Here’s a list of open houses taking place Aug. 25-26 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1001 Vermont St #503 2 pm to 4 pm $499,000

1200 Hartford St #307 2 pm to 5 pm $599,980

3625 10th St N #509 1 pm to 4 pm $899,726

1524 Johnson St N 1 pm to 3 pm $1,749,900

22204

5101 8th Rd S #105 1 pm to 3 pm $185,000

22206

2831 Glebe Rd 9:30 am to 11:30 am $465,000

22207

5400 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,045,000

5145 38th St N 1 pm to 3 pm $1,595,000

22209

1530 Key Blvd #203 1 pm to 4 pm $400,000

1200 Nash St #257 1 pm to 4 pm $364,500

ALEXANDRIA

22301

42 Rosemont Ave 2 pm to 4 pm $2,700

115 E. Spring St 1 pm to 4 pm $1,259,000

22302

3220 Ravensworth Pl 1 pm to 3 pm $329,900

22304

6300 Stevenson Ave #114 1 pm to 4 pm $219,000

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

424 Stabler Lane 11:30 am to 4 pm $774,990

444 Stabler Lane 11:30 am to 4 pm $699,990

101 Jordan St S 1 pm to 4 pm $414,900

305 Cloudes Mill Dr #10 2 pm to 4 pm $510,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

22314

1331 Wilkes. Lot 8 St S 1 pm to 3 pm $1,354,000

1325 S Wilkes St 1 pm to 3 pm $1,179,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

3312 Groveton St 1 pm to 3 pm $474,900

22307

7124 Devonshire Rd 1 pm to 3 pm $524,900

22308

1909 Westfield St 2 pm to 4 pm $647,500

22309

4219 Sonia Ct Noon to 3 pm $569,000

5201 Mount Vernon Memorial Hwy 3 pm to 7 pm $869,000

4210 Pickering Pl 1 pm to 4 pm $700,000

22310

5805 Tilbury Rd 1 pm to 3 pm $699,999

22312

6426 Third St 1 pm to 3 pm $885,000

22315

7781 Belvale Dr #101 Noon to 5 pm $756,815

ANNANDALE

22003

3600 John Ct 1 pm to 4 pm $1,069,000

5112 Bradfield Ct 1 pm to 4 pm $629,999

BURKE

22015

6331 Summerday Ct 1 pm to 5 pm $699,888

10376 Bridgetown Pl #121 2 pm to 4 pm $335,000

5827 New England Woods Dr 1 pm to 3:30 pm $585,000

5710 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $445,000

CENTREVILLE

20120

16105 Hunters Pond Trl 11 am to 3 pm $1,499,990

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

20121

13964 Gunners Pl 1 pm to 4 pm $347,000

CHANTILLY

20152

42827 Freedom St 1 pm to 3 pm $539,900

42771 Hollingsworth Ter 2 pm to 4 pm $347,500

42226 Paradise Pl Noon to 3 pm $679,888

FAIRFAX

22030

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $792,910

3989 Norton Pl #405 11:30 am to 4 pm $611,989

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $594,289

3989 Norton Pl #40301 11:30 am to 4 pm $459,950

3989 Norton Pl #101 11:30 am to 4 pm $551,656

3989 Norton Pl #102 11:30 am to 4 pm $497,551

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $392,529

3417 Hill St 2 pm to 4 pm $699,000

22031

3003 District Ave 2 pm to 4 pm $955,000

22032

4129 Virginia St 2 pm to 5 pm $564,900

4628 Caprino Ct Noon to 4 pm $957,000

4402 Westfield Dr 2 pm to 4 pm $500,000

22033

12832 Fair Briar Lane 2 pm to 4 pm $319,000

3876 Alder Woods Ct 1 pm to 3 pm $499,500

3804 Green Ridge Ct #102 Noon to 3 pm $295,000

FAIRFAX STATION

22039

11206 Chapel Rd 1 pm to 4 pm $675,000

11110 Hampton Rd 1 pm to 4 pm $875,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #311-E Noon to 2 pm $2,400

22042

2842 Annandale Rd #112 2 pm to 4 pm $183,000

3445 Gallows Rd Noon to 6 pm $1,558,000

7533 Oak Glen Ct 2 pm to 4 pm $700,000

22043

1822 Pimmit Dr 1 pm to 4 pm $825,000

2126 Hutchison Grove Ct Noon to 3 pm $565,000

2137 Hilltop Pl Noon to 2 pm $979,000

22044

3158 Ravenwood Dr 1 pm to 3 pm $599,900

22046

2800 Lee Oaks Pl #201 1 pm to 3 pm $329,900

GREAT FALLS

22066

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,890,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,975,000

0 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,850,000

HERNDON

20170

1242 Wilshire Dr 1 pm to 4 pm $299,900

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

702 Elden St 1 pm to 4 pm $879,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

711 Monroe 1 pm to 4 pm $719,900

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,244,990

1216 Rowland Dr 2 pm to 4 pm $697,900

20171

13394 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $761,190

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $735,631

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

13434 Arrowbrook Centre Dr #01 11:30 am to 4 pm $652,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 11:30 am to 4 pm $555,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #03 11:30 am to 4 pm $522,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #02 11:30 am to 4 pm $629,990

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $810,890

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $765,000

LORTON

22079

8558 Barrow Furnace Lane 2 pm to 4 pm $589,000

9577 Linnett Hill Dr 11 am to 1 pm $679,900

7707 Wolford Way 2 pm to 4 pm $1,750

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 4 pm $479,900

MCLEAN

22101

1352 Pine Tree Rd 6 am to 8 pm $2,895,000

6600 Chesterfield Ave 1 pm to 3 pm $1,995,000

22102

7340 Eldorado Ct 1 pm to 3 pm $700,000

RESTON

20190

1830 Fountain Dr #703 1 pm to 3 pm $439,900

1671 Parkcrest Cir #301 2 pm to 4 pm $240,000

1608 Chimney House Rd #1608 1 pm to 4 pm $225,000

20191

11900 Breton Ct #5a 1 pm to 4 pm $350,000

2031 Royal Fern Court 2 pm to 4 pm $222,000

11405 Drop Forge Lane 1 pm to 4 pm $750,000

2031 Royal Fern Ct #22b 2 pm to 4 pm $222,000

2103 Glencourse Lane 1 pm to 4 pm $465,000

20194

1581 Brass Lantern Way Noon to 2 pm $644,900

SPRINGFIELD

22150

6830 Lois Dr Noon to 3 pm $479,999

22151

5523 Southampton Dr 1 pm to 4 pm $510,000

22152

7211 Squirrel Run Ct 1 pm to 3 pm $464,000

8509 Westover Ct #758 1 pm to 4 pm $330,000

6074 Hollow Hill Lane 11 am to 1 pm $439,900

22153

8342 Rocky Forge Ct 2 pm to 4 pm $320,000

VIENNA

22181

3034 Sugar Lane 1 pm to 4 pm $459,900

22182

1861 Amberwood Manor Ct 1:30 pm to 4 pm $1,150,000

1861 Amberwood Manor Ct 1:30 pm to 4 pm $1,150,000

1306 Brookdale Ter 1 pm to 3 pm $999,500

FAUQUIER COUNTY

WARRENTON

20186

353 Cannon Way 1 pm to 3 pm $489,900

122 Brenda Ct Noon to 3 pm $440,000

20187

8793 Green Rd 1 pm to 5 pm $795,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

0 Nicholson Meadows Pl 10 am to 6 pm $709,990

24375 Carolina Rose Cir Noon to 3 pm $724,900

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $848,330

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $799,999

24158 Bowmantown Rd Noon to 3 pm $325,000

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $704,990

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $689,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $694,990

ASHBURN

20147

20375 Belmont Park Ter #102 1 pm to 3 pm $319,500

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $610,115

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $609,656

19920 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $555,607

19912 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $596,935

44743 Medway Ter 11 am to 6 pm $679,990

20148

22674 Parkland Farms Ter 1 pm to 3 pm $434,500

42815 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $681,990

42805 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $631,990

42801 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $667,990

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $661,652

22580 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $601,876

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $600,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $663,911

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $648,772

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $685,576

42644 Paradise Spring Ct 1 pm to 3 pm $3,900

22676 Simonet Blanc Ter 1 pm to 4 pm $509,500

BRAMBLETON

42807 Cumulus Ter 1 pm to 6 pm $646,990

23010 Lavallette Sq Noon to 4 pm $584,990

23020 Lavallette Sq Noon to 4 pm $484,990

42396 Soave Dr Noon to 4 pm $815,301

22875 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $674,609

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $469,990

LEESBURG

20175

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter Noon to 4 pm $549,990

185 Spencer Ter SE 1 pm to 4 pm $435,900

20176

14285 Sydney Meadow Court 11 am to 4 pm $799,990

18788 Ridgeback Ct 1 pm to 4 pm $1,249,000

PURCELLVILLE

20132

849 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $602,990

837 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $596,990

829 Mildenhall Ct 11 am to 4 pm $574,990

800 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $549,990

Apsley Ter 11 am to 4 pm $354,990

37170 Koerner Lane 1 pm to 4 pm $519,000

ROUND HILL

20141

18152 Ridgewood Pl Pl 11 am to 4 pm $699,990

STERLING

20164

706 Roanoke Rd E 2 pm to 4 pm $435,795

46903 Antioch Pl 1 pm to 3 pm $685,000

20165

21135 Brookside Lane 1 pm to 3 pm $659,000

17 Alden Ct 1 pm to 4 pm $375,000

20745 Royal Palace Sq #313 1 pm to 3 pm $332,080

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10377 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $545,990

10385 Twin Leaf Dr 11 am to 4 pm $564,500

10002 Pentland Hills Way 1 pm to 3 pm $415,000

9341 Angel Falls St 1 pm to 4 pm $449,900

DUMFRIES

22025

16766 Mill Station Way #13 10 am to 6 pm $662,550

16044 Atwater Lane 2 pm to 4 pm $275,000

4909 Benecia Lane Noon to 3 pm $300,000

15714 Marbury Heights Way Noon to 3 pm $540,000

15724 Vista Dr 1 pm to 3 pm $378,898

22026

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $689,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $599,990

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $749,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $524,990

1711 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4:30 pm $601,548

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $549,214

1721 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4 pm $608,439

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane #0 11:30 am to 4 pm $557,893

2424 Glouster Pointe Dr 1 pm to 4 pm $539,900

17284 Wexford Loop 1 pm to 4 pm $305,000

GAINESVILLE

20155

6890 Witton Cir 11 am to 2 pm $389,000

13055 Galena Ct 1 pm to 3 pm $529,900

14246 Glenkirk Rd 1 pm to 4 pm $900,000

7985 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $599,000

Turtle Creek #69 Noon to 4 pm $589,900

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $596,000

16051 Haygrath Pl Noon to 4 pm $429,999

8028 Cayzer Lane Noon to 4 pm $424,999

7453 Brunson Cir 1 pm to 4 pm $329,900

HAYMARKET

20169

6805 Bryson Cir 1 pm to 4 pm $475,000

15622 Picketts Store Pl 1 pm to 3 pm $387,000

MANASSAS

20109

8124 Bayonet Way #201 1 pm to 3 pm $182,000

11906 Rayborn Creek Dr 1 pm to 3 pm $448,500

8119 Bayonet Way #201 1 pm to 3 pm $175,000

20110

8330 Highland St 1 pm to 4 pm $379,900

9339 Camphor Ct 1 pm to 4 pm $435,000

8609 Sanderling Dr 1 pm to 4 pm $299,988

8602 Jackson Ave 2 pm to 4 pm $369,900

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $639,990

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $564,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $414,990

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $359,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $394,990

8847 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $586,790

20111

7627 Pine St Noon to 3 pm $404,900

8016 Folkstone Rd 2 pm to 4 pm $470,000

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $514,990

MANASSAS PARK

20111

9067 Christopher Lane 11 am to 1 pm $389,000

NOKESVILLE

20181

14198 Fleetwood Dr Noon to 2 pm $824,900

7699 Greenwich Rd 1 pm to 4 pm $620,000

TRIANGLE

22172

3662 Thomasson Crossing Dr 10 am to 2 pm $415,000

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $519,990

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

1812 Carter Lane 2 pm to 4 pm $369,000

1621 Ladue Ct #101 1 pm to 4 pm $274,900

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

1603 Dorothy Lane 11 am to 6 pm $412,039

1605 Dorothy Lane 11 am to 6 pm $396,664

2355 Brookmoor Lane 1 pm to 4 pm $305,000

22192

11941 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $389,900

3842 Clarke Farm Pl #1a 11 am to 5 pm $649,500

12604 Greenhouse View Lane #19a1 11 am to 5 pm $674,900

3748 Tonbridge Pl 1 pm to 4 pm $350,000

3018 Bromley Ct 1 pm to 4 pm $320,000

12725 Lotte Dr #35 1 pm to 4 pm $379,500

12153 Hickory Falls 11:30 am to 4:30 pm $739,000

12816 Evansport Pl 11 am to 3 pm $309,000

12317 Manchester Way 2 pm to 4 pm $335,000

12723 Torrington St 1 pm to 4 pm $329,000

2925 Cambridge Dr 2 pm to 4 pm $274,000

12865 Effingham Ct 11 am to 3:30 pm $315,000

22193

0 Beau Ridge Dr 10 am to 5 pm $544,990

13822 Meadowbrook Rd 1 pm to 4 pm $265,000

14817 Dyer Dr Noon to 3:30 pm $329,900

13124 Haddock Rd 1:30 pm to 4 pm $298,000

14780 Edison Ct Noon to 3 pm $485,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

940 Aspen Rd 11 am to 4 pm $539,990

68 Midway Rd Noon to 3 pm $349,900

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $334,000

10 Joplin Ct Noon to 3 pm $360,000

22556

240 Dunbar Dr 1 pm to 4 pm $554,900

12 Saint Marys Lane 2 pm to 5 pm $379,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3140 Key Blvd 1 pm to 3 pm $2,150,000

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

3137 7th St N 2 pm to 4 pm $1,385,000

3000 Spout Run Pkwy #a205 2 pm to 4 pm $245,000

1021 Garfield St N #346 1 pm to 4 pm $485,000

1021 Garfield St #348 1 pm to 4 pm $459,900

2100 Lee Hwy #428 1 pm to 4 pm $423,800

1120 Taylor St #2 2 pm to 4 pm $749,900

1301 Courthouse Rd N #1116 2 pm to 4 pm $359,900

2825 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,275,000

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,375,000

3625 10th St N #104 1 pm to 4 pm $835,000

716 Edgewood St N 1 pm to 4 pm $1,449,000

1001 N Randolph St #419 2 pm to 4 pm $510,000

22202

1300 Army Navy Dr #1003 1 pm to 3 pm $279,900

3650 Glebe Rd #541 Noon to Noon $519,950

1814 24th St S 1 pm to 3 pm $885,000

1300 Army Navy Drive 1 pm to 3 pm $279,900

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $515,000

3207 South Glebe Rd 2 pm to 4 pm $739,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $835,000

3207 South Glebe Road 2 pm to 4 pm $739,000

22203

308 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $844,900

4619 Carlin Springs Rd N 1 pm to 4 pm $849,900

900 Stafford St #1818 Noon to 2 pm $515,000

22204

4163 Four Mile Run Dr #403 2 pm to 4 pm $329,900

1633 Taylor St 1 pm to 4 pm $824,900

4734 Arlington Blvd 2 pm to 4 pm $759,900

2600 16th St S #706 2 pm to 4 pm $294,900

2808b 16th Rd S #2808b 2 pm to 4 pm $270,000

5133 12th St S 1 pm to 4 pm $799,800

1302 S Glebe Rd 1 pm to 3 pm $914,900

22205

969 Harrison St 2 pm to 4 pm $1,198,900

2412 Illinois St 2 pm to 4 pm $675,000

5901 10th Rd N 1 pm to 4 pm $899,900

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,385,000

1212 Inglewood St N 2 pm to 4 pm $889,900

22206

2584 Arlington Mill Dr S #e 2 pm to 4 pm $275,000

4815 28th St S #a 1 pm to 4 pm $475,000

22207

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,949,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,899,999

1847 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,399,000

4036 35th St N 2 pm to 4 pm $1,949,000

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,799,999

2507 Vernon St N 2 pm to 4 pm $1,139,900

2310 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,398,000

3114 Pollard St N 2 pm to 4 pm $1,300,000

Ridgeview Rd 2 pm to 5 pm $2,799,900

1915 Johnson St 1 pm to 4 pm $895,000

2146 Pollard St N 1 pm to 3 pm $1,699,999

2305 Richmond St N 2 pm to 4 pm $899,999

22209

1555 Colonial Ter #501 1 pm to 4 pm $1,065,000

1530 Key Blvd #323 2 pm to 4 pm $384,000

1200 Nash St N #1105 2 pm to 5 pm $335,000

1200 Nash St N #537 Noon to 2 pm $649,000

22213

6513 36th St N 2 pm to 4 pm $1,797,500

ALEXANDRIA

22301

2211 King St 1 pm to 3 pm $1,099,000

22 Masonic View Ave E 1 pm to 4 pm $1,695,000

2209 King St 1 pm to 4 pm $815,000

2111 Main Line Blvd 1 pm to 4 pm $899,900

22302

600 Oakley Pl 2 pm to 4 pm $1,150,000

1735 Kingsgate Ct #304 2 pm to 4 pm $415,000

3230 Valley Dr #820-3228/820-3230 1 pm to 4 pm $449,900

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,299,000

2506 Farm Rd 1 pm to 3 pm $799,000

2506 Farm Road 1 pm to 3 pm $799,000

22304

1335 Pegram St N 2 pm to 4 pm $1,150,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $759,900

5146 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $799,000

191 Somervelle St #302 2 pm to 4 pm $325,000

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $569,000

5011 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $985,000

5005 Regency Pl 2 pm to 4 pm $569,000

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $655,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $682,500

1463 Van Dorn St #a 2 pm to 4 pm $280,000

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $789,000

22305

327 Ashby St 1 pm to 4 pm $625,000

900 Glebe Rd W 1 pm to 3 pm $625,000

43 Herbert St 2 pm to 4 pm $635,000

139 Reed Ave 1 pm to 4 pm $699,000

605 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $794,000

22311

5300 Fillmore Ave 1 pm to 4 pm $485,000

2536 Gadsby Pl 2 pm to 4 pm $645,000

22312

431 Armistead St N #510 1 pm to 4 pm $235,000

22314

1111 Oronoco St #434 2 pm to 4 pm $415,000

501 Slaters Lane #1009 2 pm to 4 pm $595,000

221 West St S 2 pm to 4 pm $775,000

20 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,499,000

1007 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $1,650,000

214 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,195,000

103 Cameron Mews 2 pm to 4 pm $1,249,900

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

525 Fayette St N #214 1 pm to 4 pm $569,900

913 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,020,000

1625b Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $550,000

734 Fayette St S #23 1 pm to 4 pm $255,000

409 Cambridge Rd 2 pm to 4 pm $790,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

400 Madison St #1102 2 pm to 4 pm $850,000

122 Roberts Lane #201 2 pm to 4 pm $372,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $875,000

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $859,000

125 Lee St #dh201 1 pm to 4 pm $749,900

917 Rolfe Pl 1 pm to 3 pm $719,500

705 Bashford Lane 1 pm to 4 pm $629,900

1619b Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $559,000

1631 Hunting Creek Dr #b 2 pm to 4 pm $574,900

218 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,288,000

107 Princess St 1 pm to 4 pm $1,289,000

815 Chetworth Pl 2 pm to 4 pm $639,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #607 1 pm to 4 pm $225,000

22306

7004 Richmond Highway 1 pm to 4 pm $563,900

2707 Dawn Dr 1 pm to 4 pm $764,000

2303 Nordok Pl 2 pm to 4 pm $649,000

8208 Clifton Farm Ct 1 pm to 4 pm $464,000

7004 Richmond Hwy 1 pm to 4 pm $563,900

7831 Mount Woodley Pl 2 pm to 4 pm $405,000

3633 Ransom Pl 1 pm to 4 pm $455,000

2503 Popkins Lane Noon to 3 pm $550,000

8105 Brown Ct 2 pm to 4 pm $399,990

22307

2114 Yale Dr 2 pm to 4 pm $649,900

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,135,000

7201 Fort Hunt Road 1 pm to 4 pm $594,900

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $454,900

6408 14th St W 1 pm to 4 pm $699,000

7202 Regent Dr 1 pm to 4 pm $873,500

7201 Fort Hunt Rd 1 pm to 4 pm $594,900

7017 Quander Rd Noon to 3 pm $700,000

22308

1301 Gahant Rd 2 pm to 4 pm $559,000

7710 Ridgecrest Dr 1:30 pm to 4 pm $1,689,000

8508 Conover Pl 1 pm to 4 pm $675,000

7812 Boulevard Dr 3 pm to 4 pm $840,000

8902 Camden St 2 pm to 4 pm $635,000

2407 Wittington Blvd 1 pm to 4 pm $524,900

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $924,900

8203 Chancery Ct 1 pm to 4 pm $649,000

22309

8803 Black Alder Dr 2 pm to 4 pm $599,999

8310 Bound Brook Lane 2 pm to 4 pm $545,000

8604 Mount Zephyr Dr 1 pm to 4 pm $739,000

3715 Riverwood Rd 1 pm to 4 pm $779,000

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $649,000

9404 Forest Haven Dr 1 pm to 4 pm $955,000

4204 Mount Vernon Memorial Hwy 1 pm to 4 pm $639,000

9411 Mount Vernon Cir 1 pm to 4 pm $985,000

3601 Drews Ct 1 pm to 3 pm $725,000

4324 Tarpon Lane 1 pm to 4 pm $599,500

9122 Buckner Rd 1 pm to 4 pm $589,900

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

22310

5752 Heritage Hill Dr 2 pm to 4 pm $464,500

5914 Woodfield Estates Dr 1 pm to 4 pm $510,000

4321 Gingham Ct 1 pm to 4 pm $429,999

6083 Talavera Ct 1 pm to 4 pm $499,950

6132b Essex House Sq #6132-B 1 pm to 4 pm $288,000

5936 Dorothy Bolton Ct 1 pm to 3 pm $855,000

5795 Westchester St 2 pm to 4 pm $870,000

6024 Franconia Rd 2 pm to 4 pm $610,000

3803 Fort Hill Dr 2 pm to 4 pm $799,000

6103 Franconia Forest Lane 1 pm to 4 pm $569,900

22312

4412 Rynex Dr 2 pm to 4 pm $895,000

6301 Edsall Rd #108 2 pm to 4 pm $265,000

5404 Cheyenne Knoll Pl 2 pm to 4 pm $549,900

6547 Spring Valley Dr 1 pm to 3 pm $875,000

22315

6473 Warwick Cir 2 pm to 4 pm $824,900

5308 Mariners Mill Ct 2 pm to 4 pm $669,000

5283 Sandyford St 1 pm to 3 pm $575,000

6056 Joust Lane 1 pm to 4 pm $479,900

5243 Saint Genevieve Pl 1 pm to 3 pm $399,000

7747 Sullivan Cir 2 pm to 4 pm $515,000

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $464,000

6034 Cliff Dr 2 pm to 4 pm $899,950

6974f Ellingham Cir #78 1:30 pm to 5 pm $319,900

ANNANDALE

22003

4810 Bradford Dr 1 pm to 4 pm $2,750

4408 Island Pl #302 1 pm to 4 pm $269,990

6542 Renwood Lane 1 pm to 4 pm $674,990

9208 Alyssum Way 2 pm to 4 pm $739,990

3438 Holly Rd 2 pm to 4 pm $978,800

7511 Pleasant Way 1 pm to 3 pm $634,900

BURKE

22015

7317 Mizzen Pl 1 pm to 4 pm $679,900

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $290,000

10152 Marshall Pond Rd 1 pm to 3 pm $579,900

10158 Marshall Pond Rd 1 pm to 3:30 pm $589,900

5807 Cove Landing Rd #301 Noon to 3 pm $270,000

CENTREVILLE

20120

5109 Travis Edward Way #i 1 pm to 3 pm $235,000

16101 Hunters Pond Trl 2 pm to 4 pm $1,399,900

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $1,124,990

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $4,200

5245 Belle Plains Dr 1 pm to 4 pm $499,900

5176 Woodfield Dr 1 pm to 4 pm $420,000

13702 Crystalford Ct 1 pm to 3 pm $424,900

6240 Hidden Canyon Rd 1 pm to 4 pm $529,990

15360 Wetherburn Ct 2 pm to 4 pm $624,900

20121

13848 Laura Ratcliff Ct 1 pm to 3 pm $349,900

6041 Callaway Ct 1 pm to 4 pm $425,000

6412 Overcoat Lane 2 pm to 4 pm $425,000

6812 Kerrywood Cir Noon to 2 pm $394,900

6869 Ridge Water Ct 2 pm to 4 pm $415,000

6175 Kendra Way 1 pm to 4 pm $425,000

13910 Preacher Chapman Pl Noon to 3 pm $330,000

14034 Betsy Ross Lane 1 pm to 4 pm $374,900

6755 Rockledge Pl Noon to 2 pm $329,900

14156 Compton Valley Way 1 pm to 4 pm $400,000

CHANTILLY

20151

13524 Leith Ct 3 pm to 5 pm $489,000

13846 Beaujolais Ct 2 pm to 4 pm $249,500

4310 Hollowstone Ct 1 pm to 4 pm $849,000

20152

25192 Beach Pl 1 pm to 4 pm $499,950

26575 Vanderview Pl 1 pm to 4 pm $724,990

42929 Spyder Pl 1 pm to 4 pm $615,000

43431 Town Gate Sq #43431 2 pm to 4 pm $345,000

CLIFTON

20124

5720 Harrier Dr 1 pm to 4 pm $350,000

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $924,500

7368 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $825,000

6289 Clifton Rd 2 pm to 4 pm $974,990

6805 Clifton Grove Ct 1 pm to 4 pm $900,000

13420 Cavalier Woods Dr 1 pm to 4 pm $715,000

7513 Cannon Fort Dr 1 pm to 3 pm $999,900

6612 Briarcroft St 2 pm to 4 pm $975,000

13101 Loth Lorian Dr 1 pm to 4 pm $2,195,000

6520 Megills Crossing Way 1 pm to 4 pm $989,000

6805 Clifton Grove Court 1 pm to 4 pm $900,000

FAIRFAX

22030

11431 Tiger Lily Lane 1 pm to 4 pm $539,900

12193 Camborne Ter 2 pm to 4 pm $554,900

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3 pm $698,000

10003 Mosby Woods Dr #10003 2 pm to 4 pm $249,900

11400 Delsignore Dr 1 pm to 4 pm $580,000

4429 Holly Ave 1 pm to 4 pm $2,200

4704 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,050,000

5532 Ashleigh Rd 1 pm to 4 pm $798,000

3901 Madison Mews 1 pm to 4 pm $674,900

11352 Aristotle Dr #7-310 1 pm to 3 pm $260,000

22031

2968 Nipper Way 1 pm to 4 pm $689,900

3010 Rosemoor Lane 1 pm to 4 pm $675,000

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $950,000

2987 Stella Blue Lane 1 pm to 4 pm $760,000

3504 Prosperity Ave 1 pm to 4 pm $849,900

22032

10816 Paynes Church Drive 2 pm to 4 pm $579,000

5034 Dequincey Dr 1 pm to 4 pm $554,900

10816 Paynes Church Dr 2 pm to 4 pm $579,000

5413 Plymouth Meadows Ct Noon to 3 pm $462,500

22033

11766 Valley Ridge Cir 2 pm to 4 pm $535,000

4019 Rosemeade Drive 2 pm to 4 pm $579,999

3618 Highland Pl 2 pm to 4 pm $1,350,000

12137 Tribune St 1 pm to 3 pm $650,000

4016 Maureen Lane Noon to 3 pm $669,000

4019 Rosemeade Dr 2 pm to 4 pm $579,999

12010 Golf Ridge Ct #301 1 pm to 3 pm $300,000

3639 Sweethorn Ct 1 pm to 4 pm $429,900

3874 Alder Woods Ct 1 pm to 4 pm $499,000

12539 Lake Ct N 1 pm to 3 pm $545,000

FAIRFAX STATION

22039

11200 Hunting Horse Dr 1 pm to 4 pm $820,000

6910 Winners Circle 1 pm to 4 pm $799,900

11121 Clara Barton Dr 1 pm to 4 pm $770,000

6910 Winners Cir 1 pm to 4 pm $799,900

7810 Valley Dr S 2 pm to 4 pm $885,000

10525 Summerwind Lane 2 pm to 4 pm $995,000

11102 Devereux Station Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

10621 Winslow Dr 2 pm to 4 pm $840,000

FALLS CHURCH

22041

3441 Washington Dr 2 pm to 4 pm $675,000

3800 Powell Lane #527 Noon to 3 pm $289,999

3665 Madison View Lane 1 pm to 4 pm $510,000

22042

3004 Seven Oaks Pl 2 pm to 4 pm $565,000

2903 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $469,900

3447 Upside Ct 1 pm to 4 pm $550,000

7688 Willow Point Dr #7688 1 pm to 4 pm $375,000

3259 Annandale Rd 1 pm to 3 pm $1,147,800

7009 Jefferson Ave 1 pm to 3 pm $590,000

8061 Gatehouse Rd #21 1 pm to 3 pm $520,000

3246 Holly Berry Ct 1 pm to 4 pm $724,999

22043

6823 Montivideo Square Ct 2 pm to 4 pm $634,900

2311 Pimmit Dr #504 2 pm to 3 pm $225,000

2325 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

1906 Gilson St 2 pm to 4 pm $1,385,000

7608 Salem Rd 2 pm to 4 pm $748,888

2619 Shelby Lane 1 pm to 4 pm $675,000

22044

6246 Diamond Dr 1 pm to 4 pm $649,000

3103 Olin Dr 2 pm to 4 pm $674,900

3144 Valley Lane 1 pm to 3 pm $750,000

22046

103 George Mason Road W 2 pm to 4 pm $1,199,000

102 Dulany Pl 1 pm to 4 pm $1,579,000

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,199,000

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,699,000

411 Midvale St 2 pm to 4 pm $1,074,900

700 Park Ave 2 pm to 4 pm $1,249,000

610 Highland 1 pm to 4 pm $1,449,000

204 W.Marshall St 2 pm to 4 pm $1,409,000

1015 Kennedy St 2 pm to 4 pm $829,000

1105 Tuckahoe St N 2 pm to 4 pm $1,275,000

6626 Fisher Ave 1 pm to 4 pm $760,000

GREAT FALLS

22066

1019 Challedon Rd 2 pm to 4 pm $649,000

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $2,199,000

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

1101 Marlene Lane 2 pm to 4 pm $918,000

700 Miller Ave 1 pm to 3 pm $1,884,120

10023 Colvin Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,774,800

1040 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

904 Constellation Dr 2 pm to 4 pm $799,000

10906 Thimbleberry Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

20053 Great Falls Forest Dr 1 pm to 4 pm $589,900

811 Gouldman Lane 1 pm to 4 pm $1,425,000

HERNDON

20170

852 3rd St 1 pm to 3 pm $884,899

11578 Southington Lane 2 pm to 4 pm $699,000

12027 Cheviot Dr 1 pm to 3 pm $499,900

1503 Thurber St Noon to 3 pm $650,000

658 Herndon Pkwy 1 pm to 3 pm $455,000

20171

2500 Einstein St #258 1 pm to 4 pm $405,000

12670 Still Pond Lane 11 am to 3 pm $650,000

12506 Chasbarb Ter 1 pm to 4 pm $661,500

2936 Blue Holly Lane 1 pm to 4 pm $870,000

LORTON

22079

9501 Peniwill Dr 1 pm to 4 pm $999,900

10412 Midway Lane 1 pm to 4 pm $399,900

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

10650 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $1,299,900

8934 Cross Chase Cir 2 pm to 4 pm $849,900

8546 Golden Ridge Ct 1 pm to 3 pm $324,900

7807 Koopman Ct Noon to 3 pm $434,900

8228 Gunston Commons Way Noon to 3 pm $525,000

9253 Cardinal Forest Lane #201 2 pm to 4 pm $239,000

9660 Potters Hill Cir 1 pm to 4 pm $489,000

8582 Enochs Dr 1 pm to 3 pm $400,000

MCLEAN

22101

7009 Green Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,599,000

7313 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

1100 Pine Hill Rd 1 pm to 3 pm $749,999

1312 Ballantrae Farm Dr 1 pm to 4 pm $2,699,900

7217 Farm Meadow Ct 1 pm to 4 pm $1,899,000

6547 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

6403 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,379,000

6740 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $979,999

5801 Chain Bridge Forest Ct 2 pm to 5 pm $2,799,900

1302 Skipwith Rd 1:30 pm to 4 pm $1,494,000

1455 Mclean Mews Ct 2 pm to 4 pm $848,000

6802 Wemberly Way 1 pm to 4 pm $2,000,000

1308 Mclean Crest Ct 1 pm to 4 pm $899,000

6928 Butternut Ct 1 pm to 4 pm $2,249,000

1605 Evers Dr 1 pm to 4 pm $925,000

7217 Farm Meadow Court 1 pm to 4 pm $1,899,000

6526 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $2,149,500

1604 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,850,000

1436 Woodacre Dr 2 pm to 4 pm $999,000

6427 Linway Ter 1 pm to 3 pm $1,171,100

22102

8350 Greensboro Dr #218 1 pm to 4 pm $329,000

8112 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,995,000

1539 Lincoln Way #0201 1 pm to 4 pm $354,900

845 Canal Dr 2 pm to 4 pm $2,099,000

8104 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,395,000

7504 Blaise Trl 2 pm to 4 pm $940,000

7621 Provincial Dr #304 1 pm to 4 pm $225,000

1830 Fonthill Ct #18 2 pm to 4 pm $805,000

OAKTON

22124

10327 Hickory Forest Dr 2 pm to 4 pm $950,000

10200 Bushman Dr #114 2 pm to 4 pm $229,900

2608 Sledding Hill Rd 1 pm to 3 pm $1,400,000

2911 Elmesmeade Ct 1 pm to 4 pm $725,000

11001 Sweetmeadow Dr 1 pm to 4 pm $1,288,000

3179 Summit Square Dr #2-B8 1 pm to 4 pm $319,000

RESTON

20190

1712 Lake Shore Crest Dr #13 1 pm to 4 pm $315,000

12024 Taliesin Pl #26 1 pm to 4 pm $315,000

11240 Chestnut Grove Sq #360 1 pm to 3 pm $202,000

1724 Lake Shore Crest Dr #13 1 pm to 3 pm $310,000

11990 Market St #405 2 pm to 5 am $739,000

12001 Market St #121 2 pm to 4 pm $300,000

11469 Washington Plz W 11 am to 2 pm $574,900

20191

11770 Sunrise Valley Dr #122 2 pm to 4 pm $241,500

1942 Lakeport Way 2 pm to 4 pm $635,000

2619 Steeplechase Dr 1 pm to 3 pm $690,000

2176 Cartwright Pl 1 pm to 4 pm $315,000

2007 Lakewinds Dr 1 pm to 4 pm $750,000

2400 Sweetbay Lane 1 pm to 4 pm $601,000

20194

11791 Great Owl Cir 1 pm to 4 pm $534,900

10917 Hunter Gate Way 1 pm to 4 pm $899,900

SPRINGFIELD

22150

6650 Ridgeway Dr 2 pm to 4 pm $459,999

6522 Bowie Dr 1 pm to 3 pm $520,000

6411 Thornhill Ct 1 pm to 3 pm $395,000

6342 Racetec Pl 1 pm to 3 pm $414,950

22152

7831 Glenister Dr Noon to 3 pm $525,000

7037 Solomon Seal Ct 2 pm to 3 pm $475,000

8985 Omega Ct 1 pm to 4 pm $470,786

8985 Omega Ct 1 pm to 4 pm $2,625

8547 Barrington Ct #920 1 pm to 3 pm $267,500

6591 Forest Dew Ct 1 pm to 4 pm $415,000

22153

8604 Lauren Dr 1 pm to 4 pm $620,000

7442 Quincy Hall Ct 1 pm to 4 pm $705,000

8016 Northumberland Rd 1 pm to 4 pm $410,000

7609 Woodstown Dr 1 pm to 4 pm $549,900

7690 Oak Field Ct 2 pm to 4 pm $825,000

7715 Cervantes Lane 1 pm to 4 pm $679,900

7300 Scarborough St 1 pm to 3 pm $429,000

7601 Woodstown Dr 1 pm to 4 pm $599,900

8627 Bristlecone Pl 2 pm to 4 pm $544,900

8330 Rocky Forge Ct Noon to 4 pm $308,000

7605 Springfield Hills Dr Noon to 4 pm $525,000

7414 Spring Tree Dr 2 pm to 4 pm $420,000

VIENNA

22180

1401 Desale St SW 1 pm to 4 pm $1,474,990

419 Center St N 1 pm to 4 pm $829,900

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,725,000

105 Elmar Dr SE 1 pm to 4 pm $1,539,000

2726 Gallows Rd #311 1 pm to 4 pm $449,500

517 Valley Dr SE 2 pm to 4 pm $1,399,000

22181

2423 Beekay Ct 1 pm to 4 pm $1,049,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

2547 Five Oaks Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

22182

1290 Newkirk Ct 1 pm to 4 pm $1,149,999

2205 Chestertown Dr 2 pm to 4 pm $785,000

10309 Forest Maple Rd 1 pm to 4 pm $1,399,900

10295 Dunn Meadow Rd 1 pm to 3 pm $925,000

1281 Serenity Woods Lane 2 pm to 4 pm $2,090,000

1641 Montmorency Dr 2 pm to 4:30 pm $799,900

1823 Saint Boniface St 1 pm to 4 pm $869,900

1518 Gingerwood Ct 1 pm to 4 pm $794,900

7881 Tyson Oaks Cir 1:30 pm to 4:30 pm $549,000

1862 Amberwood Manor Ct 1 pm to 3 pm $4,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6124 Sari Way 1 pm to 4 pm $363,900

12423 Rebel Oaks Trl 1 pm to 4 pm $364,999

CATLETT

20119

4704 Dumfries Rd 2 pm to 4 pm $339,000

3615 Dumfries Rd 2 pm to 4 pm $355,000

DELAPLANE

20144

4066 Rolling Hills Dr 1:30 pm to 3:30 pm $525,000

3846 Ashville Rd Noon to 3 pm $699,900

REMINGTON

22734

308 N Duey Rd Noon to 3 pm $300,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $975,000

WARRENTON

20186

156 Preston Dr 1 pm to 3 pm $485,000

7343 Wilson Rd Noon to 3 pm $599,900

7343 Wilson Rd Noon to 3 pm $599,900

303 Preston Dr 1 pm to 3 pm $539,900

165 Autumn Wind Ct 11 am to 1 pm $539,900

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $659,900

8256 Lock Lane 1 pm to 4 pm $662,000

378 Curtis St 1 pm to 4 pm $350,000

20187

4223 Broad Run Church Rd 1 pm to 3 pm $379,900

7103 New Kensington Ct 1 pm to 3 pm $607,900

7401 Baldwin Ridge Rd 1 pm to 4 pm $424,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

41833 Proverbial Ter 1 pm to 4 pm $455,000

25671 Ruffed Grouse Ct 2 pm to 4 pm $779,999

41599 Epping Green Sq 1 pm to 3 pm $448,000

42285 San Juan Ter #na 1 pm to 3 pm $219,900

41665 Stonecutter St 2 pm to 4 pm $689,000

25467 Bright Ct 1 pm to 4 pm $637,000

24511 Glenville Grove Ter #0 1 pm to 4 pm $450,000

24844 Black Birch Ct 1 pm to 3 pm $859,000

ASHBURN

20147

20340 Medalist Dr 2 pm to 4 pm $709,000

43871 Laburnum Sq 1 pm to 4 pm $400,000

19676 Stanford Hall Pl 1 pm to 4 pm $845,000

20110 Desert Forest Dr 1 pm to 4 pm $750,000

43382 Frenchmans Creek Ter 2 pm to 4 pm $579,000

20576 Snowshoe Sq #302 2 pm to 4 pm $274,000

19994 Belmont Station Dr 1 pm to 4 pm $1,179,900

20066 Muirfield Village Ct 1 pm to 4 pm $684,500

21846 Kings Crossing Ter 1 pm to 3:30 pm $389,000

42881 Bold Forbes Ct 1 pm to 3 pm $595,000

44661 Brushton Ter 1 pm to 4 pm $1,065,000

44573 Yarmouth Dr 1 pm to 4 pm $775,000

20148

23078 Meriweather Ct 2 pm to 4 pm $822,500

23079 Welbourne Walk Ct 1 pm to 4 pm $1,295,000

22315 Tees Ter 1 pm to 3 pm $619,990

23116 Dunlop Heights Ter 1 pm to 4 pm $499,900

42523 Highgate Ter 1 pm to 3 pm $374,990

22606 Parkland Farms Ter 1 pm to 3 pm $444,500

HAMILTON

20158

39520 Charles Town Pike 1 pm to 3 pm $1,025,000

15921 Emerson Manor Ct 1 pm to 4 pm $975,000

LEESBURG

20175

21098 Hooded Crow Dr 1 pm to 3 pm $697,499

1018 Laconian St SE 1 pm to 3 pm $794,000

20276 Dawson Mill Place 2 pm to 4 pm $779,000

20276 Dawson Mill Pl 2 pm to 4 pm $779,000

20719 Evergreen Mills Rd Noon to 3 pm $665,900

40195 Browns Creek Pl 1 pm to 5 pm $839,900

19972 Gleedsville Rd Noon to 3 pm $700,000

40458 Amanda Ct 1 pm to 4 pm $849,000

20176

41707 Putters Green Ct 1 pm to 4 pm $849,000

806 Revelstore Ter NE 2 pm to 4 pm $479,900

18264 Cypress Point Ter 1 pm to 4 pm $659,900

220 Wildman St NE 1 pm to 4 pm $459,900

19124 Caddy Ct 1 pm to 4 pm $1,035,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,499,999

40797 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $964,000

18210 Red Rock Way 1 pm to 4 pm $549,900

41613 Swiftwater Dr 1 pm to 4 pm $799,000

14821 Ingalls Ct 1 pm to 4 pm $674,999

MIDDLEBURG

20117

39434 Snickersville Tpke 1 pm to 4 pm $797,000

POTOMAC FALLS

20165

47674 Paulsen Sq 1 pm to 4 pm $665,000

PURCELLVILLE

20132

14858 Berlin Tpke 1 pm to 4 pm $625,000

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,099,000

570 Nursery Ave 1 pm to 4 pm $574,900

14545 Shadowbrook Lane 1 pm to 4 pm $975,000

13164 Sagle Rd 1 pm to 4 pm $999,000

ROUND HILL

20141

17800 Airmont Rd 2 pm to 4 pm $729,999

8 North Locust St 1 pm to 4 pm $659,000

35191 Dornoch Ct 1 pm to 4 pm $939,900

STERLING

20164

1109 Dickenson Ave Noon to 3 pm $480,000

205 Maple Ave 2 pm to 4 pm $385,000

21257 Bullrush Pl Noon to 3 pm $635,000

602 Selden Island Way 1 pm to 3 pm $517,000

204 Fletcher Rd 1 pm to 5 pm $450,000

20165

20672 Riptide Sq 1 pm to 4 pm $515,000

47673 Loweland Ter 1 pm to 4 pm $538,000

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $424,900

20895 Chippoaks Forest Cir 2 pm to 5 pm $617,500

20639 Cutwater Pl 1 pm to 4 pm $625,000

114 Country Rd 1 pm to 4 pm $524,900

46774 Graham Cove Sq 2 pm to 4 pm $405,900

20816 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $385,000

46513 Hollymead Pl 1 pm to 4 pm $545,000

21150 Millwood Sq 1:30 pm to 4 pm $430,000

20166

24166 Stone Springs Blvd 1 pm to 4 pm $739,000

21715 Indian Summer Ter 2 pm to 4 pm $399,900

WATERFORD

20197

38638 Old Wheatland Rd N 1 pm to 4 pm $819,900

14872 Loyalty Rd 1 pm to 3 pm $949,999

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9845 Luck Penny Ct 1 pm to 4 pm $480,000

9149 Weathersfield Dr 1 pm to 4 pm $475,000

DUMFRIES

22025

17080 Four Seasons Dr 1 pm to 3 pm $429,900

3833 Champion Oak Dr 1 pm to 4 pm $373,500

4087 Yellow Stone Loop 1:30 pm to 4 pm $307,500

15513 Laurel Ridge Rd Noon to 3 pm $424,900

5134 Spring Branch Blvd Noon to 2 pm $279,900

15729 Brandywine Rd 1 pm to 4 pm $429,999

15719 Edgewood Dr 2 pm to 4 pm $440,000

22026

17900 Swans Creek Lane 2 pm to 4 pm $460,000

17185 Sea Skiff Way 1 pm to 3 pm $715,000

GAINESVILLE

20155

14085 Clatterbuck Loop 1 pm to 3 pm $529,900

14140 Cannondale Way 1 pm to 4 pm $324,900

8093 Tysons Oaks Ct Noon to 3 pm $645,000

14323 Clearview Ave 1 pm to 4 pm $519,900

14013 Albert Way 1 pm to 3 pm $520,000

14267 Legend Glen Ct 1 pm to 4 pm $349,000

13392 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $549,500

18234 Camdenhurst Dr 1 pm to 3:30 pm $439,000

15071 Gaffney Cir 1 pm to 4 pm $339,990

16127 Sheringham Way 1 pm to 3 pm $479,900

6899 Traditions Trl 1 pm to 4 pm $359,900

HAYMARKET

20169

15301 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $719,900

15604 Ryder Cup Drive 2 pm to 4 pm $659,000

15753 Oak Lane 2 pm to 4 pm $419,000

15215 Haymarket Dr 1 pm to 4 pm $424,900

15604 Ryder Cup Dr 2 pm to 4 pm $659,000

5833 Brandon Hill Loop Noon to 4 pm $795,000

6904 Bryson Cir Noon to 4 pm $479,999

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $549,990

MANASSAS

20109

10800 Daisy Ct 2 pm to 4 pm $269,900

10957 Pope St 1 pm to 4 pm $342,000

7520 Quail Run Lane 2 pm to 5 pm $260,000

10417 Dylan Pl 1 pm to 4 pm $249,900

10146 Cannon Ball Ct 1 pm to 3 pm $229,900

7631 Bland Dr 1 pm to 3 pm $394,500

10165 Wilmington St 2 pm to 4 pm $245,500

20110

9162 Pristine Ct 1 pm to 4 pm $314,000

9411 Flowerden Lane 1 pm to 3 pm $472,500

10251 Magnolia Grove Dr 1 pm to 4 pm $315,000

20111

10614 Brentwood Dr Noon to 3 pm $419,000

7832 Manassas Dr 1 pm to 4 pm $364,000

8317 Leighlex Ct 1:30 pm to 3:30 pm $350,000

20112

6719 Highpoint Court 1 pm to 4 pm $659,000

10618 Moselle Ct 1 pm to 4 pm $474,900

11961 Coloriver Rd 1 pm to 4 pm $630,000

10443 Labrador Loop 1:30 pm to 4 pm $419,900

6099 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $489,990

6719 Highpoint Ct 1 pm to 4 pm $659,000

12700 Cobblestone Ct 1:30 pm to 4 pm $625,000

10505 Cedar Creek Dr 11 am to 1 pm $399,900

11059 Stonebrook Dr 1 pm to 4 pm $515,000

7319 Mariposa Dr 1 pm to 4 pm $415,000

9579 Sunnyslope Dr 1 pm to 4 pm $415,000

MANASSAS PARK

20111

104 Morton Ct 1 pm to 4 pm $359,900

NOKESVILLE

20181

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $875,000

11910 Cowne Ct 1 pm to 3 pm $487,500

14417 Aden Rd 1 pm to 4 pm $392,500

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $810,000

WOODBRIDGE

22191

2214 Merseyside Dr 2 pm to 4 pm $375,000

1628 Whistling Swan Way 1 pm to 3 pm $499,000

16359 Rusty Rudder Dr 1 pm to 4 pm $560,000

1100 Mapleton St 1 pm to 3 pm $459,000

470 Harbor Side St Noon to 3 pm $569,000

812 Monument Ave 11 am to 2 pm $509,999

16533 Boatswain Cir Noon to 3 pm $569,900

2709 Bulkhead Dr 2 pm to 4 pm $489,900

16728 Shackleford Way 1 pm to 5 pm $434,999

3048 American Eagle Blvd Noon to 3 pm $549,000

22192

12052 John Hancock Ct Noon to 3:30 pm $485,000

2704 Harwich Ct 1 pm to 3 pm $389,900

12624 Monarch Ct 1 pm to 4 pm $339,900

11835 Antietam Rd 1 pm to 4 pm $525,000

12448 Everest Peak Lane 1 pm to 3 pm $363,900

12909 Bjork Lane 2 pm to 4 pm $305,000

1754 Rockledge Ter Noon to 2 pm $495,000

22193

3910 Silk Tree Ct 1 pm to 3 pm $465,000

14863 Buttonwood Court 1 pm to 3 pm $426,492

4652 Kirkdale Dr 1 pm to 4 pm $369,900

13741 Mapledale Ave 1 pm to 4 pm $389,900

15220 Muddy Creek Ct 1 pm to 3 pm $499,900

15296 Maribelle Pl 1 pm to 4 pm $675,000

14863 Buttonwood Ct 1 pm to 3 pm $426,492

3510 Cranmer Mews 1 pm to 3 pm $269,527

4506 Edinburg Dr 2 pm to 4 pm $335,000

14541 Colony Creek Ct 1 pm to 4 pm $569,999

5257 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $529,900

5028 Ketch Ct Noon to 3 pm $470,000

6053 Ponhill Dr 1 pm to 3:30 pm $365,000

15493 Ambergate Dr Noon to 4 pm $509,900

14507 Del Mar Dr 1 pm to 3 pm $334,950

15046 Ardmore Loop 1 pm to 3 pm $315,000

13718 Greenbriar Dr 1:30 pm to 4 pm $310,000

13196 Quade Lane 1 pm to 4 pm $459,999

13013 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 4 pm $489,000

15414 Weldin Dr 1 pm to 3 pm $432,500

15680 Piedmont Pl 1 pm to 4 pm $484,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

317 Raft Cv 1 pm to 4 pm $340,000

39 Salem Lane 1 pm to 4 pm $474,900

82 Millbrook Rd 2 pm to 4 pm $550,000

22556

50 Chadwick Dr 1 pm to 4 pm $414,900

10 Clover Hill Dr 12:30 pm to 3 pm $334,900