Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1913 Key Blvd #11570 Noon to 3 pm $1,850

1021 Garfield St #348 Noon to 3 pm $445,000

3305 Washington Blvd Noon to 3 pm $1,110,000

22204

4121 Four Mile Run Dr S #304 1 pm to 3 pm $405,000

1735 Pollard St 1 pm to 4 pm $735,000

2910 13th Rd S #101 2 pm to 4 pm $298,000

1618 Taylor St 1 pm to 4 pm $625,000

2700 16th St S #660 1 pm to 3 pm $389,000

1137 Monroe St S 1 pm to 4 pm $899,990

1635 13th Rd S 1 pm to 4 pm $694,999

22206

4902 29th Rd S #a1 1 pm to 3 pm $439,000

22207

2136 N. Brandywine St 2 pm to 4 pm $549,900

22209

1530 Key Blvd #323 1 pm to 3 pm $370,000

1530 Key Blvd #527 1 pm to 3 pm $505,000

ALEXANDRIA

22301

1204 Newton St 2 pm to 4 pm $599,900

1222 Main Line Blvd #102 3 pm to 5 pm $794,900

22304

4600 Duke St #407 4 pm to 4:30 pm $1,450

4600 Duke St #1500 2 pm to 4 pm $147,900

1189 Van Dorn St 3 pm to 5 pm $279,000

426 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $699,990

443 Nottoway Walk 11 am to 4 pm $799,735

5093 Donovan Dr 1 pm to 3 pm $565,500

5011 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $979,000

22314

304 South Union St #alexander 1 pm to 4 pm $1,790,155

308 South Union St #delaney 1 pm to 4 pm $2,376,950

525 Fayette St N #521 1 pm to 3 pm $415,000

6241/2 S. Pitt St 2 pm to 4 pm $1,195,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3206 Elmwood Dr 11 am to 2 pm $434,999

22306

2647 Memorial St Noon to 3 pm $729,900

22307

6701 Cavalier Dr 1 pm to 3 pm $567,000

6624 Boulevard Vw #b1 1 pm to 3 pm $235,000

7036 Quander Rd Noon to 2 pm $610,000

22308

1503 Shenandoah Rd 1 pm to 4 pm $480,000

8039 Washington Rd 2 pm to 4 pm $958,000

22309

8335 Mount Vernon Hwy 2 pm to 4 pm $1,150,000

8115 Keeler St 11 am to 1 pm $424,900

8701 Sudbury Pl 1 pm to 3 pm $599,999

22310

4334 Caprice Ct 2 pm to 4 pm $499,900

6421 Berkshire Dr 2 pm to 4 pm $490,000

5031 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $884,900

22315

6334 Rockshire St 1 pm to 4 pm $385,000

5214 Pleasure Cove Ct Noon to 3 pm $415,000

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $461,900

BURKE

22015

9915 Lakepointe Dr 1 pm to 4 pm $439,900

5861 Wood Flower Ct 1 pm to 4 pm $400,000

9537 Burke Lake Rd #5 11 am to 5 pm $689,900

9537 Burke Lake Rd #11 11 am to 5 pm $699,900

9864 Burke Pond Ct 1 pm to 3 pm $448,900

9537 Burke Lake Rd #1 11 am to 5 pm $739,870

9537 Burke Lake Rd #2 11 am to 5 pm $734,900

9537 Burke Lake Rd #3 11 am to 5 pm $749,900

CENTREVILLE

20120

15331 Blueridge View Dr 1 pm to 3 pm $675,000

5841 Saddle Downs Pl 1 pm to 4 pm $939,900

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

13716 Leland Rd 1 pm to 4 pm $699,000

20121

6537 Wheat Mill Way 1 pm to 3 pm $499,000

14116 Red River Dr 1 pm to 3:30 pm $357,900

CHANTILLY

20151

13429 Brookfield Dr 1 pm to 4 pm $599,500

20152

25975 Mccoy Ct 2 pm to 4 pm $925,000

25801 Kaiser Pl Noon to 2 pm $709,999

CLIFTON

20124

11915 Lilita Lane 2 pm to 4 pm $834,000

DUNN LORING

22027

2231 Sandburg Street 1 pm to 4 pm $1,599,000

FAIRFAX

22030

10604 Norman Ave 1:30 pm to 4 pm $647,999

5225 Whisper Willow Dr Noon to 2 pm $767,000

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $392,529

3975 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $779,990

3989 Norton Pl #408 11:30 am to 4 pm $604,749

10328 Sager Ave #307 Noon to 3 pm $565,000

22031

9804 Kingsbridge Dr #201 1 pm to 3 pm $259,999

2919 Cedar Lane N 1 pm to 4 pm $499,900

3025 White Birch Ct 2 pm to 4 pm $495,000

2938 Finsbury Pl #114 2 pm to 4 pm $649,900

3708 Moss Brooke Ct 2 pm to 4 pm $867,500

2905 Saintsbury Plz #113 1 pm to 3 pm $385,000

22032

4129 Virginia St 1 pm to 4 pm $564,900

5579 James Young Way 11 am to 4 pm $964,990

5567 James Young Way 11 am to 4 pm $1,061,990

22033

13339 Burkitts Rd 1 pm to 3 pm $400,000

13115 Melville Lane 1 pm to 4 pm $519,900

13118 Madonna Lane 1 pm to 4 pm $559,900

4175 Rush St 2:30 pm to 4:30 pm $529,000

FAIRFAX STATION

22039

11100 Robert Carter Rd 1 pm to 4 pm $754,900

FALLS CHURCH

22041

3713 George Mason Dr S #1710w 1 pm to 3 pm $285,000

3741 Signal Knob Ct 11 am to 6 pm $689,990

22042

2945 Rosemary Lane 1 pm to 3 pm $849,000

GREAT FALLS

22066

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,729,000

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,799,000

3 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,739,000

HERNDON

20170

129 Anthem Ave 1 pm to 3 pm $675,000

852 3rd St 2 pm to 4 pm $839,900

1216 Rowland Dr 2:30 pm to 5 pm $697,900

908 Mcdaniel Ct 2 pm to 4 pm $495,000

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

20171

13135 Rose Petal Cir 3 pm to 5 pm $399,000

13519 Coates Lane 1 pm to 3 pm $449,997

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $795,890

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $668,672

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $637,127

13380 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $697,545

13378 Sherwood Park Lane #0 11:30 am to 4 pm $725,026

2507 Camberwell Ct Noon to 4 pm $790,000

LORTON

22079

8226 Bates Rd 2 pm to 4 pm $435,000

MCLEAN

22101

6616 Jill Ct 1 pm to 4 pm $1,360,000

6928 Butternut Ct 2 pm to 4 pm $2,249,000

1623 Golden Ct 1 pm to 4 pm $1,049,000

1440 Waggaman Cir Noon to 2 pm $1,199,000

1452 Pathfinder Lane 2 pm to 4:30 pm $1,550,000

RESTON

20190

1853 Michael Faraday Dr #201 11:30 am to 4:30 pm $629,990

1853 Michael Faraday Dr #203 11:30 am to 4:30 pm $529,990

1853 Michael Faraday Dr #331 11 am to 4:30 pm $639,990

1853 Michael Faraday Dr #202 11:30 am to 4:30 pm $534,990

1853 Michael Faraday Dr #204 11:30 am to 5 pm $609,990

1853 Michael Faraday Dr #302 11:30 am to 5 pm $614,990

20191

11844 Breton Court 1 pm to 3:30 pm $334,900

2122 Green Watch Way #201 1 pm to 4 pm $279,900

2400 Sweetbay Lane 2 pm to 4 pm $575,000

11844 Breton Ct #19a 1 pm to 3:30 pm $334,900

20194

11005 Burywood Lane 2 pm to 4 pm $819,000

SPRINGFIELD

22151

5204 Lonsdale Dr 11 am to 3 pm $419,900

22152

7704 Gromwell Ct 2 pm to 4 pm $499,000

22153

7913 Lake Pleasant Dr 10 am to Noon $540,000

8117 Kenova Lane 1 pm to 3 pm $394,900

VIENNA

22180

2726 Gallows Rd #113 1 pm to 4 pm $316,990

303 Valeview Ct NW 1 pm to 3 pm $925,000

22182

2200 Central Ave 2 pm to 4 pm $1,050,000

8253 George Washington Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,399,000

1786 Clovermeadow Dr 1 pm to 3 pm $1,099,990

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

13602 Marsh Rd 1 pm to 4 pm $1,599,000

MARSHALL

20115

6785 Leeds Manor Rd 1 pm to 4 pm $479,000

10507 Cliff Mills Rd 12:30 pm to 2:30 pm $450,000

REMINGTON

22734

302 North Church St Noon to 5 pm $389,400

WARRENTON

20186

9864 Cobblestone Dr 11 am to 2 pm $409,900

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $589,000

378 Curtis St 1 pm to 3 pm $319,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

12345 Cutleaf Lane Noon to 5 pm $704,990

12345 River Cane Pl Noon to 5 pm $689,990

12345 White Clover Lane Noon to 5 pm $694,990

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $845,562

25322 Trumpet Vine Ter 1 pm to 4 pm $399,999

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $799,999

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

40983 Spanglegrass Ct 11 am to 3 pm $1,220,990

ASHBURN

20147

20372 Birchmere Ter 11 am to 1 pm $330,000

20747 Laplume Pl 1 pm to 4 pm $585,900

19686 Pelican Hill Ct 1 pm to 3 pm $799,999

42825 Burrell Sq 1 pm to 3 pm $385,000

44699 Collingdale Ter 1 pm to 3 pm $595,000

43382 Frenchmans Creek Ter Noon to 3 pm $549,000

20385 Savin Hill Dr 1 pm to 4 pm $825,000

21619 Monmouth Ter 1 pm to 3 pm $435,000

43647 Cypress Village Dr 2 pm to 4 pm $870,000

43956 Bonlee Sq 2 pm to 4 pm $395,000

20352 Charter Oak Dr 1 pm to 3 pm $439,000

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $524,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $534,990

44519 Ocola Skipper Ter 11:30 am to 4:30 pm $564,305

44796 Tiverton Sq #154 11 am to 6 pm $604,930

20148

43209 Thoroughfare Gap Ter 2 pm to 4 pm $415,000

23231 Firedrake Ter Noon to 3 pm $550,000

22573 Windsor Locks Sq 1 pm to 4 pm $634,900

22552 Windsor Locks Sq #0 11:30 am to 4 pm $639,152

22570 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $569,144

Old Ryan Road And Windsor Lock Sq 11:30 am to 4:30 pm $671,095

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $588,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $621,462

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $666,376

BRAMBLETON

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $479,990

22883 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $834,900

LEESBURG

20175

1203 White Feldspar Sq Noon to 5 pm $599,990

1706 Gray Shale Ter Noon to 5 pm $584,990

801 Anne St SW 1 pm to 4 pm $492,000

1001 Akan St SE Noon to 4 pm $979,990

0 Akan St SE Noon to 4 pm $737,990

0 Laconian St SE Noon to 4 pm $682,990

0 Themis St SE Noon to 4 pm $762,990

1001 Themis St SE Noon to 4 pm $899,990

1007 Akan St SE Noon to 4 pm $799,990

906 Athena Dr SE Noon to 4 pm $849,990

1 Akan St SE Noon to 4 pm $792,990

2 Akan St SE Noon to 4 pm $720,990

3 Akan St SE Noon to 4 pm $619,990

1018 Laconian St SE 1 pm to 3 pm $794,000

20176

43321 Crystal Lake St 1 pm to 3 pm $825,000

13534 Village Green Dr 1 pm to 3 pm $609,900

806 Revelstore Ter NE 1 pm to 3 pm $469,900

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $464,990

MIDDLEBURG

20117

39434 Snickersville Tpke 1 pm to 4 pm $797,000

22202 Newlin Mill Rd 2 pm to 4 pm $529,900

PURCELLVILLE

20132

800 Pencoast Dr 11 am to 3 pm $549,990

15002 Mountain Rd Noon to 3 pm $679,900

405 N Mohawk Ct 1 pm to 4 pm $595,000

STERLING

20164

21156 Twinridge Sq 1 pm to 3 pm $405,000

1015a Brixton Ct #1015a 11 am to 2 pm $240,000

805 Maple Ave W 1 pm to 3 pm $399,000

22251 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

602 Giles Pl 1 pm to 4 pm $324,990

20166

45673 Winding Branch Ter 2 pm to 4 pm $390,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12224 Sedge St 11 am to 4 pm $639,990

12621 Crabtree Falls Dr Noon to 3 pm $514,900

12209 Columbia Springs Way 1 pm to 3 pm $539,900

10242 Spring Iris Dr 1 pm to 4 pm $574,900

DUMFRIES

22025

4863 Ebb Tide Ct 2 pm to 4 pm $305,000

15764 Edgewood Dr 1 pm to 4 pm $385,000

22026

17000 Takeaway Lane Noon to 2:30 pm $619,900

16588 Telescope Lane 1 pm to 4 pm $409,999

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane #0 11:30 am to 4 pm $542,893

1711 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $591,208

17369 Redshank Rd #0 11:30 am to 4 pm $544,214

GAINESVILLE

20155

6 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $575,050

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

14085 Clatterbuck Loop 1 pm to 3 pm $515,000

7049 Kona Dr 2 pm to 4 pm $370,000

14543 Kentish Fire St 1 pm to 3 pm $359,999

13721 Tuscarora Ct 1 pm to 4 pm $529,900

13899 Gary Fisher Trl #13899 11 am to 6 pm $389,990

8424 Bearhurst Dr Noon to 3 pm $950,000

13881 Gary Fisher Trl #22 11 am to 6 pm $385,990

HAYMARKET

20169

6823 Jefferson St Noon to 3 pm $334,900

3921 Clifton Manor Pl 1 pm to 4 pm $740,000

6084 Camerons Ferry Dr #153 11 am to 6 pm $395,990

6094 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $414,705

5810 Cranswick Ct 1 pm to 3 pm $610,000

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $739,990

MANASSAS

20109

7644 Bland Dr 11 am to 1 pm $350,000

20110

8526 Cavalry Lane 11 am to 1 pm $369,000

10247 Gregorys Grove Ct 1 pm to 3 pm $515,000

8330 Highland St Noon to 3 pm $359,900

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

10483 Ratcliffe Trl #272 11 am to 6 pm $375,585

10471 Ratcliffe Trl #266 11 am to 6 pm $369,990

10504 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $454,990

8725 Elsing Green Dr 11 am to 6 pm $574,990

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $349,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

20112

7794 Fern Oak Ct 1 pm to 3 pm $524,900

8806 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $450,990

10675 Hinton Way 11 am to 6 pm $405,185

10587 Hinton Way 11 am to 6 pm $447,720

11751 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $379,900

NOKESVILLE

20181

13920 Dave Dr 1 pm to 4 pm $508,000

TRIANGLE

22172

19235 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $599,990

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

WOODBRIDGE

22191

16625 Geddy Ct 1 pm to 3 pm $245,000

1234 Dorothy Lane Noon to 5 pm $369,990

1236 Dorothy Lane Noon to 5 pm $379,990

1238 Dorothy Lane Noon to 5 pm $402,890

717 Belmont Bay Dr 1 pm to 3 pm $484,900

710 Vestal St 1 pm to 4 pm $439,999

16636 Danridge Manor Dr 1 pm to 3 pm $439,900

22192

12624 Monarch Ct 1 pm to 4 pm $310,000

12050 Mouser Pl 1 pm to 4 pm $459,900

22193

15348 Bronco Way 1 pm to 4 pm $318,000

5608 Roundtree Dr Noon to 2 pm $334,900

15402 Binder Ct 2 pm to 4 pm $322,900

5132 Charles Ewell Lane Noon to 2 pm $535,000

3490 Shandor Rd 11 am to 4 pm $539,990

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

102 Charlies Farm Lane 11 am to 2 pm $399,000

420 Castleton Ford Rd 11 am to 2 pm $449,900

CHESTER GAP

22623

127 Nez Perce Way 10 am to Noon $189,900

114 Forest Dr 10 am to Noon $224,900

91 Chester Gap Rd 10 am to Noon $365,000

81 Headwaters Rd 10 am to Noon $279,900

129 Forest Dr 10 am to 1 pm $205,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

445 Gladiola Way 11 am to 4 pm $419,990

38 Coachman Cir 11 am to 2 pm $550,000

40 Acadia St 1 pm to 4 pm $368,900

10 Pergola Dr Noon to 4 pm $354,999

1629 Courthouse Rd 10 am to Noon $2,000

2 Jonquil Pl 1 pm to 3 pm $350,000

17 Regency Dr 2 pm to 4 pm $349,000

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

22556

143 Debra Dr Noon to 3 pm $279,000

102 Short Branch Rd 2 pm to 4 pm $324,500

242 Woodstream Blvd 11 am to 1 pm $335,000

30 Kettlebrook Ct Noon to 2 pm $515,000

15 Pickos Pl 1 pm to 3 pm $359,995

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2005 Key Blvd #11581 2 pm to 4 pm $305,000

511 Lincoln St N 2 pm to 4 pm $1,675,000

1201 Garfield St N #711 2 pm to 4 pm $639,900

1001 Vermont St #503 2 pm to 4 pm $475,000

1127 Stuart St #2 1 pm to 4 pm $619,900

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,190,000

2001 15th Street N 2 pm to 4 pm $599,900

1001 Randolph St N #722 2 pm to 4 pm $379,900

1050 Stuart St N #225 1 pm to 3 pm $415,000

604 Garfield St N 1 pm to 4 pm $1,329,000

1201 Garfield St #107 2 pm to 4 pm $545,000

3309 23rd St N 1 pm to 4 pm $1,265,000

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,329,000

103 Cleveland St 1 pm to 4 pm $1,395,000

2001 15th St N #818 2 pm to 4 pm $599,900

22202

3207 South Glebe Road 2 pm to 4 pm $729,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $800,000

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $512,000

1805 Crystal Dr #613s 3 pm to 5 pm $619,999

3207 South Glebe Rd 2 pm to 4 pm $729,000

22203

4336 Henderson Rd N Noon to 3 pm $900,000

22204

1800 Stafford St S 1 pm to 4 pm $519,000

1303 Barton St S #194 1 pm to 4 pm $379,000

1415 Barton St S #253 2 pm to 4 pm $389,000

1030 Barton St #272 1 pm to 4 pm $385,000

2106 South Lowell St 2 pm to 4 pm $488,000

3117 12th St S 2 pm to 4 pm $699,900

3310 2nd St S 1 pm to 3 pm $645,000

1300 Barton St E #334 2 pm to 4 pm $389,900

4916 14th St S 1 pm to 4 pm $759,000

22205

5642 20th St N 1 pm to 4 pm $825,000

5860 14th St N 1 pm to 4 pm $619,900

1106 Illinois St N 12:30 pm to 4:30 pm $850,000

2313 Powhatan St N 2 pm to 4 pm $1,275,000

814 Harrison St N 2 pm to 4 pm $979,900

1000 Kentucky St N 1 pm to 3 pm $845,000

1207 Livingston St 1 pm to 4 pm $837,000

2210 N Madison St 1 pm to 4 pm $1,175,000

22206

2309 Buchanan St 1 pm to 4 pm $685,000

4817 28th St S #a 2 pm to 4 pm $450,000

22207

3910 Abingdon St N 2 pm to 4 pm $1,195,000

4515 39th St N 1 pm to 4 pm $1,248,000

4005 Richmond St 2 pm to 4 pm $1,758,333

4870a Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,399,999

3013 Dickerson St N 2 pm to 4 pm $2,399,000

2702 24th St N 1 pm to 4 pm $1,895,000

4036 35th St N 2 pm to 4 pm $1,949,000

3910 Abingdon Street N 2 pm to 4 pm $1,195,000

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,895,000

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

3200 Abingdon St 2 pm to 5 pm $2,998,000

3200 Lorcom Lane 1 pm to 4 pm $1,399,000

2017 Emerson St N 2 pm to 4 pm $1,299,000

4377 Lee Hwy 1 pm to 4 pm $629,900

4525 35th St N 1 pm to 3 pm $1,725,000

2101 Monroe St #207 1 pm to 4 pm $495,000

2711 Fillmore St 2 pm to 4 pm $1,550,000

3800 Lee Hwy #205 2 pm to 4 pm $514,900

3100 Oxford St N 1 pm to 3 pm $1,050,000

4373 Lee Hwy #306 2 pm to 4 pm $229,900

2413 Utah St 2 pm to 4 pm $2,099,000

3114 Pollard St N 1 pm to 4 pm $1,300,000

3131 Monroe St 1 pm to 3 pm $1,547,500

4105 40th St N 2 pm to 4 pm $1,090,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

2146 Pollard St N 1 pm to 3 pm $1,689,999

6406 28th St N 2 pm to 4 pm $1,600,000

22209

1730 Arlington Blvd #508 1 pm to 4 pm $250,000

1600 Clarendon Blvd #w301 2 pm to 4 pm $1,214,800

1200 Nash St #224 1 pm to 4 pm $550,000

22213

3517 Somerset St 2 pm to 4 pm $1,749,000

2200 Westmoreland St #523 1 pm to 3 pm $569,000

ALEXANDRIA

22301

2209 Jefferson Davis Hwy #101 1 pm to 4 pm $624,900

2215 Jefferson Davis Hwy #102 2 pm to 4 pm $769,000

2314 Main Line Blvd 1 pm to 4 pm $850,000

2e Chapman St E 1 pm to 3 pm $679,999

738 Mckenzie Ave 1 pm to 4 pm $729,900

6 Bellefonte Avenue 1 pm to 4 pm $610,000

6 Bellefonte Ave 1 pm to 4 pm $610,000

22302

3101 Hampton Dr #1201 2 pm to 4 pm $395,000

2506 Farm Road 1 pm to 3 pm $749,000

3230 Valley Dr #820-3228/820-3230 2 pm to 4 pm $435,000

3740 Keller Ave 2 pm to 4 pm $445,000

2813 Davis Ave 2 pm to 4 pm $924,900

2813 Davis Ave 2 pm to 4 pm $3,500

1262 Martha Custis Dr 1 pm to 4 pm $289,900

2506 Farm Rd 1 pm to 3 pm $749,000

3575 Martha Custis Drive 2 pm to 4 pm $339,950

22304

1591 Chapel Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $677,000

437 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $582,900

400 Cameron Station Blvd #107 2 pm to 4 pm $419,900

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $759,900

3924 Colonel Ellis Ave 2 pm to 4 pm $869,900

249 Pickett St S #302 2 pm to 5 pm $375,000

4 Van Dorn St S #306 1 pm to 4 pm $198,000

301 Reynolds St #213 1 pm to 3 pm $235,000

9 Cockrell St 2 pm to 4 pm $1,210,000

1335 Pegram St N 2 pm to 4 pm $1,049,000

22305

2701 Russell Rd 2 pm to 4 pm $799,500

402 Tennessee Ave 2 pm to 4 pm $769,000

707 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $839,000

3106 Old Dominion Blvd 2 pm to 4 pm $889,990

22311

4640 Lambert Dr 1 pm to 3 pm $675,000

4632 Kemp Ct 1 pm to 3 pm $625,000

4638 Kemp Ct 1 pm to 4 pm $635,000

22312

301 Beauregard St #1202 1 pm to 4 pm $165,000

22314

1113 Pitt St N #2c 2 pm to 4 pm $394,900

1424 Roundhouse Lane #85 1 pm to 4 pm $625,000

500 Wolfe St 1 pm to 4 pm $1,145,000

407 Fairfax St N 2 pm to 4 pm $995,000

309 Holland Lane #236 1 pm to 4 pm $355,000

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

1250 Washington St #211 2 pm to 4 pm $899,900

103 Cameron Mews 2 pm to 4 pm $1,199,900

1109 Quaker Hill Ct 1 pm to 3 pm $675,000

709 Miller Lane 1 pm to 4 pm $1,025,000

1848 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,110,000

1649 Hunting Creek Dr 1 pm to 4 pm $874,900

1205 Portner Rd 1 pm to 3 pm $699,900

1200 Braddock Pl #410 1 pm to 4 pm $344,900

686 Columbus St 1 pm to 4 pm $3,950

686 Columbus St 1 pm to 4 pm $899,000

1250 Washington St S #510 And 508 2 pm to 4 pm $1,275,000

1250 Washington St #505 2 pm to 4 pm $1,000,000

410 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,099,999

1250 Washington St S #603 2 pm to 4 pm $840,000

1250 Washington St #510 2 pm to 4 pm $939,000

1250 Washington St S #508 2 pm to 4 pm $439,000

1250 Washington St S #406 2 pm to 4 pm $710,000

325 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,875,000

1022 Powhatan St 1 pm to 4 pm $660,000

1016 Prince St #3 3 pm to 5 pm $1,700

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $834,900

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $799,000

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $855,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,029,000

2181 Jamieson Ave #1707 1 pm to 3 pm $559,900

1111 Oronoco St #126 1 pm to 3 pm $414,000

1842 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $940,000

914 Pendleton St 1 pm to 4 pm $779,000

1110 Abingdon Dr 2 pm to 4 pm $650,000

20 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,499,000

801 Pitt St S #327 2 pm to 4 pm $377,000

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

512 Pendleton St 2 pm to 4 pm $1,997,900

210 Oronoco St 2 pm to 4 pm $899,000

817 Royal St S 2 pm to 4 pm $1,049,000

1110 Prince St 2 pm to 4 pm $1,069,000

1066 Royal St 1 pm to 4 pm $620,000

705 Kahn Pl 1 pm to 4 pm $1,399,999

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #818 1 pm to 3 pm $529,900

22306

7524 Milway Dr 2 pm to 4 pm $679,900

4002 Old Quarry Ter 1 pm to 4 pm $539,900

7533 Lindberg Dr 2 pm to 4 pm $699,000

3803 Stonebridge Rd 1 pm to 4 pm $519,900

1919 Earldale Ct 2 pm to 4:30 pm $719,900

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $799,900

22307

6313 Golf Course Sq 2 pm to 4 pm $609,000

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

1262 Olde Towne Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

6208 Arkendale Rd 2 pm to 4 pm $829,000

6511 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $479,000

2009 Fort Drive 1 pm to 4 pm $1,395,000

6024 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $879,000

6410 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $920,000

1944 Marthas Rd 1 pm to 4 pm $774,900

6212 Randall Ct 2 pm to 4 pm $899,999

6430 Princeton Dr 1 pm to 4 pm $629,000

2009 Fort Dr 1 pm to 4 pm $1,395,000

6422 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $989,000

22308

8826 Fircrest Pl 2 pm to 4 pm $809,000

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,599,750

7812 Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $840,000

8900 Camden St 1 pm to 4 pm $639,950

8118 Yorktown Dr Noon to 3 pm $899,900

8600 Fort Hunt Rd 1 pm to 4 pm $1,100,000

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $689,999

1602 Concord Pl 2 pm to 4 pm $599,000

831 Neal Dr 2 pm to 4 pm $664,000

22309

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $869,500

8512 Wagon Wheel Rd 1 pm to 4 pm $525,000

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $625,000

4417 Neptune Dr 1 pm to 4 pm $739,000

3308 Wessynton Way 2 pm to 4 pm $670,000

4307 Robertson Blvd 1 pm to 4 pm $555,000

3807 Maryland St 2 pm to 4 pm $629,900

22310

5752 Heritage Hill Dr 1 pm to 4 pm $459,500

5214 York Rd 1 pm to 4 pm $564,900

4503 Eaton Pl 1 pm to 3 pm $474,950

5920 Founders Crossing Ct #201 1 pm to 4 pm $320,000

5955 Kathmoor Dr 2 pm to 4 pm $799,900

6517 Haystack Rd 1 pm to 4 pm $437,000

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

6409 Cottonwood Dr 1 pm to 4 pm $375,000

4310 Mission Ct 2 pm to 4 pm $849,900

6130 Stegen Dr 1 pm to 4 pm $839,999

6403 Little Potters Lane 2 pm to 4 pm $500,000

6906 Victoria Dr #k 1 pm to 4 pm $252,000

6607 Dorset Dr 1 pm to 3 pm $418,000

22312

4555 Shetland Green Rd 1 pm to 4 pm $728,000

6214 Bren Mar Dr 2 pm to 4 pm $470,000

5017 Grafton St 1 pm to 3 pm $579,999

6500 Medinah Lane 1 pm to 3 pm $440,000

22315

5247 Ballycastle Cir Noon to 4 pm $523,000

7027 Roxann Rd Noon to 2 pm $529,900

5832 Clapham Rd 1 pm to 4 pm $560,000

6311 Hillary Ct 1 pm to 3 pm $359,950

6032 Woodlake Lane 1 pm to 4 pm $799,900

7834 Locust Leaf Lane 1 pm to 4 pm $515,000

5319 Trumpington Court 1 pm to 4 pm $839,000

5976 Norham Dr 1 pm to 3 pm $485,000

6709 Scottswood St Noon to 3 pm $580,000

5319 Trumpington Ct 1 pm to 4 pm $839,000

ANNANDALE

22003

8327 Epinard Ct 1 pm to 4 pm $619,000

8314 Robey Ave 1 pm to 4 pm $1,299,500

4703 Dodson Dr 1 pm to 4 pm $750,000

4308 Oak Hill Dr 1 pm to 4 pm $950,000

8207 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $749,000

6448 Columbia Pike 1 pm to 3 pm $599,000

4011 Thornton St 2 pm to 4 pm $539,950

4823 Ponderosa Dr 1 pm to 3 pm $574,900

BURKE

22015

10108 Sassafras Woods Ct 1 pm to 4 pm $415,000

9017 Brook Ford Rd 1 pm to 3 pm $539,000

6176 Martins Landing Ct 1 pm to 4 pm $429,000

6086 Burnside Landing Dr 1 pm to 4 pm $699,000

10205 Quiet Pond Ter 2 pm to 4 pm $419,900

10503 Reeds Landing Cir 1 pm to 4 pm $439,900

6113 Pueblo Ct 1 pm to 3 pm $637,499

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $280,000

5524 Conistone Ct 1 pm to 4 pm $439,900

CENTREVILLE

20120

15575 Pebblebrook Dr 1 pm to 4 pm $869,900

14703 Winterfield Ct 1 pm to 4 pm $359,900

5302 Indian Rock Rd 1 pm to 2:30 pm $579,999

14909 Ritchie Rd 1 pm to 3 pm $400,000

15430 Snowhill Lane 1 pm to 4 pm $649,000

5210 Glen Meadow Rd 1 pm to 4 pm $675,000

5210 Glen Meadow Rd 1 pm to 4 pm $3,190

20121

14156 Compton Valley Way 1 pm to 4 pm $385,000

6873 Ridge Water Ct Noon to 2 pm $425,000

6873 Ridge Water Court Noon to 2 pm $425,000

6526 Harvest Mill Ct 1 pm to 3 pm $549,000

CHANTILLY

20151

13631 Ellendale Dr 1 pm to 4 pm $534,900

4709 Autumn Glory Way 1 pm to 3 pm $975,000

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $729,900

13606 Post Oak Ct 1 pm to 4 pm $745,000

20152

43046 Castlebar St 2 pm to 4 pm $720,000

27744 Paddock Trail Pl 2 pm to 4 pm $1,174,900

42294 Iron Bit Pl 2 pm to 4 pm $1,060,000

25388 Whippoorwill Ter 1 pm to 4 pm $479,900

25272 Riffleford Sq #301 1 pm to 4 pm $294,900

25667 Cabin Point Ct 1:30 pm to 3:30 pm $839,000

CLIFTON

20124

7513 Cannon Fort Dr 1 pm to 3 pm $999,900

7709 Tiffany Ct 2 pm to 4 pm $830,000

12810 Wyckland Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

13101 Loth Lorian Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $905,000

11717 Amkin Dr 10 am to 3 pm $849,900

13539 Orchard Dr SW #3539 Noon to 2 pm $212,000

7600 Dunquin Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

7621 Tiffany Ct 2 pm to 4 pm $759,000

6729 Surbiton Dr 2 pm to 4 pm $895,000

12821 Chestnut St 1 pm to 3:30 pm $975,000

DUNN LORING

22027

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,095,000

7984 Foxmoor Dr 1 pm to 4 pm $974,999

FAIRFAX

22030

11329 Aristotle Dr #5-113 3 pm to 5 pm $329,950

5082 Hazel Ferguson Dr 3 pm to 5 pm $950,000

4210 Rose Thickett Lane 1 pm to 4 pm $849,888

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,275,000

10503 Taba Cove Court 1 pm to 4 pm $978,900

4888 Oakcrest Dr 2:30 pm to 5 pm $784,888

5401 Harrow Ct 2 pm to 4 pm $780,000

4114 Fairfax St 2 pm to 4 pm $489,990

11400 Delsignore Dr 2 pm to 4 pm $580,000

5525 Ashleigh Rd 1 pm to 3 pm $760,000

4493 Arniel Pl 1:30 pm to 4:30 pm $1,089,900

5503 West Ridge View Dr 2 pm to 4 pm $865,000

10503 Taba Cove Ct 1 pm to 4 pm $978,900

10827 Charles Dr 1 pm to 3 pm $579,900

10101 Farr Oak Pl 1 pm to 3 pm $824,900

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3 pm $689,000

22031

3710 Prince William Dr 3 pm to 5 pm $750,000

3316 Prosperity Ave Noon to 2 pm $974,999

8882 Olive Mae Cir 1 pm to 4 pm $825,000

8882 Olive Mae Cir 1 pm to 4 pm $4,300

3323 Prince William Dr 2 pm to 4 pm $729,900

3460 Barristers Keepe Cir 1 pm to 4 pm $799,888

3724 Acosta Rd 2 pm to 4 pm $699,900

22032

5123 Gainsborough Dr 1 pm to 3 pm $965,000

5502 Talon Ct 1 pm to 4 pm $400,000

4409 Pickett Rd 1 pm to 4 pm $534,888

10707 Ames St 1 pm to 4 pm $585,000

10956 Keys Ct 2 pm to 4 pm $850,000

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $649,888

4820 Powell Rd 2 pm to 4 pm $724,000

4707 Carterwood Dr 1 pm to 4 pm $595,000

22033

12578 Fair Village Way 1 pm to 3 pm $620,000

4063 Oak Village Ldg 1 pm to 4 pm $599,900

12112 Green Leaf Ct #201 2 pm to 4 pm $265,000

13510 Springhaven Dr 1 pm to 4 pm $699,000

13100 Poplar Tree Rd 1 pm to 4 pm $599,999

3825 Maple Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,299,950

FAIRFAX STATION

22039

6910 Winners Cir Noon to 4 pm $779,000

11030 Martha Ann Ct 2 pm to 4 pm $1,299,000

7175 Swift Run Trails Dr 2 pm to 4 pm $995,000

6910 Winners Circle Noon to 4 pm $779,000

11678 Havenner Rd 1 pm to 4 pm $725,000

10100 Homar Pond Dr 2 pm to 4 pm $835,000

7810 Valley Dr S 2 pm to 4 pm $825,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #311-E 1 pm to 3 pm $2,300

3816 Birchwood Rd 1 pm to 3 pm $650,000

3368 Lakeside View Dr #14-7 2 pm to 4 pm $420,000

22042

3132 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $729,000

3314 Rose Lane 2 pm to 4 pm $650,000

7020 Lee Park Ct 2 pm to 4 pm $549,000

7116 Strathmore St 1 pm to 4 pm $409,000

3237 Dye Dr 1 pm to 4 pm $569,000

6676 Barrett Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

3015 Nicosh Cir #2203 11 am to 5 pm $270,000

8043 Genea Way #8 Noon to 3 pm $454,000

22043

1737 Gilson St 1 pm to 4 pm $1,100,000

2271 Idylwood Station Lane 1 pm to 3 pm $584,800

7035 Haycock Road 1 pm to 3 pm $625,000

7035 Haycock Rd #h 1 pm to 3 pm $625,000

6823 Montivideo Square Ct 2 pm to 4 pm $599,900

2300 Pimmit Dr #1404 Noon to 2 pm $267,000

6432 Overbrook St 1:30 pm to 3:30 pm $899,900

7718 Lunceford Lane 1 pm to 4 pm $1,175,000

22044

3103 Hazelton St 2 pm to 4 pm $569,000

6200 Homespun Lane 1 pm to 4 pm $949,000

3158 Ravenwood Dr 1 pm to 4 pm $585,000

22046

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,645,000

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,159,000

7344 Lee Hwy #204 1 pm to 4 pm $189,900

6942 Birch St 1 pm to 4 pm $1,325,000

7307 Allan Avenue 1 pm to 4 pm $1,645,000

103 George Mason Road W 2 pm to 4 pm $1,159,000

322 Van Buren St N 1 pm to 4 pm $1,015,000

7432 Westwood Park Lane 1 pm to 4 pm $629,500

GREAT FALLS

22066

322 Sinegar Pl 2 pm to 4 pm $1,049,000

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $1,995,000

10527 Brevity Dr 2 pm to 4 pm $714,900

401 Walker Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

10920 Beckman Way 2 pm to 4 pm $1,175,000

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 3 pm $1,495,000

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,549,900

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $7,500

9106 Mill Creek Lndg 2 pm to 2 pm $1,499,000

835 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,849,900

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

957 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $850,000

914 Leigh Mill Rd 2 pm to 5 pm $1,199,990

1098 Mill Field Ct 1 pm to 4 pm $1,600,000

11610 Air View Lane 1 pm to 4 pm $1,950,000

10121 Walker Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

HERNDON

20170

2201 Huston Pl 2 pm to 5 pm $310,000

1235 Sunset Ct 2 pm to 4 pm $449,000

12714 Fantasia Dr 1 pm to 3 pm $495,000

894 Station St 11 am to 1 pm $1,099,000

2023 Maleady Dr 1 pm to 4 pm $457,000

903 Royal Elm Ct 2 pm to 4 pm $685,000

20171

13205 Lazy Glen Lane 1 pm to 4 pm $692,500

13265 Holly Meadow Lane 1 pm to 4 pm $920,000

13128 Kidwell Field Rd 1 pm to 3 pm $399,500

13205 Lazy Glen Lane 1 pm to 4 pm $692,500

LORTON

22079

9011 Harrover Pl 1 pm to 4 pm $670,000

9619 Potters Hill Cir 2 pm to 4 pm $479,999

7753 Grandwind Dr 1 pm to 4 pm $619,900

9205 Wrights Hollow Lane 1 pm to 4 pm $809,900

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

8934 Cross Chase Cir 2 pm to 4 pm $824,900

8333 Middle Ruddings Dr Noon to 2 pm $620,000

MCLEAN

22101

1105 Wimbledon Dr 1 pm to 4 pm $660,000

1707 James Payne Cir 1 pm to 4 pm $1,399,000

1539 Longfellow Ct 1 pm to 4 pm $789,900

1426 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

732 Lawton St 1 pm to 3 pm $3,195,000

7313 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,425,000

1210 Aldebaran Dr 3 pm to 5 pm $1,550,000

1215 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $885,000

1317 Ozkan St Noon to 3 pm $1,185,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $2,248,000

1308 Mclean Crest Ct 2 pm to 4 pm $899,000

6916 Mclean Park Manor Ct Noon to 2 pm $799,500

6840 Fairway St 1 pm to 3 pm $1,099,000

6322 Old Chesterbrook Road 2 pm to 4 pm $1,175,000

2109 Virginia Ave 1 pm to 4 pm $2,849,000

1504 Dewberry Ct 2 pm to 4 pm $2,050,000

1605 Evers Dr 1 pm to 3 pm $899,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,549,000

1425 Highwood Dr 2 pm to 4 pm $1,249,999

6832 Chelsea Rd 2 pm to 4 pm $919,000

7204 Evans Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,025,000

1636 Warner Ave 1 pm to 3 pm $819,000

1635 1st Pl 1:30 pm to 3:30 pm $849,900

1635 1st Pl 1:30 pm to 3:30 pm $3,600

1150 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $790,000

6322 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,175,000

22102

845 Canal Dr 2 pm to 4 pm $1,999,000

7901 Old Cedar Ct 2 pm to 4 pm $1,699,000

7812 Swinks Mill Ct 1 pm to 4 pm $2,550,000

7743 Legere Ct #39 2 pm to 4 pm $820,000

8220 Crestwood Heights Dr #1614 2 pm to 4 pm $559,000

1061 Vista Dr 1 pm to 4 pm $1,680,000

7492 Carriage Hills Dr 1 pm to 3 pm $915,000

915 Helga Pl 1 pm to 4 pm $1,659,950

1689 Westwind Way 2 pm to 4 pm $2,000

OAK HILL

20171

12800 Cross Creek Lane 1 pm to 4 pm $699,000

OAKTON

22124

11131 Stuart Mill Rd 2 pm to 4 pm $875,000

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $224,900

2903 Bree Hill Rd 1 pm to 4 pm $759,500

2605 Geneva Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,475,000

11110 Stuart Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,448,000

10212 Oakton Terrace Rd #10212 1 pm to 3 pm $330,000

11925 Waples Mill Rd 2 pm to 4 pm $579,900

10327 Hickory Forest Dr 1 pm to 3 pm $950,000

12012 Vale Rd Noon to 3 pm $679,900

RESTON

20190

10908 Thanlet Lane 2 pm to 4 pm $725,000

1855 Stratford Park Pl #201 1:30 pm to 3:30 pm $345,000

1840 Golf View Ct Noon to 3 pm $529,000

12094 Kinsley Pl 2 pm to 4 pm $875,000

1724 Lake Shore Crest Dr #13 1 pm to 3 pm $310,000

11500 Fairway Dr #305 2 pm to 4 pm $539,000

11990 Market St #217 2 pm to 4 pm $699,900

1851 Stratford Park Pl #309 1 pm to 3 pm $370,000

20191

11770 Sunrise Valley Dr #122 2 pm to 4 pm $229,900

11770 Sunrise Valley Dr #122 2 pm to 4 pm $1,500

11555 Underoak Ct 1 pm to 4 pm $369,000

12010 Aintree Lane 1 pm to 4 pm $734,900

11298 Spyglass Cove Lane 1 pm to 4 pm $1,489,000

2166 Whisperwood Glen Lane 2 pm to 4 pm $389,000

2003 Cutwater Court 1 pm to 3 pm $999,999

2217 Quartermaster Lane 1 pm to 3 pm $769,967

2003 Cutwater Ct 1 pm to 3 pm $999,999

12345 Coleraine Ct 1 pm to 3 pm $579,000

2068 Whisperwood Glen Lane 1 pm to 3 pm $384,990

1942 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $635,000

2093 Whisperwood Glen Lane 2 pm to 4 pm $369,900

20194

11791 Great Owl Cir 1 pm to 4 pm $499,500

11401f Gate Hill Pl #69 2 pm to 4 pm $375,000

1355 Garden Wall Cir #712 1 pm to 4 pm $259,000

1505 North Village Road 1 pm to 3 pm $874,000

1437 Waterfront Rd 1 pm to 4 pm $975,000

1311 Quail Ridge Dr 2 pm to 4 pm $785,000

1505 North Village Rd 1 pm to 3 pm $874,000

SPRINGFIELD

22150

7507 Westmore Dr 2 pm to 4 pm $474,900

6613 Buckskin St 1 pm to 4 pm $449,900

7216 Constantine Ave 1 pm to 4 pm $515,000

5942 Jennings Lane 1 pm to 4 pm $589,000

22151

7409 Jervis St 2 pm to 4 pm $485,000

7633 Long Pine Dr 2 pm to 4 pm $489,900

22152

5919 Veranda Dr 1 pm to 4 pm $554,900

6131 Garden Rd 2 pm to 4 pm $779,000

7808 Painted Daisy Dr 1 pm to 3 pm $475,000

8509 Westover Ct #758 1 pm to 4 pm $325,000

5824 Rexford Dr #731 1 pm to 4 pm $295,000

7706 Gromwell Ct 1 pm to 4 pm $510,000

6045 Sweet Oak Ct 1 pm to 4 pm $310,000

6723 Huntsman Blvd 1 pm to 4 pm $539,000

22153

7320 Spring View Ct 1 pm to 3 pm $450,000

8130 Sleepy View Lane 2 pm to 4 pm $429,990

7912 Bubbling Brook Cir 1 pm to 4 pm $2,000

7714 Cervantes Lane 2 pm to 4 pm $697,000

9103 Golden Sunset Lane 2 pm to 4 pm $509,000

7690 Oak Field Ct 2 pm to 4 pm $799,900

VIENNA

22180

2804 Saint Croix Dr 2 pm to 4 pm $749,000

208 Audreys Ct SE 2 pm to 4 pm $1,700,000

513 Creek Crossing Rd NE 1 pm to 4 pm $849,800

149 Center St S 1 pm to 4 pm $997,880

410 Welles St SE 1 pm to 4 pm $1,724,900

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 4 pm $1,398,500

9222 Brian Dr 1 pm to 4 pm $1,898,000

906 Kramer Ct SE 2 pm to 4 pm $1,695,000

403 Colin Lane NW 1 pm to 3 pm $1,550,000

603 Niblick Dr SE 2 pm to 4 pm $1,699,900

8606 Cottage St 1 pm to 4 pm $828,000

308 Springwood Ct NE Noon to 3 pm $1,450,000

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 4 pm $1,699,999

22181

2760 Oakton Plantation Lane 1 pm to 4 pm $975,000

9614 Counsellor Dr NW 1 pm to 4 pm $790,000

10704 Meadowood Dr 1 pm to 4 pm $825,000

9900 Longford Ct 2 pm to 4 pm $515,000

10128 Wendover Dr 1 pm to 3 pm $1,249,000

2551 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $815,000

9905 Trosby Ct 1 pm to 4 pm $729,900

22182

1303 Chamberlain Woods Way 1 pm to 4 pm $1,029,000

1849 Horseback Trl 1 pm to 3 pm $809,900

1861 Amberwood Manor Ct 2 pm to 4 pm $1,020,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,559,900

1838 Toyon Way 1 pm to 4 pm $1,449,900

1900 Gables Lane 2 pm to 4 pm $1,295,000

1278 Cobble Pond Way 2 pm to 4 pm $1,149,900

10502 Mount Sunapee Rd 1 pm to 3 pm $975,000

1406 Southwind Ct 2 pm to 4 pm $949,999

1515 Windstone Dr 1 pm to 4 pm $1,400,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6108 Waverly Way 1 pm to 4 pm $399,900

CATLETT

20119

4704 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $334,900

THE PLAINS

20198

5070 Old Tavern Rd 1 pm to 4 pm $289,990

WARRENTON

20186

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $749,900

156 Preston Dr 1 pm to 3 pm $465,000

121 English Chase Lane Noon to 3 pm $449,999

20187

7103 New Kensington Ct 1 pm to 3 pm $598,000

7182 Evan Ct 1 pm to 4 pm $629,900

6952 Great Oak Way Noon to 3 pm $599,900

9227 Old Mill Estates Lane 1 pm to 4 pm $499,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25381 Patriot Ter #0016b Noon to 3 pm $399,000

24280 Longshadow Lane 1 pm to 4 pm $747,000

25381 Patriot Terrace Noon to 3 pm $399,000

ASHBURN

20147

19676 Stanford Hall Pl 2 pm to 4 pm $835,000

43810 Sunset Ter 1 pm to 4 pm $389,000

20660 Smollet Ter 2 pm to 4 pm $2,300

20901 Cedarpost Sq #203 1 pm to 4 pm $255,000

44489 Maltese Falcon Sq 2 pm to 4 pm $514,900

21829 Petworth Ct 1 pm to 4 pm $359,900

20582 Golden Ridge Dr 2 pm to 4 pm $594,900

44481 Livonia Ter 2 pm to 4 pm $490,000

44760 Malden Pl 1 pm to 4 pm $839,990

44642 Petersham Dr 1:30 pm to 3:30 pm $649,900

21706 Pattyjean Ter 2 pm to 4 pm $389,900

43020 Hedgeapple Ct 1 pm to 4 pm $590,000

20576 Snowshoe Sq #302 11 am to 1 pm $274,000

20365 Mount Pleasant Ter 1 pm to 4 pm $432,000

44456 Livonia Ter 2 pm to 4 pm $485,000

20580 Hope Spring Ter #303 1 pm to 3 pm $350,000

20680 Meadowthrash Ct 1 pm to 4 pm $639,900

43499 Cross Breeze Pl 1 pm to 4 pm $814,000

20580 Hope Spring Ter #207 Noon to 2 pm $409,900

44308 Panther Ridge Dr 1 pm to 3 pm $569,000

43596 Dunhill Cup Sq 1 pm to 4 pm $509,000

20148

23402 Lewis Hunt Sq 1 pm to 3 pm $569,900

42500 Hollyhock Ter 1 pm to 4 pm $315,000

43855 Chadwick Ter 1 pm to 4 pm $515,000

21038 Athens St 2 pm to 4 pm $695,000

22781 Watson Heights Cir 1 pm to 3 pm $900,000

23290 Evening Primrose Sq 2 pm to 4 pm $620,000

42573 Regal Wood Dr 1 pm to 4 pm $675,000

23147 Hanworth St 2:30 pm to 4:30 pm $469,000

23041 Canyon Oak Ct 1 pm to 3 pm $889,990

23096 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $649,990

23092 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $674,990

41889 Dublane Pl Noon to 3 pm $694,900

43151 Clarendon Sq 2 pm to 4 pm $665,000

42594 Magellan Square 2 pm to 4 pm $409,900

43156 Whelplehill Ter 2 pm to 5 pm $475,000

42850 Conquest Cir 1 pm to 4 pm $718,700

42594 Magellan Sq 2 pm to 4 pm $409,900

BROADLANDS

42813 Vestals Gap Dr 1 pm to 4 pm $820,000

HAMILTON

20158

108 Peach Tree Ct 2 pm to 4 pm $419,900

LEESBURG

20175

39529 Whispering Brook Pl 1 pm to 4 pm $944,000

508 Wolfe Ct SW 2 pm to 4 pm $637,000

842 Santmyer Dr SE 2 pm to 4 pm $599,000

40728 Chevington Lane 1 pm to 3 pm $814,900

303 Prospect Dr SW Noon to 3 pm $399,800

17831 Sunrise View Ct 1 pm to 3 pm $959,900

18786 Granite Falls Lane 1 pm to 3 pm $935,000

23270 Steger Pl 2 pm to 4 pm $1,124,000

22118 Watson Rd 1 pm to 3 pm $765,000

107 Calvary Ct SE 1 pm to 4 pm $774,900

17625 White Gate Pl Noon to 4 pm $975,000

1216 Ribbon Limestone Ter 1 pm to 4 pm $419,000

20176

43422 Cloister Pl 1 pm to 4 pm $1,690,000

42735 Montevista Sq 1 pm to 4 pm $420,000

18541 Bear Creek Ter 1 pm to 3 pm $524,900

18541 Bear Creek Ter 1 pm to 3 pm $2,700

43613 Carradoc Farm Ter NE 2 pm to 4 pm $689,900

43857 Riverpoint Dr 1 pm to 3 pm $786,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

19472 Mill Dam Pl 1 pm to 3 pm $745,000

43324 Crystal Lake St 1 pm to 4 pm $824,900

18528 Perdido Bay Ter 1 pm to 4 pm $574,900

18302 Fairway Oaks Sq NE 1 pm to 4 pm $899,900

LOVETTSVILLE

20180

3 Kimberly Kristin Way Noon to 3 pm $374,900

13214 Orrison Rd 2 pm to 4 pm $645,000

MIDDLEBURG

20117

21212 Hibbs Bridge Rd 2 pm to 4 pm $420,000

23057 Kirk Branch Rd 1 pm to 4 pm $1,175,000

23027 Kirk Branch Rd 1 pm to 4 pm $1,180,000

PURCELLVILLE

20132

501 Orchard Dr 1 pm to 4 pm $699,999

630 Kinvarra Pl 1 pm to 3 pm $549,900

20102 Lovers Lane 1 pm to 4 pm $1,699,900

303 Croft Sq 1 pm to 4 pm $415,000

211 Miles Hawk Ter 1 pm to 3 pm $380,000

19348 Lancer Cir 1 pm to 4 pm $799,000

ROUND HILL

20141

35086 Harry Byrd Hwy 1 pm to 3 pm $650,000

STERLING

20164

512 Sugarland Run Dr 1 pm to 3 pm $420,000

400 Alder Ave Noon to 3 pm $369,900

27 Carolina Ct 2 pm to 4 pm $294,990

46867 Loblolly Ct 2 pm to 4 pm $729,900

509 Brethour Ct 1 pm to 4 pm $274,900

1007 Warwick Ct #23 1 pm to 3 pm $220,000

20165

20535 Quarterpath Trace Cir 2 pm to 4 pm $674,900

15 Braxton Dr 2 pm to 4 pm $464,900

123 Bickel Ct 1 pm to 3:30 pm $309,900

20258 Island View Ct 1 pm to 4 pm $905,000

20659 Glenmere Sq 1 pm to 4 pm $484,900

20745 Royal Palace Sq #313 1 pm to 4 pm $370,000

20645 Mint Springs Ct 1 pm to 4 pm $565,000

20166

45567 Hutchens Sq 1 pm to 3 pm $359,900

24473 Juniper Wood Ter 1 pm to 3 pm $399,990

24475 Laurel Thicket Ter 1 pm to 3 pm $399,990

21851 Locomotive Ter #201 1 pm to 3 pm $249,900

WATERFORD

20197

40815 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $839,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

8601 Changing Leaf Ter 2 pm to 4 pm $609,000

10523 Bittersweet Lane 1 pm to 4 pm $485,000

9917 Broadsword Dr 2 pm to 4 pm $549,900

8601 Changing Leaf Terrace 2 pm to 4 pm $609,000

DUMFRIES

22025

4030 Lunar Eclipse Dr 2 pm to 4 pm $359,999

15729 Brandywine Rd Noon to 3 pm $419,900

3754 Blowing Leaf Pl Noon to 2 pm $499,800

4312 Marhalt Pl 1 pm to 4 pm $449,900

22026

17006 Gibson Mill Rd #88 1 pm to 3 pm $299,000

17041 Silver Arrow Dr 1 pm to 3 pm $750,000

GAINESVILLE

20155

7742 Cedar Branch Dr 1:30 pm to 4 pm $304,000

14004 Virginia Cedar Ct 1 pm to 4 pm $800,000

14013 Albert Way 1 pm to 3 pm $510,000

HAYMARKET

20169

5758 Waterloo Bridge Cir Noon to 3 pm $649,000

15201 Royal Crest Dr #103 1 pm to 3 pm $349,000

14009 Holcrest Ct 1 pm to 3 pm $585,000

15501 Mellon Ct 2 pm to 4 pm $789,000

5800 Waterloo Bridge Cir 2 pm to 4 pm $714,990

4354 High Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,249,000

14800 Mozambique Ct 1 pm to 4 pm $598,000

15728 Rachel Pl 12:30 pm to 2:30 pm $690,000

15201 Royal Crest Dr #203 1 pm to 4 pm $349,900

15188 Londons Bridge Rd 1 pm to 3 pm $670,000

5969 Amber Ridge Rd 1 pm to 3 pm $633,000

15804 Palmer Lane 1 pm to 3 pm $464,900

14150 Harclief Ct 5 pm to 7 pm $799,000

15100 Heather Mill Lane #404 1 pm to 3 pm $329,900

16014 Greymill Manor Dr 1 pm to 4 pm $379,900

15301 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $699,900

15440 Gossoms Store Ct 1 pm to 3 pm $424,900

6609 Brave Ct 1 pm to 3 pm $289,000

5413 Bowers Hill Dr 1 pm to 3 pm $550,000

5595 Dean Chapel Ct 1 pm to 4 pm $879,000

MANASSAS

20109

7615 Croydon Pl 1 pm to 4 pm $349,000

11560 Bull Run Overlook Ct 1 pm to 4 pm $825,000

7807 Powhatan St 1 pm to 4 pm $369,000

20110

9660 Bruce Ct 1 pm to 4 pm $399,900

9981 Leander Lane 1 pm to 4 pm $375,000

9810 Hutchison Lane 1 pm to 3 pm $375,000

9341 Inkberry Ct 1 pm to 4 pm $349,000

10343 Cabin Ridge Ct 1 pm to 4 pm $469,900

10244 Winged Elm Cir 1 pm to 4 pm $465,000

9059 Mcclellan Cmn 1 pm to 3:30 pm $259,900

20111

6399 Yates Ford Rd 1 pm to 4 pm $549,000

7819 Old Centreville Road 1 pm to 4 pm $514,999

7521 Whitehall Dr Noon to 3 pm $259,900

7415 Bull Run Rd 1 pm to 4 pm $379,900

6978 Jeremiah Ct 1 pm to 4 pm $624,900

7819 Old Centreville Rd 1 pm to 4 pm $514,999

6004 Stillwater Pl 1 pm to 4 pm $899,900

20112

14000 Holly Forest Dr 2 pm to 4 pm $565,900

5904 Crooked Creek Dr 1 pm to 4 pm $499,999

12600 Daffodil Dr 1 pm to 4 pm $534,900

8113 Counselor Rd Noon to 2 pm $450,000

11520 Summit Ridge Ct Noon to 3 pm $699,999

MANASSAS PARK

20111

121 Tremont St 1 pm to 4 pm $345,000

9208 Greenshire Dr 2:30 pm to 4:30 pm $445,000

OCCOQUAN

22125

89 Heron Lane Noon to 3 pm $449,900

WOODBRIDGE

22191

1524 Grosbeak Ct 11 am to 1 pm $359,000

13960 Greendale Dr 1 pm to 4 pm $399,900

2518 Transom Pl 1 pm to 3 pm $509,000

2251 Kew Gardens Dr 1:30 pm to 4 pm $285,000

16082 Olmstead Lane 1 pm to 3 pm $480,000

2651 Glenriver Way 2 pm to 4 pm $349,000

2155 Oberlin Drive 1 pm to 3 pm $330,000

3021 Chinkapin Oak Lane 1 pm to 4 pm $260,000

13126 Vineyard Way 1 pm to 3 pm $287,900

1400 Cranes Bill Way 1 pm to 4 pm $385,000

15095 Leicestershire St 2 pm to 3 pm $290,000

16005 Easy Bird Loop 2 pm to 4 pm $464,000

1140 Marseille Lane 1 pm to 3 pm $619,000

15311 Egret Ct 1 pm to 4 pm $424,900

2155 Oberlin Dr #135a 1 pm to 3 pm $330,000

22192

11941 Cotton Mill Dr 1 pm to 4 pm $389,900

12315 Antietam Rd 2 pm to 4 pm $289,900

2414 Drexel St 1:30 pm to 4 pm $389,000

2937 Fox Tail Ct 1 pm to 3 pm $363,000

12478 Skipper Cir 1 pm to 4 pm $274,900

22193

14863 Buttonwood Court 1 pm to 3:30 pm $426,492

14150 Cuddy Loop #202 1 pm to 3 pm $199,500

5734 Moonbeam Dr 2 pm to 4 pm $410,000

5651 Spriggs Meadow Dr 2 pm to 4 pm $540,000

5658 Roundtree Dr 1 pm to 4 pm $364,999

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $469,900

4004 Ravenbrook Ct Noon to 2:30 pm $450,000

14718 Endsley Turn 1 pm to 4 pm $275,000

4515 Blue Jay Ct 2 pm to 4 pm $255,000

14863 Buttonwood Ct 1 pm to 3:30 pm $426,492

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

25 Francis Ct Noon to 3 pm $379,900

1040 Portugal Dr Noon to 3 pm $394,900

22 Silverthorn Ct 1 pm to 4 pm $419,000

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $310,000

27 Westhampton Ct 1:30 pm to 4 pm $420,000

79 Brooke Crest Lane 2 pm to 4 pm $559,990

26 Nugent Dr Noon to 3 pm $444,900

504 Ridgecrest Ct Noon to 2 pm $235,000

22556

65 Autumn Dr Noon to 3 pm $424,900

66 Cookson Dr 2 pm to 5 pm $424,000

5 Bannon Lane 1 pm to 3 pm $399,900

253 Choptank Rd Noon to 3 pm $349,000