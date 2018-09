Here’s a list of open houses taking place Sept. 29-30 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1766 Dunton Rd 11 am to 2:30 pm $424,900

1294 Virginia St Noon to 3 pm $774,900

141 Lejeune 11 am to 4 pm $424,990

2040 Puritan Ter 2 pm to 4 pm $399,900

4 Worden Ct 11 am to 1 pm $449,900

986 Bramleigh Lane Noon to 2 pm $599,999

1744 Point No Point Drive 1 pm to 3 pm $659,900

986 Bramleigh Lane Noon to 2 pm $599,999

1705 Nimitz Dr 10 am to Noon $525,000

214 South Cherry Grove Ave Noon to 2 pm $599,500

1744 Point No Point Dr 1 pm to 3 pm $659,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

1620 Belle Dr Noon to 2 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $499,900

214 South Cherry Grove Avenue Noon to 2 pm $599,500

21403

619 Second St 1 pm to 3 pm $824,900

0 Norma Aly Noon to 4 pm $489,900

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

113 Maple Dr 1 pm to 3 pm $479,900

287 Hillsmere Dr 11 am to 2 pm $497,000

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

430 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $585,000

3207 Chrisland Dr 1 pm to 3 pm $704,990

3714 Ramsgate Dr Noon to 3 pm $1,449,999

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $495,000

1131 Lake Heron Dr #1b 11 am to 2 pm $240,000

1131 Lake Heron Drive 11 am to 2 pm $240,000

21409

1840 Pleasant Plains Road 10 am to Noon $1,100,000

602 Candy Ct Noon to 3 pm $1,029,000

1152 Skyway Dr 1 pm to 3 pm $484,000

1174 Ramblewood Dr Noon to 2 pm $415,000

1840 Pleasant Plains Rd 10 am to Noon $1,100,000

ARNOLD

21012

957 Arundel Dr Noon to 2 pm $847,500

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

304 Jones Station Rd 2 pm to 4 pm $369,900

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $729,900

88 Shadbush Way Noon to 5 pm $531,017

596 Kevins Dr Noon to 3 pm $569,900

457 Cedar Haven Road 1 pm to 3 pm $839,900

927 Juliet Lane 11 am to 1 pm $410,000

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

800a Barrett Ave 1 pm to 3 pm $368,900

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $604,990

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $729,900

457 Cedar Haven Rd 1 pm to 3 pm $839,900

931 Whitstable Blvd Noon to 2 pm $435,000

CROFTON

21114

2800 Erics Ct 9:30 am to 11:30 am $519,900

1470 Orleans Ct Noon to 2 pm $239,900

2410 Goldenrain Ct 11 am to 3 pm $634,900

1928 Pawlet Dr 11 am to 1 pm $215,000

2415 Goldenrain Ct 11 am to 3 pm $559,900

CROWNSVILLE

21032

682 N. Riverside Drive 1 pm to 4 pm $744,000

1218 Severnview Drive 1 pm to 3 pm $850,000

1119 Valentine Creek Drive 1 pm to 4 pm $474,900

2032 Penderbrooke Dr 1 pm to 3 pm $750,000

682 N. Riverside Dr 1 pm to 4 pm $744,000

1218 Severnview Dr 1 pm to 3 pm $850,000

1119 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $474,900

DAVIDSONVILLE

21035

904 William Meade Ct Noon to 2 pm $850,000

2408 Fox Creek Lane 2 pm to 4 pm $918,500

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $899,000

EDGEWATER

21037

413a Cedar Grove Rd Noon to 2 pm $325,000

1427 Mildred Pl Noon to 2 pm $355,000

301 Dawnwood Dr 2 pm to 4 pm $479,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $674,000

3203 Brezina Pl Noon to 2 pm $524,000

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $409,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $459,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $399,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

GAMBRILLS

21054

1010 Carbondale Way Noon to 2 pm $374,900

2605 Chapel Lake Dr #307 Noon to 4 pm $235,000

2431 Macallister Lane 2 pm to 4 pm $750,000

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $849,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $774,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

594 Saint Marys Ave Noon to 2 pm $425,000

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Road Noon to 4 pm $774,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

GLEN BURNIE

21060

7207 Stallings Drive Noon to 2 pm $469,950

929 Thurston Lane 10 am to 6 pm $399,490

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $323,197

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $329,730

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $327,830

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $325,337

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

113 Pond View Dr Noon to 5 pm $309,820

7405 Macon Dr 1 pm to 3 pm $348,000

7063 Ingrahm Dr 1 pm to 4 pm $315,000

630 Bracey Drive 1 pm to 3 pm $439,900

7207 Stallings Dr Noon to 2 pm $469,950

7510 Mccray Ct 1 pm to 3 pm $350,000

475 Renfro Ct 10 am to 2 pm $250,000

630 Bracey Dr 1 pm to 3 pm $439,900

7727a Overhill Rd Noon to 2 pm $339,900

729 Apple Orchard Dr 1 pm to 3 pm $330,000

220 Tanner Lane 11 am to 1 pm $343,000

350 Gaylor Rd 1 pm to 3 pm $374,900

7510 Mccray Court 1 pm to 3 pm $350,000

21061

10 Glen Oak Lane NW 10 am to 1 pm $279,900

8102 Phirne Road E 2 pm to 4 pm $314,900

7507 Resch Loop 11 am to 4 pm $306,990

1403 Houghton Rd 1 pm to 3 pm $1,500

8102 Phirne Rd E 2 pm to 4 pm $309,900

390 4th Ave N 2 pm to 4 pm $314,900

HANOVER

21076

6211 Autumn Haven Ct 1 pm to 3 pm $499,900

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $436,677

2920 Koens Ct #2 1 pm to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #3 1 pm to 4:30 pm $389,990

2920 Koens Ct #1 1 pm to 4:30 pm $334,990

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

8271 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $490,100

2112 Nottoway Drive Dr 11:30 am to 4 pm $595,220

8204 Meadowood Dr #1 11:30 am to 4 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #2 11:30 am to 4 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #3 11:30 am to 4 pm $489,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $472,399

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $470,095

2650 Shade Branch Rd 2 pm to 3 pm $387,000

1379 Ridge Commons Blvd 1 pm to 3 pm $389,900

7542 Stoney Run Dr #b 11 am to 2 pm $345,000

1624 Hardwick Court 1 pm to 3 pm $249,300

1713 Fieldstone Ct #6 2 pm to 4 pm $337,500

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $536,900

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

7708 Siden Dr 1 pm to 3 pm $330,000

1624 Hardwick Ct #202 1 pm to 3 pm $249,300

7530 Stoney Run Dr #a 1 pm to 3 pm $316,900

HARWOOD

20776

2a Harwood Dr Noon to 3 pm $624,000

LAUREL

20707

36 Avondale St 11 am to 2 pm $479,000

320 Carroll Ave 1 pm to 3 pm $260,000

20708

9301 Player Dr #112 Noon to 4 pm $225,000

9806 Farm Pond Rd Noon to 2 pm $485,000

20723

8628 Doves Fly Way Noon to 5 pm $630,000

8604 Doves Fly Way Noon to 5 pm $698,750

8636 Doves Fly Way Noon to 5 pm $790,521

9325 Kendal Circle 1 pm to 3 pm $350,000

8628 Waterside Ct 1 pm to 4 pm $824,500

9325 Kendal Cir 1 pm to 3 pm $350,000

8745 Polished Pebble Way 1 pm to 4 pm $524,900

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

20724

3225 Orient Fishtail Rd 11 am to 1 pm $350,000

3520 Tribeca Trl #8 11 am to 2 pm $399,990

3637 Marcey Creek Rd 11 am to 1 pm $319,950

8617 Red Rock Lane 1 pm to 3 pm $369,000

14 Little River Rd 1 pm to 3 pm $449,900

LINTHICUM

21090

309 Twin Oaks Rd 11 am to 1 pm $319,489

LINTHICUM HEIGHTS

314 Church Cir 11 am to Noon $374,900

6430 Orchard Rd S 1 pm to 3 pm $384,900

MILLERSVILLE

21108

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $409,000

8235 Chalet Ct 10 am to 1 pm $292,900

ODENTON

21113

2423 Killarney Ter Noon to 2 pm $380,000

1026 Meandering Way Noon to 2 pm $375,000

813 Phyllis St 11:30 am to 2 pm $609,000

2313 Golden Chapel Rd Noon to 2 pm $479,900

1204 Hillcrest Rd Noon to 2 pm $379,900

704 Rock Elm Ct Noon to 2 pm $445,000

518 Icy Run Ter 1 pm to 2 pm $255,000

2553 Blue Water Blvd 2 pm to 4 pm $289,900

939 Arkblack Ter Noon to 2 pm $385,000

949 Citrine Way Noon to 2 pm $375,000

703 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $315,000

359 Chessington Dr Noon to 2 pm $319,900

949 Citrine Way Noon to 2 pm $375,000

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1473 Catbriar Way Noon to 5 pm $749,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $609,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $559,990

3091 Spring Pepper Ct Noon to 5 pm $599,990

ORCHARD BEACH

21226

7808 Waterview Dr 2 pm to 4 pm $299,999

PASADENA

21122

7844 Camp Road 11 am to 1 pm $320,000

7931 Elizabeth Rd Noon to 2 pm $340,000

8214 Elkwood Ct Noon to 2 pm $410,000

5 Sonora Drive 11 am to 2 pm $389,000

125 Dales Way Drive Noon to 4 pm $745,000

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

6 Maple Ave 1 pm to 4 pm $329,900

247 Magothy Cove Court Noon to 2 pm $535,000

916 11th St Noon to 3 pm $288,000

7965 Meridian Dr Noon to 5 pm $479,990

237 Carvel Rd Noon to 3 pm $369,900

8086 Ventnor Rd Noon to 2 pm $585,000

7844 Camp Rd 11 am to 1 pm $320,000

125 Dales Way Dr Noon to 4 pm $745,000

247 Magothy Cove Ct Noon to 2 pm $535,000

7735 Jones Dr 2 pm to 4 pm $429,900

220 Oak Hollow Ct 11 am to 1 pm $774,337

5 Sonora Dr 11 am to 2 pm $389,000

228 Harlem Rd Noon to 3 pm $609,000

7646 4th St 1 pm to 3 pm $289,900

RIVA

21140

1300 Breckenridge Cir 11 am to 1 pm $409,900

SEVERN

21144

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $300,000

7414 Campbell Drive 1 pm to 3 pm $549,990

1804 Manet Ct 11 am to 1 pm $440,000

7414 Campbell Dr 1 pm to 3 pm $549,990

1802 Battlement Ct 1 pm to 3 pm $339,000

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $495,990

1007 Cortana Ct Noon to 5 pm $602,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $515,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $535,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $585,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $510,990

SEVERNA PARK

21146

354 Hartman Drive Noon to 2 pm $500,000

494 Erin Garth 1 pm to 4 pm $559,000

205 Kathy Ct 1 pm to 3 pm $524,999

210 Lower Magothy Beach Rd 11 am to 1 pm $439,900

473 Blackshire Rd 11 am to 1 pm $549,900

809 Baltimore Annapolis Blvd 1 pm to 3 pm $349,500

354 Hartman Dr Noon to 2 pm $500,000

809 Baltimore Annapolis Boulevard 1 pm to 3 pm $349,500

TRACYS LANDING

20779

6555 Clagett Ave Noon to 2 pm $649,999

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

6755 Old Bayside Road 1 pm to 3 pm $559,900

2218 Ivy Lane 1 pm to 3 pm $299,900

6755 Old Bayside Rd 1 pm to 3 pm $559,900

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct 1 pm to 4 pm $549,900

6353 Audubon Ct Noon to 2 pm $434,900

HUNTINGTOWN

20639

4220 Camp Kaufmann Rd 11 am to 1 pm $449,000

4325 Pleasant Ct Noon to 2:30 pm $489,900

3102 Great Reward Way Noon to 5 pm $539,000

LUSBY

20657

643 Gunsmoke Trl 11 am to 1 pm $194,900

1368 Gregg Dr 1 pm to 4 pm $649,900

120 Walnut Cove Dr 10 am to 1 pm $399,000

NORTH BEACH

20714

890 Linden Avenue Noon to 2 pm $899,000

890 Linden Ave Noon to 2 pm $899,000

OWINGS

20736

2415 Kerry Ann Lane 11 am to 2 pm $389,000

PRINCE FREDERICK

20678

115 Thoroughbred Dr Noon to 2 pm $389,000

1280 Lottie Fowler Rd 10 am to 1 pm $385,000

2470 Wood Acres Ct 11 am to 1 pm $399,900

559 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $339,043

571 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $309,909

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $324,938

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4:30 pm $325,543

2105 Grays Rd Noon to 2 pm $274,900

484 English Oak Lane 11 am to 1 pm $309,999

ST. LEONARD

20685

6010 Hillside Rd 11 am to 1 pm $349,000

2345 Delight Ct 11 am to 1 pm $525,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

801 Pennino Ct 1 pm to 4 pm $450,000

800 Naeve Ct 1 pm to 4 pm $489,990

BRANDYWINE

20613

14111 Kydan Ct Noon to 2 pm $389,000

7200 Sudley Ave Noon to 3 pm $449,950

BRYANS ROAD

20616

5204 Greenville Dr 10 am to 2 pm $320,000

5252 Greenville Dr Noon to 3 pm $310,000

CHARLOTTE HALL

20622

30570 Lakota Lane 2 pm to 4 pm $439,900

COBB ISLAND

20625

17316 Vickers Dr 10 am to 11 am $229,900

HUGHESVILLE

20637

6995 Pale Morning Ct 10 am to 2 pm $614,900

6722 Caddis Pl 10 am to 2 pm $580,000

INDIAN HEAD

20640

3650 Laurel Dr Noon to 2 pm $359,900

LA PLATA

20646

1009 Martin Dr Noon to 2 pm $404,900

MARBURY

20658

4085 Sweetman Rd 2 pm to 4 pm $370,000

MECHANICSVILLE

20659

27090 Mill Seat Dr 1 pm to 3 pm $338,000

27022 Dogwood Lane 11:30 am to 1:30 pm $319,900

27930 Old Village Rd 1 pm to 2 pm $379,900

29745 Vincent Cir 11 am to 2 pm $315,000

WALDORF

20601

3538 Pipestone Pl 2 pm to 4 pm $309,000

5012 Nicholas Rd Noon to 3 pm $320,000

5460 Ingersoll Pl 11 am to 2 pm $499,900

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

3441 Cherrywood Pl 2 pm to 4 pm $725,000

20602

4616 La Costa Lane 11 am to 1 pm $425,000

20603

4107 Lancaster Cir Noon to 3 pm $329,999

WHITE PLAINS

20695

11383 Tolkien Ave Noon to 3 pm $315,890

3789 Tarrington Pl 1 pm to 5 pm $359,500

3483 Highgrove Dr 1 pm to 3 pm $429,000

4020 Edmonton Ct N 1 pm to 3 pm $414,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

507 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $417,990

1205 Tide Lock St Noon to 4 pm $374,990

706 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $405,990

703 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $405,990

1201 Tide Lock St Noon to 4 pm $388,990

801 Central Ave Noon to 4 pm $358,990

1203 Tide Lock St Noon to 4 pm $347,990

509 Martins Creek Dr Noon to 4 pm $429,990

704 Pottersfield Ct Noon to 4 pm $412,990

1207 Tide Lock St Noon to 4 pm $368,990

802 Central Ave Noon to 4 pm $414,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $409,877

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $464,186

FREDERICK

21701

6505 Springwater Ct #7302 11 am to 1 pm $185,000

Dresden Pl Noon to 4 pm $609,990

Dresden Pl Noon to 4 pm $549,900

1448 Wheyfield Dr 11 am to 1 pm $314,900

9517 Bellhaven Ct 2 pm to 4 pm $290,000

6348 Quinn Rd 1:30 pm to 4 pm $400,000

1009 Mercer Pl 1 pm to 3 pm $465,000

1813 Sebastian Blvd 1 pm to 3 pm $284,900

407 Megan Ct Noon to 3 pm $210,000

21702

1917 Washburn Ct 1 pm to 4 pm $477,115

8128 Claiborne Dr Noon to 2 pm $384,997

7923 Yellow Springs Rd 2:30 pm to 4:30 pm $460,000

409 Grant Pl 1 pm to 3 pm $336,000

21703

630 Cawley Dr Noon to 2 pm $288,000

6523 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $339,990

8 Pendleton Ct #11d 11 am to 1 pm $199,900

6605 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $319,990

6607 Ballenger Run Blvd 11 am to 5 pm $269,990

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $600,000

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $519,990

21704

3640 Holborn Pl #3640 1 pm to 3 pm $285,990

9111 Charterhouse Rd Noon to 2 pm $725,000

4310 Buckeystown Pike 11 am to 1 pm $625,000

9622 Brigadoon Pl 2 pm to 4 pm $369,900

IJAMSVILLE

21754

5920 Duvel St Noon to 2 pm $574,900

JEFFERSON

21755

3818 Bedford Dr 1 pm to 3 pm $369,900

6500 Mountain Church Rd 1 pm to 3 pm $249,900

MIDDLETOWN

21769

3018 Bennies Hill Rd 11 am to 1 pm $450,000

MONROVIA

21770

4434 Tulip Lane 11 am to 5 pm $374,990

4531 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $349,990

4509 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $329,990

4442 Tulip Lane 11 am to 5 pm $354,990

4533 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $384,990

4519 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $299,990

4622 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $494,990

4705 Morning Mews 11 am to 5 pm $470,990

4620 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $510,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4630 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $449,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

MOUNT AIRY

21771

4 Fairview Ave 2 pm to 4 pm $234,900

6623 Jacks Ct Noon to 3 pm $120,000

MYERSVILLE

21773

3900 Highland Ave 1 pm to 3 pm $315,000

NEW MARKET

21774

11026 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $525,000

6762 Hemlock Point Rd 1 pm to 3 pm $399,900

6840 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $516,840

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $476,840

3 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $604,990

2 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $584,990

1 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $569,990

4 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

URBANA

21704

3531 Shady Pines Lane 10 am to 6 pm $549,990

Timber Green Dr - Carrollton 10 am to 6 pm $484,990

8724 Shady Pines Dr 10 am to 6 pm $624,990

Stone Barn Dr - Hopewell 10 am to 6 pm $549,990

3221 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $564,990

3249 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $549,990

3539 Shady Pines Dr 10 am to 6 pm $574,990

3225 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $554,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

5900 Whale Boat Dr #405 1 pm to 3 pm $315,000

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12518 Vincents Way Noon to 5 pm $864,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

12541 Vincents Way Noon to 5 pm $850,990

6110 Flutie Lane 1 pm to 3 pm $859,990

12510 Vincents Way Noon to 5 pm $914,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

6211 Northrop Way 1 pm to 3 pm $950,000

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

10828 Mill Creek Ct 11:30 am to 5 pm $1,079,990

12515 Vincents Way Noon to 5 pm $929,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

COLUMBIA

21044

6601 Gleaming Sand Chase 1 pm to 3 pm $825,000

21045

6207 Deep River Cyn 1 pm to 3 pm $2,350

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $529,900

21046

9555 Many Mile Mews 1 pm to 3 pm $499,900

ELKRIDGE

21075

5798 Paradise Ave 2 pm to 4 pm $387,900

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $399,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

7208 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $325,000

6364 Arbor Way Noon to 2 pm $364,900

ELLICOTT CITY

21042

10209 Blandford Way 1 pm to 3 pm $728,888

11078 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $850,000

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 5 pm $1,239,900

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $995,000

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 5 pm $1,239,900

9728 Cypressmede Dr 1 pm to 3 pm $585,900

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

3324 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

10610 Warburton Ct 1 pm to 3 pm $899,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane 1 pm to 3 pm $849,990

2806 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $710,000

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $999,990

21043

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $829,990

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $819,990

2496 Valley View Way 11 am to 4:30 pm $899,990

7804 Limestone Ct 1 pm to 3 pm $599,900

5203 Font Rd 11 am to 1 pm $679,900

9809 Sawmill Branch Trl 11:30 am to 4:30 pm $734,990

8921 Carls Ct #1q 11:30 am to 4:30 pm $369,990

8920 Carls Ct #3l 11:30 am to 4:30 pm $339,990

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5960 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

11019 Martha Way Noon to 5 pm $949,990

GLENWOOD

21738

15310 Leondina Dr 1 pm to 3 pm $1,749,900

15310 Leondina Drive 1 pm to 3 pm $1,749,900

HIGHLAND

20777

12419 All Daughters Lane Noon to Noon $1,144,900

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

14709 Mccann Farm Rd 1 pm to 3 pm $950,000

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

8302 Woodmont Ave #601 Noon to 5 pm $1,395,000

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,640

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,245,297

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,135,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,624,000

4915 Hampden Lane #208 1 pm to 4 pm $524,990

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,999,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

8302 Woodmont Ave #602 Noon to 5 pm $1,495,000

20816

5101 River Rd #1610 1:30 pm to 4:30 pm $315,000

20817

7580 Westlake Ter #60 10 am to Noon $554,900

BROOKEVILLE

20833

13 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $749,990

14 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $774,990

15 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $799,990

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr 11 am to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $559,990

4409 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $599,990

CHEVY CHASE

20815

3807 Blackthorn St 2 pm to 4 pm $1,199,000

7016 Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $1,099,950

CLARKSBURG

20871

21906 Moorhen St 11 am to 5 pm $530,000

21926 Moorhen St 11 am to 5 pm $649,850

13727 Little Seneca Pkwy 11 am to 5 pm $369,990

13802 Dovekie Ave 11 am to 5 pm $695,000

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $473,545

13077 Martz St Noon to 4 pm $495,275

0 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $409,990

12885 Clarksburg Square Rd 11:30 am to 4 pm $499,321

155 Green Poplar Loop 1 pm to 4 pm $469,990

13225 Garnkirk Forest Dr 1 pm to 3 pm $559,990

16 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

23224 Murdock Ridge Way 10 am to 1 pm $559,000

17 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

18 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

19 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

20 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

21 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

21920 Broadway Ave 11 am to 5 pm $655,000

22005 Moorhen St 11 am to 5 pm $499,000

DICKERSON

20842

6 Peach Tree Rd Noon to 5 pm $749,990

7 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $789,990

8 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $839,990

9 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

3 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $814,990

4 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $769,990

GAITHERSBURG

20877

7507 Laytonia Dr 3 pm to 5 pm $360,000

8100 Pepper Ridge Way 1 pm to 4 pm $489,900

20878

11920 Roan Lane 1 pm to 3 pm $288,000

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

19230 Wheatfield Ter 3 pm to 5 pm $279,500

20882

21020 Goshen Rd Noon to 2 pm $529,000

23400 Woodfield Rd Noon to 3 pm $869,000

8601 Warfield Rd Noon to 2 pm $465,000

GERMANTOWN

20874

18504 Bay Leaf Way 1 pm to 3 pm $234,900

13030 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $472,140

13020 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $536,445

13417 Cloverdale Pl 2 pm to 4 pm $400,000

12907 Churchill Ridge Cir #8-1 2 pm to 4 pm $220,000

20876

11618 Mountain Mist Dr 11:30 am to 4 pm $569,990

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

21941 Boneset Way #0 11:30 am to 4:30 pm $554,990

11103 Yellow Leaf Way 1 pm to 4 pm $499,000

HYATTSVILLE

20781

5611 Elberton Ct 1 pm to 4 pm $375,000

20782

3405 Sentinel Dr #508c 11 am to 4 pm $472,990

6207 Herald St #510e 11 am to 4 pm $445,985

3609 Jefferson St 2 pm to 4:30 pm $415,000

6506 America Blvd #212 11 am to 1 pm $235,000

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

20783

7405 24th Ave 1 pm to 4 pm $325,000

20784

6804 Farragut St 11 am to 2 pm $325,000

KENSINGTON

20895

9600 Glencrest Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $965,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $995,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19811 Apple Ridge Pl 2 pm to 4 pm $259,999

20042 Hob Hill Way Noon to 2 pm $299,900

NORTH BETHESDA

20852

10201 Grosvenor Pl #915 1 pm to 3 pm $246,000

5217 Symphony Forest Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

NORTH POTOMAC

20878

11305 Royal Manor Way 1 pm to 4 pm $930,000

OLNEY

20832

3401 Megans Way 1 pm to 3 pm $605,000

5 Roseneath Ct Noon to 2 pm $529,990

POOLESVILLE

20837

17524 West Willard Rd Noon to 2 pm $774,900

POTOMAC

20854

9430 Bentridge Ave 1 pm to 4 pm $629,900

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $749,000

10705 Rock Run Dr 11 am to 1 pm $2,278,000

10105 Logan Dr 2 pm to 4 pm $899,000

ROCKVILLE

20850

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

14247 Travilah Rd 11 am to 4 pm $774,990

14334 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $824,990

752 College Pkwy #7 Noon to 2 pm $389,900

20851

2011 Ashleigh Woods Ct 1 pm to 3 pm $521,900

1811 Mc Auliffe Dr Noon to 2 pm $449,900

20852

11750 Old Georgetown Rd #2423 1 pm to 3 pm $310,000

10927 Wickshire Way #k-3 1 pm to 4 pm $579,000

11750 Old Georgetown Road 1 pm to 3 pm $310,000

SILVER SPRING

20901

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $750,000

9106 Providence Ave 1 pm to 3 pm $500,000

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $545,500

102 Wayne Ave E Noon to 2 pm $599,900

20904

822 Tanley Rd 1 pm to 3 pm $420,000

13505 Montvale Dr 1 pm to 3 pm $600,000

12939 Tourmaline Ter 1 pm to 2:30 pm $365,000

20905

16529 Harbour Town Drive Noon to 3 pm $875,000

23 Jaystone Ct 1 pm to 3 pm $619,900

16529 Harbour Town Dr Noon to 3 pm $875,000

20906

3424 Landing Way 11 am to 4 pm $574,500

12903 Flack St 1 pm to 3 pm $419,000

16305 Whitehaven Rd 2 pm to 4 pm $729,900

14108 Woodwell Ter Noon to 2 pm $519,000

13236 Moonlight Trail Dr 1 pm to 4 pm $799,900

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

805 Islington St 1 pm to 3 pm $715,000

614 Sligo Ave #104 1 pm to 3 pm $204,900

TAKOMA PARK

20912

6507 Eastern Ave 1 pm to 4 pm $724,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

10401 45th Ave 1 pm to 3 pm $419,000

11207 Deer Leap Ct 1 pm to 3 pm $270,000

BOWIE

20716

837 Pleasant Hill Lane Noon to 2 pm $305,000

20720

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

4306 Open Field Ct 11 am to 5 pm $584,990

14128 Alfalfa Field Ct 11 am to 4 pm $539,990

14122 Alfalfa Field Ct Noon to 4 pm $559,990

14107 Alfalfa Field Ct 11 am to 4 pm $525,000

5214 Maries Retreat Dr #129 Noon to 2 pm $347,900

13006 Marthas Choice Cir Noon to 3 pm $449,900

14002 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $624,990

4214 Manor Field Dr 11 am to 4 pm $479,990

4314 Declairmonts Field Dr Noon to 4 pm $519,990

20721

11013 Old York Rd Noon to 3 pm $495,000

10406 Fairlakes Ter 11 am to 1 pm $399,000

3507 Burleigh Dr 2:30 pm to 4:30 pm $420,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

505 Millrace Ct Noon to 2 pm $219,900

CHEVERLY

20785

6316 Kilmer St 2 pm to 4 pm $310,000

2518 Crest Ave 2 pm to 4 pm $449,500

CLINTON

20735

6306 Florence Ct 10 am to Noon $260,000

6401 Addie Ct 2 pm to 4 pm $429,000

COLLEGE PARK

20740

6100 Westchester Park Dr #617 1 pm to 3 pm $204,900

9200 Saint Andrews Pl 1:30 pm to 3:30 pm $390,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2323 Ramblewood Dr 1 pm to 4 pm $245,000

FORT WASHINGTON

20744

403 Bentwood Dr 11 am to 1 pm $305,000

2703 Shawn Ct Noon to 2 pm $309,900

1812 Thornton Dr 2 pm to 4 pm $251,200

11114 Riverview Rd 1 pm to 4 pm $689,000

10707 Featherstone Dr 1 pm to 3 pm $379,900

8810 Della Lane 11 am to 2 pm $475,000

8212 Joselle Ct 1 pm to 4 pm $410,000

GLENARDEN

20706

2404 St. Nicholas Way 1 pm to 4 pm $619,990

GREENBELT

20770

5204 Rock Quarry Ave Noon to 4 pm $519,990

5509 Stream Bank Lane Noon to 4 pm $609,990

LANHAM

20706

10008 Aerospace Rd #111e 11 am to 4 pm $387,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $344,990

10204 Galaxy View Lane 11 am to 3 pm $595,000

9917 Grant St 11 am to 2 pm $269,900

6135 Main St 1 pm to 3:30 pm $380,000

10143 Dorsey Lane #200h 11 am to 4 pm $359,990

LARGO

20774

717 Sky Bridge Dr #208a 11 am to 4 pm $420,480

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #512 1 pm to 3 pm $399,000

155 Potomac #327 1 pm to 3 pm $329,000

OXON HILL

7 Mel Mara Dr 1 pm to 3 pm $425,000

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

TEMPLE HILLS

20748

5505 Edgewood Dr Noon to 3 pm $339,000

4107 Rocky Mount Dr Noon to 3 pm $330,900

UNIVERSITY PARK

20782

6801 40th Ave Noon to 4 pm $425,000

6801 40th Avenue Noon to 4 pm $425,000

6807 Adelphi Rd 1 pm to 4 pm $328,500

UPPER MARLBORO

20772

13910 Amberfield Ter Noon to 3 pm $243,599

13806 Fareham Lane 10 am to 2 pm $1,700

9526 Castle Dr Noon to 3 pm $284,997

16505 Bauer Ct 1 pm to 4 pm $315,000

9035 Florin Way 11 am to 1 pm $263,000

16302 Brooktrail Ct 1 pm to 4 pm $275,000

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $404,990

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

4702 Colonel Ewell Ct #377 2 pm to 3:30 pm $2,100

20774

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $589,990

3709 Pentland Hills Dr #sg20 Noon to 4 pm $479,990

3804 Tabacum Ct #sh17 Noon to 4 pm $509,990

513 Cranston Ave #pa12 11 am to 4 pm $504,990

3627 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $559,990

3824 Effie Fox Way 11 am to 4 pm $464,475

3822 Effie Fox Way #904b 11 am to 4 pm $403,485

3820 Effie Fox Way 11 am to 4 pm $393,485

518 Cranston Ave Noon to 4 pm $521,990

13903 Shumard Way 11 am to 4 pm $516,990

3836 Effie Fox Way #905a 11 am to 4 pm $429,480

3834 Effie Fox Way 11 am to 4 pm $413,485

3832 Effie Fox Way #905c Noon to 4 pm $453,480

3830 Effie Fox Way Noon to 4 pm $409,990

3828 Effie Fox Way #905e Noon to 4 pm $415,485

3826 Effie Fox Way Noon to 4 pm $429,480

9912 Vista Pointe Dr 11 am to 4 pm $386,985

9916 Vista Pointe Dr 11 am to 4 pm $386,485

3706 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $469,000

502 Cranston Ave #pb32 Noon to 4 pm $484,900

2813 Lake Forest Dr 1 pm to 3 pm $499,950

2231 Congresbury Pl 1 pm to 3 pm $385,000

2205 Turleygreen Pl 12:30 pm to 3 pm $405,000

13904 Hebron Lane 11 am to 5 pm $549,990

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $564,990

3727 Pentland Hills Dr Noon to 4 pm $459,990

102 College Station Dr 11 am to 2 pm $269,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23145 Pine Bark Lane 3 pm to 4 pm $229,900

DAMERON

20628

17600 Saint Jeromes Neck Rd 2 pm to 4 pm $575,000

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $453,900

HOLLYWOOD

20636

44848 Hickory Landing Way 1 pm to 3 pm $322,000

LEONARDTOWN

20650

21290 Hunting Ct 1 pm to 4 pm $569,900

LEXINGTON PARK

20653

46127 Westbury Blvd 11 am to 2 pm $319,900

20849 Dove Pl 1 pm to 4 pm $274,900

20742 Hilton Run Ct 11 am to 3:30 pm $348,045

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1 Harbour Heights Drive 11:30 am to 1:30 pm $274,900

1914 Sleepy Hollow Lane 2 pm to 4 pm $649,900

32 Southgate Avenue 2 pm to 4 pm $1,500,000

970 Shadewater Way 1 pm to 4 pm $575,000

5 Park Pl #203 Noon to 2 pm $519,000

2619 Rigging Dr 1:30 pm to 3:30 pm $384,900

123 Charles Street 1 pm to 3 pm $599,000

1914 Sleepy Hollow Lane 2 pm to 4 pm $649,900

940 Astern Way #101 Noon to 2 pm $344,000

1 Harbour Heights Dr 11:30 am to 1:30 pm $274,900

123 Charles St 1 pm to 3 pm $599,000

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $999,000

79 Southgate Ave Noon to 2 pm $706,000

7 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $2,250,000

714 Pearson Point Pl 1 pm to 3 pm $675,000

5 Steele Ave Noon to 2 pm $847,500

32 Southgate Ave 2 pm to 4 pm $1,500,000

222 West St #b 1 pm to 3 pm $439,000

2 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $999,000

2705 Coxswain Pl 3:30 pm to 4 pm $405,000

79 Southgate Avenue Noon to 2 pm $706,000

7 Southgate Avenue 1 pm to 3 pm $2,250,000

21403

437 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $1,749,000

1109 Boucher Avenue 1 pm to 3 pm $805,000

109 Quiet Waters Pl 2 pm to 4 pm $304,900

994 Elizabeth Dr 1 pm to 3 pm $359,000

3131 Port Way 1 pm to 3 pm $505,000

3235 Lake Ave 1 pm to 3 pm $424,900

9 Upshur Ave 1 pm to 3 pm $959,500

1109 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $805,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

9 Upshur Avenue 1 pm to 3 pm $959,500

3131 Port Way 1 pm to 3 pm $505,000

21409

927 Marine Dr 1 pm to 3 pm $385,000

637 Snow Goose Lane 1 pm to 4 pm $375,000

551 Deep Creek View Noon to 2 pm $438,999

551 Deep Creek View Noon to 2 pm $2,550

551 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $438,999

551 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $2,550

997 Hillendale Dr 1 pm to 3 pm $775,000

1476 Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $712,000

1619 Old Mill Bottom Run 1 pm to 3 pm $859,000

1912 Harwood Rd 11 am to 3 pm $890,000

1619 Old Mill Bottom Run 1 pm to 3 pm $859,000

ARNOLD

21012

256 Woodard Rd Noon to 2 pm $700,000

295 College Manor Dr 11 am to 1 pm $400,000

619 Martingale Lane 1 pm to 3 pm $532,500

536 Greenhill Ct 1 pm to 3 pm $285,000

432 Ruth Rd 10 am to 1 pm $385,000

CROFTON

21114

2550 Stow Ct 2 pm to 4 pm $365,000

2701 Bains Ct Noon to 2 pm $549,900

1683 Walleye Dr 11 am to 1 pm $325,000

2489 Chelmsford Dr 1 pm to 3 pm $545,000

1751 Crofton Pkwy Noon to 3 pm $449,000

1506 Falstone Lane Noon to Noon $319,900

CROWNSVILLE

21032

806 Dogwood Trl 1 pm to 4 pm $315,000

840 Buttonwood Trl 1 pm to 4 pm $539,900

DAVIDSONVILLE

21035

1494 Velmeade Lane 11 am to 1 pm $749,900

1002 Liberty Nest Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

EDGEWATER

21037

3502 Marthas Vineyard Way 1 pm to 3 pm $625,000

802 Selby Blvd 1 pm to 3 pm $399,900

3509 Maclefish Lane 2 pm to 4 pm $810,000

201 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $334,000

2809 Clove Lane Noon to 2 pm $849,500

196 Tilden Way 1 pm to 3 pm $299,900

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

1739 Chesapeake Dr 1 pm to 3 pm $339,000

GAMBRILLS

21054

1916 Aquinas Dr 1 pm to 3 pm $844,000

962 Fox Trot Rd 11 am to 1 pm $614,990

GLEN BURNIE

21060

7719 West Drive Noon to 2 pm $315,778

11 Jerome Pkwy S 1 pm to 3 pm $239,900

638 Bunch Ave 1 pm to 3 pm $299,900

7808 Maple Run Ct 1 pm to 3 pm $399,999

6507 Clear Drop Way #304 1 pm to 3 pm $175,000

7719 West Dr Noon to 2 pm $315,778

21061

7918 Parke West Dr 1 pm to 3 pm $349,900

208 4th Ave SE 2 pm to 4 pm $210,000

404 3rd Ave SW 1 pm to 4 pm $389,500

208 4th Avenue SE 2 pm to 4 pm $210,000

HANOVER

21076

7611 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $499,990

6324 Patuxent Quarter Rd 11 am to 1 pm $539,000

7222 Winding Hills Dr 1 pm to 3 pm $350,000

1724 Sunningdale Lane 1 pm to 3 pm $369,900

44 Greenknoll Blvd 1 pm to 3 pm $325,000

LAUREL

20707

509 Compton Ave 2 pm to 4 pm $374,900

15611 Riding Stable Rd 1 pm to 3 pm $1,289,000

13114 Brooktree Lane 1 pm to 3 pm $360,000

41 Avondale St 1 pm to 3 pm $368,000

20723

9520 Park Ave 1 pm to 3 pm $345,000

9307 Kendal Cir 2 pm to 4 pm $342,000

9911 Sienna Way 1 pm to 2 pm $774,900

20724

441 Old Line Ave 2 pm to 4 pm $420,000

3406 Bitterwood Pl #j002 1 pm to 3 pm $222,500

LOTHIAN

20711

615 Traveller Ct Noon to 2 pm $739,900

MILLERSVILLE

21108

8303 Brookwood Road 1 pm to 3 pm $314,999

206 Nicole Court 2 pm to 4 pm $925,000

318 Chalet Dr Noon to 3 pm $399,900

402 Phenita Point Dr 1 pm to 3 pm $610,000

206 Nicole Ct 2 pm to 4 pm $925,000

8303 Brookwood Rd 1 pm to 3 pm $314,999

ODENTON

21113

1904 Cannon Ball Ct 2 pm to 4 pm $420,000

2710 Oak Leaf Ct #b 1 pm to 4 pm $259,900

2602 Clarion Ct #203 1:30 pm to 2 pm $1,699

540 Meadowmist Way 10 am to Noon $259,900

2602 Clarion Ct #203 1:30 pm to 2 pm $242,500

PASADENA

21122

178 Park Rd Noon to Noon $299,900

8121 Sagamore Way 1 pm to 3 pm $474,900

683 203rd St Noon to 2 pm $309,900

7830 Burgess Rd 1 pm to 3 pm $645,000

213 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $399,900

941 8th St 10 am to Noon $359,900

243 Glenwood Rd 1 pm to 4 pm $375,000

SEVERN

21144

1722 Barnwood Ct Noon to 2 pm $295,000

8405 Terry Lee Way 1 pm to 3 pm $779,900

1876 Cedar Dr Noon to 2 pm $278,000

7810 Telegraph Rd 2 pm to 4 pm $367,850

1846 Statesman Ct 1 pm to 3 pm $349,900

1424 Winter Pine Trl 1 pm to 3 pm $539,900

8139 Santa Fe Dr 1 pm to 3 pm $310,000

1230 Colonial Park Dr 1 pm to 3 pm $499,900

SEVERNA PARK

21146

537 Lakeview Circle 11 am to 1 pm $939,500

2 Westerly Way Noon to 3 pm $875,000

784 Abigail Wynd Ct Noon to 2 pm $430,000

285 Oak Ct 1 pm to 3 pm $789,900

102 Revell Rd 1 pm to 3 pm $850,000

537 Lakeview Cir 11 am to 1 pm $939,500

323 Thomas Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

102 Revell Road 1 pm to 3 pm $850,000

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8187 Deer Chase Lane Noon to 2 pm $295,000

2424 Woodland Ct 2 pm to 4 pm $405,000

8079 Windward Key Drive 1 pm to 3 pm $589,000

8079 Windward Key Dr 1 pm to 3 pm $589,000

DUNKIRK

20754

12144 Palisades Drive 1 pm to 3 pm $759,900

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $649,000

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $719,900

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $759,900

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $719,900

HUNTINGTOWN

20639

1940 Lowery Rd Noon to 3 pm $474,900

3235 Huntsman Dr 11 am to 1 pm $529,900

3050 Mayberry Ave Noon to 3 pm $439,900

3235 Huntsman Drive 11 am to 1 pm $529,900

LUSBY

20657

1402 Gregg Dr Noon to 2 pm $299,000

11484 Rawhide Rd 11 am to 1 pm $253,000

NORTH BEACH

20714

3622 Glouster Dr 11 am to 1 pm $324,900

810 Cedar Ave 12:30 pm to 3:30 pm $399,900

OWINGS

20736

1162 Amber Way 1 pm to 3 pm $515,000

PORT REPUBLIC

20676

5165 Consent Dr Noon to 3 pm $455,000

ST. LEONARD

20685

5851 Valley Dr 1 pm to 3 pm $379,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14314 Kenlon Lane 2 pm to 4 pm $400,000

BRANDYWINE

20613

12405 Lytton Ave 2 pm to 4 pm $349,999

LA PLATA

20646

40 Teal Ct 1 pm to 4 pm $210,000

MECHANICSVILLE

20659

30005 Edinborough Dr Noon to 3 pm $299,999

WALDORF

20601

2542 Enterprise Pl 1 pm to 3 pm $260,499

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $329,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,990

20602

214 Acadia Rd 2 pm to 4 pm $289,500

20603

2408 Pimpernel Dr 1 pm to 4 pm $419,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5507 Young Family Trl W Trl Noon to 2 pm $474,900

BRUNSWICK

21716

1402 Volunteer Dr 1 pm to 4 pm $449,990

410 Potomac View Pkwy 1 pm to 3 pm $460,000

21758

10 Jeffrey Lane 1 pm to 4 pm $435,000

BURKITTSVILLE

21718

1328 Arnoldtown Rd 1 pm to 3:30 pm $524,900

EMMITSBURG

21727

10647 Harney Rd 1 pm to 3 pm $485,000

FREDERICK

21701

8860 Briarcliff Lane 2 pm to 4 pm $289,999

54 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $479,000

1418 Trafalgar Lane 3 pm to 5 pm $289,990

1012 Mercer Pl Noon to 3 pm $599,000

125 E 3rd St Noon to 2 pm $489,999

609 Mary St 2 pm to 4 pm $259,900

2544 Bear Den Rd 2 pm to 4 pm $394,900

30 3rd St 2 pm to 4 pm $640,000

21702

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $449,990

100 Apple Creek Rd 2 pm to 4 pm $249,900

1936 Moran Dr 3 pm to 5 pm $494,900

7000 Ridge Rd Noon to 2 pm $435,000

6707 Kings Mill Ct 1 pm to 3 pm $455,000

21703

6193 Murray Ter 1 pm to 3 pm $269,900

6405 Weatherby Ct #k 1 pm to 3 pm $180,000

6608 Jefferson Blvd 1 pm to 3 pm $429,999

6315 New Haven Ct 2 pm to 4 pm $253,900

5503 Upper Mill Ter 1:30 pm to 4:30 pm $265,000

5435 Upper Mill Ter S 1 pm to 3 pm $273,000

6682 Canada Goose Ct 11 am to 1 pm $235,000

6916 Alex Ct Noon to 2 pm $225,000

4304 Ballenger Creek Pike 1 pm to 3 pm $339,900

21704

9113 Bowling Green Dr 3 pm to 5 pm $750,000

3627 Worthington Blvd 1 pm to 4 pm $359,000

3421 Urbana Pike 1 pm to 4 pm $471,000

IJAMSVILLE

21754

9355 Doctor Perry Rd 1 pm to 4 pm $1,599,851

MIDDLETOWN

21769

107 Jefferson St 1 pm to 3 pm $309,900

203 Tobias Run 2 pm to 4 pm $589,900

MONROVIA

21770

3981 Farm Lane Noon to 3 pm $379,900

MOUNT AIRY

21771

6042 Detrick Rd 1 pm to 3 pm $950,000

7 West Rd 1 pm to 3 pm $329,900

720 Watersville Rd W 1 pm to 4 pm $475,000

409 Bridlewreath Way 1 pm to 2:30 pm $550,000

1611 Rising Ridge Rd 1 pm to 4 pm $459,900

526 Rambling Sunset Cir Noon to 2 pm $499,999

2407 Flag Marsh Rd 1 pm to 3 pm $699,000

4310 Rolling Acres Ct 2 pm to 4 pm $384,999

13541 Old Annapolis Rd 11 am to 1 pm $410,000

MYERSVILLE

21773

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

NEW MARKET

21774

440 Orchard Crest Cir Noon to 2 pm $499,900

6113 Twain Dr 11 am to 1 pm $385,000

6818 Whistling Swan Way Noon to 1:30 pm $375,000

6807 Whistling Swan Way 1:30 pm to 3 pm $372,500

6671 Coldstream Dr 3:30 pm to 5 pm $389,000

11846 Vineyard Path Noon to 2 pm $449,900

11278 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $524,900

10571 Edwardian Lane #167 1 pm to 3 pm $404,900

7017 Fox Chase Rd 2 pm to 5 pm $425,000

6945 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $399,000

POINT OF ROCKS

21777

1710 Canal Clipper Ct 2 pm to 4 pm $449,000

WALKERSVILLE

21793

8761 Treasure Ave 1 pm to 3 pm $198,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6020 Winter Grain Path 2 pm to 4 pm $760,000

5227 Sweet Meadow Lane 1 pm to 3 pm $2,200,000

13768 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $1,500,000

13720 Highland Rd 1 pm to 3 pm $819,990

COLUMBIA

21044

10967 Swansfield Rd 1 pm to 3 pm $475,000

10909 Battersea Lane 1 pm to 3 pm $399,000

10638 Hickory Crest Lane #31 Noon to 3 pm $368,900

5253 Columbia Rd #376 2 pm to 3 pm $375,000

5011 Green Mountain Cir #1 1 pm to 4 pm $175,000

6901 Berry Wood Ct 1 pm to 3 pm $659,900

5033 Durham Rd 1 pm to 4 pm $539,900

6312 Velvet Path 1 pm to 3 pm $765,000

10864 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $314,800

21045

5903 Morningbird Lane 1 pm to 3 pm $280,000

6221 Free Stone Ct 1 pm to 3 pm $475,000

6819 Grimes Golden Ct 1 pm to 3 pm $494,900

8729 Endless Ocean Way #30 1 pm to 3 pm $479,900

9469 Greco Garth 1 pm to 4 pm $315,000

5629 Foxcroft Way 1 pm to 3 pm $650,000

21046

7546 Summer Leave Lane 1 pm to 3 pm $559,900

7557 Broadcloth Way 1 pm to 4 pm $559,900

7317 Eden Brook Dr #h-506 1 pm to 3 pm $227,900

DAYTON

21036

15017 Oak Ridge Ct 11 am to 1 pm $894,800

ELKRIDGE

21075

6723 Burnbridge Hunt Ct 2 pm to 5 pm $462,750

6636 Hunter Rd 3 pm to 6 pm $375,000

6300 Bayberry Ct #1103 1 pm to 3 pm $169,000

7484 Singers Way 1 pm to 3 pm $324,900

7146 Daniel John Dr 2 pm to 4 pm $325,000

ELLICOTT CITY

21042

9192 Windflower Dr 1 pm to 3 pm $549,000

4750 Dorsey Hall Dr #4 1 pm to 3 pm $229,000

4770 Dorsey Hall Dr #6 1 pm to 3 pm $224,000

4430 Cross Country Dr 1 pm to 3 pm $759,800

3029 Seneca Chief Trail 1 pm to 3 pm $838,000

3029 Seneca Chief Trl 1 pm to 3 pm $838,000

4596 Kingscup Ct 1 pm to 3 pm $365,000

3004 John Bernard Dr #151 1 pm to 3 pm $450,000

12209 Mount Albert Rd 1 pm to 3 pm $780,000

10364 Kingsbridge Road 1 pm to 3 pm $1,100,000

11001 Gaither Farm Rd 1 pm to 3 pm $1,400,000

12633 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $900,000

9672 Oak Hill Dr Noon to 1:30 pm $514,900

4219 Buckskin Lake Dr 11 am to 1 pm $840,000

21043

4903 Rawcliffe Ct NE 1 pm to 3 pm $550,000

6134 Edward Hill Rd 11 am to 1 pm $559,900

4916 Owens Ct 1 pm to 3 pm $800,000

3758 College Ave #c4 1 pm to 3 pm $385,000

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $675,000

8100 Hickory High Ct #d 2 pm to 4 pm $290,000

5247 Harvey Lane 1 pm to 4 pm $699,900

2704 Snowmill Ct 2 pm to 4 pm $445,000

FULTON

20759

11321 Liberty St 1 pm to 3 pm $875,000

11214 Chase St #113 1 pm to 3 pm $384,900

7512 Morris St 1 pm to 3 pm $750,000

GLENELG

21737

14680 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $665,000

14846 Michele Dr 11 am to 1 pm $919,000

GLENWOOD

21738

3101 Longfield Rd 1 pm to 3 pm $1,225,000

3112 Ellerslie Ct 1 pm to 3 pm $759,000

3700 Shady Lane 1 pm to 3 pm $1,000,000

3625 Black Walnut Lane 1 pm to 3 pm $1,200,000

HIGHLAND

20777

7101 Mink Hollow Rd Noon to 2 pm $775,000

7225 Mink Hollow Rd 1 pm to 3 pm $475,000

6709 Cortina Dr 2 pm to 4 pm $549,000

JESSUP

20794

8229 Macintosh Ct #65 11 am to 1 pm $300,000

8818 Birchwood Way 1 pm to 4 pm $280,000

WEST FRIENDSHIP

21794

12470 Barnard Way 1 pm to 3 pm $599,900

3104 Stiles Way 1 pm to 4 pm $4,000

WOODBINE

21797

2004 Sleepy Hollow Drive 2 pm to 4 pm $649,999

2004 Sleepy Hollow Dr 2 pm to 4 pm $649,999

16063 Ae Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $1,500,000

16200 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $579,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17733 New Hampshire Ave 2 pm to 4 pm $439,000

BETHESDA

20814

4509 Chestnut St 2 pm to 4 pm $1,595,000

5450 Whitley Park Ter #308 1 pm to 4 pm $449,900

10513 Montrose Ave #3 1 pm to 4 pm $279,900

10626 Weymouth St #104 1 pm to 4 pm $225,000

5107 Moorland Lane 2 pm to 4 pm $2,595,000

9424 Locust Hill Rd Noon to 4 pm $899,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,090,000

5225 Pooks Hill Rd #1214s 1:30 pm to 4 pm $137,000

10601 Montrose Ave #m-203 1 pm to 3 pm $349,000

8031 Park Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

7500 Woodmont Ave #s419 2 pm to 4 pm $498,900

4808 Moorland Lane #405 1 pm to 3 pm $489,000

7915 Kentbury Dr 1 pm to 4 pm $965,000

8907 Battery Pl #33 1 pm to 4 pm $409,900

171 Winsome Cir 1 pm to 3 pm $1,235,000

171 Winsome Cir 2 pm to 4 pm $4,950

20816

6201 Wiscasset Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

6601 Tulip Hill Ter 1 pm to 4 pm $1,395,000

5101 River Rd #501 2 pm to 4 pm $379,000

5109 River Hill Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

4841 Sangamore Rd #21 2 pm to 4 pm $555,000

6017 Onondaga Rd 2 pm to 4 pm $1,380,000

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5503 Cromwell Dr 2 pm to 5 pm $849,000

4903 Bayard Blvd 1 pm to 4 pm $1,075,000

4974 Sentinel Dr #13-305 1 pm to 3 pm $549,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

6205 Windward Pl 1 pm to 4 pm $875,000

20817

8109 Lilly Stone Dr 2 pm to 4 pm $889,000

8701 Fenway Dr Noon to 2 pm $1,729,000

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,595,000

6604 Lybrook Ct 1 pm to 4 pm $1,489,000

8905 Seneca Lane 2 pm to 4 pm $999,990

7920 Charleston Ct 1 pm to 3 pm $1,225,000

6517 Persimmon Tree Road 2 pm to 4 pm $6,200

6713 Bonaventure Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,399,900

5910 Madison St 2 pm to 4 pm $1,675,000

7504 Holiday Ter 2 pm to 4 pm $2,325,000

8011 Fenway Rd 1 pm to 4 pm $930,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,495,000

8309 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $925,000

7308 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $1,849,000

5912 Beech Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,395,000

8410 River Rock Ter 2 pm to 4 pm $1,229,000

9216 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,365,000

6605 Rannoch Rd 2 pm to 4 pm $1,125,000

6517 Persimmon Tree Road 2 pm to 4 pm $1,395,000

6517 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

6517 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $6,200

BOYDS

20841

14220 Golden Hook Rd 1 pm to 4 pm $709,500

BROOKEVILLE

20833

2711 Silver Hammer Way 11:30 am to 4 pm $739,000

200 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

19404 Rena Ct 1 pm to 4 pm $484,000

BURTONSVILLE

20866

15116 Mcknew Rd 2 pm to 4 pm $600,000

15930 Kruhm Rd 2 pm to 4 pm $739,900

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,695,000

CHEVY CHASE

20815

3712 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,895,000

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $2,100,000

7125 Greenvale Pkwy W 2 pm to 4 pm $1,295,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,899,000

9204 Jones Mill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $1,675,000

3717 Underwood St 2 pm to 5 pm $1,555,000

2726 Blaine Dr 1 pm to 4 pm $960,000

7012 Greenvale Pkwy 1 pm to 4 pm $1,027,000

5513 Greystone St 1 pm to 4 pm $1,150,000

3205 Coquelin Ter 1 pm to 4 pm $1,999,500

CLARKSBURG

20871

11877 Snowden Farm Pkwy 1 pm to 4 pm $435,000

12805 Short Hills Dr 1 pm to 4 pm $385,000

22504 Hemlock Hills Pl 1 pm to 4 pm $639,500

23612 Public House Rd Noon to 2 pm $448,000

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $324,900

13318 Catawba Manor Way 1 pm to 4 pm $600,000

DAMASCUS

20872

24723 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $699,990

25702 Woodfield Rd 1 pm to 4 pm $299,000

10952 Middleboro Dr 2 pm to 5 pm $484,900

20882

9333 Watkins Rd 1 pm to 4 pm $699,900

DARNESTOWN

20874

14713 Lancraft Ct 1 pm to 3 pm $999,000

20878

15118 Rollinmead Dr 1 pm to 4 pm $1,095,000

13413 Chestnut Oak Dr 1 pm to 3 pm $599,999

12900 Buckeye Dr 1 pm to 4 pm $949,000

15602 Bondy Lane 1 pm to 4 pm $647,300

DERWOOD

20855

7320 Muncaster Mill Rd 2 pm to 4 pm $475,000

17600 Hollingsworth Dr 1 pm to 3 pm $1,100,000

7320 Muncaster Mill Road 2 pm to 4 pm $475,000

7228 Grinnell Dr 1 pm to 4 pm $572,000

17670 Horizon Pl 1 pm to 3 pm $295,300

DICKERSON

20842

21210 Peach Tree Rd Noon to 3 pm $599,000

GAITHERSBURG

20877

629 Whetstone Glen St 2 pm to 4 pm $349,900

111 Rolling Rd 1 pm to 4 pm $349,000

8715 Kelso Ter 1 pm to 4 pm $299,900

16605 Westland Dr 2 pm to 4 pm $509,900

20878

95 Chevy Chase St 1 pm to 4 pm $450,000

106 Watch Hill Lane 2 pm to 4 pm $547,770

687 Market St E 1 pm to 4 pm $799,900

114 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,149,000

310 Swanton Lane 2 pm to 4 pm $554,900

16009 Orchard Grove Rd 1 pm to 4 pm $655,000

743 Kent Oaks Mews 1 pm to 3 pm $664,500

658 Chestertown St 1 pm to 3 pm $628,000

219 Winter Walk Dr 1 pm to 4 pm $595,000

209 Painted Post Lane 1 pm to 4 pm $539,900

307 Beckwith St Noon to 3 pm $1,048,888

339 Cross Green St #a 1 pm to 4 pm $389,900

949 Main St 1 pm to 4 pm $849,900

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $675,000

921 Hillside Lake Ter #306 2 pm to 5 pm $211,000

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

1013 Hillside Lake Ter #1006 1 pm to 4 pm $299,900

616 Firehouse Lane 1 pm to 4 pm $1,099,900

728 Gatestone St 1 pm to 4 pm $774,500

333 Chestertown St 1 pm to 4 pm $864,900

20879

22 Cinnabar Ct 1 pm to 3 pm $449,900

8701 Waxwing Ter 2 pm to 5 pm $475,000

18917 Quail Valley Blvd 1 pm to 3 pm $399,999

19816 Bramble Bush Dr Noon to 2 pm $420,000

20882

22413 Sweetleaf Lane 1 pm to 3 pm $649,000

9129 Goshen Valley Dr 2 pm to 4 pm $750,000

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $1,050,000

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $495,000

24221 Club View Dr Noon to 3 pm $399,000

20908 Layton Ridge Dr 1 pm to 4 pm $699,900

4320 Damascus Rd 1 pm to 4 pm $1,650,000

20886

10 Harbor Tree Ct 2 pm to 4 pm $249,900

GERMANTOWN

20874

17103 Indian Grass Dr 1 pm to 4 pm $525,000

16 Cottage Field Ct 1 pm to 4 pm $380,000

12883 Climbing Ivy Dr 1 pm to 4 pm $310,000

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4:30 pm $1,050,000

19008 Marksburg Ct 2 pm to 4 pm $349,000

19000 Noble Oak Dr 1 pm to 3 pm $585,000

18621 Village Fountain Dr 1 pm to 4 pm $339,900

18 Walnutwood Ct 2 pm to 4 pm $415,000

18903 Crosstie Ter 1 pm to 4 pm $358,500

13677 Harvest Glen Way 1 pm to 3 pm $355,000

20876

20425 Watkins Meadow Dr 1 pm to 4 pm $439,950

11701 Shakespeare Blvd 1 pm to 4 pm $329,900

19816 Maycrest Way 2 pm to 4 pm $579,900

11924 Weybridge Lane 1 pm to 4 pm $429,990

12220 Milestone Manor Lane 1 pm to 3 pm $515,000

11100 Watkins Rd 1 pm to 4 pm $615,990

HYATTSVILLE

20782

6021 20th Ave 1 pm to 4 pm $285,000

6506 America Blvd #309 Noon to 3 pm $195,000

KENSINGTON

20895

2801 Jutland Rd 1 pm to 4 pm $614,900

4104 Dunnel Lane 2 pm to 4 pm $839,000

2711 Jennings Rd 10 am to Noon $524,000

4206 Brookfield Dr 1 pm to 4 pm $619,000

3308 Wake Dr 2 pm to 4 pm $899,000

10902 Jolly Way 2 pm to 4 pm $649,000

2506 Campbell Pl 1 pm to 4 pm $665,000

LAYTONSVILLE

20882

9700 Hawkins Creamery Rd Noon to 2 pm $824,999

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $799,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8551 Hawk Run Ter 1:30 pm to 5 pm $309,900

20812 Aspenwood Lane 2 pm to 4 pm $438,000

8509 Silverfield Cir 1 pm to 4 pm $582,500

9707 Meggs Point Pl 1 pm to 4 pm $399,900

NORTH BETHESDA

20852

11221 Stephalee Lane 1 pm to 4 pm $2,250,000

11710 Old Georgetown Rd #201 1 pm to 3 pm $499,900

NORTH POTOMAC

20878

13610 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,375,000

12620 High Meadow Rd 1 pm to 4 pm $998,000

14721 Seneca Castle Ct 1 pm to 4 pm $575,000

15706 Pissaro Ter 2 pm to 4 pm $699,000

15561 Ambiance Dr Noon to 2 pm $749,900

OLNEY

20832

4807 Abbeyville Pl 2 pm to 4 pm $450,000

4666 Weston Pl 2 pm to 4 pm $379,000

18820 Clover Hill Lane 1 pm to 3 pm $529,000

18302 Watercraft Ct 1 pm to 4 pm $549,900

2235 Victoria Pl 1 pm to 3 pm $1,325,000

POOLESVILLE

20837

19304 Cissel Manor Dr 3 pm to 5 pm $648,000

17512 Lilli St Noon to 2 pm $219,900

19904 Brightwell Crossing Lane Noon to 2 pm $799,900

20104 Westerly Ave Noon to 2 pm $447,500

POTOMAC

20854

12408 Beall Spring Rd 1 pm to 3 pm $1,275,000

8709 Snowhill Ct 2 pm to 4 pm $1,195,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

12704 Maidens Bower Dr 1 pm to 4 pm $915,000

8821 Belmart Rd 1 pm to 4 pm $1,700,000

11001 South Glen Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

10023 Gable Manor Ct 2 pm to 4 pm $930,000

11008 Stanmore Dr 2 pm to 4 pm $1,950,000

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

11109 Bellavista Dr 2 pm to 4 pm $2,695,000

7813 Masters Dr 2:30 pm to 4:30 pm $1,250,000

10609 Farmbrooke Lane 1 pm to 4 pm $1,295,000

7704 Masters Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

11918 Jubal Early Ct 2 pm to 4 pm $689,000

8412 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

14 Stanmore Ct 2 pm to 4 pm $2,000,000

12204 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,938,000

11014 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,475,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

11712 Lake Potomac Dr 2 pm to 4 pm $2,399,000

12412 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

7804 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,500,000

6 S Orchard Way 2 pm to 4 pm $959,000

12439 Ansin Circle Dr 1 pm to 4 pm $1,250,000

11105 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,999,900

24 Sandalfoot Ct 1 pm to 3 pm $1,198,000

8302 Turnberry Ct 1 pm to 3 pm $1,149,000

8612 Nutmeg Ct 2 pm to 4 pm $2,250,000

8917 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

10901 Cripplegate Rd 2 pm to 4 pm $1,389,000

7811 Gate Post Way 2 pm to 4 pm $1,268,000

11118 Cripplegate Rd 2 pm to 4 pm $2,899,000

10631 Willowbrook Dr 2 pm to 4 pm $2,175,000

7109 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,160,000

9913 Bedfordshire Ct Noon to 2 pm $798,000

10901 S Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

11118 Cripplegate Rd 2 pm to 4 pm $10,000

7105 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,173,000

10405 Overgate Pl 1 pm to 4 pm $749,900

12210 Greenleaf Ave 2 pm to 4 pm $499,000

ROCKVILLE

20850

10016 Vanderbilt Cir #6-11 1 pm to 3 pm $275,000

1008 Oak Knoll Ter 1 pm to 4 pm $875,000

10106 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,168,000

10221 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $1,179,000

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,119,000

300 Deep Trail Lane 1 pm to 4 pm $1,068,888

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $1,049,000

13705 Mt Prospect Dr 1 pm to 4 pm $999,900

514 Longwood Dr 2 pm to 4 pm $399,999

819 Aster Blvd 1 pm to 4 pm $699,000

9618 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $799,900

627 Azalea Dr #2 1:30 pm to 4 pm $279,000

780 Azalea Dr #15 1 pm to 4 pm $365,000

1009 Crestfield Dr 1 pm to 3 pm $659,900

708 W. Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $740,000

12809 Spring Dr 11 am to 2 pm $825,000

23 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $619,900

20851

521 Meadow Hall Dr #521 2:30 pm to 5:30 pm $359,000

20852

10101 Grosvenor Pl #1811 2 pm to 4 pm $339,900

21 Luxberry Ct #11 2 pm to 4 pm $595,000

5750 Bou Ave #1212 1 pm to 3 pm $474,900

20853

4817 Listra Rd 1 pm to 3 pm $375,000

15440 Narcissus Way 2 pm to 4 pm $649,900

13411 Grenoble Dr 2 pm to 4 pm $450,000

4904 Norbeck Rd 2 pm to 4 pm $899,000

14841 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $549,000

14906 Westbury Rd 1 pm to 4 pm $665,000

4904 Norbeck Road 2 pm to 4 pm $899,000

20854

1990 Lancashire Dr 1 pm to 4 pm $689,000

9311 Harrington Dr 1 pm to 3 pm $1,499,000

10507 Streamview Ct 1 pm to 5 pm $995,000

SILVER SPRING

20901

10815 Lorain Ave 2:30 pm to 4:30 pm $700,000

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $1,199,000

21 Dewitt Court 2 pm to 4 pm $1,199,000

211 Whitestone Rd 1:30 pm to 4 pm $649,000

10421 Eastwood Ave 1 pm to 3 pm $659,000

20902

10118 Mckenney Ave 2 pm to 4 pm $499,000

1805 Everest St 1 pm to 3 pm $569,900

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $417,000

1908 Dennis Ave 2 pm to 4 pm $399,900

2508 Jennings Rd 1 pm to 3 pm $367,000

2679 Cory Ter 2:30 pm to 4:30 pm $419,000

716 Belgrade Ct N 2 pm to 4 pm $350,000

11009 Burnley Ter 1 pm to 4 pm $389,900

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $519,900

2111 Clark Pl 1 pm to 4 pm $549,900

10955 Rocky Mount Way 1 pm to 4 pm $450,000

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $417,000

20904

12606 Taylor Ct 1 pm to 4 pm $489,000

221 Paula Lynn Dr 1 pm to 4 pm $500,000

3 Musicmaster Ct #81 2 pm to 4 pm $255,000

29 Castle Cliff Ct 2 pm to 4 pm $379,900

12927 Allerton Lane 1 pm to 4 pm $465,000

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $530,000

12625 Eastbourne Dr 1 pm to 3 pm $479,900

12927 Allerton Lane 1 pm to 4 pm $465,000

20905

1120 Sandy Hollow Ct 1 pm to 3 pm $225,000

175 Norwood Rd Noon to 2 pm $899,990

716 Mcneil Lane 1 pm to 4 pm $415,000

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $699,756

20906

13772 Night Sky Dr 1 pm to 4 pm $719,000

1201 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $699,999

12629 Farnell Dr 2 pm to 4 pm $389,900

1201 Sweetbay Pl 1 pm to 4 pm $709,000

13929 Blair Stone Lane 1 pm to 4 pm $469,990

2905 Regina Dr 1 pm to 4 pm $750,000

2703 Leaf Drop Ct #1-17 1 pm to 4 pm $214,500

20910

1778 East West Hwy 11 am to 1 pm $290,000

1207 Dale Dr 2 pm to 4 pm $799,000

9610 Dewitt Dr #b110 2 pm to 4 pm $280,000

2718 Cassedy St 2 pm to 4 pm $609,900

8916 Courts Way 2 pm to 4 pm $725,000

TAKOMA PARK

20912

6404 Westmoreland Ave 2 pm to 4 pm $539,000

7320 Willow Ave 2 pm to 4 pm $845,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10508 Truxton Rd Noon to 2 pm $374,900

BELTSVILLE

20705

11516 Old Baltimore Pike Noon to 3 pm $330,000

12125 Beltsville Dr 1 pm to 4 pm $257,900

BOWIE

20715

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $399,900

2709 Kenhill Dr 1 pm to 4 pm $339,000

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $399,900

4810 Riverton Lane 1 pm to 3 pm $339,900

12416 Melling Lane Noon to 2 pm $409,000

12413 Stafford Lane 1 pm to 3 pm $412,900

12609 Kemmerton Lane 1 pm to 4 pm $314,900

12213 Millstream Dr 1 pm to 4 pm $354,900

20720

8901 Myrtle Ave 1 pm to 3 pm $570,000

12019 Quarum Pl 1 pm to 3 pm $450,000

12007 Backus Dr 1 pm to 4 pm $424,900

4905 Grid St Noon to 4 pm $475,000

7944 Quill Point Dr 1 pm to 4 pm $340,000

20721

3201 Courtside Rd 2 pm to 4 pm $639,500

15009 Jenkins Ridge Rd 1 pm to 3 pm $415,000

BRENTWOOD

20722

4202 Cottage Ter 2 pm to 4 pm $224,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

1016 Iago Ave 1 pm to 3 pm $294,997

CLINTON

20735

9503 Silver Fox Turn 1:30 pm to 4:30 pm $340,000

3502 Strawberry Ct 11 am to 2 pm $415,000

7011 Clinton St Noon to 4 pm $290,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2351 Barkley Pl 11 am to 12:30 pm $1,850

FORT WASHINGTON

20744

1819 Taylor Ave 1 pm to 4 pm $364,500

13509 Pendleton St 1 pm to 3 pm $375,000

1406 Old Piscataway Rd 1 pm to 3 pm $350,000

GLENN DALE

20769

12413 James Madison Lane 1 pm to 3 pm $624,900

MOUNT RAINIER

20712

4222 29th St 1 pm to 3 pm $350,000

OXON HILL

20745

533b-2 Wilson Bridge Dr #6732b 2 pm to 4 pm $115,000

605 Overlook Park Dr #90 1 pm to 3 pm $629,999

UNIVERSITY PARK

20782

4017 Tennyson Rd 1 pm to 4 pm $515,000

UPPER MARLBORO

20772

5002 Tideworth Ter 11 am to 1 pm $675,000

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,999

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

20774

9507 Westerdale Dr 2 pm to 4 pm $399,900

127 Joyceton Way Noon to 4 pm $285,000

1913 Rose Pl 1 pm to 3 pm $430,000

2001 Fittleworth Ter 11 am to 1 pm $470,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24313 N Patuxent Beach Rd 2 pm to 5 pm $699,900

LEONARDTOWN

20650

40361 Old Breton Beach Rd 1 pm to 3 pm $400,000

LEXINGTON PARK

20653

47347 Silver Slate Dr 11 am to 2 pm $235,000

21558 Starboard Ct 11 am to 2 pm $369,900