $484,900

5413 Bowers Hill Dr 1 pm to 3 pm $567,000

5595 Dean Chapel Ct 1 pm to 4 pm $950,000

5383 Fishers Hill Way 2 pm to 4 pm $914,900

MANASSAS

20109

7704 Anderson Ct 1 pm to 3 pm $369,000

11343 Kessler Pl 1 pm to 4 pm $319,900

9601 Norfolk St 1 pm to 3 pm $334,999

11977 Rayborn Creek Dr 1 pm to 4 pm $444,950

7375 Colton Lane 11 am to 3 pm $248,800

7737 Black Horse Ct 1 pm to 4 pm $335,000

20110

8954 Mcdowell Com 1 pm to 4 pm $265,000

9309 Camphor Ct 2 pm to 4 pm $409,000

9672 Crecy Lane 1 pm to 4 pm $518,000

8248 Highland St Noon to 3 pm $405,000

10061 Loblolly Trl 1 pm to 4 pm $498,000

20111

8396 Spruce St Noon to 3 pm $525,000

8396 Spruce Street Noon to 3 pm $525,000

8027 Duck Pond Ter 2 pm to 4 pm $324,900

8355 Leighlex Ct 1 pm to 4 pm $369,900

8171 Grand Ct 1 pm to 4 pm $464,732

20112

13158 Cuyahoga Ct 1 pm to 4 pm $599,900

15591 Toddsbury Lane 1 pm to 4 pm $574,900

8855 Milton Mill Way 1 pm to 4 pm $436,000

10467 Labrador Loop 1 pm to 4 pm $475,000

MANASSAS PARK

20111

9401 Katelyn Ct 1 pm to 4 pm $439,900

NOKESVILLE

20181

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $849,900

12575 Meadowland Lane Noon to 3 pm $689,900

TRIANGLE

22172

18746 Pier Trail Dr 1 pm to 3 pm $499,500

WOODBRIDGE

22191

1706 Dorothy Lane 1 pm to 4 pm $454,900

1641 Ladue Ct #207 1 pm to 4 pm $269,999

2358 Longview Dr W 1 pm to 4 pm $297,000

13412 Wildwood Ct 1 pm to 4 pm $280,000

2220 Margraf Cir #423 1 pm to 4 pm $280,000

16020 Barn Swallow Pl 2 pm to 4 pm $412,000

1978 Powells Landing Cir 2 pm to 4 pm $589,900

470 Harbor Side St 1 pm to 4 pm $580,000

16533 Boatswain Cir 11 am to 3 pm $589,900

2217 Highbourne Dr 1 pm to 4 pm $324,900

440 Belmont Bay Dr #108 1 pm to 4 pm $314,900

15296 Lodge Ter 1 pm to 3 pm $235,000

1934 Wicklow Ct 1 pm to 4 pm $290,000

13103 Brookside Ct Noon to 3 pm $309,900

674 Belmont Bay Dr 1 pm to 3 pm $439,000

2001 Powells Landing Cir 1 pm to 4 pm $619,999

13936 Greendale Dr 1 pm to 4 pm $359,900

15905 Carroll Ave 12:30 pm to 3:30 pm $299,900

13980 Greendale Dr #07 1 pm to 3 pm $347,500

440 Belmont Bay Dr #308 1 pm to 4 pm $325,000

22192

13625 Bentley Cir 11 am to 2 pm $289,000

11941 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $399,999

12841 Valleyhill St 1 pm to 4 pm $403,900

5080 Wolf Run Shoals Rd 12:30 pm to 3 pm $879,999

11324 Cromwell Ct 1 pm to 4 pm $319,900

2704 Harwich Ct 2 pm to 4 pm $400,000

11790 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $424,900

1993 Bowline Loop 1 pm to 4 pm $319,900

12553 Mcintire Dr 1 pm to 4 pm $485,000

11776 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $899,000

3226 Darden Dr 2 pm to 4 pm $565,000

12714 Knightsbridge Dr 2 pm to 4 pm $589,900

12327 Hollyhock Ct 1 pm to 4 pm $479,950

12421 Hatchway Ct Noon to 2 pm $359,900

3748 Tonbridge Pl 1 pm to 3 pm $350,000

4892 Montega Dr 2 pm to 4 pm $534,900

11752 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $1,295,000

4103 Plymbridge Lane 1 pm to 4 pm $350,000

12567 Cavalier Dr 1 pm to 3 pm $545,000

22193

5821 Amanda Rose Lane 1 pm to 4 pm $574,900

6060 Lost Colony Dr 1 pm to 4 pm $575,000

15401 Weldin Dr 2 pm to 4 pm $459,000

15513 Ann Arden Ave 1 pm to 3 pm $499,500

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $469,900

4119 Granby Rd 2 pm to 4 pm $309,900

13850 Redford Lane 2 pm to 4 pm $424,900

13868 Langstone Dr 1 pm to 4 pm $335,000

14105 Lindendale Rd 1 pm to 4 pm $329,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

52 Bridgeport Cir 2 pm to 5 pm $408,000

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 4 pm $339,900

3 Nassau Ct 2 pm to 4 pm $459,900

21 Blue Spruce Cir Noon to 2 pm $389,000

2466 Harpoon Dr Noon to 2 pm $414,900

140 Gardenia Dr 11 am to 1 pm $439,900

22556

75 Wilderness Ct Noon to 3 pm $470,000