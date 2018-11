Here’s a list of open houses taking place Dec. 1-2 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

61 Franklin Street 1 pm to 3 pm $1,495,000

940 Astern Way #101 Noon to 2 pm $325,000

61 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,495,000

30 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $1,795,000

30 Maryland Avenue 1 pm to 3 pm $1,795,000

1703 Robin Hood Road 1 pm to 3 pm $769,999

106 Vanguard Lane 1 pm to 3 pm $410,000

2060 Quaker Way Noon to 2 pm $265,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

308 Ludlow Rd Noon to 2 pm $329,000

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

502 Mathias Hammond Way #208 11 am to 1 pm $2,500

502 Mathias Hammond Way #208 11 am to 1 pm $300,000

21403

8 Somerset Court 3 pm to 5 pm $599,900

8 Somerset Ct 3 pm to 5 pm $599,900

1037 Hyde Park Dr 1 pm to 3 pm $315,000

21409

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $665,000

507 Sunwood Lane 1 pm to 3 pm $665,000

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,425,000

ARNOLD

21012

853 Blue Heron Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

275 College Manor Dr Noon to 2 pm $450,000

278 Yale Court Noon to 2 pm $479,900

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $568,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $573,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $584,990

61 Church Rd Noon to 2 pm $419,900

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROFTON

21114

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

1304 Foggy Turn #14 Noon to 5 pm $379,990

1304 Foggy Turn #13 Noon to 5 pm $339,990

CROWNSVILLE

21032

942 Buttonwood Trl 11 am to 1 pm $369,900

1204 Regal Lane 1 pm to 3 pm $1,075,000

DEALE

20751

5931 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $449,900

EDGEWATER

21037

3165 Rolling Rd 11 am to 2 pm $999,900

3165 Rolling Road 11 am to 2 pm $999,900

3583 2nd Avenue 2 pm to 4 pm $434,900

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $384,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $385,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $412,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $429,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $438,990

GAMBRILLS

21054

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $899,900

1772 Holladay Park Road Noon to 4 pm $774,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1772 Holladay Park Rd Noon to 4 pm $774,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1611 Sirani Lane W Noon to 4 pm $739,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1613 Sirani Lane Noon to 4 pm $725,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 4 pm $734,900

1608 Sirani Lane Noon to 4 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $899,900

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $460,000

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1603 Sirani Lane W Noon to 4 pm $706,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

GIBSON ISLAND

21056

1745 Banbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

614 Stillwater Rd 1 pm to 4 pm $1,389,000

GLEN BURNIE

21061

426 West Ct 10 am to Noon $160,000

HARWOOD

20776

4290 Warthen Dr Noon to 2 pm $849,999

LAUREL

20708

8402 Montpelier Drive 1 pm to 4 pm $429,900

20723

8628 Waterside Ct 1 pm to 4 pm $774,900

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $509,000

20724

3406 Bitterwood Pl #j002 1 pm to 3 pm $213,500

3111 River Bend Ct #c204 11 am to 1 pm $199,500

3408 Whispering Hills Pl 11 am to 2 pm $265,000

MILLERSVILLE

21108

781 Live Oak Dr 2 pm to 4 pm $579,900

781 Live Oak Drive 2 pm to 4 pm $579,900

ODENTON

21113

2631 Cedar Elm Dr Noon to 2 pm $313,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $624,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

2609 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $634,990

2613 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,990

2621 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

2716 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $589,900

1622 Wild Mustard Way Noon to 5 pm $604,900

PASADENA

21122

1240 Holmewood Dr Noon to 2 pm $368,000

530 Jersey Bronze Way 10 am to 5 pm $564,500

2199 228th Street 11 am to 1 pm $334,990

105 Maryland Ave Noon to 2 pm $254,900

SEVERN

21144

1127 Red Hawk Way Noon to 2 pm $335,000

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

SEVERNA PARK

21146

3 Old Station Rd 1 pm to 3 pm $1,200,000

504 Pinefield Dr Noon to 2 pm $749,990

204 Benfield Rd 1 pm to 3 pm $525,000

221 Cheshire Road Noon to 2 pm $569,000

221 Cheshire Rd Noon to 2 pm $569,000

204 Benfield Road 1 pm to 3 pm $525,000

CALVERT COUNTY

ST. LEONARD

20685

7300 Stone Ct 11 am to 1 pm $549,999

CHARLES COUNTY

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

MECHANICSVILLE

20659

27308 Cat Creek Rd 11 am to 2 pm $499,500

WALDORF

20601

5460 Ingersoll Pl Noon to 3 pm $459,900

2760 Moran Dr 3 pm to 5 pm $299,999

2953 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $338,070

9717 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $338,990

9751 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $325,175

20602

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $317,990

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

4616 Goldeneye Pl S Noon to 3 pm $1,450

WELCOME

20693

6870 Cedar Grove Dr 1 pm to 3 pm $540,000

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $344,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $339,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $349,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $389,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $449,044

FREDERICK

21701

404 Second St W Noon to 3 pm $719,999

9220 Ridgefield Cir 1 pm to 2 pm $274,999

21703

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

21704

9108 Whitmore Lane 3 pm to 5 pm $739,000

9691 Royal Crest Cir 3 pm to 5 pm $490,000

3941 Addison Woods Rd Noon to 2 pm $625,000

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

MOUNT AIRY

21771

5411 Sidney Rd 1:15 pm to 3:15 pm $489,900

NEW MARKET

21774

6780 Accipiter Dr 11 am to 1 pm $500,000

9615 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $589,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12545 Vincents Way Noon to 5 pm $874,990

6214 Northrop Way Noon to 5 pm $973,413

COLUMBIA

21045

8648 Worn Mountain Way 1 pm to 3 pm $425,000

ELLICOTT CITY

21042

10520 Resort Road #210 Noon to 4 pm $339,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

3311 Morton Dr Noon to 5 pm $999,990

3307 Burton Dr Noon to 5 pm $834,990

10602 Warburton Ct Noon to 5 pm $884,990

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

21043

10078 Old Fredrick Rd SE #10078 11 am to 1 pm $599,990

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4:30 pm $779,990

FULTON

20759

11064 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

8204 Gunnar Dr Noon to 5 pm $869,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8212 Gunnar Dr Noon to 5 pm $904,990

HIGHLAND

20777

7404 Bucks Haven Lane Noon to 2 pm $775,000

JESSUP

20794

10139 Winterbrook Lane Noon to 2 pm $499,000

8409 Oak Meade Way 1 pm to 3 pm $274,900

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20817

9909 Belhaven Rd 2 pm to 4 pm $785,000

7430 Crestberry Lane 1 pm to 3 pm $714,900

CHEVY CHASE

20815

6808 Georgia St 2 pm to 4 pm $949,000

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,049,900

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $459,850

13763 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $389,850

13774 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $396,450

GAITHERSBURG

20878

12211 Turley Dr 1 pm to 4 pm $724,999

20879

7646 Elioak Ter Noon to 2 pm $274,999

20882

23529 Pocahontas Dr 1 pm to 4 pm $699,900

9136 Goshen Park Pl 1 pm to 3 pm $950,000

GERMANTOWN

20874

13114 Shadyside Lane #9-143 11 am to 1 pm $205,900

18607 Little Star Lane 1 pm to 3 pm $393,000

17543 Black Rock Rd 1 pm to 3 pm $428,000

20876

20425 Watkins Meadow Drive 1 pm to 4 pm $439,950

20425 Watkins Meadow Dr 1 pm to 4 pm $439,950

HYATTSVILLE

20781

5725 Lustine St Noon to 3 pm $405,000

5725 Lustine St Noon to 3 pm $405,000

20785

2209 Virginia Ave 2:30 pm to 4:30 pm $249,999

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

POOLESVILLE

20837

19241 Hempstone Ave Noon to 2 pm $419,000

ROCKVILLE

20850

468 Winding Rose Dr 11 am to 1 pm $595,000

20853

4904 Norbeck Road 2 pm to 4 pm $879,000

4904 Norbeck Rd 2 pm to 4 pm $879,000

4108 Canterbury Ter 1 pm to 3 pm $429,990

13916 Parkland Dr 3 pm to 5 pm $425,000

SILVER SPRING

20901

716 Whitaker Ter 2 pm to 4 pm $450,000

20906

12715 Gould Rd 2 pm to 4 pm $365,000

20910

9506 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $549,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

12622 Blackwell Lane 2 pm to 4 pm $339,000

20716

2200 Amber Meadows Dr 1:30 pm to 3:30 pm $434,000

20721

15313 Pine Tree Way 1 pm to 3 pm $429,000

11732 Brookeville Landing Ct 12:30 pm to 3:30 pm $405,000

BRENTWOOD

20722

4500 38th Pl 2 pm to 4 pm $359,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

6212 Addison Rd 11 am to 1 pm $317,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

1907 Glendora Dr 10 am to 1 pm $264,900

FORT WASHINGTON

20744

10217 Glen Way 1 pm to 4 pm $425,000

300 General Bernard Way 2 pm to 4 pm $589,000

9705ct Jadee Ct 1 pm to 4 pm $477,500

LANHAM

20706

6908 Nashville Rd Noon to 2 pm $370,000

SUITLAND

20746

2225 Gaylord Dr Noon to 2 pm $215,000

UPPER MARLBORO

20772

5517 Thomas Sim Lee Ter 9:30 am to 10:30 am $2,095

9313 Midland Turn 1 pm to 4 pm $285,000

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

12729 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

9703 Tealbriar Dr #269 11 am to 6 pm $304,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

13849 Lord Fairfax Pl 1 pm to 3:30 pm $269,999

16334 Brooktrail Ct Noon to 4 pm $265,000

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $464,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $379,990

15127 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $402,990

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $406,335

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $415,860

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

20774

15702 Copper Beech Dr Noon to 2 pm $615,000

528 Harry S Truman Dr Noon to 2 pm $275,000

15406 Littleton Pl 1 pm to 3 pm $389,900

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

GREAT MILLS

20634

45796 Sayre Dr 1 pm to 3 pm $239,900

LEXINGTON PARK

20653

20951 Brooke Ann Ct Noon to 4 pm $299,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

79 Southgate Avenue 1 pm to 3 pm $699,000

79 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $699,000

837 Coachway Noon to 2 pm $935,000

2305 Annapolis Ridge Ct 11 am to 1 pm $779,900

3 Cumberland Court Noon to 2 pm $1,185,000

734 Ballast Way 3 pm to 5 pm $449,000

46 Franklin St 3 pm to 5 pm $1,995,000

615 Admiral Dr #307 12:30 pm to 2:30 pm $245,000

21403

1032 Timber Creek Drive Noon to 2 pm $364,999

1032 Timber Creek Drive Noon to 2 pm $2,500

21409

7 Sharpe Rd 1 pm to 3 pm $545,000

7 Sharpe Road 1 pm to 3 pm $545,000

1407a Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $1,895,000

1407a Sharps Point Road 1 pm to 3 pm $1,895,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $674,900

ARNOLD

21012

1110 Niblick Court 11 am to 1 pm $385,000

CROFTON

21114

2701 Bains Ct 2 pm to 4 pm $535,000

EDGEWATER

21037

111 Linden Ave 1 pm to 3 pm $499,900

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $443,990

GLEN BURNIE

21060

630 Bracey Dr 1 pm to 3 pm $439,900

7719 West Dr Noon to 2 pm $288,888

7719 West Drive Noon to 2 pm $294,578

HANOVER

21076

7644 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $430,000

LAUREL

20723

9326 Decatur Pl Noon to 3 pm $349,900

MILLERSVILLE

21108

318 Chalet Dr Noon to 3 pm $389,900

SEVERNA PARK

21146

530 Benforest Dr 11 am to 1 pm $479,900

530 Benforest Drive 11 am to 1 pm $479,900

725 Brighton Ct 11 am to 3 pm $599,900

494 Erin Garth 1 pm to 4 pm $534,000

725 Brighton Court 11 am to 3 pm $599,900

212 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $455,000

14 Kimberly Ct 2 pm to 4 pm $568,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2725 Karen Dr Noon to 2 pm $375,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

4345 Begonia Pl 1 pm to 3 pm $347,000

14306 Neale Dr 1 pm to 4 pm $349,900

16840 Croom Rd 1 pm to 3 pm $549,950

LA PLATA

20646

7338 Glen Albin Rd Noon to 3 pm $299,950

POMFRET

20675

4424 Pleasant Hill Ct 11 am to 1 pm $459,900

WALDORF

20603

5118 Blacksmith Ct 1 pm to 3 pm $300,000

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

2663 Monocacy Ford Rd Noon to 3 pm $539,000

21702

1005 Bexhill Dr 11 am to 1 pm $365,000

8408 Edgewood Church Rd 1 pm to 3 pm $575,000

21703

5009 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $449,000

5009 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $449,000

9043 Allington Manor Cir W 2 pm to 4 pm $414,000

21704

9126 Kenway Lane 3 pm to 5 pm $470,000

9055 Major Smith Lane Noon to 2 pm $609,500

JEFFERSON

21755

3552 Sigler Rd 1 pm to 3 pm $430,000

KNOXVILLE

21758

2110 Jefferson Pike 1 pm to 4 pm $319,900

MIDDLETOWN

21769

709 Main St E 1 pm to 3 pm $850,000

MONROVIA

21770

11784 Rowe Ct 11 am to 1 pm $364,900

12213 Debkay Ct 1 pm to 4 pm $474,500

MYERSVILLE

21773

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

NEW MARKET

21774

11026 Country Club Rd 1 pm to 3 pm $500,000

6520 Nightingale Ct 2 pm to 4 pm $895,000

6574 Hemlock Point Rd 2 pm to 3 pm $315,000

6700 Accipiter Dr 1 pm to 3 pm $550,000

6756 Lakeridge Rd W 1 pm to 3 pm $289,900

POINT OF ROCKS

21777

1804 Greysens Ferry Ct 2 pm to 3:30 pm $399,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Dr 2 pm to 5 pm $769,999

6468 Erin Drive 2 pm to 5 pm $769,999

COLUMBIA

21044

6400 South Wind Cir 1 pm to 3 pm $788,000

5125 Rondel Pl 1 pm to 3 pm $399,900

6267 Sunny Spg 1 pm to 3 pm $410,000

10584 Twin Rivers Rd 1 pm to 3 pm $249,900

10974 Millbank Row 1 pm to 3 pm $450,000

21045

5650 Thelo Garth 2 pm to 4 pm $399,900

ELKRIDGE

21075

6410 Forest Ave Noon to 2 pm $347,999

6409 Frothingham Ct 1 pm to 3 pm $360,000

6300 Bayberry Ct #1103 1 pm to 3 pm $165,000

ELLICOTT CITY

21042

2405 Mount Hebron Dr 2 pm to 4 pm $449,000

21043

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $249,900

8326 Chestnut Farm Lane 1 pm to 3 pm $559,000

WOODSTOCK

21163

1660 Woodstock Road 1 pm to 3 pm $875,000

11029 Doxberry Cir #12 1 pm to 3 pm $479,990

10111 Davis Ave 1:30 pm to 3:30 pm $565,000

1660 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $875,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7710 Woodmont Ave #613 2 pm to 4 pm $998,500

5210 Danbury Rd 1 pm to 3 pm $799,900

4901 Hampden Lane #306 2 pm to 4 pm $890,000

5210 Danbury Road 1 pm to 3 pm $799,900

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $205,000

7500 Woodmont Ave #s622 1 pm to 3 pm $729,000

5803 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,250,000

7203 Denton Rd 2 pm to 4 pm $4,600

7500 Woodmont Ave #s1202 2 pm to 4 pm $479,000

4821 Montgomery Lane #104 2 pm to 4 pm $975,000

20816

5107 Waukesha Rd 2 pm to 4 pm $1,950,000

5101 River Rd #501 1 pm to 4 pm $355,000

5300 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

5316 Wapakoneta Rd 1 pm to 3 pm $2,195,000

5201 Wissioming Rd 2 pm to 4 pm $1,749,000

5509 Namakagan Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

20817

9509 Eagle Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,274,999

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

6620 Elgin Lane 2 pm to 4 pm $2,549,900

6604 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $2,189,500

8109 Lilly Stone Dr 2 pm to 4 pm $849,000

6210 Wedgewood Rd 1 pm to 3 pm $2,100,000

BROOKEVILLE

20833

19404 Rena Ct 2 pm to 4 pm $479,000

BURTONSVILLE

20866

15105 Cedar Tree Dr 2 pm to 4 pm $429,900

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 1 pm to 4 pm $1,595,000

CHEVY CHASE

20815

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

4606 Morgan Dr 1 pm to 3 pm $1,699,000

4515 Willard Avenue 2 pm to 4 pm $325,000

7012 Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $989,000

6300 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $1,999,000

3601 Dundee Drwy 2 pm to 4 pm $769,900

3717 Underwood St 2 pm to 4 pm $1,499,000

6008 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $3,495,000

3610 East West Hwy 2 pm to 4 pm $1,525,000

4100 Blackthorn St 2 pm to 4 pm $1,198,000

5205 Lawn Way 1 pm to 3 pm $3,850,000

CLARKSBURG

20871

24421 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $625,000

12600 Piedmont Rd 1 pm to 4 pm $529,000

DARNESTOWN

20878

15133 Rollinmead Dr 2 pm to 4 pm $949,000

15118 Rollinmead Dr 2 pm to 4 pm $997,000

DERWOOD

20855

19200 Muncaster Rd 1 pm to 4 pm $675,000

17535 Applewood Lane 1 pm to 3 pm $1,449,500

17733 Phelps Hill Lane 1 pm to 3 pm $447,500

GAITHERSBURG

20877

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $415,000

20878

121 Copley Cir #34-B 1 pm to 4 pm $575,000

11409 Saddleview Pl 2 pm to 4 pm $599,900

95 Chevy Chase Street 2 pm to 4 pm $450,000

95 Chevy Chase St 2 pm to 4 pm $450,000

648 Chestertown St Noon to 3 pm $609,900

648 Chestertown Street Noon to 3 pm $609,900

110 Chevy Chase St #103 1 pm to 3 pm $379,900

701 Curry Ford Lane 1 pm to 3 pm $399,900

13200 Darnestown Rd 1 pm to 4 pm $635,000

164 Crown Farm Dr 1 pm to 4 pm $999,900

13029 Scarlet Oak Dr 1 pm to 4 pm $799,900

20879

19816 Bramble Bush Dr 1 pm to 3 pm $412,500

19230 Wheatfield Ter 1 pm to 3 pm $255,000

9713 Leatherfern Ter #50 1 pm to 4 pm $245,000

20882

24244 Hipsley Mill Rd 1 pm to 4 pm $463,000

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $624,900

24328 Log House Rd 2 pm to 4 pm $399,900

GERMANTOWN

20874

19000 Noble Oak Dr 1 pm to 3 pm $559,400

18926 Treebranch Ter Noon to 3 pm $324,900

4 Bargene Ct 1 pm to 3 pm $369,900

20878

19229 Golden Meadow Dr 1 pm to 3 pm $469,900

HYATTSVILLE

20784

4905 66th Ave 1 pm to 4 pm $299,000

KENSINGTON

20895

9823 Haverhill Dr Noon to 3 pm $899,000

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

4012 Decatur Ave 2 pm to 4 pm $430,000

LAYTONSVILLE

20882

25102 Highland Manor Ct 1 pm to 3 pm $849,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18619 Pier Point Place 1 pm to 3 pm $259,900

9707 Meggs Point Pl 1 pm to 4 pm $399,900

20617 Beaver Ridge Rd Noon to 3 pm $459,000

10015 Ridgeline Dr 1 pm to 3 pm $212,500

18619 Pier Point Pl 1 pm to 3 pm $259,900

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #905 1 pm to 3 pm $484,500

11101 Ardwick Dr 2 pm to 4 pm $1,098,000

NORTH POTOMAC

20878

14500 High Meadow Way 2 pm to 4 pm $1,024,999

15108 Dufief Dr 2 pm to 4 pm $573,800

POOLESVILLE

20837

17912 Doctor Walling Rd Noon to 2 pm $734,900

POTOMAC

20854

10828 Lockland Rd 1 pm to 4 pm $1,900,000

13 Beman Woods Ct 2 pm to 4 pm $1,375,000

13 Beman Woods Court 2 pm to 4 pm $1,375,000

8421 Kingsgate Road 1 pm to 4 pm $1,049,000

10601 Stable Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

7109 Masters Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,160,000

7105 Masters Dr 1:30 pm to 3:30 pm $1,075,000

11305 Colebrook Ter 2 pm to 4 pm $895,000

8613 Fox Run 2 pm to 4 pm $749,000

8236 Inverness Hollow Ter 2 pm to 4 pm $835,000

12620 Tribunal Lane 2 pm to 4 pm $2,300,000

11001 Riverwood Dr 1 pm to 3 pm $2,249,999

8421 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

ROCKVILLE

20850

514 Longwood Dr 2 pm to 4 pm $360,000

705 Montgomery Ave 2 pm to 4 pm $484,990

705 Montgomery Ave 2 pm to 4 pm $484,990

556 Azalea Dr #41 1 pm to 3 pm $300,000

20852

10101 Grosvenor Pl #211 2 pm to 4 pm $1,900

5750 Bou Ave #805 1 pm to 3 pm $499,900

11107 Whisperwood Lane 1 pm to 4 pm $734,900

11410 Strand Dr #r-005 1 pm to 3 pm $474,900

10500 Rockville Pike #108 2 pm to 4 pm $194,900

20855

7500 Needwood Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,499,000

17526 Applewood Lane 1 pm to 3 pm $762,500

18900 Woodway Dr 1 pm to 3 pm $629,900

SILVER SPRING

20901

233 Whitmoor Ter Noon to 3 pm $609,500

11343 Baroque Rd 1 pm to 3 pm $385,000

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $730,000

9317 Wire Ave 2 pm to 4 pm $485,000

9522 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $625,000

10209 Carson Pl 2 pm to 4 pm $387,000

20902

10426 Julep Ave 1 pm to 3 pm $374,500

20903

10617 Gatewood Ave 2 pm to 4 pm $500,000

20904

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $509,999

1637 Featherwood St 2 pm to 4 pm $580,000

20906

2220 Drury Rd 1 pm to 3 pm $519,900

11704 Joseph Mill Rd 1 pm to 3 pm $419,900

12316 Middle Rd 11 am to 3 pm $499,900

20910

1719 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $599,500

43 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $879,000

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $889,900

30 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $765,000

1437 Highland Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $399,999

FORT WASHINGTON

20744

8105 Fort Foote Rd Noon to 3 pm $368,500

13200 Rhame Dr 1 pm to 4 pm $390,000

13200 Rhame Dr 1 pm to 4 pm $2,900

9301 Messina Dr 1 pm to 4 pm $329,900

GLENN DALE

20769

7401 Prospect Hill Ct 1 pm to 3 pm $649,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave 1 pm to 5 pm $282,170

6017 Livingston Rd 1 pm to 3 pm $215,000

UNIVERSITY PARK

20782

4221 Sheridan St 3 pm to 4 pm $460,000

UPPER MARLBORO

20772

8422 Grandhaven Ave 2:30 pm to 5:30 pm $375,000

12200 Weathervane Lane 11 am to 3 pm $724,999

20774

68 Herrington Dr 1 pm to 4 pm $370,000

12410 Open View Lane #1405 1 pm to 3 pm $240,000

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24313 N Patuxent Beach Rd 2 pm to 5 pm $680,000

LEXINGTON PARK

20653

47347 Silver Slate Dr Noon to 2 pm $229,900