Here’s a list of open houses taking place Oct. 20-21 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1127 Stuart St #2 2 pm to 4 pm $619,900

22203

851 Glebe Rd N #1721 1 pm to 3 pm $515,000

22204

2700 13th Rd S #.510 2 pm to 4 pm $385,000

1800 Stafford St S 1 pm to 4 pm $499,000

4077 Four Mile Run Dr #204 1 pm to 3 pm $314,900

2700 16th St S #660 1 pm to 3 pm $379,000

3005 20th Ct S 1 pm to 4 pm $519,000

22206

3503 Stafford St S 1 pm to 4 pm $479,000

22207

4357 26th St N 1 pm to 3 pm $1,199,950

5310 26th Rd N 1 pm to 4 pm $675,000

3212 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,274,900

22209

1730 Arlington Blvd #306 2 pm to 4 pm $275,000

ALEXANDRIA

22304

5911 Edsall Rd #ph02 1 pm to 3 pm $216,000

5911 Edsall Rd #ph07 1 pm to 3 pm $206,000

443 Nottoway Walk 11 am to 4 pm $799,735

4 Van Dorn St S #306 1 pm to 4 pm $198,000

5500 Holmes Run Pkwy #420 2 pm to 4 pm $210,000

22311

2651 Centennial Ct 1 pm to 3 pm $469,900

22314

237 West St N 11 am to 2 pm $799,000

103 Cameron Mews Noon to 5 pm $1,199,900

801 Pitt St S #327 2:30 pm to 5 pm $377,000

304 South Union St #alexander 1 pm to 4 pm $1,790,155

308 South Union St #delaney 1 pm to 4 pm $2,376,950

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5901 Mount Eagle Dr #818 2 pm to 4 pm $529,900

22307

1830 Duffield Lane 1 pm to 3 pm $583,000

22309

8335 Mount Vernon Hwy 2 pm to 4 pm $1,150,000

22310

5027 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $849,900

5031 Rose Hill Farm Dr 11 am to 5 pm $884,900

4334 Caprice Ct 2 pm to 4 pm $499,900

ANNANDALE

22003

7705 Lafayette Forest Dr #23 11 am to 1 pm $279,900

BURKE

22015

5916 Cove Landing Road 2 pm to 4 pm $226,000

9537 Burke Lake Rd #11 11 am to 5 pm $699,900

9537 Burke Lake Rd #1 11 am to 5 pm $739,870

5748 Walnut Wood Lane 1 pm to 4 pm $416,500

9537 Burke Lake Rd #2 11 am to 5 pm $734,900

9537 Burke Lake Rd #3 11 am to 5 pm $749,900

10854 Burr Oak Way 1 pm to 3 pm $648,000

5811 Fitzhugh St 1 pm to 3 pm $799,000

5916 Cove Landing Rd #101 2 pm to 4 pm $226,000

CENTREVILLE

20120

14566 Croatan Dr 1 pm to 3 pm $364,000

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

20121

6809 Cedar Loch Court 2 pm to 5 pm $439,990

6809 Cedar Loch Ct 2 pm to 5 pm $439,990

CHANTILLY

20151

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

13942 Leeton Cir Noon to 3 pm $799,000

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $729,900

20152

25801 Kaiser Pl 1 pm to 4 pm $694,999

43488 Hopestone Ter 1 pm to 3 pm $460,000

25272 Riffleford Sq #301 1 pm to 4 pm $294,900

CLIFTON

20124

11902 Henderson Ct 1 pm to 4 pm $879,900

FAIRFAX

22030

12804 Owens Glen Dr 1 pm to 4 pm $825,000

10006 Boxford Ct 1 pm to 3 pm $549,900

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $392,529

3975 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $779,990

3989 Norton Pl #408 11:30 am to 4 pm $604,749

12782 Cruz Ct Noon to 4 pm $1,128,000

22032

4820 Powell Rd Noon to 2 pm $724,000

5511 Tobego Ct Noon to 3 pm $509,000

22033

3877 Alder Woods Ct 2 pm to 4 pm $420,000

13115 Melville Lane 1 pm to 4 pm $500,000

FAIRFAX STATION

22039

9009 Copperleaf Lane 10 am to 2 pm $799,900

8114 Glenhurst Dr 2 pm to 4 pm $769,750

FALLS CHURCH

22042

3151 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

3015 Nicosh Cir #2203 11 am to 5 pm $268,000

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,299,998

22044

6565 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,275,885

3103 Hazelton St 1 pm to 3 pm $569,000

22046

7432 Westwood Park Lane 1 pm to 4 pm $599,990

2336 Oak St 1 pm to 4 pm $1,449,988

GREAT FALLS

22066

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,729,000

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,799,000

3 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,739,000

HERNDON

20170

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

43 Silverway Dr #- 11 am to 6 pm $621,975

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,244,990

663 Old Hunt Way 2 pm to 4 pm $775,000

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

12802 Briery River Ter 2 pm to 4 pm $539,000

852 3rd St Noon to 4 pm $839,900

1531 Coat Ridge Rd 2 pm to 4 pm $530,000

706 Elden St 1 pm to 4 pm $799,900

702 Elden St 1 pm to 4 pm $879,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

20171

13691 Neil Armstrong Ave 1 pm to 4 pm $3,100

12937 Wood Crescent Cir 2 pm to 4 pm $539,990

13212 Woodland Park Rd Noon to 4 pm $639,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 11:30 am to 4 pm $552,990

13438 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 4 pm $795,890

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $668,672

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $637,127

13380 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $697,545

13378 Sherwood Park Lane #0 11:30 am to 4 pm $725,026

LORTON

22079

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $438,888

9113 Power House Rd Noon to 4 pm $917,330

8175 Halley Ct #303 Noon to 2 pm $260,000

9403 Bettge Lake Ct #1-3 10 am to 6 pm $1,069,900

9470 Lake Hill Farms Dr #2-1 10 am to 6 pm $1,130,000

9474 Lake Hill Farms Dr #2-3 10 am to 6 pm $1,299,000

MCLEAN

22101

6840 Fairway St 1 pm to 3 pm $1,049,000

1470 Spring Vale 1 pm to 4 pm $1,699,550

6639 Hawthorne St 2 pm to 5 pm $1,495,000

22102

1800 Old Meadow Rd #108 2 pm to 4 pm $998,000

RESTON

20190

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 3 pm $689,999

1853 Michael Faraday Dr #201 11:30 am to 4:30 pm $629,990

1853 Michael Faraday Dr #203 11:30 am to 4:30 pm $529,990

1853 Michael Faraday Dr #331 11 am to 4:30 pm $639,990

1853 Michael Faraday Dr #202 11:30 am to 4:30 pm $534,990

1853 Michael Faraday Dr #204 11:30 am to 5 pm $609,990

1853 Michael Faraday Dr #302 11:30 am to 5 pm $614,990

20191

11638 Newbridge Ct 1 pm to 4 pm $559,988

20194

12044 Lake Newport Rd 2 pm to 4 pm $749,900

SPRINGFIELD

22150

6843 Supreme Ct Noon to 4 pm $389,900

22151

7643 Long Pine Dr 2 pm to 4 pm $545,000

7017 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $995,000

22152

8509 Westover Ct #758 11 am to 2 pm $325,000

22153

7810 Creekside View Lane 11 am to 2 pm $1,150,000

8627 Bristlecone Pl 1 pm to 3 pm $534,999

VIENNA

22180

308 Springwood Ct NE 1 pm to 4 pm $1,399,000

419 Center St N 3 pm to 6 pm $829,900

9222 Brian Dr 1 pm to 3 pm $1,898,000

22181

9528 Daniel Lewis Lane 1 pm to 4 pm $629,900

2500 Glengyle Dr #196 1 pm to 4 pm $319,500

22182

1786 Clovermeadow Dr 1 pm to 3 pm $1,099,990

1429 Trapline Ct 2 pm to 4 pm $925,000

9134 Ermantrude Ct 1 pm to 4 pm $949,900

FAUQUIER COUNTY

REMINGTON

22734

7239 3rd St 1 pm to 3 pm $235,000

WARRENTON

20186

332 Preston Dr Noon to 4 pm $485,000

121 English Chase Lane Noon to 3 pm $449,999

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $589,000

9049 Stone Crest Dr #5 10 am to 6 pm $549,900

9050 Stone Crest Dr #10 10 am to 6 pm $549,900

418 Forest Ct 1 pm to 4 pm $254,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $819,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $709,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

24546 Byrne Meadow Sq 1 pm to 4 pm $299,900

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $845,562

23571 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $752,467

ASHBURN

20147

21634 Monmouth Ter 1 pm to 3 pm $399,900

20045 Valhalla Sq 1 pm to 3 pm $619,000

44796 Tiverton Sq #154 11 am to 6 pm $604,930

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $524,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $534,990

44519 Ocola Skipper Ter 11:30 am to 4:30 pm $564,305

20974 Albion Lane Noon to 3 pm $455,000

20148

23002 Shooting Star Pl 11 am to 6 pm $750,900

43209 Thoroughfare Gap Ter 2 pm to 4 pm $415,000

22570 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $569,144

Old Ryan Road And Windsor Lock Sq 11:30 am to 4:30 pm $671,095

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $588,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $621,462

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $666,376

23078 Meriweather Ct 2 pm to 4 pm $815,000

42000 Soave Dr Noon to 4 pm $799,990

BRAMBLETON

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $479,990

22883 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

51 Sydnor St 1 pm to 3 pm $290,000

154 Colonial Hwy 1 pm to 3 pm $434,900

LEESBURG

20175

1203 White Feldspar Sq Noon to 5 pm $599,990

1706 Gray Shale Ter Noon to 5 pm $579,990

655 Tammy Ter SE 1 pm to 3 pm $343,000

1001 Akan St SE Noon to 4 pm $979,990

0 Akan St SE Noon to 4 pm $737,990

0 Laconian St SE Noon to 4 pm $682,990

0 Themis St SE Noon to 4 pm $762,990

1001 Themis St SE Noon to 4 pm $899,990

1007 Akan St SE Noon to 4 pm $799,990

906 Athena Dr SE Noon to 4 pm $849,990

1 Akan St SE Noon to 4 pm $792,990

2 Akan St SE Noon to 4 pm $720,990

802 Tina Dr SE 1 pm to 3 pm $639,999

3 Akan St SE Noon to 4 pm $619,990

417 Heartleaf Ter SE 1 pm to 4 pm $2,300

20176

18951 Rocky Creek Dr 1 pm to 3:30 pm $679,000

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $799,990

43577 Purple Aster Ter 12:30 pm to 2:30 pm $619,900

18788 Ridgeback Ct 1 pm to 4 pm $1,249,000

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $464,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $484,990

39463 Bolington Rd 1 pm to 3 pm $469,999

3 Kimberly Kristin Way Noon to 3 pm $374,900

PURCELLVILLE

20132

15002 Mountain Rd Noon to 3 pm $679,900

210 Apsley Ter 11 am to 4 pm $404,990

829 Mildenhall Court 11 am to 4 pm $574,990

STERLING

20164

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $581,790

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

156 Magnolia Rd 1 pm to 3 pm $465,000

20165

46544 River Meadows Ter 2 pm to 4 pm $444,500

20166

42629 Smokey Embers Ter 1 pm to 4 pm $439,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9630 Bedder Stone Pl 2 pm to 5 pm $339,990

9042 Falcon Glen Ct 1 pm to 3 pm $319,900

11946 Blue Violet Way Noon to 2 pm $597,000

Sedge St 11 am to 4 pm $544,990

10312 Spring Iris Dr Noon to 2 pm $539,900

10755 Musket Ball Ct Noon to 3 pm $500,000

DUMFRIES

22025

16766 Mill Station Way #13 10 am to 6 pm $659,900

16797 Mill Station Way #51 10 am to 6 pm $679,900

22026

Stump St 11 am to 4 pm $519,990

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

1859 Shadding Bay Lane #0 11:30 am to 4 pm $542,893

1711 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $591,208

17369 Redshank Rd #0 11:30 am to 4 pm $544,214

16588 Telescope Lane 1 pm to 4 pm $409,999

GAINESVILLE

20155

5734 Yewing Way 1 pm to 4 pm $849,999

13899 Gary Fisher Trl #13899 11 am to 6 pm $389,990

13839 Litespeed Way 11 am to 6 pm $449,990

13881 Gary Fisher Trl #22 11 am to 6 pm $385,990

7330 Early Marker Ct 1 pm to 4 pm $499,900

HAYMARKET

20169

6823 Jefferson St 1 pm to 3 pm $334,900

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $889,990

6094 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $414,705

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $759,990

MANASSAS

20109

7502 Bland Dr 1 pm to 3 pm $320,000

20110

9981 Leander Lane Noon to 2 pm $375,000

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $414,990

10471 Ratcliffe Trl #266 11 am to 6 pm $369,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $394,990

10504 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $454,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $559,400

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $349,990

9663 Shannon Lane Noon to 3 pm $414,900

20111

8166 Falls Grove Dr 1 pm to 3 pm $310,000

20112

11450 Harton St 1 pm to 5 pm $375,000

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $699,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $412,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

10675 Hinton Way 11 am to 6 pm $405,185

10587 Hinton Way 11 am to 6 pm $447,720

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

11751 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $379,900

7795 Fern Oak Ct 1 pm to 4 pm $499,999

13427 Celtic Lane 1 pm to 3 pm $375,000

10629 Smith Pond Lane #15 10 am to 6 pm $649,900

MANASSAS PARK

20111

9208 Greenshire Dr 1 pm to 3 pm $445,000

9053 Maria Way Noon to 2 pm $422,000

NOKESVILLE

20181

10240 Bridwell Dr 2 pm to 4 pm $775,000

TRIANGLE

22172

3321 Lady Catherine Cir 2 pm to 4 pm $475,000

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $519,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

19235 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $599,990

WOODBRIDGE

22191

14826 Potomac Branch Dr #257a 1 pm to 4 pm $389,900

15399 Elizabeth Burbage Loop 2 pm to 4 pm $325,000

16385 Gangplank Lane 11 am to 2 pm $380,000

1863 Wigglesworth Way Noon to 3 pm $309,999

1140 Marseille Lane 3 pm to 5 pm $619,000

1140 Marseille Lane 3 pm to 5 pm $3,500

2714 Wakewater Way Noon to 2 pm $414,998

16005 Easy Bird Loop 1 pm to 3 pm $464,000

22192

2401 Alden Ct 11 am to 2 pm $369,900

3514 Caledonia Cir 1 pm to 4 pm $320,000

2889 Madeira Ct #na 1 pm to 4 pm $167,000

11990 Mojave Lane 1 pm to 3 pm $470,000

3842 Clarke Farm Pl #1a 10 am to 6 pm $639,900

12604 Greenhouse View Lane #19a1 10 am to 6 pm $659,900

0 Hickory Falls Ct #6 11 am to 5 pm $649,900

22193

5039 Lynwood Dr 2 pm to 4 pm $355,000

3587 Forestdale Ave 2 pm to 4 pm $320,000

4004 Ravenbrook Ct Noon to 3 pm $450,000

13541 Kaslo Dr 1 pm to 4 pm $343,900

5658 Roundtree Dr 1 pm to 4 pm $364,999

14952 Amaranth Ct 1 pm to 4 pm $415,000

13850 Redford Lane Noon to 2 pm $399,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

152 Lizzie Mills Rd 11 am to 3 pm $789,000

420 Castleton Ford Rd 11 am to 2 pm $449,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

1103 Spain Dr Noon to 2 pm $529,900

1119 Richmond Dr 2 pm to 4 pm $339,500

37 Monument Dr 2 pm to 4 pm $539,900

38 Coachman Cir 10 am to 12:30 pm $534,999

73 Derrick Lane 2 pm to 4 pm $459,000

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

0 Apricot St 11 am to 6 pm $474,990

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

433 Boxelder Dr 11 am to 4 pm $469,990

8 Brantford Dr 1 pm to 4 pm $379,900

2 Jonquil Pl 1 pm to 3 pm $350,000

30 Viking Lane Noon to 3 pm $335,000

22556

312 Huckstep Ave Noon to 2 pm $326,999

4 Garfield St Noon to 3 pm $369,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2100 Lee Hwy #210 2 pm to 4 pm $445,000

2330 14th St N #201 2 pm to 4 pm $524,900

2121 21st Rd N 2 pm to 4 pm $1,190,000

823 Barton St N 1 pm to 4 pm $710,000

1201 Garfield St N #711 2 pm to 4 pm $625,000

1021 Garfield St #348 2 pm to 4 pm $445,000

1020 Highland St #410 2 pm to 4 pm $659,000

1800 Wilson Blvd #123 1 pm to 4 pm $435,000

1321 Lynnbrook Dr N 1 pm to 4 pm $979,500

1200 Hartford St N #112 Noon to 2 pm $627,800

22202

1300 Army Navy Dr #812 10 am to Noon $229,000

1101 Arlington Ridge Rd #508 1 pm to 4 pm $543,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $785,000

3600 Glebe Rd #521w 2 pm to 4 pm $515,000

1706 23rd St S 2 pm to 4 pm $742,000

1410 22nd St S 1 pm to 4 pm $975,000

1805 Crystal Dr #613s 2 pm to 4 pm $619,999

22203

4141 Henderson Rd #1004 1 pm to 3 pm $349,888

888 Quincy St #1801 1 pm to 4 pm $725,000

22204

1415 Barton St S #253 2 pm to 4 pm $389,000

7 Edison St S 1 pm to 3 pm $639,000

3417 17th St S 1 pm to 4 pm $719,000

936 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $549,900

3004 20th St S 2 pm to 4 pm $1,050,000

22205

2138 Patrick Henry Dr 2 pm to 4 pm $1,385,000

5860 14th St N 2 pm to 4 pm $599,900

6006 20th Street N 1 pm to 4 pm $899,000

6006 20th St N 1 pm to 4 pm $899,000

1000 Kentucky St N 2 pm to 4 pm $845,000

22206

4817 28th St S #a 2 pm to 4 pm $450,000

2438 Walter Reed S. Dr #a 1 pm to 4 pm $574,900

2301 25th St S #4-402 2 pm to 4 pm $289,900

2301 25th St S #4-105 1 pm to 4 pm $390,000

4847 28th St S #a 1 pm to 3 pm $435,000

22207

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

2923 24th Rd N 2 pm to 4 pm $1,895,000

5127 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,949,900

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

2055 Brandywine St 2 pm to 4 pm $579,900

3810 Randolph Ct N 2 pm to 4 pm $1,795,000

2704 Jefferson St 2 pm to 4 pm $1,498,000

6050 28th St N 2 pm to 4 pm $1,399,900

3711 25th Rd N 2 pm to 4 pm $1,175,000

4870a Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,399,999

4957 Rock Spring Rd 2 pm to 4 pm $2,099,000

4520 32nd Rd N 2 pm to 4 pm $1,499,000

4003 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $720,000

2779 Wakefield St 1 pm to 3 pm $2,740,000

2337 Vermont St 1 pm to 4 pm $949,000

1729 N Wakefield St 2 pm to 2 pm $839,500

22209

1530 Key Blvd #527 2 pm to 4 pm $505,000

1600 Clarendon Blvd #w301 2 pm to 4 pm $1,214,800

1021 Arlington Blvd #948 1 pm to 3 pm $160,000

22213

6750 25th St N 2 pm to 4 pm $1,449,000

ALEXANDRIA

22301

1930 Main Line Blvd #102 1 pm to 4 pm $799,999

219 Mason Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

6 Bellefonte Avenue 1 pm to 4 pm $610,000

6 Bellefonte Ave 1 pm to 4 pm $610,000

1222 Main Line Blvd #102 2 pm to 4 pm $794,900

16 Myrtle St E 1 pm to 4 pm $619,900

22302

710 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $960,000

1307 Cleveland St 1 pm to 4 pm $673,999

1100 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $999,900

1101 Lynn Ct 1 pm to 4 pm $749,500

510 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $1,825,000

1501 Woodbine St 1 pm to 4 pm $454,900

3231 Martha Custis Dr #849-3231 1 pm to 4 pm $279,000

2104 Minor St 2 pm to 4 pm $649,000

3740 Keller Ave 2 pm to 4 pm $439,900

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,250,000

22304

203 Yoakum Pkwy #1623 1 pm to 4 pm $245,000

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $759,900

1339 Van Dorn St #1339 1 pm to 3 pm $1,800

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $599,900

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $677,000

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $779,000

437 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $582,900

5010 Gardner Dr 1 pm to 4 pm $609,500

177 Barrett Pl 1 pm to 4 pm $639,500

400 Cameron Station Blvd #107 2 pm to 4 pm $419,900

9 Cockrell St 2 pm to 4 pm $1,210,000

22305

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

327 Ashby St 1 pm to 4 pm $600,000

181 Reed Ave E #109 Noon to 3 pm $474,900

227 Burgess Ave 2 pm to 4 pm $589,900

707 Glebe Road 2 pm to 4 pm $829,000

707 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $829,000

212 Glebe Rd E 1 pm to 3 pm $710,000

22311

4632 Kemp Ct 1 pm to 3 pm $625,000

5350 Fillmore Ave 2 pm to 4 pm $959,999

5350 Fillmore Ave 2 pm to 4 pm $4,300

4551 Strutfield Lane #4210 1 pm to 4 pm $235,000

22312

738 Ashton St N 1 pm to 4 pm $589,900

511 Armistead St N #102 1 pm to 3 pm $220,000

22314

1304 Roundhouse Lane #507 1 pm to 4 pm $679,950

1403 Princess St 1 pm to 4 pm $819,000

210 Oronoco St 2 pm to 4 pm $875,000

1739 Potomac Greens Dr 2 pm to 4 pm $859,000

630 Saint Asaph St 1 pm to 4 pm $714,500

815n Patrick St #301 2 pm to 4 pm $549,900

815 Patrick St N #407 2 pm to 4 pm $549,000

626 Pitt St N 1 pm to 4 pm $980,000

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

2151 Jamieson Avenue 1 pm to 4 pm $949,900

727 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,349,000

335 Patrick St 2 pm to 4 pm $630,000

103 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,075,000

711 Union St S 1 pm to 4 pm $1,535,000

604 Tivoli Passage 2 pm to 4 pm $817,500

418 Royal St S 2 pm to 4 pm $1,395,000

1424 Roundhouse Lane #85 1 pm to 3 pm $625,000

407 Fairfax St N 2 pm to 4 pm $995,000

2151 Jamieson Ave #1701/1702 1 pm to 4 pm $949,900

36 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,495,000

502 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $2,295,000

215 Oronoco St 2 pm to 4 pm $799,900

1725 Cameron St 2 pm to 4 pm $599,500

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $834,900

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $789,000

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $855,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,029,000

126 N Columbus St 1 pm to 4 pm $1,215,000

1220 Prince St 2 pm to 4 pm $1,200,000

224 Fairfax St N 1 pm to 4 pm $2,495,000

820b Washington St S #c 1 pm to 4 pm $249,990

1732 Potomac Greens Dr 1 pm to 3 pm $855,000

1600 Prince St #406 2 pm to 4 pm $374,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2623 Jefferson Dr 1 pm to 3 pm $479,900

3206 Elmwood Drive 1 pm to 3 pm $434,999

3206 Elmwood Dr 1 pm to 3 pm $434,999

22306

6904 Vantage Dr 2 pm to 4 pm $499,000

2630 Maple St E 1 pm to 4 pm $424,000

6513 Brick Hearth Ct 1 pm to 4 pm $370,000

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $799,900

7005 Brookington Ct 1 pm to 3 pm $524,900

7745 White Heron Trl Noon to 2 pm $443,950

7229 Stover Dr 1 pm to 3 pm $349,000

2303 Nordok Pl 2 pm to 4 pm $639,000

1919 Earldale Ct 2 pm to 4:30 pm $719,900

22307

6422 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $989,000

2200 Foresthill Rd 2 pm to 4 pm $1,295,000

1306 Belle View Blvd #c2 2 pm to 4 pm $264,900

7022 Quander Rd 1 pm to 4 pm $524,900

6421 16th Street 2 pm to 4 pm $625,000

6006 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,460,000

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

1262 Olde Towne Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $779,000

6511 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $469,000

6212 Randall Ct 2 pm to 4 pm $859,900

6421 16th St 2 pm to 4 pm $625,000

6410 Boulevard Vw 1 pm to 4 pm $920,000

6406 10th St 2 pm to 4 pm $875,000

6624 Boulevard Vw #b1 1 pm to 4 pm $235,000

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $454,900

22308

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $689,999

1602 Concord Pl 1 pm to 3 pm $574,900

8039 Washington Rd 2 pm to 4 pm $958,000

831 Neal Dr 2 pm to 4 pm $664,000

1797 Rampart Dr 2 pm to 4 pm $899,900

7710 Ridgecrest Dr 2:30 pm to 4:30 pm $1,599,500

9014 Vernon View Dr 2 pm to 4 pm $639,900

2601 Culpeper Rd 1 pm to 4 pm $589,900

8313 Cedardale Dr 1 pm to 4 pm $729,900

2100 Stirrup Lane 2 pm to 4 pm $735,000

8829 Camfield Ct 1 pm to 4 pm $609,000

7705 Northdown Rd 2 pm to 4 pm $2,490,000

8610 Cushman Pl 2 pm to 4 pm $785,000

8900 Camden St 1 pm to 4 pm $639,950

7812 Boulevard Dr 1 pm to 4 pm $840,000

22309

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $625,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $6,000

9441 Mount Vernon Cir 1 pm to 4 pm $929,000

8643 Woodward Ave 1:30 pm to 3 pm $897,000

8803 Black Alder Dr 2 pm to 4 pm $585,000

3011 Sevor Lane 2 pm to 4 pm $772,000

5207 Cedar Rd Noon to 3 pm $574,900

3000 Doeg Indian Ct 1 pm to 4 pm $899,000

4417 Neptune Dr 1 pm to 4 pm $739,000

3715 Riverwood Rd 1 pm to 4 pm $774,000

22310

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

6607 Dorset Dr 1 pm to 3 pm $418,000

5817 Iron Willow Ct 1 pm to 4 pm $517,000

5752 Heritage Hill Dr 2 pm to 4 pm $459,500

6119 Wellington Commons Drive 2 pm to 4 pm $435,000

5915 Brookland Rd 2 pm to 4 pm $497,000

5627 Overly Dr 1 pm to 4 pm $444,999

6119 Wellington Commons Dr 2 pm to 4 pm $435,000

5620 Overly Dr Noon to 3 pm $609,000

5955 Kathmoor Dr 1 pm to 4 pm $789,900

22311

5705 Colfax Ave 12:30 pm to 3:30 pm $614,900

22312

4416 Brookside Dr 1 pm to 4 pm $688,800

6315 Battlement Way 2 pm to 4 pm $439,000

22315

7804 Kincardine Ct 1 pm to 3 pm $619,000

5247 Ballycastle Cir Noon to 4 pm $522,000

6506 Morning Glen Ct 1 pm to 3 pm $365,000

7712 Haynes Point Way #l 1 pm to 4 pm $318,000

5976 Norham Dr 1:30 pm to 4 pm $485,000

6709 Scottswood St 1 pm to 4 pm $580,000

6824d Brindle Heath Way #246 2 pm to 4 pm $289,900

7706 Haynes Point Way #k 1 pm to 3 pm $314,900

7426 Heatherfield Lane 1 pm to 3 pm $509,999

ANNANDALE

22003

4099 Championship Ct 1 pm to 4 pm $465,000

5127 Kenside Ct 11 am to 2 pm $515,000

4628 Aspen Hill Ct 1 pm to 4 pm $609,000

4305 Americana Dr #c-101 1 pm to 4 pm $174,910

8302 Tobin Rd #23 1 pm to 4 pm $223,000

3801 Dade Drive 1 pm to 3 pm $825,000

3801 Dade Dr 1 pm to 3 pm $825,000

BURKE

22015

9635 Lincolnwood Dr 1 pm to 3 pm $689,950

9506 Shipwright Dr 2 pm to 4 pm $574,950

9915 Lakepointe Dr 1 pm to 4 pm $425,000

7111 Counter Pl 1 pm to 4 pm $625,000

9906 Rand Dr 2 pm to 4 pm $634,900

9500 Burdett Rd 1 pm to 4 pm $449,900

6113 Pueblo Ct 1 pm to 3 pm $637,499

CENTREVILLE

20120

5803 Stone Ridge Dr 1 pm to 3 pm $569,900

15538 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $619,900

15575 Pebblebrook Dr 1 pm to 4 pm $869,900

6221 Secret Hollow Lane 1 pm to 3 pm $620,000

5874 Iron Stone Ct 1 pm to 3 pm $889,000

6221 Secret Hollow Lane 1 pm to 3 pm $620,000

15430 Snowhill Lane 1 pm to 4 pm $649,000

5841 Saddle Downs Pl 1 pm to 3 pm $939,900

20121

6526 Harvest Mill Court 1 pm to 4 pm $549,000

6515 Palisades Dr 1 pm to 4 pm $430,000

6526 Harvest Mill Ct 1 pm to 4 pm $549,000

14105 Roamer Ct 1 pm to 4 pm $645,000

6873 Ridge Water Court 1 pm to 4 pm $419,900

6873 Ridge Water Ct 1 pm to 4 pm $419,900

13992 Big Yankee Lane 1 pm to 3 pm $345,000

CHANTILLY

20151

13606 Post Oak Ct 1 pm to 4 pm $745,000

20152

25917 Quinlan St 1 pm to 4 pm $649,990

25350 Justice Dr 2 pm to 4 pm $779,999

25372 Mcintyre Sq 1 pm to 4 pm $474,999

42941 Edgewater St 1:30 pm to 3:30 pm $427,500

CLIFTON

20124

7300 Blue Dan Lane 2 pm to 4 pm $1,049,900

6438 Springhouse Cir 1 pm to 4 pm $697,000

13933 Marblestone Drive 1 pm to 3 pm $670,000

13933 Marblestone Dr 1 pm to 3 pm $670,000

12810 Wyckland Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

13642 Union Village Cir Noon to 2 pm $599,900

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $905,000

DUNN LORING

22027

2231 Sandburg St 1 pm to 4 pm $1,599,000

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,095,000

FAIRFAX

22030

10617 Howerton Ave 1 pm to 4 pm $599,000

11400 Delsignore Dr 2 pm to 4 pm $580,000

9941 Great Oaks Way 1 pm to 3 pm $689,000

10317 Confederate Lane 2 pm to 4 pm $510,000

13128 Peach Leaf Pl 2 pm to 4 pm $795,000

4133 Fairfax Center Creek Dr 1 pm to 4 pm $519,990

12708 Heatherford Pl 1 pm to 1 pm $825,000

11379 Aristotle Dr #10-209 1 pm to 3 pm $354,900

10510 Cobbs Grove Lane 2 pm to 4 pm $1,275,000

22031

9718 Kingsbridge Dr #002 1 pm to 3 pm $202,500

3911 Laro Ct 1 pm to 3 pm $849,000

2941 Eskridge Rd 1 pm to 3 pm $925,000

9355 Deer Glen Ct 1 pm to 3 pm $3,400

22032

4246 Worcester Dr 1 pm to 4 pm $599,900

4246 Worcester Dr 1 pm to 4 pm $1,149,000

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $649,888

5514 Cheshire Meadows Way 2 pm to 4 pm $399,900

5131 Pumphrey Dr 2 pm to 4 pm $569,900

4771 Farndon Ct 1 pm to 3 pm $659,500

22033

4306 Mystic Way 1 pm to 4 pm $538,900

4131 Brookgreen Dr Noon to 2 pm $600,000

3751 Center Way 1:30 pm to 3:30 pm $775,000

12705 Fair Crest Ct #59-303 1 pm to 4 pm $317,000

4039 Lake Glen Rd Noon to 3 pm $524,999

4019 Rosemeade Drive 1 pm to 4 pm $559,900

12150 Penderview Ter #1328 1 pm to 3 pm $279,500

4019 Rosemeade Dr 1 pm to 4 pm $559,900

3997 Troon Ct 1 pm to 4 pm $599,950

FAIRFAX STATION

22039

9405 Braymore Cir 1 pm to 3 pm $829,900

11102 Devereux Station Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

6910 Winners Circle 12:30 pm to 4 pm $749,000

6205 Halley Commons Ct 1 pm to 3 pm $945,000

6910 Winners Cir 12:30 pm to 4 pm $749,000

FALLS CHURCH

22041

3701 South George Mason Dr ## 2505n 2 pm to 4 pm $319,000

5501 Seminary Rd #2504s 1 pm to 4 pm $344,990

22042

3301 Slade Run Dr 1 pm to 3:30 pm $1,147,800

3412 Annandale Rd 2 pm to 4 pm $1,129,000

7020 Lee Park Ct 2 pm to 4 pm $549,000

6842 Westmoreland Rd 2 pm to 4 pm $509,000

3314 Rose Lane 2 pm to 4 pm $650,000

6566 Snowbell Lane 1 pm to 4 pm $639,950

3447 Upside Ct 1 pm to 4 pm $529,900

6905 Kenfig Dr 1 pm to 3 pm $419,000

22043

2300 Pimmit Dr #509 2 pm to 4 pm $265,000

1916 Storm Dr Noon to 2 pm $1,400,000

Fisher Ct 1 pm to 3 pm $1,099,900

7529 Lisle Ave Noon to 4 pm $649,900

7731 Marthas Lane 1 pm to 4 pm $624,000

6688 Midhill Pl 1 pm to 3 pm $725,000

7731 Marthas Lane 1 pm to 4 pm $624,000

22044

6167 Glen Eagles Ct 3 pm to 5 pm $419,500

3144 Valley Lane 1 pm to 4 pm $699,999

3243 Valley Lane 1 pm to 3 pm $809,000

3345 Sleepy Hollow Rd 2 pm to 4 pm $849,900

6509 Waterway Dr 1 pm to 3 pm $1,299,000

22046

513w. Broad St #607 2 pm to 4 pm $749,900

1303 Tracy Pl 2 pm to 4 pm $925,000

502 Broad St W #218 1 pm to 3 pm $819,900

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,129,000

103 George Mason Road W 2 pm to 4 pm $1,129,000

GREAT FALLS

22066

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

914 Leigh Mill Rd 3 pm to 5 pm $1,199,990

700 Miller Ave 1 pm to 3 pm $1,850,000

700 Miller Ave 1 pm to 3 pm $9,250

1052 Hanchel Ter 1 pm to 3 pm $1,598,700

9222 Sterling Montague Dr 2 pm to 4 pm $1,249,000

10431 New Ascot Dr 2 pm to 4 pm $2,999,000

447 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $1,542,000

835 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

10718 Wynkoop Dr 2 pm to 4 pm $1,149,999

1064 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $699,000

680 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $2,295,000

HERNDON

20170

655 Eric Ct 2 pm to 4 pm $475,000

1517 Meadow Chase Dr 1 pm to 4 pm $675,000

963 Branch Dr 1 pm to 3 pm $359,900

756 Barbaralynn Pl 1 pm to 4 pm $435,000

20171

2902 Blue Robin Ct 2 pm to 4 pm $699,900

3228 Tayloe Ct 1 pm to 4 pm $377,900

3218 Kinross Cir 11 am to 1 pm $575,000

12670 Still Pond Lane 1 pm to 4 pm $650,000

LORTON

22079

9290 Cardinal Forest Lane #301 1 pm to 4 pm $239,000

8808 Telegraph Crossing Ct 2 pm to 4 pm $718,000

8503 Bertsky Lane 1 pm to 3 pm $474,900

9507 Peniwill Dr 1 pm to 3 pm $1,350,000

8915 Yellow Daisy Pl 1 pm to 4 pm $610,000

9272c Cardinal Forest Lane #301 2 pm to 4 pm $229,950

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

9255 Cardinal Forest Lane #201 1 pm to 3 pm $210,000

MCLEAN

22101

6916 Mclean Park Manor Ct 1 pm to 4 pm $799,500

1214 Colonial Rd 1 pm to 4 pm $895,000

6314 Hunting Ridge Lane 2 pm to 4 pm $1,399,000

6808 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $1,368,000

6797 Father John Ct 11 am to 1:30 pm $1,495,000

1317 Ozkan St 1 pm to 4 pm $1,185,000

7022 Hector Rd 2 pm to 4 pm $859,000

1333 Lawson Lane 1 pm to 4 pm $940,000

1333 Lawson Lane 1 pm to 4 pm $3,400

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

6616 Jill Ct 1 pm to 3 pm $1,360,000

6663 Madison Mclean Dr 1 pm to 3 pm $919,000

7326 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $999,000

7009 Green Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,549,000

6020 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $2,650,000

6806 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $4,375,000

6608 Jerry Pl 1 pm to 4 pm $765,000

1702 Chesterbrook Vale Ct 1 pm to 4 pm $1,375,000

6932 Espey Lane 1 pm to 3 pm $2,199,000

1504 Dewberry Ct 2 pm to 4 pm $2,050,000

22102

1051 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,795,000

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

7827 Langley Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

845 Canal Dr 2 pm to 4 pm $1,999,000

8702 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,695,000

8104 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,239,900

8300 Weller Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,245,000

OAKTON

22124

11110 Stuart Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,398,000

2951 Oakborough Sq 1 pm to 4 pm $582,500

11416 Green Moor Lane 2 pm to 4 pm $1,135,000

10208b Ashbrooke Ct #18 3 pm to 5 pm $285,000

11416 Green Moor Lane 2 pm to 4 pm $1,135,000

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $224,900

RESTON

20190

12001 Market St #332 1 pm to 3 pm $365,000

11800 Sunset Hills Rd #217 1 pm to 3 pm $370,000

11990 Market St #405 1 pm to 3 pm $724,900

12074 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $874,990

1851 Stratford Park Pl #309 1 pm to 3 pm $370,000

12000 Market St #202 2 pm to 4 pm $589,990

1536 Park Glen Ct 1 pm to 4 pm $455,000

12024 Taliesin Pl #26 1 pm to 4 pm $315,000

11522 Links Dr 1 pm to 4 pm $529,900

1423 Aldenham Lane 2 pm to 4 pm $750,000

1536 Park Glen Court 1 pm to 4 pm $455,000

20191

2122 Green Watch Way #201 1 pm to 4 pm $275,000

2166 Whisperwood Glen Lane 1 pm to 4 pm $389,000

1942 Lakeport Way 2 pm to 4 pm $635,000

11714 Decade Ct 1 pm to 4 pm $439,000

2441 Freetown Drive 1 pm to 3 pm $649,000

11408 Tanbark Dr Noon to 3 pm $649,500

2441 Freetown Dr 1 pm to 3 pm $649,000

2100 Green Watch Way #201 1 pm to 4 pm $319,900

20194

1534 Church Hill Pl 1 pm to 4 pm $419,900

11943 Hollowwind Ct 1 pm to 4 pm $359,900

11707 Summerchase Circle 1 pm to 3 pm $279,900

11707b Summerchase Cir #1707-B 1 pm to 3 pm $279,900

11206 Bradbury Lane 1 pm to 4 pm $750,000

SPRINGFIELD

22150

6613 Buckskin St 1 pm to 4 pm $449,900

5942 Jennings Lane 1 pm to 4 pm $569,000

6105 Augusta Dr 1 pm to 4 pm $519,900

22151

7409 Jervis St 2 pm to 4 pm $465,000

7503 Axton St 1 pm to 4 pm $540,000

7422 Dunston St 1 pm to 4 pm $498,000

7005 Leesville Blvd 2 pm to 4 pm $389,999

5204 Lonsdale Dr 11 am to 3 pm $419,900

22152

7821 Wintercress Lane 1 pm to 4 pm $504,900

6406 Chaney Ct 2 pm to 4 pm $379,900

7100 Danford Pl 2 pm to 4 pm $575,000

7704 Gromwell Ct 1 pm to 4 pm $489,000

7702 Lexton Pl #e 1 pm to 4 pm $275,000

8020 Tanworth Ct 1 pm to 3 pm $489,999

8547 Barrington Ct #920 1 pm to 3 pm $259,500

7037 Solomon Seal Ct 2 pm to 3 pm $460,000

22153

8020 Pohick Rd 2 pm to 4 pm $929,990

7414 Spring Tree Dr 2 pm to 4 pm $399,995

7414 Spring Tree Dr 2 pm to 4 pm $2,300

7320 Spring View Ct 2 pm to 4 pm $450,000

7554 Glen Pointe Ct 1 pm to 4 pm $1,085,000

9100 Donna Dean Dr 1 pm to 4 pm $569,900

VIENNA

22180

2820 Andiron Lane Noon to 3 pm $519,000

918 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,475,000

902 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,695,000

916 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,545,000

504 Kingsley Rd SW 1 pm to 3 pm $1,499,900

910 Meadow Lane SW 2 pm to 4 pm $685,000

104 Yeonas Dr SE 1 pm to 3 pm $1,398,500

105 Saint Andrews Dr NE 2 pm to 4 pm $1,675,000

513 Creek Crossing Rd NE 2 pm to 4 pm $849,800

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,699,900

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,499,999

22181

2547 Five Oaks Rd 2 pm to 4 pm $1,245,000

9944 Lawyers Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

2405 Lakevale Dr 1 pm to 4 pm $749,999

2760 Oakton Plantation Lane 1 pm to 4 pm $950,000

10717 Meadowood Dr 2 pm to 4 pm $999,900

9900 Longford Ct 1 pm to 4 pm $515,000

2551 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $815,000

9905 Corsica St 1 pm to 4 pm $775,000

22182

1406 Southwind Ct 1 pm to 4 pm $949,999

1808 Abbey Glen Ct 1 pm to 3 pm $1,165,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,559,900

2317 Sawtooth Oak Ct 2 pm to 4 pm $899,000

9915 Meadowlark Rd 1 pm to 4 pm $914,900

9631 Maymont Dr 2 pm to 4 pm $2,099,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

2960 Revere St 1 pm to 4 pm $405,000

CATLETT

20119

10693 Brent Town Rd 1 pm to 4 pm $405,000

4720 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $360,000

MARKHAM

22643

12076 Leeds Chapel Lane 12:30 pm to 4 pm $1,100,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $925,000

WARRENTON

20186

7496 Edgehill Dr 1 pm to 4 pm $420,000

173b Fairfield Dr 1 pm to 4 pm $196,500

7511 Black Snake Lane 2 pm to 4 pm $584,000

353 Cannon Way 1 pm to 3 pm $479,900

20187

5851 Old Dominion Ct 1 pm to 4 pm $745,000

7163 Spotsylvania St 1 pm to 4 pm $399,977

8793 Green Rd 1 pm to 5 pm $765,000

7126 Friendly Pl 1 pm to 3:30 pm $459,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

39984 Braddock Rd Noon to 3 pm $1,749,000

25780 Racing Sun Dr 2 pm to 5 pm $715,000

25322 Trumpet Vine Ter 2 pm to 5 pm $397,999

41919 Beryl Ter 1 pm to 4 pm $449,500

24280 Longshadow Lane 2 pm to 4 pm $747,000

24643 Clock Tower Sq 2 pm to 4 pm $445,000

ASHBURN

20147

20780 Apollo Ter 1 pm to 4 pm $389,777

20582 Rosewood Manor Sq 1 pm to 4 pm $509,000

44573 Yarmouth Dr 1 pm to 4 pm $750,000

20726 Crescent Pointe Pl 12:30 pm to 3 pm $599,000

44308 Panther Ridge Dr Noon to 2 pm $569,000

20385 Savin Hill Dr 1 pm to 4 pm $825,000

43647 Cypress Village Dr 1 pm to 4 pm $870,000

43956 Bonlee Sq 2 pm to 4 pm $395,000

44947 Bourne Ter 2 pm to 4 pm $375,000

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to Noon $274,000

20365 Mount Pleasant Ter 1 pm to 4 pm $432,000

20145 Black Diamond Pl 1 pm to 4 pm $1,375,000

20505 Little Creek Ter #306 1 pm to 4 pm $400,000

20660 Smollet Ter 2 pm to 4 pm $2,300

20148

22644 Amberjack Sq Noon to 3 pm $480,000

43071 Old Ryan Rd 1 pm to 4 pm $794,888

42588 Cardinal Trace Ter 1 pm to 3 pm $364,000

23509 Epperson Sq 1 pm to 4 pm $2,950

42594 Magellan Sq 2 pm to 4 pm $409,900

42573 Regal Wood Dr 1 pm to 4 pm $675,000

42594 Magellan Square 2 pm to 4 pm $409,900

23290 Evening Primrose Sq 2 pm to 4 pm $620,000

43156 Whelplehill Ter 2 pm to 5 pm $467,000

BROADLANDS

21571 Awbrey Pl 1 pm to 3 pm $650,000

HAMILTON

20158

16083 Sainte Marie Ct 1 pm to 3 pm $949,900

LEESBURG

20175

415 Clagett St SW 1 pm to 4 pm $499,990

208 Loudoun St SW 1 pm to 4 pm $510,000

17674 Tobermory Pl 1 pm to 3 pm $959,900

807 Gunpowder Ct SE 1 pm to 4 pm $625,000

23270 Steger Pl 2 pm to 4 pm $1,124,000

20719 Evergreen Mills Rd Noon to 3 pm $650,000

20176

18275 Glen Oak Way 1 pm to 3 pm $899,000

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

16730 Whirlaway Ct 2 pm to 4 pm $1,799,999

308 Oakcrest Manor Dr NE 1 pm to 4 pm $560,000

18423 Montview Sq Noon to 3 pm $409,900

18528 Perdido Bay Ter 1 pm to 4 pm $574,900

43490 Castle Harbour Ter 1 pm to 4 pm $624,900

821 Bow Lake Pl NE 1 pm to 4 pm $599,900

43062 Sherbrooke Ter 1 pm to 4 pm $379,990

1613 Chickasaw Pl NE 1 pm to 3 pm $610,000

588 Tuliptree Sq NE 1 pm to 4 pm $372,500

LOVETTSVILLE

20180

12822 Booth Rd 1 pm to 3 pm $629,000

40777 Lovettsville Rd 1 pm to 3 pm $285,000

MIDDLEBURG

20117

23375 Potts Mill Rd 1 pm to 3 pm $649,500

23517 Parsons Rd Noon to 3 pm $1,100,000

PURCELLVILLE

20132

18912 Black Oak Rd 1 pm to 4 pm $599,900

824 Candleridge Ct 1:30 pm to 3:30 pm $549,850

13452 Harpers Ferry Rd 11 am to 1 pm $1,700,000

19071 Silcott Springs Rd 1 pm to 3 pm $785,000

ROUND HILL

20141

4 Clara Mae 2 pm to 4 pm $649,800

STERLING

20164

21059 View Glass Ter 1 pm to 4 pm $395,000

46701 Bullfinch Sq 1 pm to 3 pm $400,000

114 Caragana Ct Noon to 4 pm $519,900

1309 Beech Rd Noon to 2 pm $425,000

512 Sugarland Run Dr 1 pm to 3 pm $420,000

21156 Twinridge Sq Noon to 3 pm $390,000

405 Poplar Rd 1 pm to 4 pm $369,990

227 N. Cameron Ct Noon to 2 pm $449,900

20165

20745 Royal Palace Sq #313 1 pm to 4 pm $370,000

20645 Mint Springs Ct 1 pm to 4 pm $555,000

47760 Allegheny Cir 1 pm to 4 pm $635,000

20258 Island View Ct 1 pm to 4 pm $905,000

114 Country Rd 1 pm to 4 pm $524,900

20784 Dockside Ter 1 pm to 4 pm $434,900

47753 Rafter Ct 2 pm to 4 pm $695,000

21239 Ravenwood Ct 2 pm to 4 pm $785,000

20166

24612 Malibu Ter 2 pm to 5 pm $559,999

24475 Laurel Thicket Ter 1 pm to 3 pm $399,990

21715 Indian Summer Ter 1 pm to 4 pm $394,900

21947 Thompson Sq 1 pm to 3 pm $395,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10523 Bittersweet Lane 1 pm to 4 pm $485,000

8601 Changing Leaf Terrace 2 pm to 4 pm $609,000

13065 Ormond Dr 1 pm to 3 pm $459,900

8601 Changing Leaf Ter 2 pm to 4 pm $609,000

10233 Moss Tower Pl 1 pm to 4 pm $545,000

8855 Howland Pl 1 pm to 4 pm $359,000

DUMFRIES

22025

4006 Buckingham Ct 2 pm to 4 pm $350,000

5241 Spring Branch Blvd 2 pm to 4 pm $324,900

3754 Blowing Leaf Pl 1 pm to 4:30 pm $479,950

3614 Secret Grove Ct Noon to 3 pm $410,000

5209 Spring Branch Blvd 1 pm to 4 pm $293,000

22026

3328 Tony Ct 1 pm to 4 pm $424,900

GAINESVILLE

20155

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4:30 pm $1,345,000

8100 Cerromar Way Noon to 4 pm $384,000

7016 Trek Way 2 pm to 4 pm $349,900

14004 Virginia Cedar Ct 1 pm to 4 pm $800,000

7049 Kona Dr 2 pm to 4 pm $370,000

13274 Fieldstone Way 1 pm to 3 pm $549,900

14328 Meagan Loop 1 pm to 4 pm $645,000

8927 Screech Owl Ct Noon to 3 pm $439,900

13980 Gary Fisher Trl Noon to 3 pm $354,900

8377 Pedigrue Ct Noon to 3 pm $845,900

HAYMARKET

20169

15072 Valhalla Ct 1 pm to 4 pm $779,900

5810 Cranswick Ct 1 pm to 3 pm $605,000

3921 Clifton Manor Pl 1 pm to 4 pm $740,000

15301 Turning Leaf Pl 1 pm to 4 pm $699,900

15818 Stokes Lane 1 pm to 4 pm $474,990

6210 Conklin Way 2 pm to 4 pm $399,000

14150 Harclief Ct 1 pm to 4 pm $779,900

15848 Mackenzie Manor Dr Noon to 2 pm $399,900

3501 Woolman Dr 1 pm to 3 pm $699,900

4300 Chimneys West Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

5833 Brandon Hill Loop 1 pm to 4 pm $789,900

6653 Bartrams Forest Lane 1 pm to 3 pm $534,900

MANASSAS

20109

9526 Bonair Dr Noon to 3 pm $394,900

20110

8928 Virginia Ave 1 pm to 4 pm $344,999

8355 Gaither St 1 pm to 4 pm $524,750

8526 Cavalry Lane 1 pm to 4 pm $369,000

9660 Bruce Ct 1 pm to 4 pm $399,900

10343 Cabin Ridge Ct 1 pm to 4 pm $459,900

9806 Hutchison Lane 2 pm to 4 pm $375,000

20111

6490 Mckee Way 1 pm to 3 pm $539,750

8016 Folkstone Rd 2 pm to 4 pm $449,900

9879 Hemlock Hills Ct 2 pm to 4 pm $534,990

6032 Lady Slipper Lane Noon to 2 pm $739,900

8101 Maplewood Dr 1 pm to 3 pm $380,000

8143 Honey Bee Way 3 pm to 5 pm $394,900

7816 Amherst Dr 1:30 pm to 4 pm $350,000

8126 Cello Way Noon to 4 pm $359,500

20112

11605 Kimberly St 11 am to 2 pm $405,000

14016 Baneberry Cir 1 pm to 4 pm $560,000

MANASSAS PARK

20111

124 Pierce St 1 pm to 4 pm $269,000

8634 Madera Ct 1 pm to 4 pm $145,000

8021 Rugby Rd 2 pm to 4 pm $429,900

NOKESVILLE

20181

14570 Leary St 1 pm to 4 pm $364,900

13920 Dave Dr 1 pm to 4 pm $508,000

WOODBRIDGE

22191

16702 Shackleford Way 1 pm to 3 pm $424,999

13937 Hollow Wind Way #101 2 pm to 4 pm $320,000

16359 Topsail Lane 2 pm to 4 pm $525,000

710 Vestal St 1 pm to 3 pm $439,999

500 Belmont Bay Dr #407 1 pm to 3 pm $334,900

16848 Nuttal Oak Pl 2 pm to 4 pm $290,000

2917 Truffle Oak Pl 1 pm to 4 pm $272,998

22192

12084 Winona Dr Noon to 2 pm $325,000

3814 Ogilvie Ct 1 pm to 4 pm $319,950

12612 Aubrey Glen Ter 1 pm to 3 pm $524,900

3188 Rivanna Ct 1 pm to 4 pm $514,900

4022 Chetham Way 1 pm to 4 pm $240,000

12809 Cara Dr Noon to 2 pm $1,575

2951 Lexington Ct 1 pm to 4 pm $264,999

12315 Antietam Rd 1 pm to 4 pm $289,900

12312 Wadsworth Way #12312 1 pm to 4 pm $189,500

13008 Cordelia Ct 1 pm to 4 pm $304,000

22193

5307 Saphire Ct Noon to 3 pm $319,999

6140 Andrus Dr 1 pm to 4 pm $749,900

13013 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 3 pm $474,000

14924 Spriggs Tree Lane 1 pm to 4 pm $635,000

4201 Divided Sky Ct Noon to 4 pm $589,000

14509 Dundee Ct S 1 pm to 4 pm $349,999

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $469,900

4081 Cardinal Crest Dr Noon to 2 pm $464,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

22 Sharp Rock Rd Noon to 3 pm $594,900

WASHINGTON

22747

263 Tiger Valley Rd 1 pm to 4 pm $449,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

109 Camp Geary Lane 1 pm to 4 pm $614,240

1119 Columbus Dr 1:30 pm to 3:30 pm $310,000

114 Hope Rd 1 pm to 4 pm $285,000

83 Tavern Rd 1 pm to 4 pm $389,990

74 Midway Rd Noon to 4 pm $349,900

102 Hemlock Dr Noon to 3 pm $269,999

17 Forge Mill Rd 1 pm to 4 pm $354,000

110 Healy Ct 1 pm to 3 pm $225,000

22556

42 Dittmann Way 1 pm to 4 pm $719,900

309 Oakridge Dr 11 am to 1 pm $265,000

49 Saint Roberts Dr 1 pm to 4 pm $370,000

102 Short Branch Rd 2 pm to 4 pm $324,500

5 Tyll Ct 2 pm to 4 pm $389,000

19 Saint Charles Ct 1 pm to 3 pm $459,900

60 Innsbrook Ct Noon to 4 pm $719,000