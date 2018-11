Here’s a list of open houses taking place Nov. 10-11 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

5 Park Pl #522 1 pm to 3 pm $485,000

5 Park Pl #622 1 pm to 3 pm $485,000

714 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $675,000

714 Pearson Point Pl 1 pm to 3 pm $675,000

307b Monterey Ave 1 pm to 3 pm $1,125,000

307b Monterey Avenue 1 pm to 3 pm $1,125,000

1056 Carriage Hill Parkway Noon to 2 pm $659,000

1056 Carriage Hill Pkwy Noon to 2 pm $659,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $479,900

502 Mathias Hammond Way #208 2 pm to 4 pm $300,000

5 Park Pl #522 1 pm to 3 pm $485,000

5 Park Pl #622 1 pm to 3 pm $485,000

16 Brewer Ave Noon to 2 pm $464,900

21403

18 Rockwell Ct Noon to 2 pm $233,000

11 Spa Creek Lndg #a2 Noon to 2 pm $365,000

11 Spa Creek Landing Noon to 2 pm $365,000

19 Silverwood Circle 1 pm to 3 pm $169,000

430 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $585,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $475,000

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $573,344

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

21409

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $688,000

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $688,000

1174 Ramblewood Dr 10 am to Noon $409,900

602 Candy Ct 1 pm to 3 pm $949,000

2109 Harbor Dr 2 pm to 4 pm $990,000

1152 Skyway Dr Noon to 2 pm $469,000

2042 Chesapeake Rd Noon to 2 pm $430,000

1152 Skyway Dr Noon to 2 pm $469,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $699,000

7 Sharpe Rd 2 pm to 4 pm $545,000

ARNOLD

21012

1204 Summerwood Ct 1 pm to 4 pm $274,900

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

1183 Gator Ct 11 am to 2 pm $249,900

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $571,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $576,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $596,990

1204 Summerwood Court 1 pm to 4 pm $274,900

1407 Falcon Nest Ct 11 am to 1 pm $319,900

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $453,240

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

CROFTON

21114

1315 Iron Oak Cv Noon to 5 pm $464,990

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $424,990

1508 Danewood Ct 11 am to 1 pm $245,000

1662 Wilkshire Dr Noon to 2 pm $259,990

1315 Iron Oak Cv Noon to 5 pm $464,990

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $424,990

2306 Montauk Dr 1 pm to 4 pm $360,000

1581 Fallowfield Court Noon to 2 pm $256,500

2306 Montauk Dr 1 pm to 4 pm $360,000

CROWNSVILLE

21032

1119 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $449,000

1119 Valentine Creek Drive 1 pm to 4 pm $449,000

942 Buttonwood Trl 11 am to 1 pm $374,900

1117 Kalmia Court 1 pm to 3 pm $649,995

1142 Severnview Dr 11 am to 1 pm $625,000

321 Kyle Rd 2 pm to 4 pm $1,350,000

DEALE

20751

5866 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $295,000

5931 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $449,900

EDGEWATER

21037

304 Arbutus Dr 11 am to 1 pm $1,170,000

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $446,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $396,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $411,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $389,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $391,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $415,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $439,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $441,990

331 Arbutus Dr Noon to 2 pm $495,000

3451 Larkington Dr Noon to 5 pm $749,980

3433 Pocahontas Dr 10 am to 5 pm $899,990

GAMBRILLS

21054

1114 Carbondale Way Noon to 2 pm $389,000

1247 Orchid Rd 1 pm to 3 pm $579,900

2009 Huntwood Dr Noon to 2 pm $625,000

2431 Macallister Lane 1 pm to 3 pm $735,000

GLEN BURNIE

21060

8341 Eagle St Noon to 2 pm $339,000

937 Still Pond Drive Noon to 2 pm $475,000

203 Hartford Rd 1 pm to 3 pm $244,000

8119 Hickory Hollow Dr 1 pm to 3 pm $339,900

21061

7737 Cohansey Trail Dr 1 pm to 4 pm $325,000

7725 Cohansey Trail Dr 1 pm to 4 pm $299,990

8110 Falcon Crest Dr 1 pm to 3 pm $330,000

290 Cross Creek Dr Noon to 3 pm $290,000

708 Snowdon Lane Noon to 2 pm $364,900

HANOVER

21076

7224 Dorchester Woods Lane 1 pm to 3 pm $380,000

7224 Dorchester Woods Lane 1 pm to 3 pm $380,000

7244 Wright Rd 1 pm to 4 pm $538,205

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 4 pm $456,707

2112 Nottoway Dr 11:30 am to 4 pm $589,990

8267 Meadowood Dr #0 11:30 am to 4 pm $482,477

LAUREL

20707

806 Montrose Ave Noon to 2 pm $339,000

7612 Woodruff Ct 1 pm to 3 pm $295,000

320 Carroll Ave 1 pm to 3 pm $249,999

20708

8402 Montpelier Drive 1 pm to 4 pm $429,900

20723

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

9402 N Laurel Rd 2 pm to 3 pm $349,900

20724

313 Park Hall S 11 am to 1 pm $340,000

LINTHICUM

21090

315 Charles Rd 1 pm to 3 pm $319,000

403 Burford Ct 11 am to 6 pm $469,990

MILLERSVILLE

21108

781 Live Oak Dr 2 pm to 4 pm $579,900

ODENTON

21113

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $599,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $549,990

3091 Spring Peeper Ct Noon to 5 pm $599,990

937 Deerberry Ct 11 am to 1 pm $349,900

709 Rock Elm Ct 2 pm to 4 pm $459,900

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

2566 Running Wolf Trl Noon to 2 pm $400,000

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $599,990

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $549,990

3091 Spring Peeper Ct Noon to 5 pm $599,990

2609 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $634,990

2613 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,990

2621 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $699,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $674,990

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

PASADENA

21122

1447 Old Ft Smallwood Rd 1:30 pm to 4 pm $609,990

7955 Meridian Dr Noon to 5 pm $550,490

7953 Meridian Dr Noon to 5 pm $459,990

7858 Kings Bench Pl 1 pm to 3 pm $315,000

8700 Scorton Harbour Noon to 3 pm $254,500

444 Park Creek Road 1 pm to 3 pm $999,000

8214 Elkwood Ct Noon to 2 pm $400,000

3520 Old Crown Dr 1 pm to 3 pm $212,000

7941 Royal Mint Pl 1 pm to 3 pm $325,000

7723 Woodlawn Ave 1 pm to 3 pm $375,000

108 Dark Sky Crossing Noon to 2 pm $359,900

8340 Daydream Crescent 11 am to 4 pm $449,990

8341 Daydream Crescent 11 am to 4 pm $324,990

7705 Woodlawn Ave Noon to 2 pm $380,000

701 Conover Lane 11 am to 6 pm $549,990

303 Stone Hollow Ct 1 pm to 3 pm $235,000

302 Black Sky Lane 11 am to 4 pm $419,000

8700 Scorton Harbour Noon to 3 pm $254,500

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

252 Harlem Rd Noon to 2 pm $375,000

444 Park Creek Rd 1 pm to 3 pm $999,000

SEVERN

21144

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $538,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $538,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

SEVERNA PARK

21146

23 Belleview Dr 11 am to 1 pm $874,900

221 Cheshire Rd 1 pm to 3 pm $569,000

221 Cheshire Road 1 pm to 3 pm $569,000

13 Saint Andrews Crossover 1 pm to 3 pm $489,900

488 Derussey Dr 1 pm to 3 pm $585,000

810 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $699,900

509 Owens Way 1 pm to 3 pm $499,900

535 Kenmore Rd 11 am to 1 pm $519,900

23 Belleview Dr 11 am to 1 pm $874,900

304 Carlyn Dr 11 am to 2 pm $859,900

SHADY SIDE

20764

1228 Hayes Rd Noon to 2 pm $699,000

5070 Lerch Dr 1 pm to 3 pm $599,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3232 Chesapeake Beach Rd W Noon to 3 pm $459,900

DUNKIRK

20754

12700 Springfield Ct 1 pm to 4 pm $549,900

HUNTINGTOWN

20639

1175 Dorado Drive 11 am to 2 pm $529,900

3277 Marbey Dr 11 am to 2 pm $529,900

1961 Wild Turkey Trl 2 pm to 4 pm $425,000

2748 Queensberry Dr 11:30 am to 1:30 pm $469,900

3268 Maywood Ct 11 am to 2 pm $529,900

LUSBY

20657

1946 Foxwood Lane Noon to 3:30 pm $355,900

PORT REPUBLIC

20676

1555 Byron Ct Noon to 3 pm $389,900

PRINCE FREDERICK

20678

2155 Saint Margaret Blvd 11 am to 5 pm $490,078

CHARLES COUNTY

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $524,900

INDIAN HEAD

20640

6595 Chicamuxen Rd Noon to 3 pm $395,000

LA PLATA

20646

6430 Warren C Eller Dr Noon to 2 pm $320,000

503 Clarks Run Rd Noon to 2 pm $359,900

WALDORF

20601

9711 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $344,180

9717 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $338,990

9745 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $309,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $312,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $312,990

2953 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $338,070

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

20602

4260 Queen Ct 11 am to 2 pm $189,900

5098 Royal Birkdale Ave 11 am to 1 pm $349,999

11886 Winged Foot Ct Noon to 2 pm $419,999

5088 Ottawa Park Pl 1 pm to 4 pm $340,000

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $317,990

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $389,990

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $429,990

WHITE PLAINS

20695

4724 Queens Grove St 12:30 pm to 3 pm $349,999

4724 Queens Grove St 12:30 pm to 3:30 pm $2,300

4050 Tahoe Pl Noon to 3 pm $264,777

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

216 Maple Ave 1 pm to 3 pm $215,000

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $369,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $374,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $364,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $399,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $464,280

FREDERICK

21701

230 Church St E Noon to 2 pm $342,000

6437 Dresden Pl Noon to 5 pm $799,000

Dresden Pl Noon to 5 pm $549,990

6438 Dresden Pl Noon to 5 pm $647,575

Dresden Pl Noon to 5 pm $579,900

Dresden Pl Noon to 5 pm $609,900

1311 Pinewood Dr 1 pm to 3 pm $249,900

329 Bentz St 11 am to 1 pm $239,900

230 Church St E Noon to 2 pm $342,000

21702

1808 Whispering Meadow Ct Noon to 5 pm $399,900

8408 Edgewood Church Rd Noon to 3 pm $575,000

1000 Lindfield Dr 1 pm to 4 pm $399,900

8408 Edgewood Church Rd Noon to 3 pm $575,000

21703

7145 Oberlin Cir 11 am to 1 pm $263,000

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

6544 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $329,990

6536 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $314,990

6415 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $299,990

6518 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $304,990

6520 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $284,990

7133 Ladd Cir Noon to 2 pm $259,900

21704

4310 Buckeystown Pike 11 am to 2 pm $599,000

8421 Pine Bluff Rd 11 am to 4:30 pm $479,990

3936 Loch Ness Ct 2 pm to 4 pm $468,500

3632 Holborn Pl #3632 11 am to 1 pm $274,900

IJAMSVILLE

21754

2025 Fire Tower Lane Noon to 2 pm $425,000

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,900

4113 Camden Dr 2 pm to 4 pm $364,500

MIDDLETOWN

21769

610 Glenbrook Dr Noon to 2 pm $549,900

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

MOUNT AIRY

21771

1906 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $449,900

4900 Marianne Dr 1 pm to 4 pm $537,000

409 Bridlewreath Way 2 pm to 4 pm $535,000

MYERSVILLE

21773

3631 Brethren Church Rd 1 pm to 3 pm $584,900

NEW MARKET

21774

5810 Burin St #f Noon to 3 pm $239,990

5810 Burin St #j Noon to 3 pm $259,990

5810 Burin St #k Noon to 3 pm $249,990

5810 Burin St #l Noon to 3 pm $249,990

5810 Burin St #n Noon to 3 pm $299,990

5810 Burin St #q Noon to 3 pm $294,990

6840 West Shavano Rd 11 am to 4:30 pm $509,990

6827 West Shavano Rd 11 am to 4:30 pm $476,840

6710 Woodridge Rd Noon to 5 pm $650,000

6818 Whistling Swan Way 2 pm to 4 pm $375,000

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $364,900

POINT OF ROCKS

21777

1710 Canal Clipper Ct 1 pm to 3 pm $434,000

THURMONT

21788

13750 Long Rd 1 pm to 3 pm $399,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11726 Janney Ct Noon to 2 pm $755,000

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

5058 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,094,990

11726 Janney Court Noon to 2 pm $755,000

6215 Bridget Way Noon to 5 pm $949,990

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

12571 Vincents Way Noon to 5 pm $774,990

6110 Flutie Lane Noon to 5 pm $849,990

COLUMBIA

21044

10108 Pasture Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,125,000

21045

6819 Grimes Golden Ct 1 pm to 3 pm $475,000

8496 Thomas Williams Way 1 pm to 3 pm $417,500

6075 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $529,900

ELKRIDGE

21075

6218 Summer Home Ter 1 pm to 3 pm $585,000

ELLICOTT CITY

21042

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $779,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $999,990

2734 Vardon Lane Noon to 5 pm $699,990

2703 Vardon Lane Noon to 5 pm $693,649

2720 Vardon Lane Noon to 5 pm $624,990

2751 Vardon Lane Noon to 5 pm $699,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $779,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $999,990

21043

2541 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4:30 pm $889,500

819 Charles James Cir 1 pm to 3 pm $414,000

3922 Old Columbia Pike 10 am to Noon $650,000

8326 Chestnut Farm Lane 1 pm to 3 pm $559,000

9819 Soapstone Trl #04 11 am to 4:30 pm $789,990

9819 Soapstone Trl #01 11:30 am to 4 pm $744,990

7747 Rockburn Dr 1 pm to 3 pm $589,900

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4 pm $779,990

9819 Soapstone Trl #03 11:30 am to 4 pm $774,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

GLENELG

21737

14577 Edgewoods Way 1 pm to 3 pm $1,399,900

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $999,990

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $999,990

WOODBINE

21797

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

15211 Torino Way Noon to 5 pm $754,990

15215 Torino Way Noon to 5 pm $789,990

1004 Thunderbird Dr Noon to 5 pm $699,990

15205 Torino Way Noon to 5 pm $734,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20816

5101 River Rd #1610 1 pm to 3 pm $299,000

BURTONSVILLE

20866

3618 Childress Ter 1 pm to 3 pm $299,900

3904 Halton Hall Lane Noon to 2 pm $399,900

CHEVY CHASE

20815

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,069,900

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,069,900

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $469,850

GAITHERSBURG

20878

262 Urban Ave Noon to 3 pm $480,000

20879

7512 Boxberry Ter 1 pm to 3 pm $499,000

10047 Maple Leaf Drive 12:30 pm to 3 pm $320,000

GERMANTOWN

20874

13020 Wallich Way 11 am to 4:30 pm $536,445

18406 Stone Hollow Dr 1 pm to 4 pm $305,000

13020 Wallich Way 11 am to 4:30 pm $536,445

18406 Stone Hollow Dr 1 pm to 4 pm $305,000

17704 Cricket Hill Dr 1 pm to 3 pm $699,900

7 Crusader Ct 1 pm to 4 pm $315,000

HYATTSVILLE

20781

4803 Decatur St 1 pm to 3 pm $215,000

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

10812 Stella Ct 1 pm to 3 pm $425,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9013 Nesbit Ct 1 pm to 3 pm $525,000

POOLESVILLE

20837

17106 Spates Hill Rd 1 pm to 4 pm $575,000

ROCKVILLE

20850

802 Grand Champion Dr #11-201-R 1 pm to 3 pm $424,000

4 Monroe St #1311 1 pm to 3 pm $129,900

10106 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,099,000

20852

10831 Brewer House Rd 1 pm to 4 pm $699,500

SILVER SPRING

20901

10118 Tenbrook Dr 1 pm to 3:30 pm $475,000

10118 Tenbrook Dr Noon to 2 pm $475,000

20902

10711 Huntley Pl 2 pm to 4 pm $449,000

20906

2605 Terrapin Rd 1 pm to 4 pm $410,000

3510 Fitzhugh Lane #50-B 1 pm to 3 pm $335,000

15705 Tierra Dr Noon to 2 pm $469,000

2605 Terrapin Rd 1 pm to 4 pm $410,000

20910

10001 Menlo Ave 1 pm to 3 pm $649,900

1719 Luzerne Ave 1 pm to 4 pm $599,999

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $889,900

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $889,900

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #1008 Noon to 2 pm $139,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

7601 Old Chapel Dr Noon to 2 pm $409,900

20716

2218 Hyde Lane 1 pm to 3 pm $332,500

2005 Penfield Lane Noon to 3 pm $375,000

20720

5611 Paynes Endeavor Dr 2 pm to 4 pm $494,995

4905 Grid St 1 pm to 4 pm $470,000

11906 Webb Ct 11 am to 3 pm $409,900

20721

2111 Saint Josephs Dr Noon to 2 pm $399,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

4706 Leroy Gorham Dr Noon to 2 pm $260,000

5114 Fable St 1 pm to 3 pm $349,900

CLINTON

20735

8626 Kittama Dr Noon to 4 pm $680,909

7715 Castle Rock Dr Noon to 3 pm $415,000

7715 Castle Rock Dr Noon to 3 pm $415,000

3501 Jervis Ct 1 pm to 3 pm $401,999

DISTRICT HEIGHTS

20747

7701 Fanwood Ct 1 pm to 5 pm $325,000

8108 Dogwood Lane 1 pm to 4 pm $299,000

FORT WASHINGTON

20744

12500 Proxmire Dr Noon to 2 pm $299,900

403 Bentwood Dr 11 am to 2 pm $303,500

10800 Mayfield Rd 1 pm to 3 pm $319,900

GLENN DALE

20769

7504 Potomac Ct 1 pm to 3 pm $434,500

7401 Prospect Hill Ct 1 pm to 3 pm $649,000

LANDOVER

20785

6900 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $418,500

2737 Pinebrook Rd #2737 11 am to 6 pm $347,990

1833 Village Green Dr #w-142 Noon to 1:30 pm $1,350

LANHAM

20706

10004 Aerospace Rd #111c Noon to 3 pm $379,990

NORTH BRENTWOOD

20722

3801 Windom Rd 11 am to 2:30 pm $140,000

OXON HILL

20745

7926 Livingston Rd 1 pm to 3 pm $374,900

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $547,490

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6012 Crest Park Dr 1 pm to 3 pm $459,000

6012 Crest Park Dr 1 pm to 3 pm $459,000

SUITLAND

20746

4228 Applegate Lane #5 2 pm to 3:30 pm $1,750

TEMPLE HILLS

20748

4517 Dalton St 2 pm to 4 pm $342,900

6205 Allen Ct 1 pm to 3 pm $369,999

UPPER MARLBORO

20772

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $364,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

12729 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

9415 Piaffe Cir 11 am to 2 pm $495,000

9040 Fox Stream Way 1 pm to 4 pm $375,990

5031 Forest Pines Dr #chestnut Ii 1 pm to 4 pm $411,022

10802 Lariat Way 1 pm to 4 pm $424,900

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $383,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $504,990

20774

15406 Littleton Place Noon to 3 pm $395,000

15401 Finchingfield Way 10 am to 1 pm $590,000

15406 Littleton Pl Noon to 3 pm $395,000

15401 Finchingfield Way 10 am to 1 pm $590,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43695 Winterberry Way 11 am to 6 pm $248,095

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $394,990

LEONARDTOWN

20650

40502 Port Pl 11 am to 1 pm $495,000

22676 Chickadee Lane 11 am to 2 pm $499,900

LEXINGTON PARK

20653

20850 Middlegate Dr Noon to 2 pm $394,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

135 S Homeland Ave Noon to 2 pm $589,900

79 Southgate Avenue Noon to 2 pm $706,000

79 Southgate Ave Noon to 2 pm $706,000

135 S Homeland Avenue Noon to 2 pm $589,900

103 Spring Place Way 2 pm to 4 pm $412,500

1620 Belle Dr Noon to 2 pm $449,900

1700 Woodlore Rd 1 pm to 4 pm $570,000

21403

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

7028 Channel Village Ct #202 1 pm to 3 pm $500,000

8 Somerset Court 11 am to 1 pm $615,000

8 Somerset Ct 11 am to 1 pm $615,000

1291 Hollywood Ave 11 am to 1 pm $3,325,000

818 Parkwood Avenue 1 pm to 3 pm $575,000

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

21409

551 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $432,000

926 Barracuda Cove Ct Noon to 2 pm $869,000

836 Stonehurst Ct Noon to 2 pm $369,000

1172 Neptune Pl 1 pm to 3 pm $350,000

772 Holly N. Dr 1 pm to 3 pm $2,050,000

1172 Neptune Place 1 pm to 3 pm $350,000

772 Holly N. Drive 1 pm to 3 pm $2,050,000

551 Deep Creek View Noon to 2 pm $432,000

926 Barracuda Cove Court Noon to 2 pm $869,000

836 Stonehurst Court Noon to 2 pm $369,000

1912 Harwood Rd Noon to 3 pm $875,000

ARNOLD

21012

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $724,999

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $724,999

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $584,990

428 Knottwood Ct 1 pm to 3 pm $292,000

CROFTON

21114

2701 Bains Ct 3 pm to 5 pm $548,900

2435 Vineyard Lane 1 pm to 3 pm $309,900

CROWNSVILLE

21032

1913 Pump Handle Court Ct Noon to 2 pm $610,000

CURTIS BAY

21226

230 Matfield Ct Noon to 2 pm $435,000

230 Matfield Ct Noon to 2 pm $435,000

DAVIDSONVILLE

21035

3202 Homewood Rd Noon to 2 pm $729,999

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $370,000

3202 Homewood Road Noon to 2 pm $729,999

975 Saint George Barber Rd Noon to 3 pm $589,900

EDGEWATER

21037

3440 Dental Ct 1 pm to 3 pm $394,000

3440 Dental Court 1 pm to 3 pm $394,000

705 Londontown Rd Noon to 2 pm $320,000

311 Holly Rd 1 pm to 3 pm $339,000

1190 South River Landing Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

GAMBRILLS

21054

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

GLEN BURNIE

21060

8144 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $439,000

1010 Nabbs Creek Rd 1 pm to 3 pm $549,500

7584 Holly Ridge Dr 11 am to 1 pm $449,900

206 Water Fountain Court 2 pm to 4 pm $175,000

8144 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $439,000

21061

208 4th Avenue SE 1 pm to 3 pm $200,000

114 3rd Ave SW Noon to 3 pm $425,000

208 4th Ave SE 1 pm to 3 pm $200,000

HANOVER

21076

2312 Sycamore Pl 1 pm to 4 pm $669,000

1467 Gesna Dr 11 am to 1 pm $385,000

2312 Sycamore Pl 1 pm to 4 pm $669,000

LAUREL

20708

8512 Bovelder Dr 1 pm to 3 pm $455,000

20724

229 Marganza S 2 pm to 4 pm $325,000

MILLERSVILLE

21108

206 Nicole Ct 1 pm to 3 pm $899,000

206 Nicole Court 1 pm to 3 pm $899,000

308 Moncton Ct Noon to 2 pm $385,000

318 Chalet Dr Noon to 3 pm $399,900

ODENTON

21113

2616 Open Meadow Ct 1 pm to 3 pm $380,000

2605 Rainy Spring Ct 2 pm to 4 pm $330,000

813 Phyllis St 11:30 am to 2:30 pm $599,999

1417 Chanery Ct 1 pm to 3 pm $325,000

2013 Brigadier Blvd 1 pm to 3 pm $479,900

PASADENA

21122

213 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $399,900

8100 Pinehurst Harbour Way 2 pm to 4 pm $1,688,000

7706 Zena Marie Lane 1 pm to 3 pm $419,900

SEVERN

21144

7813 Silver Moon Ct 2 pm to 4 pm $495,000

1864 Arwell Ct 10 am to Noon $1,300

SEVERNA PARK

21146

14 Kimberly Ct 2 pm to 4 pm $584,999

494 Erin Garth 1 pm to 4 pm $539,000

323 Thomas Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $759,900

12144 Palisades Drive 1 pm to 3 pm $759,900

LUSBY

20657

620 Peace Pipe Ct 1 pm to 3 pm $240,000

NORTH BEACH

20714

811 Birch Ave 1 pm to 3:30 pm $1,795

811 Birch Ave 1 pm to 3:30 pm $399,900

OWINGS

20736

3510 Chaneyville Rd 12:30 pm to 3:30 pm $486,500

PRINCE FREDERICK

20678

4710 Allen Earlie Rd 1 pm to 4 pm $450,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

208 Maler Ct 1 pm to 3 pm $499,900

ISSUE

20645

14795 Mohawk Dr Noon to 3 pm $449,999

MECHANICSVILLE

20659

40414 Waterview Dr Noon to 2 pm $396,000

WALDORF

20601

5460 Ingersoll Pl Noon to 3 pm $469,900

65 Meadow Lane 1 pm to 4 pm $239,900

20603

9380 Frances St 10 am to 1 pm $269,900

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

16629 Scott Rd Noon to 3 pm $439,900

1307 Huntley Cir 1 pm to 3 pm $384,000

FREDERICK

21701

6256 Newport Ct 1 pm to 3 pm $314,999

715 Northside Dr 1 pm to 3 pm $294,900

101 Record St #. Noon to 2 pm $750,000

119 Church St W #a Noon to 2 pm $325,000

9 3rd St W 3 pm to 5 pm $649,900

819 Dunbrooke Ct Noon to 2 pm $362,000

715 Northside Dr 1 pm to 3 pm $294,900

6363 Bannister Dr 1 pm to 4 pm $529,950

21702

606 Lee Pl 1 pm to 3 pm $265,000

1514 Havilland Pl 2 pm to 5 pm $289,000

10830 Gambrill Park Rd 2 pm to 4 pm $574,990

1833 Free Ter 11 am to 1 pm $268,000

1514 Havilland Pl 2 pm to 5 pm $289,000

10830 Gambrill Park Rd 2 pm to 4 pm $574,990

21703

5919 Leben Dr 11 am to 1 pm $349,990

559 Primus Ct Noon to 2 pm $260,000

IJAMSVILLE

21754

5222 Muirfield Dr 11 am to 1 pm $975,000

3320 Berkshire Ct 1 pm to 3 pm $675,000

JEFFERSON

21755

3424a Jefferson Pike 3 pm to 5 pm $399,990

MIDDLETOWN

21769

3234 Bidle Rd 1 pm to 3 pm $514,000

107 Jefferson St Noon to 2 pm $299,900

409 Glenbrook Dr 1 pm to 3 pm $579,900

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

107 Jefferson St Noon to 2 pm $299,900

MONROVIA

21770

12213 Debkay Ct 1 pm to 4 pm $499,000

MOUNT AIRY

21771

2207 Fieldbrook Lane Noon to 2 pm $474,900

MYERSVILLE

21773

11327 Pleasant Walk Rd 1 pm to 3 pm $609,900

NEW MARKET

21774

6880 Whistling Swan Way 1 pm to 3 pm $329,900

WALKERSVILLE

21793

205 Winter Brook Ct 1 pm to 3 pm $339,000

8389 Devon Lane 1 pm to 3 pm $589,900

8761 Treasure Ave Noon to 2 pm $195,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Dr 1 pm to 4 pm $789,000

11821 Tall Timber Dr 1 pm to 3 pm $834,900

COLUMBIA

21044

6312 Velvet Path 1 pm to 3 pm $725,000

5570 Vantage Point Road 1 pm to 3 pm $179,900

5125 Rondel Pl 1 pm to 3 pm $409,900

7738 River Rock Way 1 pm to 3 pm $530,000

21045

7323 Kerry Hill Court 1 pm to 3 pm $283,000

6090 Moongong Ct 1 pm to 3 pm $439,900

7323 Kerry Hill Ct 1 pm to 3 pm $283,000

7142 Lasting Light Way 1 pm to 3 pm $300,000

21046

7603 Weather Worn Way #e 1 pm to 3 pm $190,000

COOKSVILLE

21723

14312 Fox Creek Ct 1 pm to 3 pm $900,000

ELKRIDGE

21075

8064 Hillrise Ct 1 pm to 3 pm $439,000

7117 Millbury Court 1 pm to 3 pm $745,000

6410 Forest Ave Noon to 2 pm $347,999

6364 Arbor Way 1 pm to 3 pm $352,900

6318 Loudon Ave 9:30 am to Noon $249,990

ELLICOTT CITY

21042

2405 Mount Hebron Dr Noon to 3 pm $449,000

3113 Argent Path 1 pm to 3 pm $1,250,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $945,000

9672 Oak Hill Dr Noon to 1:30 pm $489,900

21043

8420 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $750,000

4653 S. Leisure Ct 1 pm to 3 pm $475,000

4711 Ramsgill Ct Noon to 2 pm $439,980

5861 Duncan Dr 1 pm to 3 pm $540,000

7709 Old Woodstock Lane 1 pm to 3 pm $350,000

FULTON

20759

11321 Liberty Street 1 pm to 3 pm $875,000

8825 Longwood St 1 pm to 3 pm $589,900

11321 Liberty St 1 pm to 3 pm $875,000

GLENWOOD

21738

3222 Huntersworth 1 pm to 3 pm $1,400,000

3680 Shady Lane Noon to 2 pm $550,000

3700 Shady Lane Noon to 2 pm $1,000,000

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $649,900

JESSUP

20794

8328 Pleasant Chase Rd Noon to 2 pm $350,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

WOODSTOCK

21163

10111 Davis Ave 1 pm to 3 pm $565,000

11029 Doxberry Cir #12 2 pm to 4 pm $479,990

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

18520 Barnesville Rd 1 pm to 3 pm $995,000

18520 Barnesville Rd 1 pm to 3 pm $995,000

BETHESDA

20814

7710 Woodmont Ave #613 1 pm to 3 pm $998,500

5210 Danbury Rd 2 pm to 4 pm $799,900

5225 Pooks Hill Rd #1828n 2 pm to 4 pm $895,000

5210 Danbury Road 2 pm to 4 pm $799,900

7500 Woodmont Ave #s810 2 pm to 4 pm $415,000

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $205,000

7915 Kentbury Dr 1 pm to 4 pm $937,000

4525 Fairfield Dr 1 pm to 4 pm $1,565,000

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $479,000

5909 Rudyard Dr 1 pm to 3 pm $684,000

5803 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,250,000

4605 Glenbrook Pkwy 1 pm to 3 pm $1,150,000

4525 Fairfield Dr 1 pm to 4 pm $1,565,000

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

8031 Park Lane 2 pm to 4 pm $1,525,000

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $479,000

5107 Moorland Lane 2 pm to 4 pm $2,450,000

20816

5019 Sentinel Dr #102 2 pm to 4 pm $299,900

4828 Fort Sumner Dr 1 pm to 3 pm $1,525,000

4715 Jamestown Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

6017 Onondaga Rd Noon to 2 pm $1,329,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

5009 Sentinel Dr #55 2 pm to 4 pm $299,990

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5318 Blackistone Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

5509 Namakagan Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

20817

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

16 Wynkoop Ct 2 pm to 4 pm $1,019,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

5600 Beam Ct 1 pm to 3 pm $1,350,000

8701 Fenway Dr Noon to 2 pm $1,729,000

8810 Saunders Lane 2 pm to 4 pm $2,055,000

6206 E. Halbert Rd 1 pm to 4 pm $1,699,000

5600 Beam Court 1 pm to 3 pm $1,350,000

5912 Beech Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,375,000

7920 Charleston Ct 2 pm to 4 pm $1,150,000

6204 Wedgewood Rd 1 pm to 4 pm $1,889,999

6304 Tone Dr 1 pm to 4 pm $1,124,500

7580 Westlake Ter #60 2 pm to 4 pm $544,900

6204 Wedgewood Rd 1 pm to 4 pm $1,889,999

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,649,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,665,000

7430 Crestberry Lane 1 pm to 3 pm $719,900

7920 Charleston Ct 2 pm to 4 pm $1,150,000

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

BOYDS

20841

14301 Richter Farm Rd 1 pm to 4 pm $715,000

21209 Chrisman Hill Ter 1 pm to 4 pm $647,000

BROOKEVILLE

20833

18730 Considine Dr 2 pm to 4 pm $465,000

19404 Rena Ct 1 pm to 4 pm $484,000

2219 Carter Mill Way 1 pm to 3 pm $649,000

2711 Silver Hammer Way Noon to 2 pm $675,000

2417 Sapling Ridge Lane Noon to 2 pm $899,900

2219 Carter Mill Way 1 pm to 3 pm $649,000

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,595,000

CHEVY CHASE

20815

29 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,650,000

7 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,095,000

6808 Georgia St 2 pm to 4 pm $969,000

4913 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

4515 Willard Ave #1110s 1 pm to 4 pm $665,000

6300 Brookville Rd 1 pm to 4 pm $1,999,000

4515 Willard Ave #2321s 2 pm to 4 pm $355,000

7012 Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $989,000

7012 Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $989,000

4515 Willard Ave #1110s 1 pm to 4 pm $665,000

139 Hesketh St 2 pm to 4 pm $1,850,000

3601 Dundee Drwy 2 pm to 4 pm $799,900

3717 Underwood St 1 pm to 3 pm $1,555,000

12 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,799,000

4515 Willard Ave #2321s 2 pm to 4 pm $355,000

CLARKSBURG

20871

13261 Orsay St #608 1 pm to 4 pm $314,900

23405 Clarksridge Rd 2 pm to 4 pm $548,990

DAMASCUS

20872

24741 Cutsail Dr 1 pm to 3 pm $445,000

24723 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $675,000

DERWOOD

20855

17733 Phelps Hill Lane 1 pm to 4 pm $450,000

GAITHERSBURG

20877

408 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $439,000

14 Brighton Dr Noon to 3 pm $449,900

206 Summit Hall Rd 1 pm to 3 pm $399,900

20878

687 Market St E 1 pm to 4 pm $799,900

13200 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $635,000

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $749,500

648 Chestertown Street 2 pm to 4 pm $609,900

648 Chestertown St 2 pm to 4 pm $609,900

301 High Gables Dr #106 1 pm to 3 pm $349,000

687 Market St E 1 pm to 4 pm $799,900

15 Leatherleaf Ct 2 pm to 4 pm $718,800

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $664,900

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

164 Crown Farm Dr 1 pm to 4 pm $999,900

13029 Scarlet Oak Dr 1 pm to 4 pm $799,900

622 Crown Park Ave 1 pm to 3 pm $918,999

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $664,900

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

164 Crown Farm Dr 1 pm to 4 pm $999,900

13029 Scarlet Oak Dr 1 pm to 4 pm $799,900

4 Michele Ct 1 pm to 4 pm $489,900

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $749,500

20879

19229 Gatlin Dr 11 am to 1 pm $465,000

18506 Fontana Lane 1 pm to 3 pm $724,900

49 Windbrooke Cir 1 pm to 4 pm $195,000

7311 Tarfside Lane 1 pm to 4 pm $345,000

5 Bell Bluff Ct 1 pm to 4 pm $399,999

5 Bell Bluff Ct 1 pm to 4 pm $399,999

18506 Fontana Lane 1 pm to 3 pm $724,900

9116 Bannister Lane 1 pm to 5 pm $439,999

20882

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $463,000

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $950,000

7829 Rocky Rd Noon to 3 pm $349,900

9129 Goshen Valley Dr 2 pm to 4 pm $725,000

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $463,000

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 4 pm $950,000

24316 Flamingo Ter 1 pm to 4 pm $370,000

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

GERMANTOWN

20874

20481 Waters Point Lane 2 pm to 4 pm $317,900

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $625,000

18711 Sparkling Water Dr #10-E 2 pm to 4 pm $225,000

13145 Diamond Hill Dr 1 pm to 4 pm $359,900

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $625,000

18711 Sparkling Water Dr #10-E 2 pm to 4 pm $225,000

17711 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $664,000

13677 Harvest Glen Way 1 pm to 4 pm $352,000

13677 Harvest Glen Way 1 pm to 4 pm $2,195

12005 Birdseye Ter 2 pm to 4 pm $259,000

13445 Winterspoon Lane 2 pm to 4 pm $389,000

20876

12117 Red Admiral Way 2 pm to 4 pm $670,000

12117 Red Admiral Way 2 pm to 4 pm $670,000

21224 Hickory Forest Way 2 pm to 4 pm $579,000

HYATTSVILLE

20784

7516 Ingraham St 1 pm to 3 pm $360,000

KENSINGTON

20895

4011 Spruell Dr 1 pm to 4 pm $549,900

4217 Glenridge St 2 pm to 4 pm $2,249,000

4217 Glenridge Street 2 pm to 4 pm $2,249,000

10812 Stella Ct 2 pm to 4 pm $425,000

10119 Frederick Ave 2 pm to 4 pm $599,900

10543 Saint Paul St 1 pm to 4 pm $1,300,000

4011 Spruell Dr 1 pm to 4 pm $549,900

LAYTONSVILLE

20882

8306 Brink Rd Noon to 2 pm $772,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10412 Capehart Ct 1 pm to 3 pm $379,900

20013 Octavia Ct 1 pm to 4 pm $449,000

9601 Shadow Oak 1 pm to 4 pm $350,000

10412 Capehart Ct 1 pm to 3 pm $379,900

9601 Shadow Oak 1 pm to 4 pm $350,000

18619 Pier Point Pl 1 pm to 3 pm $265,900

NORTH BETHESDA

20852

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,098,000

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $925,000

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $925,000

10819 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,795,000

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,098,000

NORTH POTOMAC

20878

14609 Drum Hill Ct 1 pm to 4 pm $765,000

10 Glenhurst Ct 1 pm to 4 pm $899,900

5 Rolling Green Ct 2 pm to 4 pm $755,000

POOLESVILLE

20837

18550 Jerusalem Church Rd 1 pm to 4 pm $289,900

19558 Fisher Ave 3 pm to 5 pm $237,500

18550 Jerusalem Church Rd 1 pm to 4 pm $289,900

POTOMAC

20854

11604 Broad Green Ct 1 pm to 3 pm $1,498,500

1 Greyswood Ct 2 pm to 4 pm $649,000

1 Greyswood Ct 2 pm to 4 pm $3,200

11712 Lake Potomac Dr 1 pm to 3 pm $2,399,000

13 Beman Woods Ct 1 pm to 3 pm $1,375,000

8402 Rapley Ridge Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

7105 Masters Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,125,000

10609 Farmbrooke Lane 1 pm to 4 pm $1,239,000

11305 Colebrook Ter 2 pm to 4 pm $909,000

8545 Horseshoe Lane 1:30 pm to 3:30 pm $2,149,000

8412 Kingsgate Rd 1:30 pm to 3:30 pm $2,450,000

8545 Horseshoe Lane 1:30 pm to 3:30 pm $2,149,000

8236 Inverness Hollow Ter 1 pm to 4 pm $845,000

8412 Kingsgate Rd 1:30 pm to 3:30 pm $2,450,000

10503 Democracy Lane 1 pm to 4 pm $1,189,000

9309 Mercy Hollow Lane 2 pm to 4 pm $1,595,000

11001 Riverwood Dr 2 pm to 4 pm $2,499,000

8711 Belmart Rd 1 pm to 4 pm $1,299,000

12500 Park Potomac Ave #906n 2 pm to 4 pm $1,195,000

10913 Burbank Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

10609 Farmbrooke Lane 1 pm to 4 pm $1,239,000

11712 Lake Potomac Dr 1 pm to 3 pm $2,399,000

ROCKVILLE

20850

616 Grand Champion Dr 2 pm to 4 pm $770,000

118 Monroe St #1009 2 pm to 4 pm $145,000

106 Beall Ave 1 pm to 4 pm $499,900

1014 Aster Blvd 2 pm to 4 pm $649,000

10318 Nolan Dr 1 pm to 3 pm $499,999

1014 Aster Boulevard 2 pm to 4 pm $649,000

18 Chantilly Ct, Noon to 3 pm $459,000

913 Paulsboro Dr 1 pm to 3 pm $495,000

548 Monet Dr 1 pm to 3 pm $499,900

12809 Spring Dr 1 pm to 4 pm $814,900

705 Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $499,990

215 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $2,950

705 Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $499,990

548 Monet Dr 1 pm to 3 pm $499,900

468 Winding Rose Dr Noon to 2 pm $597,800

616 Grand Champion Dr 2 pm to 4 pm $770,000

20851

1617 Marshall Ave 2 pm to 4 pm $375,000

1617 Marshall Ave 2 pm to 4 pm $375,000

20852

10927 Wickshire Way #k-3 Noon to 4 pm $569,000

10401 Grosvenor Pl #716 2 pm to 4 pm $210,000

20853

4904 Norbeck Road 1 pm to 3 pm $879,000

16304 Promontory Ct 2 pm to 4 pm $675,000

4904 Norbeck Rd 1 pm to 3 pm $879,000

14841 Bauer Dr 1 pm to 3 pm $519,900

4509 Great Oak Rd 2 pm to 4 pm $850,000

20855

7213 Osprey Dr 1 pm to 4 pm $674,900

16110 Avery Rd Noon to 3 pm $899,000

SANDY SPRING

20860

1402 Lake Norwood Way 1 pm to 4 pm $1,247,900

SILVER SPRING

20901

303 Irwin St 1 pm to 3 pm $425,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $499,977

301 East Franklin Ave 2 pm to 4 pm $399,000

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $499,977

800 Malibu Dr Noon to 2 pm $479,500

20902

2903 Hardy Ave 3:30 pm to 3:30 pm $457,895

2209 Darrow St 2 pm to 4 pm $418,900

1900 Ladd St 2 pm to 4 pm $424,900

20903

9717 Hedin Dr 1 pm to 4 pm $389,900

9800 Dilston Rd 2 pm to 4 pm $375,000

9800 Dilston Road 2 pm to 4 pm $375,000

20904

1637 Featherwood St 2 pm to 4 pm $580,000

822 Tanley Rd 2 pm to 4 pm $415,000

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $359,000

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $359,000

20905

1801 Briggs Chaney Rd 1 pm to 3 pm $625,000

20906

2809 Homecrest Cir 1 pm to 4 pm $349,900

3300 Estelle Ter 3 pm to 5 pm $399,000

1302 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $484,500

3750 Clara Downey Ave #15 1 pm to 3 pm $319,900

20910

2240 Washington Ave #w-202 1 pm to 3 pm $319,000

10215 Menlo Ave 1 pm to 3 pm $475,000

10215 Menlo Ave 1 pm to 3 pm $475,000

505 Pershing Dr 2 pm to 4 pm $549,000

9506 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $549,900

TAKOMA PARK

20912

111 Lee Ave #105 Noon to 3:30 pm $165,000

423 Boyd Ave 2 pm to 4 pm $499,000

7125 Poplar Ave 2 pm to 4 pm $749,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $399,999

BELTSVILLE

20705

11507 Montgomery Rd 2:30 pm to 4:30 pm $329,000

11507 Montgomery Rd 2:30 pm to 4:30 pm $329,000

BOWIE

20715

12711 Chesney Lane 1 pm to 4 pm $359,900

20716

16200 Alderwood Lane Noon to 2 pm $304,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

1016 Iago Ave 1 pm to 2:30 pm $269,997

CLINTON

20735

8001 Hunter Dr 1 pm to 3 pm $487,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2207 Ramblewood Dr 1 pm to 4 pm $274,500

FORT WASHINGTON

20744

11008 Gates Dr 11 am to 2 pm $287,500

9301 Messina Dr 1 pm to 4 pm $339,999

4302 Cinibar Ct 2 pm to 4 pm $395,000

8617 W Fort Foote Ter Noon to 3 pm $330,000

8105 Fort Foote Rd 2 pm to 4 pm $384,900

8617 W Fort Foote Ter Noon to 3 pm $330,000

LANHAM

20706

9621 Wellington St 1 pm to 4 pm $374,900

10109 Dorsey Lane #201k Noon to 3 pm $349,990

OXON HILL

20745

714 Maury Ave 1 pm to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

6109 Mustang Pl 1 pm to 4 pm $299,900

6109 Mustang Pl 1 pm to 4 pm $299,900

UPPER MARLBORO

20772

11004 Abood Ct 1 pm to 4 pm $494,430

20774

13401 Winamac Ct 1 pm to 4 pm $589,000

68 Herrington Dr Noon to 4 pm $375,000

10802 Trafton Dr 1 pm to 3 pm $399,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45716 Bethfield Way 11 am to 4 pm $246,900

45568 Foxfield Lane 11 am to 4 pm $335,900

HOLLYWOOD

20636

44058 E. Mervell Ct 1:30 pm to 3:30 pm $424,500