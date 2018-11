Here’s a list of open houses taking place Nov. 3-4 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

307b Monterey Avenue 1 pm to 3 pm $1,125,000

1914 Sleepy Hollow Lane 2 pm to 4 pm $639,900

805 Coxswain Way 2 pm to 4 pm $339,900

504 Kansala Dr 1 pm to 3 pm $655,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

2040 Puritan Ter 4 pm to 6 pm $395,000

940 Astern Way #310 Noon to 2 pm $385,000

929 Coachway 2 pm to 4 pm $775,000

1914 Sleepy Hollow Lane 2 pm to 4 pm $639,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

805 Coxswain Way #202 2 pm to 4 pm $339,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

929 Coachway 2 pm to 4 pm $775,000

307b Monterey Ave 1 pm to 3 pm $1,125,000

1705 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $499,000

21403

3116 Ervin Court 11 am to 1 pm $535,000

512 6th Street 2 pm to 4 pm $1,179,000

430 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $585,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $475,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

530 Second St 10 am to 12:30 pm $1,585,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $573,344

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

530 Second St 10 am to 12:30 pm $1,584,000

21409

1641 Colbert Rd Noon to 2 pm $489,900

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,425,000

240 Old Mill Bottom Rd S 1 pm to 3 pm $865,000

ARNOLD

21012

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $724,999

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $574,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $599,990

957 Arundel Dr Noon to 2 pm $833,338

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

957 Arundel Dr Noon to 2 pm $833,338

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $724,999

CHURCHTON

20733

5645 Battee Dr 11 am to 2 pm $349,900

5510 Deale Churchton Rd Noon to 3 pm $249,900

CROFTON

21114

2410 Goldenrain Ct Noon to 3 pm $620,000

1315 Iron Oak Cv Noon to 5 pm $464,990

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $424,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

1315 Iron Oak Cv Noon to 5 pm $464,990

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $424,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

CROWNSVILLE

21032

1119 Valentine Creek Drive 1 pm to 4 pm $459,900

1218 Severnview Dr 1 pm to 3 pm $799,990

1119 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $459,900

DEALE

20751

5931 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $449,900

EDGEWATER

21037

3165 Rolling Road 11 am to 2 pm $999,900

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $449,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $399,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $414,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $409,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $394,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $396,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $418,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $444,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $444,990

319 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $453,990

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

3165 Rolling Rd 11 am to 2 pm $999,900

GAMBRILLS

21054

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

2604 Chapel Lake Drive 1 pm to 3 pm $270,000

2606 Chapel Lake Dr #206 1 pm to 3 pm $229,900

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $460,000

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

2604 Chapel Lake Dr #312 1 pm to 3 pm $270,000

GLEN BURNIE

21060

937 Still Pond Drive Noon to 2 pm $475,000

8119 Hickory Hollow Dr 11 am to 1 pm $349,900

7579 Stonehouse Run Dr Noon to 2 pm $339,900

521 Marley Neck Blvd Noon to Noon $389,900

21061

1324 Ray Lane Noon to 2:30 pm $331,500

102 Huntington Ct Noon to 2 pm $435,000

226 Saint James Dr 11 am to 1 pm $279,999

7737 Cohansey Trail Dr Noon to 5 pm $325,000

7725 Cohansey Trail Dr 1 pm to 4 pm $299,990

HANOVER

21076

7244 Wright Rd 1 pm to 4 pm $538,205

7249 Wright Rd 1 pm to 4 pm $536,900

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $456,707

8204 Meadowood Dr 11:30 am to 4 pm $649,990

7728 Cresap Lane 11:30 am to 4 pm $436,990

2112 Nottoway Dr 11:30 am to 4 pm $589,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $482,477

8239 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4:30 pm $470,095

LAUREL

20723

10546 Stansfield Rd 1 pm to 3 pm $550,000

9402 N Laurel Rd 2 pm to 3 pm $349,900

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

9319 Sydney Way 1 pm to 4 pm $537,990

9326 Sydney Way 1 pm to 4 pm $559,990

10546 Stansfield Rd 1 pm to 3 pm $550,000

20724

229 Marganza S 1 pm to 4 pm $325,000

229 Marganza S 1 pm to 4 pm $325,000

LINTHICUM

21090

307 Ardmore Road 1 pm to 3 pm $315,000

LOTHIAN

20711

5706 Courtney Dr 1 pm to 3 pm $685,000

MILLERSVILLE

21108

405 Francis Ct 11 am to 5 pm $579,990

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $399,900

320 Pecan Ct 1 pm to 3 pm $725,000

8007 Horicon Point Dr Noon to 2 pm $655,000

ODENTON

21113

282 Saint Michaels Cir 1 pm to 3 pm $315,000

704 Rock Elm Ct Noon to 2 pm $439,900

359 Chessington Dr Noon to 2 pm $315,000

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

326 Mount Vernon Ave 11 am to 4 pm $375,496

312 Mount Vernon Ave 11 am to 4 pm $365,696

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $609,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $559,990

246 Kirbys Landing Ct 1 pm to 3 pm $297,000

2400 Chestnut Terrace Ct #102 1 pm to 3 pm $248,900

3091 Spring Peeper Ct Noon to 5 pm $599,990

939 Arkblack Ter 11 am to 1 pm $375,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $624,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $699,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $674,990

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

2717 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1425 Two Rivers Blvd Noon to 5 pm $659,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $609,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $559,990

3091 Spring Peeper Ct Noon to 5 pm $599,990

PASADENA

21122

7931 Elizabeth Rd 1 pm to 3 pm $329,999

1182 Annis Squam Harbour 10 am to Noon $234,500

213 Meadow Rd 2 pm to 4 pm $399,900

8488 Laurel Rd Noon to 4 pm $349,900

302 Black Sky Lane 11 am to 4 pm $419,000

8340 Daydream Crescent Noon to 4 pm $449,990

228 Harlem Rd Noon to 3:30 pm $570,000

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

916 11th St Noon to 3:30 pm $288,000

7955 Meridian Dr Noon to 5 pm $550,490

7953 Meridian Dr Noon to 5 pm $459,990

RIVA

21140

6 Butternut Rd Noon to 3 pm $415,000

SEVERN

21144

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $538,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1884 Alderney Ct 11 am to 1 pm $349,900

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $538,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

SEVERNA PARK

21146

282 Berkeley Dr Noon to 3 pm $385,000

504 Pinefield Drive 2 pm to 4 pm $775,000

36 Hatton Drive 1 pm to 3 pm $745,000

504 Pinefield Dr 2 pm to 4 pm $775,000

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $359,000

WEST RIVER

20778

819 Elm Dr Noon to 2 pm $530,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13916 Ensign Noon to 3 pm $449,900

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct 1 pm to 4 pm $549,900

HUNTINGTOWN

20639

1175 Dorado Drive 11 am to 2 pm $529,900

3277 Marbey Dr 11 am to 2 pm $529,900

3268 Maywood Ct 11 am to 2 pm $529,900

LUSBY

20657

1946 Foxwood Lane Lane Noon to 3 pm $355,900

NORTH BEACH

20714

811 Birch Ave 1 pm to 3 pm $399,900

811 Birch Ave 1 pm to 3 pm $1,975

SOLOMONS

20688

13461 Lore Pines Lane 1 pm to 3 pm $569,000

14270 Solomons Island Rd 1 pm to 4 pm $999,999

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14407 Claggett Run Rd Noon to 4 pm $530,000

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $524,900

LA PLATA

20646

237 Buckeye Cir 1 pm to 4 pm $284,900

WALDORF

20601

3441 Cherrywood Pl 2 pm to 4 pm $725,000

9745 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $309,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $312,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $312,990

12717 Bar Oak Dr Noon to 3 pm $269,000

2953 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $338,070

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

3441 Cherrywood Pl 2 pm to 4 pm $725,000

2463 Shawnee Lane Noon to 3 pm $299,900

20602

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $317,990

4852 Olympia Pl Noon to 2 pm $1,900

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $389,990

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $429,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1203 Tide Lock St Noon to 5 pm $347,990

509 Martins Creek Dr Noon to 5 pm $429,990

704 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $419,990

802 Central Ave Noon to 5 pm $414,990

507 Martins Creek Dr Noon to 5 pm $436,990

1205 Tide Lock St Noon to 5 pm $374,990

706 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $405,990

216 Maple Ave 11 am to 1 pm $220,000

703 Pottersfield Ct Noon to 5 pm $405,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $399,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $464,280

FREDERICK

21701

1813 Sebastian Blvd 1 pm to 3 pm $279,900

125 E 3rd St 11 am to 1 pm $459,999

125 E 3rd St 11 am to 1 pm $459,999

21702

7911 Opossumtown Pike Noon to 2 pm $399,000

8408 Edgewood Church Rd 11 am to 2 pm $575,000

238 Shannonbrook Lane 1 pm to 3 pm $299,990

7000 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $435,000

1767 Stonehaven Lane 11 am to 1 pm $259,000

1005 Bexhill Dr 2 pm to 4 pm $365,000

2008 Sumner Dr 11 am to 3 pm $262,500

8408 Edgewood Church Rd 11 am to 2 pm $575,000

238 Shannonbrook Lane 1 pm to 3 pm $299,990

21703

6454 Alan Linton Blvd E Noon to 3 pm $289,500

553 Ellison Ct 1 pm to 3 pm $265,000

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

5527 Upper Mill Ter N 2 pm to 4 pm $299,000

21704

5828 Shepherd Dr 1 pm to 3 pm $469,999

IJAMSVILLE

21754

5222 Muirfield Dr Noon to 2 pm $975,000

5920 Duvel St 3 pm to 5 pm $565,000

MIDDLETOWN

21769

107 Jefferson St Noon to 2 pm $299,900

107 Jefferson St Noon to 2 pm $299,900

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

MOUNT AIRY

21771

12605 Moxley Crest Dr 1 pm to 3 pm $369,000

12403 Hill Ct Noon to 2 pm $549,900

14121 Harrisville Rd Noon to 3 pm $365,000

4121 Larson Lane 1 pm to 3 pm $525,000

NEW MARKET

21774

6950 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,000

11026 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $519,500

6840 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $516,840

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $476,840

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

6215 Bridget Way 1 pm to 5 pm $949,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

COLUMBIA

21044

6760 Greatnews Lane 1 pm to 3 pm $315,000

21045

5607 Lightspun Lane 1 pm to 4 pm $450,000

7323 Kerry Hill Court Noon to 2 pm $283,000

5607 Lightspun Lane 1 pm to 4 pm $450,000

6819 Grimes Golden Ct 1 pm to 3 pm $475,000

7323 Kerry Hill Ct Noon to 2 pm $283,000

21046

7520 Indian Pipe Ct 1:30 pm to 3:30 pm $624,500

7520 Indian Pipe Ct 1:30 pm to 3:30 pm $624,500

ELKRIDGE

21075

6408 Ivy Spring Rd 1 pm to 3 pm $500,000

ELLICOTT CITY

21042

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $989,990

2734 Vardon Lane Noon to 5 pm $699,990

2703 Vardon Lane Noon to 5 pm $693,649

2720 Vardon Lane Noon to 5 pm $624,990

2751 Vardon Lane Noon to 5 pm $699,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $824,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $874,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $989,990

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $945,000

21043

6328 Woodchase Ct Noon to 2 pm $485,000

10078 Old Fredrick Rd SE #10078 Noon to 3 pm $599,990

4509 Doncaster Drive 1 pm to 3 pm $674,900

7747 Rockburn Dr 1 pm to 3 pm $589,900

3749 Church Rd 4 pm to 6 pm $855,000

9819 Soapstone Trl #04 11:30 am to 4 pm $789,990

9819 Soapstone Trl #01 11:30 am to 4 pm $744,990

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4 pm $779,990

9819 Soapstone Trl #03 11:30 am to 4 pm $774,990

4509 Doncaster Dr 1 pm to 3 pm $674,900

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

HIGHLAND

20777

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

12406 All Daughters Lane Noon to 5 pm $999,990

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

12406 All Daughters Lane Noon to 5 pm $999,990

JESSUP

20794

10139 Winterbrook Lane Noon to 3 pm $499,000

SAVAGE

20763

8392 Savage Guilford Rd 1 pm to 3 pm $289,900

WOODBINE

21797

7704 Woodbine Rd 2 pm to 4 pm $384,900

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,150,000

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,150,000

7500 Woodmont Ave #s622 1 pm to 3 pm $729,000

4801 Fairmont Ave #812 1 pm to 3 pm $359,900

4915 Hampden Lane #208 1 pm to 4 pm $524,990

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,629,990

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,999,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,575,000

20816

5703 Gloster Rd 1 pm to 4 pm $999,000

6017 Woodacres Dr 1 pm to 4 pm $924,900

20817

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,299,999

BROOKEVILLE

20833

200 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

3423 Gregg Rd 1 pm to 3 pm $675,000

200 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

23129 Yellowwood Dr 2 pm to 4 pm $485,000

165 Green Poplar Loop Noon to 4 pm $451,990

143 Green Poplar Loop Noon to 4 pm $419,990

GAITHERSBURG

20878

701 Curry Ford Lane 2 pm to 4 pm $414,900

110 Chevy Chase St #103 1 pm to 4 pm $389,900

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

20017 Mattingly Ter Noon to 4 pm $390,000

19911 Spur Hill Dr 1 pm to 4 pm $284,900

7512 Boxberry Ter 2 pm to 4 pm $499,000

20882

23306 Woodfield Road 1 pm to 3 pm $350,000

23306 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $350,000

20886

9530 Briar Glenn Way 1 pm to 3 pm $365,000

9530 Briar Glenn Way 1 pm to 3 pm $365,000

GERMANTOWN

20874

13020 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $536,445

13020 Wallich Way 11 am to 5:30 pm $536,445

20406 Shore Harbour Dr #4-J 1 pm to 3 pm $219,900

20876

19601 Gunners Branch Rd #1-0123 1 pm to 3 pm $164,900

12200 Milestone Manor Lane 2 pm to 5 pm $515,000

19601 Gunners Branch Road 1 pm to 3 pm $164,900

11509 Aldburg Way 1 pm to 3 pm $294,990

20878

19229 Golden Meadow Dr 1 pm to 3 pm $469,900

HYATTSVILLE

20781

5725 Lustine St 11:30 am to 3 pm $405,000

20782

4808 Crest View Dr #104d Noon to 4 pm $389,990

20783

1800 Drexel St #108 3 pm to 5 pm $59,900

20785

1907 Dutch Village Dr #i-233 11 am to 1 pm $115,000

KENSINGTON

20895

4012 Decatur Ave 2 pm to 4 pm $449,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18619 Pier Point Place 1 pm to 4 pm $265,900

18619 Pier Point Pl 1 pm to 4 pm $265,900

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $925,000

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $925,000

POTOMAC

20854

8612 Tuckerman Lane 1 pm to 3 pm $699,000

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $709,000

10969 Deborah Dr 1 pm to 3 pm $579,000

ROCKVILLE

20850

10318 Nolan Drive 1:30 pm to 4 pm $499,999

768 Azalea Dr #14 1 pm to 4 pm $295,000

10318 Nolan Dr 1:30 pm to 4 pm $499,999

768 Azalea Drive 1 pm to 4 pm $295,000

1016 Grand Champion Dr N Noon to 2 pm $650,000

20851

2013 Rockland Ave 1 pm to 4 pm $429,000

20852

6009 Roseland Dr 4 pm to 6 pm $1,650,000

SILVER SPRING

20901

9123 Flower Ave 1 pm to 4 pm $599,990

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $730,000

20902

10424 Julep Ave 1 pm to 3 pm $499,900

20906

1305 Autumn Brook Ave Noon to 3 pm $474,999

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

TAKOMA PARK

20912

421 Browning Ct 1 pm to 3 pm $299,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

AQUASCO

20608

17109 Aquasco Farm Rd Noon to 2 pm $359,000

BOWIE

20715

14916 Running Horse Pl Noon to 2 pm $525,000

12711 Chesney Lane 1 pm to 3 pm $359,900

4508 Orangewood Lane Noon to 2 pm $315,000

20720

4413 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $634,990

13007 Woodmore North Blvd 12:45 pm to 1:45 pm $689,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

5114 Fable St 1 pm to 3 pm $350,000

5910 Applegarth Pl 2 pm to 4 pm $225,000

CLINTON

20735

11528 Cosca Park Pl Noon to 2 pm $249,900

8806 Temple Hill Rd 1 pm to 3 pm $339,900

COLLEGE PARK

20740

7517 Citadel Dr Noon to 2 pm $429,900

FORT WASHINGTON

20744

9705ct Jadee Ct 1 pm to 4 pm $477,500

6853 Southfield Rd Noon to 2 pm $365,000

9301 Messina Dr 11 am to 1 pm $339,999

GLENN DALE

20769

7401 Prospect Hill Ct 1 pm to 3 pm $649,000

GREENBELT

20770

7820 Jacobs Dr 2 pm to 4 pm $250,000

8212 Channel Dr N Noon to 2 pm $2,600

4 Gardenway #n 1 pm to 3 pm $158,000

LANDOVER

20785

6900 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $418,500

2737 Pinebrook Rd #2737 11 am to 6 pm $347,990

LANHAM

20706

10109 Dorsey Lane #201k Noon to 3 pm $349,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $339,990

10004 Aerospace Rd #111c Noon to 3 pm $387,990

6932 Nashville Rd 1 pm to 3 pm $379,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

5109 Wheeler Rd 1 pm to 3 pm $330,000

1129 Marcy Ave Noon to 2 pm $215,000

7926 Livingston Rd 1 pm to 3 pm $374,900

RIVERDALE

20737

5224 57th Ave 1 pm to 4 pm $305,700

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $547,490

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SUITLAND

20746

2322 White Owl Way 1 pm to 3 pm $269,900

UPPER MARLBORO

20772

9415 Piaffe Cir Noon to 3 pm $495,000

15203 Candy Hill Rd 1 pm to 3 pm $450,000

12003 Weathervane Lane 3 pm to 5 pm $760,000

13849 Lord Fairfax Pl 1 pm to 3 pm $274,999

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $385,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $504,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $464,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $489,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $494,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $504,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $364,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

9700 Central Park Dr Noon to 5 pm $449,990

0 Tealbriar Dr Noon to 5 pm $339,990

0 Tealbriar Dr Noon to 5 pm $304,990

0 Central Park Dr Noon to 5 pm $384,990

0 Glassy Creek Way Noon to 5 pm $394,990

12729 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

9701 Glassy Creek Way #207 Noon to 5 pm $369,990

9709 Glassy Creek Way #211 Noon to 5 pm $367,990

9713 Glassy Creek Way #213 Noon to 5 pm $329,990

9701 Tealbriar Dr #270 Noon to 5 pm $339,990

9703 Tealbriar Dr #269 Noon to 5 pm $304,990

9213 Fox Stream Way Noon to 5 pm $684,990

12707 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $549,990

5612 Kaveh Ct Noon to 3 pm $499,000

5002 Tideworth Ter 2:30 pm to 4:30 pm $660,000

20774

13401 Winamac Ct 1 pm to 4 pm $589,000

610 Cranston Ave 11 am to 5 pm $549,990

68 Herrington Dr Noon to 4 pm $375,000

15709 Tibberton Ter Noon to 2 pm $459,900

2001 Fittleworth Ter Noon to 3 pm $464,999

15312 Camberley Pl 1 pm to 3 pm $378,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23188 Ambrosia Lane Noon to 4 pm $284,900

43695 Winterberry Way 11 am to 6 pm $248,095

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $394,990

LEONARDTOWN

20650

23470 Point Lookout Rd 11 am to 1 pm $339,900

21290 Hunting Ct 11:30 am to 3 pm $569,900

LEXINGTON PARK

20653

47973 Piney Orchard St 10 am to Noon $249,000

46310 Creeping Primrose Lane #138 Noon to 3 pm $180,000

ST. INIGOES

20684

47733 My Way 2 pm to 5 am $649,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

7 Southgate Avenue Noon to 2 pm $2,000,000

66 Franklin Street 1 pm to 3 pm $635,000

30 Steele Ave 1 pm to 3 pm $1,499,900

2556 West Course Dr 1 pm to 3 pm $524,500

2619 Rigging Dr 1 pm to 3 pm $375,000

7 Southgate Ave Noon to 2 pm $2,000,000

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

21403

1200 Gemini Drive 1 pm to 3 pm $239,900

1320 Bay Ridge Avenue 2 pm to 4 pm $449,900

19 Silverwood Circle 11 am to 1 pm $169,000

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

20 Tiburon Ct 1 pm to 3 pm $295,000

1200e Gemini Dr 1 pm to 3 pm $239,900

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

7028 Channel Village Ct #202 1 pm to 3 pm $500,000

21409

926 Blue Ridge Dr 1 pm to 3 pm $439,990

1812 Baltimore Annapolis Boulevard 1 pm to 3 pm $995,000

1722 Deacon Way 1 pm to 3 pm $899,900

2109 Harbor Dr Noon to 2 pm $990,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $699,000

927 Marine Dr 1 pm to 3 pm $374,900

927 Marine Dr 1 pm to 3 pm $374,900

1515 Enyart Way #304 1 pm to 3 pm $429,500

1812 Baltimore Annapolis Blvd 1 pm to 3 pm $995,000

1407a Sharps Point Rd Noon to 2 pm $1,895,000

ARNOLD

21012

958 Deer Creek Run 2 pm to 4 pm $379,900

1204 Summerwood Court 1 pm to 3 pm $274,900

1204 Summerwood Ct 1 pm to 3 pm $274,900

CROFTON

21114

2550 Stow Ct 2 pm to 4 pm $365,000

2701 Bains Ct 1 pm to 3 pm $548,900

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $370,000

DEALE

20751

949 Bay Drive 11 am to 1 pm $935,000

949 Bay Dr 11 am to 1 pm $935,000

EDGEWATER

21037

243 Braxton Way 2 pm to 4 pm $349,900

1808 Shore Dr 11 am to 1 pm $269,000

1604 Knoxville Rd 2 pm to 4 pm $289,900

2809 Clove Lane Noon to 2 pm $824,900

GAMBRILLS

21054

1130 Carbondale Way 2 pm to 4 pm $374,900

GLEN BURNIE

21060

7413 Macon Dr 1 pm to 3 pm $2,200

475 Renfro Ct 1 pm to 3 pm $250,000

630 Bracey Dr 1:30 pm to 3:30 pm $439,900

21061

7522 Whaler Court 1 pm to 3 pm $215,000

LAUREL

20707

7010 Marmick Pl 1 pm to 3 pm $405,000

7728 Cypress St 1 pm to 3 pm $269,000

20708

8329 Snowden Oaks Pl 2 pm to 4 pm $268,000

20723

9866 Deer Run 1 pm to 3 pm $559,900

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $514,900

9866 Deer Run 1 pm to 3 pm $559,900

LINTHICUM

21090

315 Charles Rd 1 pm to 3 pm $319,000

MILLERSVILLE

21108

956 Indian Landing Rd 11 am to 1 pm $875,000

956 Indian Landing Rd 11 am to 1 pm $875,000

ODENTON

21113

3072 Woodchuck Way Noon to 2 pm $435,000

1922 Scaffold Way 1 pm to 3 pm $375,000

PASADENA

21122

2409 229th St Noon to 2 pm $289,000

1040 Cape Splitt Harbour 1 pm to 3 pm $235,000

2409 229th Street Noon to 2 pm $289,000

682 207th St 11 am to 1 pm $319,900

220 Oak Hollow Ct 1 pm to 3 pm $749,000

1833 Fox Hollow Run 2 pm to 4 pm $569,900

511 Edgewater Rd Noon to 2 pm $579,000

SEVERN

21144

1230 Colonial Park Dr Noon to 3 pm $499,900

SEVERNA PARK

21146

106 Tarks Lane 1 pm to 3 pm $799,900

725 Brighton Court 10 am to 2 pm $599,900

473 Blackshire Rd 11 am to 1 pm $524,900

1115 Bellevista Ct 11:30 am to 1 pm $935,000

2 Westerly Way Noon to 3 pm $849,900

106 Tarks Lane 1 pm to 3 pm $799,900

204 Benfield Rd 1 pm to 3 pm $535,000

725 Brighton Ct 10 am to 2 pm $599,900

SHADY SIDE

20764

4987 Lerch Dr 1 pm to 4 pm $369,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4011 27th St Noon to 2 pm $839,000

8092 Windward Key Dr 2 pm to 4 pm $454,900

DUNKIRK

20754

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $639,000

HUNTINGTOWN

20639

4511 Shelleys Xing 1 pm to 3 pm $437,900

55 Northwest Dr 11 am to 1 pm $399,999

OWINGS

20736

3510 Chaneyville Rd 12:30 pm to 3:30 pm $486,500

PRINCE FREDERICK

20678

2124 Olympia Lane 1 pm to 4 pm $485,000

110 Polo Way 11 am to 1 pm $284,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

317 Biddle Rd Noon to 3 pm $439,000

HUGHESVILLE

20637

6820 Barlowe Ct Noon to 2 pm $649,000

LA PLATA

20646

618 Hemlock Ct 11 am to 1 pm $199,000

NEWBURG

20664

12874 West Hatton Rd W 1 pm to 4 pm $380,000

WALDORF

20602

3676 Pine Cone Cir Noon to 2 pm $329,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

602 H St 1 pm to 3 pm $289,900

FREDERICK

21701

146 All Saints St 1 pm to 3 pm $325,000

1804 Derrs Ct 1 pm to 3 pm $399,900

9 3rd St W Noon to 2 pm $649,900

21702

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $424,990

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $439,990

21703

601 Winterspice Drive 1 pm to 4 pm $344,900

5254 Earles Ct 1 pm to 4 pm $240,000

5254 Earles Ct 1 pm to 4 pm $240,000

706 Monarch Ridge Rd Noon to 2 pm $365,000

601 Winterspice Dr 1 pm to 4 pm $344,900

21704

3561 Katherine Way 1 pm to 3 pm $379,999

MIDDLETOWN

21769

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

MOUNT AIRY

21771

4900 Marianne Dr 1 pm to 4 pm $537,000

1004 Scotch Heather Ave 1 pm to 3 pm $554,900

13909 Mitchell Ct Noon to 2 pm $565,000

NEW MARKET

21774

6793 Balmoral Rdg 2 pm to 4 pm $389,000

POINT OF ROCKS

21777

1710 Canal Clipper Ct 1 pm to 4 pm $434,000

THURMONT

21788

425 Old Oak Pl 1 pm to 4 pm $176,900

114 Redhaven Ct 2 pm to 4 pm $323,900

WALKERSVILLE

21793

71 Main St Noon to 2 pm $364,900

WOODSBORO

21798

10337 Woodsboro Rd 1 pm to 3 pm $360,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Drive 2 pm to 5 pm $789,000

6468 Erin Dr 2 pm to 5 pm $789,000

COLUMBIA

21044

6901 Berry Wood Ct 1 pm to 3 pm $649,500

10604 Willards Way 1 pm to 3 pm $779,000

6400 South Wind Cir 2 pm to 4 pm $815,000

5025 Three Kings Lane 1 pm to 3 pm $349,900

5125 Rondel Pl 1 pm to 3 pm $409,900

6901 Berry Wood Ct 1 pm to 3 pm $649,500

21045

5650 Thelo Garth 2 pm to 4 pm $399,900

8874 Tamebird Ct #ct31 1 pm to 4 pm $189,900

6220 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $324,900

6220 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $324,900

6979 Bendbough Ct 1 pm to 3 pm $380,000

21046

9121 Gracious End Court 1 pm to 3 pm $235,000

7280 Calm Sunset Noon to 3 pm $344,000

DAYTON

21036

5205 Kalmia Dr 1 pm to 3 pm $780,000

5205 Kalmia Dr 1 pm to 3 pm $780,000

ELKRIDGE

21075

8064 Hillrise Ct 1 pm to 3 pm $449,925

6364 Arbor Way 1 pm to 3 pm $352,900

6318 Loudon Ave 9:30 am to Noon $249,990

8064 Hillrise Ct 1 pm to 3 pm $449,925

6300 Bayberry Ct #1103 1 pm to 3 pm $165,000

ELLICOTT CITY

21042

10268 Cabery Rd 1 pm to 3 pm $539,900

10209 Blandford Way 1 pm to 3 pm $700,000

4800 Dorsey Hall Dr #1 1 pm to 3 pm $249,999

12749 Maryvale Ct 1 pm to 3 pm $969,000

10073 Waterford Dr 1 pm to 3 pm $550,000

12869 Folly Quarter Rd 1 pm to 4 pm $620,000

12685 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $435,000

12685 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $435,000

10135 Frost Way 1 pm to 3 pm $680,000

10268 Cabery Rd 1 pm to 3 pm $539,900

21043

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $252,000

7838 Twin Stream Dr 2 pm to 4 pm $699,900

6134 Edward Hill Rd 2 pm to 4 pm $554,900

5955 Charles Xing 2 pm to 4 pm $449,900

875 Oella Ave 1 pm to 3 pm $329,900

715 Hollow Rd 1 pm to 3 pm $449,900

8731 Ruppert Ct 1 pm to 3 pm $370,000

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $252,000

HIGHLAND

20777

13464 Route 108 1 pm to 3 pm $499,900

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

WOODBINE

21797

2905 Duvall Road 2 pm to 4 pm $764,900

7433 Old Washington Rd 1 pm to 3 pm $499,000

15905 Union Chapel Rd Noon to 2 pm $499,000

2905 Duvall Rd 2 pm to 4 pm $764,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

9801 Tiffany Hill Ct #62 1 pm to 3 pm $685,000

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $799,900

5210 Danbury Road 1 pm to 4 pm $799,900

5450 Whitley Park Ter #308 1 pm to 4 pm $449,900

4509 Chestnut St 1 pm to 3 pm $1,499,900

4901 Hampden Lane #306 2 pm to 4 pm $929,000

4808 Moorland Lane #405 1 pm to 3 pm $489,000

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $479,000

5107 Moorland Lane 2 pm to 4 pm $2,450,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,090,000

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $479,000

7405 Arlington Rd #101 1 pm to 4 pm $2,100,000

20816

6017 Broad St 2 pm to 4 pm $1,149,000

5107 Waukesha Rd 1 pm to 3 pm $1,950,000

4841 Sangamore Rd #21 1 pm to 4 pm $539,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

4426 Chalfont Pl 2 pm to 4 pm $1,148,000

4426 Chalfont Pl 2 pm to 4 pm $1,148,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,795,000

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $2,190,000

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

6109 Robinwood Rd 2:30 pm to 4 pm $1,099,000

8505 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $4,295,000

8018 Quarry Ridge Way 1 pm to 4 pm $844,900

5600 Beam Ct 1 pm to 4 pm $1,350,000

6314 Carnegie Dr 1 pm to 3 pm $675,000

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,379,000

8810 Earl Ct 1 pm to 3 pm $1,230,000

9925 Brixton Lane 2 pm to 4 pm $929,000

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

6109 Robinwood Rd 2:30 pm to 4 pm $1,099,000

6102 Temple St 1 pm to 4 pm $1,099,000

5507 Greentree Rd 1 pm to 4 pm $679,000

8309 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $925,000

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,500,000

BOYDS

20841

20601 Top Ridge Dr 1 pm to 4 pm $414,500

21209 Chrisman Hill Ter 1 pm to 4 pm $647,000

14306 Harvest Moon Rd 2 pm to 4 pm $589,000

BURTONSVILLE

20866

3915 Chelsea Park Lane #5 1 pm to 4 pm $399,900

3809 Lansdale Ct #70 2 pm to 4 pm $339,900

3928 Bryant Park Cir 1 pm to 3 pm $417,500

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 2 pm to 5 pm $1,595,000

8025 Riverside Ave 2 pm to 5 pm $1,595,000

6614 81st St 2 pm to 4 pm $1,449,000

CHEVY CHASE

20815

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

4620 Park Ave #1107w 1:30 pm to 4 pm $740,000

9204 Jones Mill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $1,675,000

6808 Georgia St 2 pm to 4 pm $969,000

4620 Park Avenue 1:30 pm to 4 pm $740,000

7616 Lynn Dr 1 pm to 3 pm $875,000

5804 Cedar Pkwy Noon to 3 pm $3,250,000

3712 Bradley Lane 1 pm to 3 pm $2,895,000

4810 Cumberland Ave 2 pm to 4 pm $1,420,000

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,999,000

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,999,000

7729 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

6008 Kennedy Dr 2 pm to 4 pm $3,495,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

9204 Jones Mill Rd 1:30 pm to 4:30 pm $1,675,000

8022 Glendale Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

3712 Bradley Lane 1 pm to 3 pm $2,895,000

8317 Kerry Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

CLARKSBURG

20871

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $314,900

23628 Public House Rd 1 pm to 3 pm $375,000

DAMASCUS

20872

10909 Middleboro Dr 1 pm to 4 pm $430,000

25208 Chimney House Ct 1 pm to 4 pm $389,900

9424 Damascus Rd 1:30 pm to 3:30 pm $929,900

DARNESTOWN

20874

14714 Springfield Rd 2 pm to 4 pm $849,900

20878

13521 Haddonfield Lane Noon to 3 pm $965,000

13406 Pulver Pl Noon to 3 pm $950,000

GAITHERSBURG

20877

14 Brighton Dr 1 pm to 3 pm $449,900

629 Whetstone Glen St 1 pm to 3 pm $349,900

353 Belt Pl #39 1 pm to 4 pm $345,000

20878

503 Beacon Hill Ter 2 pm to 4 pm $419,000

301 High Gables Dr #106 1 pm to 3 pm $349,000

59 Swanton Mews #200 1 pm to 4 pm $424,900

172 Sharpstead Lane 1:30 pm to 4:30 pm $361,500

310 Swanton Lane 2 pm to 4 pm $545,000

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

503 Beacon Hill Ter 2 pm to 4 pm $419,000

106 Watch Hill Lane 1:30 pm to 3:30 pm $547,770

172 Sharpstead Lane 1:30 pm to 4:30 pm $361,500

20879

19458 Sandy Lake Dr 2 pm to 4 pm $295,000

20882

22413 Sweetleaf Lane 1 pm to 3 pm $649,000

24509 Woodfield School Rd 1 pm to 3 pm $699,900

22301 Essex View Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $950,000

20886

8201 Rainbowview Pl 2 pm to 4 pm $495,000

GERMANTOWN

20874

13503 Derry Glen Ct #402 2 pm to 4 pm $184,500

13145 Diamond Hill Dr 1 pm to 4 pm $359,900

13429 Demetrias Way 2 pm to 4 pm $239,900

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $625,000

18721 Paprika Ct 1 pm to 3 pm $259,900

20876

23351 Davis Mill Rd 1:30 pm to 3:30 pm $389,000

HYATTSVILLE

20782

5602 36th Ave 1 pm to 4 pm $435,000

20784

4409 71st Ave 1 pm to 4 pm $279,900

4409 71st Avenue 1 pm to 4 pm $279,900

KENSINGTON

20895

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

3109w University Blvd #4 Noon to 3 pm $219,990

10119 Frederick Ave 2 pm to 4 pm $625,000

10812 Stella Ct Noon to 2 pm $425,000

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

10812 Stella Ct Noon to 2 pm $425,000

10301 Armory Ave 1 pm to 3 pm $989,000

LAYTONSVILLE

20882

8614 Augusta Farm Lane 1 pm to 4 pm $899,500

23621 White Peach Ct 1 pm to 4 pm $685,000

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $772,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

7706 Battery Bend Way 1 pm to 3 pm $380,000

6 Bethany Ct 2 pm to 4 pm $419,900

NORTH BETHESDA

20852

11221 Stephalee Lane 2 pm to 4 pm $2,250,000

10723 Hampton Mill Ter #214 2 pm to 4 pm $269,900

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $625,000

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $625,000

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 2 pm to 4 pm $755,000

14069 Saddleview Dr 1 pm to 4 pm $629,900

15706 Pissaro Ter 1 pm to 4 pm $679,900

OLNEY

20832

16737 Gooseneck Ter 2 pm to 4 pm $659,000

2206 Wintergarden Way 2 pm to 4 pm $479,750

3000 Viburnum Pl Noon to 3 pm $709,900

3501 Singers Glen Dr 1 pm to 4 pm $500,000

4025 Mt Olney Lane 2 pm to 4 pm $459,900

POOLESVILLE

20837

19558 Fisher Ave Noon to 2 pm $237,500

19904 Brightwell Crossing Lane 3 pm to 5 pm $786,900

POTOMAC

20854

11918 Jubal Early Ct 2 pm to 4 pm $689,000

8723 Persimmon Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,440,000

13 Beman Woods Ct 2:30 pm to 4:30 pm $1,375,000

8613 Fox Run 2 pm to 4 pm $749,000

8236 Inverness Hollow Ter 1 pm to 4 pm $845,000

13 Beman Woods Court 2:30 pm to 4:30 pm $1,375,000

8421 Kingsgate Road 1 pm to 4 pm $1,049,000

1062 Pipestem Pl 1 pm to 4 pm $729,000

11020 Piney Meetinghouse Rd 1 pm to 4 pm $1,699,000

11320 Gainsborough Rd 1 pm to 3 pm $645,000

9417 Garden Ct 2 pm to 4 pm $789,000

8808 Potomac Station Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

11813 Wood Thrush Lane 1 pm to 3 pm $1,650,000

8524 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $775,000

1136 Bettstrail Way 2 pm to 4 pm $745,000

10955 Martingale Ct 2 pm to 4 pm $1,895,000

8900 Hunt Valley Ct 2 pm to 4 pm $1,800,000

11918 Jubal Early Ct 1 pm to 3 pm $689,000

8723 Persimmon Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,440,000

10503 Democracy Lane Noon to 4 pm $1,189,000

10913 Burbank Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

8613 Fox Run 2 pm to 4 pm $749,000

8236 Inverness Hollow Ter 1 pm to 4 pm $845,000

7 Olmstead Ct 1:30 pm to 4 pm $709,000

8421 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

9417 Garden Ct 2 pm to 4 pm $789,000

12204 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,938,000

11215 Marwood Hill Dr 2 pm to 4 pm $2,795,000

8808 Potomac Station Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

11813 Wood Thrush Lane 1 pm to 3 pm $1,650,000

8524 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $775,000

1136 Bettstrail Way 2 pm to 4 pm $745,000

10955 Martingale Ct 2 pm to 4 pm $1,895,000

8900 Hunt Valley Ct 2 pm to 4 pm $1,800,000

ROCKVILLE

20850

10154 Sterling Ter 2 pm to 4 pm $475,000

1014 Aster Blvd 2 pm to 4 pm $699,000

9618 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $799,000

1015 Nelson St 1 pm to 4 pm $399,000

1807 Piccard Dr 1 pm to 3 pm $639,000

548 Monet Dr 1 pm to 4 pm $499,900

1707 Redgate Farms Ct 2 pm to 4 pm $344,900

10154 Sterling Ter 2 pm to 4 pm $475,000

215 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $2,950

540 Brent Rd 1 pm to 4 pm $1,200,000

13606 Pine View Lane 2 pm to 4 pm $1,100,000

212 N Horners Lane 1 pm to 4 pm $549,990

548 Monet Dr 1 pm to 4 pm $499,900

1707 Redgate Farms Ct 2 pm to 4 pm $344,900

9618 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $799,000

20851

13216 Aleutian Ave 1 pm to 3 pm $409,000

13216 Aleutian Ave 1 pm to 3 pm $429,000

20852

814 E Jefferson St 2 pm to 4 pm $519,900

5822 Linden Square Ct #60 1 pm to 4 pm $610,000

11107 Whisperwood Lane 1 pm to 4 pm $734,900

814 E Jefferson St 2 pm to 4 pm $519,900

11801 Rockville Pike #411 2 pm to 4 pm $263,000

20853

4904 Norbeck Road Noon to 3 pm $879,000

4904 Norbeck Rd Noon to 3 pm $879,000

14401 Barkwood Dr 2 pm to 4 pm $529,900

5462 Marlin St 2 pm to 4 pm $524,900

14401 Barkwood Dr 2 pm to 4 pm $529,900

20854

9311 Harrington Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

1422 Fallswood Dr 1 pm to 4 pm $659,000

9311 Harrington Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

1530 Blue Meadow Rd 1 pm to 4 pm $799,000

20855

17538 Applewood Lane 2 pm to 4 pm $760,000

18112 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $449,900

18303 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $1,098,000

SILVER SPRING

20901

233 Whitmoor Ter 1:30 pm to 4:30 pm $609,500

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $425,000

301 East Franklin Ave 2 pm to 4 pm $399,000

9206 Whitney St 1 pm to 4 pm $625,000

9206 Whitney St 1 pm to 4 pm $625,000

9306 Ocala St 2 pm to 4 pm $530,000

20902

2508 Jennings Rd 1 pm to 3 pm $367,000

12215 Judson Rd 1 pm to 4 pm $352,000

629 Northwood Ter 1 pm to 4 pm $409,000

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $499,000

1623 Belvedere Blvd 2 pm to 4 pm $499,000

2508 Jennings Rd 1 pm to 3 pm $367,000

2711 Blueridge Ave 2 pm to 4 pm $339,000

20904

408 Scott Dr 1 pm to 4 pm $508,900

1637 Featherwood St 2 pm to 4 pm $600,000

1503 Crestline Rd 1 pm to 4 pm $460,000

20905

116 Stonegate Dr 2 pm to 4 pm $525,000

20906

3234 Ludham Dr #198-B 1 pm to 4 pm $381,750

2339 London Bridge Dr 2 pm to 4 pm $329,000

3825 Doc Berlin Dr #14 2 pm to 4 pm $279,999

11704 Joseph Mill Rd 1 pm to 3 pm $429,900

1201 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $699,999

1201 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $699,999

20910

2629 Holman Ave Noon to 2 pm $375,000

60 Ellsworth Heights St 1 pm to 4 pm $889,900

1437 Highland Dr 2 pm to 4 pm $1,200,000

60 Ellsworth Heights St 1 pm to 4 pm $889,900

10215 Menlo Ave 1 pm to 3 pm $500,000

9506 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $549,900

TAKOMA PARK

20912

7348 Carroll Ave 2 pm to 4 pm $625,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $399,999

BELTSVILLE

20705

12102 Castle Pines Dr 2 pm to 4 pm $579,900

BERWYN HEIGHTS

20740

8303 58th Ave 2 pm to 5 pm $355,000

BLADENSBURG

20710

5447 Varnum St 1 pm to 3 pm $350,000

BOWIE

20715

2402 Keyberry Lane 2 pm to 4 pm $349,800

2709 Kenhill Dr 1 pm to 4 pm $339,000

13504 Ivy Way 1 pm to 4 pm $300,000

13504 Ivy Way 1 pm to 4 pm $300,000

20716

12707 Hoven Lane Noon to 3:30 pm $397,950

12707 Hoven Lane Noon to 3:30 pm $397,950

20720

4905 Grid St 1 pm to 4 pm $470,000

20721

15406 Pine Tree Court 1 pm to 4:15 pm $439,900

3127 Courtside Rd 1 pm to 4 pm $469,990

15406 Pine Tree Ct 1 pm to 4:15 pm $439,900

CLINTON

20735

6105 Manor Rd Noon to 3 pm $289,900

9007 Greenfield Lane 1 pm to 3 pm $289,900

9007 Greenfield Lane 1 pm to 3 pm $289,900

COLLEGE PARK

20740

9504 49th Pl 1 pm to 4 pm $274,900

9505 52nd Ave 2 pm to 4 pm $397,000

FORT WASHINGTON

20744

311 Aragona Dr 12:30 pm to 3:30 pm $349,990

2702 Melisa Dr 1 pm to 4 pm $428,000

105 Pelican Garth 1 pm to 3 pm $335,000

GLENN DALE

20769

6900 Greenwood Dr 1 pm to 4 pm $334,900

TEMPLE HILLS

20748

5502 Westminster Ct 1 pm to 3 pm $329,999

4706 Birchtree Lane 11 am to 1 pm $274,900

6005 Toby Dr 2 pm to 4 pm $333,500

UPPER MARLBORO

20772

12220 Westview Dr 1 pm to 3 pm $345,000

20774

2813 Lake Forest Dr 1 pm to 3 pm $498,950

3003 Matapeake Dr Noon to 2 pm $424,900

10802 Trafton Dr Noon to 2 pm $399,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24313 N Patuxent Beach Rd 2 pm to 5 pm $680,000

LEONARDTOWN

20650

22166 Monterey Pl 3 pm to 5 pm $274,000

LEXINGTON PARK

20653

22371 Alydar Dr Noon to 2 pm $328,500