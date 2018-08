Here’s a list of open houses taking place Aug. 4-5 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

79 Southgate Avenue Noon to 3 pm $698,900

220 Autumn Chase Drive 10 am to Noon $560,000

714 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $695,000

218 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $528,500

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $435,500

2015 Compton Court Noon to 2 pm $364,900

2663 Pemaquid Ct 11 am to 1 pm $500,000

940 Astern Way #107 11:30 am to 1:30 pm $409,000

1019 Boom Ct 2 pm to 4 pm $325,000

1586 Eaton Way Noon to 4 pm $1,695,000

546 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $369,000

405 Ashers Farm Rd Noon to 3 pm $674,990

19 Enclave Ct Noon to 5 pm $479,990

21403

401 Beards Dock Crossing Noon to 2 pm $1,295,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,104

287 Hillsmere Dr 11 am to 2 pm $497,000

22 Enclave Ct Noon to 5 pm $530,364

1013 Kensington Way Noon to 2 pm $339,990

7028 Channel Village Ct #202 1 pm to 3 pm $550,000

7010 Channel Village Ct #201 Noon to 4 pm $600,000

21409

551 Deep Creek Vw 2 pm to 4 pm $439,000

561 Deep Creek View 1 pm to 4 pm $445,000

955 Woodland Cir 1 pm to 3 pm $439,000

1648 Woodtree Ct E 1 pm to 3 pm $265,000

ARNOLD

21012

151 Glen Oban Dr 1 pm to 3 pm $1,199,999

965 Magothy Ave Noon to 2 pm $1,199,000

1224 Heartwood Ct 1 pm to 3 pm $290,000

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

1408 Peregrine Path 1 pm to 3 pm $345,000

410 Beach Rd S 1 pm to 3 pm $2,290,000

1412 Silver Oak Lane 6 pm to 8 pm $654,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $649,990

797 Match Point Dr 1 pm to 3 pm $259,000

117 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

113 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $609,990

1434 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $649,990

CROFTON

21114

2701 Bains Ct Noon to 2 pm $549,900

1734 Woodridge Ct Noon to 3 pm $285,000

1694 Forest Hill Ct 1 pm to 4 pm $284,900

CROWNSVILLE

21032

1008 Wallace Rd 1 pm to 3 pm $389,000

515 Teak Rd 3 pm to 5 pm $795,000

840 Buttonwood Trl 11 am to 2 pm $564,900

608 Topland Dr 1 pm to 4 pm $500,000

DAVIDSONVILLE

21035

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $946,000

1582 Rossback Rd W 3:30 pm to 6:30 pm $1,050,000

DEALE

20751

5966 Tyler Rd Noon to 2 pm $899,900

935 Marzoff Rd 11 am to 2 pm $449,900

933 Marzoff Rd 11 am to 2 pm $449,900

EDGEWATER

21037

131 Cardamon Dr Noon to 2 pm $539,993

340 Arbutus Dr Noon to 2 pm $775,000

3165 Rolling Rd 1 pm to 4 pm $1,089,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $750,005

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $955,588

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $699,990

3502 Marthas Vineyard Way 2 pm to 4 pm $635,000

1906 Shore Dr 11 am to 3 pm $360,000

3165 Rolling Road 1 pm to 4 pm $1,089,000

3688 8th Ave 1 pm to 3 pm $459,900

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $469,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $479,990

2522 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $489,990

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $479,990

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $459,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $479,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $489,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $449,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

1638 Cliff Dr 1 pm to 3 pm $660,000

1624 Havre De Grace Dr 1 pm to 3 pm $329,000

GAMBRILLS

21054

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Road Noon to 4 pm $774,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

2605 Chapel Lake Dr #202 Noon to 4 pm $222,000

GLEN BURNIE

21060

628 Ravenwood Dr 11 am to 1 pm $293,900

1330 Meadowvale Rd Noon to 2 pm $289,900

1127 Fitzhugh Dr Noon to 3 pm $539,900

521 Marley Pointe Ct Noon to 2 pm $389,900

508 Marley Pointe Ct 11 am to 1 pm $424,900

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $315,285

109 Pond View Dr Noon to 4 pm $307,295

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,565

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,160

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $318,345

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

502 Springview Ct 2 pm to 4 pm $425,000

139 Meadow Dr N 2 pm to 4 pm $295,000

21061

115 Sauers Lane Noon to 2 pm $439,900

7905 Foxbridge Noon to 3 pm $259,900

HANOVER

21076

7228 Winding Hills Dr 1 pm to 4 pm $369,500

7251 Fair Oak Dr 1 pm to 3 pm $375,000

7503 Moraine Dr Noon to 4 pm $320,000

8204 Meadowood Dr #01 11:30 am to 4:30 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #02 11:30 am to 4:30 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #03 11:30 am to 4:30 pm $489,990

2116 Nottoway Dr 11:30 am to 4 pm $599,990

8267 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $472,399

2914 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $375,265

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $441,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $394,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $349,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $492,471

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $680,000

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

2034 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $467,097

2038 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $461,577

7839 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $475,177

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $484,850

1576 Rutland Way 2 pm to 4 pm $419,999

LAUREL

20707

7306 Sandy Spring Rd 1 pm to 3 pm $420,000

408 Laurel Ave 1 pm to 4 pm $450,000

600 7th St 10 am to 11 am $1,900

14105 Chivas Cir 1 pm to 3 pm $505,000

20708

8706 Bovelder Dr Noon to 5 pm $449,900

20723

9919 Loch Less Lane Noon to 5 pm $749,990

10024 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $849,990

10081 Wincopia Farms Way Noon to 5 pm $787,990

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $779,990

10002 Love Song Ct 1 pm to 4 pm $449,900

20724

3000 Shoreline Blvd 1 pm to 4 pm $475,000

LINTHICUM

21090

309 Twin Oaks Rd 11 am to 1 pm $324,983

MILLERSVILLE

21108

429 Martin Dr 1 pm to 3 pm $389,000

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

458 Shadyhill Lane Noon to 2 pm $425,000

8125 Villaggio Dr Noon to 4 pm $394,476

107 Barbaro Ct Noon to 4 pm $624,450

104 Barbaro Ct Noon to 4 pm $650,000

102 Barbaro Ct Noon to 4 pm $560,000

ODENTON

21113

2048 Brigadier Blvd Noon to 2 pm $434,900

309 Ammunition Ave 1 pm to 3 pm $435,000

8718 Little Patuxent Ct Noon to 3 pm $360,000

2313 Golden Chapel Rd Noon to 2 pm $489,900

8709 Green Clover Ct 1 pm to 3 pm $279,900

PASADENA

21122

8086 Ventnor Rd 11 am to 1 pm $635,000

205 Prize Taker Ct 1 pm to 3 pm $549,000

201 Hickory Point Rd 1 pm to 4 pm $439,000

3612 Dorshire Court 1 pm to 3 pm $229,900

8069 Pendragon Way Noon to 2 pm $309,900

8011 Outing Ave Noon to 2 pm $269,900

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $572,494

813 209th St Noon to 2 pm $345,900

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $545,049

7963 Meridian Dr Noon to 5 pm $540,990

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $499,990

916 11th St 11 am to 3 pm $304,500

7931 Meridian Dr Noon to 5 pm $449,990

SEVERN

21144

1126 Carinoso Cir Noon to 2 pm $359,900

8323 Canyon Oak Dr 1 pm to 3 pm $599,900

1804 Manet Ct 1 pm to 3 pm $460,000

1616 Stream Valley Noon to 2 pm $674,900

1127 Red Hawk Way 11 am to 2 pm $350,000

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $504,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $509,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $529,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $489,990

1199 Bradley Rd 1 pm to 3 pm $530,000

805 Elmhurst Road 11 am to 1 pm $360,000

1004 Cortana Ct 1 pm to 4 pm $559,990

SEVERNA PARK

21146

315 Lynwood Dr 11 am to 1 pm $649,000

104 Southway 2 pm to 4 pm $399,000

507 Heavitree Lane 1 pm to 3 pm $799,900

304 Carlyn Dr Noon to 2 pm $875,000

104 Quinn Rd 11 am to 1 pm $480,000

139 Arundel Beach Rd 1 pm to 3 pm $424,900

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $899,900

SHADY SIDE

20764

1523 Robinson Rd Noon to 2 pm $324,999

WEST RIVER

20778

915 Judge Ct E Noon to 2 pm $399,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

805 Naeve Ct 1 pm to 4 pm $429,990

803 Naeve Ct 1 pm to 4 pm $429,990

BRANDYWINE

20613

15212 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $339,990

15320 Lady Lauren Lane 1 pm to 4 pm $334,990

15965 Crowfoot Ct 1 pm to 5 pm $380,000

17232 Creekside Dr Noon to 2 pm $350,000

7108 Desert Peace Ct Noon to 3 pm $524,900

14100 Molly Berry Rd 1 pm to 4 pm $342,900

14111 Kydan Ct Noon to 2 pm $395,000

15910 Mckendree Rd 2 pm to 4 pm $499,999

BRYANS ROAD

20616

2701 Hammock Ct Noon to 3 pm $249,500

2200 Blanchard Pl 11 am to 2 pm $399,999

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

12655 Sycamore Lane Noon to 2 pm $264,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $549,900

LA PLATA

20646

9225 Sadie Lane Noon to 4 pm $359,000

MECHANICSVILLE

20659

42221 Ridge Rd 11 am to 1 pm $205,700

26381 Tin Top School Rd 9 am to 11:30 am $269,900

29966 Oak Rd 10 am to 1 pm $159,000

WALDORF

20601

9906 Claymore Pl 1 pm to 4 pm $399,990

9887 Glenlivet Pl 1 pm to 4 pm $449,990

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $346,990

101 Brookside Pl 1 pm to 3 pm $240,000

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $349,580

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $346,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $349,580

2268 Westwood Dr Noon to 2:30 pm $345,000

12020 Pierce Rd 9 am to Noon $313,900

12190 Montreat Pl 11 am to 2 pm $329,900

15300 Christy Lane 1 pm to 3 pm $410,000

20602

1012 Dartmouth Rd 10:30 am to 12:30 pm $2,000

4012 Oakley Dr Noon to 2 pm $310,000

20603

4013 Broadbill Dr 11 am to 1 pm $279,000

5032 Spearfish Pl 11 am to 2 pm $293,000

3156 Eutaw Forest Dr 2 pm to 4 pm $350,000

WHITE PLAINS

20695

11251 Penzance Lane 11 am to 5 pm $429,990

4017 Edmonton Ct N 2 pm to 5 pm $454,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1036 Orndorff Ct 1 pm to 3 pm $165,000

1111 Dargon Quarry Lane 1 pm to 3 pm $436,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $408,156

FREDERICK

21701

235a Church St 1 pm to 3 pm $589,900

204 Carroll Street S 1 pm to 4 pm $497,000

400 Rockwell Ter 1 pm to 4 pm $875,000

1710 Algonquin Rd 11 am to 1 pm $399,000

6512 Springwater Ct #4402 1 pm to 3 pm $199,900

21702

7000 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $450,000

7901 Opossumtown Pike N 1 pm to 3 pm $339,000

4910 Round Hill Rd 1 pm to 3 pm $434,900

21703

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $539,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6599 Corbell Way 1 pm to 4 pm $379,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $629,403

4661 Calisto Way 1 pm to 4 pm $361,490

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $499,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $499,990

6554 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $549,990

598 Chukkar Ct 2 pm to 4 pm $399,900

5919 Leben Dr 11 am to 1 pm $355,000

6688 Canada Goose Ct 1 pm to 3 pm $245,900

6309 Posey St 1 pm to 4 pm $320,990

21704

3711 Seward Lane 3 pm to 5 pm $575,000

3862 Sugarloaf Pkwy Noon to 2 pm $600,000

3932 Sweet Briar Lane 11 am to 3 pm $629,999

3421 Urbana Pike 1 pm to 4 pm $471,000

3609 Katherine Way 1 pm to 3 pm $409,900

9111 Charterhouse Rd 1 pm to 3 pm $750,000

JEFFERSON

21755

4812 Stockton Ct 1 pm to 4 pm $450,000

3409 Westport Dr 3 pm to 5 pm $450,000

MIDDLETOWN

21769

0 Ingalls Drive Noon to 3 pm $399,990

1 Ingalls Drive Noon to 3 pm $414,990

2 Ingalls Drive Noon to 3 pm $444,990

3 Ingalls Drive Noon to 3 pm $429,990

110 Ingalls Drive Noon to 3 pm $459,990

315 Church St S Noon to 2 pm $469,900

206 Ingalls Dr Noon to 3 pm $419,990

12 Dean Lane Noon to 3 pm $474,990

208 Ingalls Dr Noon to 3 pm $429,990

4397 Agate Ct 1 pm to 3 pm $262,900

MOUNT AIRY

21771

5317 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $499,900

1446 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $294,900

5406 Boyers Mill Rd 10 am to Noon $464,900

MYERSVILLE

21773

10240 Rollingridge Ct 1 pm to 3 pm $369,900

NEW MARKET

21774

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $579,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

10234 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $329,990

10232 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $334,990

10230 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $341,990

6801 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $349,990

6805 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $339,990

6855 E. Shavano Rd 11 am to 5 pm $465,860

11106 Eagletrace Dr 2 pm to 4 pm $449,900

6712 Lakeridge Rd W 1 pm to 3 pm $420,000

6899 Oakledge Pl 1 pm to 3 pm $425,000

WALKERSVILLE

21793

9736 Glade Rd Noon to 3 pm $685,000

214 Solar Dr Noon to 2 pm $395,000

WOODSBORO

21798

10713 Dorcus Rd 1 pm to 3 pm $349,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6116 Rippling Tides Ter Noon to 2 pm $955,000

13805 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,194,990

13810 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13610 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,199,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13619 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

10835 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

10835 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,079,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

5014 Gaithers Chance Dr 11 am to 5 pm $1,100,000

COLUMBIA

21044

11127 Willow Bottom Dr 2 pm to 4 pm $500,000

5623 April Journey #86 1 pm to 3 pm $325,000

10671 Green Mountain Cir 1 pm to 3 pm $400,000

21045

7394 Sweet Clover 1 pm to 3 pm $315,000

6075 Charles Edward Ter 1 pm to 3 pm $534,900

7105 Banjo Ct 1 pm to 1 pm $374,900

5816 Alderleaf Pl 1 pm to 3 pm $275,000

COOKSVILLE

21723

2336 Route 97 10 am to 1 pm $350,000

ELKRIDGE

21075

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $419,990

6309 Wimbledon Ct 2 pm to 4:30 pm $309,900

6020 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $499,900

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $437,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

7689 Bluff Point Lane Noon to 2 pm $249,900

5919 Meadow Rose 10 am to Noon $399,900

ELLICOTT CITY

21042

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $809,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $774,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $884,990

10947 Atwood Lane Noon to 2 pm $699,000

3304 Arlington Ct Noon to 5 pm $934,990

3014 Croft Way Noon to 5 pm $799,990

3010 Croft Way Noon to 5 pm $904,990

3011 Croft Way Noon to 5 pm $869,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $835,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

11320 Cotswold Spring Farm Lane 11 am to 3 pm $895,000

21043

9817 Sawmill Branch Trl 11:30 am to 4:30 pm $679,990

5980 Logans Way Noon to 2 pm $450,000

3343 Governor Martin Ct 1 pm to 3 pm $715,000

9826 Sawmill Branch Trl Noon to 5 pm $699,990

2550 Vineyard Springs Way Noon to 5 pm $734,990

5980 Logans Way Noon to 2 pm $450,000

9819 Soapstone Trl #1 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #3 11:30 am to 4 pm $794,990

9819 Soapstone Trl #2 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #4 11:30 am to 4 pm $819,990

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $859,990

HIGHLAND

20777

7410 Haven Ct Noon to 5 pm $1,169,900

WOODBINE

21797

2004 Sleepy Hollow Drive Noon to 2 pm $698,000

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $719,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

WOODSTOCK

21163

10507 Abingdon Way 1 pm to 3 pm $479,900

10505 Chester Way 2 pm to 4 pm $710,000

2924 Evening Dew Dr #68 3 pm to 6 pm $614,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 5 pm $1,634,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

4605 Glenbrook Pkwy Noon to 2 pm $1,199,000

20815

7171 Woodmont Ave #310 1 pm to 4 pm $699,900

20817

9505 Nowell Dr 2 pm to 4 pm $840,000

BOYDS

20841

21001 Sugar Ridge Ter Noon to 2 pm $1,125,000

14110 Bear Creek Dr 1 pm to 4 pm $645,000

20601 Top Ridge Dr 2 pm to 4 pm $450,000

BURTONSVILLE

20866

4229 Red Maple Ct 1 pm to 3 pm $339,900

3919 Dunes Way 1 pm to 4 pm $365,000

CHEVY CHASE

20815

3205 Coquelin Ter 1 pm to 4 pm $2,399,500

6401 Elmwood Rd 2 pm to 4 pm $4,795,000

4604 De Russey Pkwy 2 pm to 4 pm $1,330,000

CLARKSBURG

20871

22210 Fair Garden Lane 1:30 pm to 3:30 pm $589,900

0 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

1 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

2 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

3 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

5 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $914,990

6 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $939,990

7 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

8 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $449,900

12146 Skylark Rd 1 pm to 4 pm $634,900

12863 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $458,933

0 Clarksburg Square Rd #0 11:30 am to 4 pm $409,990

1 Clarksburg Square Rd #0 11:30 am to 4 pm $409,990

23107 Robin Song Dr 3 pm to 6 am $415,000

DAMASCUS

20872

24707 Ridge Rd Noon to 2 pm $395,000

DICKERSON

20842

1 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

2 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

3 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

136 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $794,990

132 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $834,990

GAITHERSBURG

20877

742 Cobbler Pl 2 pm to 4 pm $469,900

5 Lavenham Pl 2 pm to 4 pm $409,999

18515 Gingerbread Lane 11 am to 1 pm $445,000

122 Summit Hall Rd 1 pm to 4 pm $429,990

20878

420 Hendrix Ave Noon to 2 pm $3,400

12809 Tern Dr Noon to 2 pm $819,000

20886

19818 Wheelwright Dr 1 pm to 4 pm $297,000

18962 Montgomery Village Ave 2 pm to 4 pm $285,000

GERMANTOWN

20874

7 Birdseye Ct 1 pm to 3 pm $275,000

13417 Cloverdale Pl Noon to 2 pm $400,000

12305 Silvergate Way #907-A 11 am to 12:30 pm $1,500

20821 Shamrock Glen Cir #804 Noon to 3 pm $2,100

13506 Derry Glen Ct #404 Noon to 2 pm $1,400

13820 Crosstie Dr #895 1 pm to 4 pm $274,900

13532 Station St 1 pm to 4 pm $285,000

20876

11166 Yellow Leaf Way Noon to 2 pm $468,888

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $299,900

19513 Gunners Branch Rd #e 1 pm to 3 pm $155,000

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

HYATTSVILLE

20782

4810 Crest View Dr #53 11 am to 5 pm $364,990

6500 America Blvd #400 Noon to 2 pm $225,000

6500 America Blvd #208 Noon to 2 pm $220,000

KENSINGTON

20895

11214 Mitscher St 1:30 pm to 4 pm $563,000

3504 Astoria Ct 2 pm to 4 pm $469,000

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10210 Wild Apple Cir 1 pm to 4 pm $1,750

OLNEY

20832

2937 Mcgee Way Noon to 3 pm $290,000

POTOMAC

20854

12037 Trailridge Dr 2 pm to 4 pm $915,000

10828 Lockland Rd 1 pm to 4 pm $1,900,000

9209 Farnsworth Dr 1 pm to 3 pm $1,275,000

11612 Twining Lane 1 pm to 3 pm $1,474,888

ROCKVILLE

20850

9808 Aldersgate Rd 2 pm to 4 pm $699,900

10016 Vanderbilt Cir #7-11 1 pm to 4 pm $279,500

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

11218 Potomac Oaks Dr 1 pm to 4 pm $1,020,000

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

20852

10500 Rockville Pike #g21 1 pm to 3 pm $333,000

20853

13916 Parkland Dr 1 pm to 4 pm $425,000

20855

7416 Bee Bee Dr 1 pm to 3 pm $520,000

SILVER SPRING

20901

9524 Colesville Rd 11 am to 2 pm $619,000

9604 Sutherland Rd 1 pm to 5 pm $669,500

20902

11017 Horde St 2 pm to 4 pm $388,000

10809 Amherst Ave #e Noon to 3 pm $250,000

20904

13409 Fog Mist Pl 1 pm to 4 pm $419,900

2016 Conley Ct Noon to 5 pm $724,900

20905

14907 Claude Lane 1 pm to 3 pm $559,900

20906

12728 Middlevale Lane 1 pm to 3 pm $499,989

12709 Georgia Ave Noon to 2 pm $449,900

20910

1719 Luzerne Ave 1 pm to 3 pm $629,500

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

102 Ritchie Ave 1 pm to 4 pm $1,900

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #206 11 am to 1 pm $214,500

1127 Linden Ave 1 pm to 3 pm $389,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

2710 Federal Lane 1 pm to 3 pm $344,900

20720

14103 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $594,990

14004 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $669,990

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

4303 Long Field Ct 11 am to 5 pm $649,990

12505 Gladys Retreat Cir #28 Noon to 1 pm $2,800

10404 Vista Gardens Dr Noon to 2 pm $299,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

436 Shady Glen Dr 3 pm to 5 pm $240,000

6128 Drylog St Noon to 2 pm $299,900

CHEVERLY

20785

6325 Kilmer St 1 pm to 3 pm $299,999

CLINTON

20735

6309 Brooke Jane Dr 11 am to 2 pm $314,475

11522 Cosca Park Pl Noon to 3 pm $269,000

13106 Gerry Rd 1 pm to 3 pm $284,900

COLLEGE PARK

20740

9325 Saint Andrews Pl 1 pm to 3 pm $367,500

FORT WASHINGTON

20744

3728 Stonesboro Rd 1 pm to 3 pm $309,900

1400 Old Piscataway Rd 11 am to 1 pm $189,000

GLENARDEN

20706

9404 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $379,935

GLENN DALE

20769

10005 Franklin Ave 1 pm to 3 pm $289,900

LANDOVER

20785

2708 Kelner Dr 11 am to 1 pm $304,900

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

507 Overlook Park Dr #42 1 pm to 3:30 pm $689,000

TEMPLE HILLS

20748

4802 Birchtree Lane 1 pm to 3 pm $319,995

2248 Dawn Lane 4 pm to 5:30 pm $1,900

UNIVERSITY PARK

20782

6606 Baltimore Ave 1 pm to 4 pm $729,900

UPPER MARLBORO

20772

10706 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $492,655

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $394,990

10710 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $469,031

11006 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $483,863

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $409,990

15115 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $430,575

3844 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $430,660

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $419,990

6100 Gold Yarrow Lane Noon to 4 pm $650,000

10700 Keepsake Lane Noon to 2 pm $524,900

15707 Norus St Noon to 4 pm $589,990

20774

13903 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13906 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

13905 Hebron Lane 11 am to 5 pm $659,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

2802 Beech Orchard Lane Noon to 3 pm $599,000

1701 Rebecca Ct Noon to 2 pm $299,900

2218 Congresbury Pl 11 am to 2 pm $379,999

804 Bleak Hill Pl Noon to 3 pm $575,000

13902 Mary Bowie Pkwy Noon to 2 pm $609,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

44028 Bellflower Way 10 am to 1 pm $424,867

23203 Oak Dr Noon to 2 pm $269,000

43695 Winterberry Way Noon to 4 pm $253,095

43725 Winterberry Way Noon to 4 pm $260,710

23019 Mountain Laurel Lane Noon to 4 pm $259,045

43636 Wild Iris St 11 am to 2 pm $469,000

HOLLYWOOD

20636

26106 Captains Point Lane 10 am to 1 pm $749,583

25245 Blue Heron Lane 10 am to 1 pm $749,999

LEONARDTOWN

20650

22676 Chickadee Lane 11 am to 2 pm $539,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

764 Bon Haven Dr 1 pm to 3 pm $749,000

1318 Hawkins Lane Noon to 3 pm $477,999

4 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,610,000

502 Mathias Hammond Way #101 Noon to 2 pm $269,900

845 Coachway 1 pm to 3 pm $1,025,000

104 South Haven Rd 3 pm to 5 pm $325,000

28 Fleet St 1 pm to 3 pm $549,900

2626 Foremast Aly Noon to 2 pm $429,000

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 4 pm $388,000

567 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $344,900

21403

3714 Ramsgate Dr Noon to 3 pm $1,549,999

14 Spa Creek Landing Noon to 2 pm $524,900

1109 Boucher Avenue 1 pm to 3 pm $799,900

9 Upshur Avenue 2 pm to 4 pm $975,000

796 Fairview Ave #e 1 pm to 3 pm $240,000

5 Dogwood Rd 1 pm to 3 pm $259,900

919 Creek Dr 1 pm to 3 pm $1,295,000

1192 Bay Highlands Dr 2 pm to 4 pm $460,000

7428 Bluffs Lane #a 1 pm to 4 pm $487,900

301 President St Noon to 2 pm $699,000

20 Harness Creek View Ct 2 pm to 4 pm $714,999

941 Yachtsman Way 11 am to 1 pm $314,900

113 Green Spring Dr 11 am to 1 pm $525,000

21409

876 Stonehurst Court 1 pm to 3 pm $359,000

1176 Idylewild Dr Noon to 2 pm $419,000

1159 Willow Lane 1 pm to 3 pm $579,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1710 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $794,900

1127 Riverboat Ct 1 pm to 3 pm $275,000

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $709,000

735 Whitehall Beach Rd Noon to 2 pm $425,000

1718 Deacon Way Noon to 2 pm $739,000

ARNOLD

21012

295 College Manor Dr 1 pm to 3 pm $420,000

1415 Medinah Court 10 am to Noon $249,500

506 Greenblades Ct 1 pm to 4 pm $265,000

1599 Chocataw Rd 1 pm to 3 pm $524,899

830 Southern Hills Dr #j-10h 1 pm to 3 pm $197,500

124 Merrimack Way 2 pm to 4 pm $589,000

908 Rock Dove Ct Noon to 2 pm $579,900

CROFTON

21114

2807 Chapman Court Noon to 2 pm $539,950

1219 Martha Greenleaf Dr Noon to 3 pm $300,000

CROWNSVILLE

21032

836 Valentine Vw 1 pm to 3 pm $539,900

1620 Wyatts Rdg 1 pm to 3 pm $949,900

1034 Baltimore Hill Rd Noon to 2 pm $354,900

1169 Claire Road Noon to 2 pm $389,000

CURTIS BAY

21226

7856 Oyster Shell Ct Noon to 2 pm $309,000

DAVIDSONVILLE

21035

710 Petersburg Rd 11 am to 1 pm $599,000

1002 Liberty Nest Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

200 Maple Creek Lane 1 pm to 3 pm $759,912

741e. Appomattox Rd 1 pm to 3 pm $650,000

2408 Fox Creek Lane 12:30 pm to 3 pm $924,450

2414 Fox Creek Lane Noon to 3 pm $899,000

2886 Spring Lakes Dr 1 pm to 4 pm $549,900

EDGEWATER

21037

1808 Shore Drive Noon to 2 pm $279,800

3853 Glebe Meadow Way Noon to 2 pm $415,000

2809 Clove Lane Noon to 2 pm $865,000

202 Fritillary Ct 2 pm to 4 pm $730,000

GAMBRILLS

21054

201 Arabian Ct Noon to 2 pm $649,900

1130 Carbondale Way 2 pm to 4 pm $389,900

GLEN BURNIE

21060

7207 Stallings Dr 11:30 am to 1:30 pm $490,000

580 Fox River Hills Way 1 pm to 3 pm $364,900

1024 Twin Vw 1 pm to 3 pm $265,000

1029 1st St Noon to 2 pm $285,000

7203 Stallings Dr 1 pm to 3 pm $439,500

21061

1403 Houghton Rd 1 pm to 3 pm $1,500

HANOVER

21076

1750 Allerford Dr 1 pm to 3 pm $639,000

7413 Thames River Dr 1 pm to 3 pm $469,900

7505 Ridge Retreat Pl 1 pm to 4 pm $525,975

HARWOOD

20776

4290 Warthen Dr Noon to 2 pm $899,000

LAUREL

20707

15622 Aitcheson Lane 1 pm to 3 pm $674,950

14645 Cambridge Cir Noon to 3 pm $345,000

7314 Archsine Lane 2 pm to 4 pm $439,000

20708

8805 Sumner Grove Dr Noon to 2 pm $2,700

20723

10512 Patuxent Ridge Way 1 pm to 3 pm $600,000

8705 Timber Oak Lane 1 pm to 3 pm $515,000

11245 Chaucers Ridge Ct 1 pm to 3 pm $699,900

10913 Hammond Dr 1 pm to 3 pm $394,900

10136 Deep Skies Dr 2 pm to 4 pm $589,999

7914 Belgaro Rd 2 pm to 4 pm $425,000

MILLERSVILLE

21108

8315 Watermill Dr 2 pm to 4 pm $390,000

8127 Windy Field Lane 1:30 pm to 3:30 pm $469,900

ODENTON

21113

1215 Breitwert Ave 1 pm to 3 pm $307,000

706 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $314,000

2648 Summers Ridge Dr Noon to 3 pm $365,000

PASADENA

21122

206 Sharon Dr 1 pm to 3 pm $349,900

28 Stone Dr Noon to 2 pm $339,500

1476 Park Lane 1 pm to 3 pm $650,000

6 Manchester Rd 1 pm to 3 pm $339,900

7844 Camp Rd Noon to 2 pm $330,000

1680 Twickenham Rd Noon to 3 pm $585,000

7844 Camp Road Noon to 2 pm $330,000

1833 Fox Hollow Run 1 pm to 3 pm $589,000

1222 Hillcreek Rd Noon to 3 pm $574,755

8250 Bayside Dr 2 pm to 4 pm $349,000

RIVA

21140

210 Grisdale Hl 1 pm to 4 pm $599,000

SEVERN

21144

1224 Pine Cone Ct 1 pm to 4 pm $339,800

1635 Coolidge Ave 1 pm to 3 pm $514,900

123 West Virginia Ave 1 pm to 3 pm $350,000

1302 Redmore Ct 1 pm to 4 pm $484,900

7813 Grandison Way 1 pm to 3 pm $489,500

8208 Carinoso Way 1 pm to 3 pm $350,000

816 Crest Hill Rd 1 pm to 3 pm $425,000

SEVERNA PARK

21146

39 Sunset Dr 1 pm to 3 pm $480,000

409 Yantz Drive Noon to 2 pm $1,125,000

314 Fernwood Dr 1 pm to 3 pm $489,900

537 Lakeview Circle 1 pm to 3 pm $939,500

36 Hatton Drive 1 pm to 3 pm $799,000

784 Abigail Wynd Ct 1 pm to 3 pm $439,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $659,000

12700 Springfield Ct Noon to 3 pm $559,900

HUNTINGTOWN

20639

1961 Wild Turkey Trl Noon to 2 pm $429,900

LUSBY

20657

902 Hungerford Rd 1 pm to 4 pm $775,500

272 Elkins Lane 11 am to 1 pm $379,000

OWINGS

20736

1162 Amber Way 1 pm to 3 pm $524,000

PORT REPUBLIC

20676

5026 Erika Pl 2 pm to 4 pm $398,000

PRINCE FREDERICK

20678

104 Polo Way 11 am to 2 pm $339,900

2525 Chinquapin Ridge Court 2 pm to 4 pm $525,000

ST. LEONARD

20685

6010 Hillside Rd Noon to 2 pm $363,500

7420 Sedwick Ct 1 pm to 4 pm $664,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

2406 Rockwood Rd 2 pm to 4:30 pm $450,000

HUGHESVILLE

20637

12343 Helen Fowlers Pl Noon to 4 pm $575,995

16609 Prince Frederick Rd 1 pm to 4 pm $369,900

15832 Chalice Vine Ct 2 pm to 4 pm $450,000

LA PLATA

20646

6885 South Zelkova Ct 8:30 am to 10:30 am $490,478

104 Hibiscus Ct 1 pm to 3 pm $244,900

PORT TOBACCO

20677

6525 Coventry Ct 11 am to 2 pm $359,000

SWAN POINT

20645

11732 Wollaston Cir Noon to 4 pm $309,900

WALDORF

20602

3640 Lightner Ct 4 pm to 6 pm $330,000

4260 Queen Ct 1 pm to 4 pm $189,900

20603

4523 Grouse Pl 1 pm to 3 pm $215,000

10436 Silvervine Ct 2 pm to 4 pm $439,900

10102 Astill Ct 3 pm to 5 pm $315,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

3322 Yorkshire Ct 2 pm to 4 pm $364,800

5817 Underwood Ct Noon to 2 pm $545,000

FREDERICK

21701

2124 Carroll Creek View Ct 2 pm to 5 pm $420,000

524 Klineharts Aly 1 pm to 4 pm $419,900

1012 Mercer Pl 1 pm to 3 pm $699,000

200 12th St 1 pm to 3 pm $434,900

6123 Brookhaven Dr 1 pm to 4 pm $449,900

6122 Brookhaven Dr 1 pm to 4 pm $474,900

2663 Monocacy Ford Rd 1 pm to 3 pm $559,900

5 Mcmurray St 1 pm to 3:30 pm $224,900

7 Mcmurray St 1 pm to 3:30 pm $224,900

1801 Derrs Ct 1 pm to 3 pm $449,900

10732 Liberty Rd 1 pm to 3 pm $499,000

30 3rd St Noon to 2 pm $650,000

2621 Island Grove Blvd Noon to 3 pm $354,000

6431 Spring Forest Rd 1 pm to 3 pm $474,900

21702

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $449,990

7940b Edgewood Church Rd 1 pm to 3 pm $579,900

7305 Parkview Dr 1 pm to 3 pm $340,000

21703

6212 Margarita Way #6212 2 pm to 4 pm $295,000

5606 Rockledge Ct 2 pm to 4 pm $247,500

5312 Kingsbrook Dr Noon to 2 pm $450,000

6635 Mcgrath Pl 1 pm to 4 pm $264,990

6440 Alan Linton Blvd E 1 pm to 3 pm $305,000

482 Arwell Ct 1 pm to 3 pm $219,900

589 Primus Ct 1 pm to 3 pm $249,000

21704

9126 Kenway Lane Noon to 2 pm $499,900

IJAMSVILLE

21754

5221 Fairgreene Way 1 pm to 3 pm $499,000

10382 Springside Ter 1 pm to 3 pm $849,900

JEFFERSON

21755

3636 Glenoble Ct 1 pm to 3 pm $379,900

MIDDLETOWN

21769

107 Jefferson St 1 pm to 3 pm $324,900

334 S Jefferson St 1 pm to 3 pm $340,000

MONROVIA

21770

3986 Rye Lane 1 pm to 3 pm $449,900

MOUNT AIRY

21771

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $499,000

5185 Almeria Ct Noon to 3 pm $559,900

4525 Roop Rd 1 pm to 3 pm $429,000

2813 Gillis Rd 1 pm to 3 pm $465,000

7709 Harvest Hills Ct 2 pm to 4 pm $499,900

12345 Sherwood Forest Dr Noon to 2 pm $468,500

MYERSVILLE

21773

11327 Pleasant Walk Rd 1 pm to 4 pm $629,900

3631 Brethren Church Rd 1 pm to 4 pm $599,500

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

10711 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

NEW MARKET

21774

10571 Edwardian Lane #167 1 pm to 3 pm $404,900

11047 Sanandrew Dr Noon to 2 pm $479,980

9721 Woodcliff Ct 2 pm to 4 pm $499,999

10521 Edwardian Lane #142 1 pm to 3 pm $465,000

6704 Lakeridge Rd Noon to 2 pm $409,995

10007 Picea Ct Noon to 2 pm $569,900

6706 Millime Ct 2 pm to 4 pm $499,000

WALKERSVILLE

21793

8761 Treasure Ave 1 pm to 3 pm $205,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

7394 Minter Lane 1 pm to 3:30 pm $599,900

6612 Welcome Night Path 1 pm to 4 pm $685,000

5227 Sweet Meadow Lane 1 pm to 3 pm $2,350,000

6020 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $775,000

6109 Trackless Sea Ct 1 pm to 4 pm $919,880

13505 Silent Lake Dr 1 pm to 3 pm $989,000

COLUMBIA

21044

6417 Misty Top Pass Noon to 2 pm $764,900

10967 Swansfield Rd 1 pm to 3 pm $475,000

10502 Eastwind Way Noon to 2 pm $337,500

10609 Harpoon Hl 1 pm to 3 pm $765,000

5707 Harpers Farm Rd #b 1 pm to 3 pm $169,900

6901 Berry Wood Ct 1 pm to 3 pm $689,900

6119 Minute Hand Ct 1 pm to 3 pm $465,000

5149 Columbia Rd #33 1 pm to 3 pm $360,000

10605 High Beam Ct 1 pm to 3 pm $318,999

21045

6092 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $520,000

5622 Millwheel Pl 1 pm to 3 pm $459,900

9251 Feathered Head 2 pm to 4 pm $335,000

8627 Hayshed Lane 1 pm to 3 pm $426,500

8849 Shining Oceans Way #32 1 pm to 3:30 pm $575,000

6423 Summer Cloud Way 1 pm to 3 pm $565,000

21046

7517 Yellow Bonnet Pl 1 pm to 3 pm $525,000

9555 Many Mile Mews 1 pm to 3 pm $499,900

ELKRIDGE

21075

7018 Holly Springs Lane #59 1 pm to 3 pm $315,000

7484 Singers Way 1 pm to 3 pm $329,900

4951 Pale Morning Dun Rd 1 pm to 3 pm $625,000

6886 Tasker Fls #108 1 pm to 3 pm $369,999

4908 Light Cahill Ct 1 pm to 3 pm $685,000

ELLICOTT CITY

21042

9354 Tiller Dr Noon to 3 pm $575,000

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,275,000

4613 Morning Ride Ct 1 pm to 3 pm $500,000

11718 Springhaven Ct 1 pm to 3 pm $950,000

4511 Kingscup Ct 11 am to 1 pm $359,900

10132 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $740,000

10226 Camelford Ct 1 pm to 3 pm $669,000

11421 Butterfruit Way 1 pm to 3 pm $1,090,000

21043

4719 Ilkley Moor Lane 1 pm to 3 pm $560,000

2832 Stansway Ct 1 pm to 3 pm $575,000

8511 Coltrane Ct #106 Noon to 2 pm $215,000

4653 South Leisure Ct 1 pm to 3 pm $515,000

3510 Lower Mill Ct 1 pm to 4 pm $535,000

7646 Oldfield Lane 1 pm to 3 pm $349,900

7837 Flagstone Ct 1 pm to 4 pm $649,999

716 Hollow Rd 1 pm to 3 pm $255,000

FULTON

20759

11461 Iager Blvd 1 pm to 3 pm $1,495,000

7895 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $619,000

7819 Early Morning St 1 pm to 3 pm $1,035,000

GLENWOOD

21738

15310 Leondina Dr 1 pm to 3 pm $1,799,900

14306 Musgrove Farm Ct 1 pm to 3 pm $725,000

HIGHLAND

20777

6636 Prestwick Dr 1 pm to 3 pm $649,880

JESSUP

20794

8229 Macintosh Ct #65 1 pm to 3:30 pm $305,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13525 Mitchells Way 1 pm to 3 pm $1,049,877

WOODBINE

21797

7704 Woodbine Rd 1 pm to 3 pm $409,900

14760 Carriage Mill Rd 1 pm to 3 pm $624,998

WOODSTOCK

21163

11100 Chambers Ct #a 1 pm to 3 pm $315,000

3326 Peddicoat Ct 1 pm to 3 pm $429,500

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17509 Sir Galahad Way 1 pm to 3 pm $1,800,000

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $899,000

BETHESDA

20814

9409 Locust Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,649,000

5107 Moorland Lane 2 pm to 4 pm $2,695,000

5450 Whitley Park Ter #303 1 pm to 3 pm $485,000

5225 Pooks Hill Rd #104n 2 pm to 4 pm $265,000

7710 Woodmont Ave #613 1 pm to 4 pm $1,045,000

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

7710 Woodmont Ave #507 1 pm to 3 pm $1,099,000

5225 Pooks Hill Rd #1214s 1:30 pm to 4:30 pm $139,000

171 Winsome Cir 1 pm to 4 pm $1,299,000

5225 Pooks Hill Rd #128s 1 pm to 3 pm $650,000

20815

6820 Wisconsin Ave #6008 2 pm to 4 pm $549,000

20816

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 4 pm $2,375,000

6001 Walhonding Rd 2 pm to 4 pm $2,190,000

6450 Brookes Lane #4 2 pm to 4 pm $1,950,000

5808 Cleves Lane 2 pm to 4 pm $775,000

6450 Brookes Lane #6 2 pm to 4 pm $1,750,000

5626 Newington Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

7420 Westlake Ter #1306 1 pm to 4 pm $218,000

5912 Beech Ave 1 pm to 3 pm $1,420,000

7344 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $569,000

7018 Longwood Dr 2 pm to 4 pm $2,695,000

7511 Hamilton Spring Rd 1 pm to 3 pm $950,000

7308 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

5910 Johnson Ave 1 pm to 4 pm $1,539,900

10024 Clue Dr Noon to 3 pm $1,475,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,819,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,445,000

8401 Whitman Dr 1 pm to 3 pm $1,890,000

7420 Lakeview Dr #w202 1 pm to 4 pm $225,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,585,000

BOYDS

20841

12827 Gorman Cir 1 pm to 3 pm $659,900

BRINKLOW

20862

3 Brighton Knolls Ct 2 pm to 4 pm $799,000

BROOKEVILLE

20833

19105 Abbey Manor Dr 1 pm to 4 pm $739,900

BURTONSVILLE

20866

15520 Kruhm Rd 1 pm to 5 pm $469,000

CHEVY CHASE

20815

7311 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $2,495,000

4111 Jones Bridge Rd 2 pm to 4 pm $949,000

11west Irving St 2 pm to 4 pm $1,999,000

4822 Drummond Ave 2 pm to 4 pm $2,695,000

4601 Park Ave #1117-S 2 pm to 4 pm $425,000

4601 Park Ave #507-G 2 pm to 4 pm $435,500

3601 Dundee Drwy 1 pm to 3 pm $849,000

3717 Underwood St 2 pm to 4 pm $1,650,000

CLARKSBURG

20871

14311 Byrne Park Dr Noon to 3 pm $539,900

22504 Hemlock Hills Pl 2 pm to 5 pm $639,500

25004 Little Bennett Ct 2 pm to 5 pm $1,300,000

23825 Stringtown Rd 1 pm to 4 pm $359,900

22481 Muscadine Dr 1 pm to 4 pm $659,990

22230 Trentworth Way 2 pm to 4 pm $444,999

DAMASCUS

20872

26007 Schoolyard Ct 1 pm to 4 pm $649,800

28532 Woodview Dr 1 pm to 3 pm $439,900

10231 Crosscut Way 1 pm to 4 pm $634,900

GAITHERSBURG

20877

10 Billingsgate Ct 1 pm to 3 pm $469,900

8332 Cottage Hill Ct 1 pm to 3 pm $459,995

415 Rock Lodge Rd 1 pm to 4 pm $425,000

735 Cobbler Pl 1 pm to 4 pm $424,900

612 Kingfisher Ave 2 pm to 4 pm $435,000

20878

701 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $729,500

626 Main St #b 2 pm to 4 pm $428,000

12905 Darnestown Rd 2 pm to 4:30 pm $645,000

133 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $840,000

11205 Trippon Ct 1 pm to 4 pm $630,000

304 Ridgepoint Pl #22 1 pm to 4 pm $274,900

518 Leaning Oak St 1 pm to 3 pm $798,900

612 Suffield Dr 2 pm to 4 pm $429,999

235 Painted Post Lane 1 pm to 4 pm $570,000

31 Booth St #255 2 pm to 4 pm $299,999

20879

18716 Severn Rd 1 pm to 3 pm $549,999

11124 Black Forest Way 2 pm to 4 pm $275,000

18506 Fontana Lane 1:30 pm to 3:30 pm $739,000

20882

24404 Hanson Rd 1 pm to 3 pm $479,900

8216 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $649,900

9129 Goshen Valley Dr 1 pm to 3 pm $750,000

20886

19623 Brassie Pl #2e 1 pm to 3:30 pm $228,000

10189 Ridgeline Dr 1 pm to 3 pm $205,000

GARRETT PARK

20896

11118 Kenilworth Ave 2 pm to 4 pm $1,034,900

GERMANTOWN

20874

19305 Mossbrook Ct 1 pm to 4 pm $425,000

19201 Blunt Ave 1 pm to 4 pm $399,000

12900 Pickering Dr 1 pm to 4 pm $299,900

19205 Tilford Way 1 pm to 4 pm $435,000

12441 Sky Blue Dr 2 pm to 4 pm $314,900

18615 Autumn Mist Dr 1 pm to 4 pm $347,000

12556 Timber Hollow Pl Noon to 3 pm $299,900

13346 Rushing Water Way 1 pm to 4 pm $349,000

19442 Caravan Dr 1 pm to 4 pm $395,000

19001 Forest Brook Rd 2 pm to 4 pm $439,000

13626 Monarch Vista Dr 1 pm to 4 pm $499,990

13849 Bailiwick Ter Noon to 2 pm $449,900

20876

11632 Scarlet Leaf Cir 1 pm to 4 pm $455,000

23103 Davis Mill Road 1 pm to 4 pm $1,650,000

11636 Doxdam Ter 1 pm to 4 pm $419,900

HYATTSVILLE

20781

5616 44th Ave 1 pm to 3 pm $450,000

20783

1716 Merrimac Dr 2 pm to 4 pm $389,000

KENSINGTON

20895

4227 Colchester Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

5110 Bangor Dr 1 pm to 3 pm $660,000

9600 Hillridge Dr 1 pm to 3 pm $979,900

4110 Knowles Ave 2 pm to 4 pm $599,000

LAYTONSVILLE

20882

21714 Rolling Ridge Lane 1 pm to 4 pm $749,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9447 Gentle Cir 2 pm to 4 pm $260,000

NORTH BETHESDA

20852

10921 Ralston Road 2 pm to 4 pm $1,087,900

10101 Grosvenor Pl #1416 2 pm to 4 pm $459,000

5809 Nicholson Lane #112 1 pm to 3 pm $449,900

NORTH POTOMAC

20878

14700 Botany Way 2 pm to 4 pm $1,095,000

14752 Rolling Green Way 2 pm to 4 pm $739,000

13800 Turkey Foot Rd 1 pm to 3 pm $1,395,000

13516 Travilah Rd 1 pm to 3 pm $1,567,500

OLNEY

20832

18713 Ashbourne Pl 2 pm to 4 pm $839,000

4807 Abbeyville Pl 1 pm to 4 pm $470,000

2307 Brompton Cir 2 pm to 4 pm $1,035,000

19329 Madison House St 1 pm to 4 pm $480,000

17409 Rio Dulce Court 1 pm to 3 pm $539,000

4857 Waltonshire Cir 1 pm to 4 pm $470,000

4200 Sandcastle Lane 1 pm to 4 pm $574,900

17008 Macduff Ave 1 pm to 4 pm $649,000

4804 Tothill Dr 2 pm to 4 pm $449,999

4666 Weston Pl 1 pm to 3 pm $390,000

3624 Martins Dairy Cir 1 pm to 3 pm $689,000

POTOMAC

20854

8802 Hidden Hill Lane 1 pm to 3 pm $800,000

10612 Tanager Lane 1 pm to 4 pm $999,000

8920 Liberty Lane 1 pm to 4 pm $579,900

11813 Wood Thrush Lane 2 pm to 4 pm $1,700,000

10020 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,195,000

7812 Hackamore Dr 2 pm to 4 pm $1,295,000

7109 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,198,500

9001 Tuckerman Lane 2 pm to 4 pm $629,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

13 Beman Woods Ct 1 pm to 3 pm $1,485,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

26 Mercy Ct 1 pm to 4 pm $1,179,900

11905 Greenleaf Ave Noon to 2 pm $1,150,000

11800 Rosalinda Dr 1 pm to 4 pm $690,000

8513 Brickyard Rd 2 pm to 4 pm $1,298,000

ROCKVILLE

20850

2897 Balmoral Dr 2 pm to 4 pm $639,500

13300 Foxden Dr 1 pm to 3 pm $1,139,000

14185 Travilah Rd 1 pm to 3 pm $969,000

9934 Foxborough Cir 1 pm to 3:30 pm $612,000

616 Grand Champion Dr 2 pm to 4 pm $799,000

9909 Aldersgate Rd 1 pm to 3 pm $1,050,000

10216 Silver Bell Ter 1 pm to 4 pm $1,105,000

4 Monroe St #504 1 pm to 4 pm $164,999

814 Fordham St 2 pm to 4 pm $635,000

20852

5806 Edson Lane 2 pm to 4 pm $664,000

6615 Sulky Lane 2 pm to 4 pm $749,000

5808 Linden Square Court 2 pm to 4 pm $649,000

4822 Mori Dr 1 pm to 4 pm $534,822

5801 Edson Lane #102 1 pm to 4 pm $384,900

20853

4305 Crossway Ct 1 pm to 4 pm $848,848

15711 Thistlebridge Drive 2 pm to 4 pm $829,000

16304 Promontory Ct 2 pm to 4 pm $679,000

5562 Burnside Dr 2 pm to 4 pm $299,900

14003 Arctic Ave 2 pm to 4 pm $569,900

20854

11715 Tifton Dr 1 pm to 3:30 pm $870,000

20855

7300 Deer Lake Lane 1 pm to 3 pm $724,000

18303 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $1,176,000

17526 Applewood Lane 1 pm to 3 pm $789,900

18605 Willow Oak Dr 2 pm to 4 pm $695,000

SANDY SPRING

20860

1004 Oakwood Manor Dr 2 pm to 4 pm $800,000

SILVER SPRING

20901

9909 Edgehill Lane 1 pm to 4 pm $595,000

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $574,500

10102 Renfrew Rd 1 pm to 4 pm $650,000

9801 Grayson Ave Noon to 4 pm $375,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $549,977

132 Lynnmoor Dr 2 pm to 4 pm $550,000

503 Dennis Ave 1:30 pm to 4:30 pm $819,000

20902

1314 Wheaton Lane 2 pm to 4 pm $485,000

2107 Walsh View Ter #201 1 pm to 4 pm $305,000

10424 Julep Ave Noon to 2 pm $550,000

2003 Wheaton Haven Ct 1 pm to 3 pm $455,000

10409 Grandin Rd 1 pm to 3 pm $450,000

1707 Myrtle Rd 2 pm to 5 am $764,900

2120 Darcy Green Pl 2 pm to 4 pm $524,999

11509 Amherst Ave #202 2 pm to 4 pm $279,900

20903

2124 Edgewater Pkwy 1 pm to 4 pm $559,000

20904

3010 Piano Lane #46 1 pm to 3 pm $261,990

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

13300 Burkhart St 1 pm to 3 pm $525,000

1106 Brantford Ave 1 pm to 3 pm $499,900

1011 Nora Dr Noon to 3 pm $450,000

220 Randolph Rd 1 pm to 3 pm $499,999

20905

15304 Watergate Rd Noon to 4 pm $699,000

17311 Donora Rd 1 pm to 3 pm $649,900

15741 Good Hope Rd 1 pm to 3 pm $875,000

2015 Sondra Ct 2 pm to 4 pm $549,500

20906

13782 Foggy Glen Dr 1 pm to 3 pm $509,990

13227 Deer Highlands Way 2 pm to 4 pm $539,500

20910

1908 Elkhart St 1 pm to 3 pm $599,999

9309 Warren St 1 pm to 4 pm $550,000

31 Ellsworth Heights St 4 pm to 6 pm $1,024,990

116 Dale Dr 1:30 pm to 4 pm $896,950

8305 Piney Branch Rd 1 pm to 3 pm $474,900

7915 Eastern Ave #411 2 pm to 4 pm $342,500

602 Wayne Ave 1 pm to 4 pm $515,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $930,000

7915 Eastern Ave #808 2 pm to 4 pm $345,000

TAKOMA PARK

20912

905 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $699,700

6617 Eastern Ave 1 pm to 4 pm $775,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

13000 Bay Hill Dr 1 pm to 3 pm $554,998

4109 Ulster Rd 1 pm to 3 pm $450,000

BOWIE

20715

2803 Botany Lane Noon to 2 pm $349,000

20716

16018 Philmont Lane 2 pm to 4 pm $349,900

15411 Mount Oak Rd 1 pm to 3 pm $449,900

2310 Penn Pl 1 pm to 3 pm $349,000

14904 Nighthawk Lane 1 pm to 4 pm $349,989

CHEVERLY

20785

5731 Euclid St 1 pm to 3 pm $365,000

CLINTON

20735

5301 Boniwood Turn 1 pm to 3 pm $329,000

COLLEGE PARK

20740

5105 Iroquois St 1 pm to 4 pm $385,000

9036 48th Pl 1 pm to 4 pm $529,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3700 Apothecary St 1 pm to 3 pm $235,000

2709 Lakehurst Ave 1 pm to 3 pm $215,000

FORT WASHINGTON

20744

407 Potomac Ridge Dr 1 pm to 4 pm $574,900

11602 North Star Dr 1 pm to 4 pm $389,900

GLENARDEN

20706

9316 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $380,715

NORTH BRENTWOOD

20722

3910 Allison St 2 pm to 4 pm $365,000

OXON HILL

20745

5604 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $265,000

SUITLAND

20746

3711 Leeds Dr 2 pm to 4 pm $299,000

TEMPLE HILLS

20748

6606 Beechwood Dr Noon to 3 pm $275,000

UPPER MARLBORO

20772

6812 Osborne Hill Dr 1 pm to 3 pm $700,000

14620 Brock Hall Dr 1 pm to 4 pm $459,900

9526 Castle Dr 2 pm to 4 pm $284,997

13925 Carlene Dr 2 pm to 5 pm $429,900

13307 Crestmar Ct 2 pm to 4 pm $675,000

10749 Hollaway Dr Noon to 2 pm $254,000

20774

710 Coffren Pl 1 pm to 3 pm $719,900

11377 Joyceton Dr 1 pm to 3 pm $240,950

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43695 Great Laurel Way 2 pm to 4 pm $409,900

GREAT MILLS

20634

22234 Cosmos Ct Noon to 2 pm $289,900

LEONARDTOWN

20650

21807 Potomac View Dr 1 pm to 3 pm $334,000