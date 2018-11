Here’s a list of open houses taking place Nov. 10-11 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1204 N Nelson St 1 pm to 3 pm $1,199,900

22204

1618 Taylor St 1 pm to 4 pm $599,900

1201 Barton St #136 2 pm to 4 pm $379,999

1830 Columbia Pike #416 10 am to 1 pm $1,500

4838 9th St S 2 pm to 4 pm $550,000

22206

2854 Columbus St S 2 pm to 4 pm $2,700

22207

4018 Woodstock St N 1 pm to 3 pm $1,015,000

22209

1600 Oak St N #1225 1 pm to 4 pm $605,000

1730 Arlington Blvd #306 2 pm to 4 pm $275,000

22213

3007 Toronto St Noon to 4 pm $1,850,000

ALEXANDRIA

22302

1628 Ripon Pl #843 Noon to 3 pm $355,000

603 Windsor Ave W 2 pm to 4 pm $1,250,000

22311

4551 Strutfield Lane #4113 10:30 am to Noon $1,999

22314

1111 Oronoco St #526 1 pm to 4 pm $430,000

1109 Quaker Hill Ct 2 pm to 4 pm $660,000

709 Miller Lane 2 pm to 4 pm $1,000,000

1107 N Royal St 2 pm to 4 pm $850,000

237 West St N 11 am to 2 pm $799,000

1022 Powhatan St 2 pm to 4 pm $660,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2723 School St Noon to 4 pm $510,000

2708 Albemarle 5:30 pm to 7 pm $430,000

22306

7530f Coxton Ct #114 1 pm to 3 pm $270,000

3402 Clayborne Ave 1 pm to 3 pm $449,500

22308

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,599,000

22309

4326 Agnew Ave Noon to 4 pm $859,999

8335 Mount Vernon Hwy 2 pm to 4 pm $1,150,000

22310

6923 Mary Caroline Cir #i 11 am to 1 pm $275,000

5912 Brookview Dr 2 pm to 4 pm $559,999

22312

6368 Eighth Cir 2 pm to 4 pm $439,000

22315

6974f Ellingham Cir #78 2 pm to 4 pm $289,999

ANNANDALE

22003

4703 Dodson Dr 1 pm to 4 pm $738,000

CENTREVILLE

20120

5841 Saddle Downs Pl 1 pm to 4 pm $939,900

5124 Winding Woods Dr Noon to 3 pm $419,900

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

16753 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $1,349,990

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

5236 Stoney Branch Ct 3 pm to 5 pm $419,000

20121

6375 Saint Timothys Lane 1 pm to 3 pm $400,000

CHANTILLY

20151

3726 Renoir Ter 1 pm to 4 pm $719,000

4306 Warner Lane Noon to 3 pm $675,000

13942 Leeton Cir Noon to 3 pm $779,000

FAIRFAX

22030

3998 Ballynahown Cir Noon to 2 pm $799,000

12782 Cruz Ct Noon to 4 pm $1,123,000

3989 Norton Pl #103 11:30 am to 4 pm $394,529

3975 Norton Pl 11 am to 4:30 pm $799,070

10504 Catesby Row 2 pm to 4 pm $625,000

10319 Cleveland St 1 pm to 2 pm $515,000

11417 Log Ridge Dr 2 pm to 4 pm $520,000

22031

9608 Bel Glade St 1 pm to 4 pm $1,349,997

9071 Bear Branch Pl 1 pm to 4 pm $1,299,000

22032

10901 Fox Sparrow Ct 1 pm to 4 pm $585,000

22033

13115 Melville Lane 1 pm to 4 pm $500,000

4312 Mallory Hill Lane Noon to 3 pm $2,100

FALLS CHURCH

22042

7020 Lee Park Ct 2 pm to 4 pm $539,000

2945 Rosemary Lane 1 pm to 3 pm $849,000

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,275,000

22046

2336 Oak St 1 pm to 4 pm $1,499,988

GREAT FALLS

22066

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,649,000

638 Walker Rd 1 pm to 3 pm $475,000

HERNDON

20170

1088 Safa St Noon to 2 pm $1,060,000

702 Elden St 1 pm to 4 pm $839,900

705 Monroe 1 pm to 4 pm $699,900

1059 Nicklaus Ct 1 pm to 4 pm $399,900

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,244,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $609,990

20171

2507 Camberwell Ct Noon to 3 pm $775,000

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4 pm $668,672

13417 Launders St #26 11 am to 4 pm $637,127

3228 Tayloe Ct 1 pm to 4 pm $375,000

LORTON

22079

9507 Peniwill Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

9403 Bettge Lake Ct #1-3 10 am to 6 pm $999,900

9470 Lake Hill Farms Dr #2-1 10 am to 6 pm $1,099,900

7706 Baird Ct 1 pm to 3 pm $389,900

9113 Power House Rd Noon to 4 pm $917,330

MCLEAN

22101

6530 Mulroy St 1 pm to 3 pm $1,725,000

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,265,000

22102

1524 Lincoln Way #335 2 pm to 4 pm $375,000

OAKTON

22124

10204 Bushman Dr #323 2 pm to 4 pm $274,900

RESTON

20190

1506 Farsta Ct 2 pm to 4 pm $475,000

1853 Michael Faraday Dr #201 11:30 am to 4:30 pm $629,990

1853 Michael Faraday Dr #203 11:30 am to 4:30 pm $529,990

1853 Michael Faraday Dr #206 11 am to 4:30 pm $639,990

1853 Michael Faraday Dr #205 11 am to 4:30 pm $664,990

1853 Michael Faraday Dr #202 11:30 am to 4:30 pm $534,990

1853 Michael Faraday Dr #204 11:30 am to 5 pm $609,990

1853 Michael Faraday Dr #302 11:30 am to 5 pm $614,990

1859 Michael Faraday Dr #8 11 am to 4:30 pm $681,795

20191

2337 Freetown Ct #22c Noon to 3 pm $212,500

2313 Toddsbury Pl 1 pm to 4 pm $639,000

SPRINGFIELD

22150

6504 Japonica St Noon to 3 pm $649,900

22151

7017 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $995,000

22152

8310 Wythe Lane 1 pm to 4 pm $525,000

22153

8203 Creedmor Dr 1 pm to 4 pm $589,900

VIENNA

22180

1052 Ware St SW 2 pm to 4 pm $899,900

22181

10717 Meadowood Dr Noon to 3 pm $999,900

22182

1838 Toyon Way 1 pm to 4 pm $1,338,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

11010 Weaversville Rd Noon to 3 pm $459,000

10780 Reynard Fox Lane Noon to 3 pm $415,000

CATLETT

20119

11510 Yeats Dr 11 am to 2 pm $610,500

MIDLAND

22728

5202 Chase Lane 1 pm to 3 pm $825,000

SUMERDUCK

22742

14036 Ash Lane Noon to 2 pm $475,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St Noon to 3 pm $925,000

WARRENTON

20186

9049 Stone Crest Dr #5 10 am to 6 pm $549,900

9050 Stone Crest Dr #10 10 am to 6 pm $549,900

156 Preston Dr Noon to 2 pm $450,000

20187

5638 Marigold Lane 1 pm to 3 pm $339,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $779,999

23566 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $744,990

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $754,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

23571 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $699,990

23570 Golden Alder Lane Noon to 5 pm $699,990

ASHBURN

20147

44537 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $524,990

44533 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $534,990

43956 Bonlee Sq 2 pm to 4 pm $379,900

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to 12:30 pm $274,000

20148

23086 Sullivans Cove Sq 11 am to 6 pm $659,990

23108 Sullivans Cove Sq 11 am to 6 pm $689,990

21038 Athens St 2 pm to 4 pm $695,000

23806 Hopewell Manor Ter Noon to 3 pm $410,000

22570 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $564,990

22586 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4:30 pm $649,595

23002 Shooting Star Pl 11 am to 6 pm $750,900

22584 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $573,179

22568 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $641,411

22574 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $609,990

22578 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $660,876

40000 Soave Dr Noon to 4 pm $799,990

23082 Sullivans Cove Sq 11 am to 6 pm $659,990

23090 Lavallette Sq 11 am to 6 pm $652,990

BRAMBLETON

22951 Sullivans Cv Noon to 4 pm $649,972

22951 Natural Springs Ter Noon to 4 pm $479,990

22000 Ember Brook Cir S Noon to 4 pm $699,990

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

LEESBURG

20175

1618 Rocky Shale Ter Noon to 4 pm $529,990

1804 Yellow Garnet Terrace Noon to 4 pm $599,990

1203 White Feldspar Sq Noon to 4 pm $599,990

3 Akan St SE Noon to 4 pm $619,990

20176

19365 Cypress Ridge Ter #216 10 am to 2 pm $335,000

18951 Rocky Creek Dr 1:30 pm to 3:30 pm $679,000

42308 Green Meadow Lane 1 pm to 3 pm $754,000

17075 Winning Colors Pl 2 pm to 4 pm $1,295,000

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $464,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $484,990

PURCELLVILLE

20132

19348 Lancer Cir 1 pm to 4 pm $799,000

ROUND HILL

20141

35522 Sarasota St 2 pm to 4 pm $440,000

STERLING

20164

156 Magnolia Rd 1 pm to 3 pm $449,999

20165

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,225,000

20437 Brightwater Pl 1 pm to 4 pm $619,000

20770 Bridalveil Falls Ter 2 pm to 3:30 pm $2,250

20902 Cosworth Ter 2 pm to 4 pm $387,500

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9303 Dawkins Crest Cir 1 pm to 4 pm $379,000

9020 Acadia Park Dr 1:15 pm to 3:30 pm $610,000

DUMFRIES

22025

16766 Mill Station Way #13 10 am to 6 pm $659,900

16765 Mill Station Way #43 10 am to 6 pm $659,900

16797 Mill Station Way #51 10 am to 6 pm $679,900

22026

0 Alder Lane #01 11:30 am to 4 pm $414,990

0 Alder Lane #02 11:30 am to 4 pm $464,990

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4 pm $529,214

GAINESVILLE

20155

13802 Litespeed Way 11 am to 6 pm $449,990

7908 Culloden Crest Lane 1 pm to 4 pm $459,900

6 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $569,000

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

8028 Cayzer Lane Noon to 4 pm $424,999

HAYMARKET

20169

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $894,990

6094 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $414,705

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $764,990

4300 Chimneys West Dr 2 pm to 4 pm $1,149,900

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $539,999

MANASSAS

20109

7644 Bland Dr 1 pm to 4 pm $350,000

7405 Fenwood Ct 2 pm to 4 pm $400,000

8083 Lacy Dr #103 10 am to Noon $1,500

20110

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $349,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $564,990

8509 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $699,995

8513 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $542,900

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

0 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $414,990

10471 Ratcliffe Trl #266 11 am to 6 pm $369,990

20112

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $412,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

10625 Hinton Way 11 am to 6 pm $389,990

6502 Obrien Ct 1 pm to 4 pm $549,900

TRIANGLE

22172

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $519,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

19235 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $599,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

4438 Potomac Highlands Cir Noon to 3 pm $315,000

WOODBRIDGE

22191

1728 Granville Ct 1 pm to 3 pm $437,000

22192

3092 Fennegan Ct 1 pm to 4 pm $429,900

13581 Madison Farm Dr #n/A Noon to 4 pm $479,000

3842 Clarke Farm Pl #1a Noon to 4 pm $639,900

12604 Greenhouse View Lane #19a1 Noon to 4 pm $649,900

12910 Sturbridge Rd 11 am to 1 pm $364,900

22193

15069 Greenmount Dr 1 pm to 3 pm $444,900

4355 Edinborough Ct 1 pm to 3 pm $500,000

13013 Pilgrims Inn Dr 1 pm to 3 pm $469,000

14809 Cloverdale Rd 1 pm to 2:30 am $1,850

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

0 Apricot St 11 am to 6 pm $474,990

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

553 Gladiola Way 11 am to 6 pm $566,030

15 Shepherds Hook Way 1 pm to 3 pm $364,900

198 Mount Hope Church 11 am to 2 pm $535,900

315 Mount Hope Church Rd 11 am to 2 pm $499,900

0 Sourwood Ct 11 am to 4:30 pm $383,990

231 Mount Hope Church Rd 11 am to 2 pm $589,900

949 Basswood Dr 11 am to 4:30 pm $376,990

241 Mount Hope Church Rd 11 am to 2 pm $616,047

73 Derrick Lane Noon to 2 pm $459,000

2 Jonquil Pl 1 pm to 3 pm $350,000

8 Scotland Cir 1 pm to 3 pm $449,900

22556

7 Saint Anthonys Ct 1 pm to 4 pm $389,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1804 Lee Hwy #92 2 pm to 4 pm $293,900

2203 19th Ct N 1 pm to 3 pm $1,189,000

1137n. Utah St 3 pm to 5 pm $635,000

1020 Highland St N #222 2 pm to 4 pm $659,900

1001 Randolph St #917 2 pm to 4 pm $379,900

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,299,000

1931 Cleveland St N #409 2 pm to 4 pm $330,000

22202

1101 Arlington Ridge Rd S #113 1 pm to 3 pm $549,000

2334 Rolfe St S 1 pm to 4 pm $785,000

22203

4141 Henderson Rd #1004 1 pm to 4 pm $349,888

900 Stafford St #2008 Noon to 2 pm $499,500

505 Thomas St N 2 pm to 4 pm $1,075,000

851 Glebe Rd #1518 Noon to 2 pm $415,000

3712 Pershing Dr N 2 pm to 4 pm $778,000

22204

5608 1st St S 2 pm to 4 pm $425,000

3004 20th St S 2 pm to 4 pm $1,050,000

5115 11th Rd S 1 pm to 4 pm $559,000

901s Oak St Noon to 2 pm $2,600

2700 16th St S #660 1 pm to 3 pm $379,000

2106 South Lowell St Noon to 3 pm $459,000

801s Greenbrier St #214 1 pm to 4 pm $349,900

4167 Four Mile Run Dr #404 1 pm to 4 pm $322,000

1137 Monroe St S 1 pm to 4 pm $899,990

1415 Barton St S #253 2 pm to 4 pm $382,000

1971 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $675,000

4600 Four Mile Run Dr S #715 2 pm to 4 pm $260,000

1933 Lorton St 2 pm to 4 pm $849,000

22205

6129 12th Rd N 2 pm to 4 pm $985,000

5839 19th St N 1 pm to 4 pm $899,000

22206

2742 S. Buchanan St S 2 pm to 4 pm $440,000

3711 Kemper Rd 1:30 pm to 4 pm $379,900

2524 Walter Reed Dr S #c 2 pm to 4 pm $525,000

2811a Woodrow St S #1 2 pm to 4 pm $390,000

22207

3910 Abingdon Street N 2 pm to 4 pm $1,195,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

4755 34th St N 2 pm to 4 pm $1,240,000

1845 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

1847 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

3900 Glebe Rd N 2 pm to 4 pm $1,245,000

3100 Oxford St N 1 pm to 3 pm $1,050,000

3671 Harrison St 1 pm to 4 pm $1,069,000

4036 35th St N 2 pm to 4 pm $1,895,000

4834 24th Rd N 2 pm to 4 pm $899,900

4870a Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

3013 Dickerson St 2 pm to 4 pm $2,349,000

4373 Lee Hwy #306 1 pm to 3 pm $225,000

2315 Vernon St 1 pm to 4 pm $1,899,000

2619 N Ohio St 1 pm to 4 pm $1,435,900

2711 Fillmore St 2 pm to 4 pm $1,499,900

6050 28th St N 2 pm to 4 pm $1,399,900

4911 22nd Rd N Noon to 4 pm $650,000

2900 27th St N 1 pm to 3 pm $1,675,000

22209

1530 Key Blvd #506 2 pm to 4 pm $1,075,000

1530 Key Blvd #527 2 pm to 4 pm $499,995

1811 14th St N #c304 2 pm to 4 pm $718,000

1504 Colonial Ct N 1 pm to 3 pm $999,995

22213

3517 Somerset St 2 pm to 4 pm $1,699,000

6513 36th St N 2 pm to 4 pm $1,725,000

6750 25th St N 1 pm to 4 pm $1,449,000

ALEXANDRIA

22301

414 Bellefonte Ave E 2 pm to 4 pm $664,000

1222 Main Line Blvd #102 2 pm to 4 pm $794,900

2319 Jefferson Davis Hwy #101 2 pm to 4 pm $659,000

22302

2104 Minor St 1 pm to 4 pm $649,000

1400 Martha Custis Dr 1 pm to 4 pm $345,000

2716 Kenwood Ave 1 pm to 4 pm $629,000

2104 Minor St 1 pm to 4 pm $649,000

1307 Cleveland St 2 pm to 4 pm $668,999

3307 Wyndham Cir #2164 1 pm to 4 pm $209,900

1100 Beverley Dr 2 pm to 4 pm $999,900

22304

1591 Chapel Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

5111 Maris Ave #300 1 pm to 4 pm $280,000

204 Martin Lane 1 pm to 4 pm $589,000

5248 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $729,000

331 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $1,090,000

138 Martin Lane 1 pm to 4 pm $674,900

22305

707 Glebe Rd 2 pm to 4 pm $799,999

600 Pullman Pl 1 pm to 4 pm $909,900

22311

5422 Echols Ave 1 pm to 4 pm $435,000

4638 Kemp Ct 1 pm to 4 pm $635,000

22312

1426 Chambliss St 1 pm to 3 pm $525,000

22314

1771 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $855,000

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,015,000

1864 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $779,000

1874 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $999,900

1740 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $819,900

611 Columbus St S 2 pm to 4 pm $624,800

103 Cameron Mews 2 pm to 4 pm $1,199,900

2151 Jamieson Ave #1608 2 pm to 4 pm $540,000

920 Pete Jones Way 2 pm to 4 pm $849,000

900 Washington St N #204e 2 pm to 4 pm $615,000

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

204 Green St 1 pm to 4 pm $809,000

1725 Cameron St 2 pm to 4 pm $579,500

223 Princess St 1 pm to 4 pm $1,099,900

412 Lee St S 2 pm to 4 pm $695,000

705 Kahn Pl 1 pm to 4 pm $1,399,999

307 Wolfe St 2 pm to 4 pm $1,385,000

621 Saint Asaph St N #103 2 pm to 4 pm $869,000

828 Slaters Lane #406 2 pm to 4 pm $1,139,000

635 First St #203 2 pm to 4 pm $879,900

719 Bracey Lane 2 pm to 4 pm $1,049,900

1111 Oronoco St #229 1 pm to 4 pm $384,900

401 Union St 2 pm to 4 pm $1,349,000

816 First St 2 pm to 4 pm $759,000

325 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,849,900

400 Madison St #307 1 pm to 4 pm $589,500

400 Madison St #1003 2 pm to 4 pm $760,000

1604 Princess St 2 pm to 4 pm $689,900

914 Pendleton St 1 pm to 4 pm $759,000

400 Madison St #203 2 pm to 4 pm $579,000

624 1/2 S. Pitt St 2 pm to 4 pm $1,175,000

624 Patrick St N 2 pm to 4 pm $709,900

417 Cook St 1 pm to 4 pm $949,000

1066 Royal St 1 pm to 4 pm $620,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5903 Mount Eagle Dr #1215 1 pm to 4 pm $395,000

5904 Mount Eagle Dr #704 1 pm to 4 pm $529,000

2236 Arlington Ter 1 pm to 4 pm $358,888

5901 Mount Eagle Dr #818 2 pm to 4 pm $529,900

5532 Janelle St Noon to 4 pm $379,000

22306

2821 Memorial St 1 pm to 3 pm $450,000

7104 Cold Spring Ct 2 pm to 4 pm $325,000

2718 Woodlawn Trl 1 pm to 4 pm $865,000

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $775,000

22307

6421 16th Street 2 pm to 4 pm $625,000

7022 Quander Rd 1 pm to 4 pm $509,900

7002 Quander Rd 2 pm to 4 pm $444,900

6035 Grove Dr 2 pm to 4 pm $999,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $749,000

6422 Boulevard Vw 2 pm to 4 pm $989,000

1306 Belle View Blvd #c2 2 pm to 4 pm $259,900

6956 Westhampton Dr 2 pm to 4 pm $400,000

6508 Boulevard Vw #b1 2 pm to 4 pm $275,000

22308

8610 Cushman Pl 2 pm to 4 pm $785,000

2207 Wakefield St 1 pm to 4 pm $674,999

8904 Stratford Lane 1 pm to 4 pm $725,000

2500 Culpeper Rd 1 pm to 4 pm $724,900

7812 Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $840,000

827 Elaine Ct 2 pm to 4 pm $669,000

1602 Concord Pl 2 pm to 4 pm $574,900

2120 Rampart Dr 1 pm to 3 pm $789,888

8808 Stockton Pkwy 1 pm to 4 pm $659,000

2601 Culpeper Rd 1 pm to 4 pm $574,900

7923 Jackson Rd 1 pm to 4 pm $579,900

22309

9306 Old Mansion Rd 2 pm to 4 pm $785,000

8719 Badger Dr 2 pm to 4 pm $549,000

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $799,000

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

4307 Robertson Blvd 1 pm to 4 pm $548,000

22310

6607 Dorset Dr 2 pm to 4 pm $410,000

6502 Haystack Rd 1 pm to 4 pm $479,950

6024 Franconia Rd 1 pm to 4 pm $569,950

6602 China Grove Ct Noon to 2 pm $359,000

5620 Overly Dr Noon to 3 pm $609,000

5955 Kathmoor Dr 2 pm to 4 pm $789,900

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

5817 Iron Willow Ct 2 pm to 4 pm $517,000

6514 Berkshire Dr 1 pm to 4 pm $434,900

6018 Shaffer Dr 1 pm to 4 pm $600,000

6606 Schurtz St 1 pm to 4 pm $850,000

5674 Clouds Mill Dr 1 pm to 4 pm $882,000

5925 Shadow Walk 1 pm to 4 pm $699,000

6208 Guilford Dr 1 pm to 4 pm $949,900

22312

6558 River Tweed Lane 2 pm to 4 pm $525,000

5618 Bloomfield Dr #1 1 pm to 4 pm $220,000

1426 Chambliss St 1 pm to 3 pm $525,000

4203 Vicki Ct 2 pm to 4 pm $625,000

4412 Rynex Dr 2 pm to 4 pm $895,000

22315

7712j Haynes Point Way #j 2 pm to 4 pm $2,000

7747 Sullivan Cir 2 pm to 4 pm $499,900

5319 Trumpington Ct 1 pm to 4 pm $824,999

7534 Oldham Way 1 pm to 3 pm $524,950

7513 Cross Gate Lane 2 pm to 4 pm $539,500

6631 Patent Parish Lane 2 pm to 3 pm $524,000

7000 Devereux Circle Dr 1 pm to 3 pm $635,000

6709 Scottswood St 1 pm to 4 pm $575,000

5405 Broadmoor St 2 pm to 4 pm $610,000

7493 Digby Grn 1 pm to 4 pm $499,900

7712 Haynes Point Way #j 2 pm to 4 pm $325,000

ANNANDALE

22003

7809 Heritage Dr 11 am to 2 pm $492,500

7717 Kalorama Rd 1 pm to 3 pm $539,000

7813 Royston St 2 pm to 4 pm $475,000

5158 Piedmont Pl 1 pm to 4 pm $749,000

4708 Montgomery St 1 pm to 4 pm $1,400,000

5049 Americana Dr 1 pm to 4 pm $329,900

BURKE

22015

5901 Carters Oak Ct Noon to 2 pm $599,900

9500 Burdett Rd 2 pm to 4 pm $449,900

10108 Sassafras Woods Ct 1 pm to 4 pm $415,000

5940 Cove Landing Rd #304 1 pm to 3 pm $279,900

10158 Marshall Pond Rd 1 pm to 5:45 pm $569,900

9635 Lincolnwood Dr 1 pm to 3 pm $689,950

9915 Lakepointe Dr 2 pm to 4 pm $410,000

CENTREVILLE

20120

15335 Oakmere Pl 1 pm to 4 pm $595,000

14640 Olde Kent Rd 1 pm to 4 pm $299,999

6025 Basingstoke Ct 1 pm to 4 pm $314,900

CHANTILLY

20151

13606 Post Oak Ct 1 pm to 4 pm $728,000

13794 Lowe St 1 pm to 4 pm $724,900

20152

25592 Arthur Pl 1 pm to 3 pm $925,000

25178 Justice Dr 1 pm to 4 pm $662,000

44052 Peirosa Ter 1 pm to 3 pm $420,000

26595 Vanderview Pl 1 pm to 4 pm $854,999

CLIFTON

20124

7513 Cannon Fort Dr 1 pm to 3 pm $999,900

7600 Dunquin Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

7300 Blue Dan Lane 2 pm to 4 pm $998,000

12821 Chestnut St 1 pm to 4 pm $975,000

8104 Flossie Lane 2 pm to 4 pm $905,000

DUNN LORING

22027

2231 Sandburg St 2 pm to 4 pm $1,599,000

FAIRFAX

22030

10328 Sager Ave #307 2 pm to 4 pm $549,000

4094 Sutherland Pl 1 pm to 4 pm $664,900

4312 Edosomwan Lane Noon to 2 pm $750,000

11431 Tiger Lily Lane 1 pm to 3 pm $539,900

11414 Meath Dr 1 pm to 3 pm $689,500

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,275,000

12262 Water Elm Lane N 1 pm to 3:30 pm $605,000

11397 Ridgeline Rd 1 pm to 4 pm $679,000

4245 Upper Park Dr Noon to 3 pm $639,900

11463 Meath Dr 1 pm to 3 pm $799,900

12256 Water Elm Lane 2 pm to 4 pm $604,990

11403 Delsignore Dr 1 pm to 3 pm $599,888

12540 Cerromar Pl 1 pm to 4 pm $865,000

22031

3710 Prince William Dr 1 pm to 4 pm $699,900

8323 Looking Glass Way 1 pm to 3 pm $818,700

9112 Santayana Dr 2 pm to 4 pm $749,000

3323 Prince William Dr 1 pm to 4 pm $729,900

9215 Bailey Lane Noon to 2 pm $449,900

2938 Finsbury Pl #114 1 pm to 3 pm $639,900

3119 Savoy Dr Noon to 2 pm $697,500

22032

4019 Roberts Rd 1 pm to 4 pm $899,900

10956 Keys Ct 2 pm to 4 pm $835,000

5435 Cheshire Meadows Way 1 pm to 4 pm $455,000

4375 Farm House Lane 2 pm to 4 pm $579,000

22033

4131 Brookgreen Dr 1 pm to 4 pm $589,999

12211 Apple Orchard Ct 1 pm to 4 pm $449,000

13213 Moss Ranch Lane 1 pm to 4 pm $539,000

4112 Monument Ct #201 1 pm to 4 pm $299,900

11908 Parkland Ct 1 pm to 4 pm $795,000

13115 Melville Lane 1 pm to 4 pm $500,000

12825 Poplar Creek Dr 1 pm to 4 pm $779,900

3997 Troon Ct 1 pm to 4 pm $599,950

12493 Lucas Dr 1 pm to 4 pm $599,950

4401 Sedgehurst Dr #204 2 pm to 4 pm $269,900

12304 Sleepy Lake Ct 1 pm to 4 pm $496,000

FAIRFAX STATION

22039

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 3:30 pm $1,500,000

11125 Henderson Rd 1 pm to 3 pm $874,900

8114 Glenhurst Dr 2:30 pm to 4:30 pm $769,000

9100 Forest Shadow Way 1 pm to 3 pm $800,000

10709 Shadowglen Trl 2 pm to 4 pm $899,000

FALLS CHURCH

22041

3705 George Mason Dr #2505s 2 pm to 4 pm $325,000

3815 Birchwood Rd 1 pm to 4 pm $799,950

3701 George Mason Dr #2207n 1 pm to 4 pm $265,000

3709 George Mason Dr #802 E 1 pm to 3 pm $340,000

3816 Birchwood Rd 1 pm to 3 pm $635,000

3368 Lakeside View Dr #14-7 1 pm to 3 pm $399,900

3354 Lakeside View Dr #5-3 1 pm to 4 pm $365,000

22042

2804 Emma Lee St #101 1 pm to 4 pm $339,000

6937 Regent Lane 2 pm to 4 pm $435,000

6669 Gouthier Rd 1 pm to 3 pm $729,900

3300 Dauphine Dr 1 pm to 3 pm $700,000

2902 Meadow Lane Noon to 2 pm $647,900

2938 Woodlawn Ave 1 pm to 3 pm $599,900

3033 Crane Dr 1 pm to 3 pm $524,900

7202 Oakland Ave 2 pm to 4 pm $650,000

3247 Wayne Rd 1 pm to 4 pm $564,900

22043

2300 Pimmit Dr #1118 2 pm to 4 pm $210,000

2311 Pimmit Dr #212 11 am to 2 pm $235,000

7337 Paxton Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

2031 Magarity Ct 1 pm to 3 pm $699,000

2049 Mayfair Mclean Ct 2 pm to 4 pm $999,990

2550 Holly Manor Dr 1 pm to 4 pm $890,000

22044

3144 Valley Lane 1 pm to 4 pm $699,999

22046

206 Marshall St 2 pm to 4 pm $1,399,000

108 Church Pl 2 pm to 4 pm $1,499,000

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,525,000

213 Van Buren St N 2 pm to 4 pm $899,900

411 Midvale St 2 pm to 4 pm $1,024,900

6524 32nd St 1 pm to 4 pm $1,550,000

501 Timber Lane 1 pm to 3 pm $1,459,900

502 Broad St #218 1 pm to 4 pm $819,900

444 Broad St W #617 1 pm to 4 pm $399,900

GREAT FALLS

22066

9100 Eaton Park Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

10121 Walker Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

525 Chesapeake Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

835 Golden Arrow St Noon to 3 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St Noon to 3 pm $1,849,900

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $1,995,000

10595 Brookeville Ct 1 pm to 3 pm $2,699,000

1094 Pensive Lane 1 pm to 4 pm $998,000

HERNDON

20170

852 3rd St 1 pm to 3 pm $834,900

20171

13124 Kidwell Field Rd 1:30 pm to 4 pm $399,900

LORTON

22079

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $429,888

8700 Flowering Dogwood Lane 1 pm to 4 pm $839,000

9526 Hagel Cir #06/A 1 pm to 4 pm $199,900

8808 Telegraph Crossing Ct 2 pm to 4 pm $700,000

MCLEAN

22101

6337 Georgetown Pike 1 pm to 4 pm $1,995,000

1436 Mayflower Dr 1 pm to 3 pm $1,698,000

6911 Lemon Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

1215 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $885,000

1450 Emerson Ave #106 2 pm to 4 pm $847,500

6928 Butternut Ct 1 pm to 3 pm $2,099,000

1514 Hampton Hill Cir 1 pm to 4 pm $1,149,900

1615 Fielding Lewis Way 1 pm to 4 pm $1,785,000

7209 Davis Ct 1 pm to 3 pm $1,849,900

1956 Rockingham St 2 pm to 5 pm $1,687,000

6916 Mclean Park Manor Ct 2 pm to 4 pm $795,500

7326 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $949,000

6506 Chesterfield Ave 1 pm to 4 pm $1,825,000

6806 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $4,375,000

6797 Father John Ct Noon to 2 pm $1,469,000

6639 Hawthorne St 1 pm to 4 pm $1,495,000

1235 Providence Ter 1 pm to 4 pm $2,199,000

22102

8003 Lewinsville Rd 2 pm to 4 pm $935,000

8305 Alvord St 2 pm to 4 pm $2,850,000

8305 Alvord St 2 pm to 4 pm $14,500

7812 Swinks Mill Ct Noon to 2:30 pm $2,550,000

OAK HILL

20171

12151 Richland Lane 1 pm to 4 pm $1,100,000

OAKTON

22124

2730 Clarkes Landing Dr 2 pm to 4 pm $635,000

11014 Sweetmeadow Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

RESTON

20190

12000 Market St #202 1 pm to 4 pm $589,990

12001 Market St #325 1 pm to 4 pm $285,000

12074 Kinsley Pl 2 pm to 4 pm $874,990

12148 Chancery Station Cir 11 am to 1 pm $689,999

11500 Fairway Dr #305 2 pm to 4 pm $535,000

20191

1942 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $635,000

12345 Coleraine Ct 2 pm to 4 pm $569,000

11783 Indian Ridge Rd 1 pm to 4 pm $514,500

20194

1281 Wedgewood Manor Way 1 pm to 4 pm $576,900

11633 Old Brookville Ct 1:30 pm to 4:30 pm $710,000

11401 Gate Hill Pl #79 1 pm to 4 pm $335,000

11809 Briar Mill Lane 1 pm to 4 pm $669,000

SPRINGFIELD

22150

5723 Ash Dr 1 pm to 4 pm $480,000

6912 Ben Franklin Rd 1 pm to 4 pm $599,000

22151

5204 Lonsdale Dr 1 pm to 4 pm $415,000

7008 Bradwood Ct Noon to 3 pm $479,900

22152

8517 Lakinhurst Lane 2 pm to 4 pm $460,000

22153

7797 Newington Woods Dr 1 pm to 4 pm $494,900

7015 Cottontail Ct 2 pm to 4 pm $560,000

8483 Laurel Oak Dr 1 pm to 4 pm $369,000

7843 Godolphin Dr 2 pm to 4 pm $465,000

7913 Lake Pleasant Dr 1 pm to 3 pm $540,000

8441 Sugar Creek Lane 2 pm to 4 pm $299,500

VIENNA

22180

901 Glyndon Street SE 1 pm to 4 pm $937,300

622 Tapawingo Road SW 2 pm to 4 pm $1,544,500

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,475,000

1217 Kelley St SW 2 pm to 4 pm $1,438,000

9222 Brian Dr 1 pm to 4 pm $1,898,000

8516 Wedderburn Station Dr 2 pm to 4 pm $1,374,900

514 Meadow Lane SW 2 pm to 4 pm $1,395,000

8518 Wedderburn Station Dr 2 pm to 4 pm $2,465,000

8621 Mchenry St 1 pm to 4 pm $1,895,000

918 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,475,000

902 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,695,000

916 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,545,000

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 4 pm $1,599,000

2511 Swift Run St 1 pm to 4 pm $699,900

303 Valeview Ct NW 1 pm to 4 pm $925,000

22181

9480 Virginia Center Blvd #112 1 pm to 3 pm $264,900

9905 Trosby Ct 1 pm to 4 pm $729,900

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

22182

1644 Montmorency Dr 2 pm to 4 pm $829,500

8866 Ashgrove House Lane #102 2 pm to 4 pm $445,000

8826 Mansion View Ct 1 pm to 3 pm $749,900

8253 George Washington Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,399,000

9320 Old Courthouse Rd 1 pm to 4 pm $1,559,900

10502 Mount Sunapee Rd 1 pm to 3 pm $975,000

1824 Clovermeadow Dr 1 pm to 3 pm $825,000

10420 Leesburg Pike 1 pm to 4 pm $999,990

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

8629 Bud Ct 1 pm to 4 pm $295,000

CATLETT

20119

4720 Dumfries Rd 1 pm to 4 pm $360,000

UPPERVILLE

20184

1248 Delaplane Grade Rd Noon to 4 pm $799,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40991 Spanglegrass Ct 1 pm to 3 pm $800,000

40454 Sousa Pl 2 pm to 4 pm $839,900

42298 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $749,880

ASHBURN

20147

44573 Yarmouth Dr 1 pm to 4 pm $750,000

19686 Pelican Hill Ct 1 pm to 3 pm $790,000

44760 Malden Pl 1 pm to 4 pm $839,990

43956 Bruceton Mills Cir 2 pm to 4 pm $535,000

20234 Kentucky Oaks Ct 1 pm to 4 pm $882,000

20231 Laurel Creek Way 1 pm to 4 pm $1,465,000

43573 Dunhill Cup Sq 1 pm to 4 pm $539,000

20780 Apollo Ter 1 pm to 4 pm $389,777

43203 Summithill Ct 1 pm to 3 pm $649,900

20385 Savin Hill Dr 1 pm to 4 pm $825,000

44456 Livonia Ter 2 pm to 4 pm $480,000

43616 Dunhill Cup Sq 1 pm to 4 pm $545,000

43745 Raleigh Pl 1 pm to 4 pm $679,000

20250 Leier Pl 3 pm to 6 pm $755,000

20148

43071 Old Ryan Rd 2 pm to 4:30 pm $794,888

23881 Heather Meadow Dr 11 am to 1 pm $689,000

42339 Stonemont Cir 2 pm to 4 pm $874,990

23041 Canyon Oak Ct 1 pm to 3 pm $889,990

23096 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $649,990

23092 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $674,990

BROADLANDS

21571 Awbrey Pl 1 pm to 3 pm $650,000

HAMILTON

20158

17331 Westham Estates Ct 1 pm to 4 pm $899,000

LEESBURG

20175

481 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $455,000

101 Dalhart Dr SE 1 pm to 3 pm $569,000

20719 Evergreen Mills Rd Noon to 3 pm $650,000

403 Kornblau Ter SE 1 pm to 4 pm $799,000

41001 Indigo Pl 1 pm to 4 pm $699,000

614 Cobbler Ter SE 1 pm to 4 pm $359,900

17674 Tobermory Pl 1 pm to 3 pm $949,900

20176

18851 Potomac Station Dr 1 pm to 4 pm $629,900

13523 Eagles Rest Dr 1 pm to 4 pm $569,900

572 Edmonton Ter NE 1 pm to 3 pm $359,900

40321 Beacon Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

18802 Kipheart Dr 1 pm to 4 pm $889,000

317 Oakcrest Manor Dr NE 1 pm to 4 pm $585,000

43062 Sherbrooke Ter 1 pm to 4 pm $369,990

13534 Village Green Dr 1 pm to 4 pm $600,000

102 Cornwall St NW 1 pm to 4 pm $949,900

43024 Dearmont Ter 1 pm to 3 pm $450,000

18349 Mid Ocean Pl 1 pm to 4 pm $825,000

LOVETTSVILLE

20180

39050 Dobbins Farm Lane 1 pm to 4 pm $900,000

12060 Catoctin Farm Lane 1 pm to 4 pm $1,149,000

13282 April Cir 1 pm to 3 pm $789,900

MIDDLEBURG

20117

105 Reed St 1 pm to 4 pm $799,000

PURCELLVILLE

20132

15002 Mountain Rd 1 pm to 4 pm $679,900

11305 Russell Rd 1 pm to 3 pm $395,000

STERLING

20164

46773 Backwater Dr 1 pm to 4 pm $635,000

512 Sugarland Run Dr 1 pm to 3 pm $409,990

900 Windsor Ct 2 pm to 4 pm $274,900

114 Caragana Ct 1 pm to 4 pm $519,900

20165

52 Bickel Ct 1 pm to 4 pm $350,000

47766 Scotsborough Sq Noon to 3 pm $599,999

20745 Royal Palace Sq #313 1 pm to 3 pm $370,000

20645 Mint Springs Ct 1 pm to 4 pm $535,000

20745 Royal Palace Sq #424 1 pm to 3 pm $379,000

20784 Dockside Ter 1 pm to 4 pm $434,900

46675 Joubert Ter 1 pm to 4 pm $539,900

20166

24612 Malibu Ter 2 pm to 5 pm $549,900

24473 Juniper Wood Ter 1 pm to 3 pm $399,990

WATERFORD

20197

40815 Hannah Dr 1 pm to 3 pm $825,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12710 Gartney Lane 1 pm to 3 pm $339,000

10805 Henry Abbott Rd 1 pm to 3 pm $505,000

10755 Musket Ball Ct Noon to 3 pm $496,900

13075 Invergordon St 2 pm to 4 pm $629,000

8601 Changing Leaf Terrace 1 pm to 4 pm $599,995

11980 Tygart Lake Dr 1 pm to 4 pm $384,900

10523 Bittersweet Lane 1 pm to 4 pm $460,000

DUMFRIES

22025

15881 Cliffbrook Ct 2 pm to 4 pm $415,000

4516 Peppermill Ct 1 pm to 3 pm $399,900

22026

17970 Swans Creek Lane 1 pm to 4 pm $749,900

GAINESVILLE

20155

14226 Creekbranch Way 1 pm to 4 pm $325,000

18081 Camdenhurst Dr 1 pm to 3 pm $509,990

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4:30 pm $1,345,000

7049 Kona Dr 2 pm to 4 pm $370,000

15814 Spyglass Hill Loop 1 pm to 4 pm $1,298,000

4740 Angus Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

HAYMARKET

20169

13357 Piedmont Vista Dr 1 pm to 4 pm $824,900

14321 Bakerwood Pl 1 pm to 4 pm $499,000

15848 Mackenzie Manor Dr 1 pm to 3 pm $389,900

15023 Seneca Knoll Way Noon to 3 pm $599,900

5985 Spout Spring Ct 1 pm to 3 pm $575,000

15608 Ryder Cup Dr 1 pm to 3 pm $624,900

14444 Yellow Tavern Ct 2 pm to 4 pm $750,000

14997 Cheyenne Way 1 pm to 4 pm $263,550

MANASSAS

20109

8079 Lacy Dr #304 1 pm to 4 pm $220,000

20110

9535 Center St 1 pm to 4 pm $299,900

8870 Orchard Lane 2 pm to 4 pm $374,995

9806 Hutchison Lane Noon to 3 pm $375,000

8756 Cather Ave 1 pm to 3 pm $365,000

8516 Artillery Rd Noon to 3 pm $377,000

10020 Wellington Rd 1 pm to 4 pm $459,000

10311 Jayeselle Dr Noon to 3 pm $434,900

20111

7600 Cregger Lane 1 pm to 4 pm $549,900

6004 Stillwater Pl 1 pm to 4 pm $899,900

10401 Mount Vernon Dr 1 pm to 3 pm $810,000

9879 Hemlock Hills Ct 2 pm to 4 pm $534,990

20112

7982 Counselor Rd 1 pm to 4 pm $449,900

6024 River Forest Dr 1 pm to 4 pm $557,000

10596 Tattersall Dr 1 pm to 4 pm $499,900

MANASSAS PARK

20111

9075 Sandra Pl Noon to 2 pm $425,000

332 Moseby Ct #17 12:30 pm to 4 pm $240,000

NOKESVILLE

20181

9653 Marlette Dr Noon to 3 pm $649,000

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $835,000

WOODBRIDGE

22191

16702 Shackleford Way 1 pm to 4 pm $424,999

15221 Lancashire Dr 1 pm to 3 pm $319,900

14826 Potomac Branch Dr #257a 1 pm to 4 pm $379,900

1400 Cranes Bill Way 1 pm to 4 pm $380,000

14751 Malloy Ct Noon to 3 pm $306,000

14800 Mason Creek Cir Noon to 3 pm $295,000

3515 Eagle Ridge Dr 1 pm to 3 pm $444,900

22192

12827 Valleywood Dr 11 am to 2 pm $529,888

5217 Davis Ford Rd 1 pm to 4 pm $385,990

3624 Beaver Ford Rd 1 pm to 4 pm $510,312

12165 Eddystone Ct 11 am to 1 pm $534,900

11913 Cotton Mill Dr 1 pm to 3 pm $389,900

12084 Winona Dr Noon to 2 pm $317,800

12624 Monarch Ct 1 pm to 4 pm $305,000

2052 Stargrass Ct 1 pm to 4 pm $280,000

22193

4507 Kaiser Ct 1 pm to 4 pm $360,000

4309 Hemingway Dr 1 pm to 4 pm $299,000

6120 Lost Colony Dr 1 pm to 4 pm $549,997

15053 Catalpa Ct 1 pm to 4 pm $240,000

5566 Riverton Ct 2 pm to 4 pm $315,990

13850 Redford Lane 2 pm to 4 pm $389,900

5606 Shannon Ct 1 pm to 3 pm $320,000

5651 Spriggs Meadow Dr 2 pm to 4 pm $540,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

50 Landmark Dr 1 pm to 4 pm $425,000

79 Brooke Crest Lane 1 pm to 4 pm $559,990

105 Pilgrim Cv Noon to 3 pm $289,900

37 Monument Dr 2 pm to 5 pm $539,900

53 Hampton Park Rd Noon to 3 pm $489,900

6 Red Cedar Cir 2 pm to 4 pm $384,900

22556

23 Crawford Lane Noon to 2 pm $459,900

19 Saint Charles Ct 2 pm to 4 pm $454,900

12 Glendale Dr 1 pm to 3 pm $284,900