Here’s a list of open houses taking place Oct. 13-14 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

19 Woodlawn Ave Noon to 2 pm $499,900

1705 Nimitz Dr 10 am to Noon $499,000

999 Windcroft Pl 1 pm to 3 pm $594,000

205 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $534,500

15 Hill Street 1 pm to 3 pm $459,000

208 Norwood Road 1 pm to 3 pm $3,195,000

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

940 Astern Way 10 am to Noon $336,000

307 Monterey Avenue Noon to 2 pm $1,150,000

2700 Post Oak Ct 1 pm to 3 pm $724,900

16 Brewer Ave Noon to 2 pm $464,900

940 Astern Way #101 10 am to Noon $336,000

1294 Virginia St Noon to 2 pm $764,900

1614 Annesley Ct 1 pm to 3 pm $1,198,000

1744 Point No Point Dr 1 pm to 3 pm $659,900

85 Market St 1 pm to 3 pm $998,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

134 Conduit St 1 pm to 3 pm $1,195,000

21403

144 Quiet Waters Pl Noon to 2 pm $319,500

168 W. Lake Drive 11 am to 2 pm $2,999,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $601,014

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

403 Duvall Lane 1 pm to 3 pm $375,000

323 Edgemere Dr 11 am to 1 pm $389,900

1003 Hyde Park Dr 1 pm to 3 pm $375,000

907 Bethany Ct 11 am to 1 pm $245,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $495,000

21409

1701 River Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

1654 Saint Margarets Rd Noon to 2 pm $649,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $724,500

927 Marine Dr 1 pm to 3 pm $385,000

603 Yawl Court Noon to 2 pm $679,900

772 Holly N. Drive Noon to 2 pm $2,050,000

906a Blue Ridge Dr 1 pm to 3 pm $549,900

551 Deep Creek View 1 pm to 3 pm $432,000

606 Samantha Ct 2 pm to 4 pm $675,000

2109 Harbor Dr Noon to 2 pm $995,000

1010 Porthole Court Noon to 2 pm $639,900

661 Red Cedar Rd 11 am to 2 pm $1,590,000

1212 Hilltop Dr 1 pm to 3 pm $425,000

ARNOLD

21012

800a Barrett Ave 1 pm to 3 pm $357,400

619 Martingale Lane Noon to 2 pm $532,500

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

88 Shadbush Way Noon to 5 pm $531,017

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

1183 Gator Ct 11 am to 1 pm $259,900

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $724,999

573 Quaker Ridge Ct 11 am to 2 pm $275,000

1204 Summerwood Ct 2 pm to 4 pm $284,000

457 Cedar Haven Rd 1 pm to 3 pm $825,000

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $599,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $604,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1419 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $579,990

1412 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

BROOKLYN

21225

787 Grape Vine Loop 2 pm to 4 pm $269,000

CROFTON

21114

1508 Danewood Ct 1 pm to 3 pm $255,000

1315 Iron Oak Cv Noon to 5 pm $464,990

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $424,990

1572 Hallwood Ct Noon to 2 pm $399,900

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

CROWNSVILLE

21032

814 Redwood Trl Noon to 2 pm $315,000

389 Holly Trl 1 pm to 3 pm $249,900

357 Hickory Trl Noon to 2 pm $363,000

1311 Saint Pauls Way Noon to 2 pm $1,250,000

CURTIS BAY

21226

1300 Cox Cove Ct Noon to 2 pm $259,900

230 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $455,000

DAVIDSONVILLE

21035

3332 Strawberry Run 1 pm to 3 pm $649,900

3570 Ashland Dr Noon to 2 pm $899,000

DEALE

20751

949 Bay Drive 10 am to Noon $950,000

723 Tyler Point Rd 1 pm to 3 pm $325,000

EDGEWATER

21037

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

1706 Potomac Rd 11 am to 1 pm $283,900

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

3165 Rolling Road 11 am to 3 pm $999,900

3680 1st Ave 11 am to 2 pm $475,000

49 Idlecreek Lane Noon to 2 pm $419,900

212 May Lane 1 pm to 3 pm $999,900

303 Gray Dragon Pl 1 pm to 3 pm $849,900

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $409,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

2528 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $439,990

2526 Broad Reach Blvd 1 pm to 4 pm $459,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $399,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 5 pm $424,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $459,990

GAMBRILLS

21054

708 Highland Meadows Dr 11 am to 3 pm $655,000

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

2516 Symphony Lane Noon to 2 pm $390,000

222 Percheron Ct 11 am to 3 pm $849,000

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $465,000

GIBSON ISLAND

21056

1809 Ha Penny Way 1 pm to 4 pm $1,390,000

599 Broadwater Way 2 pm to 4 pm $599,000

1745 Banbury Rd 1 pm to 4 pm $890,000

614 Stillwater Rd 1 pm to 4 pm $1,425,000

GLEN BURNIE

21060

7502 Holly Ridge Dr 11 am to 1 pm $395,000

7063 Ingrahm Dr 1 pm to 4 pm $315,000

580 Fox River Hills Way Noon to 2 pm $355,900

7727a Overhill Rd Noon to 3 pm $329,900

7173 Hummingbird Dr 11:30 am to 1:30 pm $329,900

630 Bracey Drive 1 pm to 3 pm $439,900

107 Pond View Dr Noon to 4 pm $323,197

602 Washington Ave Noon to 2 pm $275,000

815 Jarrett Lane Noon to 4 pm $329,730

630 Bracey Dr 1 pm to 3 pm $439,900

811 Jarrett Lane Noon to 4 pm $327,830

103 Pond View Dr Noon to 4 pm $325,337

807 Jarrett Lane Noon to 4 pm $321,060

113 Pond View Dr Noon to 5 pm $309,820

580 Fox River Hills Way Noon to 2 pm $355,900

21061

7713 Allenwood Ct 11 am to 4 pm $295,500

308 Central Avenue 1 pm to 3 pm $349,000

7725 Cohansey Trail Dr Noon to 5 pm $324,900

8114 Falcon Crest Dr 11:30 am to 2:30 pm $325,000

8110 Falcon Crest Drive 1 pm to 3 pm $335,000

102 Huntington Ct 11 am to 3 pm $440,000

308 Central Ave 1 pm to 3 pm $349,000

8110 Falcon Crest Dr 1 pm to 3 pm $335,000

HANOVER

21076

2912 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $423,677

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $456,707

2910 Koens Ct 1 pm to 4:30 pm $455,520

8249 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $467,388

2032 Twisted Oak Pl 11:30 am to 4 pm $490,471

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $668,927

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

7734 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $412,990

2112 Nottoway Drive Dr 11:30 am to 4 pm $595,220

8204 Meadowood Dr #1 11:30 am to 4 pm $529,990

8204 Meadowood Dr #2 11:30 am to 4 pm $514,990

8204 Meadowood Dr #3 11:30 am to 4 pm $489,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $482,477

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $470,095

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $536,900

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

HARWOOD

20776

4295 Warthen Dr 1 pm to 3 pm $899,000

LAUREL

20707

7404 Frostwood Cir 1 pm to 5 pm $499,900

20723

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $546,010

9326 Sydney Way 1 pm to 4 pm $569,990

9330 Sydney Way 1 pm to 4 pm $627,191

8628 Doves Fly Way Noon to 5 pm $630,000

8604 Doves Fly Way Noon to 5 pm $698,750

8636 Doves Fly Way Noon to 5 pm $749,900

20724

3520 Tribeca Trl #8 11 am to 2 pm $399,990

LINTHICUM

21090

315 Charles Rd 1 pm to 3 pm $339,000

LINTHICUM HEIGHTS

314 Church Cir Noon to 2 pm $374,900

MILLERSVILLE

21108

8151 Solomons Crossing 1 pm to 3 pm $799,900

1351 Coleus Dr 1 pm to 3 pm $799,900

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $409,000

133 Merlot St Noon to 2 pm $459,900

ODENTON

21113

679 Autumn Crest Ct Noon to 2 pm $595,000

2602 Clarion Ct #203 10 am to 10:30 am $1,685

128 Bragg Blvd 1 pm to 3 pm $420,000

282 Saint Michaels Cir Noon to 2 pm $315,000

813 Phyllis St 1 pm to 4 pm $609,000

902 Glaze Ct 1 pm to 3 pm $375,000

1244 Annapolis Rd Noon to 3 pm $499,000

1248 Annapolis Rd Noon to 3 pm $479,000

220 Nob Hill Way 11 am to 1 pm $337,000

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $699,990

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1473 Catbriar Way Noon to 5 pm $729,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $609,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $559,990

3091 Spring Pepper Ct Noon to 5 pm $599,990

309 Ammunition Ave Noon to 2 pm $400,000

PASADENA

21122

7961 Meridian Dr Noon to 5 pm $525,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

7955 Meridian Dr Noon to 5 pm $550,490

7953 Meridian Dr Noon to 5 pm $459,990

7723 Woodlawn Ave 11 am to 1 pm $375,000

8121 Sagamore Way 4 pm to 6 pm $450,000

8433 Kenton Rd 1 pm to 3 pm $284,900

903 8th St 2 pm to 4 pm $360,000

243 Glenwood Rd 1 pm to 4 pm $340,000

RIVA

21140

2753 Pinecrest Dr Noon to 2 pm $430,000

SEVERN

21144

1407 Illinois Ave 11 am to 1 pm $300,000

1373 Dicus Mill Rd 1 pm to 3 pm $470,000

1122 Carinoso Cir Noon to 2 pm $349,999

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1007 Cortana Ct Noon to 5 pm $602,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $538,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1307 Grand Canopy Dr 1 pm to 2 pm $545,000

1126 Carinoso Cir Noon to 2 pm $349,000

SEVERNA PARK

21146

23 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $874,900

245 Wiltshire Lane 10 am to Noon $1,875,000

31 Truck House Road 11 am to 1 pm $315,000

1115 Bellevista Ct Noon to 2 pm $950,000

504 Pinefield Drive 1 pm to 3 pm $775,000

456 Lymington Rd 1 pm to 3 pm $789,000

36 Boone Trl Noon to 2 pm $765,000

473 Blackshire Rd 10 am to Noon $535,000

13 Saint Andrews Rd Noon to 2 pm $735,000

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $369,900

1600 Depriest Dr 11 am to 1 pm $543,479

TRACYS LANDING

20779

6555 Clagett Ave 4:30 pm to 7:30 pm $649,999

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

8610 Patuxent Ave Noon to 2 pm $574,900

DUNKIRK

20754

12355 Webb Lane Noon to 3 pm $625,000

3180 Lacrosse Ct 2 pm to 4 pm $675,000

2060 Mccracken Dr 11 am to 1 pm $359,999

12144 Palisades Drive 1 pm to 3 pm $759,900

12700 Springfield Ct 1 pm to 4 pm $549,900

HUNTINGTOWN

20639

4342 Barberry Dr 9 am to 11 am $649,900

5131 Shore Dr Noon to 2 pm $375,000

4220 Camp Kaufmann Rd 11 am to 1 pm $449,000

2045 Potts Point Rd Noon to 2 pm $935,000

1961 Wild Turkey Trl Noon to 3 pm $425,000

LUSBY

20657

8512 Perch Ct Noon to 2 pm $175,000

2210 Brians Way 11 am to 1 pm $304,999

PRINCE FREDERICK

20678

484 English Oak Lane 11 am to 1 pm $309,899

2682 Sequoia Way Noon to 2 pm $575,000

559 English Oak Lane Noon to 4 pm $339,000

575 English Oak Lane 12:30 pm to 4 pm $324,900

567 English Oak Lane 12:30 pm to 4 pm $325,500

2124 Olympia Lane 1 pm to 4 pm $485,000

ST. LEONARD

20685

2345 Delight Ct 11 am to 1 pm $525,000

6040 Bayview Rd Noon to 2 pm $649,000

1451 Apple Ct 11 am to 1 pm $368,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14512 Owings Ave 1 pm to 3 pm $454,999

7400 Four Gardens Rd 1 pm to 4 pm $386,300

15910 Mckendree Rd Noon to 2 pm $469,000

BRYANS ROAD

20616

6622 Bucknell Rd 1 pm to 4 pm $278,900

CHARLOTTE HALL

20622

7955 Keech Rd 2 pm to 5 pm $264,900

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

LA PLATA

20646

6395 Valley Rd Noon to 2 pm $299,998

19 Willow Woods Dr 11:30 am to 4 pm $320,990

8 Willow Woods Dr 11:30 am to 4 pm $299,990

21 Willow Woods Dr 11:30 am to 4 pm $299,990

7 Golden Willow Way 11:30 am to 4 pm $357,990

6 Golden Willow Way 11:30 am to 4 pm $350,990

MECHANICSVILLE

20659

35759 Aviation Yacht Club Rd 1 pm to 3 pm $290,000

35365 Army Navy Dr 11 am to 2 pm $739,900

26495 Three Notch Rd 1 pm to 4 pm $279,000

27308 Cat Creek Rd 1 pm to 4 pm $499,500

WALDORF

20601

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9745 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $329,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $319,990

9737 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

12324 Cheerio Pl SE Noon to 2 pm $330,000

2812 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $352,865

2810 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $352,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $349,990

11417 Grant Pl 11 am to 6 pm $344,990

20602

3294 Huntington Cir Noon to 2 pm $235,500

20603

3568 Catskill St 11 am to 2 pm $425,000

10887 Eton Aly #c 11:30 am to 4 pm $342,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $389,990

8872 Bancroft Dr 11:30 am to 4 pm $430,000

8868 Bancroft Dr 11:30 am to 4 pm $425,000

8860 Bancroft Dr 11:30 am to 4 pm $440,000

8876 Bancroft Dr 11:30 am to 4 pm $415,000

8880 Bancroft Dr 11:30 am to 4 pm $399,000

10839 Constitution Dr Noon to 3 pm $399,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21758

10 Jeffrey Lane 2 pm to 4 pm $435,000

157 Fiona Way 11 am to 2 pm $249,900

33 Jeffrey Lane 1 pm to 4 pm $399,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $409,715

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $464,280

FREDERICK

21701

1704 Derrs Sq W 1 pm to 3 pm $268,900

5 Jefferson St 10 am to Noon $415,000

6303 Meandering Woods Ct 1 pm to 3 pm $515,000

125 E 3rd St 11 am to 1 pm $489,999

21702

1030 Storrington Dr 1 pm to 2:30 pm $424,900

27 Vienna Ct 11 am to 12:30 pm $184,900

102 Bierstadt Ct 11 am to 2 pm $419,900

10073 Woodchuck Lane 1 pm to 3 pm $285,000

1917 Washburn Ct 1 pm to 4 pm $477,900

1539 Andover Lane Noon to 2 pm $249,900

21703

6511 Brittanic Pl 1 pm to 4 pm $374,990

6550 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $609,990

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

6781 Wood Duck Ct 1 pm to 3 pm $235,000

553 Ellison Ct 1 pm to 3 pm $265,000

21704

8395 Pine Bluff Rd Noon to 4 pm $777,625

3502 Rines Tavern Lane 1 pm to 4 pm $349,900

IJAMSVILLE

21754

5222 Muirfield Dr 1 pm to 3 pm $999,900

JEFFERSON

21755

6500 Mountain Church Rd 1 pm to 3 pm $249,900

MIDDLETOWN

21769

0 Ingalls Drive 11 am to 5 pm $399,990

1 Ingalls Drive 11 am to 5 pm $414,990

2 Ingalls Drive 11 am to 5 pm $444,990

3 Ingalls Drive 11 am to 5 pm $429,990

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

MONROVIA

21770

4434 Tulip Lane 11 am to 5 pm $374,990

4509 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $329,990

4442 Tulip Lane 11 am to 5 pm $354,990

4533 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $384,990

4519 Landsdale Pkwy 11 am to 5 pm $299,990

4622 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $494,990

4705 Morning Mews 11 am to 5 pm $470,990

4620 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $510,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4630 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $449,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

MOUNT AIRY

21771

5411 Sidney Rd 2 pm to 4 pm $499,900

7480 Flag Dr 1 pm to 3 pm $530,000

715 West Watersville Rd 1 pm to 3 pm $660,000

13842 Penn Shop Rd Noon to 2 pm $495,000

5317 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $474,900

NEW MARKET

21774

6840 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $516,840

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $476,840

6762 Hemlock Point Rd 1 pm to 3 pm $389,900

6910 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $424,900

11026 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $525,000

4 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

5 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $569,990

6 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $584,990

7 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $604,990

POINT OF ROCKS

21777

1804 Greysens Ferry Ct 3 pm to 4:30 pm $415,900

URBANA

21704

3531 Shady Pines Lane 10 am to 6 pm $549,990

8724 Shady Pines Dr 10 am to 6 pm $624,990

3221 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $564,990

3249 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $549,990

3225 Stone Barn Dr 10 am to 6 pm $554,990

WALKERSVILLE

21793

215 Solar Dr 1 pm to 3 pm $419,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13627 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

10828 Mill Creek Ct 11:30 am to 5 pm $1,079,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $1,134,990

13825 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

13815 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13618 Curtis Vista Way Noon to 5 pm $979,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $894,990

COLUMBIA

21044

5258 Even Star Pl Noon to 2 pm $439,900

5623 April Journey #86 1 pm to 3 pm $325,000

5253 Columbia Rd #376 1 pm to 3 pm $365,000

21045

6075 Charles Edward Ter Noon to 4 pm $529,900

8325 Silver Trumpet Dr 1 pm to 3 pm $299,999

6369 Gray Sea Way 1 pm to 3 pm $364,900

ELKRIDGE

21075

6534 Huntshire Dr 1 pm to 3 pm $337,000

7762 Dagny Way Noon to 3 pm $399,990

5807 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $625,000

6408 Ivy Spring Rd 1 pm to 3 pm $525,000

ELLICOTT CITY

21042

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

10209 Blandford Way 1 pm to 3 pm $728,888

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

10610 Warburton Ct Noon to 5 pm $899,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $989,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

3323 Morton Lane Noon to 4 pm $874,990

11650 Masters Run 1 pm to 3 pm $1,850,000

21043

8638 Bali Rd 1 pm to 3 pm $549,000

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

5960 Charles Xing Noon to 5 pm $474,990

8471 Hill St Noon to 2 pm $495,000

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $675,000

2410 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4 pm $829,990

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $819,990

9819 Soapstone Trl #01 11:30 am to 4 pm $769,990

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4 pm $799,990

9819 Soapstone Trl #03 11:30 am to 4 pm $794,990

7952 Brightlight Place 1 pm to 3 pm $2,200

9814 Sawmill Branch Trail 11:30 am to 4:30 pm $839,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

7812 Blue Ribbon St 1 pm to 4 pm $856,000

8119 Westside Blvd 2 pm to 4 pm $627,000

7804 Early Morning St 1 pm to 3 pm $900,000

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane Noon to 5:30 pm $989,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

12419 All Daughters Lane Noon to Noon $1,144,900

SAVAGE

20763

8392 Savage Guilford Rd 1 pm to 3 pm $305,900

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

7433 Old Washington Rd 1 pm to 3 pm $575,000

5930 Highmeadow Dr 1 pm to 3 pm $743,850

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $534,990

10520 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $574,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $599,990

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17920 New Hampshire Ave Noon to 2 pm $639,936

BETHESDA

20814

5315 Merriam St #marshall Model 1 pm to 4 pm $1,245,297

5315 Merriam St #everett Model 1 pm to 4 pm $1,135,000

5315 Merriam St #cameron Model 1 pm to 4 pm $1,624,000

9123 Old Georgetown Rd Noon to 5 pm $1,587,640

10014 Laureate Way #cameron Lot 51 1 pm to 4 pm $1,425,000

146 Winsome Cir #everett Lot 162 1 pm to 4 pm $1,282,242

7710 Woodmont Ave #613 2 pm to 4 pm $998,500

5803 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,250,000

4801 Fairmont Ave #812 1 pm to 3 pm $359,900

20817

7920 Quarry Ridge Way 2 pm to 4 pm $879,900

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $754,900

6602 Eames Way #calvin 1 pm to 4 pm $859,900

10430 Breuer St #ellis 1 pm to 4 pm $999,900

6716 Eames Way #daniel Ii Model 1 pm to 4 pm $966,100

6722 Eames Way #lot 10 1 pm to 4 pm $799,985

7625 Dwight Dr 2 pm to 4 pm $1,029,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,299,999

5523 Southwick St 1 pm to 3 pm $1,399,000

7430 Crestberry Lane Noon to 2 pm $724,900

BOYDS

20841

21001 Sugar Ridge Ter 2 pm to 4 pm $1,125,000

20601 Top Ridge Dr Noon to 3 pm $425,000

14220 Golden Hook Rd 1 pm to 4 pm $699,000

BROOKEVILLE

20833

3024 Quail Hollow Ter 1 pm to 3 pm $465,000

18724 Considine Dr 1 pm to 3 pm $439,000

13 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $749,990

14 Abbey Manor Ter 11 am to 5 pm $774,990

15 Abbey Manor Dr 11 am to 5 pm $799,990

BURTONSVILLE

20866

4430 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $499,990

14804 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr 11 am to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $559,990

4407 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $609,990

4335 Regalwood Ter 1 pm to 3 pm $319,900

14327 Bald Hill Ct 1 pm to 4 pm $289,000

CHEVY CHASE

20815

3651 Chevy Chase Lake Dr #avalon Lot 43 1 pm to 4 pm $1,474,272

3683 Chevy Chase Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,674,897

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,375,000

3653 Chevy Chase Lake Dr #lot 42 1 pm to 4 pm $1,474,672

7209 Bybrook Lane 2 pm to 4 pm $3,400

6300 Brookville Rd 1 pm to 4 pm $2,100,000

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $473,545

13077 Martz St Noon to 4 pm $495,275

21920 Broadway Ave 11 am to 5 pm $655,000

22005 Moorhen St 11 am to 5 pm $499,000

21906 Moorhen St 11 am to 5 pm $530,000

21926 Moorhen St 11 am to 5 pm $649,850

21907 Fulmer Ave 11 am to 5 pm $599,000

21909 Fulmer Ave 11 am to 5 pm $575,000

13802 Dovekie Ave 11 am to 5 pm $695,000

13063 Martz St Noon to 4 pm $549,219

22504 Hemlock Hills Pl 1 pm to 4 pm $639,500

155 Green Poplar Loop 1 pm to 4 pm $469,990

165 Green Poplar Loop 1 pm to 4 pm $474,990

13225 Garnkirk Forest Dr 1 pm to 4 pm $559,990

13925 Stilt St 11 am to 5 pm $729,900

13930 Godwit St 11 am to 5 pm $648,824

16 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

17 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $749,990

18 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $814,990

19 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $789,990

20 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $839,990

21 Lynwood Farm Ct 11 am to 5 pm $769,990

DAMASCUS

20872

28532 Woodview Dr Noon to 2 pm $399,900

DICKERSON

20842

7 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $789,990

8 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $839,990

9 Peach Tree Rd 11 am to 5 pm $749,990

3 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $814,990

4 Greentree Farm Dr 11 am to 5 pm $769,990

GAITHERSBURG

20877

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $425,000

7507 Laytonia Dr 3 pm to 5 pm $360,000

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

9853 Hellingly Pl #90 1 pm to 4 pm $134,900

10815 Badger Dr 2 pm to 4:30 pm $215,000

18917 Quail Valley Blvd 1 pm to 3 pm $399,999

20882

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $1,050,000

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $484,990

24122 Welsh Rd 2 pm to 4 pm $450,000

20886

9217 Frostburg Way 1:30 pm to 4 pm $274,900

17 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $1,593

19909 Wheelwright Dr Noon to 4 pm $269,500

GERMANTOWN

20874

18631 Nutmeg Pl 11 am to 1 pm $265,000

20876

11103 Yellow Leaf Way 1 pm to 4 pm $499,000

20244 Red Buckeye Ct 1 pm to 3 pm $279,900

11618 Mountain Mist Dr 11:30 am to 4 pm $569,990

21841 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $529,990

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 4 pm $519,990

21941 Boneset Way #0 11:30 am to 4:30 pm $554,990

HYATTSVILLE

20781

5015 53rd Pl Noon to 2 pm $342,999

20782

4903 Crest View Dr #57 11 am to 5 pm $364,990

3405 Sentinel Dr #508c 11 am to 4 pm $469,990

KENSINGTON

20895

3109w University Blvd #4 Noon to 3 pm $224,990

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $950,000

2661 Mccomas Ave Noon to 4 pm $995,000

NORTH BETHESDA

20852

11441 Hollowstone Dr 1 pm to 4 pm $829,900

11800 Old Georgetown Rd #1209 1 pm to 3 pm $399,900

NORTH POTOMAC

20878

15706 Pissaro Ter 1 pm to 4 pm $689,900

OLNEY

20832

17907 Gainford Pl Noon to 2 pm $582,000

17124 Thorntondale Ct 2 pm to 5 pm $495,900

POTOMAC

20854

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $709,000

ROCKVILLE

20850

9934 Foxborough Cir 1 pm to 4 pm $605,000

20852

10500 Rockville Pike #223 Noon to 3 pm $219,900

20853

13916 Parkland Dr 2 pm to 5 pm $425,000

4413 Jupiter St 2 pm to 5 pm $352,000

4925 Jasmine Dr 1 pm to 4 pm $675,000

20855

16658 Crabbs Branch Way #bancroft Model 1 pm to 4 pm $693,630

16658 Crabbs Branch Way #copeland Model 1 pm to 4 pm $669,900

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $584,900

16658 Crabbs Branch Way #davis 1 pm to 4 pm $980,495

8087 Red Hook St #bancroft 1 pm to 4 pm $674,915

16198 Decker Pl #copeland 1 pm to 4 pm $745,215

7112 Blanchard Dr 1 pm to 3 pm $509,900

SILVER SPRING

20901

10838 Childs St 1 pm to 3 pm $430,000

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $730,000

403 E Wayne Ave Noon to 3 pm $499,500

9106 Providence Ave 1 pm to 3 pm $500,000

1 Eastmoor Dr 1 pm to 4 pm $599,000

20902

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 3 pm $417,000

2508 Jennings Rd 1 pm to 4 pm $367,000

10426 Julep Ave 1 pm to 4 pm $384,900

20904

1742 Chiswick Ct 1 pm to 3 pm $449,000

20905

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $674,900

20906

2436 Sun Valley Cir #7-E Noon to 3 pm $225,000

12629 Farnell Dr 11 am to 1 pm $389,900

13114 Ideal Dr 1 pm to 3 pm $399,900

3750 Clara Downey Ave #15 1 pm to 3 pm $319,900

13422 Windy Meadow Lane 3 pm to 5 pm $3,600

20910

8005 13th St #401 2:30 pm to 4:30 pm $295,500

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

TAKOMA PARK

20912

104 1st Ave 2 pm to 4 pm $398,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BELTSVILLE

20705

10401 45th Ave 1 pm to 3 pm $399,000

BOWIE

20715

12102 Whiston Ct 11 am to 1 pm $388,880

20716

3905 Emblem Cor Noon to 2 pm $288,000

15612 Everglade Lane #302 11 am to 12:30 pm $1,700

12707 Hoven Lane Noon to 3 pm $411,000

20720

5203 Shamrocks Delight Dr #112a 1 pm to 4 pm $349,500

13006 Marthas Choice Cir Noon to 3 pm $449,900

14017 Gullivers Trl Noon to 3 pm $335,000

11906 Webb Ct 11 am to 2 pm $429,900

14000 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $609,990

4306 Open Field Ct 11 am to 5 pm $594,990

4413 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $634,990

20721

3507 Burleigh Dr 2:30 pm to 4:30 pm $420,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1304 Samuel Dr Noon to 3 pm $334,900

6128 Drylog St 1 pm to 3 pm $299,000

512 Cedarleaf Ave 1 pm to 3 pm $219,000

CLINTON

20735

5703 Plata St Noon to 3 pm $319,999

11702 Piscataway Rd Noon to 2 pm $279,900

8101 Holly Lane Noon to 2 pm $350,000

6807 Purple Lilac Lane Lane Noon to 3 pm $448,000

COLLEGE PARK

20740

9109 49th Ave 11 am to 1 pm $319,000

FORT WASHINGTON

20744

403 Bentwood Dr 11 am to 2 pm $305,000

GLENARDEN

20706

7902 Polk St 1 pm to 3 pm $295,000

7907 Fiske Ave 1 pm to 3 pm $246,000

GREENBELT

20770

5204 Rock Quarry Ave Noon to 4 pm $519,990

7820 Jacobs Dr 2 pm to 4 pm $260,000

LANDOVER

20785

6812 Asset Dr 2 pm to 4 pm $424,900

6900 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $418,500

2708 Kelner Dr 1 pm to 3:30 pm $299,000

LANHAM

20706

10008 Aerospace Rd #111e 11 am to 4 pm $387,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $334,990

MOUNT RAINIER

20712

4022 35th St 10 am to 2 pm $469,000

NEW CARROLLTON

20784

5901 Westbrook Ter 2 pm to 4 pm $359,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

2030 Alice Ave #104 Noon to 1 pm $1,550

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SPRINGDALE

20774

15406 Littleton Pl Noon to 2 pm $399,000

TEMPLE HILLS

20748

6804 Robinia Rd 1 pm to 4 pm $340,000

UPPER MARLBORO

20772

11004 Hollaway Dr Noon to 2 pm $334,900

15114 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $404,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $389,990

15127 Hogshead Way Noon to 3 pm $414,995

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $408,335

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $417,860

15133 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $408,835

15135 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $448,655

12711 Old Marlboro Pike Noon to 2 pm $399,000

15707 Norus St 1 pm to 4 pm $599,990

11706 Van Brady Rd 2 pm to 4 pm $400,000

12707 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $545,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9700 Central Park Dr 11 am to 6 pm $449,990

9123 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

3716 Silver View Lane #224 11 am to 6 pm $374,990

10507 Rawlins Ct #d 11:30 am to 4 pm $319,000

5400 Glover Park Dr #a 11:30 am to 4 pm $399,000

5311 Woodyard Rd #f 11:30 am to 4 pm $369,000

5918 Richmanor Ter 11:30 am to 4 pm $399,000

3614 Chancelsors Dr #j-008 Noon to 4 pm $504,000

20774

10119 Prince Pl #301-2c Noon to 1:30 pm $71,000

15511 Humberside Way 1 pm to 3 pm $615,000

15709 Tibberton Ter 1 pm to 3 pm $459,900

214 Bottsford Ave 2 pm to 5 pm $699,950

2001 Fittleworth Ter 11 am to 1 pm $470,000

1725 Fernwood Dr Noon to 2 pm $349,000

204 Prenton St 1 pm to 3 pm $325,000

3808 Pentland Hills Drive Dr E 11 am to 5 pm $399,890

3821 Pentland Hills Drive Dr E 11 am to 5 pm $420,890

3806 Pentland Hills Drive Dr E 11 am to 5 pm $426,890

13722 Hebron Lane 11 am to 5 pm $564,990

13901 Hebron Lane 11 am to 5 pm $589,990

610 Cranston Ave 11 am to 5 pm $549,990

ST. MARY’S COUNTY

ABELL

20606

20929 Abell Rd Noon to 3 pm $340,000

CALIFORNIA

20619

45568 Foxfield Lane 11 am to 4 pm $335,900

43963 Willow Creek Ct 10 am to 1 pm $339,900

43677 Calla Lily Way 11 am to 1 pm $369,900

43695 Winterberry Way 11 am to 6 pm $248,095

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

23019 Mountain Laurel Lane 11 am to 6 pm $254,045

HOLLYWOOD

20636

25054 Gallant Man Dr 11:30 am to 2:30 pm $339,900

44617 Joy Chapel Rd Noon to 3 pm $379,900

23980 Meredith Ct 11 am to 1 pm $484,900

LEXINGTON PARK

20653

46767 Al Mar St 11 am to 4 pm $494,900

46152 Thoroughbred Way 10 am to 1 pm $206,000

46310 Creeping Primrose Lane #138 11 am to 3 pm $185,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

30 Steele Ave Noon to 2 pm $1,499,900

5 Park Pl #622 Noon to 2 pm $504,900

203 Prince George Street 1 pm to 3 pm $1,150,000

2 Steele Avenue Noon to 2 pm $999,000

79 Southgate Avenue 11 am to 1 pm $706,000

521 Powell Drive 1 pm to 3 pm $679,900

91 Market Street Noon to 2 pm $980,000

49 Overlook Dr 1 pm to 3 pm $2,150,000

314 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $689,900

179 Duke Of Gloucester St Noon to 2 pm $1,795,000

1700 Woodlore Rd 1 pm to 4 pm $595,900

818 Coachway 2 pm to 4 pm $1,895,000

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,620,000

75 Charles St 2 pm to 4 pm $2,499,000

723 Glenwood St 11 am to 2 pm $389,000

21403

800 Parkwood Ave Noon to 3 pm $1,125,000

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $775,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

103 East Bay View Drive 2 pm to 4 pm $1,475,000

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $585,000

6 Spa Creek Lndg #b3 1 pm to 3 pm $435,000

1109 Boucher Ave 1 pm to 4 pm $777,000

1291 Hollywood Ave 1 pm to 3 pm $3,325,000

43 Harness Creek View Ct Noon to 2 pm $718,000

21409

1159 Willow Lane Noon to 2 pm $559,000

7 Sharpe Road 1 pm to 3 pm $545,000

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $698,000

1613 Sloop Dr Noon to 2 pm $635,000

1800 Hidden Point Rd 1 pm to 3 pm $775,000

926 Barracuda Cove Ct Noon to 3 pm $895,000

ARNOLD

21012

1068 Nova Cir 3 pm to 5 pm $649,900

1407 Falcon Nest Ct 10 am to Noon $339,900

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $609,990

1407 Gilbert Rd 1 pm to 3 pm $499,900

651 Mallard Ct Noon to 2 pm $679,000

CROFTON

21114

2701 Bains Ct Noon to 2 pm $549,900

2410 Goldenrain Ct 1 pm to 4 pm $620,000

1785 Rochester St 1 pm to 3 pm $469,900

6825 Crofton Colony Ct W 2 pm to 4 pm $519,900

1506 Falstone Lane Noon to 2 pm $319,900

1719 Gabriel Ct 1:30 pm to 4 pm $275,000

2436 Wentworth Dr Noon to 2 pm $270,000

CROWNSVILLE

21032

2113 Creeks Farm Lane 1 pm to 3 pm $875,000

CURTIS BAY

21226

1322 Cox Cove Ct Noon to 2 pm $249,000

8227 Parkway Rd 11:30 am to 1 pm $429,900

EDGEWATER

21037

970 South River Landing Rd #970 1 pm to 3 pm $1,150,000

403 Silver Run Road 1 pm to 3 pm $325,000

1190 South River Landing Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

251 Braxton Way 1 pm to 3 pm $349,900

1619 Midland Rd 1 pm to 3 pm $385,000

GAMBRILLS

21054

213 Heatherbloom Trl 2 pm to 4 pm $649,900

201 Arabian Ct 11 am to 2 pm $623,800

GLEN BURNIE

21060

7579 Stonehouse Run Dr 1 pm to 3 pm $339,900

106 Inglewood Dr Noon to 2 pm $265,000

7403 Macon Dr 2 pm to 4 pm $330,000

1047 7th St Noon to 2 pm $210,000

1010 Shoreland Dr 2 pm to 4 pm $330,000

21061

404 3rd Ave SW 1 pm to 4 pm $389,500

226 Saint James Drive 11:30 am to 1:30 pm $279,999

405 Vernon Court 1 pm to 3 pm $239,900

303 Vernon Ave 1 pm to 3 pm $299,900

HANOVER

21076

1574 Penzance Way 1 pm to 3 pm $415,000

1506 Gollum Rd 1 pm to 3 pm $399,000

7644 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $450,000

7622 Elmcrest Rd 1 pm to 2 pm $480,000

LAUREL

20707

313 Montgomery St 1 pm to 3 pm $565,000

6504 Walker Branch Dr 1 pm to 4 pm $389,900

101 Irving St 10 am to 2 pm $237,000

20708

12903 River Ridge Pl Noon to 3 pm $379,000

12510 Silverbirch Lane 1 pm to 4 pm $375,000

20723

9533 Chaton Rd 1 pm to 3 pm $515,000

8795 Boulder Ridge Rd 1 pm to 3 pm $575,000

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $695,000

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $525,000

8628 Waterside Ct 1 pm to 3:30 pm $799,500

20724

3509 Falling Run Rd 1 pm to 3 pm $337,900

3253 Nile Lane Noon to 3 pm $295,900

MILLERSVILLE

21108

8303 Brookwood Road 1 pm to 3 pm $309,999

612 Caracle Ct 1 pm to 3 pm $474,900

1201 Tanager Dr 2 pm to 4 pm $450,000

ODENTON

21113

2516 Black Oak Way 1 pm to 3 pm $379,900

2675 Rainy Spring Ct 2 pm to 4 pm $284,900

651 Old Waugh Chapel Rd Noon to 5 pm $619,900

604 Moonglow Rd #103 11 am to 1 pm $200,000

PASADENA

21122

1447 Old Ft Smallwood Rd 2 pm to 4 pm $609,990

683 203rd St Noon to 3 pm $300,000

1286 Patapsco Rd 1:30 pm to 3:30 pm $725,000

8408 Forest Dr 11 am to 1 pm $315,000

757 Duvall Hwy Noon to 2 pm $289,900

8418 Park Rd 1 pm to 3 pm $435,000

1246 Lorene Dr 11:30 am to 1 pm $464,500

220 Oak Hollow Ct 1 pm to 3 pm $774,337

SEVERN

21144

1230 Colonial Park Dr Noon to 2 pm $499,900

1104 Scotch Ct 1 pm to 3 pm $500,000

1876 Cedar Dr 2 pm to 4 pm $274,900

7813 Silver Moon Ct 2 pm to 4 pm $509,900

1802 Battlement Ct 1 pm to 3 pm $339,000

SEVERNA PARK

21146

233 Pawtucket Ct 1 pm to 3 pm $645,000

36 Cedar Rd 1 pm to 4 pm $559,900

530 Benforest Drive 11 am to 1 pm $479,900

304 Carlyn Dr 11 am to 2 pm $859,900

264 Shakespeare Dr 11 am to 1 pm $519,999

TRACYS LANDING

20779

6103 Tracey's Overlook Rd 2 pm to 4 pm $650,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2218 Ivy Lane Noon to 2 pm $299,900

6755 Old Bayside Road 1 pm to 3 pm $559,900

DOWELL

20629

14224 Foxhall Rd 1 pm to 3 pm $375,000

13517 Osprey Lane 11 am to 1 pm $389,900

DUNKIRK

20754

3905 Lyons Creek Rd Noon to 3 pm $609,000

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $649,000

LUSBY

20657

1020 Planters Wharf Rd 11 am to 1 pm $329,900

PRINCE FREDERICK

20678

110 Polo Way 11 am to 1 pm $284,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

2406 Rockwood Rd 1 pm to 4 pm $440,000

2711 Colonial Rd 1 pm to 4 pm $549,000

BRANDYWINE

20613

14001 Duckett Rd 1 pm to 3 pm $299,900

LA PLATA

20646

8450 Clamber Hill Pl Noon to 5 pm $799,900

MECHANICSVILLE

20659

36710 Joan Dr 11 am to 1 pm $238,000

25931 Shenandoah Dr Noon to 2 pm $260,000

NEWBURG

20664

9812 Sylvan Turn 1 pm to 4 pm $285,000

WALDORF

20601

8020 Holly Ave 1 pm to 4 pm $349,900

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $329,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $399,990

12595 Council Oak Dr Noon to 1:30 pm $265,099

3538 Pipestone Pl 3 pm to 5 am $309,000

20602

907 Barrington Dr Noon to 2:30 pm $304,000

20603

4825 Kingfisher Ct 1 pm to 4 pm $199,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5771 Morland Dr N 1 pm to 3 pm $470,000

FREDERICK

21701

6434 Dresden Pl 11 am to 1 pm $405,000

121 Record St 1 pm to 3 pm $975,000

6123 Fieldcrest Dr 11 am to 1 pm $439,900

908 Halleck Dr 1 pm to 3 pm $289,900

9220 Ridgefield Cir 11:30 am to 12:30 pm $280,000

1311 Pinewood Dr 11 am to 1 pm $259,900

329 Bentz St 11 am to 1 pm $239,900

235a Church St Noon to 2 pm $589,900

715 Northside Dr 1 pm to 3 pm $299,000

38w 6th St 1 pm to 3 pm $429,900

9 3rd St W Noon to 2 pm $649,900

21702

2513 Candle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $382,900

6377 Overbrook Cir 1 pm to 3 pm $339,000

2102 Battery Lane Noon to 2 pm $424,900

7041 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $329,000

21703

7012 Allington Manor Cir E 1 pm to 3 pm $414,900

7133 Ladd Cir 2 pm to 4 pm $262,000

5816 Box Elder Ct 1 pm to 3 pm $237,500

9008 Allington Manor Cir W Noon to 2 pm $395,000

5806 Duke Ct Noon to 2 pm $214,900

630 Cawley Dr Noon to 2 pm $284,900

7127 Collinsworth Pl 2 pm to 4 pm $269,000

21704

3646 Worthington Blvd 2 pm to 4 pm $399,900

IJAMSVILLE

21754

3090 Desmond Pl 1 pm to 3 pm $735,000

10382 Springside Ter 1 pm to 4 pm $839,900

5580 Broadmoor North Ter 2 pm to 4 pm $769,900

9702 Eagle Ridge Ct 1 pm to 3 pm $683,900

JEFFERSON

21755

5514 Burkittsville Rd 1 pm to 3 pm $289,900

4806 Jefferson Pike 11 am to 1 pm $350,000

MIDDLETOWN

21769

409 Glenbrook Dr 2 pm to 4 pm $579,900

MOUNT AIRY

21771

4310 Rolling Acres Ct 2 pm to 4 pm $384,999

3929 Harrisville Rd 11 am to 1 pm $639,900

28500 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $550,000

5300 Fleming Rd 1 pm to 3 pm $425,000

12601 West Oak Dr Noon to 2 pm $525,000

NEW MARKET

21774

6710 Woodridge Rd 2 pm to 4 pm $675,000

6712 Lakeridge Rd W 1 pm to 3 pm $395,000

6780 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $525,000

10601 Old Barn Rd 1 pm to 3 pm $374,999

9721 Woodcliff Ct 1 pm to 3 pm $485,000

6908 Fox Chase Rd 2 pm to 4 pm $324,900

6574 Hemlock Point Rd 4 pm to 5 pm $325,000

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $364,900

6756 Lakeridge Rd W 1 pm to 3 pm $304,900

POINT OF ROCKS

21777

1710 Canal Clipper Ct 2 pm to 4 pm $449,000

THURMONT

21788

114 Redhaven Ct 2 pm to 4 pm $323,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6116 Rippling Tides Ter 11 am to 1 pm $898,800

6468 Erin Drive 2 pm to 5 pm $798,000

COLUMBIA

21044

10205 Wincopin Cir #112 Noon to 2 pm $450,000

5822 Wyndham Cir #305 1 pm to 3 pm $275,000

5149 Columbia Rd #33 1 pm to 3 pm $350,000

5361 Woodnote Lane 1 pm to 2:30 pm $615,000

6312 Velvet Path 1 pm to 3 pm $750,000

10638 Hickory Crest Lane #31 Noon to 3 pm $368,900

6267 Sunny Spg 1 pm to 3 pm $424,900

5740 April Journey #81 2 pm to 4 pm $342,000

10726 Cleos Ct 11 am to 1 pm $625,000

6601 Gleaming Sand Chase Noon to 2 pm $795,000

21045

5816 Alderleaf Pl 1 pm to 3 pm $279,900

9116 Flamepool Way 1 pm to 3 pm $399,999

6222 Ironwood Way 1 pm to 4 pm $499,987

6225 Deep River Cyn 1 pm to 3 pm $365,000

5629 Foxcroft Way 1 pm to 3 pm $650,000

6262 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $320,000

8313 Painted Rock Rd 1 pm to 3 pm $517,900

6168 Camelback Lane 1 pm to 3 pm $429,900

6221 Free Stone Ct 1 pm to 3 pm $465,000

8849 Shining Oceans Way #32 1 pm to 3:30 pm $575,000

8874 Tamebird Ct #ct31 1 pm to 4 pm $189,900

21046

7603 Weather Worn Way #e 1 pm to 3 pm $199,900

7317 Eden Brook Dr #h-506 1 pm to 3 pm $227,900

8861 Stonebrook Lane Noon to 3 pm $294,995

9612 Sea Shadow 1 pm to 3 pm $400,000

COOKSVILLE

21723

828 Hoods Mill Rd 1 pm to 3 pm $489,000

ELKRIDGE

21075

7766 Dagny Way 1 pm to 4 pm $418,990

7341 Matchbox Aly 1 pm to 3 pm $359,950

ELLICOTT CITY

21042

4625 Hallowed Strm Noon to 2 pm $370,000

9073 Northfield Rd 1 pm to 3 pm $699,900

3606 Paul Harris Ct 2 pm to 4 pm $645,000

4596 Kingscup Ct 1 pm to 3 pm $360,000

3311 Burton Dr 1 pm to 4 pm $749,990

4256 Columbia Rd 1 pm to 3 pm $579,900

9700 Riverside Cir 1 pm to 3 pm $450,000

12749 Maryvale Ct 1 pm to 3 pm $999,000

10073 Waterford Dr 1 pm to 3 pm $550,000

3029 Seneca Chief Trail 1 pm to 3 pm $838,000

9217 Furrow Ave Noon to 2 pm $475,000

9728 Cypressmede Dr 1 pm to 3 pm $564,900

3216 Wood Stream Lane Noon to 2 pm $575,000

4731 Leyden Way 1 pm to 3 pm $365,000

21043

8100 Hickory High Ct #d 2 pm to 4 pm $290,000

745 Oella Ave 1 pm to 3 pm $299,900

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $609,800

8098 Woodloo Dr 1 pm to 3 pm $370,000

7804 Limestone Ct 2 pm to 4 pm $599,900

4653 S. Leisure Ct 1 pm to 3 pm $500,000

3105 Edgewood Rd 1 pm to 3 pm $725,000

5247 Harvey Lane 1:30 pm to 4 pm $699,900

2936 Burrows Lane 11 am to 1 pm $659,999

7838 Twin Stream Dr 2 pm to 4 pm $724,900

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $257,500

8820 Papillon Dr 1 pm to 3 pm $419,900

FULTON

20759

11728 Pindell Chase Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

7672 Maple Lawn Boulevard 1 pm to 3 pm $379,000

11321 Liberty Street 1 pm to 3 pm $875,000

11246 Chase St #1 1 pm to 4 pm $389,900

GLENELG

21737

14680 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $665,000

GLENWOOD

21738

3700 Shady Lane Noon to 2 pm $1,000,000

15136 Players Way #12 1 pm to 3 pm $545,000

3112 Ellerslie Ct 1 pm to 3 pm $759,000

2801 Glenwood Springs Dr 1 pm to 3 pm $650,000

WOODBINE

21797

16200 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $569,900

15440 Woodbine Morgan Rd 1 pm to 3 pm $689,900

WOODSTOCK

21163

10111 Davis Ave 1:30 pm to 3:30 pm $565,000

1824 Quarter Horse Dr 1 pm to 3 pm $749,000

1660 Woodstock Rd 1 pm to 4 pm $885,000

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

18520 Barnesville Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $825,000

5450 Whitley Park Ter #hr-603 2 pm to 4 pm $509,900

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,150,000

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $205,000

5328 Merriam St 2 pm to 4 pm $1,499,000

4512 Traymore St Noon to 4 pm $850,000

10513 Montrose Ave #3 9 am to 5 pm $279,900

10406 Snow Point Dr 2 pm to 4 pm $1,125,000

4801 Hampden Lane #701 1 pm to 3 pm $839,000

5107 Moorland Lane 2 pm to 4 pm $2,495,000

5225 Pooks Hill Rd #128s 1 pm to 3 pm $650,000

20815

6728 Offutt Lane #200a 2 pm to 4 pm $345,000

20816

4948 Sentinel Dr #7-303 2 pm to 4 pm $669,000

5106 Saratoga Ave 1 pm to 4 pm $1,799,000

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

5107 Waukesha Rd 2 pm to 4 pm $1,950,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,795,000

5101 River Rd #307 1 pm to 4 pm $225,000

20817

7905 Deepwell Dr 2 pm to 4 pm $1,599,000

6204 Wedgewood Rd 2 pm to 4 pm $1,897,000

7507 Newmarket Dr 2 pm to 4 pm $1,799,000

8410 River Rock Ter 1 pm to 4 pm $1,229,000

7420 Lakeview Dr #w202 2 pm to 5 pm $225,000

6515 Broxburn Dr 1 pm to 4 pm $799,000

8104 Tomlinson Ave 2 pm to 4 pm $1,195,000

7805 Orchard Gate Ct 2 pm to 4 pm $1,175,000

6314 Carnegie Dr 1 pm to 4 pm $675,000

7354 Heatherhill Ct 2 pm to 4 pm $1,049,000

9641 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,938,000

6713 Bonaventure Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

8028 Lilly Stone Dr 3 pm to 5 pm $925,000

9209 Topeka St 2 pm to 4 pm $649,000

10024 Clue Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,379,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,329,900

7005 Kenhill Rd 2 pm to 4 pm $2,695,000

8920 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,950,000

BOYDS

20841

21209 Chrisman Hill Ter 2 pm to 5 pm $647,000

18208 Endora Cir 2 pm to 4 pm $379,000

BROOKEVILLE

20833

3003 Hollow Crest Pl 2 pm to 4 pm $499,900

19405 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $1,025,000

18725 Considine Dr Noon to 3 pm $443,900

BURTONSVILLE

20866

2909 Greencastle Road 1 pm to 3 pm $599,999

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 2 pm to 5 pm $1,695,000

CHEVY CHASE

20815

5513 Greystone St 1 pm to 3 pm $1,150,000

22 Primrose St 2 pm to 4 pm $2,495,000

127 Quincy St 1 pm to 3 pm $2,440,000

3346 Jones Bridge Rd 2 pm to 5 pm $1,999,000

4515 Willard Ave #2321s 2 pm to 4 pm $390,000

7729 Brookville Rd 2 pm to 4:30 pm $1,325,000

6808 Georgia St 2 pm to 4 pm $995,000

5818 Hillburne Way 11 am to 1 pm $1,689,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,899,000

139 Hesketh St 2 pm to 4 pm $1,850,000

4601 Park Ave N #1418-T 2 pm to 4 pm $475,000

3610 East West Hwy 1 pm to 3 pm $1,525,000

4100 Blackthorn St 2 pm to 4 pm $1,250,000

3318 Shepherd St 2 pm to 4 pm $1,895,000

CLARKSBURG

20871

12805 Short Hills Dr 1 pm to 3 pm $379,000

13261 Orsay St #608 1:30 pm to 4 pm $324,900

22965 Newcut Rd #1661 Noon to 3 pm $310,000

24501 Peach Tree Rd 1:30 pm to 4 pm $575,000

23204 Robin Song Dr 2 pm to 4 pm $739,900

23405 Clarksridge Rd 1 pm to 3 pm $549,990

DAMASCUS

20872

9424 Damascus Rd 1 pm to 3:30 pm $929,900

10909 Middleboro Dr 1 pm to 4 pm $430,000

25442 Paine St 1 pm to 3 pm $334,500

DARNESTOWN

20874

15410 River Rd 2 pm to 4 pm $1,149,000

20878

14813 Braemar Crescent Way 1 pm to 4 pm $729,000

DERWOOD

20855

6001 Warm Springs Dr 2 pm to 4 pm $800,000

DICKERSON

20842

23120 Mt Ephraim Rd Noon to 2 pm $499,000

GAITHERSBURG

20877

17316 Amity Dr 2 pm to 4 pm $445,000

20878

648 Chestertown St 2 pm to 4 pm $619,900

164 Crown Farm Dr 1 pm to 4 pm $1,029,900

525 Hendrix Ave 2 pm to 4 pm $899,900

12501 Copen Meadow Ct Noon to 2 pm $624,900

13957 Saddleview Dr 1 pm to 4 pm $640,000

11409 Saddleview Pl Noon to 3 pm $619,900

503 Beacon Hill Ter 1 pm to 4 pm $419,000

20879

9201 Tulip Grove Rd 1 pm to 3 pm $439,999

9202 Turtle Dove Lane Noon to 3 pm $1,800

9225 Frostburg Way 1 pm to 4 pm $319,900

19229 Gatlin Dr 2 pm to 4 pm $465,000

18512 Locust Point Ct 1 pm to 3 pm $245,000

19325 Frenchton Pl 1 pm to 3 pm $349,900

20882

5900 Sundown Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

24509 Woodfield School Rd 1 pm to 3 pm $699,900

GERMANTOWN

20874

17830 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $559,900

13046 Mill House Ct 2 pm to 4 pm $294,500

5 Indian Grass Ct 1 pm to 4 pm $534,800

18903 Crosstie Ter 1 pm to 4 pm $353,900

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $640,000

13820 Crosstie Dr #895 2 pm to 5 pm $265,000

20876

20425 Watkins Meadow Dr 1 pm to 4 pm $439,950

11636 Doxdam Ter 1 pm to 3 pm $399,000

21712 Brink Meadow Lane 1 pm to 4 pm $675,000

HYATTSVILLE

20781

4224 Nicholson St 1 pm to 3 pm $350,000

KENSINGTON

20895

10104 Thornwood Rd 1:30 pm to 4 pm $668,000

10711 Pearson St Noon to 3 pm $525,000

9823 Haverhill Dr 1 pm to 3 pm $925,000

2711 Jennings Rd 1 pm to 4:30 pm $510,995

5110 Bangor Dr 2 pm to 4 pm $650,000

3021 Fayette Rd 2 pm to 4 pm $510,000

4112 Everett St 2 pm to 4 pm $1,729,000

LAYTONSVILLE

20882

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $799,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19028 Coltfield Ct Noon to 5 pm $265,000

8418 Burchap Dr 1 pm to 3 pm $2,000

19251 Dunbridge Way 1 pm to 3 pm $360,000

9329 Jarrett Ct 11 am to 1 pm $249,900

NORTH BETHESDA

20852

11710 Old Georgetown Rd #201 1 pm to 3 pm $485,000

11504 Hill Dr W 1 pm to 4 pm $1,395,000

10921 Ralston Road 2 pm to 4 pm $1,049,000

11221 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,250,000

10921 Ralston Rd 2 pm to 4 pm $1,049,000

NORTH POTOMAC

20878

10547 Smithy Ct 1 pm to 3 pm $499,000

10 Glenhurst Ct 1 pm to 4 pm $899,900

1 Chagall Ct 2 pm to 4 pm $719,000

13571 Stonebarn Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

13610 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,375,000

12620 High Meadow Rd 2 pm to 4 pm $998,000

14721 Seneca Castle Ct 1 pm to 4 pm $575,000

OLNEY

20832

2235 Victoria Pl 1 pm to 3 pm $1,325,000

3600 John Carroll Dr 1 pm to 4 pm $584,900

2102 Rose Theatre Cir 2 pm to 4 pm $734,000

18345 Dutchess Dr Noon to 3 pm $459,900

17418 St Theresa Dr 11 am to 1 pm $459,900

3704 Old Baltimore Dr 1 pm to 3 pm $525,000

16657 Batchellors Forest Rd 2 pm to 4 pm $869,990

4217 Stafford Rd 1 pm to 3 pm $450,000

4807 Abbeyville Pl 1 pm to 3 pm $450,000

POOLESVILLE

20837

19904 Brightwell Crossing Lane Noon to 2 pm $799,900

17524 West Willard Rd 3 pm to 5 pm $774,900

17912 Doctor Walling Rd 3 pm to 5 pm $734,900

17310 Fletchall Rd Noon to 2 pm $409,900

20104 Westerly Ave Noon to 2 pm $447,500

POTOMAC

20854

12417 Bobbink Ct 1 pm to 3 pm $699,999

12210 Greenleaf Ave 2 pm to 4 pm $499,000

10709 Stapleford Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,988,000

8501 Aqueduct Rd 2 pm to 4 pm $675,000

10409 Shepherds Crook Ct 2 pm to 4 pm $1,695,000

11000 Tara Rd 2 pm to 4 pm $1,398,000

7105 Masters Dr 2 pm to 4 pm $1,125,000

10009 Chartwell Manor Ct 2 pm to 4 pm $1,298,000

2420 Chilham Pl 2 pm to 4 pm $825,000

8033 Cobble Creek Cir 1:30 pm to 4 pm $1,249,000

13 Beman Woods Court 2 pm to 4 pm $1,399,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

8808 Potomac Station Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

12500 Park Potomac Ave #905n 2 pm to 4 pm $1,495,000

11813 Wood Thrush Lane 1 pm to 3 pm $1,650,000

11715 Tifton Dr 2 pm to 4 pm $799,000

1062 Pipestem Pl 1 pm to 4 pm $749,000

11533 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,490,000

8524 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $775,000

8410 Rapley Ridge Lane 1 pm to 4 pm $2,295,000

11918 Jubal Early Ct 1 pm to 3 pm $689,000

12303 Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,630,000

11411 Patriot Lane 2 pm to 4 pm $1,499,999

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,778,000

12213 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,449,000

11120 Fawsett Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

11105 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,999,900

7804 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,500,000

ROCKVILLE

20850

790 Princeton Pl #2 1 pm to 4 pm $349,900

468 Winding Rose Dr Noon to 2 pm $604,000

106 Beall Ave Noon to 2 pm $520,000

13715 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,119,000

304 Croydon Ave 2 pm to 3 pm $433,000

808 Fordham St 1 pm to 4 pm $675,000

902 Neal Dr 1 pm to 3 pm $415,000

1807 Piccard Dr Noon to 4 pm $639,000

9618 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $799,000

6 Crofton Hill Ct 2 pm to 5 pm $664,900

20852

10500 Rockville Pike #108 2 pm to 4 pm $199,900

6212 Poindexter Lane 2 pm to 4 pm $2,499,000

5822 Linden Square Ct #60 Noon to 3 pm $622,500

5510 Englishman Pl #132 2 pm to 4 pm $634,900

5704 Chapman Mill Dr #2009 Noon to 2 pm $260,000

12411 Braxfield Ct #533 1 pm to 3 pm $185,000

10101 Grosvenor Pl #1811 2 pm to 4 pm $339,900

814 E Jefferson St 1 pm to 4 pm $550,000

10500 Rockville Pike #1217 1 pm to 4 pm $215,000

20853

4305 Crossway Ct Noon to 3 pm $799,990

16304 Promontory Ct 2 pm to 4 pm $675,000

14706 Myer Ter 2 pm to 4 pm $479,900

4925 Bel Pre Rd 1 pm to 4 pm $529,900

4918 Aspen Hill Rd 1 pm to 3 pm $399,000

4809 Levada Ter 2 pm to 5 pm $424,900

20854

10621 Great Arbor Dr 2 pm to 4 pm $785,000

9603 Beman Woods Way 1 pm to 3 pm $1,100,000

9311 Harrington Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

20855

7300 Deer Lake Lane 1 pm to 3 pm $699,000

SILVER SPRING

20901

9619 Evergreen St 2 pm to 4 pm $575,000

10033 Dallas Ave 2 pm to 4 pm $659,000

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $425,000

9706 Lawson Pl 2 pm to 4 pm $550,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $542,000

233 Whitmoor Ter Noon to 3 pm $624,999

9511 Evergreen St 1 pm to 4 pm $524,900

10815 Lorain Ave 2 pm to 4 pm $689,000

9206 Whitney St 1 pm to 4 pm $625,000

1145 Loxford Ter Noon to 3 pm $475,000

203 Crestmoor Cir 1 pm to 4 pm $539,000

201 St Lawrence Dr 1 pm to 3 pm $529,000

9039 Sligo Creek Pkwy #904 1 pm to 3 pm $225,000

20902

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $519,900

10510 Amherst Ave 2 pm to 4 pm $514,900

12111 Foley St 2 pm to 4 pm $360,000

2004 Westchester Dr 2 pm to 4 pm $459,900

10403 Haywood Dr 1 pm to 4 pm $389,000

2517 Weisman Rd 1 pm to 4 pm $429,900

11402 Fairoak Dr 1 pm to 3 pm $459,000

11306 Gilsan St 1 pm to 3 pm $475,000

9900 Blundon Dr #10-303 1 pm to 3 pm $240,000

11002 Amherst Ave 1:30 pm to 4 pm $2,695

11002 Amherst Ave 1:30 pm to 4 pm $539,000

10807 Huntley Pl 2 pm to 4 pm $475,000

11235 Bybee St 1 pm to 3 pm $403,500

20904

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $530,000

306 Nova Ct 1 pm to 3 pm $694,500

13121 Venetian Rd Noon to 4 pm $595,000

12927 Allerton Lane 1 pm to 3 pm $445,000

3 Musicmaster Ct #81 2 pm to 4 pm $249,900

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $375,000

1003 Rosemere Ave 1 pm to 4 pm $387,500

20905

1801 Briggs Chaney Rd 1 pm to 3 pm $625,000

15823 Thompson Rd 1 pm to 3 pm $699,000

116 Bishopp Drive 2 pm to 4 pm $529,000

20906

3234 Ludham Dr #198-B 1 pm to 4 pm $381,750

13236 Moonlight Trail Dr 1:30 pm to 4 pm $799,900

3201 Norbeck Rd 1 pm to 4 pm $599,900

14108 Woodwell Ter Noon to 3 pm $500,000

1201 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $699,999

3615 Edelmar Ter #131 2 pm to 4 pm $339,000

20910

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $897,500

8005 13th St #308 1 pm to 4 pm $412,900

228 Dale Dr Noon to 3 pm $585,000

1951 Seminary Rd 2 pm to 4 pm $614,900

2240 Washington Ave #w-202 1 pm to 3 pm $319,000

TAKOMA PARK

20912

6404 Westmoreland Ave 2 pm to 4 pm $525,000

7320 Willow Ave 2 pm to 4 pm $845,000

6424 4th Ave 2 pm to 4 pm $549,000

7902 Garland Ave 1 pm to 3 pm $1,050

7125 Poplar Ave 2 pm to 4 pm $749,000

WHEATON

20902

4 Cobble Hill Ct 1 pm to 4 pm $500,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $399,999

BELTSVILLE

20705

12812 Ledo Creek Ter 1 pm to 3 pm $589,900

10505 Woodleigh Ct Noon to 3 pm $495,999

12900 Eagle Creek Dr 1 pm to 3 pm $565,000

BERWYN HEIGHTS

20740

7604 Villanova Rd 1 pm to 3 pm $400,000

BOWIE

20715

12402 Madeley Lane 1 pm to 4 pm $399,900

13504 Ivy Way 1 pm to 3 pm $300,000

20716

15500 Porsche Ct Noon to 3 pm $409,900

1406 Pinelake Lane 2 pm to 4 pm $325,500

15810 Pacific Ct Noon to 3 pm $349,900

20720

5214 Maries Retreat Dr #129 1 pm to 3 pm $329,900

12916 Vicar Woods Lane Noon to 3 pm $730,000

BRENTWOOD

20722

3405 Taylor St 2 pm to 4 pm $499,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6802 Wilburn Dr 2 pm to 4 pm $320,000

CLINTON

20735

11528 Cosca Park Pl 1 pm to 3 pm $255,000

3502 Strawberry Ct Noon to 2 pm $405,000

8001 Hunter Dr 2 pm to 4 pm $487,000

COLLEGE PARK

20740

9022 48th Pl 2 pm to 4 pm $339,990

DISTRICT HEIGHTS

20747

2113 Wintergreen Ave 2 pm to 4 pm $272,900

FORT WASHINGTON

20744

6509 Eaglewing Lane 1 pm to 3 pm $350,000

7801 Klovstad Dr 3 pm to 4 pm $399,000

9308 Friar Rd 1:30 pm to 4 pm $324,900

11613 Olympic Dr Noon to 2 pm $314,900

GLENARDEN

20706

9016 Ruby Lockhart Blvd 2 pm to 4 pm $395,000

8238 Dellwood Ct 2 pm to 4 pm $305,000

GREENBELT

20770

8683 Greenbelt Rd #101 1 pm to 3 pm $69,900

LANHAM

20706

6501 Greenfield Ct Noon to 2 pm $357,750

NATIONAL HARBOR

20745

823 Fair Winds Way 2 pm to 5 pm $549,900

OXON HILL

6017 Livingston Rd 1 pm to 3 pm $229,000

4606 Calais St 1 pm to 4 pm $379,900

RIVERDALE

20737

6109 Mustang Pl 1 pm to 4 pm $299,900

TEMPLE HILLS

20748

4905 Stan Haven Rd Noon to 3 pm $469,000

4212 Beachcraft Ct Noon to 4 pm $385,000

5502 Westminster Ct 1 pm to 3 pm $349,000

UPPER MARLBORO

20772

3504 Halloway N 1 pm to 4 pm $349,900

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $478,880

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

16334 Brooktrail Ct 3 pm to 6 pm $268,000

10802 Lariat Way 1 pm to 3 pm $424,900

11101 Saddle Ct 1 pm to 4 pm $555,000

20774

13401 Winamac Ct 1 pm to 4 pm $595,000

2415 Baikal Loop 1 pm to 4 pm $354,000

400 Rifton Ct 1 pm to 3 pm $675,000

15401 Finchingfield Way 2 pm to 4 pm $600,000

3114 Winterbourne Dr 1 pm to 4 pm $555,000

9507 Westerdale Dr 2 pm to 4 pm $389,900

11605 Bonaventure Dr 1 pm to 4 pm $729,999

14504 Turner Wootton Pkwy 2 pm to 4 pm $729,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24313 N Patuxent Beach Rd 2 pm to 5 pm $699,900

LEXINGTON PARK

20653

20951 Brooke Ann Ct Noon to 3 pm $314,900

47973 Piney Orchard St 1 pm to 3 pm $249,000