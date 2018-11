Here’s a list of open houses taking place Nov. 17-18 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

30 Maryland Avenue Noon to 2 pm $1,795,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

308 Ludlow Rd 11:30 am to 2:30 pm $338,000

2705 Coxswain Pl 1:30 pm to 2:30 pm $389,900

909 Mastline Dr Noon to 1 pm $415,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $825,000

79 Southgate Avenue Noon to 2 pm $699,000

61 Franklin Street Noon to 2 pm $1,495,000

21403

14 Enclave Ct Noon to 5 pm $549,344

1 Enclave Ct 11 am to 5 pm $692,545

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $475,000

430 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $585,000

21409

836 Stonehurst Court 1 pm to 3 pm $369,000

602 Candy Ct 1 pm to 3 pm $949,000

1219 Ramblewood Dr Noon to 2 pm $425,000

836 Stonehurst Ct 1 pm to 3 pm $369,000

1219 Ramblewood Drive Noon to 2 pm $425,000

1705 Trents Way 10 am to 4 pm $649,900

1707 Trents Way 10 am to 4 pm $589,900

1709 Trents Way 10 am to 4 pm $574,900

1704 Trents Way 10 am to 4 pm $624,900

ARNOLD

21012

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $499,990

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

958 Deer Creek Run 2 pm to 4 pm $379,900

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $568,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $573,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1230 Gloria Harris Ct 1 pm to 3 pm $534,990

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $724,999

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROFTON

21114

1304 Foggy Turn #14 Noon to 5 pm $379,990

1304 Foggy Turn #13 Noon to 5 pm $339,990

1630 Dryden Way 11 am to 1 pm $229,900

CROWNSVILLE

21032

942 Buttonwood Trl 11 am to 1 pm $374,900

1204 Regal Lane 2 pm to 4 pm $1,075,000

1119 Valentine Creek Dr 1 pm to 4 pm $449,000

1119 Valentine Creek Drive 1 pm to 4 pm $449,000

CURTIS BAY

21226

8047 Highpoint Rd 1 pm to 3 pm $240,000

DAVIDSONVILLE

21035

2408 Fox Creek Lane Noon to 2 pm $898,890

EDGEWATER

21037

3451 Larkington Dr 11 am to 4 pm $724,990

3433 Pocahontas Dr Noon to 5 pm $899,990

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $443,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $389,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $408,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $384,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $385,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $412,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $429,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $438,990

GAMBRILLS

21054

201 Arabian Ct 11 am to 1 pm $599,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $899,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $774,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

2604 Chapel Lake Drive 1 pm to 3 pm $270,000

GLEN BURNIE

21060

1211 Guildford Rd 1 pm to 3 pm $225,000

937 Still Pond Drive Noon to 2 pm $475,000

350 Gaylor Rd Noon to 2 pm $359,900

8127 Meadowgate Cir Noon to 2 pm $499,000

7548 Briargrove Lane 1 pm to 3 pm $309,900

7502 Holly Ridge Dr 1 pm to 3 pm $389,990

21061

457 Nolheight Rd 2:30 pm to 5:30 pm $299,900

102 Huntington Ct Noon to 2 pm $429,900

HANOVER

21076

7244 Wright Rd 1 pm to 4 pm $538,205

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

7514 Helston Ct Noon to 2 pm $379,000

2112 Nottoway Dr 11:30 am to 4:30 pm $589,990

LAUREL

20707

16214 Gales St 11 am to 1 pm $369,900

20723

9772 Knowledge Dr Noon to 2 pm $624,900

20724

229 Marganza S 2 pm to 4 pm $310,000

LINTHICUM

21090

307 Ardmore Road 2 pm to 4 pm $309,900

MILLERSVILLE

21108

308 Moncton Ct Noon to 3 pm $385,000

28 Larbo Rd 2 pm to 4 pm $399,900

109 Barbaro Ct 2 pm to 4 pm $615,000

112 Barbaro Ct 2 pm to 4 pm $650,000

ODENTON

21113

2613 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,990

2621 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

326 Mount Vernon Ave 11 am to 4 pm $375,496

312 Mount Vernon Ave 11 am to 4 pm $365,696

PASADENA

21122

8340 Daydream Crescent 11 am to 4 pm $449,990

7928 Meridian Dr Noon to 5 pm $549,990

7927 Meridian Dr Noon to 5 pm $524,990

8341 Daydream Crescent 11 am to 4 pm $324,990

8119 Mountain View Cir 1:30 pm to 4 pm $334,000

7955 Meridian Dr Noon to 5 pm $550,490

346 Shady Lane 9:30 am to 11 am $1,050

530 Jersey Bronze Way 10 am to 5 pm $564,500

7907 Della Rosa Ct 1 pm to 3 pm $255,500

7921 Belhaven Ave Noon to 2 pm $359,900

8121 Sagamore Way 2 pm to 4 pm $450,000

RIVA

21140

222 Park Rd 11 am to 1 pm $575,000

SEVERN

21144

1109 Red Hawk Way Noon to 2 pm $334,900

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

1109 Red Hawk Way Noon to 2 pm $334,900

8137 Ridgely Loop 11 am to 1 pm $559,990

1008 Cortana Ct Noon to 5 pm $498,990

1021 Cortana Ct Noon to 5 pm $518,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

1019 Cortana Ct Noon to 5 pm $513,990

SEVERNA PARK

21146

2 Westerly Way Noon to 2 pm $849,900

473 Blackshire Rd 11 am to 1 pm $524,900

910 Country Ter 11 am to 1 pm $344,900

504 Pinefield Dr 1 pm to 3 pm $749,990

SHADY SIDE

20764

1500 Calloway Dr Noon to 2 pm $229,900

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

12010 Longleaf Lane 11 am to 1 pm $649,900

HUNTINGTOWN

20639

1175 Dorado Drive 11 am to 2 pm $529,900

3277 Marbey Dr 11 am to 2 pm $529,900

3268 Maywood Ct 11 am to 2 pm $529,900

LUSBY

20657

810 White Sands Dr 12:30 pm to 3 pm $274,900

12704 Mescalaro Lane 10 am to Noon $222,999

NORTH BEACH

20714

4112 Chestnut Ave 11 am to 1 pm $249,900

SOLOMONS

20688

13436 Stowaway Ct Noon to 3 pm $233,500

ST. LEONARD

20685

1920 Matapeake Ct Noon to 3 pm $439,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

317 Biddle Rd 10 am to Noon $424,000

BRANDYWINE

20613

16840 Croom Rd Noon to 2 pm $549,950

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $524,900

MECHANICSVILLE

20659

27930 Old Village Rd 10 am to 11 am $369,900

40245 Hidden Meadow Lane 11 am to 1 pm $249,500

NANJEMOY

20662

10365 Tayloes Neck Rd 2 pm to 5 pm $449,950

POMFRET

20675

8285 Abc Farm Pl 2 pm to 4 pm $429,000

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

9711 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $344,180

9717 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $338,990

9770 Kilt Pl 1 pm to 4 pm $329,990

9741 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $309,990

9731 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $309,990

4476 Coachmans Path Ct 11 am to 1 pm $450,000

12717 Bar Oak Dr 2 pm to 5 pm $269,000

5012 Nicholas Rd Noon to 3 pm $300,000

4660 Clayton Rd 2 pm to 4 pm $450,000

6308 Josephine Rd 1 pm to 4 pm $305,000

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $429,990

WELCOME

20693

6870 Cedar Grove Dr 1 pm to 3 pm $549,000

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $344,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $339,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $349,990

FREDERICK

21701

404 Second St W 1 pm to 4 pm $719,999

1445 Trafalgar Lane Noon to 2 pm $293,000

2215 Parish Lane 1 pm to 3 pm $319,000

21702

1125 Saxton 11 am to 6 pm $449,990

8408 Edgewood Church Rd 11 am to 2 pm $575,000

21703

28 N Pendleton Court 1 pm to 4 pm $189,900

5527 Upper Mill Ter N 11 am to 1 pm $299,000

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

6209 Dispatch Way Noon to 2 pm $519,900

594 Cawley Dr #7 1b 1 pm to 3 pm $185,000

21704

9055 Major Smith Lane Noon to 2 pm $609,500

8212 Pembrook Ct 2 pm to 4 pm $304,900

9208 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $529,990

9210 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $549,990

8421 Pine Bluff Rd 11 am to 4:30 pm $479,990

MIDDLETOWN

21769

610 Glenbrook Dr Noon to 2 pm $549,900

18 Tobias Run 11 am to 2 pm $539,880

107 Jefferson St Noon to 2 pm $299,900

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

12122 Merricks Ct 11 am to 1 pm $719,999

MOUNT AIRY

21771

4089 Lomar Dr Noon to 2:30 pm $430,000

NEW MARKET

21774

6910 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $409,900

6840 West Shavano Rd 11 am to 4:30 pm $509,990

6827 West Shavano Rd 11 am to 4:30 pm $476,840

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6206 Bridget Way Noon to 5 pm $899,990

6215 Bridget Way Noon to 5 pm $949,990

12545 Vincents Way Noon to 5 pm $874,990

COLUMBIA

21044

10830 Braeburn Rd 1 pm to 4 pm $799,999

21045

6075 Charles Edward Ter 1 pm to 4 pm $529,900

9116 Flamepool Way 1 pm to 3 pm $399,999

21046

7591 Weather Worn Way #b Noon to 2 pm $179,900

COOKSVILLE

21723

2336 Roxbury Mills Road 10 am to 1 pm $324,900

ELKRIDGE

21075

5807 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $549,900

ELLICOTT CITY

21042

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

3316 Arlington Ct Noon to 5 pm $779,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $999,990

12237 Hayland Farm Way 1 pm to 4 pm $1,199,900

21043

7656 Coachlight Lane 1 pm to 3 pm $249,900

8326 Chestnut Farm Lane 10 am to Noon $559,000

5809 Richards Valley Rd 1 pm to 3 pm $399,900

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4:30 pm $779,990

2541 Vineyard Springs Way 11:30 am to 4:30 pm $889,500

HIGHLAND

20777

7404 Bucks Haven Lane 1 pm to 3 pm $775,000

12407 All Daughters Lane Noon to 5 pm $959,900

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

WOODBINE

21797

15067 Bushy Park Rd 1 pm to 3 pm $775,000

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $569,990

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

10515 My Girl Pl Noon to 5 pm $569,990

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17920 New Hampshire Ave Noon to 3 pm $625,000

BETHESDA

20814

10619 Montrose Ave #m-204 1 pm to 4 pm $325,000

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,575,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,999,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,575,000

20817

6210 Wedgewood Rd 1 pm to 4 pm $2,100,000

10021 Sinnott Dr Noon to 4 pm $1,274,999

BURTONSVILLE

20866

14804 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $619,990

14604 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $574,990

14806 Saddle Creek Dr Noon to 5 pm $539,990

4407 Arbor Wood Ct 11 am to 5 pm $609,990

CHEVY CHASE

20815

5500 Friendship Blvd #1008n Noon to 4 pm $449,000

7300 Rollingwood Dr 2 pm to 4 pm $1,069,900

CLARKSBURG

20871

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $469,850

23115 Roberts Tavern Dr #3183 Noon to 2 pm $161,309

13774 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $396,450

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

149 Green Poplar Loop 1 pm to 4 pm $434,990

DAMASCUS

20872

25442 Paine St 1 pm to 3 pm $334,500

GAITHERSBURG

20878

110 Chevy Chase St #103 1 pm to 3 pm $389,900

20879

20017 Mattingly Ter 2 pm to 4 pm $390,000

20886

9720 Leatherfern Ter #303-241 1:30 pm to 3:30 pm $180,000

GERMANTOWN

20874

13020 Wallich Way 11 am to 4:30 pm $536,445

13145 Diamond Hill Dr 1 pm to 4 pm $359,900

13020 Wallich Way 11 am to 4:30 pm $536,445

HYATTSVILLE

20782

4105 Clagett Rd Noon to 2 pm $625,000

6702 25th Ave 1 pm to 4 pm $319,000

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

4217 Glenridge St 2 pm to 4 pm $2,199,000

OLNEY

20832

18117 Darnell Dr 1 pm to 3 pm $575,000

POOLESVILLE

20837

19558 Fisher Ave 1 pm to 3 pm $234,500

POTOMAC

20854

11201 Long Pine Trl 2 pm to 4 pm $709,000

ROCKVILLE

20850

118 Monroe St #1406 Noon to 2 pm $137,500

20852

135 Wootton Oaks Court 1 pm to 3 pm $675,000

10831 Brewer House Rd 1 pm to 4 pm $674,500

SILVER SPRING

20901

403 E Wayne Ave 1 pm to 4 pm $499,500

9317 Wire Ave 2 pm to 4 pm $485,000

716 Whitaker Ter 2 pm to 4 pm $450,000

20906

1302 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $474,500

1503 Hideaway Pl Noon to 2 pm $459,900

12715 Gould Rd 2 pm to 4 pm $365,000

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $925,000

9411 Woodland Dr 2 pm to 4 pm $579,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

2721 Keystone Lane Noon to 3 pm $339,000

20716

3844 Eaves Lane #33131 1 pm to 3 pm $247,000

20720

7806 Quasar Ter Noon to 2 pm $470,000

4413 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $634,990

20721

1908 Southwood Ct 1 pm to 4 pm $645,000

CLINTON

20735

7011 Clinton St Noon to 4 pm $280,000

COLLEGE PARK

20740

7517 Citadel Dr Noon to 2 pm $419,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

1917 Berry Lane 11 am to 2 pm $289,999

FORT WASHINGTON

20744

9705ct Jadee Ct 1 pm to 4 pm $477,500

403 Bentwood Dr 11 am to 1 pm $303,500

11523 Neon Rd 11 am to 4 pm $599,990

1100 W Riverview Rd 2 pm to 4 pm $348,999

LANDOVER

20785

6801 Asset Dr 2 pm to 4 pm $345,900

LANHAM

20706

7512 Newberry Lane Noon to 3 pm $350,000

10004 Aerospace Rd #111c Noon to 3 pm $379,990

OXON HILL

20745

605 Overlook Park Dr #90 4 pm to 6 pm $629,998

RIVERDALE

20737

5824 66th Ave 2 pm to 4 pm $295,000

TEMPLE HILLS

20748

2518 Gaither St 1 pm to 3 pm $230,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $464,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $489,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $494,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $504,990

0 Fox Stream Way Noon to 5 pm $364,990

9700 Central Park Dr Noon to 5 pm $449,990

0 Tealbriar Dr Noon to 5 pm $339,990

0 Tealbriar Dr Noon to 5 pm $304,990

0 Central Park Dr Noon to 5 pm $384,990

0 Glassy Creek Way Noon to 5 pm $394,990

9701 Glassy Creek Way #207 Noon to 5 pm $369,990

9709 Glassy Creek Way #211 Noon to 5 pm $367,990

9713 Glassy Creek Way #213 Noon to 5 pm $329,990

9701 Tealbriar Dr #270 Noon to 5 pm $339,990

9703 Tealbriar Dr #269 Noon to 5 pm $304,990

9213 Fox Stream Way Noon to 5 pm $684,990

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $464,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $379,990

15127 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $402,990

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $406,335

8806 Woodstock Dr W 11 am to 1 pm $249,500

20774

1212 Ring Bill Loop 12:30 pm to 3 pm $345,000

610 Cranston Ave 11 am to 5 pm $549,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23570 Fdr Blvd #305 10:15 am to 5 pm $189,848

GREAT MILLS

20634

45796 Sayre Dr 10 am to Noon $239,900

LEONARDTOWN

20650

23470 Point Lookout Rd 1 pm to 3 pm $335,000

LEXINGTON PARK

20653

22371 Alydar Dr Noon to 2 pm $318,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2701 Coxswain Place 1:30 pm to 4 pm $449,900

112 Cranes Crook Lane 1 pm to 3 pm $379,900

46 Franklin St 3 pm to 5 pm $1,995,000

837 Coachway Noon to 2 pm $960,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 4 pm $900,000

7 Southgate Avenue 2 pm to 4 pm $1,650,000

21403

512 6th Street 2 pm to 4 pm $1,179,000

7028 Channel Village Ct #202 1 pm to 3 pm $500,000

498 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $1,599,000

21409

1407a Sharps Point Road 1 pm to 3 pm $1,895,000

2042 Chesapeake Rd Noon to 2 pm $430,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $699,000

927 Marine Dr 11 am to 1 pm $368,000

1000 Hillendale Dr 1 pm to 3 pm $479,000

1476 Sharps Point Rd Noon to 2 pm $699,900

ARNOLD

21012

1011 Magothy Avenue 1 pm to 3 pm $1,095,000

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $584,990

619 Martingale Lane 1 pm to 3 pm $519,900

CHURCHTON

20733

1002 Red Maple View Ter 1 pm to 3 pm $550,000

1123 Harbor Way Noon to 2 pm $310,000

CROWNSVILLE

21032

1322 Tall Timbers Drive 1 pm to 3 pm $575,000

1117 Kalmia Court 1 pm to 3 pm $649,995

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $370,000

1529 Themes Dr 2 pm to 4:30 pm $365,000

EDGEWATER

21037

431 Hamlet Club Dr #102 1 pm to 3 pm $285,000

GLEN BURNIE

21060

7719 West Dr Noon to 2 pm $294,678

21061

208 4th Ave SE 1 pm to 3 pm $200,000

LAUREL

20707

7325 Archsine Lane 1 pm to 3 pm $380,000

20708

8616 Kiama Rd Noon to 2 pm $339,500

8402 Montpelier Drive 1 pm to 4 pm $429,900

8329 Snowden Oaks Pl 2 pm to 4 pm $268,000

20723

10450 Rosemont Dr 1 pm to 3 pm $500,000

9834 Snow Bird Lane 1 pm to 3 pm $455,000

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $509,000

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $685,000

10450 Rosemont Dr 1 pm to 3 pm $500,000

9866 Deer Run 1 pm to 3 pm $539,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

314 Church Cir 1:30 pm to 3 pm $369,900

ODENTON

21113

2610 Streamview Dr 1 pm to 3 pm $379,900

7631 Found Artifact Dr Noon to 2 pm $465,300

1017 Meandering Way 1 pm to 3 pm $379,900

PASADENA

21122

7953 Meridian Dr Noon to 5 pm $459,990

2199 228th Street 11 am to 1 pm $349,000

511 Edgewater Rd Noon to 2 pm $525,000

RIVA

21140

210 Grisdale Hl Noon to 2 pm $579,000

SEVERN

21144

1230 Colonial Park Dr 2 pm to 4 pm $490,000

SEVERNA PARK

21146

159 Drexel Drive 1 pm to 3 pm $629,000

14 Kimberly Ct 1 pm to 3 pm $584,999

212 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $455,000

212 Grosvenor Lane 11 am to 1 pm $579,900

204 Benfield Rd 1 pm to 3 pm $525,000

SHADY SIDE

20764

4921 Thomas Drive 1 pm to 3 pm $849,900

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13517 Osprey Lane 11 am to 1 pm $392,900

DUNKIRK

20754

10411 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $639,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

3416 Golden Creek Ct Noon to 3 pm $410,000

7200 Sudley Ave 1 pm to 3 pm $440,000

HUGHESVILLE

20637

15245 Deborah Dr Noon to 3 pm $349,900

LA PLATA

20646

5350 Washington Ave 12:30 pm to 2:30 pm $469,000

WALDORF

20602

11755 Nationals Lane Noon to 2:30 pm $450,000

11886 Winged Foot Ct 1:30 pm to 4 pm $419,999

WHITE PLAINS

20695

9280 Billingsley Rd 2 pm to 4 pm $325,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

602 H St 1 pm to 3 pm $289,900

216 Maple Ave 1 pm to 3 pm $215,000

FREDERICK

21701

1201 Pinewood Dr Noon to 2 pm $359,000

9220 Ridgefield Cir 11 am to Noon $280,000

21702

2102 Battery Lane 1 pm to 3 pm $419,900

2111 Independence St 1 pm to 4 pm $384,900

1030 Storrington Dr 11 am to 1 pm $424,900

21703

601 Winterspice Drive 1 pm to 4 pm $334,900

21704

9020 Templeton Dr 3 pm to 5 pm $467,000

4012 Brushfield Cir 1 pm to 3 pm $575,000

3625 Urbana Pike Noon to 2 pm $350,000

MIDDLETOWN

21769

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

322 Jefferson St 2 pm to 4 pm $389,990

NEW MARKET

21774

6671 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $379,000

6700 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $575,000

5743 Old Log Ct 1 pm to 3 pm $349,900

THURMONT

21788

10 Easy St 2 pm to 4 pm $244,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Dr Noon to 3 pm $779,999

COLUMBIA

21044

12211 Green Shoot Court 1 pm to 3 pm $357,000

5125 Rondel Pl 1 pm to 3 pm $409,900

10363 Crossbeam Cir 1 pm to 3 pm $575,000

10850 Green Mountain Cir #111 1 pm to 2 pm $1,150

10572 Twin Rivers Rd #e-2 2 pm to 3 pm $1,250

21045

6979 Bendbough Court Noon to 3 pm $360,000

6281 Setting Star 1 pm to 3 pm $485,000

6243 Deep River Cyn 11 am to 1 pm $350,000

21046

7607 Weather Worn Way #b 1 pm to 3 pm $190,000

ELKRIDGE

21075

7840 Edmunds Way 11 am to 1 pm $329,900

6318 Loudon Ave 9:30 am to Noon $249,990

5798 Paradise Ave 2:30 pm to 4:30 pm $340,000

ELLICOTT CITY

21042

3661 Cragsmoor Rd 1 pm to 3 pm $540,000

3004 John Bernard Dr #151 1 pm to 3 pm $435,000

4657 Hallowed Strm 1 pm to 3 pm $349,900

10209 Blandford Way 1 pm to 3 pm $700,000

21043

5858 Donovan Lane 1 pm to 3 pm $435,000

4711 Ramsgill Ct Noon to 2 pm $439,980

819 Charles James Cir 1 pm to 2:30 pm $414,000

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $650,000

715 Hollow Rd 1 pm to 3 pm $449,900

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $252,000

FULTON

20759

7819 Early Morning St 1 pm to 3 pm $970,000

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $645,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

1124 Tucker Lane 1:30 pm to 4 pm $678,000

BARNESVILLE

20838

22611 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $1,200,000

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 3 pm $799,900

4977 Battery Lane #1-517 2 pm to 4 pm $280,000

5803 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,250,000

7710 Woodmont Ave #613 2 pm to 4 pm $998,500

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

8031 Park Lane 2 pm to 4 pm $1,525,000

10208 Tyburn Ter 1 pm to 3 pm $1,489,900

9211 Cedar Way 2 pm to 4 pm $939,000

5803 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,250,000

20816

6109 Cromwell Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,749,000

5316 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

5309 Crown St #23 2 pm to 4 pm $950,000

596 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5813 Ridgefield Rd 1 pm to 3 pm $1,739,900

20817

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

6713 Bonaventure Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

6109 Robinwood Rd 2 pm to 4 pm $999,000

9505 Nowell Dr 2 pm to 4 pm $799,900

8410 River Rock Ter 2 pm to 4 pm $1,229,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

7303 Broxburn Ct 2 pm to 4 pm $1,329,900

9214 Adelaide Dr 1 pm to 3 pm $1,489,900

9909 Belhaven Rd 3 pm to 5 pm $785,000

BROOKEVILLE

20833

225 Brinkwood Rd 1 pm to 4 pm $599,900

BURTONSVILLE

20866

14701 Old Columbia Pike 1 pm to 4 pm $429,500

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,595,000

6614 81st St 2 pm to 4 pm $1,449,000

CHEVY CHASE

20815

8805 Walnut Hill Rd 1 pm to 3 pm $854,900

7300 Rollingwood Dr Noon to 3 pm $1,069,900

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,999,000

4515 Willard Avenue 2 pm to 4 pm $325,000

4810 Cumberland Ave 1 pm to 4 pm $1,420,000

2 Primrose St 2 pm to 4 pm $1,850,000

6132 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,349,900

4808 Cumberland Ave 1 pm to 4 pm $2,195,000

GAITHERSBURG

20877

17316 Amity Dr 11 am to 1 pm $420,000

20878

310 Swanton Lane 2 pm to 4 pm $545,000

301 High Gables Dr #106 1 pm to 3 pm $349,000

106 Watch Hill Lane 2 pm to 4 pm $547,770

20879

19816 Bramble Bush Dr 11 am to 1 pm $412,500

20882

24122 Welsh Rd 2 pm to 4 pm $450,000

GERMANTOWN

20874

18751 Harmony Woods Lane 1 pm to 3 pm $389,000

13500 Derry Glen Court 1 pm to 4 pm $225,000

18926 Treebranch Ter 1 pm to 4 pm $324,900

18941 Birdseye Dr 1 pm to 4 pm $255,000

19203 Forest Brook Rd 2 pm to 4 pm $474,900

18926 Treebranch Ter 1 pm to 4 pm $324,900

18845 Falling Star Rd 2 pm to 4 pm $599,000

20876

12700 Found Stone Rd #304 1:30 pm to 4 pm $244,500

20013 Apperson Pl Noon to 3 pm $294,999

21224 Hickory Forest Way 2 pm to 4 pm $579,000

HYATTSVILLE

20781

3921 Livingston St 1 pm to 4 pm $417,000

KENSINGTON

20895

4217 Glenridge Street 1 pm to 4 pm $2,249,000

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

LAYTONSVILLE

20882

24513 Hanson Rd 1 pm to 4 pm $499,000

8306 Brink Rd 3 pm to 5 pm $772,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

7706 Battery Bend Way 1 pm to 3 pm $374,900

9601 Shadow Oak 2 pm to 4 pm $350,000

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $605,000

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 2 pm to 4 pm $755,000

OLNEY

20832

17124 Moss Side Lane #61 1 pm to 3 pm $327,000

POOLESVILLE

20837

17912 Doctor Walling Rd Noon to 2 pm $734,900

21701 W Offutt Rd 2 pm to 4 pm $1,450,000

POTOMAC

20854

7704 Masters Dr 1 pm to 3:30 pm $1,195,000

11813 Wood Thrush Lane 1 pm to 3 pm $1,650,000

8524 Bells Ridge Ter 2 pm to 4 pm $775,000

8410 Rapley Ridge Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

11305 Colebrook Ter 2 pm to 4 pm $895,000

10913 Burbank Dr 1 pm to 4 pm $1,995,000

8723 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,440,000

7811 Gate Post Way 1:30 pm to 3:30 pm $1,268,000

8236 Inverness Hollow Ter 1 pm to 4 pm $835,000

12200 Drews Ct 2 pm to 4 pm $1,375,000

8421 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

ROCKVILLE

20850

768 Azalea Dr #14 1 pm to 4 pm $295,000

10644 Sawdust Cir 2 pm to 4 pm $459,900

215 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $2,950

20851

308 Gruenther Ave 2 pm to 4 pm $479,950

20852

10927 Wickshire Way #k-3 1 pm to 4 pm $569,000

5822 Linden Square Ct #60 1 pm to 4 pm $610,000

20853

15440 Narcissus Way 1 pm to 3 pm $634,900

2511 Baltimore Rd #8 Noon to 3 pm $198,800

4509 Great Oak Rd 2 pm to 4 pm $850,000

4904 Norbeck Rd Noon to 2 pm $879,000

SILVER SPRING

20901

9039 Sligo Creek Pkwy #1403 1 pm to 3 pm $1,750

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $1,199,000

301 East Franklin Ave 1 pm to 3 pm $399,000

10813 Tenbrook Ct 1 pm to 3 pm $479,000

112 Kinsman View Cir 1 pm to 4 pm $369,000

233 Whitmoor Ter Noon to 3 pm $609,500

9522 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $635,000

20902

2101 Little Sorrel Way 1 pm to 4 pm $469,000

10711 Huntley Pl 2 pm to 4 pm $449,000

20903

1312 Cresthaven Dr 1 pm to 4 pm $498,500

20904

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $359,000

11815 Gordon Rd 1 pm to 4 pm $549,000

3 Musicmaster Ct #81 2 pm to 4 pm $249,900

20905

14844 Carona Dr 2 pm to 4 pm $695,000

20906

12217 Charles Rd 1 pm to 4 pm $364,900

14809 Pennfield Cir #206 1 pm to 3 pm $284,900

20910

505 Pershing Dr 2 pm to 4 pm $549,000

2513 Holman Ave #2510 2 pm to 4 pm $299,900

10215 Menlo Ave 1 pm to 3 pm $475,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $889,900

43 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $879,000

TAKOMA PARK

20912

111 Lee Ave #403 1 pm to 4 pm $203,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $399,999

BELTSVILLE

20705

7802 Alloway Lane 1 pm to 3 pm $465,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1016 Iago Ave 2 pm to 4 pm $269,997

CLINTON

20735

6006 Terence Dr 1 pm to 3 pm $288,900

3501 Jervis Ct 2 pm to 4 pm $401,999

COLLEGE PARK

20740

4803 Niagara Rd 1 pm to 3 pm $300,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7013 Gateway Blvd Noon to 2 pm $259,999

LANDOVER

20785

1519 Jutewood Ave 11 am to 1 pm $280,000

1611 Columbia Ave 2:30 pm to 3:45 pm $275,000

LANHAM

20706

5422 Whitfield Chapel Rd 1 pm to 4 pm $325,000

MOUNT RAINIER

20712

4222 29th St 1 pm to 3 pm $350,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave 1 pm to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

6212 44th Ave 1 pm to 3 pm $459,900

TEMPLE HILLS

20748

5012 Shopton Dr 2 pm to 4 pm $310,000

UNIVERSITY PARK

20782

6807 Adelphi Rd 2 pm to 4 pm $323,500

UPPER MARLBORO

20772

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $415,860

15133 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $406,835

15135 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $448,655

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45716 Bethfield Way 11 am to 4 pm $246,900

45568 Foxfield Lane 11 am to 4 pm $335,900

24313 N Patuxent Beach Rd 2 pm to 5 pm $680,000

HOLLYWOOD

20636

44245 Steer Horn Neck Rd 1 pm to 3 pm $319,000

LEONARDTOWN

20650

40559 Port Pl 11 am to 3 pm $549,900