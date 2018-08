Here’s a list of open houses taking place Aug. 25-26 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

29 Enclave Ct Noon to 5 pm $474,990

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $435,500

1961 Forest Dr 11 am to 4 pm $435,000

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $409,990

619 Cherry Grove Ave S Noon to 3 pm $407,000

940 Astern Way #107 2 pm to 4 pm $378,000

1914 Sleepy Hollow Lane 11 am to 1 pm $665,000

368 Broadview Lane 1 pm to 3 pm $697,500

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $495,409

2735 Cabernet Lane Noon to 2 pm $589,900

2008 Generals Hwy Noon to 3 pm $385,000

1584 Lancaster Grn 11 am to 2 pm $1,595,000

2900 Shipmaster Way #113 1 pm to 3 pm $219,900

530 Corbin Pkwy 11 am to 1 pm $575,000

851 Saint Edmonds Pl 3 pm to 5 pm $949,000

368 Broadview Lane 1 pm to 3 pm $697,500

405 Ashers Farm Rd Noon to 3 pm $674,990

21403

22 Enclave Ct Noon to 5 pm $530,364

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

10 Enclave Ct Noon to 5 pm $399,990

3116 Ervin Ct 12:30 pm to 2:30 pm $539,900

71 Primrose Hill Lane Noon to 4 pm $577,528

1004 Harbor Dr 10 am to Noon $569,000

1343 Linden Ave Noon to 3 pm $529,000

323 Edgemere Dr 11 am to 1 pm $399,900

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

21409

610 Snow Goose Lane 2 pm to 4 pm $389,500

979 Saint Margarets Drive 11 am to 1 pm $489,900

2009 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $749,900

979 Saint Margarets Dr 11 am to 1 pm $489,900

1700 Woodtree Cir 1 pm to 3 pm $265,000

ARNOLD

21012

560 Norton Lane Noon to 3 pm $450,000

1021 Ulmstead Cir 11 am to 2 pm $599,980

785 Ruxshire Dr Noon to 2 pm $450,000

410 Beach Rd S 1 pm to 3 pm $2,150,000

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $629,990

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $609,990

1434 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $649,990

1417 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $619,990

1408 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1412 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $654,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1421 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $649,990

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

CROFTON

21114

2104 Laurance Ct 1 pm to 4 pm $315,000

2532 Vineyard Lane 2 pm to 4 pm $2,100

1697 Walleye Dr 1 pm to 3 pm $299,900

CROWNSVILLE

21032

1508 Wild Cranberry Dr 1 pm to 3 pm $725,000

682 N. Riverside Dr 2 pm to 4 pm $749,000

1307 Revolution Way 11 am to 1 pm $1,200,000

900 Buttonwood Trl Noon to 3 pm $337,000

CURTIS BAY

21226

1541 Stoney Beach Way 1 pm to 3 pm $266,000

DAVIDSONVILLE

21035

1013 Wayson Way 1 pm to 3 pm $674,500

2604 Howard Grove Rd 11 am to 1 pm $784,900

1582 Rossback Rd W 4 pm to 6 pm $1,050,000

DEALE

20751

949 Bay Dr Noon to 2 pm $950,000

5905 Deale Beach Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

935 Marzoff Rd 11 am to 2 pm $420,000

EDGEWATER

21037

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $684,990

11 Wilelinor Dr 1 pm to 3 pm $599,000

1739 Chesapeake Dr Noon to 2 pm $350,000

137 Calhoun St 2 pm to 4 pm $535,000

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $496,965

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $503,447

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $443,885

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $456,542

2522 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $503,147

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $472,000

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $457,115

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $496,971

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $490,617

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $438,360

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $442,785

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $499,990

306 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $505,230

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

GAMBRILLS

21054

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $774,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

GLEN BURNIE

21060

111 Glen Rd 11 am to 1 pm $219,999

7719 West Drive Noon to 2 pm $320,000

7207 Stallings Drive 1 pm to 3 pm $479,950

1127 Fitzhugh Dr Noon to 3 pm $539,900

7719 West Dr Noon to 2 pm $320,000

7173 Hummingbird Dr 11 am to 1 pm $339,900

7212 Judy Rd 1 pm to 3 pm $294,900

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $315,285

109 Pond View Dr Noon to 4 pm $307,295

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,565

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,160

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $318,345

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

1032 Pultney Lane 2 pm to 4 pm $385,000

7254 Stallings Dr 2 pm to 4 pm $459,999

7207 Stallings Dr 1 pm to 3 pm $479,950

21061

Glaser Lane 11 am to 4 pm $264,990

8102 Phirne Rd E Noon to 2 pm $327,900

303 Alexis Dr Noon to 2 pm $325,000

107 Wells Ave 10 am to 1 pm $285,000

HANOVER

21076

1509 Strider Ct 1 pm to 3 pm $385,000

25 Greenknoll Blvd Noon to 2 pm $350,000

2914 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $375,265

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $441,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $394,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $349,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $492,471

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

2034 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $467,097

2038 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $461,577

7839 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $475,177

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $484,850

1713 Fieldstone Ct #6 1 pm to 3 pm $349,900

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $536,900

LAUREL

20707

15900 Kerr Rd 1 pm to 3 pm $374,999

1200 Snowden Pl 1 pm to 3 pm $339,900

20708

13109 Golden Oak Dr 1 pm to 4 pm $365,000

20723

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $546,010

9326 Sydney Way 1 pm to 4 pm $573,490

9315 Sydney Way 1 pm to 4 pm $571,490

9153 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $689,858

9330 Sydney Way 1 pm to 4 pm $627,191

8470 Ice Crystal Dr #f Noon to 2 pm $275,000

9919 Loch Less Lane Noon to 5 pm $779,990

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

9165 Hitching Post Lane #h Noon to 2 pm $1,700

8636 Doves Fly Way Noon to 5 pm $790,521

8498 Pamela Way #115 1 pm to 3 pm $459,900

20724

251 Brock Bridge Rd 1 pm to 3 pm $349,000

LINTHICUM

21090

309 Twin Oaks Rd 10 am to Noon $321,489

LINTHICUM HEIGHTS

408 Hawthorne Rd Noon to 2 pm $415,000

MILLERSVILLE

21108

1601 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $899,900

477 Martin Dr 1 pm to 3 pm $375,000

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $424,000

ODENTON

21113

2412 Beechnut Pl 1 pm to 3 pm $325,000

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $649,990

1418 Catbriar Way Noon to 5 pm $579,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

1420 Catbriar Way Noon to 5 pm $619,990

1319 Hallock Dr Noon to 2 pm $219,900

1474 Catbriar Way Noon to 5 pm $699,990

709 Rock Elm Ct 1 pm to 3 pm $459,900

718 Horse Chestnut Ct Noon to 2 pm $329,900

2575 Vireo Ct Noon to 2 pm $374,900

2896 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $829,985

2894 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $874,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $599,990

2516 Black Oak Way 1 pm to 3 pm $389,900

2605 Portola Ct 1 pm to 3 pm $325,000

PASADENA

21122

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $572,494

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $545,049

7963 Meridian Dr Noon to 5 pm $540,990

7937 Meridian Dr Noon to 5 pm $499,990

916 11th St Noon to 3 pm $294,999

7931 Meridian Dr Noon to 5 pm $449,990

201 Hickory Point Rd 1 pm to 4 pm $439,000

7830 Burgess Rd 1 pm to 3 pm $675,000

146 Cottage Grove Dr Noon to 2 pm $294,999

408 Metropolitan Blvd 1 pm to 3 pm $340,000

8130 Bodkin Ave Noon to 2 pm $649,900

218 Old Coach Court 1 pm to 3 pm $295,000

1903 Main Ave Noon to 2 pm $550,000

1952 Hilltop Rd 1 pm to 3 pm $359,000

218 Old Coach Ct 1 pm to 3 pm $295,000

105 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $285,000

8509 Summit Rd Noon to 2 pm $240,000

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

689 207th St 1 pm to 3 pm $319,900

RIVA

21140

506 Tulip Road Noon to 2 pm $399,000

4 Butternut Rd Noon to 3 pm $450,000

6 Butternut Rd Noon to 3 pm $450,000

8 Butternut Rd Noon to 3 pm $450,000

1300 Breckenridge Cir 11 am to 1 pm $424,900

SEVERN

21144

805 Elmhurst Road 10 am to Noon $350,000

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $492,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $532,990

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $507,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $512,990

805 Elmhurst Rd 10 am to Noon $350,000

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $314,900

1832 Encore Ter 1 pm to 3 pm $390,000

1135 Carinoso Cir 10 am to 1 pm $362,000

1004 Cortana Ct 1 pm to 4 pm $549,990

7923 Canter Ct 11 am to 1 pm $320,000

SEVERNA PARK

21146

406 Ash Cir 1 pm to 3 pm $475,000

440 Lynwood Dr 1 pm to 3 pm $494,900

13 Saint Andrews Rd Noon to 2 pm $749,000

205 Kathy Ct 1 pm to 3 pm $539,000

606 Persimmon Ct 1 pm to 3 pm $619,900

4 Fairhaven Ct 2 pm to 4 pm $459,900

323 Thomas Rd 1 pm to 3 pm $1,399,000

WEST RIVER

20778

819 Elm Dr Noon to 2 pm $599,900

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

3436 Jones Rd Noon to 2 pm $534,900

HUNTINGTOWN

20639

3831 Defense Lane 11 am to 5 pm $617,256

4325 Pleasant Ct Noon to 2 pm $499,900

322 Kims Way Noon to 2 pm $599,900

LUSBY

20657

11484 Rawhide Rd 1 pm to 3 pm $253,000

7715 Schooner Dr Noon to 3 pm $309,900

13250 St Johns Creek Rd 11 am to 1 pm $429,900

OWINGS

20736

1162 Amber Way 1 pm to 3 pm $515,000

1875 Shepherd Lane 1 pm to 4 pm $445,000

PRINCE FREDERICK

20678

4994 Rumford Pl 1 pm to 4 pm $509,995

2525 Chinquapin Ridge Court 2 pm to 4 pm $499,000

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,909

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $324,938

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $325,543

2525 Chinquapin Ridge Ct 2 pm to 4 pm $499,000

2075 Natures Way Noon to 3 pm $494,895

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

805 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $479,990

BRANDYWINE

20613

14111 Kydan Ct 1 pm to 3 pm $389,000

12903 Lafayette Hill Ct Noon to 3 pm $691,235

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $539,900

12343 Helen Fowlers Pl 11 am to 2 pm $575,995

16195 Murphy Pl 11:30 am to 1:30 pm $439,900

INDIAN HEAD

20640

2395 Reverdy Farm Rd 11 am to 2 pm $479,900

LA PLATA

20646

6430 Warren C Eller Dr 10 am to 1 pm $330,000

MECHANICSVILLE

20659

42249 Manor Dr 2:30 pm to 4 pm $210,000

PORT TOBACCO

20677

7574 Silverthorne Ct 11 am to 4 pm $469,900

WALDORF

20601

5460 Ingersoll Pl 11 am to 2 pm $519,900

2719 Moran Dr 1 pm to 3 pm $305,000

2542 Enterprise Pl Noon to 2 pm $274,998

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $346,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $349,580

10045 Selkie Lane 1 pm to 4 pm $485,204

20602

777 University Dr 1 pm to 4 pm $285,000

1121 Hamlin Rd 11 am to 1 pm $294,900

3418 Velvet Ash Ct 11 am to 1 pm $1,825

905 Waddell Rd 11 am to 3 pm $235,000

5816 River Shark Way 11 am to 5 pm $325,000

20603

3156 Eutaw Forest Dr 2 pm to 4 pm $350,000

WHITE PLAINS

20695

11311 Tolkien Ave 1 pm to 5 pm $314,790

3301 Aldgate Ct 11 am to 5 pm $435,000

4625 Duley Dr 12:30 pm to 2:30 pm $465,000

4235 Park Ave Noon to 2 pm $404,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21758

10 Jeffrey Lane 1 pm to 4 pm $435,000

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

FREDERICK

21701

935 Jubal Way 1 pm to 4 pm $295,000

6367 Meandering Woods Ct 11 am to 1 pm $289,900

2509 Bear Den Rd Noon to 2 pm $399,999

524 Klineharts Aly Noon to 2 pm $419,900

38w 6th St Noon to 2 pm $429,900

3029 Stoners Ford Way 1 pm to 3 pm $399,900

21702

47 Vienna Ct Noon to 2 pm $189,900

22 Vienna Ct Noon to 2 pm $192,000

213 Windom Way 11 am to 1 pm $459,999

21703

5919 Leben Dr 11 am to 1 pm $349,990

6202 Alan Linton Blvd W 2 pm to 4 pm $534,500

6405 Weatherby Ct #l 1 pm to 4 pm $180,000

6212 Margarita Way #6212 1 pm to 3 pm $295,000

5606 Rockledge Ct 1 pm to 3 pm $247,500

4982 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $385,000

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $539,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $629,403

503 Beebe Ct 2:30 pm to 4:30 pm $199,000

21704

8318 Alpine Ct Noon to 4 pm $675,000

3626 Singleton Ter 2 pm to 4 pm $335,000

8320 Alpine Ct Noon to 4 pm $684,000

3100 Mission Peak Way Noon to 4 pm $709,000

3109 Mission Peak Way Noon to 4 pm $649,000

IJAMSVILLE

21754

7603 Royal Troon Ter 1 pm to 3 pm $699,900

5590 Broadmoor Ter North Ter 2 pm to 4 pm $619,900

5919 Duvel St Noon to 4 pm $364,990

5920 Duvel St Noon to 2 pm $579,000

MIDDLETOWN

21769

30 Main St E Noon to 2 pm $339,000

1 Pointe Ter N Noon to 2 pm $414,900

MONROVIA

21770

12122 Merricks Ct 11 am to 1 pm $750,000

MOUNT AIRY

21771

5303 Pommel Dr Noon to 2 pm $389,900

1427 Searchlight Way Noon to 2 pm $309,900

14121 Harrisville Rd Noon to 2 pm $399,914

NEW MARKET

21774

10234 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $329,990

10232 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $334,990

10230 Nuthatch Dr 11 am to 4 pm $341,990

6801 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $349,990

6872 E Shavano Rd 11 am to 6 pm $511,940

5617 Queen Anne Ct 2 pm to 4 pm $259,900

9721 Woodcliff Ct 11 am to 1 pm $485,000

6677 Coldstream Dr 1 pm to 3 pm $367,000

5517 Roy Ct 10 am to Noon $364,567

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $579,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

URBANA

21704

8945 Amelung St 2 pm to 5 pm $355,000

WALKERSVILLE

21793

9736 Glade Rd Noon to 3:30 pm $685,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10404 Angora Drive 1 pm to 3 pm $265,000

CLARKSVILLE

21029

5917 Perfect Calm Ct #a4-12 1 pm to 3 pm $494,900

13810 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13610 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,199,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13619 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

10835 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

10835 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,079,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6211 Northrop Way 1 pm to 3 pm $975,000

COLUMBIA

21044

10205 Wincopin Cir #409 1 pm to 3 pm $475,000

11261 Skilift Ct #a-18-9 Noon to 2 pm $205,000

5125 Rondel Pl 1 pm to 4 pm $439,900

5710 April Journey #70 1 pm to 3 pm $315,000

21045

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $529,900

6099 Majors Lane 1 pm to 3 pm $165,000

6099 Majors Lane #1 1 pm to 3 pm $165,000

5900 Millrace Ct #a301 1 pm to 5 pm $264,700

ELKRIDGE

21075

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $437,990

5823 Rowanberry Dr #2e 1 pm to 3 pm $235,000

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

6187 Karas Walk 1 pm to 3 pm $589,900

7724 Rearden Ct 1 pm to 4 pm $419,990

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

ELLICOTT CITY

21042

2826 Southview Rd Noon to 2 pm $420,000

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

12206 Benson Branch Rd 1 pm to 3 pm $700,000

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $809,990

3010 Croft Way Noon to 5 pm $869,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $845,990

2712 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

12026 Lamplighter Dr 2 pm to 4 pm $790,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $819,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $784,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $894,990

21043

9826 Sawmill Branch Trl Noon to 5 pm $699,990

2550 Vineyard Springs Way Noon to 5 pm $734,990

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5931 Glen Willow Way Noon to 5 pm $474,990

9819 Soapstone Trl #1 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #3 11:30 am to 4 pm $794,990

9819 Soapstone Trl #2 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #4 11:30 am to 4 pm $819,990

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $859,990

4800 Bonnie Branch Rd Noon to 2 pm $579,900

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

11019 Martha Way Noon to 5 pm $999,990

HIGHLAND

20777

7646 Greendell Lane 2 pm to 4 pm $987,000

7410 Haven Ct Noon to 5 pm $1,169,900

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $939,900

JESSUP

20794

8713 Fairhaven Pl 1 pm to 3:30 pm $458,000

WOODBINE

21797

6600 Woodbine Rd 1 pm to 4 pm $499,000

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10514 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10516 My Girl Pl Noon to 5 pm $579,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20816

4932 Sentinel Dr #6-201 Noon to 3 pm $385,000

5120 Duvall Dr 2 pm to 4 pm $995,000

4426 Chalfont Pl 2 pm to 4 pm $1,190,000

20817

10021 Sinnott Dr 2 pm to 4 pm $1,349,999

8032 Quarry Ridge Way #3b 1 pm to 3 pm $379,900

5523 Southwick St 2 pm to 4 pm $1,499,000

BOYDS

20841

21905 Ivy Leaf Dr 1 pm to 4 pm $639,500

BROOKEVILLE

20833

10 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $789,990

11 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $809,990

12 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $829,990

CHEVY CHASE

20815

4601 Park Ave #507-G 1 pm to 3 pm $435,500

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $449,900

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

23104 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $765,000

8 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

9 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

10 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

11 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

12 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

13 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $899,990

14 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

15 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $924,990

DERWOOD

20855

17925 Teri Dr 1 pm to 3 pm $789,000

DICKERSON

20842

4 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $814,990

5 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $854,990

6 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $779,990

1 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $834,990

2 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $794,990

GAITHERSBURG

20877

7507 Laytonia Dr 11 am to 1 pm $385,000

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

13 Supreme Ct 2 pm to 4 pm $359,900

20879

401 Christopher Ave #8 1 pm to 3 pm $174,000

19032 Sedley Ter 2 pm to 4 pm $449,000

9122 Centerway Rd Noon to 3 pm $283,000

20882

21020 Goshen Rd Noon to 2 pm $539,000

8228 Seneca View Dr 11 am to 2 pm $725,000

GERMANTOWN

20874

Wallich Way #lot 31 11 am to 5:30 pm $474,055

Wallich Way #lot 29 11 am to 5:30 pm $536,445

13604 Harvest Glen Way Noon to 1 pm $360,000

20209 Thunderhead Way 10 am to Noon $289,900

13027 Open Hearth Way 1 pm to 3 pm $250,000

11 Indian Grass Ct 1 pm to 3 pm $589,000

20876

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

HYATTSVILLE

20782

6621 22nd Pl 1 pm to 4 pm $349,900

6500 America Blvd #400 1 pm to 3 pm $225,000

4810 Crest View Dr #53 11 am to 5 pm $364,990

2407 Marsh Pt #101b 11 am to 5 pm $379,990

3407 Sentinel Dr #508d 11 am to 5 pm $456,990

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

20783

2009 Pelden Rd 1:30 pm to 4:30 pm $389,000

KENSINGTON

20895

2506 Campbell Pl 11 am to 2 pm $699,900

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19901 Silverfield Drive Noon to 3 pm $519,000

8609 Holly Pond Pl 1 pm to 4 pm $410,000

19901 Silverfield Dr Noon to 3 pm $519,000

NORTH BETHESDA

20852

11504 Hill Dr W 1 pm to 4 pm $1,495,000

NORTH POTOMAC

20878

15561 Ambiance Dr Noon to 2 pm $779,000

OLNEY

20832

18008 Sunset Lake Ct 1 pm to 3 pm $369,900

3624 Martins Dairy Cir 1 pm to 4 pm $639,000

POOLESVILLE

20837

17526 Kohlhoss Rd Noon to 2 pm $235,000

POTOMAC

20854

11918 Jubal Early Ct 2 pm to 4 pm $689,000

10044 Colebrook Ave 1 pm to 3 pm $929,000

ROCKVILLE

20850

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $769,990

14344 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $789,990

19 Chantilly Ct 1 pm to 4 pm $479,900

1000 Aster Blvd Noon to 2 pm $719,900

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

20852

4826 Creek Shore Dr 2 pm to 4 pm $380,000

5717 Brewer House Cir #101 2 pm to 4 pm $424,900

11715 Magruder Lane 11 am to 1 pm $898,800

SILVER SPRING

20901

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $750,000

9940 Moss Ave 2 pm to 4 pm $535,000

1118 Loxford Ter 1 pm to 4 pm $410,000

10205 Carson Pl Noon to 2 pm $439,000

10815 Lorain Ave Noon to 2 pm $729,900

20902

2411 Evans Dr Noon to 2 pm $449,900

11607 Elkin St #136 1 pm to 3:30 pm $227,000

20904

2020 Conley Ct Noon to 5 pm $692,500

2016 Conley Ct Noon to 5 pm $724,900

2001 Conley Ct Noon to 5 pm $769,900

2013 Conley Ct Noon to 5 pm $769,900

1605 Peacock Lane Lane Noon to 3 pm $375,000

20905

14513 Carona Dr 1 pm to 4 pm $599,999

14720 Peachwood Dr 2 pm to 4 pm $609,000

1622 Maydale Dr 1 pm to 3 pm $565,000

20906

12715 Gould Rd 2 pm to 4 pm $375,000

20910

9412 Crosby Rd 1 pm to 4 pm $600,000

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

1832 Metzerott Rd #102 1 pm to 3 pm $108,000

BELTSVILLE

20705

12510 Breyer Pl Noon to 2 pm $475,000

BOWIE

20715

2709 Spangler Lane 1 pm to 3 pm $379,900

13120 Oval Lane Noon to 2 pm $359,900

20716

3701 Elmcrest Lane 2 pm to 5 pm $275,000

16202 Eastham Ct 1 pm to 4 pm $295,000

20720

7905 Quatrefoil Ct 1 pm to 4 pm $479,000

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $594,990

14004 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $669,990

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

4504 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $659,990

4214 Manor Field Dr Noon to 4 pm $479,990

4314 Declairmonts Field Dr Noon to 4 pm $519,990

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4303 Turf Field Ct 11 am to 5 pm $649,990

CAPITOL HEIGHTS

20743

1813 Dewitt Ave 11 am to 2 pm $329,900

6212 Addison Rd 10 am to 1 pm $350,000

CHEVERLY

20785

1843 Cedarwood Ct 11 am to 2 pm $210,000

CLINTON

20735

13106 Gerry Rd Noon to 2 pm $284,900

7011 Clinton St Noon to 4 pm $298,900

6719 Craig Lane Noon to 3 pm $350,000

11012 Piscataway Rd Noon to 2 pm $435,000

10412 Wrensong Lane 11 am to 2 pm $371,999

COLLEGE PARK

20740

9746 Wichita Ave 1 pm to 4 pm $295,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3016 Lakehurst Ave 1 pm to 4 pm $299,900

FORT WASHINGTON

20744

13310 Fort Washington Rd 1 pm to 4 pm $389,900

8013 Alcoa Dr 3 pm to 4 pm $329,900

7104 Roddy Ct 11 am to 1 pm $400,000

13319 Queens Lane 1 pm to 4 pm $350,000

GLENARDEN

20706

9400 Smithview Pl 1 pm to 4 pm $383,980

GLENN DALE

20769

11329 Old Prospect Hill Rd Noon to 2 pm $385,000

GREENBELT

20770

5204 Rock Quarry Ave Noon to 4 pm $514,990

LANHAM

20706

10109 Dorsey Lane 11 am to 4 pm $348,485

10018 Aerospace Rd #110e 11 am to 5 pm $384,990

LARGO

20774

9924 Vista Pointe Dr #204a Noon to 4 pm $383,485

9936 New Pointe Dr #105a Noon to 4 pm $439,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $547,490

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SUITLAND

20746

5545 Hartfield Ave 2 pm to 4 pm $2,450

5545 Hartfield Ave 2 pm to 4 pm $335,000

UNIVERSITY PARK

20782

6606 Baltimore Ave 1 pm to 4 pm $669,000

UPPER MARLBORO

20772

11008 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $475,636

15122 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $395,990

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $414,990

10710 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $469,031

11006 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $483,863

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $409,990

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $419,990

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $478,880

15123 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $419,990

10800 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $480,665

11007 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $477,154

13629 Augusta Hooe Rd 1 pm to 4 pm $775,000

13101 Crestmar Ct 2 pm to 4 pm $665,000

8806 Woodstock Dr W 1 pm to 4 pm $254,999

9405 Pirouette Ct Noon to 4 pm $679,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $464,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $509,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

0 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $394,990

5312 Glover Park Dr #3300g 11 am to 5 pm $418,000

5901 Sauerwein Way 11 am to 5 pm $435,000

20774

2218 Congresbury Pl 10 am to 1 pm $379,999

9507 Westerdale Dr 1 pm to 3 pm $399,900

3810 Effie Fox Way #903f Noon to 4 pm $420,000

701 Cranston Ave #od01 Noon to 4 pm $479,990

3010 Presidential Golf Dr Noon to 4 pm $499,000

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13906 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

13905 Hebron Lane 11 am to 5 pm $659,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

3727 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $459,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23019 Mountain Laurel Lane Noon to 4 pm $259,045

23570 Fdr Blvd #405 11 am to 3 pm $193,848

23740 Kingston Village Rd 11 am to 2 pm $279,000

23104 Sweetbay Lane Noon to 3 pm $308,652

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $374,990

43683 Winterberry Way 11 am to 6 pm $262,095

43695 Winterberry Way Noon to 4 pm $253,095

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $262,990

0 Lillaflora Dr 11 am to 6 pm $399,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $589,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

GREAT MILLS

20634

45630 Taras Ct 11 am to 1 pm $325,000

HOLLYWOOD

20636

23980 Meredith Ct 11 am to 2 pm $489,900

LEONARDTOWN

20650

22198 Breton St 10 am to 1 pm $227,000

LEXINGTON PARK

20653

21483 Hillary Ct 1 pm to 3 pm $244,500

21915 Weeping Willow Lane #5 Noon to 3 pm $224,900

47961 Piney Orchard St 2 pm to 4 pm $172,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

986 Bramleigh Lane Noon to 2 pm $609,000

940 Astern Way #101 Noon to 2 pm $349,500

75 Charles St 1 pm to 3 pm $2,499,000

37 Franklin St 1 pm to 3 pm $997,500

2015 Compton Ct 1 pm to 3 pm $360,000

6 Murray Avenue 1 pm to 4 pm $929,000

630 Howards Loop 3 pm to 5 pm $340,000

6 Murray Ave 1 pm to 4 pm $929,000

110 Brewer Ave 1 pm to 4 pm $699,900

629 N Bestgate Rd 2 pm to 4 pm $347,500

1614 Annesley Ct Noon to 2 pm $1,198,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $839,900

567 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $344,900

1705 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $529,000

988 Epping Forest Rd 1 pm to 4 pm $640,000

1318 Hawkins Lane Noon to 3 pm $477,999

21403

4 President Point Dr #a2 Noon to 3 pm $495,000

3427 Hidden River View Road 2 pm to 4 pm $1,295,000

3435 Hidden River View Rd Noon to 2 pm $875,000

516 Tayman Drive 2 pm to 4 pm $625,000

1205 Marda Lane 1 pm to 3 pm $279,000

1192 Bay Highlands Dr 1 pm to 3 pm $455,000

109 Steffey Dr Noon to 3 pm $435,000

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $585,000

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $1,049,000

301 President St Noon to 2 pm $649,000

1131 Bay Ridge Rd 2 pm to 4 pm $740,000

21409

103 Summers Run Noon to 3 pm $999,900

7 Sharpe Road 1 pm to 3 pm $559,000

735 Whitehall Beach Road 1 pm to 3 pm $399,800

1159 Willow Lane 1 pm to 3 pm $579,000

1594 Lodge Pole Ct Noon to 3 pm $284,900

2011 Chesapeake Rd 1 pm to 3 pm $999,000

1058 Little Magothy Vw 1 pm to 3 pm $599,900

1266 Swan Dr 11 am to 1 pm $1,149,000

926 Barracuda Cove Ct 1 pm to 3 pm $895,000

ARNOLD

21012

162a Severn Way 4 pm to 4:30 pm $2,000

66 Dividing Creek Ct 1 pm to 3 pm $350,000

CROFTON

21114

1750 Dryden Way Noon to 2 pm $309,900

2701 Bains Ct 1 pm to 3 pm $549,900

2513 Weston Ct 1 pm to 3 pm $364,900

1426 Flatwood Ct 1 pm to 3 pm $238,500

1400 Ormsby Pl Noon to 2 pm $439,999

CROWNSVILLE

21032

2007 Coleridge Lane 1 pm to 3 pm $755,000

555 Osprey Point Rd 1 pm to 3 pm $859,000

1311 Saint Pauls Way 1 pm to 3 pm $1,250,000

CURTIS BAY

21226

126 Carvel Beach Rd 11 am to 1:30 pm $289,000

DAVIDSONVILLE

21035

3737 Nile Rd Noon to Noon $375,000

3748 Coronada Rd Noon to 2 pm $390,000

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $400,000

710 Petersburg Rd 1 pm to 3 pm $575,000

1002 Liberty Nest Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

DEALE

20751

613 Charles Ave Noon to 2 pm $289,900

EDGEWATER

21037

120 Waterside Ct 2 pm to 4 pm $442,900

3816 Glebe Meadow Way 2 pm to 4 pm $423,500

866 Bayview Dr Noon to 3 pm $499,900

1202 Cedar Lane 1 pm to 3 pm $599,000

GAMBRILLS

21054

2606 Chapel Lake Dr #211 1 pm to 3 pm $239,900

632 Florida Pl Noon to 4 pm $669,900

962 Fox Trot Rd Noon to 2 pm $646,500

GLEN BURNIE

21060

870 Burley Cove Rd 1 pm to 3 pm $525,000

1029 1st St Noon to 2 pm $274,900

7808 Maple Run Ct Noon to 4 pm $415,000

1057 5th St 1 pm to 3 pm $279,900

21061

261 Truck Farm Dr 1 pm to 3 pm $337,990

408 N St SE 1 pm to 3 pm $279,000

HANOVER

21076

1400 Gesna Drive 1 pm to 4 pm $379,000

1763 Winsford Ct 1 pm to 3 pm $379,000

7107 Elmthorpe Way 1 pm to 3 pm $465,000

2637 Twin Birch Rd 1:30 pm to 3 pm $365,000

LAUREL

20707

7005 Marmick Pl 2 pm to 4 pm $380,000

20708

9304 Palmer Place 2 pm to 4 pm $240,000

20723

9334 Sydney Way 1 pm to 4 pm $604,859

8923 Pembrook Woods 1 pm to 3 pm $285,000

9694 Halstead Ave 1 pm to 3 pm $469,000

9124 Canterbury Riding #122 Noon to 2 pm $150,000

9776 Peace Springs Rdg 1 pm to 3 pm $449,000

20724

3547 Laurel View Ct Noon to 1 pm $1,950

3121 Lunar Ct 1 pm to 3 pm $339,900

LOTHIAN

20711

5707 Iron Stone Rd 1:30 pm to 3:30 pm $989,000

MILLERSVILLE

21108

1008 Cecil Avenue S 2 pm to 4 pm $544,900

108 Melchior Rd 2 pm to 4 pm $950,000

ODENTON

21113

2642 Streamview Dr Noon to 2 pm $389,900

706 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $305,000

2316 Sandy Walk Way 1 pm to 3 pm $350,000

2111 Brink Ct Noon to 2 pm $400,000

2605 Rainy Spring Ct 2 pm to 4 pm $330,000

804 Lamoka Dr 1 pm to 3 pm $629,900

517 Realm Ct E 1 pm to 3 pm $242,500

2704 Middle Neck Rd 1 pm to 3 pm $285,000

PASADENA

21122

302 Goldenrod Dr 1 pm to 4 pm $674,000

8011 Outing Avenue Noon to 3 pm $264,900

132 Sandy Beach Dr 1 pm to 3 pm $299,900

8062 Outing Ave 1 pm to 3 pm $279,900

108 Dark Sky Xing 1 pm to 3 pm $385,000

1038 Tennant Harbour Noon to 2 pm $235,000

SEVERN

21144

1199 Bradley Rd 1 pm to 3 pm $500,000

7813 Grandison Way 1 pm to 3 pm $479,500

1846 Statesman Ct 1 pm to 3 pm $354,900

8276 Wb And A Rd 2 pm to 4 pm $325,000

570 Eason Dr Noon to 1:30 pm $475,000

1635 Coolidge Ave 2 pm to 4 pm $499,900

SEVERNA PARK

21146

530 Benforest Drive 1 pm to 3 pm $499,000

537 Lakeview Circle Noon to 2 pm $939,500

908 Saint Martins Loop 11:30 am to 1:30 pm $629,900

36 Hatton Drive 1 pm to 3 pm $759,000

102 Revell Rd Noon to 2 pm $895,000

537 Lakeview Cir Noon to 2 pm $939,500

514 Oakham Ct 1 pm to 3 pm $480,000

60 Marnel Dr 1 pm to 3 pm $475,000

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

1170 Steamboat Rd Noon to 3 pm $369,500

1307 Juniper St 2 pm to 4 pm $299,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

5203 Larchmont Dr Noon to 2 pm $439,900

8657 Baywalk Sq 11 am to 1 pm $479,000

8418 G St 1 pm to 4 pm $319,900

DUNKIRK

20754

2720 Jones Rd Noon to 2 pm $549,900

12700 Springfield Ct Noon to 4 pm $559,900

LUSBY

20657

693 War Bonnet Trl Noon to 2 pm $299,999

12969 Mohawk Dr 1 pm to 3 pm $178,500

NORTH BEACH

20714

658 Bay Front Ave Noon to 2 pm $1,199,000

OWINGS

20736

1823 Cable Ct 2 pm to 4 pm $533,000

SUNDERLAND

20689

6147 Federal Oak Dr Noon to 4 pm $575,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1404 Woodmead Ct 11 am to 1 pm $399,900

1005 Tangler Cir Noon to 2 pm $429,999

BRANDYWINE

20613

15970 Formosa Lane Noon to 3 pm $444,900

12914 Steam Mill Farm Dr Noon to 2 pm $670,000

BRYANS ROAD

20616

2727 Coppersmith Pl 1 pm to 3:30 pm $298,000

6962 Sparks Ct Noon to 2 pm $350,000

HUGHESVILLE

20637

15832 Chalice Vine Ct 2 pm to 4 pm $439,900

LA PLATA

20646

237 Buckeye Cir 11 am to 2 pm $289,500

WALDORF

20602

5409 Wedding Ct 1 pm to 4 pm $239,900

214 Acadia Rd 1 pm to 3 pm $295,000

20603

6093 Tapir Pl 1 pm to 4 pm $229,900

5905 Herring Ct 1 pm to 3 pm $317,900

WHITE PLAINS

20695

9250 Randall Ct 1 pm to 4 pm $425,000

9338 Clifford Dr 1 pm to 3 pm $314,999

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2630 Inwood Dr 1 pm to 3 pm $434,900

5817 Underwood Ct Noon to 2 pm $545,000

2742 Bill Dorsey Blvd 2 pm to 5 pm $561,750

BRUNSWICK

21758

24 Sheridan Lane 1 pm to 3 pm $425,000

FREDERICK

21701

2430 Stoney Creek Rd 1 pm to 3 pm $340,000

2613 Monocacy Ford Road 2 pm to 4 pm $364,900

2663 Monocacy Ford Rd 1 pm to 3 pm $559,900

8207 Blue Heron Dr #3c 2 pm to 4 pm $165,000

6402 Spring Forest Rd 1 pm to 3 pm $474,900

923 Mosby Dr 1 pm to 3 pm $287,000

7984 Clipper Ct 1 pm to 3 pm $273,500

8860 Briarcliff Lane 2 pm to 4 pm $289,999

21702

2608 Carrington Way 1 pm to 3 pm $289,900

1000 Lindfield Dr Noon to 4 pm $412,990

7923 Yellow Springs Rd 1 pm to 3 pm $465,000

9027 Mountainberry Cir 1 pm to 3 pm $449,990

21703

7012 Allington Manor Cir E 1 pm to 3 pm $424,900

4304 Ballenger Creek Pike 2 pm to 4 pm $339,900

706 Monarch Ridge Rd 1 pm to 4 pm $380,000

640 Bushytail Dr Noon to 3 pm $350,000

21704

3939 Loch Ness Court 1 pm to 4 pm $487,000

3915 Braveheart Cir 11 am to 1 pm $475,000

3589 Katherine Way 1 pm to 4 pm $424,900

KNOXVILLE

21758

3740 Maplecrest Dr 1 pm to 3 pm $474,900

MOUNT AIRY

21771

5185 Almeria Ct Noon to 3 pm $549,000

1204 Conestoga Ct 2 pm to 4 pm $380,000

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $499,000

13842 Penn Shop Rd Noon to 2 pm $595,000

9210 Brown Church Rd 1 pm to 4 pm $359,000

1611 Rising Ridge Rd 1 pm to 3 pm $475,000

MYERSVILLE

21773

12171 Wolfsville Rd 1 pm to 3 pm $309,000

NEW MARKET

21774

6549 Twin Lake Noon to 3 pm $410,000

7017 Fox Chase Rd 1 pm to 4 pm $425,000

11846 Vineyard Path 1 pm to 3 pm $467,500

10007 Picea Ct Noon to 2 pm $569,800

WALKERSVILLE

21793

8785 Inspiration Ct 11 am to 1 pm $309,900

8322 Revelation Ave 1 pm to 3 pm $189,000

222 Sandstone Dr 1 pm to 3 pm $354,900

WOODSBORO

21798

124 Copper Oaks Ct 2 pm to 4 pm $359,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6116 Rippling Tides Ter 1 pm to 3 pm $949,900

COLUMBIA

21044

6901 Berry Wood Ct 1 pm to 3 pm $689,900

5253 Columbia Rd #376 1 pm to 3 pm $380,000

5623 April Journey #86 10 am to 1 pm $325,000

5414 Hesperus Dr 1 pm to 3 pm $345,000

6305 Golden Star Pl 1 pm to 3 pm $800,000

6033 Weekend Way #41 1 pm to 3 pm $1,800

10939 Harmel Dr 1 pm to 3 pm $465,000

6400 South Wind Cir 1 pm to 3 pm $829,000

10654 High Beam Ct Noon to 2 pm $345,000

10067 Windstream Dr #4 1 pm to 3 pm $255,000

21045

7215 Harbor Lane #3-8 1 pm to 3 pm $309,900

9116 Flamepool Way 1 pm to 3 pm $409,000

6383 Shadowshape Pl 10 am to Noon $425,000

9238 Curtis Dr Noon to 2 pm $559,000

6125 Silver Arrows Way 2 pm to 4 pm $349,500

8849 Shining Oceans Way #32 1 pm to 3:30 pm $575,000

6363 Wind Rider Way 1 pm to 3 pm $337,900

DAYTON

21036

15017 Oak Ridge Ct 1 pm to 3 pm $898,880

ELKRIDGE

21075

6527 Wesley Lane 1 pm to 3 pm $400,000

7484 Singers Way 1 pm to 3 pm $328,000

ELLICOTT CITY

21042

10016 Culverene Rd 1 pm to 3 pm $624,999

10333 Breconshire Rd 1 pm to 4 pm $775,000

3724 Tustin Rd 1 pm to 3 pm $580,000

10222 Feaga Farm Ct Noon to 3 pm $595,500

12749 Maryvale Ct 1 pm to 3 pm $1,075,000

4511 Kingscup Ct 11 am to 1 pm $358,000

10132 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $740,000

4018 Pebble Branch Rd 1 pm to 3 pm $575,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $995,000

9716 Natalies Way 1 pm to 3 pm $799,900

10104 Nicolson Rd 1 pm to 3 pm $725,000

3041 Carlee Run Ct 1 pm to 3 pm $799,500

3214 Hearthstone Rd 1 pm to 3:30 pm $520,000

3029 Seneca Chief Trl 1 pm to 3 pm $855,000

4613 Morning Ride Ct 1 pm to 3 pm $500,000

12115 Mount Albert Rd 1 pm to 3 pm $699,900

21043

5905 Logans Way #1 1 pm to 3 pm $429,900

3951 Nelson House Rd 1 pm to 3 pm $825,000

7802 Falling Leaves Ct 1 pm to 3 pm $299,900

8511 Coltrane Ct #106 1 pm to 3 pm $215,000

4935 Clearwater Dr 1 pm to 3 pm $750,000

3327 Hibiscus Ct 1 pm to 4 pm $389,900

7921 Brightwind Ct 1 pm to 3 pm $299,900

3510 Lower Mill Ct 1 pm to 4 pm $525,000

FULTON

20759

7031 Pindell School Rd 1 pm to 3 pm $2,450,000

12031 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $549,900

HIGHLAND

20777

6600 Isle Of Skye Dr 1 pm to 3 pm $1,900,000

6636 Prestwick Dr 1 pm to 3 pm $649,880

8061 Browns Bridge Rd 1 pm to 3 pm $700,000

JESSUP

20794

8052 Red Jacket Way 1 pm to 3 pm $390,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2725 Woodridge Ct 1 pm to 3 pm $849,900

13545 Julia Manor Way 1 pm to 4 pm $975,000

13525 Mitchells Way 1 pm to 3 pm $1,029,900

12304 Fox Hollow Ct 1 pm to 3 pm $1,190,000

WOODBINE

21797

2680 Daisy Rd Noon to 2 pm $839,900

2004 Sleepy Hollow Dr 2 pm to 4 pm $675,000

WOODSTOCK

21163

1660 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $925,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 2 pm to 4 pm $899,000

BETHESDA

20814

5450 Whitley Park Ter #303 1 pm to 3 pm $475,000

6011 Manor Oak Way 2 pm to 4 pm $1,025,418

5450 Whitley Park Ter #hr-703 1 pm to 4 pm $510,000

5817 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $2,090,000

8002 Overhill Rd Noon to 2 pm $1,599,900

7500 Woodmont Ave #s1209 1 pm to 4 pm $349,900

5225 Pooks Hill Rd #1729s 1:30 pm to 4 pm $350,000

5411 Huntington Pkwy 2 pm to 4 pm $1,499,900

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $499,900

20816

5503 Cromwell Dr 2 pm to 4 pm $861,000

5408 Christy Dr 1 pm to 4 pm $899,999

6450 Brookes Lane #4 2 pm to 4 pm $1,950,000

6450 Brookes Lane #6 2 pm to 4 pm $1,750,000

5626 Newington Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

9231 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,169,000

8400 Carlynn Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

7308 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

9322 Friars Rd Noon to 2 pm $859,900

6517 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

6917 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $1,245,000

8826 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $1,799,000

8830 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $1,819,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,445,000

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

5912 Beech Ave 2 pm to 4 pm $1,399,000

BOYDS

20841

20601 Top Ridge Dr 1 pm to 4 pm $450,000

21209 Chrisman Hill Ter 1 pm to 3 pm $679,000

12914 Ethel Rose Way 1 pm to 4 pm $375,000

18416 Ashmeade Rd 1 pm to 4 pm $519,900

BROOKEVILLE

20833

19101 Abbey Manor Dr 1 pm to 4 pm $720,000

3000 Hollow Crest Pl Noon to 3 pm $529,500

BURTONSVILLE

20866

14508 Wexhall Ter #3-35 2 pm to 4 pm $259,900

14400 Turbridge Ct 1 pm to 4 pm $469,900

3904 Dunes Way 1 pm to 3 pm $364,900

CHEVY CHASE

20815

4815 Morgan Dr 2:30 pm to 4:30 pm $1,250,000

3807 Blackthorn Street 1 pm to 3 pm $1,299,000

8022 Glendale Rd 2 pm to 4 pm $1,190,000

9204 Jones Mill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $1,675,000

4601 Park Ave #1117-S Noon to 2 pm $425,000

7107 Pomander Lane 1 pm to 3 pm $995,000

6211 Garnett Dr 1 pm to 3 pm $2,224,900

4604 De Russey Pkwy 2 pm to 3:30 pm $1,330,000

5500 Friendship Blvd #1722n 2 pm to 4 pm $465,000

8009 Ashboro Ct 1 pm to 3 pm $1,225,000

4601north Park Ave #518t 2 pm to 4 pm $390,000

6822 Delaware St 1 pm to 3:30 pm $900,000

3803 Woodbine St 1 pm to 4 pm $1,425,000

CLARKSBURG

20871

23447 Arora Hills Dr 1 pm to 3 pm $415,000

14024 Stilt St 1 pm to 3 pm $4,200

25004 Little Bennett Ct 1 pm to 4 pm $1,200,000

23018 Turtle Rock Ter 1 pm to 4 pm $749,990

12559 Horseshoe Bend Cir 2 pm to 4 pm $459,900

DAMASCUS

20872

10417 Sweepstakes Rd 2 pm to 4 pm $415,000

10178 Shelldrake Cir 11:30 am to 4 pm $239,900

DARNESTOWN

20878

14621 Falling Leaf Way 1 pm to 4 pm $825,000

DERWOOD

20855

7228 Grinnell Dr 1 pm to 4 pm $599,900

GAITHERSBURG

20877

122 Summit Hall Rd 1 pm to 4 pm $411,111

735 Cobbler Pl 1:30 pm to 4:30 pm $2,550

29 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $434,900

8615 Emory Grove Rd 1 pm to 3 pm $575,000

558 Odendhal Ave #558 2 pm to 4 pm $339,999

769 Raven Ave 2 pm to 4 pm $415,000

612 Kingfisher Ave 2 pm to 4 pm $435,000

20878

743 Kent Oaks Mews 1 pm to 3 pm $687,500

658 Chestertown St 2 pm to 4 pm $648,000

12912 Meadow View Dr 2:30 pm to 4:30 pm $615,999

118 Midtown Rd 1 pm to 4 pm $874,900

11205 Trippon Ct 1 pm to 4 pm $615,000

918 Rockborn St 1 pm to 4 pm $914,900

127 Chevy Chase St #127 1 pm to 4 pm $379,900

113 Alderwood Dr 1 pm to 4 pm $1,025,000

443 Upshire Cir 1 pm to 4 pm $725,000

957 Main St 1 pm to 4 pm $629,900

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $675,000

9710 Fields Rd 1 pm to 3 pm $649,000

20 Middlebury Ct 2 pm to 4 pm $649,000

12905 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $645,000

14716 Pebble Hill Lane 1 pm to 3 pm $524,900

420 Hendrix Ave 1 pm to 3 pm $3,400

20879

20325 Trolley Crossing Ct 1 pm to 4 pm $354,900

19926 Sugar Notch Cir 1 pm to 4 pm $289,900

18736 Pier Point Pl 1 pm to 3 pm $256,888

18713 Blue Violet Lane 1 pm to 3 pm $420,000

7512 Boxberry Ter 1 pm to 3 pm $529,900

20882

25216 Woodfield School Rd 1 pm to 3 pm $569,900

9129 Goshen Valley Dr 1 pm to 3 pm $750,000

9135 Goshen Valley Dr 1 pm to 3 pm $849,500

24705 Etchison Dr 2 pm to 4 pm $324,900

GARRETT PARK

20896

4705 Argyle Ave 2 pm to 4 pm $525,000

GERMANTOWN

20874

13259 Whitechurch Cir 2 pm to 4 pm $264,900

18621 Village Fountain Dr 1 pm to 4 pm $349,900

5 Indian Grass Ct 1 pm to 4 pm $546,000

13517 Station St 1 pm to 4 pm $309,900

20526 Afternoon Lane 1 pm to 4 pm $335,000

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $274,900

18612 Glen Willow Way 2 pm to 4 pm $299,000

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4:30 pm $1,050,000

19627 Galway Bay Cir #401 1 pm to 3 pm $155,000

6 Palmetto Ct 2 pm to 4 pm $385,000

19201 Blunt Ave 1 pm to 4 pm $399,000

20876

11632 Scarlet Leaf Cir 1 pm to 4 pm $455,000

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $289,000

12224 Major Dr 1 pm to 3 pm $400,000

HYATTSVILLE

20781

5405 Carters Lane 1 pm to 3 pm $255,000

6215 42nd Ave Noon to 3 pm $418,000

4217 Oglethorpe St 2 pm to 5 pm $365,000

4407 Longfellow St 1 pm to 3 pm $439,000

4918 43rd Ave 1 pm to 4 pm $475,000

20782

6506 America Blvd #212 2 pm to 4 pm $249,900

6500 America Blvd #208 1 pm to 3 pm $220,000

20783

7007 22nd Pl 2 pm to 4 pm $2,300

KENSINGTON

20895

9708 E. Bexhill Dr 1 pm to 4 pm $999,900

4227 Colchester Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

4311 Knowles Ave 1 pm to 3 pm $699,000

4129 Warner St 1 pm to 3 pm $679,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9800 Feathertree Ter #a Noon to 2 pm $224,900

NORTH BETHESDA

20852

11700 Old Georgetown Rd #809 1 pm to 3 pm $2,000

5809 Nicholson Lane #605 1 pm to 4 pm $490,000

NORTH POTOMAC

20878

14500 High Meadow Way 2 pm to 4 pm $1,049,900

11308 Coral Gables Dr 2 pm to 4 pm $967,000

OLNEY

20832

17124 Thorntondale Ct 1 pm to 5 pm $579,900

19329 Madison House St 2 pm to 4 pm $469,000

4807 Abbeyville Pl 1 pm to 4 pm $460,000

17016 Macduff Ave 1 pm to 3 pm $529,000

3222 St Augustine Ct 1 pm to 3 pm $334,900

18035 O Hara Cir Noon to 2 pm $282,000

3807 Roseneath St 1 pm to 4 pm $499,900

POOLESVILLE

20837

17608 Shores Dr Noon to 2 pm $864,900

19900 Stearns Ct 3 pm to 5 pm $849,900

17512 Lilli St Noon to 2 pm $219,900

19604 Bruner Way 3 pm to 5 pm $624,900

17618 Cobb Ave Noon to 2 pm $739,900

19904 Brightwell Crossing Lane 3 pm to 5 pm $809,900

19804 Bodmer Ave 1 pm to 3 pm $450,000

POTOMAC

20854

8082 Inverness Ridge Rd 2 pm to 4 pm $579,900

9728 Beman Woods Way 1 pm to 3 pm $1,425,000

10904 Bells Ridge Dr 1 pm to 3 pm $1,235,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

8813 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $1,425,000

13 Beman Woods Ct 2 pm to 4 pm $1,485,000

9430 Bentridge Ave 1 pm to 4 pm $639,900

8800 Watts Mine Ter 1 pm to 3:30 pm $1,255,000

11800 Rosalinda Dr Noon to 4 pm $690,000

11612 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

11905 Greenleaf Ave 2 pm to 4 pm $1,150,000

11601 Luvie Ct 1 pm to 3 pm $1,395,000

10120 New London Dr 1 pm to 3 pm $1,173,000

8524 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $799,000

9209 Farnsworth Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

ROCKVILLE

20850

217 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $660,000

501 Hungerford Dr #243 Noon to 3 pm $384,999

14001 Loblolly Ter 1 pm to 4 pm $1,050,000

1011 Nelson St #38 1 pm to 4 pm $350,000

10263 Nolan Dr 1 pm to 4 pm $724,500

14 Monroe St #102 1 pm to 4 pm $224,900

303 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

403 King Farm Blvd #301 1 pm to 4 pm $468,500

15303 Diamond Cove Ter #8-A 1 pm to 4 pm $325,000

9405 Blackwell Rd #103 2 pm to 4 pm $375,000

439 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $609,900

4 Monroe St #504 1 pm to 3 pm $159,000

13602 Mills Farm Rd 1 pm to 4 pm $668,800

14185 Travilah Rd 1 pm to 4 pm $969,000

9934 Foxborough Cir Noon to 3 pm $612,000

9938 Foxborough Cir Noon to 3 pm $594,900

20851

1612 Burris Rd 1 pm to 4 pm $349,900

1615 Farragut Ave 1 pm to 3 pm $379,000

20852

12203 Academy Way #16 /116 1 pm to 4 pm $215,000

4822 Mori Dr Noon to 3 pm $534,822

11201 Stephalee Lane 1 pm to 3 pm $2,275,000

20853

4728 Bel Pre Rd 1 pm to 3 pm $449,900

15414 Manor House Ter 1 pm to 4 pm $379,900

14404 Pecan Dr 1 pm to 4 pm $525,000

14003 Arctic Ave 1 pm to 4 pm $569,900

14007 Arctic Ave 1 pm to 4 pm $495,000

20855

7219 Osprey Dr 1 pm to 4 pm $699,000

1 Baederwood Ct 1 pm to 4 pm $515,000

7300 Deer Lake Lane 1 pm to 4 pm $724,000

SILVER SPRING

20901

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $574,500

505 E Schuyler Rd 1 pm to 3 pm $474,500

10700 Lockridge Dr 2 pm to 4 pm $469,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $549,977

114 Whitmoor Ter 2 pm to 4 pm $439,500

20902

10963 Rocky Mount Way 1 pm to 3 pm $450,000

10802 Jewett St 1 pm to 3 pm $379,900

703 Northwood Ter Noon to 2 pm $439,950

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $550,000

1700 Sherwood Rd 2 pm to 4 pm $650,000

11107 Dodson Lane 1 pm to 3 pm $2,500

20904

14323 New Hampshire Ave 2 pm to 5 pm $649,000

2023 Aquamarine Ter 2 pm to 4 pm $305,000

20905

16616 Harbour Town Dr 1 pm to 3 pm $825,000

14633 Jaystone Dr 1 pm to 3 pm $599,990

14350 Stilton Cir 1 pm to 3 pm $559,300

816 Cliftonbrook Lane 1 pm to 4 pm $529,990

17215 Donora Rd 2 pm to 4 pm $599,900

20906

3750 Clara Downey Ave #46 1 pm to 4 pm $378,000

3512 Twin Branches Ct #34-A 2 pm to 4 pm $399,000

1813 Middlebridge Dr 2 pm to 4 pm $539,500

3548 Fiske Terrace Ct #147-A 1 pm to 4 pm $355,000

13227 Deer Highlands Way 2 pm to 4 pm $539,500

13422 Windy Meadow Lane 3 pm to 5 pm $739,900

2809 Homecrest Cir 1 pm to 4 pm $359,900

3100n Leisure World Blvd #302 Noon to 2 pm $259,900

14205 Plum Run Way 1 pm to 3 pm $427,900

4207 Dahill Rd 1 pm to 3 pm $398,000

20910

2415 Spencer Rd 1 pm to 4 pm $599,500

10200 Grant Ave 1 pm to 3 pm $526,999

1320 Fenwick Lane #208 2 pm to 4 pm $369,000

2718 Cassedy St 2 pm to 4 pm $619,900

7923 Eastern Ave #106 1 pm to 4 pm $324,999

9508 Pin Oak Dr 2 pm to 4 pm $615,000

1908 Elkhart St 1 pm to 3 pm $579,000

TAKOMA PARK

20912

7125 Poplar Ave Noon to 2 pm $749,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

12812 Ledo Creek Ter 1 pm to 3 pm $589,900

11133 Cherryvale Ter 1 pm to 3 pm $289,900

BERWYN HEIGHTS

20740

8503 Cunningham Dr 1 pm to 4 pm $395,900

BOWIE

20715

11920 Galaxy Lane 1 pm to 3 pm $375,000

12419 Shawmont Lane Noon to 2 pm $359,000

3702 Ivy Hill Lane 1 pm to 3 pm $359,900

12406 Starlight Lane 11 am to 1 pm $369,900

4107 Crosswick Turn 1 pm to 3:30 pm $293,000

20716

2505 Pittland Lane 1 pm to 3 pm $310,000

15596 Peach Walker Dr Noon to 2 pm $359,900

3918 Elite St 1 pm to 3 pm $324,990

20720

7944 Quill Point Dr 1 pm to 4 pm $349,950

CAPITOL HEIGHTS

20743

6128 Drylog St 1:30 pm to 3:30 pm $299,900

1903 Clark Pl 3 pm to 6 pm $279,999

CLINTON

20735

12203 Deka Rd 1 pm to 3 pm $324,900

12525 Tove Rd 2 pm to 5 pm $339,900

11004 Penny Ave 2 pm to 5 am $268,000

5503 San Juan Dr Noon to 2 pm $329,000

9308 Linhurst Dr Noon to 2 pm $325,000

COLLEGE PARK

20740

9628 52nd Ave 1 pm to 4 pm $274,500

FORT WASHINGTON

20744

9113 Ridgewood Dr 2:30 pm to 4:30 pm $329,000

407 Potomac Ridge Dr 2 pm to 4 pm $574,900

221 Surrey Circle Dr S 1 pm to 3 pm $464,900

LANHAM

20706

9501 Good Luck Rd 1 pm to 4 pm $369,888

NATIONAL HARBOR

20745

157 Fleet St #402 1 pm to 3 pm $390,000

155 Potomac #415 1:30 pm to 3:30 pm $461,000

NEW CARROLLTON

20784

8514 Oliver St 1 pm to 4 pm $339,001

8313 Oglethorpe Street 1 pm to 3 pm $265,000

OXON HILL

20745

507 Overlook Park Dr #42 1:30 pm to 3:30 pm $689,000

RIVERDALE

20737

5804 Longfellow St 1 pm to 4 pm $219,900

TEMPLE HILLS

20748

2503 Saint Clair Dr Noon to 3 pm $290,000

UPPER MARLBORO

20772

11511 Pegasus Ct Noon to 3 pm $949,900

6315 Johensu Dr 1 pm to 3 pm $520,000

13100 Crestmar Ct 1 pm to 3 pm $649,900

8608 Binghampton Pl 1 pm to 4 pm $279,900

17028 Fairway View Lane 1 pm to 3 pm $275,000

11729 Cheltenham Rd 2 pm to 4 pm $260,000

10500 Presidential Pkwy 1 pm to 4 pm $412,500

11180 Mattaponi Rd 11 am to 2 pm $794,999

3500 Eyre Dr S 12:30 pm to 2:30 pm $1,850

20774

15413 Ravenglass Lane 1 pm to 4 pm $780,000

9621 Westerdale Dr 1 pm to 3 pm $359,990

710 Coffren Pl 1 pm to 3 pm $719,900

12700 Water Fowl Way 2:30 pm to 4:30 pm $485,000

ST. MARY’S COUNTY

CALLAWAY

20620

20450 Piney Point Rd 2 pm to 4 pm $435,000

HOLLYWOOD

20636

42880 Mary Beth Ct 11 am to 2 pm $419,900

LEONARDTOWN

20650

23221 Jenifer Ct 3 pm to 6 pm $469,900

21250 Hunting Ct 2 pm to 5 pm $580,000

LEXINGTON PARK

20653

47347 Silver Slate Dr 2 pm to 4 pm $235,000

46195 Seabiscuit Lane Noon to 2 pm $299,900

21770e Winter Bloom Lane Noon to 2:30 pm $219,999