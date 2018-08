Here’s a list of open houses taking place Aug. 18-19 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

55 Southgate Avenue 1 pm to 3 pm $807,000

405 Ashers Farm Rd Noon to 3 pm $674,990

31 Enclave Ct Noon to 5 pm $474,990

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $474,990

1603 Virginia St Noon to 2 pm $649,000

714 Pearson Point Pl 1 pm to 3 pm $695,000

55 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $807,000

244 Prince George St 1 pm to 3 pm $699,999

110 Brewer Ave 1 pm to 4 pm $699,900

629 N Bestgate Rd Noon to 3 pm $354,900

1584 Lancaster Grn 3 pm to 5 pm $1,595,000

714 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $695,000

28 Fleet St 1 pm to 3 pm $549,900

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $435,500

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

1766 Dunton Rd 1 pm to 4 pm $429,900

21403

1359 Sycamore Ave 2 pm to 4 pm $760,000

830 Chester Avenue Noon to 2 pm $1,175,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

22 Enclave Ct Noon to 5 pm $530,364

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

3116 Ervin Ct Noon to 2:30 pm $539,900

10 Enclave Ct Noon to 5 pm $399,990

908 Van Buren St Noon to 3 pm $322,000

1134 Lake Heron Dr #1a 10 am to Noon $275,000

830 Chester Ave Noon to 2 pm $1,175,000

1018 Old Bay Ridge Rd 11 am to 1 pm $549,000

1343 Linden Ave 11 am to 1 pm $529,000

131 Georgetown Rd Noon to 2 pm $227,900

908 Van Buren Street Noon to 3 pm $322,000

721 Warren Dr Noon to 2 pm $1,380,000

1134 Lake Heron Drive 10 am to Noon $275,000

21409

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $694,000

1707 Trents Way 10 am to 4 pm $675,000

1709 Trents Way 10 am to 4 pm $649,900

1704 Trents Way 10 am to 4 pm $694,000

1706 Trents Way 10 am to 4 pm $660,000

1058 Little Magothy Vw 3 pm to 5 pm $599,900

ARNOLD

21012

607 Bay Green Drive 11 am to 1 pm $455,000

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

607 Bay Green Dr 11 am to 1 pm $455,000

410 Beach Rd S 1 pm to 3 pm $2,150,000

1412 Silver Oak Lane 6 pm to 8 pm $654,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $649,990

117 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

113 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

866 Nancy Lynn Lane 1 pm to 3 pm $435,000

596 Kevins Dr Noon to 3 pm $579,900

CHURCHTON

20733

5742 Blaine Rd Noon to 2 pm $349,000

CROFTON

21114

1736 Remington Dr 1 pm to 3 pm $490,000

2701 Bains Ct Noon to 2 pm $549,900

CROWNSVILLE

21032

682 N. Riverside Drive 1 pm to 3 pm $749,000

840 Buttonwood Trl 11 am to 2 pm $564,900

682 N. Riverside Dr 1 pm to 3 pm $749,000

1225 Tailwind Ct 1 pm to 3 pm $799,900

996 Miller Cir 1 pm to 4 pm $374,000

CURTIS BAY

21226

1026 Arborwood Pl 11 am to 1 pm $250,000

DAVIDSONVILLE

21035

3110 Kilkenny Ct 11 am to 1 pm $699,900

1582 Rossback Rd W 4 pm to 6 pm $1,050,000

DEALE

20751

935 Marzoff Rd 10 am to 2 pm $449,900

EDGEWATER

21037

3165 Rolling Road Noon to 3 pm $1,089,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $750,005

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $955,588

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $699,990

3165 Rolling Rd Noon to 3 pm $1,089,000

2809 Clove Lane 2 pm to 4 pm $865,000

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $469,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $479,990

2522 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $489,990

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $479,990

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $459,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $479,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $489,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $449,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

3894 Holly Dr Noon to 2 pm $850,000

FRIENDSHIP

20758

464 Friendship Rd 11 am to 1 pm $425,000

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

GLEN BURNIE

21060

7207 Stallings Drive 11 am to 1 pm $479,950

1127 Fitzhugh Dr Noon to 3 pm $539,900

508 Marley Pointe Court Noon to 2 pm $424,900

7173 Hummingbird Dr 11 am to 1 pm $339,900

7040 Ingrahm Dr 1 pm to 3 pm $320,000

361 Gatewater Ct #e 1 pm to 3 pm $90,000

361 Gatewater Court 1 pm to 3 pm $90,000

508 Marley Pointe Ct Noon to 2 pm $424,900

638 Bunch Ave Noon to 2 pm $310,000

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $315,285

109 Pond View Dr Noon to 4 pm $307,295

100 Stevens Rd 1 pm to 3 pm $249,900

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,565

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,160

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $318,345

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

108 Ralph Rd 11 am to 2 pm $299,700

7207 Stallings Dr 11 am to 1 pm $479,950

21061

250 Pershing Ave Noon to 2 pm $319,900

717 Delmar Ave 11 am to 1 pm $299,900

Glaser Lane 11 am to 4 pm $264,990

HANOVER

21076

8204 Meadowood Dr #01 11:30 am to 4:30 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #02 11:30 am to 4:30 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #03 11:30 am to 4:30 pm $489,990

8267 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $472,399

2914 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $375,265

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $441,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $394,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $349,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $492,471

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

2034 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $467,097

2038 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $461,577

7839 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $475,177

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $484,850

7503 Moraine Dr 11 am to 1 pm $320,000

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $549,900

1478 Pangbourne Way 10 am to Noon $329,900

LAUREL

20708

9304 Palmer Place Noon to 2 pm $240,000

9304 Palmer Pl #5 Noon to 2 pm $240,000

20723

9919 Loch Less Lane Noon to 5 pm $779,990

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

9228 Brewington Lane 11 am to 1 pm $334,900

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

9322 Sydney Way 1 pm to 4 pm $561,000

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $546,010

9153 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $689,858

20724

8617 Red Rock Lane 1 pm to 3 pm $379,900

8407 Winding Trl 1 pm to 3 pm $395,000

LINTHICUM

21090

309 Twin Oaks Rd 11 am to 1 pm $321,489

LOTHIAN

20711

84 Old Solomons Island Rd Noon to 2 pm $549,900

84 Old Solomons Island Road Noon to 2 pm $549,900

MILLERSVILLE

21108

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

1132 Nichols Ct 1 pm to 3 pm $695,000

28 Larbo Rd Noon to 2 pm $429,900

107 Barbaro Ct Noon to 4 pm $624,450

109 Barbaro Ct Noon to 4 pm $615,000

112 Barbaro Ct Noon to 4 pm $650,000

8375 Oakwood Rd 1 pm to 3 pm $399,900

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

ODENTON

21113

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $649,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

2605 Rainy Spring Ct Noon to 2 pm $330,000

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

1474 Catbriar Way Noon to 5 pm $699,990

2705 Thornbrook Ct 2 pm to 4 pm $379,900

1244 Annapolis Rd 1 pm to 4 pm $499,000

2445 Blue Spring Ct #101 1 pm to 3 pm $199,900

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $674,990

2896 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $829,985

2894 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $874,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $599,990

PASADENA

21122

7844 Camp Road Noon to 2 pm $320,000

1680 Twickenham Rd 11 am to 2 pm $585,000

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7844 Camp Rd Noon to 2 pm $320,000

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $572,494

426 Park Creek Rd Noon to 2 pm $549,900

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $545,049

7963 Meridian Dr Noon to 5 pm $540,990

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $499,990

7931 Meridian Dr Noon to 5 pm $449,990

813 209th St Noon to 2 pm $345,900

220 Asbury Rd 11 am to 1 pm $285,900

8061 Pendragon Way 1 pm to 3 pm $299,000

201 Hickory Point Rd 1 pm to 4 pm $439,000

SEVERN

21144

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $504,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $509,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $529,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $489,990

805 Elmhurst Rd 1 pm to 3 pm $350,000

1004 Cortana Ct 1 pm to 4 pm $559,990

7703 Argonaut St 1 pm to 3 pm $279,000

1126 Carinoso Cir Noon to 2 pm $354,900

8323 Canyon Oak Dr 1 pm to 3 pm $589,900

SEVERNA PARK

21146

281 Wilderness Rd 1 pm to 3 pm $1,169,000

908 Saint Martins Loop 2 pm to 4 pm $629,900

125 Earleigh Heights Rd 2 pm to 4 pm $299,000

125 Earleigh Heights Road 2 pm to 4 pm $299,000

908 Saint Martins Loop 2 pm to 4 pm $629,900

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

1170 Steamboat Rd Noon to 3 pm $369,500

5075 Lerch Dr 1 pm to 3 pm $420,000

TRACYS LANDING

20779

6555 Clagett Ave Noon to 3 pm $675,000

WEST RIVER

20778

915 Judge Ct E Noon to 2 pm $399,900

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

3925 Island Landing Ct Noon to 2 pm $1,199,000

CHESAPEAKE BEACH

20732

4011 27th St Noon to 2 pm $839,000

2925 Galway Lane 1 pm to 3 pm $288,500

HUNTINGTOWN

20639

3831 Defense Lane 11 am to 5 pm $617,256

2045 Potts Point Rd Noon to 2 pm $975,000

4325 Pleasant Ct 11 am to 2 pm $499,900

LUSBY

20657

11586 Winnebago Lane Noon to 2 pm $315,000

12858 Lake View Dr Noon to 2 pm $249,500

7715 Schooner Dr Noon to 3 pm $309,900

NORTH BEACH

20714

4112 Chestnut Ave 10 am to Noon $275,000

OWINGS

20736

7092 Prout Rd Noon to 2 pm $474,900

1875 Shepherd Lane 1 pm to 4 pm $445,000

PRINCE FREDERICK

20678

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,909

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $324,938

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $325,543

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1005 Tangler Cir 1 pm to 3 pm $449,900

805 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $479,990

BRANDYWINE

20613

12914 Steam Mill Farm Dr Noon to 2 pm $670,000

12903 Lafayette Hill Ct Noon to 3 pm $691,235

12503 Morano Dr 1 pm to 3 pm $295,000

6008 Accokeek Rd 2 pm to 4 pm $295,000

CHARLOTTE HALL

20622

14545 Turnwood Pl 11 am to 2 pm $298,978

HUGHESVILLE

20637

16615 Clydesdale Pl Noon to 2 pm $379,999

LA PLATA

20646

5316 Lily Ct 1 pm to 3 pm $379,900

POMFRET

20675

8285 Abc Farm Pl Noon to 2 pm $449,999

PORT TOBACCO

20677

7574 Silverthorne Ct 11 am to 4 pm $469,900

7584 Knotting Hill Lane 11 am to 2 pm $474,900

WALDORF

20601

5460 Ingersoll Pl 11 am to 2 pm $519,900

2126 Racquet Pl 11 am to 2 pm $240,000

11540 Acton Lane Noon to 2 pm $369,400

12190 Montreat Pl 10 am to 1 pm $329,900

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $349,580

10041 Selkie Lane 1 pm to 4 pm $459,990

3625 Forest View Dr 10 am to 4 pm $320,000

20602

5816 River Shark Way 11 am to 5 pm $325,000

20603

10102 Astill Ct 2 pm to 5 pm $305,000

WHITE PLAINS

20695

3301 Aldgate Ct 11 am to 11 am $435,000

11311 Tolkien Ave 1 pm to 5 pm $314,790

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5771 Morland Dr N 1 pm to 3 pm $470,000

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

FREDERICK

21701

50 North Pl Noon to 2 pm $375,000

1009 Mercer Pl 1 pm to 3 pm $489,000

715 Northside Dr Noon to 2 pm $319,900

21702

7000 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $450,000

2507 Rocky Pointe Ct 11 am to 1 pm $449,900

9027 Mountainberry Cir Noon to 2 pm $449,990

21703

597 Cawley Dr #5 2a 1 pm to 3 pm $186,000

5009 Small Gains Way 1 pm to 4 pm $479,000

5009 Small Gains Way 1 pm to 4 pm $479,000

6212 Margarita Way #6212 10 am to Noon $295,000

5606 Rockledge Ct Noon to 2 pm $247,500

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $539,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6599 Corbell Way 1 pm to 4 pm $379,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $629,403

4661 Calisto Way 1 pm to 4 pm $361,490

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $499,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $499,990

6554 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $549,990

21704

3609 Katherine Way 1 pm to 3 pm $409,900

3561 Katherine Way 1 pm to 3 pm $390,000

9410 Singleton Pl 1 pm to 3 pm $364,900

9111 Charterhouse Rd Noon to 2 pm $750,000

IJAMSVILLE

21754

5222 Muirfield Dr 2 pm to 4 pm $999,900

JEFFERSON

21755

1911 Gapland Rd 1 pm to 3 pm $382,500

MOUNT AIRY

21771

4705 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $310,000

2813 Gillis Rd 1 pm to 3 pm $460,000

1916 Reading Ct 11 am to 1 pm $325,000

5813 Western View Pl Noon to 3 pm $379,000

12345 Sherwood Forest Dr Noon to 2 pm $449,900

12601 West Oak Dr 11 am to 1 pm $540,000

MYERSVILLE

21773

3438 Brethren Church Road 1 pm to 3 pm $359,000

3438 Brethren Church Rd 1 pm to 3 pm $359,000

NEW MARKET

21774

6872 E Shavano Rd 11 am to 6 pm $511,940

5517 Roy Ct Noon to 2 pm $365,000

6780 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $539,900

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $579,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

6874 Woodridge Rd Noon to 4 pm $499,990

6878 Woodridge Rd Noon to 4 pm $559,990

6858 Woodridge Rd Noon to 4 pm $589,990

6714 Balmoral Overlook 2 pm to 4 pm $514,900

WALKERSVILLE

21793

100 Edinburgh Ct 1 pm to 3 pm $227,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6116 Rippling Tides Ter 1 pm to 4 pm $949,900

13810 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13610 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,199,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13619 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

10835 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

10835 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,079,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6211 Northrop Way 1 pm to 3 pm $975,000

COLUMBIA

21045

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $534,900

6880 Many Days 1 pm to 3 pm $450,000

7394 Sweet Clover 2 pm to 4 pm $315,000

ELKRIDGE

21075

8882 Purple Iris Lane #7 1 pm to 3 pm $414,900

6463 Sedgwick St 1 pm to 3 pm $284,900

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $419,990

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $437,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

ELLICOTT CITY

21042

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $809,990

3304 Arlington Ct Noon to 5 pm $934,990

3014 Croft Way Noon to 5 pm $799,990

3010 Croft Way Noon to 5 pm $904,990

3011 Croft Way Noon to 5 pm $869,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $835,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3218 Hearthstone Rd 1 pm to 3 pm $525,000

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

3618 Macalpine Rd 1 pm to 3 pm $575,000

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $659,990

2712 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

3304 Arlington Ct Noon to 5 pm $934,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $809,990

10954 Fairmont Lane Noon to 4 pm $699,900

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $809,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $774,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $884,990

21043

9826 Sawmill Branch Trl Noon to 5 pm $699,990

2550 Vineyard Springs Way Noon to 5 pm $734,990

6019 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $484,990

9819 Soapstone Trl #1 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #3 11:30 am to 4 pm $794,990

9819 Soapstone Trl #2 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #4 11:30 am to 4 pm $819,990

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $859,990

6000 Charles Xing Noon to 5 pm $47,499

9817 Sawmill Branch Trl 11:30 am to 4:30 pm $679,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

11019 Martha Way Noon to 5 pm $1,019,990

7895 Tuckahoe Ct Noon to 3 pm $619,000

HIGHLAND

20777

7410 Haven Ct Noon to 5 pm $1,169,900

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $734,990

2004 Sleepy Hollow Dr 2 pm to 4 pm $678,000

15205 Torino Way Noon to 5 pm $719,990

835 The Old Station Ct 3 pm to 5 pm $767,500

2004 Sleepy Hollow Drive 2 pm to 4 pm $678,000

WOODSTOCK

21163

10514 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10505 Chester Way 2 pm to 4 pm $710,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5225 Pooks Hill Road 2 pm to 4 pm $164,900

9121 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,290

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,429,900

5225 Pooks Hill Rd #1116s 2 pm to 4 pm $164,900

20816

5808 Cleves Lane 1 pm to 4 pm $775,000

20817

8900 Charred Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

6700 Selkirk Dr 1 pm to 3 pm $1,649,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 5 pm $1,349,999

BOYDS

20841

14110 Bear Creek Dr 1 pm to 4 pm $630,000

BROOKEVILLE

20833

2503 Brown Farm Ct 1 pm to 3 pm $825,000

BURTONSVILLE

20866

4306 Camley Way 1 pm to 4 pm $734,900

CLARKSBURG

20871

24421 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $625,000

5 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $899,990

6 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $924,990

7 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

8 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

9 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

10 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

11 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

12 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $449,900

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

DAMASCUS

20872

27512 Mt Radnor Dr Noon to 2 pm $399,000

DERWOOD

20855

16500 Grande Vista Dr 1 pm to 3 pm $509,900

DICKERSON

20842

4 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

5 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

6 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

1 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $834,990

2 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $794,990

GAITHERSBURG

20877

17610 Larchmont Ter 1 pm to 3 pm $287,000

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

305 Leafcup Rd 2 pm to 4 pm $399,900

20879

7512 Boxberry Ter Noon to 3 pm $529,900

11124 Black Forest Way Noon to 3 pm $275,000

19816 Bramble Bush Dr 1 pm to 3 pm $420,000

20882

21020 Goshen Rd Noon to 2 pm $539,000

GERMANTOWN

20874

19442 Caravan Dr 1 pm to 4 pm $395,000

17135 Black Rock Rd 2 pm to 4 pm $579,900

18633 Village Fountain Dr Noon to 3 pm $349,990

Wallich Way #lot 31 11 am to 5:30 pm $474,055

Wallich Way #lot 29 11 am to 5:30 pm $536,445

20876

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $294,900

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

HYATTSVILLE

20782

3117 Nicholson St 10 am to Noon $349,900

4810 Crest View Dr #53 11 am to 5 pm $364,990

2407 Marsh Pt #101b 11 am to 5 pm $379,990

3407 Sentinel Dr #508d 11 am to 5 pm $456,990

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

20784

4200 73rd Ave 2 pm to 4 pm $229,995

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

11206 Mitscher St 1 pm to 3 pm $599,000

3607 Farragut Ave 1 pm to 4 pm $960,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8609 Holly Pond Pl 1 pm to 4 pm $410,000

20407 Shadow Oak Ct 1 pm to 4 pm $310,000

NORTH BETHESDA

20852

11800 Old Georgetown Rd #1209 2 pm to 4 pm $415,000

OLNEY

20832

17815 Buehler Rd #1-D-3 1 pm to 4 pm $169,900

POOLESVILLE

20837

18610 Jerusalem Church Rd 11:30 am to 1 pm $255,000

17512 Lilli St Noon to 2 pm $219,900

POTOMAC

20854

11006 Old Coach Rd Noon to 2 pm $3,800

ROCKVILLE

20850

14344 Potomac Heights Lnae 11 am to 4 pm $789,990

14247 Travilah Rd 11 am to 4 pm $774,990

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $769,990

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

19 Chantilly Ct 1 pm to 4 pm $479,900

11218 Potomac Oaks Dr 1 pm to 4 pm $995,000

59 Calabash Ct 2 pm to 4 pm $699,800

217 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $660,000

20853

13306 Turkey Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $425,000

13916 Parkland Dr 1 pm to 4 pm $425,000

4305 Crossway Ct 2 pm to 4 pm $829,000

SILVER SPRING

20901

9940 Moss Ave 2 pm to 4 pm $535,000

10700 Lockridge Dr 2 pm to 4 pm $469,000

1118 Loxford Ter 1 pm to 4 pm $430,000

9509 Dallas Ave 1 pm to 3 pm $479,900

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $574,500

20902

11517 Mapleview Dr 2 pm to 4 pm $429,900

703 Northwood Ter 1 pm to 3 pm $439,950

20903

2000 Pagebrook Rd 1 pm to 4 pm $575,000

20904

1503 Crestline Rd 1 pm to 3 pm $485,000

20905

1622 Maydale Dr 1 pm to 3 pm $575,000

20906

12715 Gould Rd 2 pm to 4 pm $375,000

12915 Crisfield Rd 1 pm to 4 pm $425,900

2001 Longmead Rd 1 pm to 4 pm $614,500

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

8305 Piney Branch Rd Noon to 2 pm $474,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

13115 Oriole Dr 1 pm to 3 pm $399,900

11207 Deer Leap Ct 1 pm to 3 pm $280,000

11218 Cherry Hill Rd #229 1 pm to 4 pm $1,600

BOWIE

20715

14613 London Lane 11 am to 2 pm $275,000

20720

12708 Willow Marsh Lane 1 pm to 3 pm $699,000

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $594,990

14004 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $669,990

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

4214 Manor Field Dr Noon to 4 pm $486,990

4314 Declairmonts Field Dr Noon to 4 pm $519,990

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4303 Turf Field Ct 11 am to 5 pm $649,990

6302 Gwinnett Lane 11 am to 2 pm $330,000

20721

3706 Waterford Mill Rd 2 pm to 4 pm $924,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

436 Shady Glen Dr 2 pm to 4 pm $240,000

1403 Brooke Rd 11 am to 2 pm $445,000

4210 Torque St 1 pm to 3 pm $265,000

7440 Calder Dr 11 am to 1 pm $249,900

CHEVERLY

20785

2808 64th Ave Noon to 2 pm $359,900

CLINTON

20735

9503 Silver Fox Turn 2 pm to 5:30 pm $340,000

8708 Helmsley Dr 1 pm to 3 pm $467,000

10412 Wrensong Lane 11 am to 2 pm $371,999

8811 Helmsley Dr 1 pm to 3 pm $509,000

FORT WASHINGTON

20744

913 Wrigley Pl 3 pm to 6 pm $2,200

GLENARDEN

20706

9410 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $435,815

2404 St. Nicholas Way 1 pm to 4 pm $599,990

GLENN DALE

20769

12211 Justice Pl 1 pm to 3 pm $515,000

6906 Pine Valley Dr 1 pm to 3 pm $359,000

GREENBELT

20770

5204 Rock Quarry Ave Noon to 4 pm $514,990

LANHAM

20706

9315 Woodberry St 11 am to 2 pm $315,000

10109 Dorsey Lane 11 am to 4 pm $348,485

10018 Aerospace Rd #110e 11 am to 5 pm $384,990

9503 Van Buren St 1 pm to 4 pm $279,000

LARGO

20774

9924 Vista Pointe Dr #204a Noon to 4 pm $383,485

NATIONAL HARBOR

20745

724 Sentry Sq 1 pm to 3 pm $610,000

157 Fleet St #401 1 pm to 3 pm $349,999

OXON HILL

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

119 Rolph Dr 2 pm to 4 pm $275,000

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $547,490

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SUITLAND

20746

4941 Crosier St 11 am to 1 pm $485,000

TEMPLE HILLS

20748

5115 Wilkins Dr 11 am to 1 pm $295,000

6606 Beechwood Dr Noon to 3 pm $275,000

UNIVERSITY PARK

20782

6606 Baltimore Ave 1 pm to 4 pm $699,000

UPPER MARLBORO

20772

11007 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $477,154

12116 Sand Wedge Lane Noon to 3 pm $529,990

9405 Pirouette Ct Noon to 4 pm $679,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $464,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $509,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

0 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $394,990

5312 Glover Park Dr #3300g 11 am to 5 pm $418,000

13142 Ripon Pl Noon to 2 pm $257,000

15122 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $394,990

10710 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $469,031

11006 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $483,863

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $409,990

15115 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $430,575

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $419,990

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $478,880

15117 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

15123 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $419,990

10800 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $480,665

20774

102 College Station Dr 1 pm to 4 pm $278,000

9507 Westerdale Dr 1 pm to 3 pm $399,900

3810 Effie Fox Way #903f Noon to 4 pm $420,000

701 Cranston Ave #od01 Noon to 4 pm $479,990

3010 Presidential Golf Dr Noon to 4 pm $499,000

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13906 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

13905 Hebron Lane 11 am to 5 pm $659,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

3727 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $459,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23570 Fdr Blvd #405 11 am to 3 pm $193,848

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $374,990

43683 Winterberry Way 11 am to 6 pm $262,095

43695 Winterberry Way Noon to 4 pm $253,095

43707 Winterberry Way 11 am to 6 pm $253,095

43725 Winterberry Way Noon to 4 pm $260,710

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $262,990

0 Lillaflora Dr 11 am to 6 pm $399,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $589,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

23019 Mountain Laurel Lane Noon to 4 pm $259,045

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

HOLLYWOOD

20636

44848 Hickory Landing Way 1 pm to 3 pm $322,000

LEXINGTON PARK

20653

20808 Rosslare Ct 10 am to Noon $370,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1586 Eaton Way 4:30 pm to 7 pm $1,695,000

630 Howards Loop 2 pm to 4 pm $340,000

307 Monterey Avenue 1 pm to 3 pm $1,150,000

1709 Point No Point Drive 2 pm to 4 pm $579,900

1586 Eaton Way 4:30 pm to 7 pm $1,695,000

214 South Cherry Grove Ave 2 pm to 4 pm $599,500

630 Howards Loop 2 pm to 4 pm $340,000

307b Monterey Ave 1 pm to 3 pm $1,150,000

1709 Point No Point Dr 2 pm to 4 pm $579,900

614 Glenfield Ct Noon to 2 pm $460,000

970 Shadewater Way Noon to 3 pm $599,000

13 Harbour Heights Dr 11 am to 1 pm $289,000

619 Cherry Grove Ave S 1 pm to 3 pm $407,000

214 South Cherry Grove Avenue 2 pm to 4 pm $599,500

75 Charles St 1 pm to 3 pm $2,499,000

21403

168 W. Lake Dr Noon to 2 pm $2,999,000

11 Spa Creek Lndg #a2 1 pm to 3 pm $367,000

1032 Timber Creek Dr 2 pm to 4 pm $389,000

40c Amberstone Ct 1 pm to 3 pm $235,000

717 Chester Ave 1 pm to 4 pm $3,199,000

11 Spa Creek Landing 1 pm to 3 pm $367,000

5 Dorchester Dr 1 pm to 3 pm $222,900

168 W. Lake Drive Noon to 2 pm $2,999,000

1043 Hyde Park Dr Noon to 2 pm $464,900

21409

876 Stonehurst Ct 1:30 pm to 3:30 pm $350,000

942 Barracuda Cove Ct Noon to 2 pm $950,000

1036 Saint Margarets Dr 2 pm to 4 pm $339,900

876 Stonehurst Court 1:30 pm to 3:30 pm $350,000

926 Barracuda Cove Ct 1 pm to 3 pm $925,000

1401 Congress Ct Noon to 2 pm $699,000

1127 Riverboat Ct 1 pm to 3 pm $275,000

1701 River Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $749,900

ARNOLD

21012

162a Severn Way 4 pm to 4:30 pm $2,000

1415 Medinah Ct 11 am to 1 pm $249,500

956 Phillips Dr 1 pm to 3 pm $529,000

956 Phillips Drive 1 pm to 3 pm $529,000

1415 Medinah Court 11 am to 1 pm $249,500

570 Quaker Ridge Ct 2 pm to 4 pm $297,500

CHURCHTON

20733

1002 Red Maple View Ter 1 pm to 3 pm $589,000

CROFTON

21114

2104 Laurance Ct Noon to 4 pm $315,000

1612 Ebbotts Pl 1 pm to 4 pm $510,000

CROWNSVILLE

21032

502 Teak Rd 10 am to Noon $769,900

517 Teak Rd 10 am to Noon $839,900

521 Teak Rd 10 am to Noon $839,900

2007 Coleridge Lane 1 pm to 3 pm $755,000

2032 Penderbrooke Dr 1 pm to 3 pm $769,900

517 Teak Road 10 am to Noon $839,900

521 Teak Road 10 am to Noon $839,900

502 Teak Road 10 am to Noon $769,900

2032 Penderbrooke Drive 1 pm to 3 pm $769,900

2031 Penderbrooke Dr 1 pm to 3 pm $1,050,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $400,000

2604 Howard Grove Rd 11 am to 1 pm $784,900

EDGEWATER

21037

3648 Otis Ave 1 pm to 3 pm $425,000

3909 Bayside Dr Noon to 2 pm $1,999,900

909 Mayo Rd 1 pm to 3 pm $314,900

3680 1st Ave 11 am to 2 pm $499,900

GAMBRILLS

21054

927 Autumn Valley Lane Noon to 2 pm $450,000

927 Autumn Valley Lane Noon to 2 pm $450,000

622 Highland Farms Cir 3 pm to 5 pm $430,000

1007 Ice Castle Ct 1 pm to 4 pm $579,900

GLEN BURNIE

21060

615 Opel Rd Noon to 3 pm $279,500

1029 1st St Noon to 2 pm $285,000

7808 Maple Run Ct 1 pm to 3 pm $415,000

111 Beth Rd 1 pm to 3 pm $249,900

21061

226 Saint James Drive 1 pm to 3 pm $299,999

226 Saint James Dr 1 pm to 3 pm $299,999

115 Sauers Lane 1 pm to 3 pm $439,900

HANOVER

21076

1543 Oakley Lane 1 pm to 3 pm $370,000

7622 Elmcrest Rd Noon to 2 pm $480,000

2650 Shade Branch Rd 1 pm to 2 pm $397,000

HARMANS

21077

9 Lexington Rd 1 pm to 3 pm $339,000

LAUREL

20723

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $715,000

10011 Fennel Way 1 pm to 5 pm $719,000

9440 Riverbrink Ct 1 pm to 3 pm $260,000

10136 Deep Skies Dr 2 pm to 4 pm $579,999

7914 Belgaro Rd 1 pm to 3 pm $415,000

20724

2996 Wild Iris Way 2 pm to 4 pm $500,000

3610 Sweetbush Trl 1 pm to 3 pm $396,000

MILLERSVILLE

21108

8535 Veterans Hwy #1-102 1 pm to 3 pm $254,900

ODENTON

21113

706 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $305,000

7631 Found Artifact Dr 1 pm to 3 pm $477,900

7621 Found Artifact Dr 1 pm to 3 pm $469,900

1204 Hillcrest Rd Noon to 2 pm $379,900

2563 Blue Water Blvd 11 am to 1 pm $289,000

2345 Sandy Walk Way 1 pm to 3 pm $349,900

1319 Chapelview Dr Noon to 2 pm $329,900

2646 Cedar Elm Dr 1 pm to 3 pm $320,000

594 Rita Dr 2 pm to 4 pm $315,000

823 Patuxent Run Cir Noon to 3 pm $355,000

PASADENA

21122

163 Lake Shore Drive 1 pm to 3 pm $572,000

163 Lake Shore Dr 1 pm to 3 pm $572,000

256 Glen Ct 1 pm to 3 pm $249,500

7844 Greengate Way 1 pm to 4 pm $269,900

7802 Catherine Ave 1 pm to 3 pm $362,900

237 Carvel Rd 10 am to 2 pm $395,000

1622 Carnoustie Dr Noon to 2 pm $829,900

7830 Burgess Rd 1 pm to 3 pm $675,000

302 Goldenrod Dr 1 pm to 4 pm $674,000

SEVERN

21144

7904 Rosebud Ct 1 pm to 3 pm $484,900

8242 Riviera Dr 1 pm to 3 pm $340,000

7813 Grandison Way 1 pm to 3 pm $489,500

1373 Dicus Mill Rd 1 pm to 3 pm $500,000

1422 Illinois Ave 1 pm to 3 pm $425,000

SEVERNA PARK

21146

507 Heavitree Lane 1 pm to 3 pm $799,900

507 Heavitree Lane 1 pm to 3 pm $799,900

3 Kagee Ct 1 pm to 3 pm $809,900

503 Pinefield Dr 12:30 pm to 2:30 pm $765,000

SHADY SIDE

20764

1523 Robinson Rd Noon to 2 pm $324,999

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2218 Ivy Lane #2 Noon to 2 pm $332,900

7208 Chesapeake Village Blvd 1 pm to 3 pm $475,000

2256 Forest Ridge Ter #1 Noon to 2 pm $272,000

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct Noon to 4 pm $559,900

HUNTINGTOWN

20639

2748 Queensberry Dr 11:30 am to 1:30 pm $478,500

2739 Queensberry Dr 11:30 am to 1:30 pm $485,000

LUSBY

20657

2619 Chambers Pl Noon to 3 pm $374,900

120 Walnut Cove Dr 10 am to 1 pm $415,000

NORTH BEACH

20714

3680 Bedford Dr Noon to 3 pm $338,500

OWINGS

20736

1162 Amber Way 3 pm to 5 pm $515,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

3311 Tianna Way Noon to 3 pm $329,900

BRANDYWINE

20613

7806 Lusbys Turn 1 pm to 3 pm $469,900

14111 Kydan Ct Noon to 3 pm $389,000

12508 Bredon Ct 1 pm to 4 pm $299,000

HUGHESVILLE

20637

6722 Caddis Pl 1 pm to 4 pm $580,000

MECHANICSVILLE

20659

40245 Hidden Meadow Lane 11 am to 1 pm $259,900

NEWBURG

20664

13669 Dickerson Lane 1 pm to 3 pm $315,000

WALDORF

20601

9906 Claymore Pl 1 pm to 4 pm $399,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $346,990

20602

11927 Winged Foot Ct 11 am to 1 pm $419,900

WHITE PLAINS

20695

10241 Warfield St 1 pm to 3 pm $400,000

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

2613 Monocacy Ford Road 1 pm to 4 pm $364,900

2215 Parish Lane 1 pm to 3 pm $324,900

28 South St 1 pm to 4 pm $368,000

2648 Monocacy Ford Rd 1 pm to 3 pm $799,900

6367 Meandering Woods Ct 10 am to Noon $289,900

6123 Fieldcrest Dr 3 pm to 5 pm $449,900

2613 Monocacy Ford Rd 1 pm to 4 pm $364,900

7132 Linganore Rd Noon to 2 pm $300,000

7984 Clipper Ct 1 pm to 3 pm $273,500

2124 Carroll Creek View Ct 1 pm to 4 pm $420,000

524 Klineharts Aly Noon to 3 pm $419,900

11575 Liberty Oak Dr 11:30 am to 4 pm $319,900

2430 Stoney Creek Rd 1 pm to 4 pm $340,000

200 12th St 1 pm to 3 pm $399,900

21702

22 Vienna Ct 2 pm to 4 pm $192,000

12002 Gambrill Park Rd 2 pm to 4 pm $619,000

21703

5402 Duke Ct 1 pm to 3 pm $264,900

6202 Alan Linton Blvd W 1 pm to 3 pm $534,500

5802f Olive Ct #415 1 pm to 3 pm $195,000

6210 Alan Linton Blvd W 1 pm to 3 pm $539,000

5104 Continental Dr 1 pm to 4 pm $484,900

5514 Upper Mill Ter N 1:30 pm to 4 pm $287,500

21704

3939 Loch Ness Court 1 pm to 4 pm $487,000

3668 Byron Cir 1 pm to 3 pm $559,900

3939 Loch Ness Ct 1 pm to 4 pm $487,000

IJAMSVILLE

21754

10917 Horan Ct 1 pm to 3 pm $724,900

MIDDLETOWN

21769

334 S Jefferson Street 1 pm to 3 pm $340,000

8641 Pete Wiles Rd 1:30 pm to 3:30 pm $579,900

334 S Jefferson St 1 pm to 3 pm $340,000

MOUNT AIRY

21771

4040 Baltimore National Pike 1 pm to 3 pm $785,000

7709 Harvest Hills Ct 1 pm to 3 pm $489,900

7 West Rd 1 pm to 3 pm $339,000

1890 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $455,000

1425 Chessie Ct 1 pm to 3 pm $310,000

1204 Conestoga Ct 2 pm to 4 pm $399,000

NEW MARKET

21774

6927 Country Club Ter 12:30 pm to 2:30 pm $419,900

5761 Country Wood Ct 1 pm to 3 pm $379,900

THURMONT

21788

3 Hammaker St 1 pm to 3 pm $289,900

URBANA

21704

8945 Amelung St 1 pm to 4 pm $360,000

WALKERSVILLE

21793

8761 Treasure Ave 1 pm to 3 pm $205,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10001 Frank Tippett Rd Noon to 3 pm $380,000

CLARKSVILLE

21029

6100 Eternal Ocean Pl 1 pm to 3 pm $799,900

6020 Winter Grain Path 2:30 pm to 4:30 pm $770,000

COLUMBIA

21044

5253 Columbia Rd #376 1 pm to 3 pm $380,000

10601 Glass Tumbler Path 1 pm to 3 pm $659,900

5149 Columbia Rd #33 1 pm to 3 pm $360,000

11017 Wood Elves Way 1 pm to 3 pm $599,900

6809 Pyramid Way 1 pm to 3 pm $289,901

5428 El Camino #1a 2 pm to 3 pm $184,900

10502 Eastwind Way 1 pm to 3 pm $335,000

10551 Twin Rivers Rd #f-2 1 pm to 3 pm $160,000

9814 Davidge Dr 2 pm to 4 pm $538,900

21045

7132 Lasting Light Way 2 pm to 4 pm $309,900

6316 Loring Dr 1 pm to 3 pm $314,500

6168 Camelback Lane 1 pm to 3 pm $439,900

8849 Shining Oceans Way #32 1 pm to 3:30 pm $575,000

8529 Black Star Cir 1 pm to 4 pm $2,150

21046

9038 Constant Crse 1 pm to 3 pm $365,000

DAYTON

21036

13615 Voland Ct 1 pm to 3 pm $630,000

ELKRIDGE

21075

5830 Claremont Drive 1 pm to 3 pm $565,000

6709 Caleb Dorsey Sq #40 1 pm to 3 pm $365,000

5830 Claremont Dr 1 pm to 3 pm $565,000

5936 Meadow Rose Noon to 2 pm $385,000

ELLICOTT CITY

21042

12729 Folly Quarter Rd Noon to 2 pm $699,000

12118 Frederick Rd Noon to 2 pm $829,500

12026 Lamplighter Dr 1 pm to 3 pm $790,000

12115 Mount Albert Rd 1 pm to 3 pm $699,900

3623 Lynway Ct 1 pm to 3 pm $759,900

3214 Hearthstone Rd 1 pm to 3:30 pm $520,000

10333 Breconshire Rd 1 pm to 4 pm $785,000

2602 Melba Rd 1 pm to 3 pm $450,000

3724 Tustin Rd 1 pm to 3 pm $580,000

10364 Waverly Woods Dr 1 pm to 3 pm $675,000

21043

5203 Font Rd 1 pm to 3 pm $699,900

4833 Lauren Ct 1 pm to 3 pm $515,000

4109 Old Columbia Pike 2 pm to 4 pm $399,900

8034 Four Quarter Rd 2 pm to 4 pm $535,000

3105 Edgewood Rd 1 pm to 3 pm $750,000

4646 Dower Dr 1 pm to 3 pm $435,000

7812 Falling Leaves Ct 1 pm to 3 pm $319,900

FULTON

20759

7734 Water Street 1 pm to 3 pm $599,900

11728 Pindell Chase Dr 1 pm to 3 pm $1,299,900

7853 Tuckahoe Ct 1 pm to 3 pm $595,000

11395 Iager Blvd #24 1 pm to 3 pm $529,000

7819 Early Morning St 11 am to 1 pm $1,035,000

7672 Maple Lawn Boulevard 1 pm to 3 pm $384,900

7672 Maple Lawn Blvd 1 pm to 3 pm $384,900

7734 Water St 1 pm to 3 pm $599,900

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $989,990

12720 Lime Kiln Rd 1 pm to 3 pm $850,000

7646 Greendell Lane 2 pm to 4 pm $987,000

7646 Greendell Lane 2 pm to 4 pm $987,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2725 Woodridge Ct 1 pm to 3 pm $849,900

2940 New Rover Rd 1 pm to 4 pm $845,000

WOODBINE

21797

1955 Heron Dr 1 pm to 3 pm $625,000

WOODSTOCK

21163

10402 Popkins Ct 1 pm to 3 pm $749,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $899,000

BETHESDA

20814

7500 Woodmont Ave #s1217 2 pm to 4 pm $799,000

4821 Montgomery Lane #104 2 pm to 4 pm $975,000

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

171 Winsome Cir 1 pm to 3 pm $1,259,000

5225 Pooks Hill Rd #128s 1 pm to 3 pm $650,000

5225 Pooks Hill Rd #1214s 1:30 pm to 4:30 pm $139,000

9825 Old Georgetown Rd 1 pm to 3 pm $775,000

9409 Locust Hill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

20816

5316 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

6450 Brookes Lane #4 2 pm to 4 pm $1,950,000

6450 Brookes Lane #6 2 pm to 4 pm $1,750,000

6004 Osceola Rd 1 pm to 4 pm $929,000

5009 Sentinel Dr #55 2 pm to 4 pm $315,000

5101 River Rd #1610 1 pm to 4 pm $320,000

5301 Westbard Cir #146 1 pm to 3 pm $315,000

20817

7212 Heatherhill Rd 1 pm to 4 pm $1,365,000

6508 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $1,148,000

7005 Buxton Ter 2 pm to 4 pm $1,125,000

5910 Johnson Ave 1 pm to 4 pm $1,539,900

5609 Roosevelt St 2 pm to 4 pm $1,599,000

8302 Rising Ridge Way 2 pm to 4 pm $820,000

8713 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,150,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,819,000

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

8053 Rising Ridge Rd 1 pm to 3 pm $775,000

7803 English Way 1 pm to 3 pm $849,990

5609 Roosevelt Street 2 pm to 4 pm $1,599,000

9049 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,795,000

9231 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,169,000

5522 Mckinley St 1 pm to 4 pm $1,690,000

8405 River Rock Ter 1 pm to 3:30 pm $1,260,000

BOYDS

20841

12914 Ethel Rose Way Noon to 3 pm $385,000

BRINKLOW

20862

3 Brighton Knolls Ct 2 pm to 4 pm $759,000

BROOKEVILLE

20833

2709 Gold Mine Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

BURTONSVILLE

20866

14908 Perrywood Dr Noon to 4 pm $649,900

14922 Saddle Creek Dr 1 pm to 3 pm $424,900

CHEVY CHASE

20815

7 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,175,000

4601 Park Ave #1216r Noon to 2 pm $285,000

5500 Friendship Blvd #1214n 1 pm to 3 pm $299,900

4515 Willard Ave #1017s 2 pm to 4 pm $250,000

5818 Hillburne Way 2 pm to 4 pm $1,689,000

2 Primrose St 2 pm to 4 pm $2,197,000

4604 De Russey Pkwy 2 pm to 3:30 pm $1,330,000

4242 East West Hwy #701 2 pm to 4 pm $250,000

4515 Willard Ave #2321s 2 pm to 4 pm $399,900

CLARKSBURG

20871

12901 Benton Park Cir Noon to 2 pm $575,000

23945 Catawba Hill Dr Noon to 2 pm $429,000

23104 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $765,000

10402 Regina Ct 1 pm to 4 pm $474,500

12559 Horseshoe Bend Cir 1 pm to 4 pm $459,900

11914 Chestnut Branch Way 1 pm to 4 pm $587,500

13402 Latrobe Lane #3387 Noon to 4 pm $415,000

23069 Winged Elm Dr 1 pm to 4 pm $575,000

23018 Turtle Rock Ter 1 pm to 4 pm $749,990

22210 Fair Garden Lane 1 pm to 4 pm $579,900

DAMASCUS

20872

9424 Damascus Rd 12:30 pm to 3 pm $975,000

10805 Show Pony Pl 1 pm to 4 pm $430,000

24723 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $724,990

10621 Santa Anita Ter 1 pm to 3 pm $369,900

DARNESTOWN

20878

15602 Bondy Lane 1 pm to 4 pm $647,300

DERWOOD

20855

6004 Muncaster Mill Rd 1 pm to 3 pm $875,000

7804 Miller Fall Rd 1 pm to 3 pm $450,000

GAITHERSBURG

20877

113 Bates Ave 2 pm to 2 pm $549,000

29 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $434,900

122 Summit Hall Rd 1 pm to 4 pm $419,990

735 Cobbler Pl 1 pm to 4 pm $424,900

4 Bookham Ct 1 pm to 3 pm $520,000

558 Odendhal Ave #558 1 pm to 3 pm $339,999

474 Whetstone Glen St Noon to 3 pm $434,990

8416 Meadow Green Way 1 pm to 4 pm $324,900

20878

495 Chestertown St 1 pm to 4 pm $649,900

16573 Sioux Lane 1 pm to 4 pm $549,900

616 Firehouse Lane 1 pm to 4 pm $1,114,900

728 Gatestone St 1 pm to 4 pm $785,900

411 Little Quarry Rd 1 pm to 4 pm $629,900

307 Beckwith St Noon to 3 pm $1,085,000

106 Watch Hill Lane 2 pm to 4:30 pm $539,000

228 Hemingway Dr 1 pm to 3 pm $699,990

625 Bright Meadow Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

113 Ridgepoint Pl 1 pm to 3 pm $485,000

235 Painted Post Lane 1 pm to 4 pm $549,000

13309 Pulver Pl 1 pm to 4 pm $659,900

50 Golden Ash Way 1 pm to 3 pm $559,000

780 Kimberly Ct E 1 pm to 4 pm $500,000

658 Chestertown St 1 pm to 4 pm $648,000

114 Treehaven St 2 pm to 4 pm $1,149,000

20879

8701 Waxwing Ter 1 pm to 4:30 pm $495,000

7 Butterwick Ct 1 pm to 3 pm $399,900

19032 Sedley Ter 1 pm to 4 pm $449,000

7903 Plum Creek Dr 1:30 pm to 4:30 pm $675,000

18713 Blue Violet Lane 1 pm to 3 pm $437,500

20882

8601 Warfield Rd Noon to 2 pm $465,000

8228 Seneca View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

20886

9709 Shadow Oak Dr 1 pm to 4 pm $319,000

GERMANTOWN

20874

19205 Tilford Way 1 pm to 4 pm $435,000

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $274,900

20009 Placid Lake Ter 2 pm to 4 pm $349,900

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4 pm $1,050,000

12908 Churchill Ridge Dr #4-D 2 pm to 4 pm $233,000

12902 Churchill Ridge Cir #10 2 pm to 4 pm $220,000

20525 Anndyke Way 1 pm to 4 pm $574,000

12405 Hickory Tree Way #612 1 pm to 4 pm $174,000

11 Indian Grass Ct 2 pm to 4 pm $589,000

17830 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $589,900

13045 Bridger Dr #1314 1 pm to 3 pm $295,000

19912 Crystal Rock Dr #1 1 pm to 3 pm $265,000

20876

11428 Appledowre Way #32 2 pm to 4 pm $242,000

11509 Dragonfire Way 1 pm to 4 pm $392,500

HYATTSVILLE

20782

6500 America Blvd #400 Noon to 1:30 pm $225,000

6500 America Blvd #208 1:30 pm to 3 pm $220,000

6621 22nd Pl 1 pm to 4 pm $349,900

6505 20th Ave 1 pm to 4 pm $349,900

20783

1716 Merrimac Dr 1 pm to 3 pm $380,000

KENSINGTON

20895

2506 Campbell Pl 2 pm to 5 pm $699,900

4112 Everett St 1 pm to 3 pm $1,799,000

10807 Torrance Dr 1 pm to 4 pm $699,000

4110 Knowles Ave 2 pm to 4 pm $599,000

10005 Kensington Pkwy 2 pm to 4 pm $964,000

11214 Mitscher St 1:30 pm to 4 pm $557,000

2901 Jennings Rd 1 pm to 3 pm $449,000

LAYTONSVILLE

20882

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $639,900

8408 Goshen View Dr 1 pm to 4 pm $599,900

NORTH BETHESDA

20852

10921 Ralston Road 2 pm to 4 pm $1,049,000

10921 Ralston Rd 2 pm to 4 pm $1,049,000

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $1,150,000

NORTH POTOMAC

20878

12600 Timonium Ter 1 pm to 4 pm $625,000

12620 High Meadow Rd 1 pm to 4 pm $998,000

OLNEY

20832

19329 Madison House St 1 pm to 4 pm $475,000

17907 Gainford Pl Noon to 2 pm $600,000

17519 Saint Theresa Dr 1 pm to 3 pm $515,000

17022 Moss Side Lane #56 1 pm to 3 pm $339,900

18272 Windsor Hill Dr #404 1 pm to 3 pm $239,900

3807 Roseneath St 1 pm to 4 pm $499,900

18732 Olney Mill Rd 1 pm to 4 pm $689,900

16817 Macduff Ave 1 pm to 4 pm $614,900

3624 Martins Dairy Cir 1 pm to 4 pm $665,000

4804 Tothill Dr 2 pm to 4 pm $443,999

2503 Lindenwood Dr 2 pm to 4 pm $645,000

4241 Bar Harbor Pl 1 pm to 3 pm $385,000

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr Noon to 2 pm $864,900

19900 Stearns Ct 3 pm to 5 pm $849,900

19604 Bruner Way 3 pm to 5 pm $624,900

17618 Cobb Ave Noon to 2 pm $739,900

19904 Brightwell Crossing Lane 3 pm to 5 pm $809,900

POTOMAC

20854

7109 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,175,000

10901 S Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

2420 Stratton Dr 2 pm to 4 pm $825,000

14401 Pettit Way 1 pm to 4 pm $1,549,900

11204 Old Post Rd 1 pm to 3 pm $945,000

11533 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,580,000

11612 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,474,888

11905 Greenleaf Ave 1 pm to 4 pm $1,150,000

12439 Ansin Circle Dr 1 pm to 3 pm $1,324,999

12210 Greenleaf Ave 2 pm to 4 pm $509,500

2302 Stratton Dr Noon to 4 pm $750,000

10612 Tanager Lane 1 pm to 4 pm $999,000

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

11607 Georgetowne Ct 2 pm to 4 pm $698,000

11533 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,580,000

ROCKVILLE

20850

4 Monroe St #407 1 pm to 4 pm $269,000

10303 Yearling Dr 1 pm to 3 pm $1,099,000

20851

4 Rockcrest Cir 1 pm to 4 pm $548,000

1612 Burris Rd 1 pm to 4 pm $349,900

1024 Gilbert Rd 1 pm to 4 pm $375,000

13019 Atlantic Ave 2 pm to 4 pm $689,000

20852

5808 Linden Square Ct #42 2 pm to 4 pm $649,000

5750 Bou Ave #1205 1 pm to 4 pm $515,000

5903 Barbados Pl #200 2 pm to 4 pm $405,000

4707 Topping Rd 1 pm to 4 pm $524,900

10101 Grosvenor Pl #1517 2 pm to 4 pm $274,990

10101 Grosvenor Pl #408 2 pm to 4 pm $1,692

5808 Linden Square Court 2 pm to 4 pm $649,000

20853

14404 Pecan Dr 1 pm to 4 pm $525,000

13705 Frankfort Ct 1 pm to 3 pm $459,000

15711 Thistlebridge Dr 1 pm to 3 pm $829,000

14104 Flint Rock Rd 1 pm to 4 pm $468,900

14003 Arctic Ave 2 pm to 4 pm $569,900

4702 Miltfred Ter 1 pm to 3:30 pm $450,000

14007 Arctic Ave 1 pm to 4 pm $495,000

16509 George Washington Dr 1 pm to 3 pm $589,900

16304 Promontory Ct 2 pm to 4 pm $679,000

20854

1124 Bettstrail Way 2 pm to 4 pm $848,000

11013 Old Coach Rd 1 pm to 4 pm $845,000

20855

17808 October Ct 11 am to 3 pm $839,948

SILVER SPRING

20901

9524 Colesville Rd 1 pm to 4 pm $599,900

9700 Marshall Ave 11 am to 1 pm $549,977

9517 Flower Ave 1 pm to 3 pm $519,000

211 Whitestone Rd 1 pm to 4 pm $699,900

10301 Procter St 2 pm to 4 pm $425,000

514 Kerwin Rd 11 am to 1 pm $429,500

20902

10802 Jewett St 2 pm to 4 pm $379,900

1822 Arcola Ave 10 am to 3 pm $519,000

1623 Belvedere Blvd 1 pm to 4 pm $550,000

1707 Myrtle Rd 2 pm to 4 pm $764,900

10407 Grandin Rd 2 pm to 4 pm $405,000

11519 Taber St 1 pm to 4 pm $459,900

12025 Livingston St 1 pm to 4 pm $389,900

11805 Kemp Mill Rd 2 pm to 4 pm $599,900

20903

2124 Edgewater Pkwy 1 pm to 4 pm $559,000

20904

11909 New Hampshire Ave 2 pm to 4:30 pm $496,000

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

20905

15741 Good Hope Rd 1 pm to 3 pm $875,000

205 Pewter Lane 2 pm to 4 pm $525,000

14633 Jaystone Dr 11 am to 1 pm $599,990

20906

3301 Hewitt Ave #101 2 pm to 4 pm $98,000

3622 Clara Downey Ave 1 pm to 4 pm $450,000

14946 Ladymeade Cir 1 pm to 4 pm $292,000

14216 Woodwell Ter 2 pm to 4 pm $479,999

1746 Wilcox Lane 1 pm to 3 pm $324,900

1201 Sweetbay Pl 1 pm to 4 pm $709,000

3512 Twin Branches Ct #34-A 2 pm to 4 pm $399,000

3942 Bel Pre Rd #6 11 am to 1 pm $105,000

20910

1700 White Oak Dr 2 pm to 4 pm $659,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $930,000

116 Dale Dr 1:30 pm to 4 pm $896,950

1951 Seminary Rd 1 pm to 4 pm $629,000

2415 Spencer Rd 2 pm to 4 pm $599,500

8707 Milford Ave 1 pm to 4 pm $624,500

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

13000 Bay Hill Dr 1 pm to 3 pm $549,998

BERWYN HEIGHTS

20740

8503 Cunningham Dr 1 pm to 4 pm $395,900

BOWIE

20715

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $409,900

4413 Ockford Lane 1 pm to 3 pm $329,900

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $409,900

13431 Idlewild Dr 1 pm to 4 pm $359,900

20716

819 Pleasant Hill Lane 2 pm to 4 pm $310,000

3511 Esquilin Ter 1 pm to 3 pm $299,900

20720

7944 Quill Point Dr 1 pm to 4 pm $355,000

20721

10923 Golf Course Ter 1 pm to 3 pm $455,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6812 James Farmer Way 1 pm to 3 pm $269,900

707 Balboa Ave 1 pm to 4 pm $270,000

CLINTON

20735

10412 Slocum Ct 2 pm to 4 pm $289,800

COLLEGE PARK

20740

8700 49th Ave 1 pm to 3 pm $500,000

FORT WASHINGTON

20744

10707 Featherstone Dr Noon to 2 pm $399,900

110 Swan Creek Rd 1 pm to 3 pm $499,000

221 Surrey Circle Dr S 1 pm to 3 pm $464,900

9210 Riverside Dr 1 pm to 3 pm $899,900

9216 Riverside Dr 1 pm to 3 pm $649,900

GLENARDEN

20706

9316 Geaton Park Pl 1 pm to 4 pm $380,715

GLENN DALE

20769

12100 Guinevere Pl 1 pm to 3 pm $549,996

5909 King Arthur Way 1 pm to 3 pm $329,000

5602 Judicial Dr Noon to 4 pm $570,000

LANHAM

20706

2703 Swann Wing Court 2 pm to 4 pm $525,000

7050 Palamar Turn 1 pm to 3 pm $289,000

2703 Swann Wing Ct 2 pm to 4 pm $525,000

MOUNT RAINIER

20712

3705 33rd St #2c 2 pm to 4 pm $1,650

3705 33rd St #2d 2 pm to 4 pm $2,000

OXON HILL

20745

111 Balmoral Drive E 1 pm to 3 pm $449,000

111 Balmoral Dr E 1 pm to 3 pm $449,000

533b-2 Wilson Bridge Dr #6732b 2 pm to 4 pm $130,000

TEMPLE HILLS

20748

3522 28th Pkwy 2 pm to 4 pm $274,999

UPPER MARLBORO

20772

10403 Marlboro Pike Noon to 3 pm $699,000

5901 Sauerwein Way Noon to 5 pm $435,000

20774

1725 Fernwood Dr 1 pm to 3 pm $359,900

9621 Westerdale Dr 1 pm to 4 pm $359,990

11007 Bennington Dr 11 am to 5 pm $427,900

ST. MARY’S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

44058 E. Mervell Ct Noon to 2 pm $435,000

LEONARDTOWN

20650

21385 Fairwood Ct 1 pm to 3 pm $525,000

41655 Matthew Ct Noon to 3 pm $388,900