Here’s a list of open houses taking place this Sept. 22-23 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1201 Garfield St N #711 1 pm to 4 pm $645,000

22202

1706 23rd St S 2 pm to 4 pm $742,000

22203

408 Florida St N 1 pm to 3 pm $955,000

851 Glebe Rd N #1721 2 pm to 4 pm $525,000

430 Park Dr 9 am to Noon $849,900

4720 Wilson Blvd 1 pm to 3 pm $680,000

22204

5308 8th Rd S #110g 2 pm to 4 pm $139,000

1305 Rolfe St 1 pm to 4 pm $675,000

2913 19th St S 1 pm to 3 pm $625,000

2700 13th Rd S #.510 2 pm to 4 pm $389,900

22206

2428 S Walter Reed Dr #4 1 pm to 3 pm $529,900

4817 28th St S #a 1 pm to 4 pm $450,000

22207

5145 38th St N 1 pm to 3 pm $1,595,000

5106 25th Pl N 1 pm to 4 pm $860,000

22209

1530 Key Blvd #323 2 pm to 4 pm $379,000

1530 Key Blvd #527 2 pm to 4 pm $529,000

1530 Key Blvd #1201 2 pm to 4 pm $398,000

22213

2200 Westmoreland St #523 2 pm to 4 pm $589,000

ALEXANDRIA

22304

271 Pickett St S #101 1 pm to 3 pm $230,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $759,900

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $2,900

5125 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $570,000

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

205 Yoakum Pkwy #602 1:30 pm to 4:30 pm $210,000

22305

402 Tennessee Ave 1 pm to 3 pm $795,000

213 Tennessee Ave 1 pm to 4 pm $588,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $212,900

6250 Edsall Rd #102 1 pm to 4 pm $223,000

22314

1108 Abingdon Dr 2 pm to 4 pm $569,000

801 Pitt St S #327 3 pm to 5:30 pm $382,000

1007 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $1,650,000

1100 Quaker Hill Dr #308 2 pm to 4 pm $295,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2451 Midtown Ave #803 10 am to Noon $414,900

5927 Kings Hwy N 1 pm to 4 pm $450,000

22306

2813 Lee Ave 2 pm to 4 pm $379,999

3114 Franklin St 1 pm to 3 pm $654,900

22308

1123 Cameron Rd 2 pm to 4 pm $749,900

22310

5913 Beech Tree Dr 2 pm to 4 pm $599,000

6111 Manchester Park Cir 1 pm to 4 pm $639,000

5027 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $849,900

5029 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $959,900

5023 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $872,900

22315

6311 Hillary Ct 1 pm to 4 pm $385,000

7412 Gadsby Sq 1 pm to 4 pm $479,900

6502 Susan Barkley Ct 1 pm to 3 pm $689,000

7706 Haynes Point Way #k 1 pm to 3 pm $317,900

7029 Clifton Knoll Ct Noon to 3 pm $825,000

ANNANDALE

22003

4410 Briarwood Ct N #6 1 pm to 4 pm $194,999

8006 Garlot Dr 1 pm to 4 pm $720,000

CENTREVILLE

20120

15575 Pebblebrook Dr 1 pm to 4 pm $879,900

5504 Lavatera Ct 1 pm to 4 pm $945,000

15331 Blueridge View Dr 1 pm to 3 pm $675,000

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $1,124,990

7312 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $4,200

CHANTILLY

20151

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

20152

43983 Eastgate View Dr 1 pm to 4 pm $429,900

42826 Cedar Hedge St 1 pm to 3 pm $444,900

CLIFTON

20124

12025 Seven Hills Lane 1 pm to 3 pm $1,075,000

13101 Loth Lorian Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

FAIRFAX

22030

11318 Westbrook Mill Lane #303 2 pm to 4 pm $349,000

9938 Great Oaks Way 1 pm to 4 pm $649,500

3989 Norton Pl #102 11:30 am to 4 pm $497,551

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $392,529

22031

0 Goldenwave Ct Noon to 4 pm $779,990

0 Goldenwave Ct Noon to 4 pm $799,990

3144 Goldenwave Ct Noon to 4 pm $899,990

9624 Stockwell Lane 1 pm to 4 pm $765,000

22032

5557 Macduff Ct 1 pm to 4 pm $349,999

4129 Virginia St Noon to 3 pm $564,900

5579 James Young Way 11 am to 4 pm $969,990

5541 Cabat Lake Ct 2 pm to 4 pm $415,000

5557 Macduff Court 1 pm to 4 pm $349,999

4375 Farm House Lane 1 pm to 4 pm $579,000

22033

4175 Rush St 1 pm to 3 pm $535,000

3825 Maple Hill Rd 1 pm to 3 pm $1,299,950

3981 Alcoa Dr 1 pm to 3:30 pm $665,000

12258 Fort Buffalo Cir #508 2 pm to 4 pm $334,000

4359 Majestic Lane 11 am to 1 pm $479,900

11730 Valley Ridge Cir 2 pm to 4 pm $527,900

4175 Rush Street 1 pm to 3 pm $535,000

FAIRFAX STATION

22039

7454 Ox Rd Noon to 2 pm $845,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #311-E Noon to 2 pm $2,400

6423 Maplewood Dr 1 pm to 4 pm $569,900

22042

3301 Slade Run Dr 2 pm to 4 pm $1,147,800

6625 Tansey Dr 1 pm to 4 pm $650,000

3337 Rose Lane 2 pm to 4 pm $775,000

22043

2126 Hutchison Grove Ct Noon to 3 pm $565,000

7600 Savannah St #204 2 pm to 4 pm $198,888

2408 Chestnut St 1 pm to 4 pm $1,774,995

22046

7362 Lee Hwy #203 2 pm to 4 pm $234,900

7432 Westwood Park Lane 1 pm to 4 pm $689,950

GREAT FALLS

22066

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,799,000

3 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,739,000

20043 Great Falls Forest Dr 2 pm to 4 pm $549,900

HERNDON

20170

677 Old Hunt Way 2 pm to 4 pm $739,500

852 3rd St Noon to 4 pm $849,900

20171

13210 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $649,990

13212 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $624,990

13202 Woodland Park Noon to 4 pm $749,990

13204 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $674,990

13232 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $499,990

13238 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $559,990

13208 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $649,990

3150 Southfield Dr Noon to Noon $659,900

13378 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $723,131

13411 Launders St 11:30 am to 4 pm $593,261

13434 Arrowbrook Centre Dr #01 11:30 am to 4 pm $652,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 11:30 am to 4 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #03 11:30 am to 4 pm $519,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #02 11:30 am to 4 pm $629,990

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $795,890

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $672,122

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $632,127

LORTON

22079

7717 Wolford Way 1 pm to 3 pm $335,000

7724 Tea Table Dr 2 pm to 4 pm $559,000

7807 Koopman Ct Noon to 3 pm $414,900

9272c Cardinal Forest Lane Lane #301 Noon to 3 pm $230,000

9096 Furey Rd 1 pm to 4 pm $665,000

MCLEAN

22101

6322 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,175,000

6728 Pine Creek Ct 1 pm to 3 pm $949,000

6600 Chesterfield Ave 2 pm to 4 pm $1,970,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,265,000

6314 Hunting Ridge Lane 2 pm to 4 pm $1,399,000

6806 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $4,375,000

6322 Old Chesterbrook Road 2 pm to 4 pm $1,175,000

1452 Pathfinder Lane 1 pm to 4 pm $1,600,000

22102

1808 Old Meadow Rd #815 2 pm to 4 pm $299,000

8399 Westpark Dr #1104 Noon to 3 pm $842,000

8399 Westpark Dr #1109 Noon to 3 pm $561,000

8399 Westpark Dr #2402 Noon to 3 pm $2,350,000

OAKTON

22124

10200 Bushman Dr #104 1 pm to 4 pm $236,900

RESTON

20190

12148 Chancery Station Cir 2 pm to 4 pm $689,999

1434 Greenmont Ct 1 pm to 4 pm $440,000

12024 Taliesin Pl #26 Noon to 3 pm $315,000

1608 Chimney House Rd #1608 1 pm to 4 pm $215,000

20191

11405 Drop Forge Lane 1 pm to 3 pm $724,900

2441 Freetown Dr 1 pm to 3 pm $675,000

2524 Brenton Point Dr 2 pm to 4 pm $750,000

SPRINGFIELD

22150

6612 Cimarron St Noon to 2 pm $429,900

22151

5507 Joplin St Noon to 3 pm $574,000

8461 Thames St 1 pm to 3 pm $559,900

22153

7797 Newington Woods Dr 2 pm to 4 pm $498,900

VIENNA

22180

403 Johnson St SW 1 pm to 4 pm $797,900

22181

9639 Scotch Haven Dr 1 pm to 4 pm $609,000

22182

7973 Tyson Oaks Cir 1 pm to 5 pm $574,900

9735 Middleton Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,198,000

FAUQUIER COUNTY

CATLETT

20119

3033 Golden Pheasant Pl Noon to 3 pm $525,000

MARKHAM

22643

12025 Leeds Chapel Lane 2 pm to 4:30 pm $1,095,000

12076 Leeds Chapel Lane 11 am to 1:30 pm $1,100,000

MARSHALL

20115

6785 Leeds Manor Rd 1 pm to 4 pm $479,000

WARRENTON

20186

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $749,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42241 Black Rock Ter #903 Noon to 2 pm $290,000

24417 Moon Glade Ct Noon to 3 pm $688,038

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $799,999

24332 Eagles Landing Pl 1 pm to 4 pm $825,000

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $845,562

41820 Apatite Sq 1 pm to 4 pm $479,900

23567 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $741,039

23546 Soft Elm Lane Noon to 5 pm $780,892

ASHBURN

20147

20424 Homeland Ter 1 pm to 3 pm $359,990

19676 Stanford Hall Pl 2 pm to 4 pm $845,000

44376 Foxthom Ter 1 pm to 4 pm $615,000

20333 Charter Oak Dr 1 pm to 3 pm $610,000

43318 Butterfield Ct 1 pm to 3 pm $724,999

20385 Savin Hill Dr 1 pm to 3 pm $825,000

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $599,280

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $599,656

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $519,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $529,990

19920 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $543,107

19912 Silvery Blue Ter 11:30 am to 4 pm $582,385

44642 Petersham Dr 1:30 pm to 3:30 pm $675,000

20148

42000 Soave Dr Noon to 4 pm $799,990

22589 Verde Gate Ter 1 pm to 4 pm $325,000

23881 Heather Meadow Dr Noon to 3 pm $697,500

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $588,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $621,462

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $666,376

BRAMBLETON

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $469,990

22883 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

BROADLANDS

21571 Awbrey Pl 2 pm to 4 pm $675,000

HAMILTON

20158

108 Peach Tree Ct Noon to 3 pm $429,900

LEESBURG

20175

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

1704 Gray Shale Ter Noon to 4 pm $549,990

20176

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 3 pm $875,000

Courtney Meadow Pl 11 am to 4 pm $624,990

42735 Montevista Sq 2 pm to 4 pm $420,000

40797 Spectacular Bid Pl 2 pm to 4 pm $964,000

LOVETTSVILLE

20180

23 Kimberly Kristin Way 1 pm to 4 pm $465,000

3 Kimberly Kristin Way Noon to 3 pm $389,900

MIDDLEBURG

20117

39434 Snickersville Tpke 1 pm to 4 pm $797,000

PURCELLVILLE

20132

849 Pencoast Drive 11 am to 4 pm $602,990

15002 Mountain Rd Noon to 3 pm $679,900

STERLING

20164

216 Cardinal Glen Cir 1 pm to 3 pm $445,000

20165

20714 Riptide Sq 1 pm to 4 pm $510,800

20902 Cosworth Ter 1 pm to 3 pm $387,500

47629 Sandbank Sq 2 pm to 4 pm $439,000

20166

45644 Waterloo Station Sq 3 pm to 4 pm $2,350

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

Golden Aster 11 am to 4 pm $469,990

10829 Henry Abbott Rd 1 pm to 3 pm $484,900

10312 Spring Iris Dr 1 pm to 4 pm $550,000

9020 Paddington Ct 1 pm to 4 pm $519,900

DUMFRIES

22025

4863 Ebb Tide Ct 1 pm to 4 pm $305,000

15695 Buck Lane 1 pm to 3 pm $400,000

22026

17510 Tripoli Blvd 1 pm to 4 pm $354,999

17000 Takeaway Lane Noon to 3 pm $639,900

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane #0 11:30 am to 4 pm $542,893

GAINESVILLE

20155

14923 Alpine Bay Loop 1 pm to 3 pm $879,000

14246 Glenkirk Rd 1 pm to 4 pm $879,900

Turtle Creek #69 Noon to 4 pm $569,000

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

16051 Haygrath Pl Noon to 4 pm $429,999

7874 Crescent Park Dr Noon to 4 pm $431,265

8028 Cayzer Lane Noon to 4 pm $424,999

7913 Culloden Crest Lane 2 pm to 4 pm $470,000

7344 Brunson Cir ##3g 1 pm to 4 pm $318,000

14140 Cannondale Way 1 pm to 3 pm $304,900

HAYMARKET

20169

15301 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $719,900

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $549,990

6850 Track Ct 1 pm to 4 pm $469,999

5735 Amelia Springs Cir 1 pm to 4 pm $517,000

MANASSAS

20110

8510 Braxted Lane Noon to 2 pm $225,000

8509 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $725,000

8207 Oakglen Rd 1 pm to 4 pm $379,990

9535 Center St 2 pm to 4 pm $317,000

20111

8958 Dahlgren Ridge Rd 1 pm to 4 pm $384,250

7424 Riding Meadow Way #23 1 pm to 4 pm $310,000

6978 Jeremiah Ct 1 pm to 4 pm $624,900

20112

6099 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $489,990

9610 Heather Green Dr Noon to 3 pm $620,000

13305 Spriggs Rd 1 pm to 3 pm $339,000

10629 Smith Pond Lane #15 11 am to 5 pm $669,900

MANASSAS PARK

20111

8107 Honey Bee Way Noon to 2 pm $425,000

9710 Handerson Pl #001 Noon to 2 pm $234,900

NOKESVILLE

20181

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $850,000

TRIANGLE

22172

4513 Potomac Highlands Cir 10 am to 1 pm $310,000

WOODBRIDGE

22191

2214 Merseyside Dr 2 pm to 4 pm $372,500

14797 Mason Creek Cir 2 pm to 4 pm $339,900

14619 Featherstone Gate Dr 1 pm to 4 pm $329,900

1875 Powells Landing Cir Noon to 3 pm $594,900

2685 Helmsman Lane Noon to 3 pm $424,990

1428 Bird Watch Ct 1 pm to 3 pm $350,000

1829 Cedar Cove Way #101 2 pm to 4 pm $243,900

1842 Cedar Cove Way #201 4 pm to 6 pm $244,900

15832 Bobolink Dr 1 pm to 4 pm $406,000

22192

3101 Calloway Ct Noon to 2 pm $309,900

3414 Flint Hill Pl 1 pm to 4 pm $379,999

2704 Harwich Ct Noon to 3 pm $389,900

12603 Colebrook Ct 1 pm to 3 pm $335,000

22193

5307 Saphire Ct Noon to 3 pm $324,999

4047 Tarpon Lane 1 pm to 4 pm $319,500

14887 Buttonwood Ct Noon to 2 pm $414,900

14054 Golden Ct 1 pm to 3 pm $249,900

13124 Haddock Rd 1 pm to 3 pm $284,500

3493 Christy Lane Noon to 2 pm $290,000

15102 Campbell Lane 1 pm to 4 pm $320,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

420 Castleton Ford Rd Noon to 2 pm $449,900

CHESTER GAP

22623

129 Forest Dr Noon to 2 pm $205,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

8 Hollycrest Noon to 4 pm $439,990

9 Hollycrest Pl Noon to 4 pm $459,990

7 Hollycrest Noon to 4 pm $479,990

218 Apricot St 1 pm to 4 pm $379,900

121 Almond Dr Noon to 3 pm $349,990

16 Palisades Dr Noon to 2 pm $499,000

121 Brush Everard Ct 10 am to Noon $436,000

96 Coachman Cir 1 pm to 4 pm $539,000

25 Osprey View Lane 2 pm to 5 pm $499,900

2009 Coast Guard Dr 1 pm to 4 pm $345,000

16 Inez Way Noon to 4 pm $349,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1001 Randolph St #917 Noon to 2 pm $399,900

1800 Wilson Blvd #249 Noon to 2 pm $675,000

1029n Stuart St N #712 1 pm to 3 pm $539,900

1001 Randolph St #614 2 pm to 4 pm $369,000

1021 Garfield St #348 2 pm to 4 pm $459,900

1201 Garfield St N #806 2 pm to 4 pm $675,000

1220 Fillmore St N #610 1 pm to 4 pm $525,000

1276 Wayne St N #704 1 pm to 4 pm $765,000

1220 Fillmore St N #609 1 pm to 4 pm $739,000

2123 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,299,000

1200 Hartford St N #112 Noon to 2 pm $639,000

22202

3207 South Glebe Rd 2 pm to 4 pm $729,000

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $512,000

3207 South Glebe Road 2 pm to 4 pm $729,000

3600 Glebe Rd #623w 2 pm to 4 pm $599,000

608 29th Rd S 2 pm to 4 pm $725,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $820,000

618b 15th St S 1 pm to 4 pm $579,000

1410 22nd St S 1 pm to 4 pm $999,000

2012 Knoll St 2 pm to 4 pm $960,000

1300 Crystal Dr #1709s 1 pm to 4 pm $729,900

22203

319 Upton Ct 2 pm to 4 pm $1,099,900

4336 Henderson Rd N 2 pm to 4 pm $900,000

22204

2808a 16th Rd S #2808a 2 pm to 4 pm $270,000

2600 16th St S #706 2 pm to 4 pm $294,900

1607 10th St S 1 pm to 4 pm $454,500

3004 20th St S 2 pm to 4 pm $1,090,000

901a Scott St S 2 pm to 4 pm $499,900

3237 6th St S 1 pm to 4 pm $649,000

810 Arlington Mill Dr S #8-202 Noon to 2 pm $217,500

1800 Stafford St S 1 pm to 4 pm $529,000

16 Hudson St 1 pm to 4 pm $750,000

22205

5860 14th St N 1 pm to 3 pm $619,900

5518 11th St N 1 pm to 4 pm $1,050,000

5249 Wilson Blvd 1 pm to 4 pm $609,900

5642 20th St N 1 pm to 4 pm $875,000

6301 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $1,325,000

1106 Illinois St N 1 pm to 4 pm $879,900

22206

4310 36th St S 2 pm to 4 pm $569,900

2661 Walter Reed Dr S #b 2 pm to 4 pm $326,900

2903c Woodstock St #3 Noon to 3 pm $484,900

4640 36th St S #b2 2 pm to 4 pm $314,900

4729 31st St S 1 pm to 3 pm $510,000

22207

3212 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,299,900

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,799,999

3733 Tazewell St N 2 pm to 4 pm $1,925,000

4117 18th St N 1 pm to 3 pm $1,579,000

2146 Pollard St N 1 pm to 3 pm $1,699,999

3601 Jefferson St 1 pm to 4 pm $1,450,000

3605 Jefferson St 1 pm to 4 pm $1,400,000

4036 35th St N 1 pm to 3 pm $1,949,000

3546 Utah St N 1 pm to 4 pm $2,100,000

5127 33rd St N 1 pm to 4 pm $1,950,000

4619 32nd Rd N 1 pm to 3 pm $1,399,900

3663 Monroe St N 1 pm to 3 pm $2,350,000

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,829,000

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

1805 Monroe St N 2 pm to 4 pm $1,725,000

3807 36th Rd N 1 pm to 4 pm $1,104,000

3100 Oxford St N 2 pm to 4 pm $1,050,000

3810 Randolph Ct N 2 pm to 4 pm $1,795,000

3013 Dickerson St N 1 pm to 4 pm $2,399,000

4343 Lee Hwy #706 2 pm to 4 pm $235,000

4624 19th Rd N 1 pm to 4 pm $835,000

4035 Stuart St N 2 pm to 4 pm $899,900

4957 Rock Spring Rd 2 pm to 4 pm $2,099,000

2134 Military Rd 1 pm to 4 pm $739,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

22209

1730 Arlington Blvd #306 2 pm to 4 pm $275,000

1600 Clarendon Blvd #w301 2 pm to 4 pm $1,238,000

1111 Arlington Blvd #331 2 pm to 4 pm $205,000

1600 Oak St #1603 2 pm to 4 pm $2,300

1881 Nash St #1204 2 pm to 4 pm $1,095,000

1504 Colonial Ct N 2 pm to 5 pm $1,039,500

22213

6555 28th St N 1 pm to 4 pm $779,500

6835 Washington Blvd #a 1 pm to 4 pm $632,900

ALEXANDRIA

22301

2319 Jefferson Davis Hwy #101 1 pm to 3 pm $674,000

2209 King St 1 pm to 4 pm $799,500

2215 Jefferson Davis Hwy #102 2 pm to 4 pm $777,500

11 Cedar St 2 pm to 4 pm $999,000

1204 Newton St 1 pm to 3 pm $610,000

1220 Main Line Blvd #101 2 pm to 4 pm $724,900

305 Glendale Ave W 2 pm to 4 pm $1,350,000

22302

2500 Crest St 2 pm to 4 pm $1,595,000

3300 Cameron Mills Rd 2 pm to 4 pm $779,000

3327 Valley Dr 1 pm to 4 pm $289,900

3800 Keller Ave 1 pm to 4 pm $393,000

2500 Crest Street 2 pm to 4 pm $1,595,000

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,250,000

22304

214 Medlock Lane 1 pm to 4 pm $619,000

1126 Pegram St N 1 pm to 4 pm $645,000

5340 Holmes Run Pkwy #1602 2 pm to 4 pm $156,000

5146 Brawner Pl 2 pm to 4 pm $775,000

5093 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $568,500

5011 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $979,900

5146 Brawner Pl 2 pm to 4 pm $3,900

214 Medlock Lane 1 pm to 4 pm $619,000

4709 Newcomb Pl 2 pm to 4 pm $779,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

6353 Brampton Ct 2:30 pm to 4 pm $599,999

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

6353 Brampton Ct 2:30 pm to 4 pm $3,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $679,900

5108 Donovan Dr #204 1 pm to 4 pm $489,000

6350 Stevenson Ave 1 pm to 3 pm $635,000

437 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $589,900

5340 Holmes Run Pkwy #1501 1 pm to 4 pm $157,900

5207 Cottingham Pl 2 pm to 4 pm $614,900

22305

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

3812 Brighton Ct 2:30 pm to 5 pm $530,000

900 Glebe Rd W 1 pm to 3 pm $625,000

713 Chalfonte Dr 2 pm to 4 pm $765,000

212 Glebe Rd E 1 pm to 3 pm $729,000

605 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $794,000

22311

4632 Kemp Ct 1 pm to 3 pm $635,000

4637 Latrobe Pl 2 pm to 4 pm $650,000

4600 Latrobe Pl 2 pm to 4 pm $650,000

4561 Strutfield Lane #3312 1 pm to 4 pm $234,000

4668 Kell Lane 2 pm to 4 pm $629,900

22314

237 West St N Noon to 3 pm $799,000

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

1110 Abingdon Dr 2 pm to 4 pm $675,000

1023 Royal St #306 1 pm to 4 pm $429,900

1732 Potomac Greens Dr 1 pm to 3 pm $855,000

125 Lee St #dh201 1 pm to 4 pm $699,000

815n Patrick St #301 2 pm to 4 pm $549,900

820b Washington St #325 1 pm to 4 pm $279,900

1619b Hunting Creek Dr 2 pm to 4 pm $559,000

210 Oronoco St 2 pm to 4 pm $899,000

817 Royal St S 2 pm to 4 pm $1,075,000

736 Fords Landing Way 2 pm to 4 pm $1,449,000

800 Lee St S 2 pm to 4 pm $2,795,000

214 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,100,000

2151 Jamieson Ave #1608 1 pm to 4 pm $550,000

815 Patrick St N #207 2 pm to 4 pm $545,000

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $849,900

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $875,000

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $799,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $4,100

113 Shooters Ct 1 pm to 4 pm $639,999

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $859,000

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

705 Kahn Pl 1 pm to 4 pm $1,475,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,040,000

409 Saint Asaph St S 1 pm to 4 pm $1,275,000

307 Wolfe St 1 pm to 4 pm $1,385,000

103 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,119,000

514 Tobacco Quay 2 pm to 4 pm $672,500

33 Alexander St 1 pm to 4 pm $998,000

1066 Royal St 1 pm to 4 pm $639,900

1250 Washington St S #320 2 pm to 4 pm $399,000

410 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,150,000

502 Cathedral Dr 1 pm to 4 pm $2,295,000

2181 Jamieson Ave #703 1 pm to 4 pm $765,000

223 Princess St 1 pm to 4 pm $1,099,900

1220 Prince St 2 pm to 4 pm $1,200,000

1115 Cameron St #305 2 pm to 4 pm $639,900

1848 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5810 Foley St 2 pm to 4 pm $615,000

2600 Indian Dr #77 1 pm to 3 pm $155,000

5707 Indian Ct #30 3 pm to 5 pm $280,000

5901 Mount Eagle Dr #818 1 pm to 4 pm $529,900

2618 Redcoat Dr #187 1 pm to 4 pm $214,900

2803 Albemarle Dr 2 pm to 4 pm $425,000

5919 Edgehill Dr 2 pm to 4 pm $425,000

5872 Edgehill Dr 1 pm to 4 pm $465,000

2623 Jefferson Dr 1 pm to 3 pm $479,900

5855 Monticello Rd 2 pm to 4 pm $450,000

2502 Byrd Lane 2 pm to 4 pm $505,000

5815 Wyomissing Ct 1 pm to 4 pm $489,000

22306

4011 Blue Slate Dr Noon to 3 pm $545,000

7833 Gum Springs Village Dr 1 pm to 4 pm $370,000

7005 Brookington Ct 1 pm to 3 pm $540,000

7229 Stover Dr 1 pm to 3 pm $359,000

7729 Schelhorn Rd 2 pm to 4 pm $600,000

3555 Huntley Manor Lane #86b 2 pm to 4 pm $385,000

2505 Toron Ct 1 pm to 4 pm $699,900

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $850,000

22307

2009 Fort Dr 1 pm to 4 pm $1,395,000

6425 10th St 1 pm to 3 pm $989,000

7036 Quander Rd Noon to 2 pm $610,000

2101 Waltonway Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

6422 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $999,000

7017 Quander Rd Noon to 3 pm $659,000

6016 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,525,000

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,119,500

6006 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,460,000

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $799,000

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $898,000

2009 Fort Drive 1 pm to 4 pm $1,395,000

6212 Randall Ct 2 pm to 4 pm $899,999

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $454,900

22308

8423 Wendell Dr 1 pm to 3 pm $637,500

8406 Riverside Rd 2 pm to 4 pm $875,000

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $699,000

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

7900 Kent Rd Noon to 2 pm $1,399,000

1113 Priscilla Lane 2 pm to 4 pm $895,000

22309

3715 Riverwood Rd 1 pm to 3 pm $779,000

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $649,000

3811 Nalls Rd 1 pm to 3 pm $799,900

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

4520 Neptune Dr 2 pm to 4 pm $699,900

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $6,000

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $869,500

5100 Burke Dr 1 pm to 4 pm $750,000

5756 Village Green Dr #g 1 pm to 4 pm $193,900

3807 Maryland St 2 pm to 4 pm $639,900

3000 Doeg Indian Ct 2 pm to 4 pm $949,500

22310

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $657,000

6607 Dorset Dr 2 pm to 4 pm $430,000

6260 Summit Point Ct 1 pm to 4 pm $625,000

6016b Curtier Dr #6016b 1 pm to 3 pm $320,000

6047 Hydrangea Dr 1 pm to 4 pm $445,000

5914 Woodfield Estates Dr 1 pm to 4 pm $500,000

6024 Franconia Rd 2 pm to 4 pm $590,000

6522 Yadkin Ct 2 pm to 4 pm $374,900

5409 Nedra Ave 1 pm to 4 pm $565,000

4310 Mission Ct 2 pm to 4 pm $924,900

5769 Bush Hill Dr 1 pm to 4 pm $869,900

5907 High Meadow Rd 1 pm to 3:30 pm $474,900

5955 Kathmoor Dr 2 pm to 4 pm $799,900

22312

6521 Cypress Point Rd 1 pm to 4 pm $434,900

5408 Edsall Ridge Pl 1 pm to 3 pm $634,999

5526 Hershey Lane 1 pm to 3 pm $517,500

22315

5319 Trumpington Ct 1 pm to 4 pm $849,000

7712 Haynes Point Way #j 2 pm to 4 pm $335,000

6627 High Valley Lane 1 pm to 4 pm $335,000

7027 Roxann Rd 2 pm to 4 pm $529,900

5329 Larochelle Ct 1 pm to 4 pm $389,900

6280 Walkers Croft Way 1 pm to 4 pm $560,000

6519 Trask Ter 1 pm to 3 pm $615,000

6841 Rolling Creek Way 2 pm to 4 pm $719,899

5319 Trumpington Court 1 pm to 4 pm $849,000

ANNANDALE

22003

7406 Valleycrest Blvd 1:30 pm to 3:30 pm $699,000

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $749,000

7537 Royce Ct 1 pm to 4 pm $664,900

BURKE

22015

5524 Conistone Ct 1 pm to 3 pm $449,900

9915 Lakepointe Dr 1 pm to 4 pm $449,900

10139 Sassafras Woods Ct 1 pm to 4 pm $424,900

9212 Sprucewood Rd 1 pm to 4 pm $349,000

5807 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $264,900

5210a Dunleigh Dr 1 pm to 4 pm $999,999

6086 Burnside Landing Dr 1 pm to 4 pm $699,000

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $280,000

CENTREVILLE

20120

6240 Hidden Canyon Rd 2 pm to 5 pm $519,990

6717 Bull Run Post Office Rd 1 pm to 4 pm $850,000

13536 Mist Flower Dr 1 pm to 4 pm $584,900

6039 Netherton St 1 pm to 3 pm $260,000

5808 Belcher Farm Dr 1 pm to 4 pm $395,000

5416 Sour Gum Dr 2 pm to 4 pm $585,000

5211 Tulip Leaf Ct 1 pm to 4 pm $864,900

5126 Glen Meadow Dr 1 pm to 4 pm $395,000

16101 Hunters Pond Trl 1 pm to 4 pm $1,374,900

5620 Barrymore Rd 1 pm to 3 pm $539,900

20121

14817 Edman Rd 1 pm to 4 pm $409,900

6175 Kendra Way 1 pm to 4 pm $410,000

14498 Rustling Leaves Lane #14498 1 pm to 4 pm $212,500

6311 Meadow Glade Lane 1 pm to 4 pm $429,000

14455 Saint Germain Dr ## 2 pm to 4 pm $209,500

14314 Climbing Rose Way #106 2 pm to 4 pm $235,000

6912 Sharpsburg Dr Noon to 2 pm $599,900

6375 Saint Timothys Lane 1 pm to 4 pm $400,000

CHANTILLY

20151

4104 Lees Corner Rd 2 pm to 4 pm $399,000

3726 Renoir Ter Noon to 4 pm $769,000

4011 Novar Dr Noon to 3 pm $489,500

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $749,900

20152

42522 Madturkey Run Pl 1 pm to 5 pm $969,900

42277 Lancaster Woods Sq 2 pm to 5 pm $549,000

42771 Hollingsworth Ter 2 pm to 4 pm $339,900

CLIFTON

20124

13108 Laurel Glen Rd Noon to 3 pm $1,575,000

7300 Blue Dan Lane 2 pm to 4 pm $1,075,000

11915 Lilita Lane 1 pm to 3 pm $849,000

7513 Cannon Fort Dr 1 pm to 3 pm $999,900

6107 Union Village Court 1 pm to 4 pm $659,000

11717 Amkin Dr Noon to 3 pm $859,000

12415 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

DUNN LORING

22027

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,110,000

FAIRFAX

22030

10302 Brigade Dr 1 pm to 4 pm $593,900

3985 Norton Pl #304 1 pm to 4 pm $600,000

10619 Norman Ave 1 pm to 4 pm $689,000

4329 Runabout Lane #176 1 pm to 4 pm $414,900

10514 Meadow Bridge Lane 1 pm to 3 pm $699,900

11431 Tiger Lily Lane 1 pm to 3 pm $539,900

10101 Farr Oak Pl 1 pm to 3 pm $850,000

5082 Hazel Ferguson Dr 2 pm to 5 pm $975,000

10328 Sager Ave #121 2 pm to 4 pm $465,000

4323 Excelsior Pl 1 pm to 4 pm $625,000

4210 Rose Thickett Lane 1 pm to 4 pm $849,888

10608 Rosehaven St 2 pm to 4 pm $825,000

12708 Heatherford Pl 1 pm to 4 pm $849,900

3857 Chain Bridge Rd 1 pm to 3 pm $499,000

10923 Orchard St 1 pm to 4 pm $555,000

4031 Bannockburn Ct 1 pm to 4 pm $539,990

10503 Taba Cove Ct 1 pm to 3 pm $990,000

4888 Oakcrest Dr 1 pm to 4 pm $798,850

22031

2940 Penny Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

3724 Acosta Rd 2 pm to 4 pm $699,900

3039 Cyrandall Valley Rd 2 pm to 4 pm $998,000

3316 Prosperity Ave Noon to 2 pm $984,900

3407 Barkly Dr 1 pm to 4 pm $1,399,900

22032

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $689,900

4407 Hillyer St 1 pm to 5 pm $629,900

5313 Windsor Hills Dr 1 pm to 4 pm $639,000

5029 Dequincey Dr 2 pm to 4 pm $549,900

22033

13510 Springhaven Dr 1 pm to 4 pm $710,000

12741 Fair Crest Ct #51 2 pm to 5:30 pm $302,500

3925 Maximilian Ct 1 pm to 4 pm $545,000

3605 Lamplight Dr 1 pm to 4 pm $924,000

13105 Summer Rain Ter Noon to 2 pm $469,000

4016 Maureen Lane Noon to 3 pm $669,000

4131 Brookgreen Dr 1 pm to 4 pm $600,000

4022 Gregg Ct Noon to 3 pm $484,999

13008 Muirfield Lane 2 pm to 4 pm $922,000

3877 Alder Woods Ct 2 pm to 4 pm $429,000

4347 Majestic Lane 1 pm to 4 pm $519,900

3925 Maximilian Court 1 pm to 4 pm $545,000

FAIRFAX STATION

22039

11200 Hunting Horse Dr 1 pm to 4 pm $820,000

11110 Hampton Rd 1 pm to 4 pm $875,000

6517 Old Stone Fence Rd 1 pm to 4 pm $899,900

12150 Fairfax Station Rd 2 pm to 4 pm $1,400,000

11030 Martha Ann Ct 1 pm to 3 pm $1,299,000

10621 Winslow Dr 1 pm to 3 pm $840,000

9728 Thorn Bush Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

11125 Henderson Rd 2 pm to 4 pm $874,900

FALLS CHURCH

22041

3815 Birchwood Rd 1 pm to 4 pm $820,000

3441 Washington Dr 2 pm to 4 pm $659,000

3705 George Mason Dr #2505s 2 pm to 4 pm $360,000

3705 George Mason Dr #2104-S 2 pm to 4 pm $230,000

6035 Vista Dr 2 pm to 4 pm $574,900

22042

3151 Annandale Rd 1 pm to 4 pm $1,200,000

8173 Skelton Cir 1 pm to 4 pm $640,000

2842 Annandale Rd #112 1 pm to 3 pm $183,000

7004 Lee Park Ct 1 pm to 4:30 pm $549,000

3001 Woodlawn Ave 2 pm to 4 pm $525,000

7133 Quincy Ave 2 pm to 4 pm $629,000

2945 Rosemary Lane 1 pm to 3 pm $899,000

22043

7334 Paxton Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

1916 Storm Dr 1 pm to 4 pm $1,400,000

2721 Oldewood Dr 1 pm to 4 pm $825,000

7441 Chummley Ct W 1 pm to 3 pm $620,000

2230 George C Marshall Dr #phb 2 pm to 4 pm $569,900

7718 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

22044

3263 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,665,000

3440 Sleepy Hollow Rd Noon to 2 pm $575,000

3144 Valley Lane 1 pm to 4 pm $719,900

3222 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $609,900

22046

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,599,900

411 Midvale St 1 pm to 4 pm $1,074,900

145 Rees Pl Noon to 3 pm $919,000

103 George Mason Road W 2 pm to 4 pm $1,159,000

204 W.Marshall St 2 pm to 4 pm $1,409,000

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,159,000

GREAT FALLS

22066

10023 Colvin Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,774,800

322 Sinegar Pl 2 pm to 4 pm $1,049,000

10010 Park Royal Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

835 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

9509 Brian Jac Lane 1 pm to 4 pm $1,125,000

11610 Air View Lane 2 pm to 4 pm $1,950,000

11566 Seneca Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,425,000

10127 Nedra Dr 1 pm to 4 pm $1,265,000

914 Leigh Mill Rd 2 pm to 5 pm $1,250,000

HERNDON

20170

1603 Nathan Lane 2 pm to 4 pm $429,900

1216 Rowland Dr 2:30 pm to 5 pm $697,900

1503 Thurber St Noon to 3 pm $650,000

1534 Thurber St 1 pm to 3 pm $749,000

502 Hollingsworth Terrace Noon to 3 pm $625,000

545 Florida Ave #202 Noon to 3 pm $199,000

20171

2934 Harvest Glen Ct 1 pm to 4 pm $720,000

2936 Blue Holly Lane 1 pm to 4 pm $855,000

2537 Banshire Dr 1 pm to 4 pm $2,095

2507 Clover Field Cir 1 pm to 3:30 pm $439,990

12705 Firenze Ct 1 pm to 4 pm $599,999

13506 Copper Bed Rd 2 pm to 4 pm $699,900

LORTON

22079

9032 Swans Creek Way 1 pm to 4 pm $990,000

9253 Cardinal Forest Lane #201 2 pm to 4 pm $230,000

11836 Harley Rd 1 pm to 4:30 pm $975,000

6013 River Dr 1 pm to 3 pm $1,395,000

9501 Peniwill Dr 2 pm to 4 pm $999,900

7837 Dogue Indian Cir 1 pm to 3 pm $399,000

8228 Gunston Commons Way Noon to 3 pm $525,000

9221 Ox Rd 1 pm to 4 pm $774,990

8924 Mayhew Ct 1 pm to 4 pm $609,900

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

9255 Cardinal Forest Lane #201 1 pm to 4 pm $215,000

9619 Potters Hill Cir 2 pm to 4 pm $490,000

9521 5th Pl Noon to 3 pm $850,000

8015 Apollo St 2 pm to 4 pm $624,900

8332 Middle Ruddings Dr 1 pm to 4 pm $584,900

9183 Marovelli Forest Dr 2 pm to 4 pm $924,999

8333 Middle Ruddings Dr Noon to 2 pm $625,000

MCLEAN

22101

6832 Chelsea Rd 2 pm to 4 pm $922,500

1943 Lorraine Ave 2 pm to 4 pm $1,980,000

6514 Brawner St 2 pm to 4 pm $2,249,000

6721 Benjamin St 2 pm to 4 pm $2,649,000

1819 Deer Dr 1 pm to 4 pm $849,950

6928 Butternut Ct 2 pm to 4 pm $2,249,000

1333 Lawson Lane 2 pm to 4 pm $940,000

6840 Fairway St 1 pm to 4 pm $1,149,000

7024 Little Leaf Linden Lane 1 pm to 4 pm $1,250,000

6816 Sorrel St 2 pm to 4 pm $3,695,000

7313 Churchill Rd 3 pm to 5 pm $1,480,000

6815 Tennyson Dr 2 pm to 4 pm $1,385,000

6020 Woodland Ter Noon to 2 pm $2,750,000

22102

8907 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,985,000

1051 Bellview Rd Noon to 3 pm $1,795,000

1517 Lincoln Way #204 1 pm to 4 pm $379,500

7827 Langley Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

878 Alvermar Ridge Dr 2 pm to 4 pm $3,495,000

8722 Woodside Ct 1 pm to 4 pm $4,850

7518 Old Dominion Dr 1 pm to 3 pm $949,500

OAK HILL

20171

2628 Paddock Gate Ct 1 pm to 4 pm $769,900

OAKTON

22124

2903 Bree Hill Rd 1 pm to 4 pm $759,500

2931 Oakborough Sq 2 pm to 4 pm $579,900

10212 Oakton Terrace Rd #10212 1 pm to 3 pm $330,000

11211 Cranbrook Lane 1 pm to 4 pm $865,000

10511 Miller Rd 1 pm to 4 pm $839,995

2709 Clarkes Landing Dr 1 pm to 3 pm $830,000

3115 Fox Den Lane 1 pm to 4 pm $725,000

2817 Jermantown Rd #506 1 pm to 3 pm $299,999

2979 Westhurst Lane 1 pm to 3 pm $1,350,000

10502 Miller Rd 1 pm to 4 pm $999,900

3179 Summit Square Dr #2-B8 1 pm to 3 pm $309,000

12020 Wayland Street Noon to 3 pm $1,049,000

11414 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $949,000

11470 Foxclove Rd 1 pm to 4 pm $1,375,000

12020 Wayland St Noon to 3 pm $1,049,000

2931 Oakborough Square 2 pm to 4 pm $579,900

12100 Vale Rd 1 pm to 4 pm $925,000

12012 Vale Rd Noon to 3 pm $679,900

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $224,900

RESTON

20190

1851 Stratford Park Pl #309 1 pm to 3 pm $370,000

11500 Fairway Dr #107 1 pm to 3 pm $549,900

11990 Market St #217 2 pm to 4 pm $735,000

1388 Park Lake Dr 1 pm to 4 pm $795,000

1605 Greenbriar Ct 1 pm to 4 pm $774,950

20191

11844 Breton Ct #19a 1 pm to 3:30 pm $348,000

2166 Whisperwood Glen Lane 1 pm to 4 pm $389,000

1942 Lakeport Way 2 pm to 4 pm $635,000

11900 Breton Ct #5a 1 pm to 4 pm $345,000

2021 Wethersfield Ct 1 pm to 4 pm $499,990

11408 Tanbark Dr Noon to 3 pm $659,900

11844 Breton Court 1 pm to 3:30 pm $348,000

2257 Cedar Cove Ct 2 pm to 4 pm $624,900

2103 Glencourse Lane 1 pm to 4 pm $450,000

1803 Pepperridge Lane 10 am to Noon $750,000

20194

11806 Great Owl Cir 2 pm to 4 pm $555,000

1281 Wedgewood Manor Way 1 pm to 4 pm $598,500

1305 Vintage Pl 1 pm to 4 pm $454,900

1592 Stowe Rd 1 pm to 4 pm $749,900

1311 Pavilion Club Way 1 pm to 4 pm $839,000

1437 Waterfront Rd 1 pm to 4 pm $975,000

SPRINGFIELD

22150

6420 Zekan Lane 1 pm to 4 pm $500,000

7101 Neuman St 2 pm to 4 pm $1,150,000

7225 Gormel Dr 2 pm to 4 pm $950,000

22151

8135 Drayton Lane 1 pm to 4 pm $749,900

22152

7831 Glenister Dr Noon to 3 pm $525,000

7227 Olde Lantern Way 1 pm to 3 pm $450,000

5919 Veranda Dr 1 pm to 4 pm $569,900

7037 Solomon Seal Ct 2 pm to 3 pm $474,000

7104 Galgate Dr 1 pm to 3 pm $625,000

8020 Tanworth Ct 1 pm to 4 pm $499,999

8985 Omega Ct 2 pm to 4 pm $470,786

8985 Omega Ct 2 pm to 4 pm $2,625

6723 Huntsman Blvd 1 pm to 4 pm $539,000

22153

7690 Oak Field Ct 2 pm to 4 pm $825,000

7414 Spring Tree Dr 2 pm to 4 pm $405,000

7610 Glenville Ct 1 pm to 4 pm $562,000

8020 Pohick Rd 2 pm to 4:30 pm $929,990

7690 Oak Field Court 2 pm to 4 pm $825,000

7116 Sontag Way 1 pm to 4 pm $599,999

9011 Maritime Ct 1 pm to 4 pm $635,000

VIENNA

22180

622 Tapawingo Rd SW 2 pm to 4 pm $1,544,500

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,499,999

306 Ayito Rd SE 1 pm to 4 pm $1,799,000

468 West St NW Noon to 3 pm $1,399,900

105 Saint Andrews Dr NE 2 pm to 4 pm $1,699,999

440 Windover Ave NW 1 pm to 4 pm $799,900

515 Walker St SW 2 pm to 4 pm $824,900

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,725,000

8516 Wedderburn Station Dr 1 pm to 4 pm $1,374,900

8405 Wesleyan St 1 pm to 3:30 pm $689,900

22181

2713 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,274,285

2709 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,293,622

9554 Pine Cluster Cir 1 pm to 4 pm $742,500

9490 Virginia Center Blvd #128 2 pm to 4 pm $259,000

2025 Post Rd 2 pm to 4 pm $795,000

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

22182

10295 Dunn Meadow Rd 1 pm to 4 pm $899,000

1281 Serenity Woods Lane 2 pm to 4 pm $2,090,000

10502 Mount Sunapee Rd 2 pm to 4 pm $975,000

10187 Hillington Ct 1 pm to 4 pm $914,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,559,900

2317 Sawtooth Oak Ct 2 pm to 4 pm $925,000

1545 Victoria Farms Lane 1 pm to 4 pm $1,549,000

2018 Meadow Springs Dr 1 pm to 4 pm $698,000

2205 Chestertown Dr 1 pm to 4 pm $759,900

10309 Forest Maple Rd 1 pm to 4 pm $1,399,900

1804 Brooktrail Ct 1 pm to 4 pm $1,249,888

1429 Trapline Ct 2 pm to 4 pm $925,000

9808 Fosbak Dr 1 pm to 4 pm $815,000

1406 Southwind Ct 1 pm to 4 pm $965,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

10863 King Nobel Lane 1 pm to 4 pm $415,000

12423 Rebel Oaks Trl Noon to 3 pm $364,999

BROAD RUN

20137

5699 Honilea Dr 1 pm to 4 pm $610,000

DELAPLANE

20144

3833 Sage Rd 2 pm to 4 pm $539,000

4066 Rolling Hills Dr 2 pm to 4 pm $499,000

MIDLAND

22728

6398 Stoney Rd 1 pm to 3 pm $350,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $950,000

5499 Carletans Lane 1 pm to 4 pm $639,900

WARRENTON

20186

7949 Wellington Dr 1 pm to 4 pm $995,000

9903 Cobblestone Dr Noon to 3 pm $427,900

332 Preston Dr 1 pm to 4 pm $485,000

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $599,900

20187

6827 Grays Mill Rd 1 pm to 3 pm $310,000

6876 Mill Valley Dr 1 pm to 3 pm $685,900

8793 Green Rd 1 pm to 5 pm $765,000

7340 Fleetwood Ct 2 pm to 4 pm $419,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25800 Success Dr 2 pm to 4 pm $625,000

25174 Mineral Springs Cir 1 pm to 4 pm $595,000

40171 Monroe Valley Pl Noon to 3 pm $1,799,999

39984 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $1,795,000

41838 Diabase Sq 1 pm to 3 pm $399,000

39181 Aldie Rd #lot 2 Noon to 2 pm $630,000

24148 Heather Hill Pl 2 pm to 4 pm $759,990

24837 Culbertson Ter 1 pm to 4 pm $519,900

ASHBURN

20147

20946 Winola Ter 2 pm to 4 pm $624,900

43684 Balmoral Ter 11 am to 2 pm $474,500

21780 Findon Ct 1 pm to 4 pm $349,800

19862 Mellon Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

20576 Snowshoe Sq #302 1 pm to 3:30 pm $274,000

20714 Golden Ridge Dr 1 pm to 3 pm $625,000

20769 Rainsboro Dr 1 pm to 4 pm $640,000

44208 Shady Glen Ter 1 pm to 4 pm $340,000

19924 Augusta Village Pl 2 pm to 4 pm $834,900

44456 Livonia Ter 1 pm to 4 pm $490,000

19917 Interlachen Cir 1 pm to 4 pm $929,900

20148

23499 Adagio Ter 1 pm to 4 pm $519,999

23416 Gardenwalk Dr 1 pm to 4 pm $639,900

22678 Verde Gate Ter 1 pm to 4 pm $315,000

41641 Bloomfield Path St 1 pm to 4 pm $914,888

21038 Athens St 2 pm to 4 pm $700,000

22015 Eastcreek Dr 1 pm to 4 pm $869,900

42588 Cardinal Trace Ter 1 pm to 3 pm $364,000

43225 Loudoun Reserve Dr 2 pm to 4 pm $475,000

43724 Piedmont Hunt Ter 2 pm to 4 pm $498,000

42269 Riggins Ridge Ter 1 pm to 3 pm $589,000

43151 Clarendon Sq 2 pm to 4 pm $669,000

HAMILTON

20158

17265 Vannes Ct 1 pm to 3:30 pm $714,999

17583 Madison Ave 1 pm to 3 pm $569,900

LEESBURG

20175

39666 Surreyfield Way 1 pm to 4 pm $617,000

40465 Amanda Ct 2 pm to 4 pm $4,600

18 Ayr St SW 1 pm to 3 pm $549,999

21 Linden Hill Way SW 1 pm to 4 pm $515,000

39529 Whispering Brook Pl 1 pm to 4 pm $959,000

502 Sunset View Ter SE #303 1 pm to 4 pm $279,900

19801 Aldie Burn Lane 1 pm to 3 pm $970,000

655 Tammy Ter SE 1 pm to 3 pm $350,000

17625 White Gate Pl Noon to 3 pm $975,000

40195 Browns Creek Pl 1 pm to 5 pm $819,900

40637 Greyhouse Pl 1 pm to 4 pm $1,199,000

437 Foxridge Dr SW 1 pm to 4 pm $414,900

20500 Norman Pl 1 pm to 3 pm $785,000

333 Whipp Dr SE 1 pm to 4 pm $555,900

40863 Robin Cir 1:30 pm to 3:30 pm $995,000

20276 Dawson Mill Place 2 pm to 4 pm $779,000

895 Rhonda Pl SE 1 pm to 4 pm $615,000

17831 Sunrise View Ct 1 pm to 3 pm $995,000

20276 Dawson Mill Pl 2 pm to 4 pm $779,000

481 Kornblau Ter SE #g2f 1 pm to 3 pm $465,000

20176

16810 Old Waterford Rd 1 pm to 4 pm $799,000

501 North St NE 1 pm to 3 pm $433,500

41613 Swiftwater Dr 1 pm to 4 pm $798,000

923 Smartts Lane NE 1 pm to 3 pm $325,000

43577 Purple Aster Ter 1 pm to 3:30 pm $629,700

43374 Coton Commons Dr 1 pm to 4 pm $724,000

43613 Carradoc Farm Ter NE 2 pm to 4 pm $699,900

43263 Parkers Ridge Dr 1:30 pm to 3 pm $1,244,900

41821 Conklin Dr 1 pm to 3 pm $575,000

19440 Mill Dam Pl 1 pm to 3 pm $785,000

1119 Huntmaster Ter NE #201 2 pm to 4 pm $195,000

14350 Loyalty Rd 1 pm to 3 pm $775,000

18321 Buccaneer Ter 2 pm to 4 pm $644,900

18788 Ridgeback Ct 1 pm to 4 pm $1,249,000

1228 Barksdale Dr NE 1 pm to 3 pm $550,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,499,999

17545 Old Waterford Rd 1 pm to 4 pm $1,089,000

43324 Crystal Lake St 1 pm to 3 pm $849,900

1717 Taymount Ter NE 1 pm to 3 pm $465,000

LOVETTSVILLE

20180

39598 Rickard Rd 1 pm to 4 pm $549,900

12020 Morningstar Pl 1 pm to 3 pm $515,000

12060 Catoctin Farm Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

MIDDLEBURG

20117

23636 Grasty Pl 1 pm to 4 pm $800,000

204 Chestnut St 1 pm to 4 pm $585,000

23308 Mersey Rd 1 pm to 4 pm $899,000

23443 Melmore Pl 1 pm to 4 pm $925,000

POTOMAC FALLS

20165

20256 Island View Ct 1 pm to 4 pm $919,000

PURCELLVILLE

20132

19348 Lancer Cir 1 pm to 4 pm $799,000

211 Croft Sq 1 pm to 4 pm $414,900

629 Wintergreen Dr 1 pm to 4 pm $519,999

17251 Castle Ct 1 pm to 3 pm $485,000

19945 Telegraph Springs Rd 1 pm to 4 pm $779,000

20141 Colchester Rd 1 pm to 4 pm $990,000

570 Nursery Ave 1 pm to 4 pm $574,900

36290 Silcott Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,099,000

37038 Cardigan Pl 1 pm to 4 pm $734,000

18825 Airmont Rd 1 pm to 4 pm $699,000

18600 Humphery Lane 1 pm to 4 pm $819,900

ROUND HILL

20141

41 Main St Noon to 2 pm $519,000

17554 Lethridge Cir 1 pm to 4 pm $460,000

34905 Gidney Ct 1 pm to 4 pm $769,000

4 Clara Mae 1 pm to 3 pm $649,800

STERLING

20164

45462 Bluemont Junction Sq 1 pm to 3 pm $355,000

710 Giles Pl 1 pm to 4 pm $312,500

239 Greenfield Ct 2 pm to 4 pm $304,900

211 Sugarland Run Dr 2 pm to 4 pm $319,900

904 Windsor Ct 1 pm to 4 pm $272,500

312 Lincoln Ave N 1 pm to 4 pm $435,000

602 Selden Island Way 1 pm to 3 pm $517,000

8 Silo Mill Ct 1 pm to 4 pm $400,000

20165

46774 Graham Cove Sq 2 pm to 4 pm $399,500

20258 Island View Ct 1 pm to 4 pm $905,000

20909 Solomons Ct 1 pm to 4 pm $625,000

11371 Jackrabbit Ct 2 pm to 4 pm $1,699,000

114 Country Rd 1 pm to 4 pm $524,900

20663 Ashleaf Ct 2 pm to 4 pm $624,990

20884 Great Falls Forest Dr 1 pm to 1 pm $720,000

4 Bentley Dr Noon to 3 pm $509,000

20907 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $424,900

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,225,000

20166

45668 Livingstone Station St 1 pm to 4 pm $465,000

24108 Eland Pl 1 pm to 4 pm $699,990

45567 Hutchens Sq 2 pm to 4 pm $375,000

WATERFORD

20197

38996 Old Stage Pl 1 pm to 4 pm $835,000

38638 Old Wheatland Rd 1 pm to 4 pm $799,000

40815 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $859,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9149 Weathersfield Dr 1 pm to 4 pm $475,000

9195 Ribbon Falls Loop 1 pm to 3 pm $459,990

9145 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $365,000

DUMFRIES

22025

15324 Edgehill Dr 1 pm to 4 pm $420,000

5267 Spring Branch Blvd 2 pm to 4 pm $265,000

GAINESVILLE

20155

13803 Bridlewood Dr Noon to 3 pm $469,900

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4:30 pm $1,395,000

8424 Bearhurst Dr 1 pm to 4 pm $989,888

4740 Angus Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

14383 Fowlers Mill Drive 1 pm to 3 pm $384,900

4510 Old Field Dr 1 pm to 4 pm $509,900

7822 Culloden Crest Lane Noon to 2 pm $371,900

7908 Culloden Crest Lane Noon to 3 pm $469,900

15850 Spyglass Hill Loop 2 pm to 4 pm $1,549,000

7405 Brunson Cir 1 pm to 3 pm $329,900

7209 Winnipeg Ct 1 pm to 4 pm $574,900

8377 Pedigrue Ct 1 pm to 4 pm $845,900

8093 Tysons Oaks Ct 1 pm to 4 pm $625,000

HAYMARKET

20169

14009 Holcrest Ct 1 pm to 3 pm $585,000

14300 Chalfont Dr 1 pm to 3 pm $615,000

5789 Serengeti Ct 1 pm to 4 pm $629,000

15728 Rachel Pl 1 pm to 3:30 pm $690,000

15781 Palmer Lane 1 pm to 4 pm $700,000

15528 Fassels Ct 1 pm to 4 pm $539,900

15501 Mellon Ct 2 pm to 4 pm $795,000

15467 Championship Dr 1 pm to 3 pm $689,000

4300 Chimneys West Dr 1 pm to 4 pm $1,175,000

5833 Brandon Hill Loop Noon to 3 pm $789,900

14150 Harclief Ct Noon to 3 pm $799,000

MANASSAS

20109

9035 Brewer Creek Pl 1 pm to 4 pm $380,000

20110

8591 Fitzgerald Farms Ct 2 pm to 4 pm $485,000

10327 Butternut Cir 1 pm to 3 pm $309,989

9636 Park St 1 pm to 3 pm $535,000

9508 Sandy Ct 1 pm to 3 pm $369,000

9806 Hutchison Lane 1 pm to 3 pm $399,900

8817 Peabody St Noon to 3 pm $409,000

10560 Coral Berry Dr 1 pm to 3 pm $525,000

8919 Quarry Rd Noon to 3 pm $334,900

9977 Leander Lane 1 pm to 3 pm $383,900

9810 Hutchison Lane Noon to 3 pm $385,000

9949 Confederate Trl Noon to 2 pm $399,999

9594 Basilwood Dr 1 pm to 3 pm $389,900

20111

6032 Lady Slipper Lane Noon to 2 pm $739,900

20112

10617 Tattersall Dr 1 pm to 4 pm $499,900

7794 Fern Oak Ct 1 pm to 3 pm $524,900

13427 Celtic Lane Noon to 2 pm $399,900

10461 Genna Lane 1 pm to 4 pm $454,900

11961 Coloriver Rd 1 pm to 4 pm $630,000

12073 Lancers Ct 1 pm to 4 pm $649,900

7982 Counselor Rd 2 pm to 4 pm $494,900

MANASSAS PARK

20111

332 Moseby Ct #17 1 pm to 4 pm $270,000

NOKESVILLE

20181

13145 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $810,000

9653 Marlette Dr Noon to 3 pm $689,900

WOODBRIDGE

22191

1140 Marseille Lane Noon to 3 pm $619,000

2251 Kew Gardens Dr 1 pm to 4 pm $285,000

16710 Shackleford Way 11 am to 3 pm $449,999

2709 Bulkhead Dr 2 pm to 4 pm $479,900

859 Steamboat Landing Ct 1 pm to 4 pm $649,900

1400 Cranes Bill Way 1 pm to 4 pm $385,000

710 Vestal St 1 pm to 3 pm $439,999

500 Belmont Bay Dr #407 1 pm to 3 pm $334,900

1863 Wigglesworth Way Noon to 3 pm $314,900

22192

11766 Gascony Pl 1 pm to 4 pm $375,000

11571 Nellings Pl 1 pm to 3 pm $369,900

3065 Shagwood Ct 2 pm to 4 pm $449,900

3646 Bracknell Dr 1 pm to 4 pm $394,500

11709 Critton Cir 1 pm to 4 pm $339,900

12714 Knightsbridge Dr 2 pm to 4 pm $589,900

2407 Drexel St 1 pm to 4 pm $384,900

4126 Hampstead Lane 1 pm to 4 pm $335,000

13207 Oak Farm Dr 1 pm to 4 pm $485,000

22193

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $469,900

5257 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $524,900

5400 Lomax Way 1 pm to 4 pm $415,000

13241 Nickleson Dr 2 pm to 4 pm $409,000

5039 Lynwood Dr 1 pm to 3:30 pm $364,999

3381 Brahms Dr 1 pm to 4 pm $330,000

5663 Neddleton Ave 2 pm to 4 pm $429,900

5525 Hope Hill Ave 1 pm to 3 pm $629,000

13355 Pocono Ct 1 pm to 4 pm $399,500

14952 Amaranth Ct Noon to 3 pm $429,990

5608 Roundtree Dr 1 pm to 4 pm $340,900

15046 Ardmore Loop Noon to 2 pm $299,000

13850 Redford Lane 2 pm to 4 pm $399,900

3993 Cardinal Crest Dr 1 pm to 4 pm $389,000

4102 Granby Rd 1 pm to 4 pm $284,900

3670 Ketchum 1 pm to 3 pm $524,990

13048 Terminal Way 1 pm to 3 pm $300,000

4309 Hemingway Dr 1 pm to 4 pm $299,000

13313 Kelsey Ct 1 pm to 4 pm $290,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

402 Castleton View Rd 1 pm to 4 pm $849,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

22 Coachman Cir 2 pm to 4 pm $699,999

504 Ridgecrest Ct 1 pm to 3 pm $239,000

3418 Aquia Dr 1 pm to 3 pm $364,900

6 Signal Way 1 pm to 3 pm $595,000

1119 Richmond Dr 1 pm to 4 pm $347,500

50 Mason Lane 2 pm to 4 pm $388,900

15 Pin Oak Ct 1 pm to 4 pm $394,900

316 Shields Rd 2 pm to 4 pm $369,000

26 Nugent Dr Noon to 3 pm $449,900

20 Westhampton Ct 1 pm to 4 pm $415,000

102 Hemlock Dr 1 pm to 4 pm $280,000

22556

105 Gavins Lane Noon to 3 pm $299,999