Here’s a list of open houses taking place Oct. 6-7 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1201 Garfield St N #806 2 pm to 4 pm $665,000

22203

300 Jefferson St 2 pm to 4 pm $1,450,000

22204

8 Manchester St S 1 pm to 4 pm $599,000

2106 South Lowell St 2 pm to 4 pm $488,000

22205

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,385,000

22207

4525 35th St N 1 pm to 3 pm $1,725,000

4201 Lee Hwy #703 2 pm to 4 pm $259,900

22209

1881 Nash St #1204 2 pm to 4 pm $1,095,000

1423 Nash St #n-G4, Unit #1 2 pm to 4 pm $275,000

ALEXANDRIA

22301

107 Maple St 1 pm to 3 pm $675,000

18 Rosemont Ave E 2 pm to 4 pm $759,900

22304

443 Nottoway Walk 11 am to 4 pm $799,735

22305

11 Clifford Ave Noon to 3 pm $610,000

22314

1403 Abingdon Dr E #4 2 pm to 4 pm $279,500

820b Washington St S #c 2 pm to 4 pm $260,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2623 Jefferson Dr 1 pm to 4 pm $479,900

22306

8007 Fordson Rd 1 pm to 4 pm $590,000

22309

8115 Keeler St 1 pm to 3 pm $424,900

22310

6206 Little Valley Way 2 pm to 4 pm $359,900

6024 Franconia Rd Noon to 2 pm $590,000

5027 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $849,900

22312

4203 Vicki Ct 2 pm to 4 pm $640,000

ANNANDALE

22003

8910 Braeburn Dr 2 pm to 4 pm $655,900

8712 Nero St 1 pm to 4 pm $649,900

BURKE

22015

9815 Pulham Rd 2 pm to 4 pm $525,000

5916 Cove Landing Rd #101 1 pm to 3 pm $226,000

CENTREVILLE

20120

15331 Blueridge View Dr 1 pm to 4 pm $675,000

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

5808 Stream Pond Ct 1 pm to 4 pm $410,000

CHANTILLY

20151

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

13640 Birch Dr 1 pm to 4 pm $950,000

13429 Brookfield Dr 1 pm to 4 pm $599,500

13524 Leith Ct 3 pm to 5 pm $479,000

FAIRFAX

22030

12219 Silver Cypress Ter 1 pm to 4 pm $619,900

10615 Oak Pl Noon to 2 pm $750,000

11700 Swarts Dr 1:30 pm to 4 pm $699,900

3715 Jenny Lynne Lane 2 pm to 4 pm $632,500

10724 Viognier Ter #0 11:30 am to 4 pm $799,990

3989 Norton Pl #208 11:30 am to 4 pm $594,289

3989 Norton Pl #102 11:30 am to 4 pm $497,551

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $392,529

3973 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $774,990

3975 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $779,990

3989 Norton Pl #305 11 am to 4:30 pm $596,749

3989 Norton Pl #408 11:30 am to 4 pm $604,749

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4 pm $595,945

22031

2655 Prosperity Ave #332 2 pm to 4 pm $314,999

22032

5579 James Young Way 11 am to 4 pm $969,990

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $649,888

4129 Virginia St Noon to 3 pm $564,900

10402 Hollyoak Pl Noon to 3:30 pm $697,777

22033

11730 Valley Ridge Cir 1 pm to 4 pm $520,000

13008 Muirfield Lane 2 pm to 4 pm $909,000

FAIRFAX STATION

22039

6517 Old Stone Fence Rd 1 pm to 4 pm $899,900

8114 Glenhurst Dr 3 pm to 5 pm $769,900

11110 Hampton Rd 1 pm to 4 pm $875,000

11125 Henderson Rd 1 pm to 3 pm $874,900

FALLS CHURCH

22041

3741 Signal Knob Ct 11 am to 6 pm $689,990

3816 Birchwood Rd 1 pm to 3 pm $650,000

22042

3151 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

3015 Nicosh Cir #2203 10 am to 6 pm $270,000

22043

2300 Pimmit Dr #1404 1:30 pm to 3:30 pm $267,000

GREAT FALLS

22066

12031 Thomas Ave 1 pm to 4 pm $1,300,000

914 Leigh Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,199,990

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,729,000

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,799,000

3 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,739,000

HERNDON

20170

2023 Maleady Dr 2 pm to 5 pm $457,000

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

702 Elden St 1 pm to 4 pm $879,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

1216 Rowland Dr 2:30 pm to 5 pm $697,900

12704 Fantasia Dr 1 pm to 3 pm $489,000

531 Florida Ave #102 1 pm to 3 pm $236,500

20171

2507 Camberwell Ct Noon to 3 pm $790,000

13135 Rose Petal Cir 2 pm to 4 pm $399,000

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $795,890

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $668,672

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $637,127

13380 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $697,545

13378 Sherwood Park Lane #0 11:30 am to 4 pm $725,026

LORTON

22079

8175 Halley Ct #303 Noon to 3 pm $265,000

8226 Bates Rd 2 pm to 4 pm $435,000

MCLEAN

22101

6626 Ivy Hill Dr 1 pm to 4 pm $1,749,000

1465 Hampton Hill Cir 2 pm to 4 pm $800,000

1837 Tilden Pl 2 pm to 4 pm $898,000

5849 Aspen Wood Ct 1 pm to 3 pm $1,348,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,265,000

22102

1383 Woodside Dr 1 pm to 4 pm $2,899,000

OAKTON

22124

12010 Wayland St 2 pm to 4 pm $675,000

10303 Appalachian Cir #9-314 Noon to 2 pm $235,000

RESTON

20190

1851 Stratford Park Pl #309 1 pm to 3 pm $370,000

1783 Jonathan Way #g 11 am to 4 pm $284,900

1853 Michael Faraday Dr #201 11:30 am to 4:30 pm $629,990

1853 Michael Faraday Dr #203 11:30 am to 4:30 pm $529,990

1853 Michael Faraday Dr #331 11 am to 4:30 pm $639,990

1853 Michael Faraday Dr #202 11:30 am to 4:30 pm $534,990

1853 Michael Faraday Dr #204 11:30 am to 5 pm $609,990

1853 Michael Faraday Dr #302 11:30 am to 5 pm $614,990

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 3 pm $689,999

20191

2068 Whisperwood Glen Lane Noon to 3 pm $384,990

2036 Golf Course Dr 1 pm to 3 pm $450,000

20194

1293 Vintage Pl 1 pm to 3 pm $462,000

SPRINGFIELD

22150

6342 Racetec Pl 1 pm to 3 pm $399,950

7225 Gormel Dr 2 pm to 4 pm $950,000

22152

7869 Painted Daisy Dr Noon to 2 pm $499,900

7704 Gromwell Ct 2 pm to 4 pm $499,000

VIENNA

22180

604 Beulah Rd NE Noon to 5 pm $1,299,900

1002 Park St SE Noon to 3 pm $997,700

513 Creek Crossing Rd NE 1 pm to 3 pm $874,800

149 Center St S Noon to 5 pm $997,880

419 Center St N 3 pm to 6 pm $829,900

22182

1406 Southwind Ct 1 pm to 3 pm $949,999

FAUQUIER COUNTY

BROAD RUN

20137

5699 Honilea Dr Noon to 2 pm $610,000

CATLETT

20119

4720 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $360,000

DELAPLANE

20144

3833 Sage Rd 2 pm to 4:30 pm $519,000

MARSHALL

20115

10420 Twisted Oak Lane 2 pm to 4:30 pm $699,000

6785 Leeds Manor Rd 1 pm to 4 pm $479,000

8135 Belmont Ct 11:30 am to 2:30 pm $559,900

5224 Dixons Mill Rd 1 pm to 3 pm $749,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St 11 am to 2 pm $925,000

WARRENTON

20186

122 Brenda Ct 1 pm to 3:30 pm $434,000

176 Sycamore St 1 pm to 3 pm $299,900

767b Cedar Crest Dr #b 11 am to 2 pm $205,000

353 Cannon Way 1 pm to 4 pm $479,900

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $589,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25108 Coats Sq Noon to 3 pm $429,400

39181 Aldie Rd #lot 2 Noon to 2 pm $599,500

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $704,990

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $689,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $694,990

ASHBURN

20147

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $524,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $534,990

44519 Ocola Skipper Ter 11:30 am to 4:30 pm $564,305

44796 Tiverton Sq #154 11 am to 6 pm $604,930

20559 Crescent Pointe Pl 1 pm to 4 pm $579,900

43172 Lawnsberry Sq 1 pm to 3 pm $400,000

20372 Birchmere Ter 1 pm to 3 pm $330,000

43318 Butterfield Ct 2 pm to 4 pm $724,999

44947 Bourne Ter Noon to 3 pm $385,000

20148

22552 Windsor Locks Sq #0 11:30 am to 4 pm $639,152

22570 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $569,144

Old Ryan Road And Windsor Lock Sq 11:30 am to 4:30 pm $671,095

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $588,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $621,462

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $666,376

20861 Ashburn Heights Dr 1 pm to 4 pm $510,000

BRAMBLETON

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $479,990

22883 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $834,900

280 Saint Paul St 2 pm to 4 pm $449,000

LEESBURG

20175

302 Whipp Drive SE 1 pm to 3 pm $550,000

1004 Foster Place SW 1 pm to 4 pm $492,000

1001 Akan St SE Noon to 4 pm $999,990

0 Akan St SE Noon to 4 pm $720,990

0 Akan St SE Noon to 4 pm $669,990

0 Akan St SE Noon to 4 pm $737,990

0 Laconian St SE Noon to 4 pm $682,990

0 Themis St SE Noon to 4 pm $762,990

1001 Themis St SE Noon to 4 pm $929,990

1007 Akan St SE Noon to 4 pm $799,990

906 Athena Dr SE Noon to 4 pm $869,990

1 Akan St SE Noon to 4 pm $792,990

20176

205 Ashford Ct NE 2 pm to 4 pm $485,000

43324 Crystal Lake St 1 pm to 4 pm $824,900

19375 Cypress Ridge Ter #1120 10 am to 2 pm $264,900

19375 Cypress Ridge Ter #407 10 am to 2 pm $319,000

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $464,990

MIDDLEBURG

20117

39434 Snickersville Tpke 1 pm to 4 pm $797,000

PURCELLVILLE

20132

15002 Mountain Rd Noon to 3 pm $679,900

37038 Cardigan Pl 1 pm to 4 pm $719,000

STERLING

20164

22251 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

1800 Amelia St N 1 pm to 4 pm $350,000

20165

20902 Cosworth Ter 1 pm to 3 pm $387,500

20284 Center Brook Sq 1 pm to 4 pm $519,000

WATERFORD

20197

38699 Old Wheatland Rd 11:30 am to 2:30 pm $990,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9995 Broadsword Dr Noon to 3 pm $565,000

12224 Sedge St 11 am to 4 pm $639,990

9155 Ribbon Falls Loop 1 pm to 4 pm $374,900

11896 Frank Haskell Ct Noon to 3 pm $519,000

9303 Dawkins Crest Cir Noon to 3 pm $399,000

DUMFRIES

22025

15719 Edgewood Dr 10 am to 1 pm $425,000

4303 Fallstone Pl 10 am to 1 pm $425,000

15717 Renton Ct Noon to 3 pm $429,900

3614 Secret Grove Ct 1 pm to 4 pm $410,000

15324 Edgehill Dr 1 pm to 3 pm $420,000

22026

1721 Cottonwood Grove Rd 11:30 am to 4 pm $602,439

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane #0 11:30 am to 4 pm $542,893

1711 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $591,208

17369 Redshank Rd #0 11:30 am to 4 pm $544,214

16588 Telescope Lane 11 am to 2 pm $414,999

2409 Glouster Pointe Dr Noon to 2 pm $549,900

17000 Takeaway Lane 1 pm to 3 pm $619,900

GAINESVILLE

20155

14729 Links Pond Cir Noon to 4 pm $450,000

13899 Gary Fisher Trl #13899 11 am to 6 pm $389,990

13847 Litespeed Way 11 am to 6 pm $459,990

13881 Gary Fisher Trl #22 11 am to 6 pm $385,990

7913 Culloden Crest Lane 1 pm to 3 pm $470,000

6 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $584,000

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

HAYMARKET

20169

15230 Brier Creek Drive 1 pm to 4 pm $549,900

6084 Camerons Ferry Dr #153 11 am to 6 pm $395,990

6094 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $414,705

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $729,990

15230 Brier Creek Dr 1 pm to 4 pm $549,900

MANASSAS

20109

11068 Doubleday Lane 2 pm to 4 pm $350,000

20110

8355 Gaither St 1 pm to 4 pm $524,750

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

8620 Braxted Lane 1 pm to 4 pm $226,900

10483 Ratcliffe Trl #272 11 am to 6 pm $375,585

10471 Ratcliffe Trl #266 11 am to 6 pm $369,990

8509 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $699,995

10504 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $454,990

8725 Elsing Green Dr 11 am to 6 pm $574,990

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $349,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

8413 Oakgrove Ct 1 pm to 3 pm $249,900

20111

8016 Folkstone Rd 1 pm to 3 pm $449,900

6511 Mockingbird Lane 1 pm to 4 pm $399,950

20112

13427 Celtic Lane 1 pm to 4 pm $375,000

8806 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $450,990

8822 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $441,525

10675 Hinton Way 11 am to 6 pm $405,185

10587 Hinton Way 11 am to 6 pm $447,720

12612 Kahns Rd 1 pm to 3 pm $829,999

MANASSAS PARK

20111

102 Runyon Ct 1 pm to 4 pm $315,000

TRIANGLE

22172

19235 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $599,990

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

18404 Beech Lane 1 pm to 4 pm $417,000

3321 Lady Catherine Cir 2 pm to 4 pm $475,000

WOODBRIDGE

22191

1140 Marseille Lane Noon to 5 pm $619,000

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

16082 Olmstead Lane 1 pm to 3 pm $492,000

16621 Geddy Ct 4 pm to 6 pm $1,800

1875 Powells Landing Cir Noon to 3 pm $589,900

13937 Hollow Wind Way #101 2 pm to 4 pm $320,000

22192

13319 Vista Forest Dr 11 am to 2 pm $515,000

3937 Sunny Brook Ct 11 am to 2 pm $255,000

12628 Terranova Lane 2 pm to 4 pm $383,900

12253 Tideswell Mill Ct 2 pm to 4 pm $735,000

12060 John Hancock Ct Noon to 3 pm $464,900

12723 Lotte Dr #36 Noon to 4:30 pm $369,500

22193

4814 Dane Ridge Cir 1 pm to 3:30 pm $302,950

15402 Binder Ct 2 pm to 4 pm $322,900

13355 Pocono Ct 1 pm to 4 pm $389,900

3757 Del Mar Dr 11 am to 2 pm $2,100

3670 Ketchum 1 pm to 3 pm $514,990

RAPPAHANNOCK COUNTY

FLINT HILL

22627

23 Fishhawk Pass Lane 2 pm to 4:30 pm $899,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

1040 Portugal Dr Noon to 3 pm $394,900

87 Whitson Ridge Dr 1:30 pm to 3:30 pm $375,000

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

7 Red Cedar Cir 1 pm to 4 pm $410,000

9 Clark Lane Noon to 3 pm $375,000

27 Westhampton Ct 10 am to Noon $420,000

22556

18a Aquia Ave Noon to 3 pm $485,000

312 Huckstep Ave 1 pm to 3 pm $329,999

242 Woodstream Blvd 11 am to 1 pm $335,000

77 Partridge Lane 1 pm to 4 pm $719,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2400 Clarendon Blvd #503 Noon to 2 pm $435,000

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,329,000

606 Hudson St N 2 pm to 4 pm $1,295,000

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,190,000

1204 N Nelson St 1 pm to 3 pm $1,199,900

1201 Garfield St #210 1 pm to 3 pm $549,900

1321 Lynnbrook Dr N 1 pm to 4 pm $979,500

2702 Lee Hwy #3b 1 pm to 3 pm $810,000

1201 Garfield St #602 1 pm to 4 pm $449,900

1201 Garfield St N #711 2 pm to 4 pm $645,000

1050 Stuart St N #225 1 pm to 4 pm $415,000

1001 Randolph St N #722 2 pm to 4 pm $379,900

1524 Johnson St 2 pm to 4 pm $1,699,900

2330 14th St N #201 2 pm to 4 pm $524,900

436 Monroe St 2 pm to 4 pm $949,900

22202

1200 Crystal Dr #211/214 1 pm to 4 pm $979,900

1300 Army Navy Dr #1003 1 pm to 3 pm $274,900

1814 24th St S 2 pm to 4 pm $859,000

3600 Glebe Rd #521w 2 pm to 4 pm $524,500

3600 Glebe Rd S #302w 2 pm to 4 pm $249,900

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $512,000

1300 Army Navy Drive 1 pm to 3 pm $274,900

1515 Arlington Ridge Rd S #503 2 pm to 4 pm $475,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $800,000

22203

319 Upton Ct 3 pm to 5 pm $1,099,900

4141 Henderson Rd #1226 1 pm to 4 pm $389,900

900 Stafford St #2008 1 pm to 3 pm $517,999

851 Glebe Rd N #1721 2 pm to 4 pm $525,000

497 Abingdon St 2 pm to 4 pm $1,619,000

22204

3117 12th St S 1 pm to 4 pm $699,900

1415 Barton St S #253 2 pm to 4 pm $389,000

5565 Columbia Pike #807 1 pm to 4 pm $230,000

2700 16th St S #660 2 pm to 4 pm $389,000

937 Rolfe St #a 2 pm to 4 pm $457,000

1618 Taylor St 1 pm to 4 pm $625,000

1137 Monroe St S 1 pm to 4 pm $899,990

3359 5th St S 1 pm to 4 pm $524,900

22205

2332 Van Buren Ct 2 pm to 5 pm $848,000

1207 Livingston St 2 pm to 4 pm $837,000

1106 Illinois St N 1 pm to 4 pm $850,000

5642 20th St N 1 pm to 4 pm $849,900

5860 14th St N Noon to 3:30 pm $619,900

6404 19th St N 2 pm to 4 pm $1,538,000

22206

2831 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $450,000

2301 Dinwiddie St S 2 pm to 4 pm $649,000

4426 36th St S #b2 1 pm to 4 pm $449,900

2903c Woodstock St #3 1 pm to 3 pm $479,900

22207

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,895,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,829,000

3645 38th St N 1 pm to 4 pm $1,100,000

5127 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

4003 Richmond St 2 pm to 4 pm $1,850,000

2900 27th St N 2 pm to 4 pm $1,675,000

4515 39th St N 1 pm to 4 pm $1,248,000

3810 Randolph Ct N 2 pm to 4 pm $1,795,000

4520 32nd Rd N 2 pm to 4 pm $1,549,000

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

3656 Military Rd 2 pm to 4 pm $999,900

1938 Edison St 1 pm to 4 pm $1,249,000

2017 Emerson St N 1 pm to 4 pm $1,329,000

3013 Dickerson St N 2 pm to 4 pm $2,399,000

3900 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

3100 Oxford St N 1 pm to 3 pm $1,050,000

4117 18th St N 2 pm to 4 pm $1,579,000

3910 Abingdon Street N 2 pm to 4 pm $1,195,000

3305 Albemarle St N 2 pm to 4 pm $1,849,000

1729 N Wakefield St 1 pm to 3 pm $869,500

4036 35th St N 2 pm to 4 pm $1,949,000

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,799,999

3910 Abingdon St N 2 pm to 4 pm $1,195,000

2413 Utah St 2 pm to 4 pm $2,099,000

3131 Monroe St Noon to 2 pm $1,547,500

3601 Jefferson St 2:30 pm to 4:30 pm $1,415,000

5400 Williamsburg Blvd N 1 pm to 4 pm $949,900

22209

1881 Nash St #212 1 pm to 4 pm $1,150,000

1530 Key Blvd #323 2 pm to 4 pm $375,850

1600 Oak St N #803 1 pm to 3 pm $415,000

1530 Key Blvd #527 2 pm to 4 pm $505,000

1504 Colonial Ct N 1:30 pm to 4 pm $999,995

1415 Nash St N 1 pm to 3 pm $1,995,000

1503 22nd St N 1 pm to 4 pm $1,035,000

1600 Oak St #1603 1 pm to 3 pm $2,300

1121 Arlington Blvd #504 2 pm to 4 pm $154,900

1600 Clarendon Blvd #w301 2 pm to 4 pm $1,214,800

1730 Arlington Blvd #306 1 pm to 4 pm $275,000

1610 Queen St #244 1 pm to 4 pm $799,000

22213

6750 25th St N 2 pm to 4 pm $1,499,000

3431 Powhatan St N 2 pm to 4 pm $1,699,900

ALEXANDRIA

22301

2215 Jefferson Davis Hwy #102 2 pm to 4 pm $777,500

219 Mason Ave 2 pm to 4 pm $1,225,000

322 Mason Ave E 2 pm to 4 pm $699,900

508 Windsor Ave E #a 1 pm to 4 pm $639,900

6 Bellefonte Ave 1 pm to 4 pm $610,000

22302

3307 Wyndham Cir #1157 1 pm to 4 pm $299,900

1100 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $1,025,900

3438 Martha Custis Dr #n/A 1 pm to 3:30 pm $255,999

3704 Lyons Lane 1 pm to 4 pm $289,000

3300 Cameron Mills Rd 2 pm to 4 pm $729,000

3230 Valley Dr #820-3228/820-3230 2 pm to 4 pm $435,000

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,250,000

2813 Davis Ave 2 pm to 4 pm $924,900

3311 Wyndham Cir #3196 1 pm to 3 pm $195,000

22304

9 Arell Ct 2 pm to 4 pm $624,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $679,900

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $779,000

6350 Stevenson Ave 1 pm to 4 pm $620,000

437 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $582,900

5260 Bessley Pl 2 pm to 4 pm $709,850

3550 Trinity Dr 2 pm to 4 pm $2,985,000

204 Martin Lane 2 pm to 4 pm $584,000

5340 Holmes Run Pkwy #911 2 pm to 4 pm $175,000

249 Pickett St S #302 2 pm to 5 pm $375,000

51 Floyd St 2 pm to 4 pm $410,000

301 Reynolds St #213 1 pm to 4 pm $235,000

4634 Taney Ave 1 pm to 4 pm $594,900

22305

707 Glebe Road 2 pm to 4 pm $839,000

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

212 Glebe Rd E 1 pm to 3 pm $729,000

707 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $839,000

22311

4638 Kemp Court 1 pm to 4 pm $635,000

5033 Domain Pl ##34 2 pm to 4 pm $524,000

4550 Strutfield Lane #2128 1 pm to 4 pm $293,000

4668 Kell Lane 2 pm to 4 pm $629,900

22314

1109 Quaker Hill Ct 1 pm to 4 pm $675,000

2151 Jamieson Ave #1608 1 pm to 4 pm $550,000

525 Fayette St #306 Noon to 2 pm $556,950

709 Miller Lane 1 pm to 4 pm $1,025,000

520 John Carlyle St #420 1 pm to 4 pm $325,000

2181 Jamieson Ave #703 1 pm to 3 pm $739,000

1732 Potomac Greens Dr 1 pm to 3 pm $855,000

309 Holland Lane #222 2 pm to 4 pm $497,000

1007 Vassar Rd 2 pm to 4 pm $1,650,000

210 Oronoco St 2 pm to 4 pm $899,000

817 Royal St S 2 pm to 4 pm $1,049,000

601 Fairfax St N #212 2 pm to 4 pm $1,350,000

815n Patrick St #301 2 pm to 4 pm $549,900

307 Wolfe St 1 pm to 4 pm $1,385,000

103 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,119,000

33 Alexander St 1 pm to 4 pm $998,000

1113 Pitt St N #2c 2 pm to 4 pm $394,900

621 Saint Asaph St N #103 2 pm to 4 pm $895,000

418 Royal St S 1 pm to 4 pm $1,395,000

502 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

1848 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,110,000

1220 Prince St 2 pm to 4 pm $1,200,000

424 Princess St 2 pm to 4 pm $1,149,000

1115 Cameron St #305 1 pm to 3 pm $629,900

1068 Royal St 2 pm to 4 pm $599,000

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

410 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,099,999

501 Slaters Lane #722 1 pm to 4 pm $549,000

941 N Pitt St 1 pm to 4 pm $639,000

1612 Abingdon Dr #201 1 pm to 4 pm $282,900

832 Snowden Hallowell Way 2 pm to 4 pm $835,000

1306 Prince St 1 pm to 3 pm $749,999

421 Gibbon St 1 pm to 4 pm $619,900

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $834,900

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $799,000

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $859,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,040,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #818 1 pm to 3 pm $529,900

2451 Midtown Ave #926 Noon to 2 pm $389,900

2451 Midtown Ave #1510 Noon to 2 pm $349,900

2451 Midtown Ave #502 Noon to 2 pm $299,900

22306

7229 Stover Dr 1 pm to 3 pm $359,000

2813 Lee Ave 2 pm to 4 pm $379,999

7533 Lindberg Dr 2 pm to 4 pm $711,000

7524 Milway Dr 2 pm to 4 pm $679,900

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $850,000

7532 Coxton Ct #m 1 pm to 4 pm $250,000

6803 Woodstone Pl 2 pm to 4 pm $599,900

22307

2015 Windmill Lane 1 pm to 3 pm $799,000

1306 Belle View Blvd #c2 2 pm to 4 pm $264,900

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

6006 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,460,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $779,000

6402 13th Street 2 pm to 4 pm $724,900

6421 16th Street 2 pm to 4 pm $645,000

1310 Gatewood Dr 1 pm to 4 pm $898,000

7406 Admiral Dr 1 pm to 4 pm $880,000

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $454,900

22308

9014 Vernon View Dr 2 pm to 4 pm $649,900

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $694,999

1602 Concord Pl 2 pm to 4 pm $599,000

7812 Boulevard Dr 1 pm to 4 pm $840,000

8900 Camden St 2 pm to 4 pm $639,950

1603 Revere Drive 2 pm to 4 pm $459,000

22309

3433 Sunny View Dr 2 pm to 4 pm $735,000

4520 Neptune Dr 2 pm to 4 pm $699,900

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $6,000

3011 Sevor Lane 1 pm to 4 pm $772,000

9321 Ludgate Dr 12:30 pm to 3:30 pm $998,900

3000 Doeg Indian Ct 1 pm to 4 pm $949,500

9411 Mount Vernon Cir 1 pm to 4 pm $959,900

4307 Robertson Blvd 2 pm to 4 pm $555,000

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $649,000

5207 Cedar Rd Noon to 3 pm $584,900

22310

6607 Dorset Dr 2 pm to 4 pm $418,000

6039 Burnett St 2 pm to 4 pm $929,000

6111 Manchester Park Cir Noon to 4 pm $639,000

5930 Wilton Hill Ter 2 pm to 4 pm $929,000

5002 Eastchester Cir 1 pm to 3 pm $499,000

6012 Sweet Pea Ct 1 pm to 3 pm $429,950

6119 Wellington Commons Drive 1 pm to 3 pm $450,000

5620 Overly Dr Noon to 3 pm $609,000

5409 Nedra Ave 1 pm to 4 pm $555,000

5712 Habersham Way 1 pm to 4 pm $465,000

5702 Barbmor Ct 2 pm to 4 pm $879,900

4310 Mission Ct 2 pm to 4 pm $899,900

6119 Wellington Commons Dr 1 pm to 3 pm $450,000

22311

3900 Stevens St 2 pm to 4 pm $620,000

22312

6405 Pima St 2 pm to 4 pm $585,000

4500 Brookside Dr 2 pm to 4 pm $834,000

4960 Chowan Ave 2 pm to 4 pm $615,000

22315

6841 Rolling Creek Way 2 pm to 4 pm $699,900

5247 Ballycastle Cir Noon to 4 pm $524,000

6583 Grange Lane #302 1 pm to 3 pm $339,990

7805 Kincardine Ct 1 pm to 4 pm $514,900

7747 Sullivan Cir 1 pm to 3 pm $499,900

7004 Green Glade Ct 1 pm to 3 pm $634,950

7428 Gadsby Sq 1 pm to 3 pm $469,950

7032 Clifton Knoll Ct 2 pm to 4 pm $825,000

5319 Trumpington Ct 1 pm to 4 pm $849,000

6881 Rolling Creek Way 2 pm to 4 pm $610,000

5976 Norham Dr 1:30 pm to 4 pm $485,000

6709 Scottswood St 1 pm to 4 pm $580,000

ANNANDALE

22003

7216 Murray Lane Noon to 3 pm $485,000

8327 Epinard Ct 1 pm to 4 pm $619,000

3438 Holly Rd 2 pm to 4 pm $899,900

7406 Valleycrest Blvd 2 pm to 4 pm $699,000

8207 Woodland Ave 1 pm to 4 pm $749,000

6434 Columbia Pike 2 pm to 4 pm $1,049,000

3801 Dade Dr 2 pm to 4 pm $825,000

BURKE

22015

6113 Pueblo Ct 1 pm to 3 pm $640,000

10105 Chestnut Wood Lane 1 pm to 4 pm $414,000

6176 Martins Landing Ct 1 pm to 4 pm $435,000

9601 Blincoe Ct 1 pm to 4 pm $479,000

9506 Shipwright Dr 1 pm to 4 pm $574,950

9406 Wallingford Dr Noon to 2 pm $585,000

6331 Summerday Ct 1 pm to 5 pm $689,900

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $280,000

9915 Lakepointe Dr 1 pm to 4 pm $439,900

6428 Birch Leaf Ct #21 2 pm to 3 pm $350,000

9902 Yachthaven Dr 2 pm to 4 pm $1,029,900

10205 Quiet Pond Ter 2 pm to 4 pm $419,900

10376 Bridgetown Pl #121 2 pm to 4 pm $325,000

CENTREVILLE

20120

5881 Linden Creek Ct Noon to 2 pm $682,900

5108 Castle Harbor Way #136 1 pm to 4 pm $315,000

5504 Lavatera Ct 1 pm to 4 pm $945,000

14307 Little Rocky Mountain Ct 2 pm to 4 pm $339,900

15430 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $900,000

20121

6328 James Harris Way 1 pm to 4 pm $389,900

6751 Gray Post Ct 1 pm to 4 pm $575,000

13902 Woods Run Ct 2 pm to 4 pm $389,900

6175 Kendra Way Noon to 3 pm $410,000

CHANTILLY

20151

3787 Louise Ave 1 pm to 4 pm $700,000

13606 Post Oak Ct 1 pm to 4 pm $745,000

20152

25671 America Sq 1 pm to 4 pm $534,900

25245 Laureldale Ter #2-B-4 1 pm to 4 pm $379,900

43762 Mink Meadows St 1 pm to 4 pm $765,388

25350 Justice Dr 2 pm to 4 pm $799,999

CLIFTON

20124

13939 Marblestone Dr 1 pm to 4 pm $719,900

13101 Loth Lorian Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

11717 Amkin Dr 10 am to 3 pm $859,000

12415 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

14015 Marblestone Dr 1 pm to 4 pm $664,000

13642 Union Village Cir Noon to 3 pm $619,900

13208 Kilby Landing Ct 1 pm to 4 pm $795,000

DUNN LORING

22027

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,110,000

FAIRFAX

22030

10570 Main St #501 2 pm to 4 pm $225,000

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3:30 pm $689,000

4029 Shaughnessy Ct 1 pm to 4 pm $519,900

10147 Mosby Woods Dr 1 pm to 3 pm $249,999

12737 Heron Ridge Dr 2 pm to 4 pm $515,000

10510 Cobbs Grove Lane Noon to 2 pm $1,275,000

10509 Cobbs Grove Lane 2 pm to 4 pm $1,275,000

10504 Catesby Row 2 pm to 4 pm $637,000

11431 Tiger Lily Lane 1 pm to 3 pm $539,900

5401 Harrow Ct 2 pm to 4 pm $780,000

3509 Queen Anne Dr 1 pm to 4 pm $529,000

11414 Meath Dr 1 pm to 3 pm $698,500

4031 Bannockburn Ct 1 pm to 3 pm $533,990

11798 Rockaway Lane #34 1 pm to 4 pm $419,000

12585 Royal Wolf Pl 1 pm to 4 pm $589,000

10003 Mosby Woods Dr #10003 2 pm to 4 pm $245,000

11463 Meath Dr 1 pm to 3 pm $829,900

11379 Aristotle Dr #10-209 1 pm to 3 pm $359,000

10610 Maple St 1 pm to 4 pm $359,000

3508 Country Hill Dr 2 pm to 4 pm $599,999

9710 Ranger Rd 1 pm to 4 pm $464,000

22031

3020 Mainstone Dr 1 pm to 4 pm $775,000

3010 Rosemoor Lane 2 pm to 4 pm $665,000

8317 Looking Glass Way 2 pm to 4 pm $899,999

9215 Bailey Lane 12:30 pm to 2:30 pm $474,500

22032

9715 Laurel St 1 pm to 4 pm $599,000

10408 Pearl St 1 pm to 4 pm $520,000

5430 Cheshire Meadows Way Noon to 3 pm $469,900

5123 Gainsborough Dr 1 pm to 3 pm $965,000

22033

4114 Point Hollow Lane 1 pm to 4 pm $549,900

3997 Troon Ct 1 pm to 4 pm $599,950

4347 Majestic Lane 1 pm to 4 pm $499,999

13101 Quail Creek Lane 2 pm to 4 pm $439,900

4306 Mystic Way 1 pm to 4 pm $549,500

4124 Halsted St 1 pm to 4 pm $648,000

4175 Rush St 2 pm to 4 pm $529,000

12825 Poplar Creek Dr 1 pm to 4 pm $779,900

FAIRFAX STATION

22039

7454 Ox Rd 1 pm to 4 pm $845,000

7773 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $715,000

10100 Homar Pond Dr 2 pm to 4 pm $835,000

8334 Cathedral Forest Dr 1 pm to 4 pm $799,900

FALLS CHURCH

22041

3701 South George Mason Dr ## 2505n 2 pm to 4 pm $330,000

3815 Birchwood Rd 1 pm to 4 pm $820,000

5501 Seminary Rd #2504s 1 pm to 4 pm $344,990

6401 Recreation Lane 2 pm to 4 pm $859,900

6083 Madison Pointe Ct 1 pm to 4 pm $479,000

5505 Seminary Rd #410n 2 pm to 4 pm $199,900

22042

7210 Rice St 1 pm to 4 pm $444,900

6906 Chestnut Ave 1 pm to 3 pm $524,999

3132 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $739,000

6676 Barrett Rd 1 pm to 3 pm $1,150,000

22043

7731 Marthas Lane 1 pm to 3 pm $649,900

7718 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,175,000

2320 Dale Dr 1 pm to 4 pm $1,375,000

1915 Anderson Rd 2 pm to 4 pm $989,900

22044

3345 Sleepy Hollow Rd 1 pm to 3 pm $899,900

6431 Woodville Dr 1 pm to 3 pm $549,900

6053 Munson Hill Rd 2 pm to 4 pm $649,750

3158 Ravenwood Dr 1 pm to 4 pm $599,900

3144 Valley Lane 1 pm to 4 pm $699,999

22046

204 W.Marshall St 2 pm to 4 pm $1,409,000

108 Church Pl 2 pm to 4 pm $1,499,000

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,159,000

2336 Walnut St 1 pm to 3 pm $1,369,900

2802 Lee Oaks Pl #303 1 pm to 4 pm $334,900

7307 Allan Avenue 1 pm to 4 pm $1,645,000

GREAT FALLS

22066

316 River Bend Rd 2 pm to 4 pm $1,699,900

1111 Leigh Mill Rd 2 pm to 3:30 pm $899,900

1018 Harriman St 2 pm to 4 pm $939,700

10150 Akhtamar Dr 1 pm to 4 pm $1,440,000

11617 Rolling Meadow Dr Noon to 4 pm $1,365,000

525 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $1,999,999

835 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,849,900

10725 Falls Pointe Dr Noon to 3 pm $1,495,000

11308 Hearth Ct 1 pm to 3 pm $1,995,000

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

918 Rolling Holly Dr 1 pm to 4 pm $849,900

641 Mine Ridge Rd 2 pm to 4 pm $999,000

10023 Colvin Manor Ct 1 pm to 4 pm $1,774,800

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,725,000

HERNDON

20170

1407 Skyhaven Ct 1 pm to 4 pm $479,500

1243 Summerfield Dr 1 pm to 4 pm $449,000

852 3rd St 1 pm to 3 pm $849,900

2203 Westcourt Lane #302 3 pm to 4 pm $264,900

1322 Forty Oaks Dr 1 pm to 4 pm $555,600

1531 Coat Ridge Rd 2 pm to 4 pm $530,000

20171

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3:30 pm $746,000

12937 Centre Park Cir #403 1:30 pm to 4:30 pm $309,000

13132 Kidwell Field Rd 1 pm to 4 pm $400,000

13415 Burrough Farm Dr 1 pm to 3 pm $489,900

2902 Blue Robin Ct 1 pm to 4 pm $699,900

13035 Monterey Estates Dr 1 pm to 4 pm $569,500

13225 Copper Cove Way 2 pm to 4 pm $478,500

13265 Holly Meadow Lane 1 pm to 4 pm $920,000

LORTON

22079

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

9255 Cardinal Forest Lane #201 1 pm to 4 pm $212,000

8153 Dove Cottage Ct 1 pm to 3 pm $475,000

8323 Green Heron Way #26 2 pm to 3:30 pm $289,900

9253 Cardinal Forest Lane #201 2 pm to 4 pm $230,000

9253 Cardinal Forest Lane #201 2 pm to 4 pm $1,600

9521 5th Pl 12:30 pm to 3 pm $850,000

8808 Telegraph Crossing Ct 2 pm to 4 pm $730,000

6061 River Drive 2 pm to 4 pm $1,699,000

9501 Peniwill Dr 2 pm to 4 pm $974,900

9655 Hagel Cir #e 1 pm to 4 pm $169,900

8503 Silverview Dr 11 am to 2 pm $700,000

9577 Linnett Hill Dr 1 pm to 4 pm $675,000

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $438,888

6061 River Dr 2 pm to 4 pm $1,699,000

8517 Enochs Dr 2 pm to 4 pm $413,900

MCLEAN

22101

7325 Westerly Lane 1 pm to 4 pm $2,149,000

6530 Mulroy St 2 pm to 4 pm $1,749,000

6815 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $1,385,000

1570 Forest Villa Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

1636 Warner Ave 1 pm to 3 pm $819,000

1570 Forest Villa Lane 2 pm to 4 pm $5,500

1514 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

1450 Emerson Ave #106 2 pm to 4 pm $847,500

7313 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,425,000

7326 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $999,000

821 Clinton Pl 1 pm to 4 pm $2,198,000

6721 Benjamin St 2 pm to 4 pm $2,649,000

1618 Great Falls St 1 pm to 4 pm $849,900

1819 Deer Dr 11 am to 1 pm $849,950

1308 Mclean Crest Ct 2 pm to 4 pm $899,000

6928 Butternut Ct 2 pm to 4 pm $2,249,000

6840 Fairway St 2 pm to 4 pm $1,099,000

1504 Dewberry Ct 1 pm to 3 pm $2,050,000

2109 Virginia Ave 1 pm to 4 pm $2,849,000

1605 Evers Dr 1 pm to 3 pm $899,000

6020 Woodland Ter Noon to 2 pm $2,650,000

6616 Jill Ct 1 pm to 4 pm $1,360,000

6806 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $4,375,000

6547 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,750,000

1452 Pathfinder Lane 2:30 pm to 4:30 pm $1,599,000

1450 Emerson Ave #405 2 pm to 4 pm $1,159,000

22102

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,169,900

1051 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,795,000

1921 Wilson Lane #104 2 pm to 4 pm $265,000

1439 Mayhurst Blvd 2 pm to 4 pm $1,499,000

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,495,000

8300 Weller Ave 2 pm to 4 pm $1,229,000

8003 Lewinsville Rd Noon to 2 pm $935,000

1008 Union Church Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

7827 Langley Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

839 Towlston Rd 1 pm to 4 pm $1,549,000

1957 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $375,000

7743 Legere Ct #39 2 pm to 4 pm $820,000

7504 Blaise Trl 2 pm to 4 pm $895,000

OAK HILL

20171

2628 Paddock Gate Ct Noon to 3 pm $769,900

OAKTON

22124

11470 Foxclove Rd 1 pm to 4 pm $1,375,000

11211 Sorrel Ridge Lane 1 pm to 4 pm $950,000

2605 Geneva Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,475,000

2466 Oakton Hills Drive 1 pm to 4 pm $1,550,000

10303 Appalachian Cir #9-101 2 pm to 4 pm $229,500

11416 Green Moor Lane 1 pm to 3 pm $1,135,000

12012 Vale Rd Noon to 3 pm $679,900

11131 Stuart Mill Rd 2 pm to 4 pm $875,000

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $224,900

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $1,029,000

RESTON

20190

11226 Fairway Dr 1 pm to 4 pm $3,500

11518 Links Dr 1 pm to 4 pm $574,900

1855 Stratford Park Pl #201 1:30 pm to 3:30 pm $345,000

12070 Kinsley Pl Noon to 2 pm $869,900

11522 Links Dr 1 pm to 4 pm $529,900

12000 Taliesin Pl #16 1 pm to 3 pm $342,000

1706 Putter Lane 1 pm to 3 pm $975,000

20191

2122 Green Watch Way #201 1 pm to 4 pm $279,900

11148 Beaver Trail Ct #0 2 pm to 4 pm $259,000

11189 Silentwood Lane 1 pm to 4 pm $389,900

11555 Underoak Ct 1 pm to 4 pm $369,000

2441 Freetown Dr Noon to 2 pm $660,000

2166 Whisperwood Glen Lane 1 pm to 4 pm $389,000

2213 Hunters Run Dr #2213 2 pm to 4 pm $269,900

20194

11005 Burywood Lane 2 pm to 4 pm $819,000

1209 Tottenham Ct Noon to 4 pm $1,100,000

11791 Great Owl Cir 1 pm to 4 pm $514,900

1281 Wedgewood Manor Way 1 pm to 4 pm $598,500

12118 Walnut Branch Rd 1 pm to 4 pm $924,000

12029 Creekbend Dr 1 pm to 4 pm $934,900

1311 Pavilion Club Way 1 pm to 4 pm $815,000

SPRINGFIELD

22150

6612 Cimarron St 11 am to 1 pm $429,900

7216 Constantine Ave 1 pm to 4 pm $525,000

22151

7409 Jervis St 1 pm to 4 pm $485,000

7503 Axton St 1 pm to 4 pm $540,000

8135 Drayton Lane 1 pm to 4 pm $749,900

5507 Joplin St 1 pm to 4 pm $530,000

7402 Dunston St 1 pm to 4 pm $499,000

22152

5955 Queenston St 1 pm to 3 pm $479,900

7239 Kousa Lane 1 pm to 4 pm $399,000

22153

8534 Gwynedd Way 2 pm to 4 pm $399,900

8002 Log Cabin Ct 1 pm to 4 pm $569,000

7414 Spring Tree Dr 1 pm to 4 pm $399,995

7554 Glen Pointe Ct 1 pm to 4 pm $1,085,000

8724 Stone Hill Pl 2 pm to 4 pm $490,000

7652 Southern Oak Dr 1 pm to 4 pm $398,700

7690 Oak Field Court 2 pm to 4 pm $799,900

7913 Lake Pleasant Dr 1 pm to 4 pm $540,000

VIENNA

22180

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 3 pm $1,699,999

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,398,500

1401 Desale St SW 1 pm to 4 pm $1,474,990

1203 Ross Dr SW 1 pm to 3 pm $659,000

603 Niblick Dr SE 2 pm to 4 pm $1,699,900

8516 Wedderburn Station Dr 1 pm to 4 pm $1,374,900

9222 Brian Dr 1 pm to 4 pm $1,898,000

906 Kramer Ct SE 1 pm to 3 pm $1,695,000

22181

9528 Daniel Lewis Lane 2 pm to 4 pm $629,900

2760 Oakton Plantation Lane 1 pm to 4 pm $975,000

2030 Spring Branch Dr 1 pm to 4 pm $1,199,900

9974 Stone Vale Dr 1 pm to 4 pm $975,000

9905 Trosby Ct 1 pm to 4 pm $729,900

9903 Trosby Ct 1 pm to 3 pm $750,000

9905 Corsica St 2 pm to 4 pm $825,000

22182

8404 Tysons Trace Ct 1 pm to 4 pm $1,194,900

1545 Victoria Farms Lane 1 pm to 4 pm $1,549,000

8035 Tyson Oaks Cir 1 pm to 4 pm $539,900

1588 Montmorency Dr 1 pm to 4 pm $1,449,900

9915 Meadowlark Rd 1 pm to 4 pm $914,900

FAUQUIER COUNTY

GOLDVEIN

22720

12733 Hunters Grove Ct 1 pm to 3 pm $249,900

MARSHALL

20115

4752 Greene Love Lane 1 pm to 4 pm $650,000

THE PLAINS

20198

4350 Fauquier Ave 1 pm to 3 pm $1,150,000

WARRENTON

20186

316 Roebling St Noon to 3 pm $439,900

8015 Juniper Pl Noon to 3 pm $420,000

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $749,900

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $659,900

157 Autumn Wind Ct 1 pm to 3 pm $479,990

20187

5851 Old Dominion Ct 1 pm to 4 pm $745,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40991 Spanglegrass Ct Noon to 3 pm $800,000

25780 Racing Sun Dr 1 pm to 4 pm $715,000

25174 Mineral Springs Cir 1 pm to 4 pm $595,000

25350 Curiosity Sq 1 pm to 4 pm $355,000

42223 Canary Grass Sq 1 pm to 3 pm $385,000

24226 Crabtree Ct 1 pm to 4 pm $712,000

ASHBURN

20147

20580 Hope Spring Ter #207 Noon to 3 pm $409,900

19862 Mellon Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

19610 Edgemont Sq 1 pm to 4 pm $536,000

19917 Interlachen Cir 1 pm to 3 pm $899,900

42763 Keiller Ter 1 pm to 3 pm $395,000

44642 Petersham Dr 1:30 pm to 3:30 pm $649,900

20385 Savin Hill Dr 1 pm to 4 pm $825,000

20576 Snowshoe Sq #302 1 pm to 3 pm $274,000

20365 Mount Pleasant Ter 1 pm to 4 pm $438,000

20148

42492 Coronado Ter 2 pm to 4 pm $429,900

23257 Tradewind Dr 1 pm to 4 pm $535,000

21078 Potomac Trail Cir 2 pm to 4 pm $739,900

43151 Clarendon Sq 2 pm to 4 pm $669,000

BROADLANDS

21571 Awbrey Pl 1 pm to 4 pm $670,000

HAMILTON

20158

17284 Northwoods Pl 1 pm to 4 pm $715,000

LEESBURG

20175

19801 Aldie Burn Lane 1 pm to 3 pm $960,000

655 Tammy Ter SE 1 pm to 3 pm $343,000

908 Tuscarora Dr SW 1 pm to 4 pm $384,900

437 Foxridge Dr SW 1 pm to 4 pm $404,900

802 Tina Dr SE 1 pm to 3 pm $650,000

20276 Dawson Mill Pl 2 pm to 4 pm $779,000

208 Shenandoah St SE 1 pm to 4 pm $265,000

40637 Greyhouse Pl 1 pm to 4 pm $1,199,000

1403 Hague Dr SW 1 pm to 3 pm $619,900

17831 Sunrise View Ct 1 pm to 3 pm $995,000

22118 Watson Rd 1 pm to 3 pm $765,000

20176

18528 Perdido Bay Ter Noon to 3 pm $574,900

19293 Creek Field Cir 1 pm to 4 pm $685,000

807 Woodfield Ter NE 1 pm to 3 pm $446,500

16931 Determine Ct 1 pm to 4 pm $1,225,000

12453 James Monroe Hwy 1 pm to 3 pm $374,000

43064 Battery Point Pl 1 pm to 3 pm $690,000

18275 Glen Oak Way 1 pm to 3 pm $899,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

16319 Hunter Pl 1 pm to 4 pm $1,079,000

LOVETTSVILLE

20180

39355 Tollhouse Rd 1 pm to 3 pm $575,000

MIDDLEBURG

20117

36895 Leith Lane 1 pm to 4 pm $879,000

PURCELLVILLE

20132

12978 Sagle Rd Noon to 2 pm $349,900

501 Orchard Dr 2 pm to 4 pm $739,999

19397 Colchester Rd 1 pm to 3 pm $1,199,000

303 Croft Sq 1 pm to 3 pm $415,000

ROUND HILL

20141

35086 Harry Byrd Hwy 1 pm to 3 pm $665,000

41 Main St 1 pm to 4 pm $519,000

4 Clara Mae 1 pm to 3 pm $649,800

STERLING

20164

608 Alder Ave 12:30 pm to 3 pm $415,000

21156 Twinridge Sq Noon to 3 pm $415,000

20165

46391 Hampshire Station Dr 1 pm to 4 pm $564,000

20645 Mint Springs Ct 1 pm to 3 pm $565,000

47547 Tenfoot Island Ter 1 pm to 4 pm $465,000

24 Ferguson Ct 1 pm to 4 pm $429,999

20258 Island View Ct 1 pm to 4 pm $905,000

20909 Solomons Ct 1 pm to 4 pm $615,000

20166

24108 Eland Pl 1 pm to 4 pm $699,990

WATERFORD

20197

40821 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $999,950

15079 Lynnford Ct 1:30 pm to 3:30 pm $699,999

40815 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $859,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10339 Spring Iris Dr 1 pm to 4 pm $599,900

10523 Bittersweet Lane 1 pm to 4 pm $495,000

10805 Henry Abbott Rd 1 pm to 3 pm $515,000

8769 Partridge Run Way 1 pm to 4 pm $424,900

9265 Dawkins Crest Cir 1 pm to 4 pm $409,000

9145 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $365,000

DUMFRIES

22025

15452 Silvan Glen Drive 3 pm to 5 pm $675,000

15513 Laurel Ridge Rd Noon to 2 pm $409,900

4327 Fallstone Pl 1 pm to 4 pm $470,000

4913 Breeze Way 10 am to 1 pm $635,000

3700 Chapman Mill Trl 1 pm to 4 pm $529,900

15811 Vista Dr 1 pm to 4 pm $429,999

3798 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4 pm $439,900

22026

3354 Mystic Ct Noon to 3 pm $389,000

GAINESVILLE

20155

14004 Virginia Cedar Ct 1 pm to 4 pm $800,000

8464 Tackhouse Loop 2 pm to 4 pm $348,500

14215 Legend Glen Ct 1 pm to 4 pm $365,000

7924 Lukes Lodge Pl 2 pm to 4 pm $669,900

7822 Culloden Crest Lane Noon to 3 pm $365,900

7001 Village Stream Pl 2 pm to 4 pm $299,900

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4:30 pm $1,395,000

HAYMARKET

20169

15760 Cool Spring Dr 1 pm to 4 pm $499,999

4300 Chimneys West Dr 1 pm to 4 pm $1,175,000

5383 Fishers Hill Way 2 pm to 4 pm $914,900

5789 Serengeti Ct 1 pm to 4 pm $629,000

15301 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $699,900

5436 Bowers Hill Dr 2 pm to 4 pm $539,990

5810 Cranswick Ct 1 pm to 3:30 pm $610,000

6000 Alderdale Pl 1 pm to 3 pm $524,900

6850 Track Ct 1 pm to 4 pm $449,999

14150 Harclief Ct Noon to 2 pm $799,000

15848 Mackenzie Manor Dr 1 pm to 3 pm $399,900

14321 Bakerwood Pl Noon to 3 pm $499,000

3501 Woolman Dr 1 pm to 4 pm $699,900

MANASSAS

20109

9612 Dublin Dr 1 pm to 4 pm $385,000

10146 Cannon Ball Ct 1 pm to 3 pm $229,900

7631 Bland Dr 1 pm to 4 pm $379,500

8111 Bayonet Way #203 1 pm to 4 pm $214,900

9526 Bonair Dr 1 pm to 4 pm $394,900

7807 Powhatan St 1 pm to 4 pm $369,000

20110

9818 Grant Ave 1 pm to 4 pm $204,000

8870 Orchard Lane 2 pm to 4 pm $385,000

8512 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $325,000

8591 Fitzgerald Farms Ct 1 pm to 3 pm $475,000

8207 Oakglen Rd 1 pm to 4 pm $379,990

8496 Stonewall Rd 1 pm to 4 pm $289,900

9806 Hutchison Lane 2 pm to 4 pm $375,000

10247 Gregorys Grove Ct 1 pm to 3 pm $515,000

20111

6427 Steeple Chase Lane 1 pm to 3 pm $639,900

9879 Hemlock Hills Ct 1 pm to 4 pm $549,999

8025 Duck Pond Ter 1 pm to 4 pm $324,900

6032 Lady Slipper Lane Noon to 2 pm $739,900

7415 Bull Run Rd 1 pm to 4 pm $379,900

20112

7173 Michala Barrett Ct 1 pm to 4 pm $565,000

6265 Occoquan Forest Dr 1 pm to 3 pm $450,000

11805 Carol Ave 1 pm to 4 pm $319,000

12600 Daffodil Dr 2 pm to 4 pm $534,900

6099 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $469,900

10800 Valley Falls Ct 1 pm to 4 pm $515,000

5904 Crooked Creek Dr 1 pm to 4 pm $534,000

MANASSAS PARK

20111

9053 Maria Way Noon to 2 pm $422,000

9435 Silver Meteor Ct 1 pm to 4 pm $334,900

121 Tremont St 1 pm to 4 pm $349,900

9208 Greenshire Dr 2:30 pm to 4:30 pm $450,000

203 Old Centreville Rd 1 pm to 4 pm $339,000

OCCOQUAN

22125

95 Heron Lane 1 pm to 3 pm $445,000

315 Overlook Dr #5 1 pm to 4 pm $314,999

WOODBRIDGE

22191

710 Vestal St 1 pm to 3 pm $439,999

500 Belmont Bay Dr #407 1:30 pm to 3:30 pm $334,900

16728 Shackleford Way 1 pm to 4 pm $434,999

14826 Potomac Branch Dr #257a 1 pm to 4 pm $389,900

3048 American Eagle Blvd 1 pm to 3 pm $514,900

2214 Merseyside Dr 1 pm to 3 pm $369,000

440 Belmont Bay Dr #302 1 pm to 4 pm $450,000

15315 Egret Ct 1 pm to 3 pm $474,950

2364 Battery Hill Cir 2 pm to 4 pm $375,000

1863 Wigglesworth Way Noon to 3 pm $314,900

16710 Shackleford Way 11 am to 3 pm $444,900

1060 Gardenview Loop #102 Noon to 3 pm $189,900

1002 Belmont Dr 1 pm to 3 pm $285,000

15541 Marsh Overlook Dr 1 pm to 3 pm $514,900

2308 Merseyside Dr #113 Noon to 2 pm $305,000

16737 Shackleford Way 1 pm to 3 pm $428,500

1100 Mapleton St 9 am to 11 am $429,900

22192

12624 Monarch Ct 1 pm to 4 pm $310,000

13022 Hunterbrook Dr 1 pm to 3 pm $335,000

5043 Anchorstone Dr 2 pm to 4 pm $245,000

12052 John Hancock Ct 1 pm to 3 pm $469,000

4745 Grand Masters Way 1 pm to 4 pm $670,000

12277 Dapple Gray Ct 1 pm to 4 pm $260,000

2414 Drexel St 1:30 pm to 4 pm $399,900

5217 Davis Ford Rd 1 pm to 4 pm $396,990

22193

15342 Bronco Way Noon to 3 pm $310,000

12915 Kidwell Dr S 1 pm to 4 pm $350,000

14509 Dundee Ct S 1 pm to 4 pm $349,999

14410 Fairview Lane 1 pm to 4 pm $334,995

4385 Ensbrook Lane 1 pm to 4 pm $284,900

13303 Packard Dr 2 pm to 4 pm $509,000

4047 Tarpon Lane 1 pm to 3:30 pm $319,500

13013 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 3 pm $474,000

5734 Moonbeam Dr 1 pm to 4 pm $410,000

4081 Cardinal Crest Dr Noon to 2 pm $470,000

5777 Rhode Island Dr 3 pm to 6 pm $439,999

14760 Dodson Dr 2 pm to 3 pm $309,995

14718 Endsley Turn 1 pm to 4 pm $275,000

5606 Shannon Ct 1 pm to 4 pm $330,000

15013 Ashdale Cir 1 pm to 3 pm $245,000

13541 Kaslo Dr 1 pm to 4 pm $349,900

13821 Bluefin Dr Noon to 3 pm $350,000

5651 Spriggs Meadow Dr 2 pm to 4 pm $540,000

14162 Cuddy Loop #201 Noon to 3 pm $199,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

152 Lizzie Mills Rd 1 pm to 4 pm $789,000

HUNTLY

22640

240 Gordon Clan Lane 1 pm to 4 pm $949,500

SPERRYVILLE

22740

22 Sharp Rock Rd Noon to 3 pm $634,990

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

316 Shields Rd 2 pm to 4 pm $369,000

2034 Aquia Dr Noon to 3 pm $339,900

15 Plowshare Ct 1 pm to 3 pm $469,900

204 Blueridge Ct Noon to 2 pm $219,990

504 Ridgecrest Ct Noon to 2 pm $239,000

301 Knollwood Ct 1 pm to 3 pm $249,900

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $310,000

1119 Richmond Dr 1:30 pm to 4 pm $347,500

22556

36 Pelham Way Noon to 3 pm $690,700

5 Bannon Lane 2 pm to 5 pm $399,900

19 Saint Charles Ct 1 pm to 3 pm $459,900

1065 Lakeview Dr 1 pm to 3 pm $259,000