Here’s a list of open houses taking place Sept. 15-16 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $419,990

421 Mahan Lane 11 am to 4 pm $514,990

141 Lejeune 11 am to 4 pm $424,990

2 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $1,015,000

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $1,015,000

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

122 Summer Village Dr 1 pm to 3 pm $499,900

5 Steele Ave 1 pm to 3 pm $847,500

605 Howards Loop 1 pm to 3 pm $350,000

522 Samuel Chase Way 1 pm to 3 pm $385,000

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

5 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $847,500

700 Sonne Dr 10 am to Noon $524,999

21403

1131 Lake Heron Dr #1b 11 am to 3 pm $249,900

1029 Kensington Way 3 pm to 5 pm $335,000

3165 Catrina Lane 2 pm to 4 pm $570,000

430 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $585,000

1202 Barbud Lane 11 am to 1 pm $419,900

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

1131 Lake Heron Drive 11 am to 3 pm $249,900

2614 Ogleton Rd 1 pm to 3 pm $459,900

1029 Kensington Way 3 pm to 5 pm $335,000

2614 Ogleton Road 1 pm to 3 pm $459,900

3714 Ramsgate Dr 11 am to 2 pm $1,499,999

7028 Channel Village Ct #102 Noon to 4 pm $500,000

21409

979 Saint Margarets Dr 11 am to 1 pm $489,900

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $749,900

631 Canal Lane 2 pm to 4 pm $760,000

979 Saint Margarets Drive 11 am to 1 pm $489,900

631 Canal Lane 2 pm to 4 pm $760,000

1393 Broadneck Ct Noon to 2 pm $689,000

1152 Skyway Dr 1 pm to 3 pm $489,000

ARNOLD

21012

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $604,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

299 Yale Ct 2 pm to 4 pm $439,000

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

88 Shadbush Way Noon to 5 pm $531,017

1068 Nova Cir 11 am to 1 pm $660,000

1183 Gator Ct 11 am to 1 pm $259,900

1409 Peregrine Path 11 am to 2 pm $352,500

908 Rock Dove Ct Noon to 2 pm $569,900

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

CROFTON

21114

1705 Greentree Ct 1 pm to 3 pm $269,900

CURTIS BAY

21226

7837 Hidden Creek Way #16 2 pm to 4 pm $255,000

1541 Stoney Beach Way 1 pm to 3 pm $266,000

1541 Stoney Beach Way 1 pm to 3 pm $266,000

EDGEWATER

21037

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $419,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $434,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $449,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $449,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $439,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 5 pm $424,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $579,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

353 Arbutus Dr 1 pm to 3 pm $399,000

3430 Red Admiral Ct Noon to 2 pm $899,900

3707 3rd Ave Noon to 2 pm $315,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $684,990

3707 3rd Avenue Noon to 2 pm $315,000

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

2102 Eden Wood Lane 1 pm to 4 pm $1,149,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $849,900

GLEN BURNIE

21060

7719 West Dr Noon to 2 pm $315,778

475 Renfro Ct 10 am to 2 pm $250,000

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $315,285

109 Pond View Dr Noon to 4 pm $307,295

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,565

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $319,160

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $325,337

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

7719 West Drive Noon to 2 pm $320,000

502 Norman Ave 1 pm to 3 pm $285,000

21061

7614 Glaser Lane 11 am to 4 pm $319,990

7509 Resch Loop 11 am to 4 pm $332,990

1058 Wisdom Ct 11 am to 2 pm $303,000

417 Baylor Rd 1 pm to 3 pm $345,000

8036 Bosley Ct 2 pm to 4 pm $235,000

8036 Bosley Court 2 pm to 4 pm $235,000

HANOVER

21076

7249 Wright Rd 11 am to 3 pm $536,900

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

1724 Sunningdale Lane 1 pm to 3 pm $379,900

1379 Ridge Commons Blvd Noon to 2 pm $395,000

7949 Silver Oak Rd Noon to 3 pm $375,000

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $436,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $389,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $334,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $490,100

2112 Nottoway Drive Dr 11:30 am to 4 pm $595,220

8204 Meadowood Dr #1 11:30 am to 4 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #2 11:30 am to 4 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #3 11:30 am to 4 pm $489,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $472,399

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $460,485

1713 Fieldstone Ct #6 1 pm to 3 pm $339,850

LAUREL

20707

1205 Marton St 1 pm to 4 pm $369,000

20708

13500 Briarcroft Ct Noon to Noon $370,000

8805 Orwood Lane 1 pm to 4 pm $390,000

20723

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

20724

8531 Crooked Tree Lane 1 pm to 3 pm $399,888

3637 Marcey Creek Rd Noon to 2 pm $325,000

8617 Red Rock Lane 1 pm to 3 pm $369,000

14 Little River Rd 1 pm to 3 pm $459,999

LINTHICUM

21090

41 Hampton Rd Noon to 2 pm $265,000

LINTHICUM HEIGHTS

6430 Orchard Rd S 1 pm to 3 pm $389,000

MILLERSVILLE

21108

8235 Chalet Ct Noon to 3 pm $295,900

ODENTON

21113

2704 Middle Neck Rd 1 pm to 3 pm $285,000

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $649,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1473 Catbriar Way Noon to 5 pm $749,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1128 White Clover Lane 11 am to 5 pm $709,990

7621 Found Artifact Dr Noon to 2 pm $459,000

2710 Oak Leaf Ct #b 1 pm to 4 pm $259,900

PASADENA

21122

7941 Royal Mint Pl 1 pm to 3 pm $325,000

502 Jersey Bronze Way 11 am to 5 pm $569,900

941 8th St 1 pm to 3 pm $359,900

226 Atlanta Rd 1 pm to 3 pm $325,000

209 Misty View Ct Noon to 3 pm $364,900

237 Carvel Rd 11 am to 3 pm $379,900

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $572,494

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

7965 Meridian Dr Noon to 5 pm $479,990

7930 Meridian Dr Noon to 5 pm $540,990

5 Sonora Dr 1 pm to 3 pm $399,000

5 Sonora Drive 1 pm to 3 pm $399,000

6 Maple Ave 1 pm to 4 pm $329,900

7931 Elizabeth Rd 2 pm to 4 pm $350,000

530 Jersey Bronze Way 11 am to 6 pm $545,900

1745 Grandview Rd Noon to 2 pm $1,125,000

SEVERN

21144

8419 Spring Creek Way 11 am to 6 pm $524,990

1809 Triple Feather Rd #72 1 pm to 2 pm $1,750

7414 Campbell Dr Noon to 2 pm $574,900

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $492,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $532,990

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $507,990

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $512,990

1007 Cortana Ct Noon to 5 pm $599,990

7414 Campbell Drive Noon to 2 pm $574,900

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $300,000

1258 Delmont Rd Noon to 2 pm $424,900

SEVERNA PARK

21146

221 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $1,199,999

91 Stratford Dr 11 am to 1 pm $345,000

630 Thomas Way 1 pm to 3 pm $515,000

630 Thomas Way 1 pm to 3 pm $515,000

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

1170 Steamboat Rd Noon to 2 pm $369,500

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2218 Ivy Lane 1 pm to 3 pm $308,865

5102 Lenoir Dr 1 pm to 4 pm $99,000

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 10:30 am to 2 pm $774,456

LUSBY

20657

12942 Waterview Lane 1 pm to 4 pm $309,000

272 Elkins Lane 11 am to 2 pm $369,900

PRINCE FREDERICK

20678

515 Sonoma Lane Noon to 2 pm $572,000

559 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $339,043

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,909

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $324,938

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $325,543

295 West Ave 1 pm to 5 pm $239,500

1280 Lottie Fowler Rd 10 am to 1 pm $390,000

SUNDERLAND

20689

541 Claggett Rd 11:30 am to 1:30 pm $430,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

3200 Saint Marys View Rd 1 pm to 4 pm $494,999

LA PLATA

20646

120 Cardinal Ct Noon to 3 pm $336,660

WALDORF

20601

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,990

10045 Selkie Lane 1 pm to 4 pm $459,990

3441 Cherrywood Pl 1 pm to 4 pm $725,000

11656 Cygnet Dr 1 pm to 4 pm $399,900

5460 Ingersoll Pl 11 am to 2 pm $519,900

20603

6216 Panther Ct 11 am to 3 pm $339,999

4107 Lancaster Cir 1 pm to 4 pm $334,999

WHITE PLAINS

20695

11311 Tolkien Ave 1 pm to 5 pm $314,790

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $409,877

220 Main St 1 pm to 3 pm $319,900

1325 Huntley Cir Noon to 3 pm $349,900

122 Main St E Noon to 2 pm $249,900

FREDERICK

21701

26 4th St E 11 am to 1 pm $325,000

447 Delaware Rd 11 am to 1 pm $399,000

2544 Bear Den Rd 1 pm to 3 pm $394,900

2215 Parish Lane 1 pm to 3 pm $324,900

21702

1012 Petworth Way 11 am to 1 pm $194,000

1539 Andover Lane 2:30 pm to 4:30 pm $259,900

409 Grant Pl 1 pm to 3 pm $341,000

21703

6608 Jefferson Blvd Noon to 2 pm $429,999

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $524,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $609,990

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $499,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $459,990

6554 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $549,990

5214 Red Maple Dr 11 am to 5 pm $469,632

4 Red Maple Dr 11 am to 5 pm $474,900

5782 Box Elder Ct 1 pm to 3 pm $217,900

2 Red Maple Dr 11 am to 5 pm $444,900

3 Red Maple Dr 11 am to 5 pm $459,900

1 Red Maple Dr 11 am to 5 pm $489,990

2 American Beech St 11 am to 5 pm $439,990

21704

9111 Charterhouse Rd 1 pm to 3 pm $735,000

9622 Brigadoon Pl Noon to 2 pm $369,900

IJAMSVILLE

21754

5920 Duvel St Noon to 2 pm $579,000

3673 Ridgeview Rd Noon to 3 pm $338,500

10107 Fosset St #b 11 am to 4 pm $294,990

10125 Fosset St #b 11 am to 4 pm $264,990

MIDDLETOWN

21769

315 Church St 11 am to 1 pm $450,000

7398 Old Line Ct Noon to 3 pm $564,000

MOUNT AIRY

21771

201 Sycamore Rd Noon to 2 pm $309,000

7 West Rd 1:30 am to 4:30 am $329,900

1004 Scotch Heather Ave 1 pm to 3 pm $560,000

NEW MARKET

21774

11047 Sanandrew Dr 2 pm to 4 pm $469,980

6677 Coldstream Dr 1 pm to 3 pm $362,500

6945 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $409,000

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $579,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

6801 Chickadee Lane 11 am to 4 pm $349,990

POINT OF ROCKS

21777

1804 Greysens Ferry Ct Noon to 2 pm $415,900

1606 Gibbons Ct 1 pm to 3 pm $389,900

WALKERSVILLE

21793

233 Braeburn Dr Noon to 3 pm $392,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6211 Northrop Way 1 pm to 3 pm $950,000

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

10828 Mill Creek Ct 11:30 am to 5 pm $1,079,990

12515 Vincents Way Noon to 5 pm $929,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

COLUMBIA

21044

10864 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $314,800

5689 Vantage Point Rd 10 am to Noon $2,650

10605 High Beam Ct 1 pm to 3 pm $319,999

5125 Rondel Pl 1 pm to 4 pm $439,900

21045

8699 Hayshed Lane 1 pm to 3 pm $349,900

DAYTON

21036

13983 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 3 pm $595,000

ELKRIDGE

21075

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $437,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

6028 Bakers Pl 1 pm to 3 pm $400,000

6636 Hunter Rd Noon to 2 pm $375,000

ELLICOTT CITY

21042

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

10333 Breconshire Rd 2 pm to 4 pm $760,000

3323 Morton Lane Noon to 4 pm $874,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $849,990

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $809,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $999,990

21043

8024 Brightlight Pl 1 pm to 3 pm $315,000

3343 Governor Martin Ct 1 pm to 3 pm $699,990

2704 Snowmill Ct Noon to 2 pm $460,000

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5960 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $829,990

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $819,990

2496 Valley View Way 11 am to 4:30 pm $899,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

11019 Martha Way Noon to 5 pm $949,990

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $939,900

12414 All Daughters Lane Noon to 5 pm $1,024,900

12419 All Daughters Lane Noon to 5 pm $1,100,440

JESSUP

20794

8818 Birchwood Way Noon to 4 pm $280,000

8328 Pleasant Chase Rd 2 pm to 4 pm $365,000

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,245,297

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,135,000

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,429,900

20816

5503 Cromwell Dr 2 pm to 5 pm $849,000

6017 Woodacres Dr 1 pm to 4 pm $999,000

6201 Wiscasset Rd Noon to 3 pm $2,195,000

5311 Crown St #24 1 pm to 4 pm $995,000

20817

8506 Woodhaven Blvd 2 pm to 4 pm $1,449,750

8900 Charred Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

5600 Beam Ct 1 pm to 2 pm $4,250

BROOKEVILLE

20833

10 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $774,990

11 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $799,990

12 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $819,990

CHEVY CHASE

20815

6401 Elmwood Rd Noon to 2 pm $4,795,000

CLARKSBURG

20871

9 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

10 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

11 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

0 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $409,990

12 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

12885 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $499,321

14 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

16 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

DAMASCUS

20872

28532 Woodview Dr 1 pm to 3 pm $424,900

25920 Woodfield Rd Noon to 3 pm $349,900

27512 Mt Radnor Dr Noon to 2 pm $399,000

DICKERSON

20842

4 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $789,990

5 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $839,990

6 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

1 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $814,990

2 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $769,990

GAITHERSBURG

20877

769 Raven Ave 1 pm to 3 pm $415,000

111 Rolling Rd 1 pm to 4 pm $359,000

20878

13 Supreme Ct #23-7 2 pm to 4 pm $359,900

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

20879

7512 Filbert Ter 1 pm to 4 pm $329,900

20882

6430 Stream Valley Way 2 pm to 4 pm $699,000

23400 Woodfield Rd Noon to 3 pm $869,000

21020 Goshen Rd Noon to 2 pm $539,000

20886

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

GERMANTOWN

20874

12907 Churchill Ridge Cir #8-1 2 pm to 4 pm $220,000

13007 Climbing Ivy Dr 1 pm to 3 pm $315,000

13304 Kilmarnock Way #4-K 1 pm to 3 pm $199,900

13849 Bailiwick Ter Noon to 3 pm $439,000

20876

11618 Mountain Mist Dr 11:30 am to 4 pm $569,990

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

21941 Boneset Way #0 11:30 am to 4:30 pm $554,990

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $284,900

HYATTSVILLE

20781

5611 Elberton Ct 1 pm to 4 pm $375,000

20783

2019 Avalon Pl 1 pm to 4 pm $409,900

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $995,000

3917 Kincaid Ter 2 pm to 4 pm $495,000

LAYTONSVILLE

20882

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $799,900

NORTH BETHESDA

20852

11504 Hill Dr 1 pm to 4 pm $5,450

11504 Hill Dr W 1 pm to 4 pm $1,495,000

OLNEY

20832

17907 Gainford Pl Noon to 2 pm $600,000

17907 Gainford Pl Noon to 2 pm $3,200

ROCKVILLE

20850

14338 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $749,990

12809 Spring Dr 11 am to 2 pm $825,000

13300 Foxden Dr 1 pm to 3 pm $1,139,000

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

20851

308 Gruenther Ave 2 pm to 4:30 am $479,950

20853

15700 Thistlebridge Dr 1 pm to 3 pm $803,000

14626 Bauer Dr #3 1 pm to 3 pm $193,000

SILVER SPRING

20901

9604 Sutherland Rd Noon to 3 pm $669,000

10815 Lorain Ave Noon to 2 pm $729,900

503 Dennis Ave 2 pm to 4 pm $809,000

20902

10807 Huntley Pl 2 pm to 4 pm $499,900

11038 Amherst Ave 1 pm to 4 pm $2,500

20904

3724 Castle Ter #119-138 2 pm to 4 pm $285,000

20905

15406 Peach Orchard Rd 1 pm to 4 pm $519,900

14720 Peachwood Dr 1 pm to 4 pm $599,000

1622 Maydale Dr 2:30 pm to 4:30 pm $550,000

14513 Carona Dr 1 pm to 4 pm $570,000

20906

Clara Downey Ave 11 am to 4 pm $524,990

20910

1719 Luzerne Ave Noon to 3 pm $625,000

228 Dale Dr Noon to 3 pm $599,999

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

2226 Richland St 1 pm to 4 pm $599,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

10505 Woodleigh Ct Noon to 3 pm $509,999

BOWIE

20716

2218 Hyde Lane 1 pm to 3 pm $350,000

20720

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

4504 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $649,990

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4303 Turf Field Ct 11 am to 5 pm $649,990

4306 Open Field Ct 11 am to 5 pm $594,990

20721

14302 Derby Ridge Rd 1 pm to 3 pm $995,000

CLINTON

20735

11012 Piscataway Rd Noon to 3 pm $435,000

FORT WASHINGTON

20744

216 Aragona Dr 2 pm to 4 pm $350,000

2409 Grange Hall Ct 2 pm to 4 pm $309,400

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way 1 pm to 4 pm $599,990

9100 Glenarden Pkwy 1 pm to 3 pm $599,999

GLENN DALE

20769

5908 King Arthur Way 1 pm to 3 pm $405,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #512 1 pm to 3 pm $399,000

NEW CARROLLTON

20784

6425 Jodie St 3 pm to 5 pm $349,900

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

6109 Mustang Pl 2 pm to 4 pm $299,900

TEMPLE HILLS

20748

4700 Brinkley Rd 10:30 am to Noon $2,200

2404 Olson St Noon to 2 pm $254,000

UPPER MARLBORO

20772

5801 Kaveh Ct Noon to 2 pm $499,900

12711 Old Marlboro Pike Noon to 2 pm $399,000

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $404,990

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

15135 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $448,655

11007 Rawlings Ct 1 pm to 4 pm $459,990

12711 Old Marlboro Pike Noon to 2 pm $399,000

13903 Bentwaters Dr 11 am to 1 pm $275,000

9405 Pirouette Ct Noon to 4 pm $679,990

8411 Thornberry Dr W Noon to 4 pm $355,000

20774

400 Rifton Ct 11:30 am to 1:30 pm $675,000

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24313 N Patuxent Beach Rd Noon to 3 pm $699,900

LEXINGTON PARK

20653

20742 Hilton Run Ct 11 am to 3:30 pm $348,045

46127 Westbury Blvd Noon to 3 pm $319,900

45880 Ketch Ct 2 pm to 4 pm $329,900

46350 Creeping Primrose Lane #b 11:30 am to 4 pm $189,990

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1 Harbour Heights Dr 2 pm to 4 pm $284,900

625 Captain John Brice Way 1 pm to 3 pm $399,900

5 Park Pl #203 1 pm to 3 pm $529,900

1961 Forest Dr Noon to 1:30 pm $399,000

603 Admiral Dr #7 11 am to 1 pm $250,000

2811 Seasons Way 1 pm to 3 pm $429,000

32 Southgate Ave 2 pm to 4 pm $1,500,000

1 Harbour Heights Drive 2 pm to 4 pm $284,900

625 Captain John Brice Way 1 pm to 3 pm $399,900

32 Southgate Avenue 2 pm to 4 pm $1,500,000

614 Glenfield Ct Noon to 2 pm $460,000

2705 Coxswain Pl Noon to 1 pm $409,900

21403

105 Sunset Dr 2 pm to 4 pm $579,900

110 Meade Dr Noon to 3 pm $509,000

8 Somerset Ct 1 pm to 3 pm $639,900

8 Somerset Court 1 pm to 3 pm $639,900

21409

1476 Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $712,000

7 Sharpe Rd 1 pm to 3 pm $559,000

613 Snow Goose Lane 11 am to 1 pm $387,900

1506 White Tail Deer Ct 1 pm to 3 pm $799,900

613 Snow Goose Lane 11 am to 1 pm $387,900

ARNOLD

21012

1406 Stockton Ct 1 pm to 3 pm $609,900

1194 Keeling Ct 1 pm to 3 pm $514,500

1406 Stockton Court 1 pm to 3 pm $609,900

432 Ruth Rd 10 am to 1 pm $399,900

1194 Keeling Court 1 pm to 3 pm $514,500

1599 Chocataw Rd 1 pm to 3 pm $524,897

124 Merrimack Way 2 pm to 4 pm $565,000

CROFTON

21114

2435 Vineyard Lane 1 pm to 4 pm $320,000

1754 Albermarle Dr 11 am to 1 pm $284,900

2701 Bains Ct 2 pm to 4 pm $549,900

1035 Murdoch Ct #n/A 1 pm to 3 pm $229,900

CURTIS BAY

21226

202 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $435,000

202 Matfield Court 1 pm to 3 pm $435,000

EDGEWATER

21037

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $439,990

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $409,990

201 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $339,900

165 Antiqua Pl 10 am to Noon $749,950

3165 Rolling Rd Noon to 3 pm $1,049,000

519 Highland Dr 1 pm to 3 pm $265,000

165 Antiqua Place 10 am to Noon $749,950

3165 Rolling Road Noon to 3 pm $1,049,000

413a Cedar Grove Rd 1 pm to 3 pm $325,000

GAMBRILLS

21054

962 Fox Trot Rd 1 pm to 3 pm $639,990

927 Autumn Valley Lane Noon to 2 pm $440,000

1916 Aquinas Dr 1 pm to 3 pm $844,000

927 Autumn Valley Lane Noon to 2 pm $450,000

GLEN BURNIE

21060

529 Fox River Hills Way 1 pm to 3 pm $337,500

8127 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $499,000

21061

390 4th Ave N 1 pm to 3 pm $314,900

208 4th Ave SE 2 pm to 4 pm $210,000

557 Crestpark Dr Noon to 2 pm $290,000

HANOVER

21076

7622 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $480,000

7766 Kidwell Ct 1 pm to 3 pm $239,900

7213 Winding Hills Drive Noon to 2 pm $388,977

7213 Winding Hills Dr Noon to 2 pm $388,977

2637 Twin Birch Rd 1 pm to 3 pm $355,000

HARWOOD

20776

17 Harwood Dr 12:30 pm to 2:30 pm $799,999

17 Harwood Drive 12:30 pm to 2:30 pm $799,999

LAUREL

20707

13809 Vanderbilt Way 1 pm to 4 pm $489,900

20723

8115 Clifford Ct 2 pm to 4 pm $649,900

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $546,010

8745 Polished Pebble Way 1 pm to 3:30 pm $524,900

20724

3602 Marcey Creek Rd 2 pm to 4 pm $339,900

MILLERSVILLE

21108

206 Nicole Ct 2 pm to 4 pm $925,000

8303 Brookwood Rd Noon to 3 pm $330,000

182 Pasadena Rd Noon to 2 pm $799,000

8303 Brookwood Road Noon to 3 pm $330,000

8127 Windy Field Lane 1 pm to 3 pm $459,900

ODENTON

21113

2670 Merlin Court 1 pm to 3 pm $389,000

1319 Chapelview Dr 1 pm to 3 pm $328,900

8718 Little Patuxent Ct 1 pm to 3 pm $335,900

2602 Clarion Ct #203 2:30 pm to 3:30 pm $242,500

1922 Scaffold Way 1 pm to 3 pm $410,000

2670 Merlin Ct 1 pm to 3 pm $389,000

PASADENA

21122

178 Park Rd 1 pm to 3 pm $319,900

405 Bright Star Path 1 pm to 3 pm $389,900

666 Laurel Dr Noon to 2 pm $375,000

8121 Sagamore Way 1 pm to 4 pm $479,900

105 Maryland Ave 2 pm to 4 pm $269,900

RIVA

21140

506 Tulip Rd Noon to 2 pm $389,000

2753 Pinecrest Dr 2 pm to 3:30 pm $455,000

506 Tulip Road Noon to 2 pm $389,000

SEVERN

21144

7813 Grandison Way 1 pm to 3 pm $474,500

SEVERNA PARK

21146

530 Benforest Dr 11 am to 1 pm $499,000

908 Saint Martins Loop 2 pm to 4 pm $624,900

530 Benforest Drive 11 am to 1 pm $499,000

508 Bayberry Dr 1 pm to 3 pm $510,000

738 Trenton Ave 1 pm to 3 pm $389,000

908 Saint Martins Loop 2 pm to 4 pm $624,900

738 Trenton Avenue 1 pm to 3 pm $389,000

31 Belleview Dr Noon to 2 pm $929,900

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $653,900

HUNTINGTOWN

20639

3267 Huntsman Dr 11 am to 1 pm $599,900

PORT REPUBLIC

20676

5026 Erika Pl 2 pm to 4 pm $389,900

PRINCE FREDERICK

20678

4551 Dares Beach Rd 1 pm to 4 pm $349,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

805 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $459,990

BRANDYWINE

20613

7806 Lusbys Turn Noon to 3 pm $469,900

15616 Gillmore Greens Ct 1 pm to 3 pm $409,900

12914 Steam Mill Farm Dr 1 pm to 4 pm $670,000

WALDORF

20601

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $329,990

20602

214 Acadia Rd 1 pm to 3 pm $295,000

3987 Wintergreen Pl 1 pm to 3 pm $219,999

20603

10574 Sourwood Ave Noon to 4 pm $625,000

10102 Astill Ct 1 pm to 4 pm $290,000

WHITE PLAINS

20695

9338 Clifford Dr 1 pm to 3 pm $299,999

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5507 Young Family Trl W Trl 1 pm to 3 pm $474,900

7914 Hope Valley Ct 1 pm to 4 pm $420,000

EMMITSBURG

21727

390 Timbermill Run Noon to 2 pm $369,000

FREDERICK

21701

11000 Carriage Lane 2 pm to 4 pm $280,000

609 Mary St 1 pm to 3 pm $259,900

105 Frederick Ave 1 pm to 3 pm $394,990

1194a Market St 1 pm to 3 pm $354,999

2430 Stoney Creek Rd 1 pm to 3 pm $334,999

21702

7000 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $435,000

1611 7th St 1 pm to 3 pm $279,900

2103 Carroll Creek View Ct Noon to 2 pm $425,000

21703

1415 Hunting Horn Lane Noon to 2 pm $384,900

21704

4310 Buckeystown Pike 1 pm to 3 pm $625,000

8212 Pembrook Ct 1 pm to 3 pm $324,900

3056 Sundance Way 1 pm to 4 pm $769,000

3627 Worthington Blvd 1 pm to 4 pm $359,000

JEFFERSON

21755

5411 Broad Run Rd 1 pm to 3 pm $379,000

4914 Meadow Dr 1 pm to 3 pm $275,000

MIDDLETOWN

21769

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $549,900

4397 Agate Ct 1 pm to 3 pm $262,900

MOUNT AIRY

21771

1611 Rising Ridge Rd 1 pm to 4 pm $459,900

1916 Reading Ct 1 pm to 3 pm $319,900

NEW MARKET

21774

6700 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $584,900

10602 Nathaniel Way 1 pm to 4 pm $437,000

10602 Nathaniel Way #29 1 pm to 4 pm $437,000

9721 Woodcliff Ct 1 pm to 3 pm $485,000

11308 Sanandrew Dr 1 pm to 3 pm $409,900

URBANA

21704

8945 Amelung St 1 pm to 4 pm $355,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10404 Angora Dr 2 pm to 4 pm $250,000

10404 Angora Drive 2 pm to 4 pm $250,000

CLARKSVILLE

21029

5227 Sweet Meadow Lane 1 pm to 3 pm $2,200,000

COLUMBIA

21044

6400 South Wind Cir Noon to 2 pm $829,000

5025 Three Kings Lane 1 pm to 3 pm $379,000

7738 River Rock Way 1 pm to 3 pm $550,000

21045

7323 Kerry Hill Ct 1 pm to 3 pm $289,900

9193 Carriage House Lane #46 11 am to 1 pm $340,000

9401 Hickory Limb #101 2 pm to 4 pm $230,000

9390 Indian Camp Rd 1 pm to 3 pm $250,000

5816 Alderleaf Pl 1 pm to 3 pm $275,000

5384 Graywing Ct 1 pm to 3 pm $375,000

8849 Shining Oceans Way #32 1 pm to 3:30 pm $575,000

21046

7317 Eden Brook Dr #h-506 1 pm to 3 pm $229,900

COOKSVILLE

21723

2336 Route 97 1 pm to 3 pm $344,795

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $1,000,000

ELKRIDGE

21075

4908 Light Cahill Ct 1 pm to 3 pm $650,000

6470 Green Field Rd #1-102 1 pm to 3 pm $174,900

6218 Manchester Way 1 pm to 4 pm $367,500

6137 Downs Ridge Ct 1 pm to 3 pm $499,900

7484 Singers Way 1 pm to 3 pm $324,900

6218 Manchester Way 1 pm to 4 pm $367,500

ELLICOTT CITY

21042

4443 South Meadow Ct 1 pm to 3 pm $685,000

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,239,900

3029 Seneca Chief Trl 1 pm to 3 pm $838,000

10132 Hobsons Choice Lane 1:30 pm to 3 pm $735,000

4750 Dorsey Hall Dr #4 1 pm to 3 pm $235,000

10300 Breconshire Rd 1 pm to 3 pm $819,900

4443 South Meadow Court 1 pm to 3 pm $685,000

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,250,000

3029 Seneca Chief Trail 1 pm to 3 pm $838,000

12206 Benson Branch Rd 1 pm to 3 pm $675,000

10135 Frost Way 1 pm to 4 pm $699,990

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $995,000

3004 John Bernard Dr #151 1 pm to 3 pm $450,000

3049 Patuxent Overlook Ct 2 pm to 4 pm $625,000

21043

2710 Sunnyside Lane 1 pm to 3 pm $499,900

8934 Chapel Ave 1 pm to 3 pm $450,000

8 Coopers Run Ct 1 pm to 3 pm $474,900

8100 Hickory High Ct #d 2 pm to 4 pm $290,000

8073 Brightwood Ct Noon to 2 pm $339,900

4910 Evening Sky Ct #21 1 pm to 3 pm $375,000

5861 Duncan Dr 1 pm to 3 pm $550,000

3105 Edgewood Rd 1 pm to 3 pm $750,000

5170 Britten Lane 1 pm to 3 pm $795,000

4622south Leisure Ct 1 pm to 3 pm $439,900

FULTON

20759

11321 Liberty St 1 pm to 3 pm $875,000

7819 Early Morning St 1 pm to 3 pm $998,000

GLENWOOD

21738

15310 Leondina Dr 1 pm to 3 pm $1,799,900

15136 Players Way #12 1 pm to 3 pm $545,000

15310 Leondina Drive 1 pm to 3 pm $1,799,900

HIGHLAND

20777

6636 Prestwick Dr 1 pm to 3 pm $650,000

JESSUP

20794

8229 Macintosh Ct #65 1 pm to 3 pm $305,000

8145 Mission Hill Pl #17 1 pm to 3 pm $278,000

WEST FRIENDSHIP

21794

3255 Fox Valley Dr 1 pm to 3 pm $849,900

WOODBINE

21797

2004 Sleepy Hollow Dr 2 pm to 4 pm $649,999

15067 Bushy Park Rd 1 pm to 3 pm $775,000

WOODSTOCK

21163

3104 Granite Road 1 pm to 3 pm $525,000

10616 Hillingdon Rd 1 pm to 3 pm $585,000

3104 Granite Rd 1 pm to 3 pm $525,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7710 Woodmont Ave #613 2 pm to 4 pm $1,045,000

5450 Whitley Park Ter #hr-703 2 pm to 4 pm $499,000

4977 Battery Lane #1-1020 2 pm to 4 pm $415,000

5909 Rudyard Dr 2 pm to 4 pm $684,000

171 Winsome Cir 1 pm to 3 pm $1,235,000

112 North Brook Lane 1 pm to 4 pm $1,050,000

6025 Avon Dr Noon to 2 pm $700,000

20816

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

4948 Sentinel Dr #7-303 2 pm to 4 pm $685,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,850,000

6503 Brookes Hill Ct 2 pm to 4 pm $829,000

4910 Berkley St 1 pm to 4 pm $1,029,000

5808 Cleves Lane 2 pm to 4 pm $775,000

6107 Cromwell Dr 1 pm to 3 pm $995,000

20817

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,585,000

6505 Lone Oak Dr Noon to 2 pm $1,198,000

7308 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,849,000

5910 Johnson Ave 1 pm to 4 pm $1,539,900

8028 Lilly Stone Dr 2 pm to 4 pm $990,000

8410 River Rock Ter 1 pm to 4 pm $1,229,000

8011 Fenway Rd 1 pm to 4 pm $930,000

8309 Still Spring Ct 1 pm to 3 pm $849,900

7420 Westlake Ter #803 1 pm to 4 pm $375,000

6305 Orchid Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

8508 Ewing Dr 2 pm to 4 pm $1,349,900

6620 Elgin Lane 1 pm to 4 pm $2,649,900

6700 Selkirk Dr 1 pm to 3 pm $1,649,000

BOYDS

20841

22013 Knoll Crest Ct 2 pm to 4 pm $625,000

15115 Barnesville Rd 1 pm to 4 pm $299,990

14220 Golden Hook Rd 1 pm to 4 pm $709,500

BRINKLOW

20862

20001 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $429,900

BROOKEVILLE

20833

200 Brighton Dam Rd 11 am to 1 pm $1,750,000

22 Hawlings Ct 2 pm to 4 pm $749,900

19424 Brookeville Lakes Ct 2 pm to 4 pm $975,000

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,035,000

CHEVY CHASE

20815

5818 Hillburne Way 2 pm to 4 pm $1,689,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,899,000

4815 Morgan Dr 1 pm to 3:30 pm $1,199,900

4720 Chevy Chase Dr #401 Noon to 3 pm $299,000

8222 Larry Pl 1 pm to 4 pm $874,500

4604 De Russey Pkwy 1:30 pm to 3:30 pm $1,275,000

4515 Willard Ave #2416s 1 pm to 4 pm $299,900

15 E Irving St 2 pm to 4 pm $1,295,000

7729 Brookville Rd 2 pm to 4:30 pm $1,325,000

5513 Greystone St 1 pm to 4 pm $1,150,000

CLARKSBURG

20871

23219 Rainbow Arch Dr 2 pm to 4 pm $429,900

23135 Newcut Rd 1 pm to 3 pm $519,900

14024 Stilt St 1 pm to 3 pm $4,200

23130 Newcut Rd 1 pm to 4 pm $625,000

22504 Hemlock Hills Pl 1 pm to 4 pm $639,500

11914 Chestnut Branch Way 1 pm to 4 pm $575,000

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $324,900

23104 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $765,000

23004 Winged Elm Dr 1 pm to 4 pm $444,900

23229 Rainbow Arch Dr 2 pm to 4 pm $424,900

DERWOOD

20855

3 Indian Hills Ct 1 pm to 4 pm $380,000

7228 Grinnell Dr 1 pm to 4 pm $599,900

GAITHERSBURG

20877

18008 Cactus Ct 1 pm to 4 pm $364,900

8100 Pepper Ridge Way 1 pm to 4 pm $499,900

214 Hutton St 1 pm to 3 pm $395,000

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $425,000

20878

5 Watch Hill Ct 2 pm to 4 pm $539,000

13610 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,375,000

78 Sharpstead Lane 1 pm to 3 pm $660,000

525 Hendrix Ave 2 pm to 4:30 pm $899,900

310 Swanton Lane 2 pm to 4 pm $560,000

658 Chestertown St 1 pm to 3 pm $628,000

214 Gold Kettle Dr 1 pm to 4 pm $384,900

339 Cross Green St #a 1 pm to 4 pm $389,900

20879

19926 Sugar Notch Cir 1 pm to 4 pm $289,900

20882

24316 Flamingo Ter 1 pm to 4 pm $370,000

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $495,000

20908 Layton Ridge Dr 1 pm to 4 pm $699,900

20886

9547 Duffer Way 2 pm to 4 pm $359,000

20504 Cross Jack Pl 1 pm to 4 pm $575,000

8606 Delcris Dr 2 pm to 4 pm $349,900

8606 Delcris Dr 2 pm to 4 pm $2,150

GERMANTOWN

20874

16025 Bonniebank Ter 2 pm to 4 pm $629,999

13437 Walnutwood Lane 1 pm to 4 pm $415,000

19620 Galway Bay Cir #204 1 pm to 4 pm $230,000

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $274,900

16 Cottage Field Ct 1 pm to 4 pm $389,900

17830 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $579,900

13741 Dunbar Ter Noon to 4 pm $399,999

17103 Indian Grass Dr 1 pm to 4 pm $525,000

20233 Waterside Dr 1 pm to 4 pm $349,900

13503 Derry Glen Ct #402 1 pm to 4 pm $192,750

18903 Crosstie Ter 1 pm to 4 pm $364,000

20876

11632 Scarlet Leaf Cir Noon to 3 pm $449,900

12105 Songbird Lane Noon to 2 pm $475,000

21210 Virginia Pine Ter 2 pm to 4 pm $529,990

HYATTSVILLE

20782

3309 Lancer Dr Noon to 3 pm $369,000

6415 Sligo Pkwy 1 pm to 2:30 pm $286,900

20784

4106 71st Ave 1 pm to 3 pm $310,000

KENSINGTON

20895

10211 Greenfield St 1 pm to 3 pm $799,000

3039 Moore Lane 2 pm to 4 pm $699,990

5017 Flanders Ave 1 pm to 4 pm $649,900

4811 Flanders Ave 1 pm to 3 pm $559,000

4227 Colchester Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

10011 Summit Ave 2 pm to 5 pm $959,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19901 Silverfield Drive 1 pm to 3 pm $500,000

19901 Silverfield Dr 1 pm to 3 pm $500,000

NORTH BETHESDA

20852

11710 Old Georgetown Rd #201 1 pm to 3 pm $499,900

NORTH POTOMAC

20878

13800 Turkey Foot Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

1 Chagall Ct 1 pm to 4 pm $737,000

12620 High Meadow Rd 1 pm to 4 pm $998,000

OLNEY

20832

5 Roseneath Ct 1 pm to 3 pm $539,990

4804 Tothill Dr 1 pm to 3 pm $439,999

POOLESVILLE

20837

19604 Bruner Way 3 pm to 5 pm $614,800

19904 Brightwell Crossing Lane Noon to 2 pm $799,900

17524 West Willard Rd 3 pm to 5 pm $774,900

17912 Doctor Walling Rd Noon to 2 pm $734,900

20104 Westerly Ave 1 pm to 3 pm $457,500

POTOMAC

20854

11612 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

11905 Greenleaf Ave 1 pm to 4 pm $1,099,000

12204 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,938,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

9235 Falls Chapel Way 1 pm to 4 pm $749,500

10714 Cloverbrooke Dr 1 pm to 4 pm $1,280,000

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $749,000

11715 Tifton Dr 2 pm to 4 pm $799,000

8082 Inverness Ridge Rd 1 pm to 4 pm $579,900

11120 Fawsett Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

2302 Stratton Dr Noon to 4 pm $745,000

1410 Fallswood Dr 1 pm to 3 pm $655,000

10261 Gainsborough Rd 1 pm to 4 pm $890,000

14 Stanmore Ct 2 pm to 4 pm $2,500,000

10631 Willowbrook Dr 2 pm to 4 pm $2,175,000

11106 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,985,000

7109 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,175,000

10901 S Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

7105 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,173,000

7913 Ivymount Ter 1 pm to 4 pm $779,000

ROCKVILLE

20850

8 Owens Ct 1 pm to 3 pm $650,000

314 Grandin Ave 2 pm to 4 pm $390,000

1637 Piccard Dr 1 pm to 4 pm $659,000

1053 Gaither Rd 1 pm to 3 pm $598,000

9824 Bald Cypress Dr 1:30 pm to 4 pm $1,199,999

401 King Farm Blvd #202 1 pm to 3 pm $724,900

1011 Nelson St #38 1 pm to 4 pm $345,000

18 Hawthorn Ct 2 pm to 4 pm $679,900

524 Montgomery Ave W 1 pm to 4 pm $965,000

14 Monroe St #102 Noon to 3 pm $224,900

326 Oak Knoll Dr 1 pm to 4 pm $975,000

610 Ridgemont Ave 1 pm to 4 pm $645,000

4 Monroe St #407 1 pm to 3 pm $269,000

20851

416 Denham Rd 2 pm to 4 pm $339,000

1921 Henry Rd 1 pm to 3 pm $398,000

1612 Burris Rd 1 pm to 4 pm $349,900

20852

10936 Brewer House Rd 2 pm to 4 pm $699,000

11947 Bargate Ct 1 pm to 4 pm $539,900

11201 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,275,000

6212 Poindexter Lane 2 pm to 4 pm $2,499,000

20853

14317 Blackmon Dr 2 pm to 4 pm $470,000

4305 Crossway Ct 2 pm to 4 pm $809,900

4925 Bel Pre Rd 1 pm to 4 pm $539,900

20855

7105 Panorama Dr 1 pm to 4 pm $535,000

5704 Avery Park Dr 2 pm to 4 pm $849,900

18109 Hayloft Dr 1 pm to 3 pm $775,000

SILVER SPRING

20901

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $545,500

9039 Sligo Creek Pkwy #904 1 pm to 3 pm $239,000

920 Loxford Ter 2 pm to 2 pm $425,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $542,000

126 Eastmoor Dr 2 pm to 4 pm $489,000

20902

11402 Fairoak Dr 2 pm to 4 pm $465,000

2717 Elnora St 1 pm to 3:30 am $469,900

3922 Lantern Dr 2 pm to 4 pm $379,000

11311 Galt Ave 2 pm to 6 pm $379,900

10118 Mckenney Ave 1 pm to 3 pm $525,000

12517 Arbor View Ter 2 pm to 4 pm $469,900

20903

9814 Cottrell Ter 1 pm to 4 pm $369,900

20904

306 Nova Ct 1 pm to 4 pm $694,500

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

13332 Locksley Lane 1 pm to 3 pm $475,000

20905

17309 Twin Ridge Ct 2 pm to 4 pm $699,756

20906

1201 Sweetbay Pl 1 pm to 4 pm $709,000

14025 Broomall Lane 1 pm to 4 pm $499,990

2220 Drury Rd 2 pm to 4 pm $519,900

13772 Night Sky Dr 1 pm to 4 pm $719,000

2938 Saint Helen Cir 1 pm to 4 pm $418,000

13227 Deer Highlands Way 2 pm to 4 pm $535,000

13509 Stock Bridge Ct 2 pm to 4 pm $519,000

20910

9910 Hollow Glen Pl 1 pm to 4 pm $987,500

8005 13th St #308 1 pm to 4 pm $425,000

7915 Eastern Ave #808 2 pm to 4 pm $338,000

1304 Dale Dr 1 pm to 3 pm $635,900

2250 Washington Ave #w-302 1 pm to 3 pm $299,000

1908 Elkhart St 1 pm to 3 pm $579,000

629 Potomac Ave 2 pm to 4 pm $549,000

TAKOMA PARK

20912

905 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $665,000

7620 15th Ave 12:30 pm to 2:30 pm $469,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BERWYN HEIGHTS

20740

8517 60th Pl Noon to 4 pm $289,000

BOWIE

20715

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $409,900

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $409,900

20716

1406 Pinelake Lane 2 pm to 4 pm $339,900

3918 Elite St 1 pm to 3 pm $309,000

20720

12703 Quarterhorse Dr 1 pm to 3 pm $475,000

20721

2112 Tulson Lane 1 pm to 3 pm $450,900

COLLEGE PARK

20740

9907 51st Ave 1 pm to 3 pm $299,000

9610 48th Pl 1 pm to 4 pm $340,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

5113 Hil Mar Dr 1 pm to 3 pm $230,000

FORT WASHINGTON

20744

407 Potomac Ridge Dr 1 pm to 3 pm $574,900

8501 Colonel Seward Dr 1 pm to 3 pm $605,000

GLENARDEN

20706

2821 Mueserbush Ct 1 pm to 4 pm $233,999

GREENBELT

20770

13v Ridge Rd 1 pm to 3 pm $230,000

5328 Davis Point Lane 1 pm to 3 pm $470,000

LANDOVER

20785

1600 Ballinger Ave 1 pm to 2:30 pm $353,900

1311 Fatima Pl 2 pm to 4 pm $344,900

LANHAM

20706

6135 Main St Noon to 4 pm $380,000

OXON HILL

20745

120 Huron Dr N 1 pm to 3 pm $269,000

802 Modoc Lane 1 pm to 3 pm $250,000

802 Modoc Lane 1 pm to 3 pm $250,000

RIVERDALE

20737

6304 Roanoke Ave 1 pm to 3 pm $379,990

UPPER MARLBORO

20772

4807 Harcourt Rd #lot # 16 2 pm to 4 pm $305,000

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,999

15127 Hogshead Way Noon to 3 pm $414,995

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $408,335

4906 Marlborough Grv 2 pm to 5 pm $210,000

13911 King Gregory Way #396 1 pm to 3 pm $225,000

20774

9507 Westerdale Dr 2 pm to 4 pm $399,900

15413 Ravenglass Lane 1 pm to 4 pm $780,000

9621 Westerdale Dr 1 pm to 3 pm $359,990

ST. MARY’S COUNTY

AVENUE

20609

22745 Saint Winifreds Lane 2 pm to 5 pm $309,900