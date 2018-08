Here’s a list of open houses taking place Aug. 4-5 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3625 10th St N #509 1 pm to 4 pm $935,920

3625 10th St N #104 1 pm to 3 pm $835,000

22203

820 Pollard St #613 2 pm to 4 pm $624,900

880 Pollard Street N 1 pm to 4 pm $517,000

880 Pollard St N #405 1 pm to 4 pm $517,000

22204

648 S Illinois St 2 pm to 4 pm $749,900

4600 Four Mile Run Dr #1222 1 pm to 3 pm $180,000

14 Manchester St 1 pm to 3 pm $599,900

22206

4809 23rd St S 1 pm to 3 pm $3,995

22207

2066 Oakland St N 2 pm to 4 pm $925,000

5600 Yorktown Blvd 1 pm to 4 pm $995,000

ALEXANDRIA

22301

42 Rosemont Ave 1 pm to 3 pm $2,700

22302

3240 28th St #204 1 pm to 3 pm $164,900

801 E Timber Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $924,900

22304

9 Fendall Ave 1 pm to 4 pm $449,900

4600 Duke St #1413 10 am to Noon $1,625

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

434 Nottoway Walk #0 11:30 am to 4 pm $814,990

5007 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $988,000

305 Cloudes Mill Dr #10 2 pm to 4 pm $520,000

5146 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $798,500

5107 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $575,000

191 Somervelle St #302 1 pm to 4 pm $335,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

22314

310 Hearthstone Mews 1 pm to 4 pm $891,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2451 Midtown Ave #913 1 pm to 4 pm $365,000

2409 Huntington Park Dr 2 pm to 4 pm $583,900

22307

6605 Cornell Dr 10:30 am to Noon $548,800

6408 14th St W 1 pm to 4 pm $699,000

22310

6111 Manchester Park Cir 11 am to 2 pm $640,000

22312

6500 Medinah Lane Noon to 3 pm $465,000

4416 Brookside Dr 2 pm to 4 pm $735,000

22315

7742 Desiree St 2 pm to 4 pm $479,000

7027 Roxann Rd 2 pm to 4 pm $564,900

6267 Taliaferro Way 2 pm to 4 pm $569,900

7769 Belvale Dr #97 Noon to 5 pm $756,815

7781 Belvale Dr #101 Noon to 5 pm $756,815

7469 Digby Grn Noon to 2 pm $499,999

7029 Clifton Knoll Ct 1 pm to 4 pm $834,900

BURKE

22015

5827 New England Woods Dr 1 pm to 3 pm $589,900

CENTREVILLE

20120

5612 Truitt Farm Ct 1 pm to 4 pm $449,000

5354 Sammie Kay Lane 1 pm to 4 pm $679,990

14910 Kamputa Dr 10 am to Noon $509,000

20121

6310 James Harris Way 1 pm to 4 pm $437,000

CHANTILLY

20151

4059 Carbury Ct Noon to 3 pm $589,000

CLIFTON

20124

11901 Henderson Ct 2 pm to 4 pm $849,900

FAIRFAX

22030

12193 Camborne Ter 11 am to 1 pm $564,900

11125 Rock Garden Dr 2 pm to 4 pm $240,000

11547 Cavalier Landing Ct 2 pm to 4 pm $499,900

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $497,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $392,529

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $792,910

3989 Norton Pl #405 11:30 am to 4 pm $611,989

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $594,289

4888 Oakcrest Dr 1 pm to 3 pm $799,900

3901 Madison Mews 1 pm to 3 pm $724,900

5532 Ashleigh Rd 1 pm to 4 pm $828,000

22031

3851 Wilcoxson Dr 1 pm to 3 pm $429,000

22032

4129 Virginia St Noon to 3 pm $564,990

5313 Windsor Hills Dr 1 pm to 4 pm $649,000

4628 Caprino Ct Noon to 4 pm $957,000

FAIRFAX STATION

22039

6518 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $775,000

11105 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,050,000

11100 Robert Carter Rd 1 pm to 3 pm $764,990

11105 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,050,000

FALLS CHURCH

22041

3402 Lakeside View Dr #13-4 10 am to 11 am $1,900

22042

6920 Arlington Blvd 11 am to 2 pm $580,000

7112 Terry Lane 1 pm to 4 pm $600,000

3203 Hewitt St 1 pm to 3 pm $520,000

6625 Tansey Dr 1 pm to 4 pm $675,000

22044

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

GREAT FALLS

22066

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

414 Ole Dirt Rd 1 pm to 3 pm $899,999

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,890,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,975,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,850,000

HERNDON

20170

605 Center St #t1 10 am to Noon $1,800

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

702 Elden St 1 pm to 4 pm $879,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

711 Monroe 1 pm to 4 pm $719,900

20171

2427 Dew Meadow Ct 1 pm to 3 pm $380,000

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $779,900

13123 Copper Brook Way 2 pm to 4 pm $455,900

13394 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $761,190

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $735,631

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

LORTON

22079

9403 Bettge Lake Ct #1-3 10 am to 6 pm $1,069,900

9470 Lake Hill Farms Dr #2-1 10 am to 6 pm $1,130,000

7724 Tea Table Dr 1 pm to 4 pm $559,999

8821 Jandell Rd 1 pm to 4 pm $414,900

8834 Rommel Dr 1 pm to 4 pm $999,999

MCLEAN

22101

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,400,000

1352 Pine Tree Rd 6 am to 8 pm $2,895,000

1121 Ormond Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

7204 Farm Meadow Ct 1 pm to 4 pm $1,699,999

6449 Jefferson Pl 2 pm to 4 pm $2,050,000

7204 Evans Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,025,000

OAK HILL

20171

3169 Mary Etta Lane 2 pm to 4 pm $1,149,000

OAKTON

22124

10194c Ashbrooke Ct #119 Noon to 2 pm $319,900

RESTON

20191

2103 Glencourse Lane 1 pm to 4 pm $465,000

20194

1230 Bishopsgate Way 2 pm to 4 pm $864,900

SPRINGFIELD

22150

6633 Debra Lu Way 1 pm to 3 pm $485,000

22151

5303 Easton Dr 2 pm to 4 pm $519,000

22152

7871 Rolling Woods Ct #301 1 pm to 4 pm $439,000

7257 Kousa Lane 2 pm to 4 pm $410,000

22153

7723 Bristol Square Ct 1 pm to 4 pm $437,000

9061 Giltinan Ct 1 pm to 4 pm $455,000

8001 Rivermont Ct 2 pm to 4 pm $584,900

VIENNA

22180

9222 Brian Dr 1 pm to 3 pm $1,898,000

418 Orchard St NW 1 pm to 4 pm $999,999

22181

2763 Cody Rd 1 pm to 4 pm $935,000

FAUQUIER COUNTY

REMINGTON

22734

2240 Sedgwick Dr 1 pm to 3 pm $330,000

WARRENTON

20186

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $749,900

20187

7370 Woodstone Ct 1 pm to 3 pm $435,000

4540 Spring Run Rd Noon to 3 pm $589,900

7146 Hills Lane 1 pm to 3 pm $519,999

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25011 Dahlia Manor Pl 2 pm to 4 pm $869,990

25201 Quartzite Ter 2 pm to 4 pm $449,990

25167 Hummocky Ter Noon to 3 pm $479,995

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $799,999

24158 Bowmantown Rd Noon to 4 pm $325,000

23925 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $724,950

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $684,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $689,990

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $699,990

ASHBURN

20147

20423 Middlebury St 1 pm to 3 pm $649,900

19952 Fieldgrass Sq 2 pm to 4 pm $377,000

20029 Northville Hills Ter 1 pm to 4 pm $559,000

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $512,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $522,990

20148

42585 Regal Wood Dr 1 pm to 4 pm $668,000

21874 Schenley Ter 1 pm to 3:30 pm $489,000

22651 Narragansett Ter 1 pm to 4 pm $524,900

23443 Spice Bush Ter 1 pm to 3 pm $487,000

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $661,652

43169 Wealdstone Ter 5 pm to 7 pm $369,997

BRAMBLETON

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $815,301

22875 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $674,609

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

LEESBURG

20175

40728 Chevington Lane 2 pm to 4 pm $824,900

40538 Spotted Owl Dr Noon to 4 pm $635,000

20176

18166 Mill House Sq 1 pm to 4 pm $474,900

316 Daniels Street NW 1 pm to 3 pm $609,900

41731 Putters Green Ct 1 pm to 3 pm $1,145,000

316 Daniels St NW 1 pm to 3 pm $609,900

18951 Rocky Creek Dr 1 pm to 4 pm $689,000

LOVETTSVILLE

20180

3 Kimberly Kristin Way 1 pm to 4 pm $400,000

PURCELLVILLE

20132

206 Apsley Ter 11 am to 4 pm $377,500

212 Apsley Ter 11 am to 4 pm $412,500

841 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $659,990

829 Mildenhall Ct 11 am to 4 pm $574,990

ROUND HILL

20141

17563 Lakefield Rd 1 pm to 3 pm $725,000

STERLING

20164

21288 Mirror Ridge Pl 1 pm to 4 pm $610,000

21104 Surrey Way 2 pm to 4 pm $384,900

20165

46567 Carlyle Ct 2 pm to 3 pm $544,989

46240 Milthorn Ter 1 pm to 3 pm $420,000

20556 Keira Ct #5 Noon to 4 pm $990,000

46144 Aisquith Ter 1 pm to 3 pm $470,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10809 Henry Abbott Rd 1 pm to 4 pm $515,000

12128 Aster Rd 11 am to 4 pm $579,500

9157 Cascade Falls Dr 2 pm to 4 pm $389,999

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $539,999

DUMFRIES

22025

4002 Buckingham Ct 1 pm to 4 pm $389,000

15694 Pike Trl 1 pm to 3 pm $399,000

22026

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $608,439

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $557,893

1711 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $601,548

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $549,214

GAINESVILLE

20155

7001 Village Stream Pl 1 pm to 3 pm $309,000

15054 Danehurst Cir Noon to 2 pm $389,900

8464 Tackhouse Loop 2 pm to 4 pm $352,900

7985 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $609,000

8002 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $611,000

7838 Culloden Crest Lane #31f Noon to 3 pm $390,000

16051 Haygrath Pl Noon to 4 pm $414,808

HAYMARKET

20169

5758 Waterloo Bridge Cir Noon to 3 pm $669,000

6850 Track Ct 1 pm to 4 pm $474,999

14705 Alexandras Keep Lane 1 pm to 4 pm $404,999

6042 Aster Haven Cir #n/A Noon to 2 pm $269,900

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $549,990

MANASSAS

20109

7633 Michelle Ct 1 pm to 4 pm $379,900

20110

9260 Garnet Ct 1 pm to 3 pm $419,900

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

9162 Pristine Ct 1 pm to 4 pm $314,000

20111

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $419,950

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $419,950

20112

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

15591 Toddsbury Lane 1 pm to 4 pm $574,900

6719 Highpoint Court 1 pm to 3 pm $659,000

6719 Highpoint Ct 1 pm to 3 pm $659,000

6601 Hunters Ridge Rd Noon to 3 pm $565,000

8949 Garrett Way 1 pm to 3 pm $399,900

OCCOQUAN

22125

430 Fortress Way 1 pm to 3 pm $319,900

TRIANGLE

22172

19141 Potomac Crest Dr 1 pm to 3 pm $510,000

WOODBRIDGE

22191

1603 Dorothy Lane Noon to 5 pm $414,999

3465 Eagle Ridge Dr 1 pm to 3 pm $465,000

2704 Cast Off Loop Noon to 2 pm $535,000

16359 Rusty Rudder Dr 11 am to 1 pm $560,000

16028 Carroll Ave 1 pm to 3 pm $339,000

3504 Eagle Ridge Dr 1 pm to 3 pm $467,000

2116 Patrick St 1 pm to 4 pm $400,000

13103 Brookside Ct 2 pm to 4 pm $299,900

812 Monument Ave 11 am to 2 pm $514,900

1140 Marseille Lane 1 pm to 4 pm $634,900

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

1605 Dorothy Lane Noon to 5 pm $399,999

22192

2721 Deepford Dr 1 pm to 4 pm $370,000

4689 Montega Dr 2 pm to 4 pm $495,000

22193

14887 Buttonwood Ct Noon to 2 pm $424,900

14303 Fairview Lane Noon to 3 pm $339,900

4201 Divided Sky Ct Noon to 3 pm $614,999

3535 Cranmer Mews 1 pm to 2:30 pm $1,650

13850 Redford Lane 11 am to 1 pm $414,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

100 Sandpiper Ter 1 pm to 4 pm $319,900

82 Millbrook Rd 1 pm to 3 pm $570,000

940 Aspen Rd 11 am to 4 pm $539,990

219 Apricot St Noon to 3 pm $399,999

69 Brittany Lane 2 pm to 4 pm $394,999

17 Hemming Dr Noon to 3 pm $600,000

3 Crosswood Pl Noon to 3 pm $370,000

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $339,900

22556

50 Chadwick Dr 11 am to 2 pm $419,900

12 Saint Marys Lane 1 pm to 4 pm $389,900

163 Rock Hill Church Rd 11 am to 3 pm $370,000

3 Vista Woods Rd 1 pm to 3 pm $345,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2330 14th St N #201 2 pm to 4 pm $524,900

1001 Randolph St N #822 2 pm to 4 pm $397,500

2338 Lee Hwy 1 pm to 4 pm $910,000

225 Barton St N 1 pm to 3 pm $1,579,000

1201 Garfield St N #208 2 pm to 4 pm $699,900

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

3000 Spout Run Pkwy #c601 2 pm to 4 pm $348,000

1120 Taylor St #2 2 pm to 4 pm $769,900

1201 Garfield St N #312 2 pm to 4 pm $634,900

1029n Stuart St N #712 1 pm to 4 pm $539,900

2123 21st Rd N 1 pm to 3 pm $1,325,000

2005 Key Blvd #11-578 1 pm to 3 pm $373,500

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,799,900

2001 15th St N #419 3 pm to 5 pm $494,900

2702 Lee Hwy #2b 1 pm to 3 pm $799,999

3409 Wilson Blvd #309 1 pm to 3 pm $655,000

22202

1300 Army Navy Dr #710 2 pm to 4 pm $227,900

608 29th Rd S 1 pm to 3 pm $769,000

3600 Glebe Rd #623w 1 pm to 3 pm $625,000

1516 23rd St S 2 pm to 4 pm $949,000

1515 Arlington Ridge Rd S #503 2 pm to 4 pm $499,000

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $515,000

3600 Glebe Rd S #619w 2 pm to 4 pm $529,900

1211 S Eads St #1501 1 pm to 3 pm $375,000

3600 Glebe Rd #814w 1 pm to 4 pm $349,900

22203

880 Pollard St #1006 2 pm to 4 pm $385,000

105 Oakland St N 2 pm to 4 pm $1,479,000

22204

404 Abingdon St S 1 pm to 4 pm $725,000

35 Aberdeen St S 1 pm to 3 pm $1,100,000

5300 Columbia Pike #503 1 pm to 3 pm $227,000

801 Greenbrier St S #319 2 pm to 4 pm $340,000

2700 13th Rd S #510 1 pm to 4 pm $399,000

2600 16th St S #706 2 pm to 4 pm $294,900

2000 Langley St S 1 pm to 4 pm $649,999

2808b 16th Rd S #2808b 2 pm to 4 pm $295,000

1404 Randolph St 2 pm to 4 pm $749,900

22205

2018 Kensington St N 1 pm to 4 pm $800,000

969 Harrison St 2 pm to 4 pm $1,198,900

1405 Jefferson St 2 pm to 4 pm $1,050,000

1076 Montana St 1 pm to 4 pm $980,000

22206

4503 36th St S 2 pm to 4 pm $410,000

2926 Buchanan St #c2 2 pm to 4 pm $359,900

2400 S Walter Reed Dr #2 2 pm to 4 pm $524,900

22207

2610 Marcey Road 2 pm to 4 pm $1,115,000

3411 Woodrow St N 1 pm to 4 pm $2,949,999

3526 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $949,900

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,399,000

4035 Stuart St N 2 pm to 4 pm $999,000

3910 Abingdon Street N 1 pm to 4 pm $1,195,000

5400 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,195,000

1845 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

4117 18th St N 1 pm to 4 pm $1,599,000

3400 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $899,000

4755 34th St N 2 pm to 4 pm $1,299,000

4831 Little Falls Rd 2 pm to 4 pm $1,549,900

3810 Tazewell St N 2 pm to 4 pm $1,835,000

2619 N Ohio St 1 pm to 3 pm $1,425,900

3711 25th Rd N 1 pm to 4 pm $1,240,000

4019 20th St N 1 pm to 3 pm $1,795,000

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $849,900

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,949,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,949,999

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

2507 Vernon St N 2 pm to 4 pm $1,139,900

3047 Harrison St N 1 pm to 4 pm $1,300,000

2610 Marcey Rd 2 pm to 4 pm $1,115,000

3910 Abingdon St N 1 pm to 4 pm $1,195,000

2448 N Utah St 1 pm to 3 pm $1,199,000

22209

1111 Arlington Blvd #331 2 pm to 4 pm $205,000

1111 19th St N #2604 2 pm to 4 pm $874,900

1600 Clarendon Blvd #w208 2 pm to 4 pm $1,000,000

1504 Colonial Ct Noon to 3 pm $1,039,500

22213

3200 Trinidad St 2 pm to 4 pm $1,799,000

ALEXANDRIA

22301

554 Nelson Ave E 2 pm to 4 pm $619,900

535 Duncan Ave 2 pm to 4 pm $570,000

2108 Main Line Blvd 1 pm to 4 pm $1,269,900

408 E Howell Ave 2 pm to 4 pm $1,325,000

22302

3101 Hampton Dr #1218 2 pm to 4 pm $329,000

3313 Wyndham Cir W #4211 1 pm to 4 pm $234,900

3220 Ravensworth Pl Noon to 2 pm $334,900

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,350,000

1022 Woods Pl Noon to 4 pm $575,000

22304

4870 Eisenhower Ave #204 2 pm to 4 pm $324,900

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

234 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $615,900

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

4347 Loyola Ave 2 pm to 4 pm $978,000

214 Medlock Lane 2 pm to 4 pm $619,000

5207 Cottingham Pl 2 pm to 4 pm $624,900

4862 Eisenhower Ave #170 2 pm to 4 pm $224,900

214 Medlock Lane 2 pm to 4 pm $619,000

5 Canterbury Sq #202 2 pm to 4 pm $210,000

307 Yoakum Pkwy #311 1 pm to 3 pm $280,000

9 Cockrell St 2 pm to 4 pm $1,267,000

22305

2916 Landover St 2 pm to 4 pm $529,900

3113 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,145,000

515 Monticello Blvd 2 pm to 4 pm $829,000

814 Chalfonte Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

3111 Mosby St 1 pm to 3 pm $599,800

605 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $822,000

22311

5033 Domain Pl #34 2 pm to 4 pm $524,500

22312

487 Armistead St N #103 2 pm to 5 pm $199,999

22314

829 Wythe St 1 pm to 3 pm $935,000

1631 Hunting Creek Dr #b 1 pm to 3 pm $599,000

1619b Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $565,000

1105 Portner Rd 1 pm to 3 pm $599,900

553 Colecroft Ct #553 1 pm to 3 pm $413,000

702 Bashford Lane 2 pm to 4 pm $575,000

509 Wolfe St Noon to 2 pm $999,000

29 Keiths Lane 2 pm to 4 pm $1,749,500

226 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,175,000

221 West St S Noon to 2 pm $799,999

465 Old Town Ct 1 pm to 4 pm $719,000

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $795,000

505 E Braddock Rd #702 1 pm to 4 pm $418,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

800 Lee St S 2 pm to 4 pm $2,895,000

308 Princess St #308 2:30 pm to 5 pm $979,000

1109 Quaker Hill Ct 2 pm to 4 pm $700,000

414 Jefferson St 2 pm to 4 pm $749,900

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $859,000

721 Bracey Lane 1 pm to 5 pm $875,000

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $810,000

1211 Gibbon St 2 pm to 4 pm $569,000

1250 Washington St S #603 2 pm to 4 pm $840,000

2181 Jamieson Ave #701 1 pm to 4 pm $574,990

815n Patrick St #301 2 pm to 4 pm $569,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #607 1 pm to 4 pm $225,000

5927 North Kings Hwy 1 pm to 5 pm $499,000

6013 Monticello Rd 1 pm to 4 pm $510,000

22306

2914 Popkins Lane 2 pm to 4 pm $749,000

7023 Swain Dr 1 pm to 4 pm $874,950

3117 Spring Dr 1 pm to 4 pm $889,000

3803 Stonebridge Rd 1 pm to 4 pm $529,500

2707 Dawn Dr Noon to 3 pm $779,000

8207 Tis Well Dr 1 pm to 3 pm $469,500

2303 Nordok Pl 2 pm to 4 pm $649,000

22307

6012 Grove Dr 1 pm to 4 pm $1,385,000

2101 Waltonway Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

6035 Woodmont Rd 2 pm to 4 pm $799,000

2114 Yale Dr 2 pm to 4 pm $649,900

6619 Cavalier Dr 2 pm to 4 pm $628,500

7124 Devonshire Rd 1:30 pm to 3:30 pm $549,900

6024 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $879,000

7210 Rebecca Dr 1 pm to 3 pm $669,000

6421 16th St 2 pm to 4 pm $660,000

22308

1117 Anesbury Lane 2 pm to 4 pm $689,000

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,025,000

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,689,450

917 Neal Dr 1 pm to 3 pm $659,900

8536 Monticello Ave 1 pm to 4 pm $594,500

1007 Potomac Lane 2 pm to 4 pm $849,000

8709 Parry Lane 2 pm to 4 pm $564,500

22309

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $889,000

3308 Wessynton Way 2 pm to 4 pm $670,000

8605c Village Way #c 1 pm to 4 pm $184,900

22310

6132 Old Brentford Ct 1 pm to 4 pm $449,900

6207 Elati Ct Noon to 4 pm $879,900

5914 Woodfield Estates Dr 1 pm to 4 pm $510,000

6032 Katelyn Ct 1 pm to 4 pm $589,500

6057 Tammy Dr 1 pm to 4 pm $630,000

6309 Ralston Way Noon to 3 pm $680,000

22312

5412 Cheyenne Knoll Pl 1 pm to 4 pm $547,500

6364 Landess St 2 pm to 4 pm $685,000

6362 Levtov Lndg 1 pm to 4 pm $3,000

5718 Independence Cir 1 pm to 4 pm $359,000

22315

7747 Sullivan Cir 1 pm to 3 pm $515,000

6423 Rockshire St 1 pm to 4 pm $399,900

6027 Bingley Rd 1 pm to 3 pm $449,900

6601 Green Glen Ct 1 pm to 4 pm $698,000

5243 Saint Genevieve Pl 2 pm to 4 pm $399,000

6704 Dorothy Giles Ct 1 pm to 4 pm $515,000

6633 Patent Parish Lane 1 pm to 4 pm $515,000

ANNANDALE

22003

4945 Americana Dr #205 3 pm to 5 pm $154,950

6931 Colburn Dr 1 pm to 4 pm $729,000

5112 Bradfield Ct 1 pm to 4 pm $629,999

9208 Alyssum Way 1 pm to 3 pm $744,990

8312 Tobin Rd #34 1 pm to 4 pm $239,900

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $799,000

4900 King Solomon Dr Noon to 3 pm $629,000

7205 Sanford Ct 1 pm to 3 pm $524,900

5158 Piedmont Pl 1 pm to 4 pm $799,000

8317 Epinard Ct 1 pm to 4 pm $630,000

3821 Dade Dr 1 pm to 4 pm $888,000

6912 Winter Lane 1 pm to 3 pm $875,000

BURKE

22015

9521 Wallingford Dr 2 pm to 4 pm $599,000

5710 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $445,000

5569 Peppercorn Dr 1 pm to 4 pm $345,000

5498 Lighthouse Lane Noon to 3 pm $399,000

9601 Blincoe Ct Noon to 3 pm $505,000

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $290,000

9505 Scorpio Lane 11:30 am to 1:30 pm $574,900

CENTREVILLE

20120

14524 Battery Ridge Lane 1 pm to 4 pm $389,900

15430 Eagle Tavern Lane 2 pm to 4 pm $919,800

5263 Glen Meadow Road 2 pm to 4 pm $615,000

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $1,124,990

13802 Cabells Mill Dr 1 pm to 3 pm $475,000

5263 Glen Meadow Rd 2 pm to 4 pm $615,000

5809 Barrymore Rd 1 pm to 3 pm $475,000

13512 Lavender Mist Lane 1 pm to 4 pm $474,900

5125 Woodfield Dr 2 pm to 4 pm $444,900

4986 Centreville Farms Rd 2 pm to 4 pm $449,900

20121

14302 Stonewater Ct 1 pm to 3:30 pm $435,000

6018 Callaway Ct 1 pm to 3 pm $418,000

14122 Rock Canyon Dr 1 pm to 4 pm $674,900

6346 James Harris Way 1 pm to 4 pm $419,900

6310 Meadow Glade Lane 1 pm to 3 pm $416,000

6108 Kendra Way 2 pm to 4 pm $399,888

CHANTILLY

20151

4628 Sand Rock Lane Noon to 2 pm $629,900

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $750,000

20152

43520 Wheadon Ter 11 am to 2 pm $460,000

25844 Norrington Sq 2 pm to 5 pm $480,000

26575 Vanderview Pl 1 pm to 4 pm $724,990

26132 Wendell St 1 pm to 4 pm $739,900

25475 Dabner Dr 1 pm to 4 pm $650,000

43134 Watercrest Sq #205 1 pm to 4 pm $255,000

24917 Avonlea Dr 1 pm to 4 pm $635,999

42929 Spyder Pl 1 pm to 4 pm $615,000

CLIFTON

20124

7520 Quigg St 1 pm to 4 pm $1,199,000

12133 Wolf Valley Dr 2 pm to 4 pm $925,000

6107 Union Village Court 2 pm to 4 pm $659,000

11903 Henderson Ct 1 pm to 3 pm $799,900

6107 Union Village Ct 2 pm to 4 pm $659,000

FAIRFAX

22030

10718 Spruce St 1 pm to 3 pm $1,174,900

10615 Springmann Dr 2 pm to 4 pm $647,000

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3 pm $698,000

4332 Chancery Park Dr 2 pm to 5 pm $948,500

4114 Fairfax St 2 pm to 4 pm $499,990

10619 Norman Ave 2 pm to 4 pm $699,000

12100 Garden Grove Cir #203 1 pm to 4 pm $339,900

12100 Garden Grove Cir #203 1 pm to 4 pm $2,150

10919 Maple St 1 pm to 3 pm $490,000

11109 Del Rio Dr 1 pm to 4 pm $529,900

10147 Mosby Woods Dr 1 pm to 3 pm $249,999

11461 Log Ridge Dr 2 pm to 4 pm $445,000

22031

9011 Stoneleigh Ct 2 pm to 4 pm $869,900

3105 Babashaw Ct 1 pm to 4 pm $407,900

22032

5429 Crows Nest Ct 1 pm to 4 pm $425,000

4370 Harvester Farm Lane 1 pm to 4 pm $589,000

5123 Gainsborough Dr 1 pm to 4 pm $969,000

9025 Ashmeade Dr 1 pm to 4 pm $693,500

5211 Noyes Ct 1 pm to 4 pm $589,900

4955 Swinton Dr Noon to 3 pm $579,900

9699 Banting Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

4402 Westfield Dr 2 pm to 4 pm $525,000

22033

3807 Green Ridge Ct #301 1 pm to 4 pm $308,000

4115 Plaza Lane 1 pm to 4 pm $489,000

3707 Foxfield Lane 1 pm to 4 pm $409,900

4107 Halsted St 1 pm to 3 pm $659,900

12455 Blissful Valley Dr 2 pm to 4 pm $619,000

13296 Hollinger Ave 1 pm to 4 pm $579,000

3804 Green Ridge Ct #102 2 pm to 4 pm $295,000

3618 Highland Pl 2 pm to 4 pm $1,350,000

3952 Burning Bush Ct 2:30 pm to 4:30 pm $445,000

13121 Pavilion Lane 1 pm to 3 pm $469,900

FAIRFAX STATION

22039

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

8114 Glenhurst Dr 1 pm to 4 pm $739,900

11845 Clara Way 1 pm to 4 pm $714,900

8026 Oak Hollow Lane 2 pm to 4 pm $609,950

6333 Karmich St 1 pm to 4 pm $999,999

7101 Wolf Den Rd 1 pm to 3 pm $675,000

8334 Cathedral Forest Dr 1 pm to 4 pm $825,000

FALLS CHURCH

22041

6402 Recreation Lane 1 pm to 3 pm $825,000

22042

3114 Black Hickory Dr 1 pm to 4 pm $575,000

3447 Upside Ct 1 pm to 4 pm $550,000

8191 Strawberry Lane #101s 2 pm to 4 pm $399,900

7009 Jefferson Ave 1 pm to 3 pm $600,000

2914 Fairmont St 1 pm to 4 pm $874,900

3443 Skyview Ter 1 pm to 4 pm $675,000

3319 Brandy Ct 1 pm to 4 pm $695,000

3314 Rose Lane 1 pm to 3 pm $659,000

22043

2320 Dale Dr 2 pm to 4 pm $1,375,000

2109 Preston Square Ct 1 pm to 4 pm $589,000

2311 Pimmit Dr #605 1 pm to 4 pm $259,950

2311 Pimmit Dr #212 1 pm to 4 pm $240,000

2230 George C Marshall Dr #phb Noon to 2 pm $569,900

1901 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $1,180,000

22044

3326 Military Dr 2 pm to 4 pm $599,900

600 Roosevelt Blvd #110 1 pm to 3 pm $179,900

22046

6710 Osborn St 1 pm to 3 pm $1,549,000

2336 Walnut St 1 pm to 3 pm $1,369,900

610 Highland 1 pm to 4 pm $1,449,000

307 Shadow Walk 2 pm to 4 pm $1,364,900

700 Park Ave 2 pm to 4 pm $1,299,000

1132 Washington St #104 2 pm to 4 pm $245,900

GREAT FALLS

22066

9106 Mill Creek Lndg 2 pm to 4 pm $1,499,000

901 Falls Bridge Lane Noon to 2 pm $1,390,000

322 Chesapeake Dr 2 pm to 4 pm $1,165,000

10420 Van Patten Lane 3 pm to 5 pm $1,695,000

1019 Challedon Rd 2 pm to 4 pm $675,000

10213 Forest Lake Dr 2 pm to 4 pm $799,900

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $2,199,000

633 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

1143 Bob O Link Cir 2 pm to 4 pm $1,095,555

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 5 pm $1,350,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

HERNDON

20170

658 Herndon Pkwy 1 pm to 3 pm $455,000

1531 Coat Ridge Rd 1 pm to 4 pm $540,000

404 Virginia Ave 1 pm to 3 pm $410,000

714 Old Hunt Way N 1 pm to 3:30 pm $706,695

1100 Jeff Ryan Dr 1 pm to 4 pm $459,800

20171

13673 Air And Space Museum Pkwy #11h 1 pm to 3 pm $519,900

12558 Quincy Adams Ct 2 pm to 4 pm $624,990

3400 Nathaniel Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,299,000

12802 Wrexham Rd 2 pm to 4 pm $575,000

2552 James Monroe Cir 1 pm to 4 pm $489,990

2489 Sugar Mill Way 1 pm to 4 pm $485,000

LORTON

22079

8582 Enochs Dr 1 pm to 4 pm $415,000

11203 Gunston Rd 1 pm to 3 pm $1,295,000

8332 Middle Ruddings Dr 1 pm to 4 pm $599,900

11836 Harley Rd 1 pm to 3 pm $975,000

8315 Duck Hawk Way #72 1 pm to 3 pm $300,000

7202 Lyndam Hill Cir 2 pm to 4 pm $609,900

8928 Igoe St 2 pm to 4 pm $729,900

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $449,888

8907 Jameson St 1 pm to 4 pm $659,900

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

8934 Cross Chase Cir 2 pm to 4 pm $849,900

7837 Dogue Indian Cir 1 pm to 4 pm $405,000

MCLEAN

22101

821 Clinton Pl 2 pm to 4 pm $2,275,000

635 Rivercrest Dr 2 pm to 4 pm $1,595,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,350,000

6802 Wemberly Way 2 pm to 4 pm $2,295,000

6721 Benjamin St 2 pm to 4 pm $2,795,000

7022 Hector Rd 2 pm to 4 pm $899,000

1308 Mclean Crest Ct 2 pm to 4 pm $949,000

6928 Butternut Ct 1 pm to 4 pm $2,249,000

6960 Kyleakin Ct 1 pm to 4 pm $1,480,000

1604 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,879,000

6618 Madison Mclean 2 pm to 4 pm $875,000

7313 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

6816 Rigby Lane 1 pm to 3 pm $889,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,592,000

6403 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

6740 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $999,999

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $1,995,000

6275 Park Rd 2 pm to 4 pm $1,175,000

6020 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $2,750,000

6913 Mclean Park Manor Ct 1 pm to 4 pm $765,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,499,000

1100 Sharon Ct 2 pm to 4 pm $2,499,000

1504 Dewberry Ct 1 pm to 4 pm $2,195,000

6337 Georgetown Pike 1 pm to 3 pm $2,099,000

1835 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

1455 Mclean Mews Ct 1 pm to 4 pm $848,000

22102

8907 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $3,450,000

1830 Fonthill Ct #18 2 pm to 4 pm $814,000

7340 Eldorado Ct 1 pm to 3 pm $715,000

845 Canal Dr 1 pm to 3 pm $2,099,000

7920 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $1,079,000

8360 Greensboro Drive 1 pm to 3 pm $399,900

8360 Greensboro Dr #105 1 pm to 3 pm $399,900

7621 Provincial Dr #304 1 pm to 4 pm $225,000

1509 Lincoln Way #301 2 pm to 4 pm $382,500

OAK HILL

20171

2800 Winter Oaks Way 1 pm to 3 pm $975,000

13230 Stable Brook Way 1 pm to 4 pm $774,999

OAKTON

22124

3138 Valentino Ct 1 pm to 3 pm $574,900

11211 Sorrel Ridge Lane 1 pm to 4 pm $1,150,000

10212 Oakton Terrace Rd #10212 1 pm to 3 pm $344,500

11004 Oakton Woods Way 2 pm to 4 pm $939,900

11004 Tradewind Ct 1 pm to 4 pm $1,799,990

11005 Tradewind Ct 1 pm to 4 pm $1,749,990

2951 Oakborough Sq 1 pm to 3 pm $587,500

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $1,039,500

2608 Sledding Hill Rd 1 pm to 3 pm $1,450,000

2498 Oakton Hills Dr 1 pm to 4 pm $1,150,000

2702 Linda Marie Dr 1 pm to 4 pm $859,999

RESTON

20190

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 4 pm $449,900

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $714,999

12024 Taliesin Pl #26 1 pm to 4 pm $325,000

20191

11249 Silentwood Lane 2 pm to 5 pm $349,900

1931 Sagewood Lane 1 pm to 4 pm $354,000

2515 Pinoak Lane 1 pm to 4 pm $629,900

11706 Mossy Creek Lane 2 pm to 5 pm $415,000

12413 Brown Fox Way 1 pm to 3 pm $710,000

2017 Homer Ter 1 pm to 4 pm $750,000

11515 Underoak Ct 1 pm to 4 pm $389,900

2213 Hunters Run Dr #2213 2 pm to 4 pm $279,900

2042 Beacon Heights Dr 1 pm to 3 pm $950,000

2287 White Cornus Lane Noon to 3 pm $330,000

12413 Brown Fox Way 1 pm to 3 pm $710,000

11866 South Lakes Ct 1 pm to 4 pm $429,900

11844 Breton Ct #19a 12:30 pm to 3:30 pm $357,900

2224 Springwood Dr #102b 1 pm to 3 pm $249,900

2348 Old Trail Dr 2 pm to 4 pm $430,000

11716 Putting Green Ct 1 pm to 4 pm $515,000

2314 Emerald Heights Ct 2 pm to 4 pm $355,000

1944 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $589,900

20194

1581 Brass Lantern Way Noon to 2 pm $644,900

11424 Hollow Timber Way 1 pm to 4 pm $639,500

11472 Heritage Commons Way 1 pm to 4 pm $475,000

1413 Newport Spring Ct 1 pm to 4 pm $470,000

11622 Old Brookville Ct 1 pm to 4 pm $745,000

11709 Old Bayberry Lane 1 pm to 4 pm $624,990

1531 Church Hill Pl #1531 2 pm to 4 pm $335,000

SPRINGFIELD

22150

7205 Bona Vista Ct 1 pm to 4 pm $537,000

6484 Topsails Lane 1 pm to 4 pm $459,990

22151

8135 Drayton Lane 1 pm to 4 pm $769,900

5307 Nutting Dr 1 pm to 3 pm $479,000

7414 Long Pine Dr 1 pm to 3 pm $569,900

8461 Thames St 2 pm to 4 pm $575,225

22152

6124 Lee Brooke Pl 2 pm to 4 pm $634,900

8610 Langport Dr 1 pm to 4 pm $559,000

6246 Rolling Spring Ct 1 pm to 4 pm $874,900

6186 Green Hollow Ct 1 pm to 3 pm $444,900

22153

8478 Summer Breeze Lane 1 pm to 4 pm $449,000

8424 Springfield Oaks Dr Noon to 3 pm $369,900

8903 Arley Dr 1 pm to 4 pm $635,000

7628 Gralnick Pl 1 pm to 4 pm $684,900

8455 Canyon Oak Dr 1 pm to 3 pm $379,000

7817 Mulberry Bottom Lane 1 pm to 3 pm $524,500

6825 Brian Michael Ct 1 pm to 4 pm $429,990

VIENNA

22180

510 Walker St SW Noon to 3 pm $1,529,990

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,422,000

2511 Swift Run St 1 pm to 4 pm $645,000

410 Welles St SE 1 pm to 4 pm $1,724,900

1401 Desale St SW 1 pm to 4 pm $1,474,990

375 Courthouse Rd SW 1 pm to 3 pm $1,375,000

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,725,000

604 Beulah Rd NE 2 pm to 4 pm $1,299,900

22181

2861 Chain Bridge Road 1 pm to 4 pm $899,900

2768 Cody Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

10000 Lochalsh Lane 1 pm to 4 pm $940,000

2603 Oakcroft Way 2 pm to 4 pm $799,000

2619 Lemontree Lane 1 pm to 4 pm $867,500

2423 Beekay Ct 1 pm to 4 pm $1,089,000

2692 Glengyle Dr #23 1 pm to 3 pm $279,900

10717 Meadowood Dr 2 pm to 4 pm $1,065,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

22182

10013 Scenic View Ter 2 pm to 4 pm $999,000

8241 Idylwood Rd 1 pm to 4 pm $1,670,000

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,170,000

1737 Creek Crossing Rd 1 pm to 3 pm $1,698,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

10420 Leesburg Pike 1 pm to 3 pm $1,099,000

1500 Windstone Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,579,500

FAUQUIER COUNTY

MARSHALL

20115

10120 Brown Moore Lane Noon to 3 pm $549,900

MIDLAND

22728

10420 Liberty Dr 1 pm to 4 pm $342,500

WARRENTON

20186

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $649,900

303 Preston Dr 1 pm to 3 pm $539,900

8751 Hedgecock Lane Noon to 3 pm $769,900

20187

8793 Green Rd 1 pm to 5 pm $795,000

7182 Evan Ct 1 pm to 4 pm $629,900

7220 Heron Pl 2 pm to 4 pm $599,995

7124 Shepherdstown Rd 2 pm to 4 pm $469,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24844 Black Birch Ct 1 pm to 4 pm $869,900

24793 High Plateau Ct 1 pm to 3 pm $719,900

41833 Proverbial Ter 2 pm to 4 pm $455,000

25145 Cutgrass Ter 1 pm to 4 pm $470,000

41917 Cinnabar Sq Noon to 3 pm $454,900

42066 Fiddlehead Pl 1 pm to 4 pm $679,900

42203 Canary Grass Sq 1 pm to 4 pm $359,000

25671 Ruffed Grouse Ct 1 pm to 3 pm $799,999

40561 Sousa Pl 1 pm to 4 pm $810,000

41511 Carriage Horse Dr 1 pm to 4 pm $714,900

41904 Moreland Mine Ter Noon to 2 pm $464,900

24925 Pearmain Ct 1 pm to 3 pm $825,000

42143 Grady Ter 1 pm to 3 pm $470,000

41854 Inspiration Ter 1 pm to 4 pm $315,000

25641 Gathering Glen St 2 pm to 4 pm $639,000

ASHBURN

20147

20650 Hope Spring Ter #206 1 pm to 3 pm $2,095

20742 Spiceberry Ct 2 pm to 4 pm $689,900

19983 Palmer Classic Pkwy 1 pm to 4 pm $759,500

43232 Gatwick Sq 1 pm to 4 pm $425,000

20963 Timber Ridge Ter #203 Noon to 2 pm $193,000

43382 Frenchmans Creek Ter 1 pm to 3 pm $609,000

21358 Clearwater Ct 2 pm to 4 pm $625,000

20464 Valley Falls Sq 1 pm to 4 pm $495,000

44661 Brushton Ter 1 pm to 4 pm $1,100,000

20148

42570 Stratford Landing Dr 2 pm to 4 pm $775,000

43724 Piedmont Hunt Ter 1 pm to 4 pm $509,900

BROADLANDS

21359 Gentle Heights Ct 1 pm to 4 pm $770,000

21429 Falling Rock Ter 1 pm to 4 pm $500,000

43185 Riders Sq 2 pm to 4 pm $424,990

LEESBURG

20175

18990 Loudoun Orchard Rd Noon to 2 pm $685,000

818 Tavistock Dr SE Noon to 3 pm $650,000

1403 Hague Dr SW 1 pm to 3 pm $619,900

41324 Bethany Dr 2 pm to 4 pm $739,900

21059 Honeycreeper Pl 1 pm to 4 pm $699,000

20176

43577 Purple Aster Ter 1 pm to 4 pm $639,800

262 Golden Larch Ter NE 2 pm to 4 pm $359,900

18264 Cypress Point Ter 1 pm to 4 pm $659,900

13556 Arcadian Dr 1 pm to 3 pm $539,990

43804 Riverpoint Dr 1 pm to 3 pm $989,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,525,000

40852 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $899,999

1533 Artillery Ter 2 pm to 4 pm $450,000

1074 Menlow Dr NE 1 pm to 4 pm $939,900

41817 Springrun Lane 1 pm to 4 pm $650,000

1633 Chickasaw Pl NE Noon to 3 pm $600,000

16810 Old Waterford Rd 1 pm to 4 pm $825,000

LOVETTSVILLE

20180

40777 Lovettsville Rd 1 pm to 3 pm $319,000

PURCELLVILLE

20132

15754 Woodgrove Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

17251 Castle Ct 1 pm to 4 pm $500,000

36985 Snickersville Tpke 1 pm to 3 pm $699,000

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,099,000

ROUND HILL

20141

17473 Tedler Cir 1 pm to 4 pm $470,000

STERLING

20164

21060 Gladstone Dr 1 pm to 4 pm $380,000

422 Argonne Ave 1 pm to 3 pm $424,900

230 Greenfield Ct 1 pm to 4 pm $349,000

21152 Twinridge Sq 2 pm to 4 pm $425,000

20165

47318 Rock Falls Ter 1 pm to 4 pm $430,000

20838 Miranda Falls Sq 1 pm to 4 pm $495,000

20558 Noland Woods Ct 1 pm to 4 pm $739,900

20672 Riptide Sq 1 pm to 4 pm $509,000

20895 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 4 pm $635,000

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $424,900

46364 Monocacy Sq 1 pm to 4 pm $325,000

20816 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $391,000

296 Sinegar Pl 2 pm to 4 pm $1,399,000

20166

45442 Baggett Ter 1 pm to 4 pm $422,500

WATERFORD

20197

15180 Bankfield Dr 1 pm to 4 pm $850,000

40509 Browns Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

41218 Cotter Ct 1 pm to 3 pm $858,888

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12427 Burghead Dr Noon to 3 pm $439,000

9251 Glen Meadow Lane 1 pm to 4 pm $495,000

9560 Tarvie Cir 1 pm to 3 pm $475,000

DUMFRIES

22025

15586 Catamaran Ct 2 pm to 4 pm $425,000

15246 Larkspur Lane 2 pm to 4 pm $349,000

4968 Breeze Way 1 pm to 4 pm $475,000

3833 Champion Oak Dr 1 pm to 4 pm $378,500

4087 Yellow Stone Loop 1 pm to 3 pm $307,500

22026

16931 Monmouth Ct 1 pm to 4 pm $279,900

18011 Dunes Ct 2 pm to 4 pm $529,000

17133 Sea Skiff Way 1 pm to 3 pm $585,000

17510 Tripoli Blvd 10 am to 2 pm $369,999

17461 Tripoli Blvd 10 am to 2 pm $360,000

16588 Telescope Lane 1 pm to 4 pm $409,999

GAINESVILLE

20155

7729 Milton Cir 1 pm to 4 pm $434,999

14246 Glenkirk Rd 1 pm to 4 pm $900,000

7404 Brunson Cir 1 pm to 4 pm $327,900

7664 Vinewood Ct 1 pm to 3 pm $512,499

18097 Camdenhurst Dr 1 pm to 3 pm $529,990

14013 Albert Way 1 pm to 5 pm $529,900

HAYMARKET

20169

15127 Lilywood Lane 1 pm to 4 pm $1,900

15577 Alderbrook Dr 1 pm to 4 pm $549,900

6905 Noyes Avenue 1 pm to 3 pm $639,000

15358 Admiral Baker Cir 2 pm to 4 pm $659,000

6905 Noyes Ave 1 pm to 3 pm $639,000

15770 Audubon Way 2 pm to 4 pm $639,900

5668 Olympia Fields Pl 1 pm to 5 pm $650,000

MANASSAS

20110

9510 Liberty St 1 pm to 3 pm $439,900

10510 Aspen Wood Ct 2 pm to 4 pm $469,900

9949 Confederate Trl 1 pm to 4 pm $399,999

10321 Butternut Cir 1 pm to 4 pm $319,900

8820 Weems Rd 2 pm to 4 pm $399,900

20111

10196 Ethel Ct 2 pm to 4 pm $539,900

8665 Centerton Lane 2 pm to 4 pm $298,000

8396 Spruce Street 11 am to 1 pm $525,000

10185 Ethel Ct 1 pm to 4 pm $879,000

8396 Spruce St 11 am to 1 pm $525,000

6032 Lady Slipper Lane 1 pm to 3 pm $739,900

9879 Hemlock Hills Ct 2 pm to 4 pm $575,000

20112

8075 Gracie Dr Noon to 3 pm $375,000

5541 Hobsons Choice Loop 1 pm to 4 pm $525,000

12070 Saranac Pl 2 pm to 4 pm $519,900

7982 Counselor Rd 2 pm to 4 pm $494,900

10443 Labrador Loop 1:30 pm to 4 pm $424,900

6099 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $489,990

8005 Ronald Rd 1 pm to 4 pm $385,000

MANASSAS PARK

20111

9401 Katelyn Ct 2:30 pm to 4:30 pm $424,900

9310 Shannon St 1 pm to 4 pm $454,900

NOKESVILLE

20181

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $875,000

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $849,900

OCCOQUAN

22125

315 Overlook Dr #5 1 pm to 4 pm $319,900

TRIANGLE

22172

4234 Potomac Highlands Cir #30 1 pm to 4 pm $299,999

3813 Grafton Ct 1 pm to 4 pm $475,000

4513 Potomac Highlands Cir S #4513 Noon to 3:30 pm $314,990

WOODBRIDGE

22191

15311 Egret Ct 1 pm to 4 pm $429,900

14801 Winding Loop Noon to 3 pm $289,900

680 Watermans Dr #104 1 pm to 4 pm $285,000

1875 Powells Landing Cir 1 pm to 4 pm $599,900

13103 Vineyard Way 1 pm to 4 pm $285,000

1934 Wicklow Ct 1 pm to 4 pm $290,000

16533 Boatswain Cir 11 am to 3 pm $589,900

753 Monument Ave 1 pm to 4 pm $524,900

22192

4103 Plymbridge Lane 1 pm to 4 pm $350,000

12448 Everest Peak Lane 2 pm to 4 pm $379,999

1754 Rockledge Ter 2 pm to 4 pm $495,000

4612 Ryecliff Ct 1 pm to 3 pm $600,000

12461 Lolly Post Lane 1 pm to 3 pm $419,900

4807 Cavallo Way Noon to 3 pm $415,000

2796 Bordeaux Pl #2796 Noon to 2 pm $169,900

11776 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $899,000

3437 Flint Hill Pl 2 pm to 4 pm $430,000

12739 Inverness Way 1 pm to 4 pm $319,900

13319 Vista Forest Dr Noon to 3 pm $520,000

3226 Darden Dr 2 pm to 4 pm $559,900

12567 Cavalier Dr 2 pm to 4 pm $545,000

22193

5302 Macdonald Rd 2 pm to 4 pm $525,000

3301 Esquarre Ct 1 pm to 3 pm $279,999

3236 Bradford St 1 pm to 3 pm $298,900

15170 Cloverdale Rd 2 pm to 4 pm $255,000

5478 Quaint Dr 1 pm to 3 pm $544,000

5257 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $539,900

5759 Moonbeam Dr 1 pm to 3 pm $432,500

13953 Oleander Ct 1 pm to 3 pm $595,000

13124 Haddock Rd 1 pm to 3 pm $305,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

WASHINGTON

22747

6 El Charro Lane 1 pm to 4 pm $289,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

505 Galway Lane 1 pm to 4 pm $268,000

104 Chesterbrook Ct 1 pm to 4 pm $309,900

111 Clearwater Ct Noon to 3 pm $314,999

52 Bridgeport Cir 2 pm to 5 pm $379,900

5 Murray Cir 2 pm to 5 pm $379,000

135 Blast Furnace Way #100 1 pm to 3 pm $259,900

22556

72 Tanterra Dr 11 am to 3 pm $360,000

11 Webb Ct 1 pm to 4 pm $395,000

18 Saint Williams Way 1 pm to 4 pm $449,000

4 Pickett Lane 1 pm to 3 pm $449,900

25 Autumn Dr Noon to 3 pm $499,500