Here’s a list of open houses taking place Oct. 6-7 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

8 Acton Pl 1 pm to 3 pm $2,450,000

522 Samuel Chase Way 1 pm to 3 pm $375,000

19 Woodlawn Ave Noon to 2 pm $499,900

221 Scott Dr 4 pm to 7 pm $4,500,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $499,900

851 Saint Edmonds Pl 1 pm to 3 pm $949,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $825,000

1705 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $525,000

28 Fleet St 11 am to 1 pm $545,000

205 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $534,500

79 Southgate Ave Noon to 2 pm $706,000

1735 Westmoreland Trl Noon to 2 pm $829,900

55 Southgate Ave Noon to 2 pm $775,000

5 Steele Ave Noon to 2 pm $847,500

160 Green St 1 pm to 3 pm $899,900

222 West St #b Noon to 2 pm $439,000

15 Hill Street 1 pm to 3 pm $459,000

2590 Twin Landing Cv #40 11 am to 1 pm $344,900

21403

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $585,000

994 Elizabeth Dr Noon to 3 pm $359,000

796 Fairview Ave #e 1 pm to 3 pm $240,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

5 Cornerstone Dr Noon to 3 pm $700,000

287 Hillsmere Dr 11 am to 2 pm $497,000

5 Dorchester Dr 1 pm to 3 pm $219,900

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

8 Somerset Ct 1 pm to 3 pm $630,000

3165 Catrina Lane Noon to 2 pm $570,000

6 Harness Creek View Ct Noon to 3 pm $689,900

21409

1258 Green Holly Dr Noon to 2 pm $335,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $724,500

612 Baystone Ct 11 am to 1 pm $359,900

ARNOLD

21012

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

888 Nancy Lynn Lane Noon to 2 pm $429,900

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

88 Shadbush Way Noon to 5 pm $531,017

651 Mallard Ct Noon to 2 pm $679,000

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $609,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $579,990

1412 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

931 Whitstable Blvd Noon to 2 pm $435,000

CROFTON

21114

2302 Fairhaven Lane 2 pm to 4 pm $362,500

2306 Montauk Dr 1 pm to 4 pm $365,000

1770 Castleford Sq 1 pm to 3 pm $265,000

1734 Woodridge Ct Noon to 3 pm $275,000

1932 Cambridge Dr 11 am to 2 pm $279,900

1630 Dryden Way 11 am to 1 pm $234,900

CROWNSVILLE

21032

1119 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $474,900

987 Waterbury Heights Dr Noon to 3 pm $439,900

CURTIS BAY

21226

7895 Seaside Ct 1 pm to 3 pm $254,900

8047 Highpoint Rd 1 pm to 3 pm $249,999

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd 11 am to 1 pm $380,000

DEALE

20751

949 Bay Dr 10 am to Noon $950,000

EDGEWATER

21037

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

693 Loch Haven Dr Noon to 5 pm $674,000

1906 Shore Dr 11 am to 1 pm $359,924

251 Braxton Way 1 pm to 4 pm $349,900

911 Severn Ave 11 am to 1 pm $399,900

GAMBRILLS

21054

201 Arabian Ct 2 pm to 4 pm $623,800

2009 Huntwood Dr 11 am to 1 pm $649,000

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $849,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $774,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1510 Beaux Lane Noon to 4 pm $719,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 4 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1604 Sirani Lane W Noon to 4 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $465,000

GLEN BURNIE

21060

7709 Redcliff Ct 1 pm to 3 pm $450,000

7857 Baltimore Annapolis Blvd 1 pm to 3 pm $230,000

761 Millhouse Drive Noon to 2 pm $357,900

937 Still Pond Dr 1 pm to 3 pm $475,000

761 Millhouse Dr Noon to 2 pm $357,900

929 Thurston Lane 10 am to 6 pm $399,490

7727a Overhill Rd Noon to 4 pm $339,900

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $323,197

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $329,730

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $327,830

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $325,337

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

113 Pond View Dr Noon to 5 pm $309,820

21061

7437 Baltimore Annapolis Blvd 1 pm to 4 pm $1,600

8114 Falcon Crest Dr 11 am to 2 pm $325,000

713 Quail Dr 11 am to 1 pm $370,000

10 Glen Oak Lane NW 1 pm to 4 pm $269,000

HANOVER

21076

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $536,900

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $436,677

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $452,582

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $460,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $460,488

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $490,471

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

2112 Nottoway Drive Dr 11:30 am to 4 pm $595,220

8204 Meadowood Dr #1 11:30 am to 4 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #2 11:30 am to 4 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #3 11:30 am to 4 pm $489,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $482,477

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $470,095

7611 Elmcrest Rd Noon to 3 pm $499,990

1431 Pangbourne Way 3 pm to 5 pm $349,000

LAUREL

20723

9916 Peony Lane Noon to 5 pm $769,990

10546 Stansfield Rd 1 pm to 3 pm $550,000

9922 Cypress Way Noon to 5 pm $494,523

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $525,000

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $546,010

9326 Sydney Way 1 pm to 4 pm $573,490

9330 Sydney Way 1 pm to 4 pm $627,191

8745 Polished Pebble Way 1 pm to 4 pm $515,000

8628 Doves Fly Way Noon to 5 pm $630,000

8604 Doves Fly Way Noon to 5 pm $698,750

8636 Doves Fly Way Noon to 5 pm $790,521

20724

8617 Red Rock Lane 1 pm to 3 pm $365,000

3520 Tribeca Trl #8 11 am to 2 pm $399,990

MILLERSVILLE

21108

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $409,000

8228 Rupert Rd N Noon to 3 pm $287,500

8239 Jumpers Hole Rd 11 am to 2 pm $475,000

8230 Daniels Purchase Way 1 pm to 3 pm $430,000

108 Melchior Rd Noon to 2 pm $925,000

ODENTON

21113

2894 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $874,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $699,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1473 Catbriar Way Noon to 5 pm $749,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $609,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $559,990

3091 Spring Pepper Ct Noon to 5 pm $599,990

1215 Breitwert Ave 1 pm to 3 pm $299,900

1906 Scaffold Way Noon to 2 pm $385,000

8027 Orchard Grove Rd 1 pm to 3 pm $384,900

2631 Cedar Elm Dr Noon to 2 pm $325,000

2609 Rainy Spring Ct 1 pm to 3 pm $325,000

2710 Oak Leaf Ct #b 11 am to 2 pm $259,900

ORCHARD BEACH

21226

7808 Waterview Dr 2 pm to 4 pm $299,999

PASADENA

21122

8100 Pinehurst Harbour Way 1 pm to 3 pm $1,688,000

521 Lake Shore Dr 11 am to 1 pm $1,075,000

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

7965 Meridian Dr Noon to 5 pm $479,990

530 Jersey Bronze Way 11 am to 6 pm $549,900

228 Harlem Rd Noon to 3 pm $609,000

8214 Elkwood Ct 9 am to 11 am $410,000

167 Arundel Rd Noon to 2 pm $225,000

502 Jersey Bronze Way Noon to 5 pm $569,900

8488 Laurel Rd Noon to 2 pm $379,900

302 Black Sky Lane 1 pm to 3 pm $429,990

8418 Park Rd 2 pm to 4 pm $450,000

RIVA

21140

210 Grisdale Hl 11 am to 1 pm $579,000

2753 Pinecrest Dr 11 am to 12:30 pm $455,000

SEVERN

21144

7923 Canter Ct 1 pm to 3 pm $315,000

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $495,990

1007 Cortana Ct Noon to 5 pm $602,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $515,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $535,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $510,990

878 Sycamore Hill Rd Noon to 3 pm $590,000

8137 Ridgely Loop Noon to 2 pm $569,990

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $300,000

1809 Triple Feather Rd #72 1 pm to 3 pm $1,695

8306 Aletta Pl 11 am to 1 pm $329,000

SEVERNA PARK

21146

625 Holly Ridge Rd 11 am to 1 pm $1,895,000

488 Derussey Dr 2 pm to 4 pm $595,000

735 Trenton Ct Noon to 2 pm $379,000

2 Westerly Way Noon to 2 pm $875,000

245 Wiltshire Lane 10 am to Noon $1,875,000

221 Cheshire Rd 2 pm to 4 pm $599,000

267 Arundel Beach Rd 11 am to 1 pm $425,000

27 Belleview Dr 11 am to 1 pm $920,000

944 Old County Rd 2 pm to 4 pm $885,000

473 Blackshire Rd 1 pm to 3 pm $549,900

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

WEST RIVER

20778

819 Elm Dr Noon to 2 pm $549,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3232 Chesapeake Beach Rd W Noon to 4 pm $468,700

2218 Ivy Lane 10 am to 1 pm $299,900

4631 Old Willows Rd Noon to 2 pm $600,000

DOWELL

20629

923 Oyster Bay Pl #302 Noon to 3 pm $339,900

380 Gideon Lane Noon to 3 pm $277,500

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct 3 pm to 5 pm $549,900

HUNTINGTOWN

20639

2554 Hillside Dr Noon to 4 pm $324,900

3267 Huntsman Dr 10 am to 11 am $599,900

4342 Barberry Dr 10 am to 11 am $649,900

LUSBY

20657

2240 Park Chesapeake Dr Noon to 2 pm $629,900

1246 Golden West Way 10 am to Noon $349,000

12704 Mescalaro Lane 10 am to Noon $224,999

NORTH BEACH

20714

1002 Bay Front Ave Noon to 2 pm $929,000

3545 8th St Noon to 2 pm $309,990

OWINGS

20736

1162 Amber Way 2 pm to 4 pm $499,900

PRINCE FREDERICK

20678

115 Thoroughbred Dr Noon to 2 pm $389,000

455 Bradbury Lane 10 am to 11 am $459,900

484 English Oak Lane 11 am to 1 pm $309,999

ST. LEONARD

20685

1925 Constitution Dr Noon to 3 pm $479,900

970 Rock Hills Ct Noon to 2 pm $366,000

SUNDERLAND

20689

5721 Hardesty Rd 10 am to 1 pm $435,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

317 Biddle Rd 2 pm to 4 pm $449,000

BRANDYWINE

20613

15980 Formosa Lane 10 am to Noon $389,000

7400 Four Gardens Rd 1 pm to 4 pm $386,300

7101 Chaptico Ct 11 am to 2 pm $409,900

12501 Malthus St 11 am to 2 pm $264,900

BRYANS ROAD

20616

6962 Sparks Ct Noon to 2 pm $325,000

2460 Archway Lane 2 pm to 4 pm $405,000

LA PLATA

20646

609 Worcester St 11 am to 2 pm $255,000

237 Buckeye Cir Noon to 2 pm $284,900

130 Wood Duck Cir 11 am to 1 pm $234,500

19 Willow Woods Dr 11:30 am to 4 pm $320,990

8 Willow Woods Dr 11:30 am to 4 pm $299,990

7 Golden Willow Way 11:30 am to 4 pm $357,990

6 Golden Willow Way 11:30 am to 4 pm $350,990

9266 Windsor Dr 11 am to 2 pm $359,000

6265 Archdale Pl 12:30 pm to 3 pm $299,950

MECHANICSVILLE

20659

39057 Carlton Way 10 am to Noon $329,900

WALDORF

20601

2812 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $352,865

2810 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $352,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $349,990

11417 Grant Pl 11 am to 6 pm $344,990

2412 Plenty Gates Lane 11 am to 1 pm $434,990

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $329,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $319,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

11702 Cygnet Dr Noon to 3 pm $434,500

11698 Cygnet Dr Noon to 3 pm $325,000

5607 Daniel Cir 11 am to 1 pm $269,990

5012 Nicholas Rd Noon to 3 pm $320,000

20602

4841 Olympia Pl 1 pm to 3 pm $270,000

11930 Cooperstown Pl 1 pm to 3 pm $319,900

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $389,990

WHITE PLAINS

20695

4625 Duley Dr 1 pm to 3 pm $455,500

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

605 Potomac St Noon to 2 pm $249,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Ct #coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Ct #hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Ct #decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Ct #bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Ct #hemingway Noon to 4 pm $364,990

FREDERICK

21702

2219 Wetherburne Way 2 pm to 4 pm $235,000

409 Grant Pl 1 pm to 3 pm $334,999

112 Lavenport Cir 11 am to 1 pm $273,900

1917 Washburn Ct 1 pm to 4 pm $477,900

8128 Claiborne Dr 11 am to 1 pm $384,997

21703

6231 Davinci St Noon to 5 pm $347,750

6509 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $369,990

6527 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $364,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $600,000

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $534,990

6536 Alan Linton Blvd E 1 pm to 4 pm $519,990

5503 Upper Mill Ter 1:30 pm to 4:30 pm $230,000

6916 Alex Ct Noon to 2 pm $225,000

6454 Alan Linton Blvd E 2 pm to 5 pm $295,000

4982 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $385,000

6193 Murray Ter 1 pm to 3 pm $269,900

4967 Farringdon Ct 2 pm to 4 pm $439,000

21704

9111 Charterhouse Rd 2 pm to 4 pm $725,000

8395 Pine Bluff Rd Noon to 4 pm $777,625

IJAMSVILLE

21754

5222 Muirfield Dr Noon to 2 pm $999,900

10107 Fosset St #b 11 am to 4 pm $299,990

10032 Beerse St 11 am to 4 pm $309,990

5911 Duvel St 11 am to 4 pm $319,990

5919 Duvel St 11 am to 4 pm $359,990

10125 Fosset St #b 11 am to 4 pm $249,990

5927 Duvel St 11 am to 4 pm $299,990

MIDDLETOWN

21769

315 Church St 2 pm to 4 pm $447,900

MONROVIA

21770

4434 Tulip Lane 11 am to 5 pm $374,990

4531 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $349,990

4509 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $329,990

4442 Tulip Lane 11 am to 5 pm $354,990

4533 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $384,990

4519 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $299,990

4622 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $494,990

4705 Morning Mews 11 am to 5 pm $470,990

4620 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $510,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4630 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $449,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

MOUNT AIRY

21771

13842 Penn Shop Rd Noon to 2 pm $519,900

652 W. Watersville Rd Noon to 2 pm $450,000

12605 Moxley Crest Dr Noon to 2 pm $369,000

13972 Penn Shop Rd Noon to 4 pm $595,000

4089 Lomar Dr Noon to 2 pm $439,900

13432 Old Annapolis Rd 1 pm to 3 pm $425,000

NEW MARKET

21774

6879 Woodridge Rd 11 am to 4 pm $589,990

5810 Burin St #b 11 am to 4 pm $239,990

5825 Pecking Stone St 11 am to 4 pm $379,990

9686 Amelia Ct 11 am to 4 pm $514,990

6878 Woodridge Rd 11 am to 4 pm $559,990

10267 Quillback St 11 am to 4 pm $359,985

5833 Pecking Stone St 11 am to 4 pm $339,990

10261 Quillback St 11 am to 4 pm $339,985

5835 Pecking Stone St 11 am to 4 pm $319,990

6883 Woodridge Rd 11 am to 4 pm $509,990

4 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

6879 Woodridge Rd 11 am to 4 pm $544,990

5 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $569,990

6 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $584,990

7 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $604,990

9708 Braden Ct 11 am to 4 pm $509,990

6840 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $516,840

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $476,840

6621 Beach Dr 11 am to 1 pm $255,000

6780 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $525,000

10601 Old Barn Rd 1 pm to 3 pm $374,999

6950 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $449,000

THURMONT

21788

10 Easy St 1 pm to 3 pm $249,900

WALKERSVILLE

21793

205 Winter Brook Ct 1 pm to 3 pm $349,000

WOODSBORO

21798

225 Cornell Dr 1 pm to 3 pm $440,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $776,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $859,990

6104 Braden Way Noon to 5 pm $924,990

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

10828 Mill Creek Ct 11:30 am to 5 pm $1,079,990

12515 Vincents Way Noon to 5 pm $929,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

6468 Erin Dr 2 pm to 4 pm $798,000

COLUMBIA

21044

5060 Ten Mills Rd Noon to 2 pm $499,900

11931 New Country Lane Noon to 2 pm $350,000

5253 Columbia Rd #376 1 pm to 3 pm $365,000

21045

7378 Broken Staff 1 pm to 3 pm $315,000

9514 Good Lion Rd 11 am to 1 pm $400,000

6317 Soft Thunder Trl 1 pm to 3 pm $524,900

6262 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $320,000

9317 Angelina Cir Noon to 2 pm $424,900

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $529,900

6369 Gray Sea Way 1 pm to 3 pm $369,990

ELKRIDGE

21075

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

7805 Richard Halley Way Noon to 3 pm $399,990

7804 Taggart Ct Noon to 4 pm $418,990

ELLICOTT CITY

21042

2609 Vardon Lane 11 am to 4 pm $688,900

12026 Lamplighter Dr Noon to 2 pm $780,000

12300 Fox Hollow Ct 1 pm to 3 pm $895,000

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $849,990

10626 Warburton Ct Noon to 5 pm $949,990

2732 Vardon Lane Noon to 5 pm $629,990

2730 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

3314 Burton Dr Noon to 5 pm $999,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

3918 River Walk 1 pm to 3 pm $785,000

3323 Morton Lane Noon to 4 pm $874,990

3311 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

21043

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5960 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $675,000

8326 Chestnut Farm Lane 11 am to 1 pm $559,000

7830 Farmstone Ct 2 pm to 4 pm $624,000

8115 Yellow Pine Dr #e 11 am to 1 pm $265,000

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $829,990

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $819,990

2496 Valley View Way 11 am to 4:30 pm $899,990

9819 Soapstone Trl #01 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #03 11:30 am to 4 pm $794,990

FULTON

20759

11639 Federal St 1 pm to 3 pm $961,000

11019 Martha Way Noon to 5 pm $949,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

12419 All Daughters Lane Noon to Noon $1,144,900

13464 Route 108 1 pm to 3 pm $499,900

JESSUP

20794

8042 Wright Pl #103 1 pm to 3 pm $309,990

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

7634 Woodbine Rd Noon to 2 pm $325,000

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

3113 Persimmon Tree Ct 2 pm to 4 pm $511,000

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

11042 Star Chaser Cir #33 1 pm to 3 pm $549,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #208 1 pm to 4 pm $524,990

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,640

6025 Avon Dr 10 am to 1 pm $679,990

8302 Woodmont Ave #600 Noon to 5 pm $1,495,000

20816

6017 Woodacres Dr 2 pm to 4 pm $949,500

6410 Brookes Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

4920 Sentinel Dr #3-103 2 pm to 4 pm $650,000

20817

6605 Rannoch Rd Noon to 2 pm $1,125,000

6305 Orchid Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

6016 Roosevelt St 11 am to 12:30 pm $3,200

7920 Quarry Ridge Way 2 pm to 4 pm $879,900

BOYDS

20841

14220 Golden Hook Rd 1 pm to 4 pm $709,500

BROOKEVILLE

20833

13 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $749,990

14 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $774,990

15 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $799,990

3423 Gregg Rd 1 pm to 3 pm $675,000

BURTONSVILLE

20866

14434 Turbridge Ct Noon to 2 pm $419,900

4430 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr 11 am to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $559,990

4407 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $609,990

CHEVY CHASE

20815

139 Hesketh St 1 pm to 3 pm $1,850,000

4601 Park Ave N #1418-T 2 pm to 5 pm $475,000

8805 Walnut Hill Rd Noon to 2 pm $869,900

CLARKSBURG

20871

16 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

17 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

18 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

19 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

20 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

21 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $473,545

13077 Martz St Noon to 4 pm $495,275

21920 Broadway Ave 11 am to 5 pm $655,000

22005 Moorhen St 11 am to 5 pm $499,000

21906 Moorhen St 11 am to 5 pm $530,000

21926 Moorhen St 11 am to 5 pm $649,850

21907 Fulmer Ave 11 am to 5 pm $599,000

21909 Fulmer Ave 11 am to 5 pm $575,000

13802 Dovekie Ave 11 am to 5 pm $695,000

DERWOOD

20855

7320 Muncaster Mill Rd 2 pm to 4 pm $459,990

DICKERSON

20842

7 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $789,990

8 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $839,990

9 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

3 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $814,990

4 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $769,990

GAITHERSBURG

20878

13 Glazebrook Ct 1 pm to 4 pm $424,000

5 Renmark Ct 1 pm to 4 pm $420,000

20879

9440 Chatteroy Pl 1 pm to 3 pm $319,000

GERMANTOWN

20874

19203 Forest Brook Rd 2 pm to 4 pm $484,900

13236 Meander Cove Dr #36 Noon to 2 pm $215,000

12907 Churchill Ridge Cir #8-1 2 pm to 4 pm $220,000

20876

11618 Mountain Mist Dr 11:30 am to 4 pm $569,990

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

21941 Boneset Way #0 11:30 am to 4:30 pm $554,990

HYATTSVILLE

20782

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

3405 Sentinel Dr #508c 11 am to 4 pm $472,990

KENSINGTON

20895

2928 Faulkner Pl 1 pm to 3 pm $659,000

3419 Plyers Mill Rd Noon to 2 pm $535,000

OLNEY

20832

17124 Thorntondale Ct 1 pm to 5 pm $495,900

18303 Hickory Meadow Dr 1 pm to 3 pm $738,888

POTOMAC

20854

10000 Newhall Rd 2 pm to 4 pm $2,975,000

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $709,000

ROCKVILLE

20850

1420 Piccard Dr Noon to 5 pm $660,000

1438 Piccard Dr Noon to 5 pm $599,900

932 King Farm Blvd Noon to 5 pm $750,990

14334 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $824,990

9934 Foxborough Cir 1 pm to 4 pm $605,000

14001 Loblolly Ter 2 pm to 4 pm $989,000

20852

10831 Brewer House Rd 1 pm to 4 pm $699,500

20853

4904 Norbeck Road 1 pm to 3 pm $899,000

4413 Jupiter St 1 pm to 4 pm $352,000

20855

18109 Hayloft Dr 1 pm to 3 pm $775,000

5809 Wild Flower Ct 1 pm to 4 pm $729,900

SILVER SPRING

20901

503 Dennis Ave 1 pm to 3 pm $799,900

9106 Providence Ave 1 pm to 3 pm $500,000

514 Kerwin Rd Noon to 2 pm $409,900

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $499,500

716 Whitaker Ter 2 pm to 4 pm $460,000

9619 Evergreen St 1 pm to 3 pm $575,000

102e Wayne Ave E 1 pm to 3 pm $599,900

20902

2518 Harmon Rd 1 pm to 5 pm $564,900

3005 Parker Ave Noon to 4 pm $499,900

20904

2001 Conley Ct Noon to 2 pm $739,000

822 Tanley Rd 1 pm to 3 pm $420,000

2016 Conley Ct Noon to 2 pm $699,000

20906

14143 Yorkshire Woods Dr #14143 Noon to 4 pm $315,000

12406 Dalewood Dr 11 am to 1 pm $286,000

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

1705 Lansdowne Way 2 pm to 4 pm $495,000

803 New York Ave 11 am to 2 pm $699,900

1201 East West Hwy #337 1 pm to 3 pm $425,000

WHEATON

20902

4 Cobble Hill Ct Noon to 2 pm $499,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BLADENSBURG

20710

4219 55th Ave 11 am to 1:30 pm $295,000

BOWIE

20715

12416 Melling Lane 1 pm to 3 pm $399,000

12416 Melling Lane 1 pm to 3 pm $2,800

20716

837 Pleasant Hill Lane Noon to 2 pm $298,000

2218 Hyde Lane 1 pm to 3 pm $339,900

16202 Eastham Ct 1 pm to 4 pm $285,000

20720

14017 Gullivers Trl 1 pm to 4 pm $335,000

5210 Maries Retreat Dr #131 1 pm to 3 pm $349,999

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4306 Open Field Ct 11 am to 5 pm $594,990

4413 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $634,990

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

5500 Addison Rd 10 am to 1 pm $249,900

FORT WASHINGTON

20744

9106 Claudine Lane 1 pm to 3 pm $450,000

2913 Henson Bridge Ter SE 11 am to 4 pm $265,000

11604 Kimberly Woods Lane 1 pm to 3 pm $449,900

9301 Messina Dr 11 am to 1 pm $339,999

8810 Della Lane 11 am to 2 pm $475,000

403 Bentwood Dr 11 am to 1 pm $305,000

GLENARDEN

20706

7934 Cawker Ave Noon to 2 pm $294,900

7912 Grant Dr 1 pm to 3 pm $325,000

LANDOVER

20785

523 Touchdown Dr 11 am to 1 pm $2,400

6900 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $418,500

6917 Stoddert Lane #6917 11 am to 6 pm $341,990

LANHAM

20706

10143 Dorsey Lane #200h 11 am to 4 pm $359,990

10008 Aerospace Rd #111e 11 am to 4 pm $387,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $344,990

6135 Main St 12:30 pm to 3:30 pm $380,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

5702 Signet Lane 2 pm to 4 pm $450,000

5016 Ravenswood Rd Noon to 2 pm $315,000

6109 Mustang Pl 1 pm to 4 pm $299,900

SPRINGDALE

20774

15406 Littleton Pl 1 pm to 4 pm $409,000

TEMPLE HILLS

20748

4917 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $312,500

6802 Robinia Rd Noon to 3 pm $379,999

2525 Afton St 1 pm to 3 pm $1,795

UPPER MARLBORO

20772

4528 Sherborn Lane 1 pm to 3 pm $265,000

12707 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $545,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9700 Central Park Dr 11 am to 6 pm $459,990

9123 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $649,990

3716 Silver View Lane #224 11 am to 6 pm $374,990

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $404,990

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $478,880

15119 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,999

15122 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

15127 Hogshead Way Noon to 3 pm $414,995

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $408,335

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $417,860

15133 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $408,835

15135 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $448,655

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

12917 Trumbull Dr 2 pm to 4 pm $265,000

16302 Brooktrail Ct 1 pm to 4 pm $275,000

13629 Augusta Hooe Rd 1 pm to 4 pm $765,000

20774

2700 Galeshead Dr Noon to 2 pm $488,000

15315 Tewkesbury Pl 2 pm to 4 pm $389,900

811 Manor House Dr 1 pm to 3 pm $465,000

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $564,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $589,990

610 Cranston Ave 11 am to 5 pm $549,990

102 College Station Dr 11 am to 2 pm $269,000

1725 Fernwood Dr 1 pm to 4 pm $349,000

ST. MARY’S COUNTY

AVENUE

20609

37484 River Springs Rd 11 am to 2 pm $334,999

CALIFORNIA

20619

43695 Winterberry Way 11 am to 6 pm $248,095

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $589,990

23019 Mountain Laurel Lane 11 am to 6 pm $254,045

23570 Fdr Blvd #305 11:30 am to 4 pm $189,848

DRAYDEN

20630

46597 Porto Bello Ct 11 am to 2 pm $336,000

HOLLYWOOD

20636

44583 Joy Chapel Rd 11 am to 12:30 pm $364,900

LEONARDTOWN

20650

41655 Matthew Ct Noon to 3 pm $379,900

LEXINGTON PARK

20653

22371 Alydar Dr 1:30 pm to 3:30 pm $330,000

46602 Timber Valley Ct Noon to 2 pm $229,900

46767 Al Mar St 11 am to 4 pm $494,900

20742 Hilton Run Ct 11 am to 3:30 pm $348,045

45880 Ketch Ct Noon to 3 pm $329,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

837 Coachway Noon to 2 pm $960,000

2131 Hideaway Ct 4 pm to 6 pm $338,000

46 Franklin St 3 pm to 5 pm $1,995,000

218 Bowen Ct Noon to 2 pm $685,000

2626 Foremast Aly 11 am to 1 pm $412,500

882 Marengo St 11 am to 2 pm $425,000

205 Spring Race Ct 1 pm to 3 pm $610,000

111 Monticello Ave 1 pm to 3 pm $975,000

2556 West Course Dr 2 pm to 4 pm $524,900

21403

103 East Bay View Drive 2 pm to 4 pm $1,475,000

11 Spa Creek Landing 1 pm to 3 pm $367,000

1291 Hollywood Ave 1 pm to 4 pm $3,325,000

43 Harness Creek View Ct Noon to 2 pm $718,000

168 W. Lake Dr 1 pm to 3 pm $2,999,000

35 Windwhisper Lane 1 pm to 3 pm $515,000

21409

1028 Mountain Top Dr 1 pm to 4 pm $630,000

1515 Enyart Way #304 1 pm to 3 pm $429,500

1611 Ridout Road 1 pm to 3 pm $749,000

1838 Burley Lane 1 pm to 3 pm $800,000

1701 River Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

1516 Hickory Wood Dr 1 pm to 3 pm $349,900

1762 Woodtree Cir 1 pm to 3 pm $279,995

1219 Ramblewood Dr 11 am to 1 pm $425,000

1152 Skyway Dr Noon to 2 pm $484,000

ARNOLD

21012

618 Breton Pl 3 pm to 5 pm $725,000

800a Barrett Ave 1 pm to 3 pm $364,900

619 Martingale Lane 1 pm to 3 pm $532,500

1068 Nova Cir 3 pm to 5 pm $649,900

CROFTON

21114

1806 Harewood Lane 1 pm to 3 pm $499,900

2067 Pawlet Dr 1 pm to 4 pm $264,900

6825 Crofton Colony Ct W 2 pm to 4 pm $519,900

2513 Weston Ct Noon to 2 pm $349,900

1858 Aberdeen Cir 11 am to 1 pm $269,000

1719 Gabriel Ct 2 pm to 5 pm $275,000

CURTIS BAY

21226

230 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $455,000

DAVIDSONVILLE

21035

904 William Meade Ct Noon to 2 pm $850,000

1529 Themes Dr Noon to 2:30 pm $374,000

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

5916 Tyler Rd 2 pm to 4 pm $415,000

EDGEWATER

21037

1730 Potomac Rd 1 pm to 3 pm $369,900

909 Mayo Rd 1 pm to 3 pm $310,000

3440 Dental Ct Noon to 2 pm $394,000

413a Cedar Grove Rd Noon to 2 pm $319,000

802 Selby Blvd 1 pm to 3 pm $399,900

GAMBRILLS

21054

2606 Chapel Lake Dr #206 1 pm to 3 pm $239,000

1011 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $439,990

GLEN BURNIE

21060

1330 Meadowvale Rd Noon to 2 pm $284,900

638 Bunch Ave 2 pm to 4 pm $299,900

21061

1441 Braden Loop 1 pm to 3 pm $279,900

417 Baylor Rd 1 pm to 3 pm $325,000

409 2nd Ave SW Noon to 2 pm $240,000

290 Cross Creek Dr 11 am to 2 pm $314,900

HANOVER

21076

6211 Autumn Haven Ct 2 pm to 4 pm $489,900

HARWOOD

20776

4290 Warthen Dr 3 pm to 5 pm $849,999

138 Harwood Rd Noon to 3 pm $459,900

LAUREL

20707

809 Main St 2 pm to 4 pm $384,000

8216 Londonderry Ct 1 pm to 3 pm $295,000

14036 Chestnut Ct Noon to 2 pm $259,900

20708

9314 Player Dr #2 1 pm to 4 pm $250,000

20723

9537 Glen Ridge Dr Noon to 2 pm $459,900

8115 Clifford Ct 2 pm to 4 pm $634,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

6430 Orchard Rd S Noon to 2 pm $384,900

302 S. Hammonds Ferry Rd Noon to 2 pm $300,000

MILLERSVILLE

21108

8127 Windy Field Lane 11:30 am to 1:30 pm $455,000

8303 Brookwood Rd 1 pm to 3 pm $314,999

ODENTON

21113

949 Citrine Way 1 pm to 3 pm $370,000

1244 Annapolis Rd 11 am to 4 pm $499,000

703 Horse Chestnut Ct 1 pm to 3 pm $310,000

7631 Found Artifact Dr Noon to 2 pm $469,900

813 Phyllis St 11 am to 2 pm $609,000

PASADENA

21122

105 Maryland Ave Noon to 2 pm $264,900

7802 Catherine Ave Noon to 2 pm $362,900

226 Atlanta Rd 1 pm to 3 pm $325,000

1216 Joanie Ct 2 pm to 4 pm $475,000

220 Oak Hollow Ct 1 pm to 3 pm $774,337

8434 Maryland Rd 1 pm to 3 pm $350,000

511 Edgewater Rd Noon to 3 pm $579,000

7830 Burgess Rd 1 pm to 3 pm $645,000

213 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $399,900

1472 Thies Dr Noon to 2 pm $399,900

8121 Sagamore Way 1 pm to 3 pm $474,900

SEVERN

21144

1802 Battlement Ct 1 pm to 3 pm $339,000

1373 Dicus Mill Rd 1 pm to 3 pm $470,000

SEVERNA PARK

21146

23 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $874,900

1115 Bellevista Ct Noon to 2 pm $950,000

530 Benforest Dr Noon to 2 pm $499,000

507 Heavitree Lane 2 pm to 4 pm $769,900

613b Old County Rd 11 am to 1 pm $729,000

SHADY SIDE

20764

1170 Steamboat Rd Noon to 3 pm $369,500

6013 Shady Side Rd 1:30 pm to 3:30 pm $460,000

TRACYS LANDING

20779

6555 Clagett Ave Noon to 2 pm $649,999

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8418 G St Noon to 4 pm $309,900

3715 27th St 11 am to 1 pm $315,000

3621 Karen Dr 1 pm to 3 pm $449,900

4011 27th St Noon to 2 pm $839,000

DOWELL

20629

13517 Osprey Lane 11 am to 1 pm $389,900

DUNKIRK

20754

4020 Chaney Cove Ct 3 pm to 5 pm $850,000

HUNTINGTOWN

20639

3235 Huntsman Drive 1 pm to 3 pm $525,000

3580 Dotty Ct 10 am to Noon $449,900

765 Monarch Lane 1 pm to 3 pm $459,900

LUSBY

20657

755 Miriam Lane 11 am to 1 pm $279,987

8230 Pine Blvd 11 am to 1 pm $299,900

NORTH BEACH

20714

811 Birch Ave 1 pm to 3 pm $399,900

OWINGS

20736

9339 Chicago Ave 11 am to 1 pm $374,900

SOLOMONS

20688

13436 Stowaway Ct Noon to 2 pm $237,500

14540 Solomons Island Rd S Noon to 3 pm $699,000

CHARLES COUNTY

BRYANTOWN

20617

6040 Crayfish Ct 1 pm to 4 pm $595,999

LA PLATA

20646

618 Hemlock Ct 11 am to 1 pm $199,000

SWAN POINT

20645

11452 Wollaston Cir Noon to 2 pm $329,900

11352 Wollaston Cir 1 pm to 4 pm $299,000

11565 Beacon Hill Ct 1 pm to 4 pm $435,000

11645 Bachelors Hope Ct 1 pm to 4 pm $439,000

WALDORF

20601

2287 Westwood Dr 11 am to 1 pm $339,900

3458 Flagstone St 2 pm to 5 pm $320,000

20603

1986 Yorkshire Ct 1 pm to 3 pm $399,900

5405 Goby Ct 11 am to 2 pm $350,000

WHITE PLAINS

20695

9280 Billingsley Rd 1 pm to 3 pm $359,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5600 Haddington Dr 1 pm to 4 pm $459,900

BRUNSWICK

21716

1413 Village Green Way Noon to 2 pm $389,990

FREDERICK

21701

9220 Ridgefield Cir 11:30 am to 12:30 pm $280,000

2635 Everly S #812 1 pm to 3 pm $230,000

2509 Bear Den Rd 1 pm to 3 pm $374,900

248 3rd E St 1 pm to 3 pm $525,000

10180 Winston Dr 2 pm to 4 pm $319,900

10896 Martingale Ct 1 pm to 3 pm $379,900

6348 Quinn Rd 1:30 pm to 4 pm $400,000

403 Navaho Dr 1 pm to 4 pm $319,000

6307 Iverson Ter N 1 pm to 3 pm $441,900

6402 Spring Forest Rd 1 pm to 3 pm $469,900

21702

1851 Millstream Dr 1 pm to 3 pm $359,900

7923 Yellow Springs Rd 2 pm to 4 pm $460,000

2513 Candle Ridge Dr Noon to 3 pm $394,900

1493 Key Pkwy 2 pm to 4 pm $185,900

1936 Moran Dr 3 pm to 5 pm $494,900

6303 Winpenny Dr 2 pm to 4 pm $690,000

21703

5614 Jefferson Blvd 1 pm to 3 pm $519,000

7133 Ladd Cir Noon to 3 pm $262,000

7145 Oberlin Cir 11 am to 1 pm $267,900

5516 Aeriel Pl 1 pm to 3 pm $260,000

21704

3640 Holborn Pl #3640 1 pm to 3 pm $285,990

JEFFERSON

21755

4806 Jefferson Pike 10 am to Noon $350,000

5411 Broad Run Rd 1 pm to 3 pm $369,000

MIDDLETOWN

21769

3234 Bidle Rd 1 pm to 3 pm $519,000

709 Main St E 1 pm to 3 pm $850,000

7398 Old Line Ct Noon to 2 pm $550,000

MONROVIA

21770

11333 Nevets Pl 1 pm to 4 pm $575,900

11784 Rowe Ct 1 pm to 3 pm $364,900

MOUNT AIRY

21771

1906 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $449,900

14932 Chelsea Cir 2 pm to 4 pm $499,900

6254 Belmont Cir 1 pm to 3 pm $649,900

1611 Rising Ridge Rd 1 pm to 4 pm $459,900

1507 Summer Sweet Lane Noon to 2 pm $569,900

NEW MARKET

21774

6574 Hemlock Point Rd 10 am to 11 am $325,000

6549 Twin Lake Noon to 3 pm $390,000

7017 Fox Chase Rd 2 pm to 5 pm $425,000

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $364,900

9721 Woodcliff Ct 1 pm to 3 pm $485,000

6722 Meadowlawn Cir Noon to 2 pm $410,000

6712 Lakeridge Rd W 2 pm to 4 pm $405,000

THURMONT

21788

217 Bennett Ct 1 pm to 3 pm $309,900

11 Todd Ct 1 pm to 3 pm $349,900

514 Gateway Dr W 3 pm to 5 pm $319,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13317 Long Leaf Dr 1 pm to 3 pm $1,200,000

6828 Creekside Rd 1 pm to 3 pm $795,000

COLUMBIA

21044

6400 South Wind Cir Noon to 2 pm $815,000

5091 Blacksmith Dr 1 pm to 3 pm $385,000

6901 Berry Wood Ct 2:30 pm to 4:30 pm $659,500

6309 Last Sunbeam Pl 1 pm to 3 pm $675,000

4986 April Day Garth 1 pm to 3 pm $350,000

10830 Braeburn Rd 2 pm to 4 pm $850,000

10638 Hickory Crest Lane #31 11 am to 1 pm $368,900

21045

7323 Kerry Hill Ct 1 pm to 3 pm $289,900

6303 Roan Stallion Lane 1 pm to 3 pm $550,000

5622 Millwheel Pl 1 pm to 3 pm $459,900

6168 Camelback Lane 1 pm to 3 pm $439,900

6221 Free Stone Ct 1 pm to 3 pm $475,000

6819 Grimes Golden Ct 1 pm to 3 pm $494,900

6434 Dry Barley Lane 1 pm to 3 pm $545,000

21046

9605 Clocktower Lane 1 pm to 3 pm $290,000

7557 Broadcloth Way 1 pm to 4 pm $549,990

ELKRIDGE

21075

7216 Sun King Lane 1 pm to 3 pm $379,900

7711 Longbottom Rd 2 pm to 4 pm $389,000

5984 Autumn Spell 11 am to 1 pm $375,000

ELLICOTT CITY

21042

4601 Old Dragon Path Noon to 2 pm $479,900

11078 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $850,000

10333 Breconshire Rd 2 pm to 4 pm $750,000

9337 Millbrook Rd 1 pm to 3:30 pm $419,900

3004 John Bernard Dr #151 1 pm to 3 pm $450,000

12781 Folly Quarter Rd 1 pm to 3 pm $660,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $995,000

21043

5905 Logans Way #2 1 pm to 3 pm $450,000

819 Charles James Cir Noon to 2 pm $424,000

8511 Coltrane Ct #202 1 pm to 3 pm $397,000

5170 Britten Lane 1 pm to 3 pm $795,000

3343 Governor Martin Ct 1 pm to 3 pm $675,000

2756 Millers Way Dr 1 pm to 3 pm $384,999

10078 Old Fredrick Rd SE #10078 Noon to 4 pm $649,990

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $257,500

GLENWOOD

21738

15310 Leondina Drive 1 pm to 3 pm $1,749,900

JESSUP

20794

7404 Acorn Grove Way 1 pm to 3 pm $599,500

8411 Sandalwood Ct 11 am to 1 pm $139,900

WOODBINE

21797

15531 Bushy Tail Run 11 am to 1 pm $700,000

854 The Old Station Ct 1 pm to 3 pm $650,000

2004 Sleepy Hollow Dr 2:30 pm to 4:30 pm $649,999

WOODSTOCK

21163

11029 Doxberry Cir #12 1 pm to 4 pm $489,900

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

22611 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $1,200,000

BETHESDA

20814

5803 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,250,000

7500 Woodmont Ave #s718 2 pm to 4:30 pm $674,900

8031 Park Lane 2 pm to 4 pm $1,599,000

5204 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $1,699,000

7500 Woodmont Ave #s1217 3 pm to 5 pm $749,999

4901 Hampden Lane #306 3 pm to 5 pm $929,000

5210 Danbury Road 2 pm to 4 pm $825,000

7915 Kentbury Dr 1 pm to 4 pm $949,900

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $499,900

4516 Windsor Lane 1 pm to 4 pm $1,375,000

10513 Montrose Ave #3 1 pm to 4 pm $279,900

4512 Traymore St 2 pm to 4 pm $850,000

20816

7215 Macarthur Blvd 1 pm to 3 pm $845,000

4903 Bayard Blvd 1 pm to 4 pm $1,075,000

5009 Sentinel Dr #55 2 pm to 4 pm $315,000

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,850,000

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,745,000

5301 Westbard Cir #241 Noon to 2 pm $299,000

4841 Sangamore Rd #21 1 pm to 4 pm $555,000

6601 Tulip Hill Ter 2 pm to 4 pm $1,395,000

20817

10021 Sinnott Dr 2 pm to 4 pm $1,349,999

8309 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $925,000

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $955,000

8810 Saunders Lane 2 pm to 4 pm $2,055,000

6007 Folkstone Rd 2 pm to 4 pm $799,300

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,719,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,399,900

5523 Southwick St 2 pm to 4 pm $1,449,000

6020 Dellwood Pl 1 pm to 4 pm $1,798,000

6917 Wilson Lane 1 pm to 3 pm $1,145,000

7205 Arrowood Rd 2 pm to 5 pm $7,500,000

8109 Lilly Stone Dr 2 pm to 4 pm $889,000

7420 Westlake Ter #1110 1 pm to 3 pm $398,000

7016 Richard Dr 2 pm to 4 pm $1,495,000

6604 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $2,189,500

6204 Wedgewood Rd 2 pm to 4 pm $1,897,000

8018 Quarry Ridge Way 1 pm to 4 pm $844,900

8507 Pelham Rd 1 pm to 4 pm $1,639,000

9049 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,695,000

9641 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,938,000

8905 Seneca Lane 2 pm to 4 pm $999,990

10024 Clue Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

BROOKEVILLE

20833

19404 Rena Ct 1 pm to 4 pm $484,000

2405 Epstein Ct 1 pm to 3 pm $479,999

19101 Abbey Manor Dr 2 pm to 4 pm $675,000

3003 Hollow Crest Pl 2 pm to 4 pm $499,900

CHEVY CHASE

20815

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,899,000

3314 Shepherd St 1:30 pm to 3:30 pm $1,899,000

12 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,799,000

4550 Park Ave #605 2 pm to 4 pm $1,279,900

4822 Drummond Ave 2 pm to 4 pm $2,695,000

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,095,000

15 E Irving St 2 pm to 4 pm $1,295,000

3816 Inverness Dr 1 pm to 3 pm $1,695,000

6211 Garnett Dr 2 pm to 4 pm $2,150,000

CLARKSBURG

20871

13805 Petrel St 2 pm to 4 pm $459,000

23135 Newcut Rd 1 pm to 3 pm $518,500

23229 Rainbow Arch Dr 2 pm to 4 pm $419,900

23420 Arora Hills Dr 1 pm to 4 pm $599,990

DAMASCUS

20872

10933 Bellehaven Blvd 1 pm to 3 pm $435,000

10909 Middleboro Dr 1 pm to 4 pm $430,000

28532 Woodview Dr 1 pm to 3 pm $399,900

10168 Shelldrake Cir Noon to 2 pm $249,900

DARNESTOWN

20874

16400 Black Rock Rd 1 pm to 4 pm $724,900

20878

14621 Falling Leaf Way 1 pm to 4 pm $799,990

DICKERSON

20842

23120 Mt Ephraim Rd 3 pm to 5 pm $499,000

GAITHERSBURG

20877

4 Steven Ct #227 2 pm to 4 pm $249,000

414 Rock Lodge Rd 2 pm to 4 pm $439,000

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $425,000

408 Woodland Rd 2 pm to 4 pm $440,000

113 Bates Ave 2 pm to 4 pm $545,000

16605 Westland Dr 1 pm to 3 pm $509,900

20878

41 Dufief Ct 2 pm to 4 pm $415,000

310 Swanton Lane 2 pm to 4 pm $554,900

301 High Gables Dr #106 1 pm to 3 pm $349,000

180 Chevy Chase St 2 pm to 4 pm $420,000

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

222 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $879,900

107 Kent Oaks Mews 1 pm to 4 pm $1,095,000

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

305 Leafcup Rd 2 pm to 4 pm $399,900

307 Beckwith St Noon to 3 pm $1,048,888

918 Rockborn St 1 pm to 4 pm $899,900

333 Chestertown St 1 pm to 4 pm $864,900

133 Kent Oaks Way 1 pm to 3 pm $799,999

9736 Athletic Way 1 pm to 3 pm $535,000

778 Quince Orchard Blvd #201 Noon to 2 pm $139,900

658 Chestertown St 1 pm to 3 pm $628,000

20879

18917 Quail Valley Blvd 1 pm to 2:30 pm $399,999

20882

8601 Warfield Rd Noon to 2 pm $465,000

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

24316 Flamingo Ter 1 pm to 4 pm $370,000

8620 Stableview Ct 1 pm to 4 pm $724,900

20886

8606 Delcris Dr 2 pm to 4 pm $349,900

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

20406 Sawgrass Dr 2 pm to 5 pm $679,900

GARRETT PARK

20896

11118 Kenilworth Ave 2 pm to 4 pm $989,000

GERMANTOWN

20874

17543 Black Rock Rd 1 pm to 3 pm $447,000

4 Bargene Ct 1 pm to 4 pm $389,000

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $640,000

13503 Derry Glen Ct #402 1:30 pm to 4 pm $184,500

19620 Galway Bay Cir #204 1 pm to 4 pm $230,000

19415 Caravan Dr 1 pm to 3 pm $329,900

14161 Furlong Way 1 pm to 4 pm $349,000

20507 Staffordshire Dr Noon to 2 pm $325,000

13974 Lullaby Rd #3 1 pm to 4 pm $225,000

20876

21210 Virginia Pine Ter 1 pm to 4 pm $529,990

11924 Weybridge Lane 1 pm to 4 pm $429,990

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $279,900

GLEN ECHO

20812

30 Wellesley Cir 1 pm to 4 pm $1,089,000

HYATTSVILLE

20781

5327 Crittenden St 1 pm to 4 pm $369,900

5725 Lustine St 11 am to 2 pm $405,000

20782

6505 20th Ave 1 pm to 4 pm $349,900

6021 20th Ave 1 pm to 4 pm $285,000

20783

1716 Merrimac Dr 2 pm to 4 pm $370,000

7405 24th Ave 1 pm to 4 pm $325,000

KENSINGTON

20895

9823 Haverhill Dr 2 pm to 4 pm $947,500

4110 Knowles Ave 2 pm to 4 pm $564,900

10119 Frederick Ave 1 pm to 3 pm $649,900

11015 Glueck Lane 2 pm to 4 pm $479,000

9909 Hillridge Dr Noon to 3 pm $1,295,000

4004 Simms Dr 1 pm to 4 pm $450,000

5255 Strathmore Ave 1 pm to 3 pm $830,000

4015 Simms Dr 1 pm to 4 pm $499,900

LAYTONSVILLE

20882

8614 Augusta Farm Lane 1 pm to 4 pm $899,500

23621 White Peach Ct 1 pm to 4 pm $685,000

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $799,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9329 Jarrett Ct 2 pm to 4 pm $260,000

8840 Thomas Lea Ter 1 pm to 4 pm $347,000

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $999,900

10827 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,949,000

NORTH POTOMAC

20878

15706 Pissaro Ter 1 pm to 4 pm $699,000

13300 Query Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,599,999

OLNEY

20832

5002 Tackbrooke Dr 2 pm to 4 pm $699,900

3807 Roseneath St 1 pm to 4 pm $499,900

18507 Center Crest Ct 2 pm to 4 pm $675,000

17418 St Theresa Dr Noon to 3 pm $459,900

4706 Babbling Brook Dr 1 pm to 4 pm $389,900

3800 Queen Mary Dr 1 pm to 3 pm $725,000

POOLESVILLE

20837

20104 Westerly Ave Noon to 2 pm $447,500

19904 Brightwell Crossing Lane Noon to 2 pm $799,900

17524 West Willard Rd 3 pm to 5 pm $774,900

17912 Doctor Walling Rd 3 pm to 5 pm $734,900

POTOMAC

20854

10261 Gainsborough Rd 2 pm to 4 pm $890,000

11533 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,490,000

8421 Kingsgate Road 1 pm to 4 pm $1,099,000

11120 Fawsett Rd 1 pm to 3 pm $1,099,000

26 Mercy Ct 1 pm to 4 pm $1,099,980

12213 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,479,000

9901 Carmelita Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

8513 Brickyard Rd 2 pm to 4 pm $1,298,000

11001 South Glen Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

7804 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,500,000

11513 Dahlia Ter Noon to 4 pm $1,395,000

11106 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,985,000

10850 Stanmore Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

9913 Bedfordshire Ct 2 pm to 4 pm $789,000

13 Beman Woods Ct Noon to 3 pm $1,399,000

11320 Gainsborough Rd 2 pm to 4 pm $650,000

11105 Tara Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

9909 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,495,000

8603 Rapley Gate Ter 1 pm to 4 pm $3,200,000

8524 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $775,000

11204 Old Post Rd 2 pm to 4 pm $925,000

9200 Falls Chapel Way 1 pm to 3 pm $1,049,950

ROCKVILLE

20850

10212 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,079,000

14185 Travilah Rd 1 pm to 4 pm $948,888

707 Oak Knoll Ter 1 pm to 3 pm $1,049,000

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,119,000

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $1,049,000

627 Azalea Dr #2 1 pm to 4 pm $269,000

742 Azalea Dr #12 1 pm to 3 pm $355,000

1717 Piccard Dr 1 pm to 3 pm $659,900

20851

1007 Veirs Mill Rd 1 pm to 3 pm $399,999

20852

11801 Rockville Pike #1505 2 pm to 4 pm $334,900

11201 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,275,000

11107 Whisperwood Lane 1 pm to 4 pm $749,800

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

11918 Rocking Horse Rd 2 pm to 4 pm $514,900

20853

15440 Narcissus Way 1 pm to 3 pm $634,900

15405 Narcissus Way 2 pm to 4 pm $649,900

14521 Woodcrest Dr 1 pm to 4 pm $505,000

4108 Canterbury Ter 1 pm to 3 pm $449,900

15109 Bitterroot Way 1 pm to 4 pm $619,000

14018 Bardot St Noon to 2 pm $465,000

14632 Crossway Rd 1 pm to 4 pm $1,198,000

14841 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $549,000

14314 Chesterfield Rd 1 pm to 4 pm $679,800

20855

5801 Foggy Lane 1 pm to 4 pm $875,000

7213 Osprey Dr 1 pm to 4 pm $699,900

SANDY SPRING

20860

18005 Meadowsweet Ct 2 pm to 4 pm $999,000

SILVER SPRING

20901

10431 Edgewood Ave Noon to 3 pm $724,900

10033 Dallas Ave 2 pm to 4 pm $659,000

20902

10424 Julep Ave 1 pm to 3 pm $525,000

629 Northwood Ter 1 pm to 4 pm $419,000

50 Pennydog Ct #106 1 pm to 4 pm $309,000

2419 Evans Dr 2 pm to 4 pm $399,000

10710 Lester St 2 pm to 4 pm $295,000

3810 Woodridge Ave 2 pm to 4 pm $489,900

11220 Watermill Lane 1 pm to 4 pm $428,000

2948 Schoolhouse Cir 2 pm to 4 pm $350,000

2111 Clark Pl 1 pm to 4 pm $549,900

20904

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

13332 Locksley Lane 1 pm to 4 pm $475,000

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $530,000

11909 New Hampshire Ave 2 pm to 4 pm $449,900

20905

15741 Good Hope Rd 1 pm to 3 pm $799,000

21 Locustwood Ct 1:30 pm to 4:30 pm $519,900

16529 Harbour Town Dr Noon to 4 pm $859,900

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $674,900

14513 Carona Dr 2 pm to 4 pm $550,000

1316 Swingingdale Dr 1 pm to 3 pm $485,000

17311 Donora Rd 1 pm to 3 pm $639,900

20906

3705 May St 1 pm to 4 pm $399,999

3234 Ludham Dr #198-B 1 pm to 4 pm $381,750

13236 Moonlight Trail Dr 1 pm to 3 pm $799,900

3330 Leisure World Blvd #5-1010 1 pm to 4 pm $489,000

2833 Gunarette Way 1 pm to 3 pm $524,900

12903 Flack St 1 pm to 3:30 pm $419,000

2206 Victor Ct 2 pm to 4 pm $439,900

20910

228 Dale Dr 1 pm to 4 pm $599,000

8331 Grubb Rd #g-201 1 pm to 3 pm $279,000

2829 Sacks St #sa505 2 pm to 4 pm $450,000

9112 Glenridge Rd 1 pm to 4 pm $607,000

2911 Barker St 2 pm to 4 pm $469,000

805 Islington St 1 pm to 4 pm $715,000

TAKOMA PARK

20912

421 Browning Ct 1 pm to 3 pm $317,750

1110 Merwood Dr 2 pm to 4 pm $450,000

717 Auburn Ave 2 pm to 4 pm $585,000

8106 Roanoke Ave 2 pm to 4 pm $649,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10418 Rutland Pl 1 pm to 3 pm $370,000

10309 Tulsa Dr 2 pm to 4 pm $368,350

BELTSVILLE

20705

13000 Bay Hill Dr 1 pm to 3 pm $549,998

10505 Woodleigh Ct Noon to 3 pm $495,999

BERWYN HEIGHTS

20740

8303 58th Ave 2 pm to 4 pm $359,000

BOWIE

20715

3533 Madonna Lane 1 pm to 4 pm $369,900

12413 Stafford Lane 1 pm to 3 pm $412,900

12419 Shawmont Lane 12:30 pm to 2:30 pm $349,900

20716

15500 Porsche Ct 10:30 am to Noon $409,900

12707 Hoven Lane 1 pm to 4 pm $411,000

15810 Pacific Ct Noon to 2 pm $349,900

16200 Alderwood Lane 11:30 am to 1:30 pm $314,900

20720

12314 Quilt Patch Lane Noon to 3 pm $329,900

5208 Saint Thomas Sanctuary Dr 3 pm to 5 pm $439,900

4905 Grid St 1 pm to 4 pm $475,000

20721

9915 Oxbridge Way Noon to 2 pm $539,000

3706 Waterford Mill Rd 1 pm to 4 pm $899,000

BRENTWOOD

20722

3405 Taylor St 2 pm to 4 pm $499,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

425 Saint Margarets Dr 11 am to 2 pm $275,000

CHEVERLY

20785

2518 Crest Ave 2 pm to 4 pm $449,500

CLINTON

20735

11513 Eastern Red Cedar Ave 11 am to 3 pm $485,000

7036 Sand Cherry Way 1 pm to 3 pm $514,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

7347 Cross St #7347 1 pm to 5 pm $175,000

FORT WASHINGTON

20744

916 Queens Ter 1 pm to 3 pm $349,999

6825 Southfield Rd 1 pm to 3 pm $329,900

1406 Old Piscataway Rd 1 pm to 3 pm $337,900

GLENARDEN

20706

7900 Cawker Ave 11 am to 1 pm $255,000

LANDOVER

20785

1611 Columbia Ave 11 am to 12:30 pm $279,999

572 Garrett A Morgan Boulevard Noon to 4 pm $1,975

LANHAM

20706

10515 Storch Dr 2 pm to 4 pm $2,300

NATIONAL HARBOR

20745

157 Fleet St #402 2 pm to 4 pm $357,000

NEW CARROLLTON

20784

8412 Sprague Pl Noon to 3 pm $319,000

OXON HILL

20745

111 Balmoral Drive E 1 pm to 3 pm $449,000

UPPER MARLBORO

20772

16403 Halloway Ct 2 pm to 5 pm $280,000

9432 Victoria Dr 1 pm to 4 pm $380,000

9916 Gay Dr Noon to 2 pm $315,000

20774

25 Thurston Dr Noon to 3 pm $409,900

204 Prenton St 1 pm to 3 pm $325,000

2708 Beech Orchard Lane 1 pm to 4 pm $549,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

44028 Bellflower Way 1 pm to 3 pm $409,867

23267 Daisy Way 12:30 pm to 2:30 pm $364,900

LEXINGTON PARK

20653

45850 Beechwood Pl 11 am to 2 pm $279,000