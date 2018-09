Here’s a list of open houses taking place this Sept. 22-23 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

2576 Misty Ridge Cv 1 pm to 3 pm $395,000

134 Conduit St 1 pm to 3 pm $1,195,000

141 Lejeune 11 am to 4 pm $424,990

705 Skippers Lane 1 pm to 3 pm $509,000

2040 Puritan Ter 1 pm to 3 pm $405,000

1614 Annesley Ct 11 am to 2 pm $1,198,000

202 Mckendree Ave 1 pm to 3 pm $579,900

920 Boom Way 2 pm to 4 pm $425,000

2554 N. Haven Cv #82 1:30 pm to 3:30 pm $384,900

6 1st St 1 pm to 3 pm $349,900

714 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $695,000

625 Captain John Brice Way 1 pm to 3 pm $399,900

625 Captain John Brice Way 1 pm to 3 pm $399,900

714 Pearson Point Pl 1 pm to 3 pm $695,000

2015 Compton Ct 11 am to 1 pm $359,900

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

1620 Belle Dr Noon to 2 pm $449,900

21403

5 Cornerstone Dr Noon to 3 pm $700,000

14 Spa Creek Lndg #b3 1 pm to 3 pm $499,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

3165 Catrina Lane 1 pm to 3 pm $570,000

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

1192 Bay Highlands Drive 1 pm to 3 pm $455,000

1191 New Church Lane 1 pm to 3 pm $529,900

1192 Bay Highlands Dr 1 pm to 3 pm $455,000

1103 Elgin Ct 1 pm to 3 pm $579,900

6 Spa Creek Lndg #b3 1 pm to 3 pm $475,000

21409

1264 Van Camp Ct 1 pm to 3 pm $393,900

1476 Sharps Point Rd 10 am to 1 pm $712,000

2109 Harbor Dr Noon to 2 pm $1,100,000

602 Candy Ct Noon to 2 pm $1,029,000

979 Saint Margarets Dr Noon to 3 pm $469,000

1219 Ramblewood Dr Noon to 2 pm $425,000

1219 Ramblewood Drive Noon to 2 pm $425,000

603 Yawl Court 11 am to 1 pm $679,900

772 Holly N. Drive Noon to 2 pm $2,200,000

603 Yawl Ct 11 am to 1 pm $679,900

772 Holly N. Dr Noon to 2 pm $2,200,000

ARNOLD

21012

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $604,990

965 Magothy Ave Noon to 2 pm $1,199,000

957 Arundel Dr Noon to 2 pm $847,500

535 Loughton Lane Noon to 2 pm $495,000

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

428 Knottwood Ct 1 pm to 3 pm $292,000

88 Shadbush Way Noon to 5 pm $531,017

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $749,900

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $749,900

CHURCHTON

20733

5742 Blaine Rd 1 pm to 3 pm $344,000

CROFTON

21114

1662 Wilkshire Dr Noon to 2 pm $264,990

6825 Crofton Colony Ct W 1 pm to 3 pm $519,900

1406 Nutwood Ct #1406 3 pm to 5 pm $1,650

1615 Woodview Ct 11 am to 1 pm $365,000

2104 Laurance Ct 2 pm to 4 pm $315,000

CROWNSVILLE

21032

1218 Severnview Drive 11 am to 1 pm $850,000

1218 Severnview Dr 11 am to 1 pm $850,000

900 Buttonwood Trl Noon to 2 pm $315,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $390,000

DEALE

20751

949 Bay Dr 11 am to 1 pm $950,000

EDGEWATER

21037

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $409,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $434,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $439,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $414,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

30 Colony Xing Noon to 2 pm $1,250,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $684,990

2809 Clove Lane 2 pm to 5 pm $849,500

3757 Colliers Dr 11 am to 3 pm $795,000

3757 Colliers Dr 11 am to 3 pm $3,950

3757 Colliers Drive 11 am to 3 pm $795,000

3757 Colliers Drive 11 am to 3 pm $3,950

3680 1st Ave 1 pm to 3 pm $485,000

340 Arbutus Dr Noon to 2 pm $775,000

304 Arbutus Dr Noon to 2 pm $1,200,000

GAMBRILLS

21054

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1513 Beaux Lane Noon to 4 pm $689,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

222 Percheron Ct 11 am to 3 pm $849,000

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

GLEN BURNIE

21060

929 Thurston Lane 10 am to 6 pm $399,490

106 Inglewood Dr 3 pm to 5 pm $275,000

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $323,197

109 Pond View Dr Noon to 4 pm $307,295

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $329,730

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $327,830

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $325,337

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

6845 Archibald Dr 1 pm to 4 pm $249,900

7173 Hummingbird Dr 11 am to 1 pm $329,900

963 Indigo Bunting Lane 2 pm to 4 pm $345,000

7546 Briargrove Lane 2 pm to 4 pm $324,990

8144 Meadowgate Cir Noon to 3 pm $439,000

630 Bracey Dr 1 pm to 3 pm $439,900

630 Bracey Drive 1 pm to 3 pm $439,900

21061

8114 Falcon Crest Dr 1 pm to 4 pm $325,000

417 Baylor Rd 1 pm to 3 pm $345,000

7507 Resch Loop 11 am to 4 pm $306,990

410 Arbor Dr Noon to 2 pm $264,995

261 Truck Farm Dr 2 pm to 4 pm $327,990

767 Heather Stone Loop #46 11 am to 1 pm $200,000

7914 Darien Dr 1 pm to 3 pm $319,900

767 Heather Stone Loop 11 am to 1 pm $200,000

HANOVER

21076

1738 Theale Way 1 pm to 3 pm $365,900

7249 Wright Rd 11 am to 3 pm $536,900

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

1724 Sunningdale Lane 1 pm to 3 pm $369,900

6324 Patuxent Quarter Rd Noon to 2 pm $539,000

7530 Stoney Run Dr #a 11 am to 2 pm $317,000

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $436,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $389,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $334,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $490,100

2112 Nottoway Drive Dr 11:30 am to 4 pm $595,220

8204 Meadowood Dr #1 11:30 am to 4 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #2 11:30 am to 4 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #3 11:30 am to 4 pm $489,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $472,399

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $470,095

HARMANS

21077

9 Lexington Rd 1 pm to 3 pm $337,000

HARWOOD

20776

4290 Warthen Dr 9 am to 11 am $849,999

LAUREL

20723

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

9325 Kendal Circle Noon to 2 pm $350,000

9325 Kendal Cir Noon to 2 pm $350,000

20724

3406 Bitterwood Pl #j002 Noon to 3 pm $222,500

8617 Red Rock Lane 1 pm to 3 pm $369,000

MILLERSVILLE

21108

8359 Gartelman Farm Dr Noon to 2 pm $415,000

108 Melchior Rd 1 pm to 3 pm $925,000

107 Barbaro Ct 3 pm to 5 pm $624,450

109 Barbaro Ct 3 pm to 5 pm $615,000

8151 Solomons Crossing Noon to 2 pm $799,900

112 Barbaro Ct 3 pm to 5 pm $650,000

8235 Chalet Ct Noon to 3 pm $295,900

8151 Solomons Xing Noon to 2 pm $799,900

8228 Rupert Rd N Noon to 3 pm $287,500

8303 Brookwood Road 1 pm to 3 pm $324,999

8303 Brookwood Rd 1 pm to 3 pm $324,999

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $409,000

ODENTON

21113

1244 Annapolis Rd Noon to 3 pm $499,000

1248 Annapolis Rd Noon to 3 pm $479,000

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

2251 Canteen Cir Noon to 3 pm $290,000

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1473 Catbriar Way Noon to 5 pm $749,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

2631 Cedar Elm Dr 1 pm to 3 pm $325,000

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

7621 Found Artifact Dr Noon to 2 pm $459,000

518 Icy Run Ter 1 pm to 2 pm $260,000

2602 Clarion Ct #203 10:30 am to Noon $1,699

2602 Clarion Ct #203 10:30 am to Noon $242,500

939 Arkblack Ter Noon to 2 pm $385,000

1850 Scaffold Way 1 pm to 3 pm $350,000

1850 Scaffold Way 1 pm to 3 pm $350,000

PASADENA

21122

1680 Twickenham Rd 1 pm to 4 pm $585,000

11 Spring Knoll Dr 1 pm to 3 pm $349,900

8130 Bodkin Ave Noon to 2 pm $649,900

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

670 Soaper Ave 1 pm to 3 pm $535,000

1908 Venetian Dr 11 am to 1 pm $550,000

7965 Meridian Dr Noon to 5 pm $479,990

7802 Catherine Ave Noon to 2 pm $362,900

237 Carvel Rd 11 am to 2 pm $379,900

620 Laurel Dr Noon to 2 pm $700,000

7705 Woodlawn Ave Noon to 2 pm $380,000

RIVA

21140

1300 Breckenridge Cir 11 am to 1 pm $419,900

3062 Tudor Hall Rd 11 am to 1 pm $434,900

SEVERN

21144

1127 Red Hawk Way Noon to 2 pm $350,000

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $495,990

1009 Cortana Ct Noon to 5 pm $535,990

1010 Cortana Ct Noon to 5 pm $510,990

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $300,000

1012 Cortana Ct Noon to 5 pm $515,990

1007 Cortana Ct Noon to 5 pm $602,990

1809 Triple Feather Rd #72 1 pm to 3 pm $1,750

1126 Carinoso Cir Noon to 2 pm $349,000

SEVERNA PARK

21146

159 Drexel Drive Noon to 2 pm $635,000

282 Berkeley Dr 11 am to 2 pm $385,000

1300 Carroll Rd 11 am to 1 pm $360,000

13 Saint Andrews Rd Noon to 2 pm $749,000

304 Carlyn Dr Noon to 2 pm $875,000

445 Maryleborn Rd Noon to 2 pm $529,000

315 Lynwood Dr Noon to 2 pm $620,000

36 Hatton Drive 1 pm to 3 pm $759,000

511 Devonshire Lane Noon to 2 pm $685,000

530 Benforest Dr Noon to 2 pm $499,000

27 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $935,000

36 Hatton Dr 1 pm to 3 pm $759,000

159 Drexel Dr Noon to 2 pm $635,000

SHADY SIDE

20764

4921 Mariners Dr Noon to 2:30 pm $635,000

1307 Juniper St 1 pm to 3 pm $279,990

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

1170 Steamboat Rd Noon to 2 pm $369,500

4904 Aspen St Noon to 2 pm $320,000

4904 Aspen Street Noon to 2 pm $320,000

WEST RIVER

20778

4905 Sudley Rd Noon to 2 pm $435,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2218 Ivy Lane 1 pm to 3 pm $308,855

4011 27th St Noon to 2 pm $839,000

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 11 am to 2 pm $774,456

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct 1 pm to 4 pm $559,900

3180 Lacrosse Ct 2 pm to 4 pm $699,000

3345 Ferry Landing Rd 9:30 am to Noon $409,900

HUNTINGTOWN

20639

2748 Queensberry Dr 11:30 am to 1:30 pm $469,900

LUSBY

20657

12942 Waterview Lane 1 pm to 4 pm $309,000

1044 Rimrock Rd 1 pm to 4 pm $240,000

2210 Brians Way 11 am to 1 pm $309,999

PRINCE FREDERICK

20678

515 Sonoma Lane Noon to 2 pm $572,000

559 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $339,043

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,909

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $324,938

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $325,543

SOLOMONS

20688

97 Swaggers Point Rd Noon to 3 pm $324,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

3319 Tianna Way 1 pm to 4 pm $349,990

801 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $450,000

14314 Kenlon Lane 2 pm to 4 pm $400,000

BRANDYWINE

20613

7101 Chaptico Ct Noon to 3 pm $424,000

12501 Malthus St Noon to 3 pm $270,000

12405 Lytton Ave 2 pm to 4 pm $364,000

HUGHESVILLE

20637

6722 Caddis Pl Noon to 3 pm $580,000

INDIAN HEAD

20640

3391 Lox St Noon to 3 pm $210,000

LA PLATA

20646

130 Wood Duck Cir 11 am to 1 pm $235,000

11501 Highland Farm Ct 1 pm to 4 pm $655,000

415 Linden Lane S 11 am to 2 pm $324,900

6885 South Zelkova Ct 9 am to 11 am $490,478

23 Derby Dr Noon to 3 pm $264,900

MECHANICSVILLE

20659

29979 Oak Rd 11 am to 2 pm $349,900

PORT TOBACCO

20677

8200 Tiverton Dr 11 am to 2 pm $490,000

WALDORF

20601

2412 Plenty Gates Lane 11 am to 1 pm $434,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,990

10045 Selkie Lane 1 pm to 4 pm $459,990

3458 Flagstone St 1 pm to 4 pm $330,000

20602

3677 Kempsford Field Pl 11 am to 1 pm $190,000

20603

6216 Panther Ct Noon to 3 pm $339,900

10887 Eton Aly #c 11:30 am to 4:30 pm $347,000

10600 Long Leaf Lane 1 pm to 3 pm $487,000

WHITE PLAINS

20695

4769 Saint Brides St Noon to 2 pm $365,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

703 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $405,990

1201 Tide Lock St Noon to 4 pm $388,990

801 Central Ave Noon to 4 pm $358,990

1203 Tide Lock St Noon to 4 pm $347,990

509 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $429,990

704 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $412,990

1207 Tide Lock St Noon to 4 pm $368,990

802 Central Ave Noon to 4 pm $414,990

507 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $417,990

1205 Tide Lock St Noon to 4 pm $374,990

706 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $405,990

605 Potomac St Noon to 2 pm $249,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $409,877

FREDERICK

21701

26 7th St W 1 pm to 4 pm $387,900

6133 Springwater Pl #1400e Noon to 2 pm $199,900

1712 Dearbought Dr 1 pm to 4 pm $379,900

6433 Bellevue Pl 1 pm to 3 pm $514,500

6112 Baldridge Ter 1 pm to 3 pm $259,900

21702

410 Mcclellan Dr 1 pm to 3 pm $389,000

1807 Spruce Peak Way 11 am to 1 pm $269,900

138 Sunlight Ct Noon to 2 pm $500,000

1539 Andover Lane Noon to 2 pm $249,900

21703

5516 Aeriel Pl Noon to 2 pm $260,000

6749 Clifton Rd Noon to 3 pm $725,000

5904 Leben Dr 2 pm to 4 pm $2,395

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $609,990

6552 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $499,990

6546 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $459,990

6554 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $549,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $524,990

598 Chukkar Ct 2 pm to 4 pm $379,900

630 Cawley Dr 1 pm to 3 pm $288,000

6523 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $339,990

1402 Rollinghouse Dr 1 pm to 3 pm $270,000

6605 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $319,990

6607 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $269,990

21704

8212 Pembrook Ct 1 pm to 3 pm $324,900

9111 Charterhouse Rd Noon to 2 pm $735,000

MIDDLETOWN

21769

610 Glenbrook Dr Noon to 2 pm $559,990

215 North Pointe Ter 1 pm to 4 pm $449,900

9 Locust Blvd Noon to 3 pm $299,900

7398 Old Line Ct Noon to 3 pm $550,000

18 Tobias Run 11 am to 2 pm $559,900

1 Pointe Ter N Noon to 2 pm $414,900

MONROVIA

21770

12122 Merricks Ct 1 pm to 3 pm $750,000

4434 Tulip Lane 11 am to 5 pm $374,990

4531 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $349,990

4509 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $329,990

4442 Tulip Lane 11 am to 5 pm $354,990

4533 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $384,990

4519 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $299,990

4622 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $494,990

4705 Morning Mews 11 am to 5 pm $470,990

4620 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $510,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4630 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $449,990

4535 Tinder Box Cir Noon to 2 pm $368,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

MOUNT AIRY

21771

13541 Old Annapolis Rd Noon to 2 pm $410,000

4525 Roop Rd 1 pm to 3 pm $409,000

MYERSVILLE

21773

3438 Brethren Church Road 1 pm to 3 pm $349,000

3438 Brethren Church Rd 1 pm to 3 pm $349,000

NEW MARKET

21774

6594 Lakeridge Rd E Noon to 2 pm $294,900

10601 Old Barn Rd 1 pm to 3 pm $379,000

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $579,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

POINT OF ROCKS

21777

1625 Wise Rd Noon to 2 pm $1,650

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

7020 Guilford Rd Noon to 2 pm $1,245,000

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6211 Northrop Way 1 pm to 3 pm $950,000

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

10828 Mill Creek Ct 11:30 am to 5 pm $1,079,990

12515 Vincents Way Noon to 5 pm $929,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

COLUMBIA

21044

5125 Rondel Pl 1 pm to 4 pm $439,900

6312 Velvet Path 1 pm to 3 pm $765,000

4917 Ten Mills Rd 1 pm to 3 pm $520,000

5253 Columbia Rd #376 1 pm to 3 pm $375,000

12257 Bare Bush Path 1 pm to 3 pm $356,000

21045

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $529,900

8121 Tamar Dr 2 pm to 5 pm $479,500

9123 Carriage House Lane #12 Noon to 2 pm $314,900

21046

6557 Beechwood Dr Noon to 2 pm $525,000

ELKRIDGE

21075

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $399,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

5830 Bonnie View Lane 1:30 pm to 3:30 pm $438,000

ELLICOTT CITY

21042

12026 Lamplighter Dr 1 pm to 3 pm $780,000

10610 Warburton Ct 1 pm to 3 pm $899,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane 1 pm to 3 pm $849,990

9337 Millbrook Rd 1 pm to 3:30 pm $419,900

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $999,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

3323 Morton Lane 1 pm to 3 pm $874,990

11762 Carroll Mill Rd Noon to 2 pm $995,000

21043

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5960 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

4916 Owens Ct 1 pm to 3 pm $800,000

8549 Harvest View Ct Noon to 2 pm $359,900

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $675,000

7830 Farmstone Ct 2 pm to 4 pm $634,000

3510 Lower Mill Ct Noon to 2 pm $509,900

7804 Limestone Ct 1 pm to 3 pm $599,900

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $829,990

9809 Sawmill Branch Trl 11:30 am to 4:30 pm $734,990

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $819,990

8921 Carls Ct #1q 11:30 am to 4:30 pm $369,990

2496 Valley View Way 11 am to 4:30 pm $899,990

8920 Carls Ct #3l 11:30 am to 4:30 pm $339,990

6026 Logans Way 11 am to 1 pm $525,000

8100 Hickory High Ct #d 1 pm to 4 pm $290,000

4646 Live Oak Ct Noon to 2 pm $475,000

FULTON

20759

11019 Martha Way Noon to 5 pm $949,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

GLENELG

21737

14845 Triadelphia Rd 11 am to 1 pm $915,000

GLENWOOD

21738

15310 Leondina Dr 1 pm to 3 pm $1,799,900

15310 Leondina Drive 1 pm to 3 pm $1,799,900

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $939,900

12414 All Daughters Lane Noon to 5 pm $1,024,900

12419 All Daughters Lane Noon to 5 pm $1,100,440

JESSUP

20794

8042 Wright Pl #103 Noon to 2 pm $309,990

WEST FRIENDSHIP

21794

2903 New Rover Rd 1 pm to 3 pm $764,900

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

1660 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $895,888

1660 Woodstock Road 1 pm to 3 pm $895,888

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

8302 Woodmont Ave #602 Noon to 5 pm $1,495,000

8302 Woodmont Ave #600 Noon to 5 pm $1,495,000

8302 Woodmont Ave #506 Noon to 5 pm $1,100,000

8302 Woodmont Ave #601 Noon to 5 pm $1,395,000

7500 Woodmont Ave #s419 1 pm to 3 pm $498,900

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,245,297

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,135,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,624,000

5334 Camberley Rd Noon to 5 pm $1,587,640

20815

6728 Offutt Lane #200a 2 pm to 4 pm $349,999

20816

4903 Bayard Blvd Noon to 2 pm $1,075,000

4910 Berkley St 2 pm to 4 pm $1,029,000

5907 Cobalt Rd 1 pm to 4 pm $899,000

4960 Sentinel Dr #10 2 pm to 4 pm $510,000

20817

5523 Southwick St 2 pm to 4 pm $1,464,999

8905 Seneca Lane 2 pm to 4 pm $999,990

BOYDS

20841

21001 Sugar Ridge Ter Noon to 2 pm $1,125,000

22000 Clarksburg Rd Noon to 2 pm $475,000

BROOKEVILLE

20833

2503 Brown Farm Ct 1 pm to 3 pm $775,000

10 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $749,990

11 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $774,990

12 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $799,990

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr 11 am to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $559,990

4409 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $599,990

4347 Leatherwood Ter 1 pm to 3 pm $315,000

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,695,000

CLARKSBURG

20871

23210 Robin Song Dr 2 pm to 5 pm $853,000

21920 Broadway Ave 11 am to 5 pm $655,000

22005 Moorhen St 11 am to 5 pm $499,000

117 Limpkin Ave 11 am to 5 pm $599,000

22406 Hemlock Hills Pl 1 pm to 3 pm $629,900

21902 Broadway Ave 11 am to 5 pm $575,000

13728 Dovekie Ave 11 am to 5 pm $359,990

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $473,545

13077 Martz St Noon to 4 pm $495,275

21906 Moorhen St 11 am to 5 pm $530,000

13802 Dovekie Ave 11 am to 5 pm $695,000

23104 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $765,000

14 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

16 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

17 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

18 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

19 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

20 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

0 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $409,990

12885 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $499,321

DAMASCUS

20872

10175 Shelldrake Cir 3 pm to 5 pm $249,990

DERWOOD

20855

7320 Muncaster Mill Rd 2 pm to 4 pm $475,000

7320 Muncaster Mill Road 2 pm to 4 pm $475,000

DICKERSON

20842

6 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

7 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $789,990

8 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $839,990

9 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

3 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $814,990

4 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $769,990

GAITHERSBURG

20877

402 Girard St #9 Noon to 3 pm $138,000

20878

337 Tannery Dr Noon to 2 pm $539,900

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

12501 Copen Meadow Ct 1 pm to 3 pm $644,500

362 Urban Ave 2 pm to 4 pm $435,000

20879

9134 Turtle Dove Lane 2 pm to 4 pm $284,900

19536 Laguna Dr Noon to 2 pm $449,900

19254 Wheatfield Ter Noon to 3 pm $310,500

20882

6430 Stream Valley Way 2 pm to 4 pm $699,000

23400 Woodfield Rd Noon to 3 pm $869,000

5704 Stanbrook Lane 1 pm to 4 pm $729,900

8228 Seneca View Dr 1 pm to 3 pm $700,000

GERMANTOWN

20874

12907 Churchill Ridge Cir #8-1 2 pm to 4 pm $220,000

13517 Station St 2 pm to 4 pm $309,900

13654 Ansel Ter 1 pm to 3 pm $419,900

20311 Waters Row Ter 3 pm to 5 pm $319,000

20876

11618 Mountain Mist Dr 11:30 am to 4 pm $569,990

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

21941 Boneset Way #0 11:30 am to 4:30 pm $554,990

HYATTSVILLE

20781

5611 Elberton Ct 1 pm to 4 pm $375,000

5609 Decatur Pl 2:30 pm to 4 pm $269,999

20782

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

3405 Sentinel Dr #508c 11 am to 4 pm $472,990

6207 Herald St #510e 11 am to 4 pm $445,985

6525 Parkway Ct 1 pm to 4 pm $390,000

3707 Jefferson St 1 pm to 4 pm $429,999

4810 Crest View Dr #53 11 am to 4 pm $364,990

20783

2019 Avalon Pl 1 pm to 4 pm $409,900

KENSINGTON

20895

11119 Midvale Rd Noon to 2 pm $529,470

9600 Glencrest Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

3308 Wake Dr 2 pm to 4 pm $899,000

2711 Jennings Rd 1 pm to 4 pm $524,000

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $995,000

LAYTONSVILLE

20882

9700 Hawkins Creamery Rd Noon to 2 pm $824,999

POTOMAC

20854

12417 Bobbink Ct 1 pm to 3 pm $709,999

12417 Bobbink Court 1 pm to 3 pm $709,999

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $749,000

10301 Oaklyn Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

ROCKVILLE

20850

114unit 301 Monroe St #301 Noon to 2 pm $162,900

14247 Travilah Rd 11 am to 4 pm $774,990

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

12809 Spring Dr 11 am to 2 pm $825,000

627 Azalea Dr #2 1 pm to 3:30 pm $279,000

20851

1310 Veirs Mill Rd 1 pm to 3 pm $409,900

2011 Ashleigh Woods Ct 1 pm to 3 pm $521,900

20852

6807 Tilden Lane 1 pm to 3 pm $749,900

10549 Englishman Dr #191 1 pm to 4 pm $349,000

20853

13306 Turkey Branch Pkwy 1 pm to 4 pm $410,000

14716 Lake Ter 1 pm to 4 pm $599,000

20854

1990 Lancashire Dr 1 pm to 4 pm $689,000

20855

17526 Applewood Lane 1 pm to 3 pm $775,000

7213 Osprey Dr 1 pm to 4 pm $699,900

SILVER SPRING

20901

102 Wayne Ave 1 pm to 3 pm $625,000

9317 Wire Ave 2 pm to 4 pm $495,000

20902

915 Lamberton Dr 1 pm to 3 pm $489,000

10851 Amherst Ave #202 2 pm to 4 pm $289,900

1504 Sanford Rd 2 pm to 4 pm $509,000

20903

9313 New Hampshire Ave 11 am to 2 pm $440,000

20904

12927 Allerton Lane 1 pm to 4 pm $465,000

12927 Allerton Lane 1 pm to 4 pm $465,000

2841 Shepperton Ter Noon to 3 pm $1,850

20906

3424 Landing Way 11 am to 4 pm $574,500

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

8916 Courts Way 2 pm to 4 pm $725,000

1207 Dale Dr 2 pm to 4 pm $799,000

9300 Columbia Blvd 1 pm to 3 pm $779,000

1719 Luzerne Ave 11 am to 3 pm $619,900

TAKOMA PARK

20912

7300 Trescott Ave 2 pm to 4 pm $869,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

3783 Evans Trail Way 1 pm to 3 pm $285,000

12510 Breyer Place Noon to 2 pm $459,900

12510 Breyer Pl Noon to 2 pm $459,900

10505 Woodleigh Ct 11 am to 2 pm $509,999

BLADENSBURG

20710

5509 Doris Ct Noon to 3 pm $299,900

BOWIE

20715

4508 Orangewood Lane Noon to 2 pm $325,000

12509 Keynote Lane 1 pm to 3 pm $366,000

12213 Millstream Dr Noon to 3 pm $354,900

11920 Galaxy Lane 1 pm to 3 pm $370,000

20716

837 Pleasant Hill Lane Noon to 2 pm $305,000

20720

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4303 Turf Field Ct 11 am to 5 pm $649,990

4306 Open Field Ct 11 am to 5 pm $594,990

5210 Maries Retreat Dr #131 1:30 pm to 3:30 pm $385,000

4916 Dorsey Chapel Lane 1 pm to 3 pm $465,000

12619 Quaking Branch Ct 3 pm to 5 pm $430,000

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $634,990

4504 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $649,990

20721

14302 Derby Ridge Rd 1 pm to 3 pm $995,000

11511 Burning Tree Ct 1 pm to 4 pm $460,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1403 Brooke Rd 1 pm to 4 pm $443,000

425 Saint Margarets Dr 11 am to 2 pm $275,000

CLINTON

20735

11012 Piscataway Rd 11 am to 2 pm $421,950

12203 Deka Rd Noon to 2 pm $315,000

COLLEGE PARK

20740

5008 Stewart Ct 1 pm to 3 pm $399,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

7716 Vineyard Dr 10 am to Noon $275,000

2323 Ramblewood Dr 2 pm to 4 pm $245,000

FORT WASHINGTON

20744

11523 Neon Rd 10 am to 4 pm $609,990

11613 Neon Rd 10 am to 4 pm $689,990

1607 Taylor Ave Noon to 2 pm $310,000

504 Cedar Rd 2 pm to 4 pm $388,900

10107 Glen Way Noon to 3 pm $440,000

12500 Proxmire Dr Noon to 2 pm $299,900

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way 1 pm to 4 pm $599,990

GREENBELT

20770

5204 Rock Quarry Ave Noon to 4 pm $519,990

5509 Stream Bank Lane Noon to 4 pm $609,990

62c Ridge Rd Noon to 2 pm $135,000

8254 Miner St #703c Noon to 3 pm $411,485

LANHAM

20706

10008 Aerospace Rd #111e 11 am to 4 pm $387,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $344,990

2533 Campus Way N Noon to Noon $299,900

10143 Dorsey Lane #200h 11 am to 4 pm $359,990

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #512 1 pm to 3 pm $399,000

OXON HILL

306 Cedar Ridge Dr 1 pm to 3 pm $397,000

610 River Mist Dr Noon to 3 pm $950,000

610 River Mist Dr Noon to 3 pm $950,000

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

4603 Snowflower Blvd 4 pm to 6 pm $249,900

SPRINGDALE

20774

15406 Littleton Pl 1 pm to 3 pm $409,000

15406 Littleton Place 1 pm to 3 pm $409,000

SUITLAND

20746

4507 Navy Day Pl 1 pm to 4 pm $289,500

TEMPLE HILLS

20748

6804 Robinia Rd 4 pm to 6 pm $350,000

UPPER MARLBORO

20772

5901 Sauerwein Way 11:30 am to 4:30 pm $409,000

15707 Norus St 1 pm to 4 pm $589,990

10507 Rawlins Ct #d 11:30 am to 4:30 pm $325,000

5400 Glover Park Dr #a 11:30 am to 4:30 pm $409,000

5311 Woodyard Rd #f 11:30 am to 4:30 pm $379,000

5312 Glover Park Dr #g 11:30 am to 4:30 pm $409,000

5918 Richmanor Ter 11:30 am to 4:30 pm $409,000

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $404,990

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

9405 Pirouette Ct Noon to 4 pm $679,990

16302 Brooktrail Ct 1 pm to 4 pm $275,000

12917 Trumbull Dr 11 am to 1 pm $265,000

20774

3727 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $459,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

3709 Pentland Hills Dr #sg20 Noon to 4 pm $479,990

3804 Tabacum Ct #sh17 Noon to 4 pm $509,990

3627 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $559,990

3706 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $469,000

1711 Walcott Lane Noon to 2 pm $349,900

2218 Congresbury Pl 10 am to 1 pm $369,900

1709 Walcott Lane 1 pm to 4 pm $365,000

102 College Station Dr 10 am to 1 pm $269,000

102 College Station Dr 10 am to 1 pm $2,100

17 Cable Hollow Way #50-1 Noon to 3 pm $1,650

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $599,990

ST. MARY’S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

25054 Gallant Man Dr Noon to 3 pm $339,900

LEONARDTOWN

20650

41488 Pensive St 2 pm to 4 pm $469,000

23470 Point Lookout Rd 2 pm to 4 pm $349,900

LEXINGTON PARK

20653

20742 Hilton Run Ct 11 am to 3:30 pm $348,045

45880 Ketch Ct 11 am to 1 pm $329,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1056 Carriage Hill Pkwy 2 pm to 4 pm $679,000

75 Charles St 1 pm to 3 pm $2,499,000

218 Bowen Ct 1 pm to 3 pm $700,000

1766 Dunton Rd 11 am to 2 pm $424,900

19 Woodlawn Ave 1 pm to 3 pm $524,900

1922 Eamons Way 2 pm to 4 pm $750,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $839,900

1489 Downham Market 2 pm to 4 pm $1,645,000

970 Shadewater Way 1 pm to 4 pm $575,000

803 Coxswain Way #208 Noon to 2 pm $293,000

521 Powell Drive 1 pm to 3 pm $699,900

2583 Golfers Ridge Road Noon to 2:30 pm $524,900

214 South Cherry Grove Avenue 2 pm to 4 pm $599,500

2583 Golfers Ridge Rd Noon to 2:30 pm $524,900

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $1,015,000

521 Powell Dr 1 pm to 3 pm $699,900

214 South Cherry Grove Ave 2 pm to 4 pm $599,500

66 Franklin St #416 1 pm to 3 pm $577,900

1056 Carriage Hill Parkway 2 pm to 4 pm $679,000

66 Franklin Street 1 pm to 3 pm $577,900

21403

425 Beach Dr 1 pm to 3 pm $350,000

498 Ferry Point Road Noon to 2 pm $1,599,000

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $775,000

793 Fairview Ave #a 1 pm to 3 pm $315,000

3422 Hidden River View Rd 11 am to 2 pm $1,125,000

1131 Lake Heron Drive 10 am to 12:30 pm $249,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $1,049,000

301 President St Noon to 2 pm $649,000

1131 Lake Heron Dr #1b 10 am to 12:30 pm $249,900

1200e Gemini Dr 2 pm to 4 pm $239,900

498 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $1,599,000

1200 Gemini Drive 2 pm to 4 pm $239,900

21409

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1701 River Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

1266 Swan Dr Noon to 2 pm $1,149,000

1159 Willow Lane 1 pm to 3 pm $564,000

926 Barracuda Cove Ct 1 pm to 3 pm $895,000

1200 Hilltop Drive 11 am to 3 pm $379,500

1200 Hilltop Dr 11 am to 3 pm $379,500

ARNOLD

21012

1278 Doubleday Dr 12:30 pm to 2 pm $409,750

536 Greenhill Ct 1 pm to 3 pm $285,000

618 Breton Pl 1 pm to 3 pm $725,000

1043 Landon Lane 1 pm to 3 pm $1,495,000

1409 Peregrine Path 2 pm to 5 pm $352,500

162a Severn Way 1 pm to 2 pm $2,000

607 Bay Green Drive 1 pm to 3 pm $450,000

607 Bay Green Dr 1 pm to 3 pm $450,000

1043 Landon Lane 1 pm to 3 pm $1,495,000

CHURCHTON

20733

1002 Red Maple View Ter 1 pm to 3:30 pm $575,000

CROFTON

21114

2435 Vineyard Lane 2 pm to 4 pm $320,000

2513 Weston Ct Noon to 2 pm $359,900

1506 Farlow Ave Noon to 2 pm $385,000

2701 Bains Ct Noon to 2 pm $549,900

2325 Weymouth Lane Noon to 3 pm $295,000

2807 Chapman Ct Noon to 2 pm $518,500

2325 Weymouth Lane Noon to 3 pm $295,000

CROWNSVILLE

21032

2021 Penderbrooke Dr 1 pm to 3 pm $888,000

1117 Kalmia Court 1 pm to 3 pm $675,000

1117 Kalmia Ct 1 pm to 3 pm $675,000

1212 Penderbrooke Court 1 pm to 3 pm $825,000

1212 Penderbrooke Ct 1 pm to 3 pm $825,000

814 Redwood Trl 12:30 pm to 2 pm $315,000

CURTIS BAY

21226

1322 Cox Cove Ct Noon to 2 pm $249,000

1541 Stoney Beach Way Noon to 2 pm $266,000

1541 Stoney Beach Way Noon to 2 pm $266,000

DAVIDSONVILLE

21035

2604 Howard Grove Rd 11 am to 2 pm $784,900

EDGEWATER

21037

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $439,990

2524 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $409,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $449,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $469,990

311 Holly Rd 1 pm to 3 pm $349,900

130 South River Landing Rd Noon to 2 pm $699,900

2606 Pruitt Cir 1 pm to 3 pm $849,000

470 South River Landing Rd #470 1 pm to 3 pm $1,299,900

310 South River Landing Rd 1 pm to 3 pm $1,049,000

1190 South River Landing Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

3440 Dental Court 11 am to 1 pm $394,000

220 South River Landing Rd 1 pm to 4 pm $759,950

3440 Dental Ct 11 am to 1 pm $394,000

911 Severn Ave Noon to 2 pm $409,900

2926 Chestnut Road Noon to 2 pm $435,000

2926 Chestnut Rd Noon to 2 pm $435,000

GAMBRILLS

21054

1011 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $449,000

201 Arabian Ct Noon to 2 pm $623,800

GLEN BURNIE

21060

638 Bunch Ave 1 pm to 3 pm $305,000

7207 Stallings Dr Noon to 2 pm $479,950

7207 Stallings Drive Noon to 2 pm $479,950

350 Gaylor Rd Noon to 2 pm $374,900

21061

612 Marlboro Rd Noon to 2 pm $2,400

115 Sauers Lane 1 pm to 3 pm $424,900

511 2nd Avenue SW 1 pm to 3 pm $389,000

HANOVER

21076

1463 Fairbanks Dr 2 pm to 4 pm $309,900

1772 Compton Ct 1 pm to 3 pm $375,000

LAUREL

20707

14611 Farnham Lane 11 am to 1 pm $519,999

20708

12903 River Ridge Pl Noon to 3 pm $379,000

20723

10136 Deep Skies Dr 2 pm to 4 pm $554,999

9318 Rock Ripple Lane 1 pm to 3 pm $439,900

9834 Snow Bird Lane 1 pm to 3 pm $455,000

LINTHICUM

21090

309 Twin Oaks Rd Noon to 2 pm $319,489

MILLERSVILLE

21108

1044 Rustling Oaks Dr 1 pm to 3 pm $500,000

8127 Windy Field Lane 11:30 am to 1:30 pm $455,000

ODENTON

21113

729 Dayspring Dr 1 pm to 3 pm $299,999

2118 Commissary Cir 11 am to Noon $2,250

7631 Found Artifact Dr Noon to 2 pm $469,900

2833 Settlers View Dr 1 pm to 3:30 pm $364,900

2710 Oak Leaf Ct #b 1 pm to 4 pm $259,900

PASADENA

21122

615 Eliot Rd 1 pm to 3 pm $320,000

7706 Zena Marie Lane 2 pm to 4 pm $425,000

207 Glen Rd 1 pm to 3 pm $317,900

7816 Bodkin View Dr 10 am to Noon $255,000

396 Lake Shore Dr Noon to 2 pm $319,900

252 Harlem Rd Noon to 2 pm $399,950

213 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $399,900

8141 Poinsett Ter 11 am to 1 pm $315,000

2138 Lake Drive 2 pm to 4 pm $799,000

7794e Moonfall Ct Noon to 2 pm $249,900

2138 Lake Dr 2 pm to 4 pm $799,000

8412 Rugby Road 1:30 pm to 3:30 pm $349,900

8412 Rugby Rd 1:30 pm to 3:30 pm $349,900

SEVERN

21144

823 Danza Rd 1 pm to 3 pm $325,000

1580 Provincial Lane 2 pm to 4 pm $389,000

1905 Bastille Ct 2 pm to 4 pm $370,000

7810 Telegraph Rd 3 pm to 5 pm $368,000

7414 Campbell Dr 2 pm to 4 pm $574,900

61 Lawrence Avenue 1 pm to 3 pm $345,000

7414 Campbell Drive 2 pm to 4 pm $574,900

61 Lawrence Ave 1 pm to 3 pm $345,000

SEVERNA PARK

21146

494 Erin Garth 1 pm to 4 pm $559,000

530 Benforest Drive 11 am to 1 pm $499,000

31 Truck House Road 11 am to 1 pm $315,000

908 Saint Martins Loop 1 pm to 3 pm $622,500

31 Truck House Rd 11 am to 1 pm $315,000

TRACYS LANDING

20779

213 Hidden Valley Rd 11 am to 1 pm $524,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3813 10th St 1 pm to 3 pm $339,000

4631 Old Willows Rd Noon to 2 pm $600,000

DOWELL

20629

380 Gideon Lane Noon to 3 pm $277,500

DUNKIRK

20754

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $719,900

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $719,900

HUNTINGTOWN

20639

1210 Hollyberry Ct Noon to 2 pm $399,000

4220 Camp Kaufmann Rd 1 pm to 3 pm $449,000

NORTH BEACH

20714

811 Birch Ave 1 pm to 3 pm $399,900

9322 Madison Ave 11 am to 1 pm $345,000

OWINGS

20736

9339 Chicago Ave 11 am to 1 pm $374,900

SUNDERLAND

20689

6147 Federal Oak Dr 1 pm to 4 pm $575,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1005 Tangler Cir Noon to 3 pm $429,999

CHARLOTTE HALL

20622

12327 Newport Run Pl Noon to 2 pm $359,900

HUGHESVILLE

20637

12343 Helen Fowlers Pl Noon to 3 pm $557,500

6271 Baywood Ct Noon to 3 pm $409,900

LA PLATA

20646

6080 Simms Dr 1 pm to 4 pm $675,000

237 Buckeye Cir 2 pm to 4 pm $284,900

9266 Windsor Dr 10 am to 1 pm $359,000

MECHANICSVILLE

20659

28020 Ben Oaks Dr 1 pm to 4 pm $399,900

PORT TOBACCO

20677

8885 Locust Grove Dr 11 am to 3 pm $599,900

WALDORF

20601

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $329,990

20602

214 Acadia Rd Noon to 2 pm $289,500

WHITE PLAINS

20695

9440 Billingsley Rd 1 pm to 3 pm $539,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

15 G St 1 pm to 3 pm $224,900

EMMITSBURG

21727

420 Timbermill Run 1 pm to 3 pm $359,900

FREDERICK

21701

313 Second St W 1 pm to 4 pm $829,000

315 Patrick St W 1 pm to 3 pm $320,000

1163 Holden Rd 1 pm to 3 pm $415,000

232 Patrick St E 1 pm to 4 pm $580,000

715 Northside Dr 1 pm to 3 pm $304,900

1445 Trafalgar Lane Noon to 2 pm $298,000

21702

2257 Wetherburne Way 1 pm to 3 pm $289,000

409 Grant Pl 1 pm to 3 pm $336,000

7607 Irongate Lane 1 pm to 3 pm $1,445,000

600 Lee Pl 1 pm to 4 pm $350,000

1611 7th St 1 pm to 3 pm $279,900

21703

1425 Hunting Horn Lane 1 pm to 3 pm $315,000

609 Cawley Dr 2 pm to 4 pm $239,900

496 Sulky Lane 1 pm to 3 pm $275,000

706 Monarch Ridge Rd Noon to 2 pm $369,000

5919 Leben Dr 1 pm to 3 pm $349,990

21704

3674 Byron Ct 2 pm to 4 pm $574,900

3932 Sweet Briar Lane 1:30 pm to 3:30 pm $599,999

3056 Sundance Way 1 pm to 4 pm $769,000

IJAMSVILLE

21754

11201 Yardley Ct 2 pm to 4 pm $499,000

2040 Fire Tower Lane 1 pm to 3 pm $384,900

5222 Muirfield Dr Noon to 2 pm $999,900

JEFFERSON

21755

2270 Gapland Rd 1 pm to 3 pm $499,900

MIDDLETOWN

21769

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $549,900

4397 Agate Ct 1 pm to 3 pm $262,900

505 Main St E 11 am to 1 pm $389,900

MONROVIA

21770

4600 Iris Ct 1 pm to 4 pm $615,000

11333 Nevets Pl 1 pm to 4 pm $599,900

MOUNT AIRY

21771

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $499,000

203 Oak St Noon to 2 pm $312,000

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $595,000

7480 Flag Dr 1 pm to 3 pm $550,000

13405 Samhill Cir Noon to 3 pm $499,000

4310 Rolling Acres Ct 1 pm to 3 pm $384,999

1916 Reading Ct 11 am to 1 pm $319,900

7709 Harvest Hills Ct 1 pm to 3 pm $465,000

13909 Mitchell Ct Noon to 2 pm $575,000

5317 Ridge Rd Noon to 3 pm $489,900

201 Sycamore Rd 1 pm to 3 pm $309,000

1204 Conestoga Ct 2 pm to 4 pm $365,000

MYERSVILLE

21773

11327 Pleasant Walk Rd 1 pm to 3:30 pm $629,900

NEW MARKET

21774

6803 Woodridge Rd Noon to 1:30 pm $565,000

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $364,900

11278 Country Club Rd Noon to 2 pm $524,900

6621 Beach Dr 1 pm to 4 pm $255,000

POINT OF ROCKS

21777

1603 Gibbons Rd 1 pm to 4 pm $324,900

THURMONT

21788

27 Lombard St 1 pm to 4 pm $230,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13317 Long Leaf Dr 1 pm to 3 pm $1,200,000

6404 Glittering Light Lane 1 pm to 4 pm $660,000

6451 Trotter Rd 1 pm to 3 pm $650,000

5900 Indian Summer Dr 1 pm to 3 pm $775,000

7394 Minter Lane 1 pm to 3 pm $594,900

COLUMBIA

21044

5036 Rushlight Path 1 pm to 3 pm $624,900

10638 Hickory Crest Lane #31 Noon to 3 pm $368,900

5426 Fallriver Row Ct 2 pm to 2:30 pm $239,900

21045

6212 Welcome Home Dr 1 pm to 3 pm $475,000

9116 Flamepool Way 1 pm to 3 pm $399,999

6384 Barefoot Boy 1 pm to 3 pm $387,900

6303 Roan Stallion Lane 1 pm to 3 pm $550,000

5622 Millwheel Pl Noon to 2 pm $459,900

7142 Lasting Light Way 1 pm to 3 pm $310,000

21046

6605 Carlinda Ave 1 pm to 3 pm $500,000

ELKRIDGE

21075

5798 Paradise Ave 1 pm to 3:30 pm $387,900

7484 Singers Way 1 pm to 3 pm $324,900

ELLICOTT CITY

21042

4596 Kingscup Ct 1 pm to 3 pm $372,000

4219 Buckskin Lake Dr Noon to 2 pm $840,000

9728 Cypressmede Dr 1 pm to 3 pm $585,900

21043

4814 Rollingtop Rd Noon to 2 pm $349,900

2460 Valley View Way 1 pm to 3 pm $735,000

5944 Logans Way 1 pm to 3 pm $465,000

3749 Church Rd 1 pm to 3 pm $898,000

5924 Charles Xing 2 pm to 4 pm $2,950

2704 Snowmill Ct 2 pm to 4 pm $450,000

FULTON

20759

7560 Morris St #1 1 pm to 3 pm $395,000

GLENELG

21737

14680 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $679,900

GLENWOOD

21738

3640 Point Hitch Rd 1 pm to 3 pm $625,000

HIGHLAND

20777

13464 Route 108 1 pm to 4 pm $499,900

JESSUP

20794

8145 Mission Hill Pl #17 1 pm to 3 pm $278,000

8052 Red Jacket Way 1:30 pm to 3 pm $390,000

WOODBINE

21797

854 The Old Station Ct 1 pm to 3 pm $650,000

2004 Sleepy Hollow Drive 1 pm to 3 pm $649,999

2004 Sleepy Hollow Dr 1 pm to 3 pm $649,999

WOODSTOCK

21163

17 Park Vista Ct 1:30 pm to 3 pm $450,000

11053 Doxberry Cir #22 11 am to 1 pm $589,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5418 York Lane 11 am to 1 pm $2,195,000

4977 Battery Lane #605 2 pm to 4 pm $249,000

5450 Whitley Park Ter #308 1 pm to 4 pm $449,900

10619 Kenilworth Ave #4 1 pm to 4 pm $189,900

5225 Pooks Hill Rd #1214s 1:30 pm to 4 pm $137,000

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,199,000

171 Winsome Cir 1 pm to 3 pm $1,235,000

6800 Glenbrook Rd 4 pm to 7 pm $2,199,000

7609 Glenbrook Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

112 North Brook Lane 1 pm to 4 pm $950,000

5911 Ipswich Rd 1 pm to 4 pm $1,549,000

5225 Pooks Hill Rd #1215 N 2 pm to 4 pm $159,000

5450 Whitley Park Ter #hr-703 2 pm to 4 pm $499,000

20815

7171 Woodmont Ave #506 2 pm to 4 pm $1,695,000

20816

6601 Tulip Hill Ter 1 pm to 4 pm $1,495,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,850,000

5128 Willet Bridge Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

5107 Waukesha Rd 1 pm to 3 pm $1,950,000

6004 Osceola Rd 2 pm to 5 pm $929,000

4978 Sentinel Dr #12-204 2 pm to 4 pm $635,000

4936 Sentinel Dr #5-202 2 pm to 4 pm $499,900

4920 Sentinel Dr #103 2 pm to 4 pm $650,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,375,000

6107 Cromwell Dr 1 pm to 3 pm $995,000

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,745,000

20817

13 Savannah Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

8011 Fenway Rd 1 pm to 4 pm $930,000

8309 Still Spring Ct 3 pm to 3 pm $849,900

8033 Herb Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

7544 Pepperell Dr 1 pm to 4 pm $1,295,000

6204 Swords Way 1 pm to 4 pm $899,000

7303 Broxburn Ct 3 pm to 5 pm $1,399,900

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

7920 Quarry Ridge Way 2 pm to 4 pm $879,900

8920 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $3,195,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,495,000

9231 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,169,000

6605 Rannoch Rd Noon to 2 pm $1,125,000

6206 E Halbert Rd 1 pm to 3 pm $1,749,000

6700 Selkirk Dr 1 pm to 3 pm $1,649,000

7504 Holiday Ter 2 pm to 4 pm $2,325,000

8507 Pelham Rd 1 pm to 4 pm $1,639,000

9505 Nowell Dr 2 pm to 4 pm $840,000

7308 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $1,849,000

BOYDS

20841

14220 Golden Hook Rd 1 pm to 4 pm $709,500

BROOKEVILLE

20833

18819 Quarrymen Ter 1 pm to 4 pm $969,900

2008 Birthday Ct 1 pm to 4 pm $799,900

19404 Rena Ct 2 pm to 4 pm $484,000

BURTONSVILLE

20866

14922 Saddle Creek Dr Noon to 2 pm $424,900

3809 Lansdale Ct #70 3 pm to 4:30 pm $350,000

CABIN JOHN

20818

6614 81st St 1 pm to 4 pm $1,499,000

CHEVY CHASE

20815

4620 Park Ave #1409e 1 pm to 4 pm $649,000

6008 Kennedy Dr 2 pm to 4 pm $3,495,000

2 Primrose St 2 pm to 4 pm $2,095,000

4242 East West Hwy #701 1 pm to 4 pm $230,000

4105 Sycamore St 2 pm to 4 pm $1,340,000

3717 Underwood St 2 pm to 4 pm $1,555,000

5500 Friendship Blvd #1214n 1 pm to 4 pm $294,900

127 Quincy St 1 pm to 3 pm $2,440,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,998,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,998,000

3601 Dundee Drwy 1 pm to 3 pm $824,900

4620 Park Avenue 1 pm to 4 pm $649,000

7125 Greenvale Pkwy W 2 pm to 4 pm $1,295,000

22 Primrose St 2 pm to 4 pm $2,587,000

4822 Drummond Ave 2 pm to 4 pm $2,695,000

116 Melrose St E 2 pm to 4 pm $3,150,000

3920 Oliver St 1 pm to 3 pm $1,449,000

4601 Park Ave #1421-W 2 pm to 4 pm $275,000

4620 Park Ave #1103e 1 pm to 3 pm $315,000

9204 Jones Mill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $1,675,000

CLARKSBURG

20871

23129 Yellowwood Dr 1 pm to 4 pm $500,000

24421 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $625,000

11677 Emerald Green Dr 2 pm to 4 pm $399,900

23420 Arora Hills Dr 1 pm to 4 pm $615,000

11877 Snowden Farm Pkwy 1 pm to 4 pm $435,000

23018 Turtle Rock Ter 2 pm to 4 pm $739,990

13426 Roberts Tavern Ct #2384 1 pm to 3 pm $384,900

22785 Autumn Breeze Ave #104 1 pm to 3 pm $165,090

12901 Benton Park Cir 1 pm to 4 pm $565,000

12608 Blue Sky Dr 1 pm to 4 pm $629,000

DAMASCUS

20872

24723 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $724,990

19 Valley Park Ct Noon to 2 pm $270,000

DARNESTOWN

20874

14714 Springfield Rd 2 pm to 4 pm $869,900

15000 Spring Meadows Dr 1 pm to 3 pm $895,000

GAITHERSBURG

20877

408 Woodland Rd 2 pm to 4 pm $440,000

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $425,000

111 Rolling Rd 1 pm to 4 pm $354,000

20878

78 Sharpstead Lane 1 pm to 3 pm $660,000

305 Leafcup Rd 2 pm to 4 pm $399,900

658 Chestertown St 1 pm to 4 pm $628,000

108 Thurgood St 1 pm to 4 pm $900,000

13610 Query Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,375,000

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

119 Lake St 1 pm to 4 pm $1,149,900

16573 Sioux Lane 1 pm to 4 pm $539,900

616 Firehouse Lane 1 pm to 4 pm $1,099,900

918 Rockborn St 1 pm to 4 pm $914,900

738 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $799,900

10 Sharpstead Lane 1 pm to 4 pm $675,000

301 High Gables Dr #106 1 pm to 3 pm $359,000

518 Leaning Oak St 1 pm to 3 pm $798,900

12501 Viewside Dr 1 pm to 4 pm $925,000

114 Treehaven St 2 pm to 4 pm $1,149,000

161 Sharpstead Lane 1 pm to 3 pm $369,900

307 Whitcliff Ct 2 pm to 4 pm $349,900

20879

19229 Gatlin Dr 2 pm to 4 pm $465,000

10729 Game Preserve Rd 2 pm to 4 pm $484,900

9126 Roundleaf Way 1 pm to 3 pm $425,000

7512 Boxberry Ter 1 pm to 3 pm $509,000

19926 Sugar Notch Cir 1 pm to 4 pm $279,900

8008 Sugarberry Ct 1 pm to 3 pm $329,900

20882

9136 Goshen Valley Dr 1 pm to 4 pm $749,900

24316 Flamingo Ter 1 pm to 4 pm $370,000

8620 Stableview Ct 10 am to 1 pm $724,900

20886

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

GERMANTOWN

20874

20507 Staffordshire Dr Noon to 2 pm $325,000

19062 Sawyer Ter 2 pm to 4 pm $369,900

18633 Village Fountain Dr 1 pm to 4 pm $339,990

12883 Climbing Ivy Dr 1 pm to 4 pm $310,000

12904 Creamery Hill Dr 1 pm to 4 pm $589,900

13504 Derry Glen Ct #103 1 pm to 4 pm $219,900

20526 Afternoon Lane 1 pm to 4 pm $335,000

13242 Autumn Mist Cir 2 pm to 4 pm $2,200

19620 Galway Bay Cir #204 1 pm to 4 pm $230,000

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $274,900

20493 Summersong Lane 1 pm to 4 pm $285,000

5 Indian Grass Ct 1 pm to 4 pm $539,800

20876

19816 Maycrest Way 2 pm to 4 pm $599,900

11636 Doxdam Ter Noon to 2 pm $399,000

HYATTSVILLE

20782

3309 Lancer Dr 1 pm to 4 pm $369,000

20784

6804 Farragut St 1 pm to 3 pm $325,000

KENSINGTON

20895

10119 Frederick Ave 2 pm to 4 pm $649,900

3333 University Blvd #1012 1 pm to 4 pm $349,000

3333 University Blvd #1012 1 pm to 4 pm $2,600

4227 Colchester Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

3917 Kincaid Ter 1 pm to 4 pm $495,000

5255 Strathmore Ave 1 pm to 3 pm $830,000

LAYTONSVILLE

20882

25102 Highland Manor Ct 1 pm to 3 pm $849,900

21714 Rolling Ridge Lane 1 pm to 4 pm $749,900

8614 Augusta Farm Lane 1 pm to 4 pm $899,500

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9825 Whetstone Dr 2 pm to 4 pm $465,000

19809 Helmond Way 1 pm to 3 pm $600,000

NORTH BETHESDA

20852

10921 Ralston Rd 2 pm to 4 pm $1,049,000

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $999,900

10921 Ralston Road 2 pm to 4 pm $1,049,000

10855 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,749,000

11221 Stephalee Lane 1 pm to 4 pm $2,250,000

NORTH POTOMAC

20878

15561 Ambiance Dr Noon to 2 pm $768,000

12620 High Meadow Rd 1 pm to 4 pm $998,000

14500 High Meadow Way 2 pm to 4 pm $1,024,999

OLNEY

20832

4217 Stafford Rd 1 pm to 3 pm $475,000

17016 Macduff Ave 1 pm to 3 pm $529,000

17022 Moss Side Lane #56 1 pm to 3 pm $334,900

17124 Thorntondale Ct 1 pm to 5 pm $495,900

3807 Roseneath St 1 pm to 4 pm $499,900

POOLESVILLE

20837

20104 Westerly Ave Noon to 2 pm $457,500

19804 Bodmer Ave 1 pm to 3 pm $430,000

19804 Bodmer Avenue 1 pm to 3 pm $430,000

POTOMAC

20854

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,778,000

9235 Falls Chapel Way 1 pm to 4 pm $699,500

9731 Sorrel Ave 2 pm to 4 pm $2,299,000

8513 Brickyard Rd 2 pm to 4 pm $1,298,000

7813 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

11001 Riverwood Dr 2 pm to 4 pm $2,499,000

12210 Greenleaf Ave 2 pm to 4 pm $509,500

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

2302 Stratton Dr 2 pm to 4 pm $738,000

8709 Snowhill Ct 1 pm to 4 pm $1,195,000

10709 Stapleford Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,988,000

10901 Cripplegate Rd 2 pm to 4 pm $1,389,000

12500 Park Potomac Ave #905n 2 pm to 4 pm $1,549,000

9909 Avenel Farm Dr 1 pm to 3 pm $2,495,000

9909 Avenel Farm Dr 1 pm to 3 pm $15,000

9209 Farnsworth Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

11715 Tifton Dr 2 pm to 4 pm $799,000

7809 Horseshoe Lane 2 pm to 4 pm $1,295,000

1 Greyswood Ct 2 pm to 4 pm $659,000

1 Greyswood Ct 2 pm to 4 pm $3,200

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

9908 Chapel Rd Noon to 1:30 pm $2,172,000

10105 Logan Dr 2 pm to 4 pm $899,000

11505 Morning Ride Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

ROCKVILLE

20850

9618 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $799,900

10303 Yearling Dr 2 pm to 4 pm $1,099,000

10303 Yearling Dr 2 pm to 4 pm $4,000

19 Chantilly Ct 1 pm to 4 pm $469,900

10212 Daphney House Way 1 pm to 3 pm $1,079,000

1720 Yale Pl 1 pm to 4 pm $650,000

23 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $619,900

4 Monroe St #407 1 pm to 3 pm $269,000

403 King Farm Blvd #301 2 pm to 5 pm $438,500

920 Havencrest St 2 pm to 4 pm $549,000

20851

13019 Atlantic Ave 2 pm to 4 pm $689,000

1612 Burris Rd 1 pm to 4 pm $345,000

521 Meadow Hall Dr #521 1 pm to 4 pm $359,000

1007 Veirs Mill Rd 1 pm to 3 pm $399,999

20852

10401 Grosvenor Pl #305 2 pm to 4 pm $199,900

5800 Nicholson Lane #1-1006 1 pm to 4 pm $775,000

11700 Danville Dr 2 pm to 4 pm $1,500,000

11323 Commonwealth Dr #3 11 am to 2 pm $384,900

5750 Bou Ave #712 1 pm to 4 pm $495,000

5750 Bou Ave #805 1 pm to 3 pm $524,900

1013 Grand Oak Way 1 pm to 3 pm $699,999

5510 Englishman Pl #132 1 pm to 4 pm $634,900

20853

13510 Crispin Way 1 pm to 3 pm $469,000

15201 Wycliffe Ct 2 pm to 4 pm $615,000

15405 Narcissus Way 2 pm to 4 pm $669,000

13602 Loree Lane 2 pm to 4 pm $465,000

4901 Aspen Hill Rd 2 pm to 4 pm $399,900

14632 Crossway Rd 2 pm to 5 pm $1,198,000

14716 Janice Dr 1 pm to 3 pm $529,000

4904 Norbeck Rd Noon to 4 pm $899,000

20854

9428 Turnberry Dr 1 pm to 3 pm $848,000

20855

7300 Deer Lake Lane 1 pm to 3 pm $699,000

5801 Foggy Lane 1 pm to 4 pm $875,000

5801 Foggy Lane 1 pm to 4 pm $875,000

SILVER SPRING

20901

9039 Sligo Creek Pkwy #904 1 pm to 3 pm $239,000

10431 Edgewood Ave Noon to 3 pm $724,900

10204 Bieber Pl 2 pm to 4 pm $439,000

120 Eastmoor Dr 1:30 pm to 3:30 pm $525,000

10103 Brunett Ave Noon to 2 pm $450,000

20902

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $417,000

11509 Amherst Ave #202 2 pm to 4 pm $279,900

2206 Highfly Ter 1 pm to 4 pm $449,900

10807 Huntley Pl 2 pm to 4 pm $499,900

703 Northwood Ter Noon to 2 pm $439,950

12517 Arbor View Ter 2 pm to 4 pm $469,900

2423 Eccleston St 2 pm to 4 pm $495,000

2208 Henderson Ave 2 pm to 4 pm $322,000

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $519,900

10424 Julep Ave Noon to 2 pm $525,000

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $417,000

20904

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

13101 Two Farm Dr 1 pm to 4 pm $475,000

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $530,000

1616 Regent Manor Ct 1 pm to 3 pm $475,000

20905

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $699,756

16529 Harbour Town Dr Noon to 3 pm $875,000

20906

1521 Casino Cir 1 pm to 3 pm $425,000

2703 Leaf Drop Ct #1-17 1 pm to 4 pm $214,500

16305 Whitehaven Rd 2 pm to 4 pm $729,900

13772 Night Sky Dr 1 pm to 4 pm $719,000

11704 Joseph Mill Rd 1 pm to 3 pm $434,900

15024 Shamrock Ridge Rd Noon to 3 pm $370,000

16204 Whitehaven Rd 2 pm to 4 pm $825,000

15535 Prince Frederick Way #108-B 1 pm to 4 pm $439,000

3005 Leisure World Blvd #501 1 pm to 4 pm $255,000

2800 Legendary Ct 1 pm to 4 pm $599,900

20910

1908 Elkhart St 1 pm to 3 pm $579,000

8213 Queen Annes Dr 2 pm to 4 pm $749,000

1320 Fenwick Lane #308 2 pm to 4 pm $390,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4:30 pm $897,500

710 Easley St 2 pm to 4 pm $450,000

1320 Fenwick Lane #409 1 pm to 3 pm $260,000

751 Silver Spring Ave 2 pm to 4 pm $695,000

8305 Piney Branch Rd 2 pm to 4 pm $475,000

2537 Holman Ave #2566-A 1 pm to 4 pm $324,900

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $450,000

8331 Grubb Rd #g-201 2 pm to 4 pm $279,000

1304 Dale Dr 2 pm to 4 pm $635,900

9508 Pin Oak Dr 2 pm to 4 pm $599,900

8005 13th St #308 1 pm to 4 pm $425,000

305 Wayne Pl 2 pm to 4 pm $499,900

9112 Glenridge Rd 1 pm to 4 pm $607,000

228 Dale Dr 1 pm to 5 pm $599,999

TAKOMA PARK

20912

228 Grant Ave 1 pm to 3:30 pm $589,000

7320 Willow Ave 1 pm to 4 pm $845,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $415,000

BELTSVILLE

20705

4508 Powder Mill Rd 1 pm to 3 pm $299,000

BOWIE

20715

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $399,900

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $399,900

12305 Rockledge Dr 1 pm to 3 pm $395,000

20716

2505 Pittland Lane 1 pm to 4 pm $310,000

20720

4905 Grid St Noon to 4 pm $475,000

6712 Mcdonough Ter Noon to 3 pm $399,900

13903 Grenfell Pl 1 pm to 4 pm $315,000

20721

2112 Tulson Lane 1 pm to 3 pm $450,900

CHEVERLY

20785

2805 Woodway Pl 1 pm to 3 pm $399,999

COLLEGE PARK

20740

9109 49th Ave 2 pm to 4 pm $319,000

FORT WASHINGTON

20744

403 Bentwood Dr Noon to 2 pm $305,000

504 Digges Lane 1 pm to 3 pm $449,900

LANHAM

20706

9601 Woodland Ave 12:30 pm to 2:30 pm $310,000

NATIONAL HARBOR

20745

823 Fair Winds Way 3 pm to 6 pm $549,900

OXON HILL

802 Modoc Lane 2 pm to 4 pm $250,000

533b-2 Wilson Bridge Dr #6732b 2 pm to 4 pm $115,000

120 Huron Dr N 1 pm to 3 pm $269,000

802 Modoc Lane 2 pm to 4 pm $250,000

TEMPLE HILLS

20748

4102 Rocky Mount Dr 1 pm to 3 pm $329,250

7119 Temple Hill Rd 2 pm to 3:30 pm $191,500

UPPER MARLBORO

20772

12810 Carousel Ct 1 pm to 4 pm $260,000

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,999

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

12711 Old Marlboro Pike 1 pm to 3 pm $399,000

10500 Presidential Pkwy 2 pm to 4 pm $409,500

8608 Binghampton Pl 1 pm to 4 pm $279,900

11511 Pegasus Ct Noon to 2 pm $949,900

9916 Gay Dr Noon to 2 pm $324,000

20774

2415 Baikal Loop 3 pm to 5 pm $354,000

9621 Westerdale Dr 1 pm to 3 pm $359,990

ST. MARY’S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

44103 Leola Ct Noon to 2 pm $444,900

44058 E. Mervell Ct 1:30 pm to 3:30 pm $424,500

LEONARDTOWN

20650

21250 Hunting Ct 2 pm to 5 pm $580,000

21250 Hunting Ct 2 pm to 5 pm $3,300

LEXINGTON PARK

20653

21483 Hillary Ct 12:30 pm to 2:30 pm $244,500

46045 Warwick Dr 11 am to 1 pm $240,000

47256 Silver Slate Dr 11 am to 2 pm $305,000

21550 Starboard Ct Noon to 2 pm $329,900