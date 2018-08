Here’s a list of open houses taking place Aug. 18-19 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1021 Garfield St #348 1 pm to 3 pm $459,900

2805 7th St N 1 pm to 4 pm $1,675,000

3625 10th St N #509 1 pm to 4 pm $899,726

22204

4165 Four Mile Run Dr S #103 Noon to 2 pm $400,000

22206

2831 Glebe Rd 9:30 am to 11:30 am $465,000

22207

2319 Greenbrier Ct 2 pm to 4 pm $650,000

4036 35th St N 1 pm to 3 pm $1,949,000

22209

1600 Clarendon Blvd #w413 2 pm to 4 pm $899,900

ALEXANDRIA

22304

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

418 Stabler Lane #0 11:30 am to 4 pm $764,990

434 Nottoway Walk #0 11:30 am to 4 pm $814,990

424 Stabler Lane 11:30 am to 4 pm $774,990

305 Cloudes Mill Dr #10 2 pm to 4 pm $510,000

307 Yoakum Pkwy #520 1 pm to 3 pm $1,900

22305

3015 Mosby St 1 pm to 4 pm $615,000

22311

2536 Gadsby Pl 2 pm to 5 pm $645,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

22314

520 John Carlyle St #417 Noon to 2 pm $390,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2451 Midtown Ave #913 1 pm to 4 pm $354,000

5831 Mount Vernon Dr 1 pm to 4 pm $459,900

22306

2303 Nordok Pl 1 pm to 4 pm $649,000

22309

8358 Orange Ct Noon to 3 pm $649,000

22310

6206 Redwood Lane 1 pm to 4 pm $559,900

5955 Kathmoor Dr 1 pm to 4 pm $829,900

6557 China Grove Ct 2 pm to 4 pm $429,900

22315

6601 Green Glen Ct 1 pm to 4 pm $698,000

7769 Belvale Dr #97 Noon to 5 pm $756,815

7781 Belvale Dr #101 Noon to 5 pm $756,815

7566 Blanford Ct 2 pm to 4 pm $426,500

ANNANDALE

22003

5101 Kenside Ct 1 pm to 3 pm $525,000

8212 Captain Hawkins Ct 2 pm to 4 pm $810,000

BURKE

22015

10152 Marshall Pond Rd 1 pm to 3 pm $579,900

6048 Ridge Ford Dr 1 pm to 3 pm $560,000

10350 Luria Commons Ct #2e 2 pm to 4 pm $165,000

CENTREVILLE

20120

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

16105 Hunters Pond Trl 11 am to 3 pm $1,499,990

20121

6412 Overcoat Lane 1 pm to 4 pm $425,000

CHANTILLY

20151

3726 Renoir Ter Noon to 3 pm $799,000

4942 Trail Vista Lane Noon to 5 pm $689,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 5 pm $574,900

20152

25278 Gothic Sq 2 pm to 4 pm $425,000

26575 Vanderview Pl 1 pm to 3 pm $724,990

25593 America Sq Noon to 3 pm $529,900

CLIFTON

20124

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $924,500

FAIRFAX

22030

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $497,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $392,529

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $792,910

3989 Norton Pl #405 11:30 am to 4 pm $611,989

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $594,289

3989 Norton Pl #40301 11:30 am to 4 pm $459,950

3989 Norton Pl #101 11:30 am to 4 pm $551,656

10615 Oak Pl Noon to 2 pm $799,000

22032

4955 Swinton Dr 2 pm to 4 pm $579,900

4628 Caprino Ct Noon to 4 pm $957,000

5579 James Young Way Noon to 5 pm $969,990

22033

12825 Poplar Creek Dr 1 pm to 3 pm $799,000

4088 Walnut Cove Cir 1 pm to 3 pm $569,900

FAIRFAX STATION

22039

11567 Lilting Lane 1 pm to 3 pm $919,900

FALLS CHURCH

22042

3445 Gallows Rd Noon to 6 pm $1,558,000

3203 Hewitt St 1 pm to 3 pm $520,000

22043

1822 Pimmit Dr 1 pm to 4 pm $825,000

1962 Hopewood Dr 1 pm to 3 pm $714,900

FORT BELVOIR

22060

9105 Park Cove Dr 1:30 pm to 3:30 pm $630,000

GREAT FALLS

22066

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,890,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,975,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,850,000

HERNDON

20170

1531 Coat Ridge Rd 1 pm to 4 pm $530,000

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

702 Elden St 1 pm to 4 pm $879,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

711 Monroe 1 pm to 4 pm $719,900

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,244,990

605 Center St #t1 10 am to Noon $1,800

1006 Knight Lane 1 pm to 4 pm $295,000

20171

13426 Muirkirk Lane 1 pm to 4 pm $525,000

13394 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $761,190

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $735,631

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

13434 Arrowbrook Centre Dr #01 11:30 am to 4 pm $652,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 11:30 am to 4 pm $555,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #03 11:30 am to 4 pm $522,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #02 11:30 am to 4 pm $629,990

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $810,890

13004 Cabin Creek Rd #13004 2 pm to 3 pm $1,850

13691 Air And Space Museum Pkwy #12b 1 pm to 3 pm $519,900

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $765,000

LORTON

22079

11836 Harley Rd 1 pm to 3 pm $975,000

8238 Laurel Heights Loop Noon to 3 pm $529,995

MCLEAN

22101

1352 Pine Tree Rd 6 am to 8 pm $2,895,000

1455 Mclean Mews Ct 1 pm to 4 pm $848,000

6829 Rosemont Dr Noon to 4 pm $1,699,000

1604 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,878,000

22102

1650 Silver Hill Dr #1304 Noon to 3 pm $842,000

1650 Silver Hill Dr #1101 Noon to 3 pm $1,422,000

1650 Silver Hill Dr #2009 Noon to 3 pm $605,000

1650 Silver Hill Dr #2307 Noon to 3 pm $2,062,000

1650 Silver Hill Dr #1010 Noon to 3 pm $493,000

1650 Silver Hill Dr #2008 Noon to 3 pm $646,000

1650 Silver Hill Dr #1110 Noon to 3 pm $522,000

OAKTON

22124

10303 Appalachian Cir #9-314 1 pm to 3 pm $249,000

2907 Bree Hill Rd 2 pm to 4 pm $675,000

3138 Valentino Ct 11 am to 1 pm $574,900

10200 Bushman Dr #104 1 pm to 4 pm $239,900

10327 Hickory Forest Dr Noon to 3 pm $950,000

RESTON

20190

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 3 pm $439,900

12025 New Dominion Pkwy #222 2 pm to 4 pm $699,900

12025 New Dominion Pkwy #124 1 pm to 4 pm $619,000

11657 Mediterranean Ct 11 am to 1 pm $3,100

20191

2122 Green Watch Way #201 1 pm to 3:30 pm $299,900

SPRINGFIELD

22150

6522 Bowie Dr 2 pm to 4 pm $520,000

7200 Halifax Pl 1 pm to 4 pm $529,900

6650 Ridgeway Dr 2 pm to 4 pm $469,900

6650 Ridgeway Dr 2 pm to 4 pm $2,700

22151

8461 Thames St 2 pm to 4 pm $575,215

22152

6722 Grey Fox Dr 2 pm to 4 pm $629,900

22153

7605 Springfield Hills Dr Noon to 4 pm $539,000

8382 Fern Leaf Ct 1 pm to 2 pm $2,100

VIENNA

22180

2830 Saint Croix Dr 1 pm to 3 pm $729,900

510 Walker St SW Noon to 3 pm $1,519,888

22182

1281 Serenity Woods Lane 1 pm to 3 pm $2,090,000

8811 Hunting Lodge Ct 1 pm to 4 pm $755,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6124 Sari Way Noon to 3 pm $363,900

CATLETT

20119

8216 Greenwich Rd 1 pm to 3 pm $430,000

THE PLAINS

20198

5070 Old Tavern Rd Noon to 3 pm $299,000

WARRENTON

20186

7442 Foxview Dr 2 pm to 5 pm $760,000

20187

4540 Spring Run Rd 11 am to 2 pm $589,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $848,330

24511 Glenville Grove Ter #0 2 pm to 4 pm $450,000

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $704,990

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $689,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $694,990

24826 Barrington Grove Ct 1 pm to 4 pm $725,000

ASHBURN

20147

20333 Charter Oak Dr 1 pm to 4 pm $610,000

20153 Boxwood Pl 1 pm to 4 pm $679,900

43492 Blacksmith Sq 1 pm to 4 pm $410,000

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $610,115

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $609,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $517,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $527,990

19920 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $555,607

19912 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $596,935

20148

43724 Piedmont Hunt Ter 1 pm to 4 pm $509,900

42815 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $681,990

42805 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $631,990

42801 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $667,990

42555 Dreamweaver Dr 1 pm to 3 pm $589,888

43017 Clarks Mill Ter #805 1 pm to 4 pm $359,900

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $661,652

43200 Whelplehill Ter 2 pm to 4 pm $474,990

BRAMBLETON

42807 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $646,990

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $815,301

22875 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $674,609

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

LEESBURG

20175

40616 Opal Ct 2 pm to 4 pm $759,900

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter Noon to 4 pm $549,990

20176

43271 Lecroy Cir Noon to 3 pm $685,000

18210 Red Rock Way 1 pm to 4 pm $549,900

14285 Sydney Meadow Court 11 am to 4 pm $799,990

PURCELLVILLE

20132

1 Touchstone Farms Lane 1 pm to 4 pm $829,900

3 Touchstone Farms Lane 1 pm to 4 pm $769,800

4 Touchstone Farms Lane 1 pm to 4 pm $714,900

849 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $602,990

837 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $596,990

841 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $659,990

829 Mildenhall Ct 11 am to 4 pm $574,990

800 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $549,990

Apsley Ter 11 am to 4 pm $354,990

ROUND HILL

20141

17604 Tedler Cir Noon to 2 pm $459,900

17816 Airmont Rd Noon to 3 pm $625,000

STERLING

20164

22250 Great Trail Terrace 2 pm to 4 pm $380,000

22250 Great Trail Ter 2 pm to 4 pm $380,000

21257 Bullrush Pl 11 am to 2 pm $635,000

21059 View Glass Ter 1 pm to 4 pm $395,000

46903 Antioch Pl 1 pm to 3 pm $707,500

20165

47339 Blackwater Falls Ter 1 pm to 4 pm $439,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10377 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $545,990

10385 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $564,500

11689 Camp Jones Ct 1 pm to 3 pm $534,900

DUMFRIES

22025

16213 Henderson Lane NE Noon to 2 pm $282,000

22026

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $689,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $599,990

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $557,893

1711 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $601,548

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $549,214

3064 Metheny Pl 1 pm to 3 pm $280,000

GAINESVILLE

20155

4319 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $749,900

6967 Manahoac Pl 1 pm to 4 pm $349,900

8315 Shimmering Rock Rd 1 pm to 4 pm $589,000

13505 Chipper Ct 1 pm to 3 pm $539,900

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $596,000

HAYMARKET

20169

6805 Bryson Cir 11 am to 4 pm $475,000

MANASSAS

20109

8210 Winstead Pl #102 1 pm to 4 pm $215,000

11906 Rayborn Creek Dr 1 pm to 3 pm $448,500

20110

9339 Camphor Ct 1 pm to 4 pm $435,000

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $319,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $639,990

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $564,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $414,990

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $359,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $394,990

20111

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 3 pm $419,950

8016 Folkstone Rd 1:30 pm to 3:30 pm $470,000

10401 Mount Vernon Dr 1 pm to 3 pm $850,000

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 3 pm $419,950

20112

10783 Hinton Way Noon to 4 pm $419,990

10567 Talisa Lane 2 pm to 4 pm $389,900

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $514,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

MANASSAS PARK

20111

244 Kirby St 1 pm to 3 pm $270,000

TRIANGLE

22172

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $519,990

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

15541 Marsh Overlook Dr 1 pm to 4 pm $535,000

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

1603 Dorothy Lane Noon to 5 pm $414,999

1605 Dorothy Lane Noon to 5 pm $399,999

14513 Barkham Dr 1 pm to 3 pm $324,900

22192

3842 Clarke Farm Pl #1a Noon to 4 pm $649,500

12604 Greenhouse View Lane #19a1 Noon to 4 pm $674,900

2 Hickory Falls Ct 1 pm to 5 pm $839,000

3730 Matura Lane 1 pm to 4 pm $374,900

22193

13300 Hardy Ct 1 pm to 4 pm $330,000

6351 Ruskin Row Pl 1 pm to 4 pm $670,000

13809 Delaney Rd 1 pm to 4 pm $379,900

13822 Meadowbrook Rd 1 pm to 4 pm $269,900

2885 Bowes Lane Noon to 1 pm $1,600

13013 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 4 pm $489,000

5372 Gunston Hall Dr 1 pm to 4 pm $474,000

3490 Shandor Rd 11 am to 2 pm $555,624

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

16 Columbia Way 1 pm to 4 pm $605,000

3418 Aquia Dr Noon to 2 pm $374,900

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $339,900

9 Wiltshire Dr Noon to 2:30 pm $465,000

32 Shore Dr Noon to 3 pm $750,000

111 Almond Dr 2 pm to 4 pm $374,900

940 Aspen Rd 11 am to 4 pm $539,990

22556

102 Short Branch Rd 1 pm to 3 pm $324,500

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3000 Spout Run Pkwy #a205 2 pm to 4 pm $245,000

2030 Adams St N #706 2 pm to 4 pm $299,000

225 Barton St N 1 pm to 3 pm $1,579,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,150,000

3137 7th St N 2 pm to 4 pm $1,385,000

3000 Spout Run Pkwy #c601 2 pm to 4 pm $348,000

1001 Randolph St #213 1 pm to 4 pm $364,900

3625 10th St N #104 1 pm to 4 pm $835,000

929 Daniel St N 1 pm to 4 pm $1,799,900

810 N Daniel St 2 pm to 5 pm $1,399,000

3001 Franklin Rd 1 pm to 3 pm $1,359,000

2326 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $554,900

22203

851 Glebe Rd #1208 1 pm to 4 pm $425,000

256 Thomas St #256-1 1 pm to 4 pm $214,000

4336 Henderson Rd N 2 pm to 4 pm $925,000

22204

4163 Four Mile Run Dr #403 2 pm to 4 pm $339,900

800 Wayne St S 1 pm to 4 pm $1,360,000

5308 8th Rd S #110g 1 pm to 3 pm $139,000

5101 8th Rd S #105 1 pm to 3 pm $185,000

4161 Four Mile Run Dr #203 2 pm to 4 pm $405,000

1021 Dinwiddie St 2 pm to 4 pm $2,750

404 Abingdon St S 1 pm to 4 pm $699,900

1800 Stafford St S 1 pm to 4 pm $569,000

13 Abingdon St 1 pm to 4 pm $695,000

750 Dickerson St #313 1 pm to 3 pm $150,000

22205

1800 Quantico St 1 pm to 4 pm $899,000

1076 Montana St 1 pm to 4 pm $939,000

22206

2926 Buchanan St #c2 2 pm to 4 pm $359,900

2903c Woodstock St #3 1 pm to 4 pm $489,900

3573 Stafford St S #a 2 pm to 4 pm $494,900

4666 34th St S #a1 1 pm to 3 pm $384,500

2586 Arlington Mill Dr S #e 1 pm to 3 pm $265,000

22207

3526 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $949,900

4870a Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,399,999

2066 Oakland St N 2 pm to 4 pm $925,000

1847 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

2619 N Ohio St 1 pm to 3 pm $1,425,900

2704 Florida St N 2 pm to 4 pm $769,000

5206 26th St N 2 pm to 4 pm $1,225,000

2648 Sycamore St 1 pm to 4 pm $779,000

4515 19th St N 1 pm to 3 pm $935,000

Ridgeview Rd 2 pm to 5 pm $2,799,900

2779 Wakefield St 1 pm to 4 pm $2,890,000

3900 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,295,000

4009 River St N 1 pm to 4 pm $1,249,000

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

2019 N Buchanan Ct 1 pm to 3 pm $774,900

22209

1555 Colonial Ter #501 1 pm to 3 pm $1,100,000

1415 Nash St N 1 pm to 3 pm $1,995,000

1530 Key Blvd #323 2 pm to 4 pm $384,000

1200 Nash St #830 1 pm to 4 pm $629,000

1200 Nash St N #551 1 pm to 4 pm $759,000

ALEXANDRIA

22301

535 Duncan Ave 2 pm to 4 pm $570,000

2108 Main Line Blvd 1:30 pm to 4 pm $1,269,900

2211 King St 1 pm to 3 pm $1,099,000

115 E. Spring St 1 pm to 4 pm $1,259,000

1818 Leslie Ave 2 pm to 4 pm $545,000

5 Russell Rd #b 2 pm to 4 pm $359,000

22302

1734 Kingsgate Ct #303 1 pm to 3 pm $385,000

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,299,000

1002 Virginia Ave 2 pm to 4 pm $1,085,000

3740 Gunston Rd 1 pm to 3 pm $359,900

3800 Keller Ave 1 pm to 4 pm $409,990

2500 Van Dorn St #1028 2 pm to 4 pm $295,000

3220 Ravensworth Pl 1 pm to 3 pm $329,900

2701 Davis Ave 2 pm to 4 pm $979,900

22304

249 Pickett St #402 1 pm to 4 pm $376,000

400 Cameron Station Blvd #130 1 pm to 4 pm $315,000

5207 Cottingham Pl 2 pm to 4 pm $624,900

214 Medlock Lane 1 pm to 4 pm $619,000

5005 Regency Pl 2 pm to 4 pm $569,000

309 Yoakum Pkwy #309 1 pm to 4 pm $249,900

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $655,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

22305

181 Reed Ave #214 1 pm to 4 pm $425,000

327 Ashby St 1 pm to 4 pm $650,000

22311

2589 Nicky Lane 1 pm to 3 pm $475,000

22312

487 Armistead St N #103 1 pm to 4 pm $199,999

22314

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

828 Slaters Lane #203 2 pm to 4 pm $589,900

1625b Hunting Creek Dr 1 pm to 4 pm $550,000

409 Cambridge Rd 2 pm to 4 pm $790,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

1100 Quaker Hill Dr #412 Noon to 2 pm $249,950

1336 Chetworth Ct 2 pm to 4 pm $699,000

237 West St N 1 pm to 4 pm $824,900

122 Roberts Lane #201 1 pm to 4 pm $372,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $875,000

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $810,000

125 Lee St #dh201 1 pm to 4 pm $779,900

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

815 N. Patrick #207 2 pm to 4 pm $545,000

1211 Gibbon St 2 pm to 4 pm $569,000

1250 Washington St #521 2 pm to 4 pm $1,250,000

2181 Jamieson Ave #701 1 pm to 4 pm $574,990

2121 Jamieson Ave #907 1 pm to 4 pm $499,990

702 Lyles Lane Noon to 2 pm $3,995

815 Chetworth Pl 2 pm to 4 pm $639,000

205 Vassar Pl 2 pm to 4 pm $799,000

501 Slaters Lane #515 1 pm to 4 pm $415,000

1316 Michigan Ave 1 pm to 4 pm $639,900

36 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,539,000

204 Green St 1 pm to 3 pm $835,000

335 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,100,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

2109 Sherwood Hall Lane 1 pm to 4 pm $710,000

8208 Clifton Farm Ct 1 pm to 4 pm $464,000

2914 Popkins Lane 2 pm to 4 pm $729,000

22307

7036 Quander Rd 1 pm to 3 pm $635,000

7210 Rebecca Drive 1 pm to 3 pm $649,900

2220 Dartmouth Dr 1 pm to 4 pm $344,700

6424 Wood Haven Rd 2 pm to 4 pm $849,990

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $939,000

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $454,900

7210 Rebecca Dr 1 pm to 3 pm $649,900

6408 14th St W 1 pm to 4 pm $699,000

6717west Wakefield Dr #c2 1 pm to 4 pm $249,991

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $599,999

6035 Woodmont Rd 2 pm to 4 pm $789,000

6619 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $609,999

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,135,000

22308

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,025,000

917 Neal Dr 1 pm to 3 pm $648,500

7812 Boulevard Dr 3 pm to 4 pm $840,000

8818 Stockton Pkwy 2 pm to 4 pm $799,900

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $924,900

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,689,000

22309

4227 Sonia Ct 1 pm to 4 pm $558,000

9404 Forest Haven Dr 1 pm to 3 pm $955,000

4425 Longworthe Sq 1 pm to 4 pm $359,500

3607 Becherer Rd 2 pm to 4 pm $599,500

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $889,000

22310

4321 Gingham Ct 1 pm to 4 pm $429,999

5730 La Vista Dr 1 pm to 4 pm $509,900

5620 Overly Dr 1 pm to 4 pm $619,900

5936 Dorothy Bolton Ct 1 pm to 3 pm $855,000

6921 Chiswick Lane 1 pm to 4 pm $329,999

6000 Hydrangea Dr 2 pm to 4 pm $429,900

5963 Founders Hill Dr #202 2 pm to 4 pm $324,900

6024 Franconia Rd 2 pm to 4 pm $610,000

5461 Anne Ly Lane 2 pm to 4 pm $939,000

6044 Buttercup Ct 2 pm to 4 pm $444,900

4219 Wilton Woods Lane 2 pm to 4 pm $629,987

6016 Sweet Pea Ct 1 pm to 4 pm $479,880

6008 Dewey Dr 1 pm to 4 pm $499,900

6039 Burnett St 2 pm to 4 pm $935,000

5752 Heritage Hill Dr 1 pm to 4 pm $464,500

22312

6301 Edsall Rd #108 1 pm to 4 pm $265,000

5606 Bismach Dr #4 2 pm to 4 pm $225,000

6500 Medinah Lane 1 pm to 3 pm $465,000

5256 Winter View Dr 1 pm to 4 pm $888,000

4555 Interlachen Ct #g 2 pm to 4 pm $315,000

4501 Sahalee Ct #b 2 pm to 4 pm $315,000

6401 Fairland St 3 pm to 5 pm $675,000

22315

6109 Summer Park Lane 2 pm to 4 pm $485,000

6001f Mersey Oaks Way #6f 1 pm to 4 pm $364,500

7434 Gadsby Sq 1 pm to 4 pm $480,000

5950 Norham Dr 1 pm to 3 pm $529,900

6311 Hillary Ct 1 pm to 4 pm $399,999

6974f Ellingham Cir #78 1 pm to 5 pm $319,900

6633 Patent Parish Lane 1 pm to 4 pm $515,000

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $464,000

7008 Irwell Lane #13d 1 pm to 4 pm $345,000

ANNANDALE

22003

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $799,000

7520 Dolce Dr 1 pm to 3 pm $649,999

5158 Piedmont Pl 1 pm to 4 pm $789,000

4017 Oxford St 1 pm to 3 pm $869,000

7205 Sanford Ct 1 pm to 3 pm $515,000

8317 Epinard Ct 1 pm to 4 pm $630,000

6931 Colburn Dr 1 pm to 4 pm $700,000

BURKE

22015

9505 Wooden Spoke Ct 1 pm to 4 pm $669,000

9480 Cloverdale Ct 1 pm to 4 pm $389,900

9082 Blue Jug Lndg 2 pm to 4 pm $599,900

10158 Marshall Pond Rd 10 am to 2 pm $589,900

6539 Raftelis Rd 1 pm to 4 pm $609,000

9378 Peter Roy Ct 2 pm to 4 pm $459,000

5210a Dunleigh Dr 2 pm to 4 pm $1,175,777

9082 Andromeda Dr 1 pm to 3 pm $510,000

5710 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $445,000

6331 Summerday Ct 2 pm to 5 pm $699,888

CENTREVILLE

20120

15430 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $888,880

6099 Oday Dr 1 pm to 4 pm $459,995

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $1,124,990

15428 Snowhill Lane 1 pm to 3 pm $599,000

15575 Pebblebrook Dr 1 pm to 4 pm $879,900

20121

6067 Meadow Crest Ct 1 pm to 4 pm $310,000

6869 Ridge Water Ct 2 pm to 4 pm $425,000

14305 Grape Holly Grv #32 Noon to 3 pm $240,000

13902 Woods Run Ct 2 pm to 4 pm $389,900

14164 Gabrielle Way 1 pm to 3 pm $436,900

14423 Tracy Schar Lane 2 pm to 4 pm $555,000

6519 Insignia Ct 11 am to 2 pm $410,000

14710 Pickets Post Rd 1 pm to 4 pm $537,999

CHANTILLY

20151

4059 Carbury Ct 2 pm to 4 pm $575,000

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $750,000

4709 Autumn Glory Way 1 pm to 3 pm $1,049,000

3703 Renoir Ter 1 pm to 4 pm $825,000

CLIFTON

20124

13726 Springstone Dr 2 pm to 4 pm $638,900

7368 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $825,000

7520 Quigg St Noon to 3 pm $1,199,000

7513 Cannon Fort Dr Noon to 3 pm $999,900

7621 Tiffany Ct 2 pm to 4 pm $799,000

6401 Newman Rd 1 pm to 3 pm $647,900

FAIRFAX

22030

4101 Holly St 1 pm to 3 pm $349,900

11125 Rock Garden Dr 11 am to 1 pm $240,000

10919 Maple St 1 pm to 3 pm $490,000

4888 Oakcrest Dr 1 pm to 3 pm $799,900

4305 San Juan Dr 1 pm to 4 pm $460,000

4520 Shirley Gate Rd 2 pm to 4 pm $525,000

10147 Mosby Woods Dr 1 pm to 3 pm $249,999

3806 Hemlock Way 1 pm to 3 pm $675,000

4565 Rona Pl 2 pm to 4 pm $1,075,000

11352 Aristotle Dr #7-310 1 pm to 3 pm $260,000

4130 Trowbridge St Noon to 3 pm $639,000

10705 Norman Ave 1 pm to 4 pm $663,900

22031

3103 Babashaw Ct 2 pm to 4 pm $399,900

9514 Miranda Ct 2 pm to 4 pm $489,800

22032

5123 Gainsborough Dr 1 pm to 3 pm $969,000

9774 Maple Trace Cir 1 pm to 3 pm $759,900

9108 Saranac Ct 1 pm to 4 pm $579,900

4129 Virginia St 2 pm to 5 pm $564,900

5513 Shooters Hill Lane 2 pm to 4 pm $629,900

4707 Carterwood Dr 1 pm to 4 pm $610,000

5514 Cheshire Meadows Way 1 pm to 3 pm $419,900

10215 Aspen Willow Dr 1 pm to 4 pm $655,000

10908 Paynes Church Dr 1 pm to 4 pm $644,900

22033

3938 Collis Oak Ct 1:30 pm to 4:30 pm $464,998

12022 Golf Ridge Ct #101 1 pm to 4 pm $295,000

3804 Green Ridge Ct #102 2 pm to 4 pm $295,000

3618 Highland Pl 2 pm to 4 pm $1,350,000

4347 Majestic Lane 1 pm to 3 pm $529,900

4114 Point Hollow Lane 1 pm to 4 pm $579,900

4578 Superior Sq #4578 1 pm to 3 pm $325,000

4408 Helmsford Lane #204 1 pm to 3 pm $219,900

3605 Lamplight Dr 1 pm to 4 pm $959,000

FAIRFAX STATION

22039

11105 Devereux Station Lane 2 pm to 5 pm $1,050,000

6140 Sunpatterns Trl 1 pm to 3 pm $999,888

9211 Silverline Dr 2 pm to 4 pm $739,000

10081 Roseland Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,149,800

7111 Twelve Oaks Dr 1 pm to 4 pm $1,390,000

8257 Andrew Forest Way Noon to 4 pm $674,900

11105 Devereux Station Lane 2 pm to 5 pm $1,050,000

8503 Century Oak Ct 1 pm to 4 pm $750,000

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

11200 Hunting Horse Dr 1 pm to 4 pm $845,000

7810 Valley Dr S 1 pm to 4 pm $885,000

FALLS CHURCH

22041

3800 Powell Lane #526 Noon to 4 pm $297,000

5505 Seminary Rd #2206 2 pm to 4 pm $220,000

3800 Powell Lane #527 Noon to 4 pm $294,900

22042

3114 Black Hickory Dr 1 pm to 4 pm $575,000

6719 Westcott Rd 1 pm to 4 pm $399,900

8122 Harper Valley Lane #26 1 pm to 3 pm $428,000

7009 Jefferson Ave 1 pm to 3 pm $590,000

3314 Rose Lane 1 pm to 3 pm $659,000

3004 Seven Oaks Pl 2 pm to 4 pm $565,000

8046 Genea Way #45 1 pm to 4 pm $509,000

22043

2230 George C Marshall Dr #phb Noon to 2 pm $569,900

2230 George C Marshall Dr #325 2 pm to 4 pm $255,000

1931 Hillside Dr 1 pm to 4 pm $1,199,000

2025 Maynard Dr 1 pm to 3 pm $599,711

7760 Marshall Heights Ct 1 pm to 3:30 pm $599,900

22046

2336 Walnut St 1 pm to 3 pm $1,369,900

125 Tollgate Way 1 pm to 4 pm $899,000

205 Patterson St 1 pm to 3 pm $1,625,000

115 Greenway Blvd 1 pm to 4 pm $699,900

1105 Tuckahoe St N 2 pm to 4 pm $1,275,000

444 Broad St W #617 Noon to 2 pm $415,000

506 West St N 2 pm to 4 pm $815,000

295 Gundry Dr 1 pm to 4 pm $599,900

GREAT FALLS

22066

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

9901 Blackmore Vale Way 2 pm to 4 pm $1,598,000

10835 Monticello Dr 1 pm to 4 pm $630,000

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,800,000

700 Miller Ave 1 pm to 3 pm $1,884,120

1104 Hobnail Ct 2 pm to 4 pm $1,295,000

10835 Patowmack Dr 1 pm to 4 pm $2,299,900

20053 Great Falls Forest Dr 1 pm to 4 pm $589,900

1019 Challedon Rd 2 pm to 4 pm $649,000

HERNDON

20170

852 3rd St Noon to 2 pm $884,899

903 Royal Elm Ct 2 pm to 4 pm $699,000

848 Spring Knoll Dr Noon to 3 pm $779,900

1215 Terrylynn Ct 1 pm to 3 pm $500,000

12226 Parkstream Ter 1 pm to 3 pm $565,000

2023 Maleady Dr 1 pm to 4 pm $460,000

2066 Capstone Cir 1 pm to 4 pm $495,000

20171

13724 Neil Armstrong Ave #209 1 pm to 4 pm $425,000

13173 Ladybank Lane 1 pm to 4 pm $630,000

2902 Blue Robin Ct 1 pm to 4 pm $710,000

LORTON

22079

7833 Dogue Indian Cir Noon to 3 pm $429,900

8450 Kirby Lionsdale Dr 1 pm to 3:30 pm $570,000

8928 Igoe St 1 pm to 4 pm $724,900

8932 Waites Way 1 pm to 4 pm $340,000

9032 Swans Creek Way 1 pm to 4 pm $990,000

9662 Dutchman Dr Noon to 3 pm $420,000

6021 River Dr 2:30 pm to 4:30 pm $2,850,000

9183 Marovelli Forest Dr 1 pm to 4 pm $949,999

7837 Dogue Indian Cir 1 pm to 4 pm $405,000

7807 Koopman Ct Noon to 3 pm $434,900

MCLEAN

22101

7313 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

6027 Chesterbrook Rd 1 pm to 4 pm $1,224,000

1608a Simmons Ct 1 pm to 4 pm $1,874,995

6403 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

6740 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $999,999

1609 Evers Dr 1 pm to 3 pm $6,750

1917 Macarthur Dr 2 pm to 4 pm $2,325,000

5801 Chain Bridge Forest Ct 2 pm to 5 pm $2,799,900

6547 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $1,995,000

7325 Westerly Lane 1 pm to 4 pm $2,199,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,499,000

1317 Ozkan St 3 pm to 5 pm $1,199,800

1504 Dewberry Ct 1 pm to 4 pm $2,099,000

1214 Colonial Rd 1 pm to 4 pm $925,000

6802 Wemberly Way 1 pm to 4 pm $2,000,000

6816 Felix St 2 pm to 4 pm $1,548,990

1917 Macarthur Drive 2 pm to 4 pm $2,325,000

22102

8112 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,995,000

1203 Ina Lane 2 pm to 4 pm $1,185,000

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,495,000

7920 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

1354 Northwyck Ct Noon to 3 pm $1,370,000

OAK HILL

20171

12397 English Garden Ct 1 pm to 4 pm $1,250,000

11920 Richland Lane 2 pm to 4 pm $779,000

OAKTON

22124

2817 Jermantown Rd #506 1 pm to 3 pm $309,900

10200 Bushman Dr #114 2 pm to 4 pm $229,900

3140 Windsong Dr 1 pm to 4 pm $1,899,900

11339 Vale Rd 1 pm to 4 pm $969,000

3113 Fox Mill Rd 1 pm to 3:30 pm $1,149,000

11001 Sweetmeadow Dr 1 pm to 4 pm $1,288,000

3175 Summit Square Dr #5-D10 1 pm to 4 pm $295,000

3176 Summit Square Dr #4-E12 1 pm to 4 pm $230,000

RESTON

20190

1526 Park Glen Ct 1 pm to 4 pm $485,000

11990 Market St #505 1 pm to 4 pm $789,000

11522 Links Dr 1 pm to 4 pm $544,000

1621 Inlet Ct 2 pm to 4 pm $598,000

1932 Crescent Park Dr #28b 1 pm to 4 pm $639,900

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $699,999

1860 Stratford Park Pl #105 1 pm to 4 pm $409,900

1701 Greenbriar Cir 1 pm to 3:30 pm $725,000

12016 Taliesin Pl #26 Noon to 3 pm $324,900

11469 Washington Plz W 10 am to 1 pm $574,900

20191

12350 Lima Lane 2 pm to 4 pm $598,000

1803 Pepperridge Lane 2 pm to 4 pm $765,000

2218 Southgate Sq 2 pm to 5 pm $309,900

1803 Pepperridge Lane 2 pm to 4 pm $765,000

11910 Sloane Ct 1 pm to 4 pm $2,095

2615 Black Fir Ct 2 pm to 4 pm $740,000

12168 Sanibel Ct 1 pm to 4 pm $299,950

2163 Pond View Ct 1 pm to 4 pm $489,900

2400 Sweetbay Lane 1 pm to 4 pm $601,000

11839 Coopers Ct Noon to 3 pm $374,900

20194

11405u Windleaf Ct #180 1 pm to 4 pm $274,500

1281 Wedgewood Manor Way 1 pm to 4 pm $598,500

SPRINGFIELD

22150

7205 Bona Vista Ct Noon to 3 pm $524,990

6811 Eighteenth Century Ct 1 pm to 4 pm $479,900

22151

7414 Long Pine Dr 1 pm to 3 pm $569,900

22152

7112 Danford Pl 1 pm to 5 am $559,900

6231 Greeley Blvd 1 pm to 4 pm $549,900

7361 Stream Way 2 pm to 3 pm $394,900

6312 Charnwood St 1 pm to 4 pm $600,000

7231 Whitlers Creek Dr 2 pm to 4 pm $489,900

6074 Hollow Hill Lane 1 pm to 4 pm $449,900

7871 Rolling Woods Ct #301 1 pm to 4 pm $439,000

6404 Eastleigh Ct 2 pm to 4 pm $509,000

8405 Willow Forge Rd 2 pm to 4 pm $399,000

22153

7628 Gralnick Pl 1 pm to 3 pm $684,900

7715 Cervantes Lane 1 pm to 4 pm $679,900

7609 Woodstown Dr 1 pm to 4 pm $549,900

8304 Old Tree Ct 1 pm to 4 pm $600,000

7015 Cottontail Ct 1 pm to 4 pm $599,900

7843 Godolphin Dr 2 pm to 4 pm $519,000

7610 Glenville Ct 1 pm to 4 pm $589,000

7703 Tower Woods Dr 2 pm to 4 pm $549,900

8661 Pohick Forest Ct 1 pm to 3 pm $674,000

7797 Newington Woods Dr 1 pm to 4 pm $509,900

VIENNA

22180

1401 Desale St SW Noon to 3 pm $1,474,990

210 Patrick St SW 1 pm to 4 pm $629,900

321 Nutley St NW 1 pm to 4 pm $649,000

515 Walker St SW 1 pm to 3 pm $859,000

403 Colin Lane NW 1 pm to 3 pm $1,550,000

517 Valley Dr SE 2 pm to 4 pm $1,399,000

125 Carter Ct SW 1 pm to 4 pm $735,000

904 Woodnor Dr NE 1 pm to 3 pm $759,000

904 Woodnor Dr NE 1 pm to 3 pm $3,300

22181

9974 Stone Vale Dr 1 pm to 4 pm $975,000

2704 Earls Ct 1 pm to 3 pm $739,900

2619 Lemontree Lane 1 pm to 4 pm $830,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

2030 Spring Branch Dr 1 pm to 4 pm $1,385,000

22182

1290 Newkirk Ct 2 pm to 5 pm $1,170,000

2205 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $785,000

1607 Fremont Lane 1 pm to 3 pm $914,900

1872 Amberwood Manor Ct 1 pm to 3 pm $1,070,000

1832 Satinwood Ct 2 pm to 4 pm $875,000

9606 Symphony Meadow Lane 1 pm to 4 pm $1,549,000

1306 Brookdale Ter 1 pm to 4 pm $1,019,000

1849 Horseback Trl 1 pm to 4 pm $824,900

9510 Leemay St 1 pm to 4 pm $819,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6591 Constitution Way 1 pm to 4 pm $379,999

BROAD RUN

20137

6189 Beverleys Mill Rd Noon to 4 pm $699,900

CATLETT

20119

3033 Golden Pheasant Pl 1 pm to 4 pm $545,000

4704 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $339,000

REMINGTON

22734

308 N Duey Rd 1 pm to 4 pm $300,000

2240 Sedgwick Dr 1 pm to 3 pm $325,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $975,000

WARRENTON

20186

121 English Chase Lane 1 pm to 4 pm $465,000

157 Autumn Wind Ct 1 pm to 3 pm $489,990

378 Curtis St 1 pm to 3 pm $350,000

20187

8793 Green Rd 1 pm to 5 pm $795,000

5317 Ambler Ct 2 pm to 4 pm $745,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25145 Cutgrass Ter 1 pm to 4 pm $462,000

41881 Inspiration Ter 1 pm to 3 pm $270,000

42003 Bushclover Ter 1 pm to 4 pm $485,000

41883 Fraser Downs Ter 1 pm to 4 pm $490,000

24660 Caribou Sq 2 pm to 4 pm $339,990

25934 Sycamore Grove Pl 1 pm to 4 pm $699,000

41883 Precious Sq 1 pm to 3 pm $425,000

ASHBURN

20147

20340 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $709,000

21551 Trowbridge Sq 1 pm to 4 pm $498,000

20440 Northpark Dr Noon to 4 pm $1,499,000

20651 Sibbald Sq 2 pm to 4 pm $375,000

20881 Saber Jet Pl 1 pm to 4 pm $769,900

43596 Dunhill Cup Sq 1 pm to 4 pm $515,000

20423 Middlebury St 1 pm to 3 pm $649,900

44481 Livonia Ter 1 pm to 4 pm $514,900

20148

23170 Kleinsmith Way 1 pm to 3 pm $725,000

23519 Epperson Sq 1 pm to 4 pm $585,000

43321 John Michael Ter 1 pm to 4 pm $579,990

23078 Meriweather Ct 2 pm to 4 pm $822,500

43148 Thoroughfare Gap Ter #43148 12:30 pm to 2:30 pm $427,990

42791 Explorer Dr 1 pm to 5 pm $734,900

BROADLANDS

21913 Sweet Bay Ter 1 pm to 3 pm $475,000

HAMILTON

20158

39520 Charles Town Pike 1 pm to 3 pm $1,025,000

17569 Wadell Ct 1 pm to 4 pm $599,900

LEESBURG

20175

818 Tavistock Dr SE Noon to 3 pm $650,000

112 Hampshire Sq SW 1 pm to 3 pm $359,000

40631 Weaver Ct 1 pm to 4 pm $814,900

19972 Gleedsville Rd Noon to 3 pm $725,000

18990 Loudoun Orchard Rd 1 pm to 3 pm $685,000

20176

262 Golden Larch Ter NE 2 pm to 4 pm $359,900

16352 Limestone Ct 1 pm to 4 pm $849,900

19472 Mill Dam Pl 1 pm to 4 pm $760,000

40577 Black Gold Pl 2 pm to 4 pm $985,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,525,000

40852 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $899,999

40797 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $964,000

43610 Beaver Creek Ter 1 pm to 4 pm $619,000

43577 Purple Aster Ter 1 pm to 3:30 pm $629,700

14026 Fern Valley Lane 1 pm to 4 pm $1,799,000

403 Andromeda Ter NE 1 pm to 4 pm $353,579

LOVETTSVILLE

20180

3 Kimberly Kristin Way 1 pm to 4 pm $400,000

PURCELLVILLE

20132

305 Addivon Ter 1 pm to 4 pm $414,900

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3:30 pm $1,099,000

18001 Tranquility Rd 1 pm to 3 pm $1,425,000

16182 Hillsboro Rd Noon to 3 pm $1,324,000

STERLING

20164

21071 Semblance Dr 1 pm to 4 pm $410,000

121 Dickenson Ave 1 pm to 4 pm $439,000

800 Croydon St N 1 pm to 3 pm $449,990

204 Fletcher Rd 1 pm to 5 pm $465,000

20165

20656 Sound Ter 1 pm to 3 pm $498,000

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $424,900

46391 Hampshire Station Dr 1 pm to 4 pm $589,000

20895 Chippoaks Forest Cir 1 pm to 4 pm $617,500

47379 Westwood Pl 1 pm to 4 pm $668,000

20816 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $389,000

20902 Cosworth Ter 2 pm to 4 pm $395,000

20166

21718 Indian Summer Ter 1 pm to 4 pm $395,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9214 Dawkins Crest Cir 1 pm to 4 pm $409,900

12693 Victory Lakes Loop 1 pm to 4 pm $520,000

9149 Weathersfield Dr 1 pm to 4 pm $475,000

CATHARPIN

20143

12895 Livia Dr 1 pm to 4 pm $615,000

DUMFRIES

22025

3821 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4 pm $425,000

15724 Vista Dr 1 pm to 3 pm $378,899

15728 Edgewood Dr 1 pm to 4 pm $379,999

15013 Woodglen Ct 1 pm to 4 pm $410,000

17403 Grant Cottage Dr 1 pm to 4 pm $349,000

3804 Champion Oak Dr 1 pm to 3 pm $419,990

15728 Edgewood Drive 1 pm to 4 pm $379,999

22026

1620 Fort Fisher Ct 2 pm to 4 pm $209,900

16878 Toms River Loop 1 pm to 3:30 pm $264,995

3004 Vidalia Ct 1 pm to 3 pm $480,000

GAINESVILLE

20155

8464 Tackhouse Loop 2 pm to 4 pm $352,900

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4 pm $1,495,000

6017 Calumet Ct 1 pm to 4 pm $530,000

13509 Norwick Pl 1 pm to 4 pm $405,000

14729 Links Pond Cir 2 pm to 4 pm $450,000

7742 Cedar Branch Dr 1:30 pm to 4 pm $307,000

15818 Spyglass Hill Loop 1 pm to 4 pm $1,125,000

14923 Alpine Bay Loop 1 pm to 3 pm $879,000

HAYMARKET

20169

15381 Rosemont Manor Dr 1 pm to 3 pm $314,999

3997 Greenville Dr 1 pm to 4 pm $549,990

5586 Tournament Dr 1 pm to 4 pm $674,900

15639 Picketts Store Pl 1 pm to 4 pm $439,000

15728 Rachel Pl 1 pm to 3 pm $729,900

4300 Chimneys West Dr 4 pm to 6 pm $1,195,000

5833 Brandon Hill Loop 1 pm to 4 pm $799,900

15564 Legacy Way 1 pm to 3 pm $625,000

15528 Fassels Ct 1 pm to 4 pm $549,900

14428 Chamberry Cir 1 pm to 3 pm $900,000

5413 Bowers Hill Dr 1 pm to 3 pm $559,000

5758 Waterloo Bridge Cir Noon to 3 pm $669,000

MANASSAS

20109

8905 Hanson Grove Ct 1 pm to 4 pm $424,900

9827 Sudley Manor Dr 1 pm to 4 pm $359,900

20110

10250 Whitworth Lane 1 pm to 4 pm $397,500

10321 Winged Elm Cir 1 pm to 3 pm $445,000

9451 Weeping Willow Dr 2 pm to 4 pm $469,999

9408 Spice Glade Ct Noon to 2:30 pm $415,000

20111

6027 Tulip Poplar Ct 1 pm to 4 pm $1,399,999

7812 Lake Dr 1 pm to 4 pm $550,000

10939 Ravenwood Dr Noon to 3 pm $699,000

8171 Grand Ct 1 pm to 4 pm $464,732

6032 Lady Slipper Lane 1 pm to 3 pm $739,900

20112

10618 Moselle Ct 1 pm to 3 pm $474,900

11961 Coloriver Rd 1 pm to 4 pm $630,000

7492 Devon Lane 11 am to 1 pm $785,000

6502 Obrien Ct 1 pm to 4 pm $569,900

12853 Dusty Willow Rd 1 pm to 4 pm $597,900

12730 Gold Cup Trl 1 pm to 4 pm $659,999

MANASSAS PARK

20111

8107 Honey Bee Way Noon to 3 pm $449,997

104 Morton Ct 2 pm to 4 pm $359,900

9310 Shannon St 1 pm to 4 pm $454,900

9406 Katelyn Ct Noon to 2 pm $2,400

NOKESVILLE

20181

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $810,000

12404 Old Church Rd 1 pm to 3 pm $600,000

12995 Mayhew Ct 1 pm to 4 pm $599,000

TRIANGLE

22172

4519 Potomac Highlands Cir 2 pm to 6 pm $295,000

WOODBRIDGE

22191

16319 Boatswain Cir 1 pm to 3 pm $573,000

1814 Warren Dr 1 pm to 4 pm $350,000

13406 Yardley Lane 1 pm to 4 pm $279,999

16116 Indus Dr 1 pm to 4 pm $419,900

1400 Cranes Bill Way 1 pm to 3 pm $385,000

16533 Boatswain Cir Noon to 3 pm $579,900

14754 Arizona Ave 1 pm to 3 pm $385,000

1706 Dorothy Lane 1 pm to 4 pm $444,900

2049 Powells Landing Cir 1 pm to 2 pm $550,000

2428 Trimaran Way 1 pm to 4 pm $425,000

22192

11776 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $850,000

4264 Berwick Pl 1 pm to 3 pm $475,000

11324 Cromwell Ct 1 pm to 4 pm $319,900

5217 Davis Ford Rd 1 pm to 4 pm $405,000

12926 Lockleven Lane 1 pm to 4 pm $324,900

3933 Brickert Pl 1 pm to 4 pm $354,900

11835 Antietam Rd 1 pm to 3:30 pm $525,000

1754 Rockledge Ter 1 pm to 3 pm $495,000

3073 Tecumseh Ct 1 pm to 3 pm $325,000

4797 Charter Ct 1 pm to 3 pm $725,000

3996 Fall Ridge Ct 1 pm to 4 pm $525,000

12461 Lolly Post Lane Noon to 2 pm $419,900

22193

13712 Gilbert Rd 1 pm to 4 pm $320,000

15186 Addison Lane 1 pm to 4 pm $649,900

13855 Andorra Dr 1 pm to 3 pm $499,900

15296 Maribelle Pl 1 pm to 4 pm $675,000

15072 Jarrell Pl 2 pm to 4 pm $324,990

13202 Huntington Lane 1 pm to 5 am $335,000

15414 Weldin Dr 1 pm to 3 pm $432,500

13303 Packard Dr 1 pm to 3 pm $527,000

5002 Lynwood Dr 2 pm to 4 pm $359,900

4047 Tarpon Lane 1 pm to 4 pm $325,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

FLINT HILL

22627

23 Fishhawk Pass Lane 12:30 pm to 3 pm $925,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

104 Chesterbrook Ct 1 pm to 4 pm $299,900

18 Neville Court 1 pm to 3:30 pm $425,000

3007 Mediterranean Dr 1 pm to 3 pm $270,000

317 Raft Cv 1 pm to 4 pm $340,000

17 Hemming Dr Noon to 3 pm $595,000

18 Neville Ct 1 pm to 3:30 pm $425,000

103 Paynes Lane 2 pm to 4 pm $725,000

135 Blast Furnace Way #100 1:30 pm to 3:30 pm $254,000

15 Shepherds Hook Way 1 pm to 3 pm $379,990

29 Savannah Ct 1 pm to 4 pm $425,000

50 Mason Lane 2 pm to 5 pm $388,900

22556

109 Nestors Pl 1 pm to 4 pm $284,900