Here’s a list of open houses taking place Nov. 3-4 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1924 Rhodes St #85 1 pm to 4 pm $370,000

1204 N Nelson St Noon to 2 pm $1,199,900

22202

3600 Glebe Rd S #219w 2 pm to 4 pm $509,900

22203

734 Vermont St N 1 pm to 4 pm $3,750

22204

4307 9th St S 1 pm to 4 pm $774,900

5115 11th Rd S 1 pm to 4 pm $559,000

22205

5516 24th St N 1 pm to 4 pm $719,000

2138 Patrick Henry Dr 1 pm to 3 pm $1,340,000

22206

2426 Walter Reed Dr S #c Noon to 2 pm $549,000

22207

4343 Lee Hwy #204 1 pm to 3 pm $238,000

22209

1021 Arlington Blvd #1012 Noon to 2 pm $1,600

ALEXANDRIA

22301

2408a Leslie Ave N 2 pm to 4 pm $619,500

407 East Del Ray Ave Noon to 4 pm $799,999

22302

2309 Valley Dr Noon to 3 pm $924,900

22304

400 Cameron Station Blvd #107 2 pm to 4 pm $405,000

5146 Brawner Pl 2 pm to 4 pm $775,000

244 Reynolds St #406 Noon to 3 pm $232,000

5011 John Ticer Dr 1 pm to 4 pm $979,000

22314

160 Ike Dr 1 pm to 4 pm $869,995

2807 Eisenhower Ave 1 pm to 4 pm $799,995

2825 Eisenhower Ave 1 pm to 4 pm $929,995

230 Saint Asaph St N 2 pm to 4 pm $775,000

2181 Jamieson Ave #703 Noon to 3 pm $739,000

410 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $925,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

6433 Richmond Hwy #203 Noon to 3 pm $167,000

6425 Richmond Hwy #303 Noon to 1 pm $239,900

22309

4326 Agnew Ave Noon to 4 pm $859,999

22310

5955 Kathmoor Dr 1 pm to 3 pm $789,900

6923 Mary Caroline Cir #i 1 pm to 4 pm $275,000

22315

7493 Digby Grn 1 pm to 4 pm $499,900

BURKE

22015

5811 Fitzhugh St 2 pm to 4 pm $799,000

10105 Chestnut Wood Lane 2 pm to 4 pm $349,000

5200 Olley Lane 1 pm to 3 pm $669,000

5761 Walnut Wood Lane 1 pm to 3 pm $429,500

CENTREVILLE

20120

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

16105 Hunters Pond Trl 11 am to 5 pm $1,429,990

CHANTILLY

20151

13429 Brookfield Dr 11:30 am to 3 pm $599,500

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

20152

0 Crusher Dr Noon to 4 pm $709,990

42656 Jolly Lane 1 pm to 4 pm $744,900

FAIRFAX

22030

3998 Ballynahown Cir Noon to 2 pm $799,000

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $394,529

3975 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $779,990

3989 Norton Pl #408 11:30 am to 4 pm $629,329

22031

3869 Persimmon Cir 2 pm to 4 pm $322,500

22032

5579 James Young Way 11 am to 4 pm $964,990

9800 Bolton Village Ct 1 pm to 4 pm $649,888

22033

4039 Lake Glen Rd 1 pm to 4 pm $524,999

3613 Rocky Meadow Ct 1 pm to 4 pm $919,000

13115 Melville Lane 1 pm to 4 pm $500,000

FAIRFAX STATION

22039

10100 Homar Pond Dr 1 pm to 4 pm $815,000

FALLS CHURCH

22042

3033 Crane Dr 2 pm to 4 pm $524,900

3132 Cofer Rd 1 pm to 3 pm $515,000

3015 Nicosh Cir #2203 11 am to 4 pm $266,900

22043

1840 Cherri Dr 11 am to 1 pm $899,900

22046

7432 Westwood Park Lane 1 pm to 4 pm $599,990

GREAT FALLS

22066

11365 Seneca Knoll Dr 11:30 am to 2:30 pm $1,595,000

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,729,000

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,799,000

3 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,739,000

1084 Utterback Store Rd Noon to 3 pm $799,299

HERNDON

20170

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

43 Silverway Dr #- 11 am to 6 pm $621,975

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,244,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $609,990

2023 Maleady Dr 1:30 pm to 4:30 pm $447,000

1059 Nicklaus Ct 1 pm to 4 pm $399,900

1333 April Way Noon to 3 pm $459,000

20171

2666 Reign St 2 pm to 4 pm $630,000

12937 Wood Crescent Cir 2 pm to 4 pm $529,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #01 11:30 am to 4 pm $652,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 11:30 am to 4 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #03 11:30 am to 4 pm $519,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #02 11:30 am to 4 pm $629,990

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $668,672

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $637,127

2507 Camberwell Ct Noon to 3 pm $775,000

LORTON

22079

8017 George Fox Pl 1 pm to 3 pm $609,900

8226 Bates Rd 1 pm to 4 pm $424,999

8332 Middle Ruddings Dr 2 pm to 4 pm $574,900

9113 Power House Rd Noon to 4 pm $917,330

8808 Telegraph Crossing Ct 1 pm to 3 pm $710,000

MCLEAN

22101

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,265,000

OAKTON

22124

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $999,400

11465 Bronzedale Dr 1:30 pm to 4 pm $874,900

RESTON

20190

12000 Market St #268 Noon to 3 pm $290,000

12148 Chancery Station Cir 11 am to 1 pm $689,999

1853 Michael Faraday Dr #201 11:30 am to 4:30 pm $629,990

1853 Michael Faraday Dr #203 11:30 am to 4:30 pm $529,990

1853 Michael Faraday Dr #331 11 am to 4:30 pm $639,990

1853 Michael Faraday Dr #205 11 am to 4:30 pm $664,990

1853 Michael Faraday Dr #202 11:30 am to 4:30 pm $534,990

1853 Michael Faraday Dr #204 11:30 am to 5 pm $609,990

1853 Michael Faraday Dr #302 11:30 am to 5 pm $614,990

1871 Michael Faraday Dr #2 11 am to 4:30 pm $727,917

1859 Michael Faraday Dr #8 11 am to 4:30 pm $681,795

20191

11783 Indian Ridge Rd 1 pm to 4 pm $514,500

20194

12044 Lake Newport Rd 2 pm to 4 pm $734,900

SPRINGFIELD

22151

7008 Bradwood Ct Noon to 3 pm $479,900

5303 Weymouth Dr 1 pm to 4 pm $539,500

22152

6406 Rivington Rd 1 pm to 4 pm $560,000

22153

8710 Wadebrook Ter 2 pm to 4 pm $430,000

VIENNA

22180

1052 Ware St SW 2 pm to 4 pm $899,900

703 Ware St SW 2 pm to 4 pm $1,494,888

22181

9810 Bridleridge Ct 1 pm to 3 pm $950,000

2492 Glengyle Dr #194 Noon to 2 pm $240,000

2749 Hill Rd Noon to 3 pm $1,299,900

FAUQUIER COUNTY

THE PLAINS

20198

7375 Awsley Lane 11 am to 2 pm $675,000

WARRENTON

20186

7343 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $584,900

20187

8040 Fry Town Rd 2 pm to 4 pm $409,999

6406 Lancaster Dr 1 pm to 4 pm $424,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $779,999

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $754,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

40987 Spanglegrass Ct Noon to 4 pm $1,150,990

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $744,990

23571 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $699,990

23570 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $699,990

ASHBURN

20147

43955 Cheltenham Cir 1 pm to 4 pm $734,888

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $524,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $534,990

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to 12:30 pm $274,000

20148

23002 Shooting Star Pl Noon to 7 pm $750,900

40000 Soave Dr Noon to 4 pm $799,990

42031 Guardfish Way Noon to 3 pm $704,230

22570 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $564,990

22586 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $649,595

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $573,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $609,990

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $660,876

42593 Hollyhock Ter 1 pm to 3 pm $364,500

BRAMBLETON

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $479,990

22000 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

154 Colonial Hwy 1 pm to 3 pm $434,900

108 Peach Tree Ct 1 pm to 4 pm $419,900

LEESBURG

20175

1618 Rocky Shale Ter Noon to 4 pm $529,990

2 Akan St SE Noon to 4 pm $720,990

3 Akan St SE Noon to 4 pm $619,990

20176

12453 James Monroe Hwy 1 pm to 3 pm $349,900

14285 Sydney Meadow Ct 11 am to 4 pm $799,990

13556 Arcadian Dr 1 pm to 4 pm $519,000

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 3 pm $849,000

18302 Fairway Oaks Sq NE 2 pm to 5 pm $874,900

18349 Mid Ocean Pl 1 pm to 4 pm $825,000

LOVETTSVILLE

20180

13175 Waterford View Ct Noon to 4 pm $659,500

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $484,990

MIDDLEBURG

20117

39434 Snickersville Tpke Noon to 3 pm $765,000

PURCELLVILLE

20132

829 Mildenhall Court 11 am to 4 pm $574,990

15002 Mountain Rd Noon to 3 pm $679,900

301 Addivon Ter 1 pm to 3 pm $439,999

ROUND HILL

20141

35522 Sarasota St 2 pm to 4 pm $440,000

STERLING

20164

1043 Ironwood Rd S 1 pm to 4 pm $379,900

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

20165

47547 Tenfoot Island Ter 1 pm to 4 pm $458,900

20166

21947 Thompson Sq 11 am to 1 pm $395,000

42665 Freistadt Sq 1 pm to 4 pm $445,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10755 Musket Ball Ct Noon to 3 pm $500,000

11980 Tygart Lake Dr 1 pm to 4 pm $390,000

10523 Bittersweet Lane 1 pm to 4 pm $475,000

13540 Wansteadt Pl 11 am to 2 pm $454,995

DUMFRIES

22025

15554 Winding Creek Dr Noon to 3 pm $313,000

4863 Ebb Tide Ct 1 pm to 4 pm $299,900

22026

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4 pm $529,214

GAINESVILLE

20155

7445 Carver Rd 1 pm to 4 pm $499,999

14543 Kentish Fire St 1 pm to 3 pm $355,000

8028 Cayzer Lane Noon to 4 pm $424,999

14008 Albert Way Noon to 3 pm $535,000

13802 Litespeed Way 11 am to 6 pm $449,990

HAYMARKET

20169

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $539,999

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $894,990

6094 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $414,705

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $374,990

14591 Lightner Rd 1:30 pm to 3:30 pm $459,900

6088 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $393,670

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $764,990

5758 Waterloo Bridge Cir 1 pm to 4 pm $629,000

MANASSAS

20109

7801 King Ct 1 pm to 4 pm $349,900

9612 Dublin Dr 1 pm to 4 pm $375,000

20110

9535 Center St 1 pm to 4 pm $299,900

9324 Garst Dr 1 pm to 3 pm $310,000

10247 Gregorys Grove Ct 1 pm to 3 pm $512,500

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $414,990

10471 Ratcliffe Trl #266 11 am to 6 pm $369,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $559,400

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $349,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $564,990

10231 Battlefield Dr Noon to 2 pm $384,500

9204 Charleston Dr #205 3 pm to 7 pm $302,900

20111

8166 Falls Grove Dr 1 pm to 3 pm $305,000

10939 Ravenwood Dr 1 pm to 4 pm $679,000

20112

6611 Deep Hollow Lane Noon to 3 pm $599,000

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $412,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

TRIANGLE

22172

3499 Scelzi Ct 11 pm to 3 pm $285,000

4438 Potomac Highlands Cir Noon to 3 pm $315,000

3321 Lady Catherine Cir 2 pm to 4 pm $475,000

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $519,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

19235 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $599,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

16836 Capon Tree Lane 1 pm to 4 pm $309,900

1713 Potomac View Ave 1 pm to 3 pm $264,900

22192

12485 Pfitzner Ct 1 pm to 4 pm $520,000

11801 Troika Ct 2 pm to 4 pm $519,900

11985 Mojave Lane Noon to 2 pm $449,900

12215 Chaucer Lane #12215 1 pm to 4 pm $169,000

3188 Rivanna Ct 1 pm to 3 pm $514,900

3307 Cullers Ct Noon to 3 pm $339,900

22193

13356 Pelican Rd Noon to 4 pm $389,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

74 Midway Rd 11 am to 2 pm $347,900

8 Fountain Dr 11 am to 2 pm $410,000

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

0 Apricot St 11 am to 6 pm $474,990

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

553 Gladiola Way 11 am to 6 pm $566,030

22556

86 Enfield Dr 1:30 pm to 3:30 pm $360,000

240 Dunbar Dr 1 pm to 4 pm $525,000

49 Saint Roberts Dr 1 pm to 3 pm $370,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

511 Lincoln St N 2 pm to 4 pm $1,675,000

1201 Garfield St #107 2 pm to 4 pm $545,000

3804 14th St N 1 pm to 4 pm $1,060,000

1001 Vermont St #101 2 pm to 4 pm $420,000

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,299,000

1200 Hartford St N #112 Noon to 3 pm $599,000

2100 Lee Hwy #220 Noon to 3 pm $340,000

1931 Cleveland St N #409 1 pm to 3 pm $330,000

2330 14th St N #201 2 pm to 4 pm $509,000

2702 Lee Hwy #3b Noon to 2 pm $810,000

22202

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $785,000

1805 Crystal Dr #613s 2 pm to 4 pm $619,997

22203

820 Pollard St #610 1 pm to 4 pm $430,000

22204

937 Rolfe St #a 2 pm to 4 pm $450,000

1305 Rolfe St 2 pm to 5 pm $625,000

4167 Four Mile Run Dr #404 1 pm to 4 pm $322,000

1971 George Mason Dr 1 pm to 4 pm $675,000

4077 Four Mile Run Dr #204 1 pm to 3 pm $314,900

4600 Four Mile Run Dr S #715 1 pm to 3 pm $260,000

1415 Barton St S #253 2 pm to 4 pm $382,000

5353 Columbia Pike #401 1 pm to 4 pm $259,900

5806 Arlington Blvd 1 pm to 4 pm $1,199,000

22205

5705 16th St N 1 pm to 4 pm $950,000

1000 Kentucky St N 1 pm to 3 pm $799,900

5860 14th St N 2 pm to 4 pm $599,900

22206

2742 S. Buchanan St S 2 pm to 4 pm $440,000

4612b 28th Rd S #b 1 pm to 4 pm $333,830

4125 36th St S 1 pm to 4 pm $619,000

22207

4957 Rock Spring Rd 2 pm to 4 pm $2,099,000

4870a Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,399,999

3013 Dickerson St N 2 pm to 4 pm $2,349,000

6225 30th St N 1 pm to 3 pm $895,000

4018 Woodstock St N 1 pm to 4 pm $1,015,000

4373 Lee Hwy #306 1 pm to 3 pm $225,000

1629 Edison St 1 pm to 4 pm $999,900

4674 25th St N 2 pm to 4 pm $2,249,000

3807 36th Rd N 2 pm to 4 pm $1,104,000

1919 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $1,245,000

2325 Quebec St N 2 pm to 4 pm $2,275,000

2413 Utah St 1 pm to 3 pm $2,099,000

6050 28th St N 2 pm to 4 pm $1,399,900

3700 38th St N 2 pm to 4 pm $1,300,000

2017 Emerson St N 2 pm to 4 pm $1,289,000

2021 Emerson St N 2 pm to 4 pm $1,289,000

2500 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,830,000

3810 Randolph Ct 2 pm to 4 pm $1,749,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

3645 38th St N 2 pm to 4 pm $1,100,000

3212 Nottingham St 2 pm to 4 pm $1,274,900

22209

1600 Clarendon Blvd #w301 2 pm to 4 pm $1,198,000

1111 19th St N #1503 Noon to 2 pm $735,000

22213

3625 N Potomac St 1 pm to 4 pm $1,200,000

ALEXANDRIA

22301

717 Watson St 2 pm to 4 pm $1,145,000

414 Bellefonte Ave E 2 pm to 4 pm $675,000

2408 Main Line Blvd #101 1 pm to 3 pm $3,400

16 Myrtle St E 1 pm to 4 pm $619,900

1222 Main Line Blvd #102 2 pm to 4 pm $794,900

1228 Main Line Blvd #102 1 pm to 4 pm $809,500

2215 Jefferson Davis Hwy #102 2 pm to 4 pm $764,000

22302

510 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $1,825,000

3230 Valley Dr #820-3228/820-3230 2 pm to 4 pm $429,900

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,250,000

2716 Kenwood Ave 2 pm to 4 pm $629,000

1410 Martha Custis Dr 1 pm to 3 pm $345,000

1100 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $999,900

1628 Ripon Pl Noon to 3 pm $359,000

3674 Gunston Rd #992 1 pm to 3 pm $270,000

22304

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $779,000

150 Martin Lane 1 pm to 4 pm $595,000

331 Cameron Station Blvd 1 pm to 3 pm $1,090,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $674,900

171 Somervelle St #413 1 pm to 3 pm $299,990

3521 Goddard Way 2 pm to 4 pm $759,900

22311

5033 Domain Pl ##34 2 pm to 4 pm $509,500

4638 Kemp Ct 1 pm to 4 pm $635,000

4550 Strutfield Lane #2128 1 pm to 4 pm $289,990

5422 Echols Ave 1 pm to 4 pm $435,000

22312

479 Armistead St #t1 1 pm to 3 pm $149,900

523 Armistead St N #103 Noon to 3 pm $215,000

22314

826 First St 1 pm to 4 pm $950,000

1615 Hunting Creek Dr #b 1 pm to 4 pm $615,000

727 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,250,000

307 Wolfe St 2 pm to 4 pm $1,385,000

112 Cameron St 1 pm to 4 pm $1,165,000

604 Tivoli Passage 2 pm to 4 pm $817,500

621 Saint Asaph St N #103 2 pm to 4 pm $869,000

407 Fairfax St N 1 pm to 4 pm $995,000

36 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,495,000

635 First St #203 2 pm to 4 pm $879,900

1725 Cameron St 2 pm to 4 pm $579,500

204 Green St Noon to 3 pm $809,000

1732 Potomac Greens Dr 1 pm to 3 pm $855,000

224 Fairfax St N 2 pm to 4 pm $2,295,000

20 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,499,000

218 Alfred St N 2 pm to 4 pm $1,235,000

512 Pendleton St 2 pm to 4 pm $1,997,900

601 Fairfax St N #212 2 pm to 4 pm $1,350,000

816 First St 2 pm to 4 pm $759,000

1600 Prince St #406 2 pm to 4 pm $369,900

1128 Powhatan St 2 pm to 4 pm $639,900

801 S. Pitt St #328 1 pm to 3 pm $389,900

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $834,900

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $855,000

132 Roberts Lane #302 1 pm to 3 pm $279,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,015,000

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $779,000

1874 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $999,900

1011 North Pitt St 1 pm to 3 pm $639,900

611 Columbus St S 1 pm to 3:30 pm $624,800

525 Fayette St #509 2 pm to 4 pm $750,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2130 Huntington Ave Noon to 2:30 pm $314,999

5904 Mount Eagle Dr #704 1 pm to 4 pm $529,000

5872 Edgehill Dr 2 pm to 4 pm $440,000

22306

7588 Great Swan Ct 1 pm to 3 pm $435,000

3802 Stoneybrooke Ct 1 pm to 4 pm $524,900

7836 Midday Lane 2 pm to 4 pm $625,000

7262 Parsons Ct 1 pm to 4 pm $319,000

2411 Belle Haven Meadows Ct 2 pm to 4 pm $774,990

22307

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $999,000

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $779,000

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $449,900

2101 Waltonway Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

6422 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $989,000

6410 Boulevard Vw 1 pm to 4 pm $889,500

7022 Quander Rd 1 pm to 4 pm $509,900

6928 Columbia Dr 2 pm to 4 pm $480,000

22308

2207 Wakefield St 1 pm to 4 pm $674,999

8904 Stratford Lane 1 pm to 4 pm $725,000

8826 Fircrest Pl 2 pm to 4 pm $799,000

2100 Stirrup Lane 2 pm to 4 pm $735,000

7812 Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $840,000

922 Croton Dr 1 pm to 4 pm $599,999

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $679,999

1602 Concord Pl 1 pm to 3 pm $574,900

8900 Camden St 1 pm to 4 pm $629,000

7932 Bolling Dr 2 pm to 4 pm $749,500

2601 Culpeper Rd 1 pm to 4 pm $589,900

8423 Wendell Dr 2 pm to 4 pm $625,000

22309

8358 Orange Ct 1 pm to 3 pm $625,000

4520 Neptune Dr 2 pm to 4 pm $699,900

9404 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $1,099,000

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

4417 Neptune Dr 1 pm to 4 pm $739,000

4307 Robertson Blvd 1 pm to 4 pm $555,000

5202 Cedar Rd 2 pm to 4 pm $507,500

22310

5620 Overly Dr Noon to 3 pm $609,000

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

6039 Burnett St 1 pm to 4 pm $899,000

4334 Caprice Ct 2 pm to 4 pm $484,900

5674 Clouds Mill Dr 1 pm to 4 pm $882,000

5963 Founders Hill Dr #202 10:30 am to Noon $975

6900 Mary Caroline Cir #l 1 pm to 4 pm $305,000

22312

5618 Bloomfield Dr #1 1 pm to 4 pm $220,000

5533 Sheldon Dr 1 pm to 4 pm $475,000

22315

7000 Devereux Circle Dr 1 pm to 3 pm $635,000

6709 Scottswood St 1 pm to 4 pm $575,000

5803 Norham Dr 1 pm to 3 pm $390,000

7610 Hayfield Rd 1 pm to 3 pm $549,900

6841 Rolling Creek Way 2 pm to 4 pm $699,900

7413 Foxleigh Way 1 pm to 4 pm $455,000

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $461,900

7712 Haynes Point Way #l 1 pm to 4 pm $318,000

ANNANDALE

22003

3801 Dade Dr 1 pm to 3 pm $800,000

7310 Statecrest Dr 1 pm to 3 pm $549,900

4708 Montgomery St 2 pm to 4 pm $1,400,000

8200 Little River Tpke 2 pm to 4 pm $1,050,000

7705 Lafayette Forest Dr #23 Noon to 2 pm $279,900

7519 Dolce Dr 1 pm to 3 pm $649,999

BURKE

22015

5901 Carters Oak Ct 2 pm to 4 pm $599,900

9902 Yachthaven Dr 2 pm to 4 pm $1,029,900

10376 Bridgetown Pl #121 2 pm to 4 pm $320,000

9006 Grovers Theater Ct 1 pm to 4 pm $595,000

9173 Broken Oak Pl #39c 11 am to 1 pm $314,999

9506 Shipwright Dr 1 pm to 4 pm $564,950

6321 Tisbury Dr 1 pm to 4 pm $489,999

5710 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $445,000

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 4 pm $279,950

CENTREVILLE

20120

5841 Saddle Downs Pl 1 pm to 3 pm $939,900

15414 Eagle Tavern Lane Noon to 3 pm $600,000

14826 Millicent Ct Noon to 2 pm $305,000

14640 Olde Kent Rd 1 pm to 4 pm $310,000

20121

6515 Palisades Dr 2 pm to 4 pm $430,000

6412 Overcoat Lane 2 pm to 4 pm $409,000

CHANTILLY

20151

13606 Post Oak Ct 1 pm to 4 pm $728,000

20152

25245 Laureldale Ter #2-B-4 1 pm to 4 pm $374,900

24956 Bannockburn Ter 1 pm to 3 pm $620,000

25178 Justice Dr 1 pm to 4 pm $662,000

25174 Fortitude Ter 1 pm to 4 pm $575,000

25215 Bald Eagle Ter 1 pm to 4 pm $469,900

27744 Paddock Trail Pl 2 pm to 4 pm $1,174,900

CLIFTON

20124

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $905,000

11717 Amkin Dr 11 am to 4 pm $834,900

12001 Rose Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,225,000

7600 Dunquin Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

6729 Surbiton Dr 2 pm to 4 pm $895,000

14011 Marleigh Lane 1 pm to 3 pm $625,000

6707 Colewood Estates Rd 1:30 pm to 4 pm $839,000

5724 Osprey Ct 1 pm to 3 pm $335,000

DUNN LORING

22027

7884 Train Ct 2 pm to 4 pm $1,095,000

2231 Sandburg St 2 pm to 4 pm $1,599,000

FAIRFAX

22030

10503 Taba Cove Ct 1 pm to 4 pm $978,900

3409 Burrows Ave 1 pm to 4 pm $929,000

10503 Taba Cove Court 1 pm to 4 pm $978,900

12737 Heron Ridge Dr 2 pm to 4 pm $445,000

4932 Sammy Joe Dr 1 pm to 4 pm $889,999

11798 Rockaway Lane #34 1 pm to 4 pm $409,900

3857 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $489,000

4176 Timber Log Way 2 pm to 4 pm $455,000

3409 Burrows Avenue 1 pm to 4 pm $929,000

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

11402 Octagon Ct 1 pm to 4 pm $729,900

4133 Fairfax Center Creek Dr 2 pm to 4 pm $509,990

11403 Delsignore Dr 2 pm to 4 pm $599,888

12804 Owens Glen Dr 1 pm to 4 pm $825,000

4111 Fern St 11 am to 1 pm $494,900

5514 Chestermill Dr 2 pm to 4 pm $775,000

11463 Meath Dr 1 pm to 3 pm $814,900

11314 Westbrook Mill Lane #303 1 pm to 3 pm $359,900

22031

8323 Looking Glass Way 1 pm to 4 pm $818,700

3504 Prosperity Ave 1 pm to 4 pm $829,900

9000 Colesbury Pl 1 pm to 4 pm $889,000

9715 Kings Crown Ct #201 1 pm to 4 pm $272,500

22032

4824 Gainsborough Dr 1 pm to 4 pm $525,000

5415 Masser Lane 2 pm to 4 pm $538,000

22033

13100 Poplar Tree Rd 1 pm to 4 pm $599,999

12150 Penderview Ter #1328 1 pm to 3 pm $274,500

4112 Monument Ct #201 3 pm to 5 pm $299,900

4124 Halsted St 1 pm to 3 pm $624,900

4253 Fox Lake Dr 2 pm to 4 pm $450,000

12493 Lucas Dr 1 pm to 4 pm $607,000

12578 Fair Village Way 1 pm to 3 pm $620,000

FAIRFAX STATION

22039

6205 Halley Commons Ct 1 pm to 3 pm $945,000

9405 Braymore Cir 1 pm to 4 pm $829,900

10658 Canterberry Rd 2 pm to 4 pm $895,000

FALLS CHURCH

22041

3701 George Mason Dr #2207n 1 pm to 4 pm $265,000

3709 George Mason Dr #802 E 1 pm to 3 pm $340,000

5501 Seminary Rd #2504s 1 pm to 4 pm $344,990

3368 Lakeside View Dr #14-7 1 pm to 3 pm $405,000

3815 Birchwood Rd 1 pm to 4 pm $799,950

22042

3301 Slade Run Dr 1 pm to 4 pm $1,147,500

6937 Regent Lane 1 pm to 4 pm $435,000

6676 Barrett Rd 1 pm to 3 pm $999,000

3314 Rose Lane 2 pm to 4 pm $650,000

3114 Black Hickory Dr 1 pm to 4 pm $550,000

7202 Oakland Ave 2 pm to 4 pm $650,000

7715 Inversham Dr #111 2 pm to 4 pm $279,900

3151 Annandale Rd 1 pm to 4 pm $1,180,000

2804 Emma Lee St #101 1 pm to 4 pm $339,000

22043

1915 Anderson Rd 1 pm to 3 pm $989,900

2300 Pimmit Dr #509 2 pm to 4 pm $265,000

2230 George C Marshall Dr #phb 2 pm to 4 pm $569,900

2031 Magarity Ct 1 pm to 3 pm $699,000

2318 Chestnut Hill Ave 1 pm to 3 pm $700,000

7613 Lunceford Lane 2 pm to 4 pm $1,275,000

22044

6167 Glen Eagles Ct 3 pm to 5 pm $409,950

3203 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $625,000

3100 Manchester St S #313 1 pm to 4 pm $153,000

3158 Ravenwood Dr 1 pm to 3 pm $585,000

3100 Manchester St #1024 1 pm to 4 pm $163,000

22046

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,575,000

111 Annandale Rd 1 pm to 4 pm $615,000

513w. Broad St #607 2 pm to 4 pm $749,900

502 Broad St W #218 1 pm to 4 pm $819,900

7227 Timber Lane 2 pm to 4 pm $1,345,000

205 Patterson St 2 pm to 4 pm $1,625,000

1303 Tracy Pl 2 pm to 4 pm $899,000

GREAT FALLS

22066

11325 Fox Creek Farm Way 2 pm to 4 pm $2,199,000

11566 Seneca Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,399,000

823 Thomas Run Dr 2 pm to 4 pm $1,899,700

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

1064 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $699,000

9222 Sterling Montague Dr 2 pm to 4 pm $1,249,000

9106 Mill Creek Lndg 2 pm to 4 pm $1,499,000

835 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

HERNDON

20170

1005 Young Ave Noon to 2 pm $849,999

1100 Clarke St 1:30 pm to 4 pm $450,000

12802 Briery River Ter 2 pm to 4 pm $539,000

663 Old Hunt Way 1 pm to 4 pm $765,000

852 3rd St 2 pm to 4 pm $834,900

20171

2458 Curie Ct #22 1:30 pm to 4 pm $409,999

12911 Framingham Ct 1 pm to 4 pm $479,900

13415 Burrough Farm Dr 2 pm to 4 pm $474,900

11920 Richland Lane 2 pm to 4 pm $749,000

2386 Green Grass Ct 2 pm to 4 pm $669,000

2575 James Madison Cir 2 pm to 4 pm $449,900

12956 Centre Park Cir #212 2 pm to 4 pm $1,500

LORTON

22079

9501 Peniwill Dr 2 pm to 4 pm $974,900

9205 Wrights Hollow Lane 1 pm to 4 pm $779,900

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $429,888

8915 Yellow Daisy Pl 1 pm to 4 pm $610,000

8931 Wells Rd 1 pm to 4 pm $725,000

7512 Mahoney Dr 1 pm to 4 pm $539,000

8779 Susquehanna St 1 pm to 4 pm $319,999

11808 Harley Rd 1 pm to 3 pm $799,900

7807 Koopman Ct 1 pm to 4 pm $414,900

MCLEAN

22101

1525 Woodacre Dr 2 pm to 4 pm $889,000

6911 Lemon Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

1457 Pathfinder Lane 1 pm to 4 pm $1,950,000

1462 Spring Vale 1 pm to 4 pm $1,699,000

1458 Waggaman Cir 2:30 pm to 4:30 pm $2,375,000

6816 Sorrel St 2 pm to 4 pm $3,250,000

1707 James Payne Cir 1 pm to 4 pm $1,349,000

6616 Jill Ct 1 pm to 4 pm $1,324,900

6712 Dean Dr 1 pm to 4 pm $1,649,990

6806 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $4,375,000

1702 Chesterbrook Vale Ct 2 pm to 4 pm $1,349,999

632 Live Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,299,999

1215 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $885,000

6639 Hawthorne St 2 pm to 5 pm $1,495,000

6840 Fairway St 1 pm to 4 pm $959,000

5849 Aspen Wood Ct 2 pm to 4 pm $1,348,000

1514 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

22102

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

7901 Old Cedar Ct 2 pm to 4 pm $1,699,000

1008 Union Church Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,245,000

7629 Huntmaster Lane 2 pm to 4 pm $1,150,000

1061 Vista Dr 1 pm to 4 pm $1,680,000

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

OAK HILL

20171

3312 Lauren Oaks Ct 1 pm to 4 pm $1,125,000

OAKTON

22124

11416 Green Moor Lane 1 pm to 3 pm $1,135,000

10300 Appalachian Cir #103 2 pm to 4 pm $218,900

2979 Westhurst Lane 1 pm to 4 pm $1,250,000

12012 Vale Rd 1 pm to 4 pm $659,900

12100 Vale Rd 2 pm to 4 pm $875,000

2552 Bridge Hill Lane 1 pm to 4 pm $1,699,000

RESTON

20190

12074 Kinsley Pl 1 pm to 3 pm $874,990

1700 Lake Shore Crest Dr #15 1 pm to 3 pm $339,000

11990 Market St #405 2 pm to 4 pm $724,900

12000 Taliesin Pl #16 Noon to 2 pm $335,000

12000 Taliesin Pl #25 1 pm to 3 pm $339,000

20191

12345 Coleraine Ct 1 pm to 4 pm $579,000

11298 Spyglass Cove Lane 1 pm to 3 pm $1,489,000

2166 Whisperwood Glen Lane 1 pm to 3 pm $379,000

11555 Underoak Ct 1 pm to 4 pm $359,000

2007 Approach Lane 2 pm to 4 pm $460,000

2172 Glencourse Lane 1 pm to 4 pm $463,000

2081 Cobblestone Lane 1 pm to 3 pm $615,000

2011 Sarazen Pl 1 pm to 4 pm $2,250

11535 Hearthstone Ct 1 pm to 4 pm $425,000

11638 Newbridge Ct 1 pm to 4 pm $559,988

2009 Upper Lake Dr 1 pm to 4 pm $825,000

11804 Breton Ct #32c 1 pm to 3 pm $234,999

20194

1458 Park Garden Lane 2 pm to 4 pm $545,000

11402j Gate Hill Pl #57 Noon to 1 pm $2,000

1281 Wedgewood Manor Way 1 pm to 2:30 pm $576,900

11633 Old Brookville Ct 1:30 pm to 4:30 pm $710,000

SPRINGFIELD

22150

5901 Amherst Ave 1 pm to 4 pm $839,900

6912 Ben Franklin Rd 1 pm to 4 pm $599,000

22151

7503 Axton St 1 pm to 3 pm $540,000

5507 Miles Ct 1 pm to 3 pm $449,900

7511 Ferber Pl 1 pm to 4 pm $529,900

22152

7343 Stream Way 1 pm to 4 pm $390,000

7937 Jansen Dr 2 pm to 4 pm $1,299,999

7910 Greeley Blvd 1 pm to 4 pm $579,950

5824 Rexford Dr #731 1 pm to 4 pm $289,900

8985 Omega Ct 2 pm to 4 pm $2,625

7860 Rolling Woods Ct #101 1 pm to 3 pm $449,900

8530 Lakinhurst Lane 11 am to 2 pm $449,900

22153

7690 Oak Field Court 2 pm to 4 pm $799,900

7651 Southern Oak Dr Noon to 2 pm $399,000

7913 Lake Pleasant Dr 1 pm to 3 pm $540,000

8609 Spring Creek Ct 1 pm to 4 pm $349,999

VIENNA

22180

1217 Kelley St SW 1 pm to 4 pm $1,438,000

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,475,000

9222 Brian Dr 1 pm to 4 pm $1,898,000

8621 Mchenry St 1 pm to 4 pm $1,895,000

603 Niblick Dr SE 1 pm to 4 pm $1,699,900

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 4 pm $1,599,000

105 Elmar Dr SE 1 pm to 4 pm $1,539,000

918 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,475,000

902 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,695,000

916 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,545,000

513 Creek Crossing Rd NE 2 pm to 4 pm $829,800

149 Center St S Noon to 5 pm $997,880

403 Colin Lane NW 1 pm to 3 pm $1,550,000

2720 Bellforest Ct #102 2 pm to 4 pm $389,900

145 Center St S Noon to 4 pm $954,350

22181

2790 Marywood Oaks Lane Noon to 3 pm $769,900

2713 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,274,285

2709 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,293,622

9614 Counsellor Dr NW 1 pm to 4 pm $765,000

9490 Virginia Center Blvd #136 1 pm to 4 pm $386,500

2405 Lakevale Dr 2 pm to 4 pm $749,999

10810 Hunter Station Rd 1 pm to 3:30 pm $1,100,000

2547 Five Oaks Rd 2 pm to 4 pm $1,190,000

22182

2012 Wolftrap Oaks Ct. Ct 1 pm to 3:30 pm $874,900

1861 Amberwood Manor Ct 2 pm to 4 pm $999,900

2360 Wheystone Ct 1 pm to 4 pm $550,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,559,900

1406 Southwind Ct 1 pm to 4 pm $949,999

1716 Drewlaine Dr 1 pm to 4 pm $1,589,500

1786 Clovermeadow Dr 1 pm to 3 pm $1,074,990

1644 Montmorency Dr 2 pm to 4 pm $829,500

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

2421 Arbor Oak Lane 1 pm to 4 pm $405,000

REMINGTON

22734

7239 3rd St 1 pm to 3 pm $235,000

THE PLAINS

20198

4119 Bull Run Mountain Rd 1 pm to 3 pm $589,500

WARRENTON

20186

8015 Juniper Pl 1 pm to 4 pm $420,000

20187

5331 Old Alexandria Tpke Noon to 3 pm $349,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24875 Helms Ter 1 pm to 4 pm $519,990

39367 Saddleridge Lane 2 pm to 4 pm $725,000

25237 Barley Grass Sq 1 pm to 4 pm $599,950

25322 Trumpet Vine Ter 1 pm to 4 pm $395,999

42298 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $749,880

24584 Lavender Grove Dr 1 pm to 4 pm $794,900

ASHBURN

20147

44481 Livonia Ter Noon to 4 pm $480,000

20365 Mount Pleasant Ter 1 pm to 4 pm $425,000

21382 Hansberry Ter 1 pm to 4 pm $490,000

43322 Butterfield Ct 1 pm to 4 pm $729,990

22006 Hyde Park Dr 2 pm to 4 pm $885,000

20148

23321 Morning Walk Dr 1 pm to 4 pm $749,950

42339 Stonemont Cir 1 pm to 3:30 pm $874,990

42826 Bittner Sq 1 pm to 4 pm $354,500

42310 Benfold Sq 2 pm to 4 pm $504,900

22464 Willington Sq 1 pm to 4 pm $669,500

41615 Revival Dr 1 pm to 4 pm $964,900

BROADLANDS

43110 Hunters Green Sq. Sq 2 pm to 4 pm $429,900

21902 Windover Dr 2 pm to 4 pm $674,900

HAMILTON

20158

16083 Sainte Marie Ct 1 pm to 4 pm $949,900

17331 Westham Estates Ct Noon to 3 pm $899,000

LEESBURG

20175

182 Alpine Dr SE 2 pm to 4 pm $625,000

403 Kornblau Ter SE 1 pm to 4 pm $799,000

18822 Woodburn Rd 11:30 am to 2 pm $1,070,000

414 Haupt Sq SE 1 pm to 3 pm $544,900

802 Tina Dr SE Noon to 2 pm $639,999

17674 Tobermory Pl 1 pm to 3 pm $959,900

20176

826 Cattail Lane NE 1 pm to 3 pm $399,900

923 Smartts Lane NE 1 pm to 3 pm $320,000

43301 Hill Head Pl 1 pm to 4 pm $799,900

14350 Loyalty Rd 1 pm to 3 pm $775,000

43062 Sherbrooke Ter 1 pm to 4 pm $369,990

18802 Kipheart Dr 1 pm to 4 pm $899,000

43838 Kittiwake Dr 1 pm to 4 pm $768,000

40740 Black Gold Pl 1 pm to 4 pm $800,000

18166 Mill House Sq 1 pm to 3 pm $464,900

43577 Purple Aster Ter 1 pm to 3:30 pm $619,900

15652 Berkhamstead Pl 1 pm to 4 pm $825,000

LOVETTSVILLE

20180

23 Kimberly Kristin Way 1 pm to 4 pm $444,900

7 Tilgham Pl 1 pm to 3 pm $400,000

13282 April Cir 1 pm to 3 pm $789,900

PURCELLVILLE

20132

570 Nursery Ave 1 pm to 3 pm $565,000

18912 Black Oak Rd 1 pm to 4 pm $599,900

18001 Tranquility Rd 1 pm to 3 pm $1,340,000

ROUND HILL

20141

35086 Harry Byrd Hwy 2 pm to 4 pm $640,000

STERLING

20164

114 Caragana Ct 1 pm to 4 pm $519,900

46867 Loblolly Ct 2 pm to 4 pm $729,900

20165

21135 Brookside Lane 1 pm to 3 pm $659,000

46774 Graham Cove Sq 2 pm to 4 pm $389,500

47423 River Oaks Dr 1 pm to 4 pm $735,000

20745 Royal Palace Sq #424 1 pm to 3 pm $379,000

46675 Joubert Ter 1 pm to 4 pm $539,900

20166

24612 Malibu Ter 2 pm to 5 pm $559,999

24475 Laurel Thicket Ter 1 pm to 3 pm $399,990

WATERFORD

20197

40815 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $825,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9145 Cascade Falls Dr 1 pm to 4 pm $365,000

12156 Formby St 1 pm to 4 pm $465,000

12198 Caithness Cir 1 pm to 3 pm $275,000

DUMFRIES

22025

3912 Solstice Lane 1 pm to 4 pm $414,900

3700 Chapman Mill Trl 1 pm to 3 pm $524,900

22026

17041 Silver Arrow Dr 1 pm to 3 pm $750,000

3129 Tulip Tree Pl Noon to 3 pm $429,999

GAINESVILLE

20155

7762 Milton Cir 1 pm to 3 pm $2,400

18081 Camdenhurst Dr 1 pm to 3 pm $514,990

14035 Plantation Mill Ct 1 pm to 4 pm $500,000

7330 Early Marker Ct 2 pm to 4 pm $499,900

6763 Arthur Hills Dr 2 pm to 4 pm $550,000

13980 Gary Fisher Trl 2 pm to 4 pm $349,900

7016 Trek Way Noon to 2 pm $344,900

7001 Village Stream Pl 2 pm to 4 pm $289,900

14215 Legend Glen Ct 1 pm to 4 pm $365,000

HAYMARKET

20169

15040 Clementine Way 2 pm to 4 pm $409,900

6653 Bartrams Forest Lane 1 pm to 4 pm $524,900

14800 Mozambique Ct 1 pm to 3:30 pm $598,000

5833 Brandon Hill Loop 1 pm to 4 pm $779,000

5436 Bowers Hill Dr 1 pm to 4 pm $534,990

MANASSAS

20109

8984 Hanson Grove Ct 1 pm to 4 pm $444,999

10146 Cannon Ball Ct 1 pm to 3 pm $224,900

20110

10343 Cabin Ridge Ct 1 pm to 4 pm $459,900

10244 Winged Elm Cir 1 pm to 4 pm $465,000

8353 Felsted Lane 1 pm to 4 pm $174,999

8870 Orchard Lane 2 pm to 4 pm $374,995

10210 Fountain Cir 1 pm to 4 pm $384,900

10225 Malvern Ct 1 pm to 4 pm $395,000

10258 Farmington Ct 1 pm to 4 pm $359,900

8430 Willow Glen Ct Noon to 3 pm $299,900

20112

8310 Cobb Rd 1 pm to 3 pm $380,000

7982 Counselor Rd 1 pm to 4 pm $469,900

6024 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $557,000

11921 Falling Creek Dr 2 pm to 4 pm $465,000

10596 Tattersall Dr 1 pm to 4 pm $499,900

MANASSAS PARK

20111

9075 Sandra Pl 1 pm to 3 pm $425,000

OCCOQUAN

22125

307 Overlook Dr Noon to 2 pm $2,100

307 Overlook Dr Noon to 2 pm $349,000

315 Overlook Dr #5 1 pm to 4 pm $300,000

315 Overlook Dr #5 1 pm to 4 pm $1,750

WOODBRIDGE

22191

1524 Grosbeak Ct 11 am to 1 pm $354,900

16385 Gangplank Lane 10 am to 1 pm $380,000

717 Belmont Bay Dr Noon to 2 pm $484,900

16633 Danridge Manor Dr 1 pm to 4 pm $429,000

1770 Featherstone Rd 1 pm to 3 pm $339,900

14826 Potomac Branch Dr #257a 1 pm to 4 pm $379,900

15311 Egret Ct 1 pm to 4 pm $419,900

2214 Merseyside Dr 1 pm to 3 pm $359,000

22192

12628 Terranova Lane 1 pm to 3 pm $383,900

2400 Mizzen Pl 1 pm to 4 pm $399,000

12592 Fascia Ct 1 pm to 3 pm $469,975

12321 Wadsworth Way #49 2 pm to 4 pm $189,900

12910 Sturbridge Rd 11 am to 2 pm $364,900

12830 Mill Brook Ct 1 pm to 3 pm $359,900

12478 Skipper Cir 1 pm to 4 pm $274,900

12084 Winona Dr Noon to 2 pm $317,900

12069 Willowood Dr 2 pm to 4 pm $384,900

3814 Ogilvie Ct 1 pm to 3 pm $313,500

4952 Poppy Ct 1 pm to 3 pm $629,900

12157 Derriford Ct 1 pm to 4 pm $339,900

22193

6120 Lost Colony Dr 1 pm to 4 pm $549,997

14815 Dixon Ct 11 am to 2 pm $329,000

5663 Neddleton Ave 1 pm to 4 pm $399,900

13003 Terminal Way 1 pm to 3 pm $349,000

13850 Redford Lane 1 pm to 3 pm $389,900

15402 Ewells Mill Way 2 pm to 4 pm $625,000

14150 Cuddy Loop #202 Noon to 3 pm $198,500

4863 Dane Ridge Cir 1 pm to 4 pm $300,000

4598 Central Park Dr 1 pm to 4 pm $224,900

5618 Minnie Ct 1 pm to 4 pm $540,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

22 Sharp Rock Rd 11:30 am to 3 pm $594,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

132 Gardenia Dr 1 pm to 4 pm $455,599

38 Coachman Cir 2:30 pm to 4:30 pm $534,799

22556

36 Pelham Way 11 am to 4 pm $690,700