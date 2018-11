Here’s a list of open houses taking place Dec. 1-2 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22205

2138 Patrick Henry Dr Noon to 2 pm $1,340,000

22206

2217s Oakland St S 1 pm to 4 pm $975,900

22207

4343 Lee Hwy #204 1 pm to 3 pm $238,000

ALEXANDRIA

22302

3101 Hampton Dr #304 Noon to 3 pm $335,000

2802 King St 2 pm to 4 pm $750,000

22314

237 West St N 11 am to 2 pm $799,000

112 Cameron Mews 1 pm to 4 pm $1,165,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22309

4326 Agnew Ave 1 pm to 3 pm $859,999

22310

5802 Katelyn Mary Pl #5802-02 Noon to 3 pm $329,000

22315

7701 Martin Allen Ct Noon to 3 pm $566,025

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $461,900

BURKE

22015

5200 Olley Lane 1 pm to 3 pm $659,000

10376 Bridgetown Pl #121 1 pm to 3 pm $320,000

6150 Hatches Ct 2 pm to 4 pm $699,000

CENTREVILLE

20120

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

FAIRFAX

22030

12782 Cruz Ct Noon to 4 pm $1,123,000

3975 Norton Pl 11:30 am to 4:30 pm $799,070

FALLS CHURCH

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,249,900

2300 Pimmit Dr #1118 Noon to 2 pm $210,000

22046

502 Broad St #218 1 pm to 4 pm $815,000

2336 Oak St 1 pm to 4 pm $1,499,988

HERNDON

20170

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

21 Silverway Dr #11 11 am to 6 pm $574,990

20171

2507 Camberwell Ct Noon to 3 pm $775,000

12773 Oak Farms Dr 1 pm to 3 pm $885,000

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $668,672

13417 Launders St #26 11:30 am to 4:30 pm $637,127

LORTON

22079

9113 Power House Rd Noon to 4 pm $917,330

MCLEAN

22101

1462 Spring Vale 1 pm to 4 pm $1,699,000

RESTON

20190

1970 Crescent Park Dr #19a 2 pm to 4 pm $449,000

12148 Chancery Station Cir 1 pm to 3 pm $689,999

1859 Michael Faraday Dr #8 11:30 am to 4:30 pm $681,795

20191

1942 Lakeport Way 1 pm to 3 pm $635,000

11579 Embers Ct 1 pm to 3 pm $439,990

20194

12044 Lake Newport Rd 1 pm to 3 pm $719,900

SPRINGFIELD

22150

7311 Gateside Pl 1 pm to 5 pm $415,000

22151

7017 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $995,000

22152

6516 Rivington Rd 1 pm to 4 pm $555,000

VIENNA

22180

419 Center St N 1 pm to 4 pm $799,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25381 Patriot Ter #0016b 1 pm to 4 pm $375,900

25381 Patriot Terrace 1 pm to 4 pm $375,900

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,199,990

ASHBURN

20147

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to 12:30 pm $274,000

20148

42509 Benfold Sq 1 pm to 4 pm $519,900

22570 Windsor Locks Sq #8 11:30 am to 4:30 pm $575,652

22586 Windsor Locks Sq #1 11:30 am to 4:30 pm $649,595

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

LEESBURG

20176

18951 Rocky Creek Dr 1:30 pm to 3:30 pm $679,000

109 Lake View Way NW 1 pm to 3 pm $659,000

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

MIDDLEBURG

20117

23572 Champe Ford Rd 1 pm to 4 pm $639,900

STERLING

20164

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

20165

20810 Noble Ter #104 1 pm to 4 pm $364,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $509,999

DUMFRIES

22026

17137 Sea Skiff Way 1 pm to 4 pm $559,900

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $529,214

GAINESVILLE

20155

8028 Cayzer Lane Noon to 4 pm $419,999

6 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $569,000

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

7330 Early Marker Ct 1 pm to 3 pm $499,900

HAYMARKET

20169

5985 Spout Spring Ct 1 pm to 3 pm $575,000

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $529,999

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $764,990

5985 Spout Spring Court 1 pm to 3 pm $575,000

MANASSAS

20109

7433 Sabin Dr 2 pm to 4 pm $275,000

20110

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

10504 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $454,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $649,990

10464 Ratcliffe Trl #181 11 am to 6 pm $336,355

10258 Farmington Ct 1 pm to 4 pm $334,500

8267 Highland St 1 pm to 3 pm $345,000

20111

8166 Falls Grove Dr 1 pm to 3 pm $300,000

20112

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

MANASSAS PARK

20111

9053 Maria Way 1 pm to 4 pm $417,000

TRIANGLE

22172

19223 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $699,990

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $459,990

4438 Potomac Highlands Cir 1 pm to 3 pm $305,000

18328 Sharon Rd 1 pm to 3 pm $300,000

3100 Hemlock Point Ct Noon to 2 pm $1,149,900

WOODBRIDGE

22191

2448 Five Fathom Cir Noon to 3 pm $469,900

1518 James St Noon to 2 pm $350,000

16761 Capon Tree Lane Noon to 2 pm $305,000

22192

12485 Pfitzner Ct 1 pm to 3 pm $510,000

12910 Sturbridge Rd 1 pm to 3 pm $364,900

11990 Mojave Lane 1 pm to 3 pm $470,000

12253 Tideswell Mill Ct 1 pm to 3 pm $725,000

22193

5642 Roundtree Dr Noon to 3 pm $349,700

5259 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $459,900

6120 Lost Colony Dr 1 pm to 4 pm $524,947

3547 Bath Ct 10 am to Noon $209,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

553 Gladiola Way 11 am to 6 pm $566,030

27 Westhampton Ct 11 am to 2 pm $420,000

6 Knollside Ct 11 am to 1 pm $2,200

22556

14 Bonnie Lee Ct 9 am to Noon $345,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2829 1st Rd N 2 pm to 4 pm $1,264,900

2702 Lee Hwy #3b 1 pm to 3 pm $810,000

22203

900 Stafford St N #2010 1 pm to 3 pm $324,900

22204

4161 Four Mile Run Dr #204 1 pm to 3 pm $314,500

4077 Four Mile Run Dr #204 1 pm to 3 pm $314,900

4600 Four Mile Run Dr S #715 2 pm to 4 pm $260,000

5353 Columbia Pike #401 1 pm to 4 pm $259,900

22205

5705 16th St N 2 pm to 4 pm $899,000

6129 12th Rd N 2 pm to 4 pm $985,000

22206

2903c Woodstock St #3 1 pm to 3 pm $474,800

22207

4834 24th Rd N 2 pm to 4 pm $885,000

2315 Vernon St 1 pm to 4 pm $1,899,000

4018 Woodstock St N 1 pm to 4 pm $1,015,000

2146 Pollard St N 12:30 pm to 2:30 pm $1,658,750

2711 Fillmore St 2 pm to 4 pm $1,499,900

4957 Rock Spring Rd 2 pm to 4 pm $2,099,000

1847 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

4036 35th St N 1 pm to 4 pm $1,895,000

4515 39th St N 1 pm to 4 pm $1,176,000

3100 Oxford St N 1 pm to 3 pm $1,050,000

3700 38th St N 2 pm to 4 pm $1,240,000

5127 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,949,900

22209

1555 Colonial Ter #501 2 pm to 4 pm $1,045,000

1530 Key Blvd #506 2 pm to 4 pm $1,075,000

1530 Key Blvd #527 2 pm to 4 pm $499,995

1111 19th St N #1503 Noon to 2 pm $735,000

22213

6513 36th St N 2 pm to 4 pm $1,725,000

3625 N Potomac St 2 pm to 4 pm $1,200,000

ALEXANDRIA

22301

222 Monroe Ave E 2 pm to 4 pm $695,900

22302

2500 Van Dorn St N #124 2 pm to 4 pm $1,450

2500 Van Dorn St N #124 2 pm to 4 pm $174,900

1307 Cleveland St 2 pm to 4 pm $655,999

22304

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

204 Martin Lane 1 pm to 4 pm $589,000

5248 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $729,000

22311

5422 Echols Ave 1 pm to 4 pm $435,000

22314

36 Alexander St 2 pm to 4 pm $1,495,000

2151 Jamieson Avenue 2 pm to 4 pm $924,900

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,015,000

1874 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $999,900

1109 Quaker Hill Ct 2 pm to 4 pm $660,000

424 Princess St 1 pm to 3 pm $1,125,000

1115 Cameron St #305 2 pm to 4 pm $624,900

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

624 1/2 S. Pitt St 2 pm to 4 pm $1,175,000

417 Cook St 1 pm to 4 pm $949,000

1111 Oronoco St #229 Noon to 3 pm $378,900

2151 Jamieson Ave #1701/1702 2 pm to 4 pm $924,900

407 Fairfax St N 2 pm to 4 pm $995,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #704 1 pm to 3 pm $529,000

22306

2707 Dawn Dr 1 pm to 4 pm $720,000

2303 Nordok Pl 1 pm to 4 pm $639,000

2718 Woodlawn Trl 1 pm to 4 pm $865,000

7726 Schelhorn Rd 1 pm to 3 pm $1,289,888

3806 Cobblestone Ct 1 pm to 4 pm $525,000

22307

6040 Edgewood Ter 2 pm to 4 pm $1,495,000

6036 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $749,000

6415 Cavalier Dr 2:45 pm to 4 pm $499,900

6415 Cavalier Drive 2:45 pm to 4 pm $499,900

6410 Boulevard Vw 1 pm to 4 pm $889,500

6012 Grove Dr 1 pm to 4 pm $1,360,000

22308

2207 Wakefield St 2 pm to 4 pm $674,999

8904 Stratford Lane 2 pm to 4 pm $725,000

7812 Boulevard Dr Noon to 4 pm $840,000

22309

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $799,000

3011 Sevor Lane 2 pm to 4 pm $772,000

8358 Orange Ct 2 pm to 4 pm $625,000

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

9122 Buckner Rd 1 pm to 4 pm $589,000

22310

6606 Schurtz St 1 pm to 4 pm $850,000

5750 Governors Pond Circle 1 pm to 3:30 pm $640,000

5620 Overly Dr Noon to 3:30 pm $609,000

5955 Kathmoor Dr 1 pm to 3 pm $789,900

6108 Mulberry Ct 1 pm to 4 pm $649,900

4310 Mission Ct 2 pm to 4 pm $819,900

6214 Thornwood Dr 1 pm to 4 pm $519,000

6024 Franconia Rd 1 pm to 4 pm $569,950

6000 Ridge View Dr 2 pm to 4 pm $449,900

22315

7747 Sullivan Cir Noon to 2 pm $499,900

ANNANDALE

22003

4420 Briarwood Ct N #41 Noon to 3 pm $249,999

4420 Briarwood Ct N #41 Noon to 3 pm $249,999

8314 Robey Ave 2 pm to 4 pm $1,225,000

BURKE

22015

6510 Raftelis Rd 2 pm to 4 pm $611,999

9864 Burke Pond Ct 1 pm to 3 pm $443,900

9864 Burke Pond Court 1 pm to 3 pm $443,900

5672 Oak Tanager Ct 1 pm to 4 pm $325,000

9219 Winbourne Rd 1 pm to 4 pm $590,000

5906 Cove Landing Rd #301 1 pm to 3 pm $210,000

9635 Lincolnwood Dr 1 pm to 3 pm $689,950

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 4 pm $269,950

CENTREVILLE

20120

14724 Winterfield Ct 1 pm to 4 pm $410,000

14804 Sun Meadow Ct Noon to 2 pm $609,000

5803 Stone Ridge Dr 2 pm to 4 pm $559,900

CHANTILLY

20151

4306 Warner Lane Noon to 3 pm $659,000

13640 Birch Dr 1 pm to 4 pm $950,000

20152

26595 Vanderview Pl 1 pm to 4 pm $849,999

42656 Jolly Lane 1 pm to 4 pm $739,900

CLIFTON

20124

7513 Cannon Fort Dr Noon to 2 pm $999,900

7709 Tiffany Ct 2 pm to 4 pm $820,000

7300 Blue Dan Lane 2 pm to 4 pm $998,000

DUNN LORING

22027

2231 Sandburg St 2 pm to 4 pm $1,599,000

FAIRFAX

22030

3998 Ballynahown Cir 1 pm to 4 pm $799,000

5532 Ashleigh Rd 1 pm to 4 pm $768,000

3703 Oak Hill Way 1 pm to 3 pm $549,900

3610 Devilwood Ct 1 pm to 3 pm $650,000

3807 Hemlock Way 2 pm to 4 pm $649,900

10510 Cobbs Grove Lane 2 pm to 4 pm $1,275,000

22031

3706 Cordova Place 1 pm to 4 pm $750,000

2901 Saintsbury Plz #205 2 pm to 4 pm $437,500

3003 District Ave 2 pm to 4 pm $925,000

3323 Prince William Dr 1 pm to 3 pm $729,900

9071 Bear Branch Pl 1 pm to 4 pm $1,299,000

22033

13115 Melville Lane Noon to 3 pm $499,900

FAIRFAX STATION

22039

6910 Winners Circle 9 am to Noon $749,000

6910 Winners Cir 9 am to Noon $749,000

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $1,500,000

FALLS CHURCH

22041

3709 George Mason Dr #802 E 1 pm to 3 pm $340,000

3713 George Mason Dr #911 1 pm to 4 pm $319,000

3713 George Mason Dr #911w 1 pm to 4 pm $2,350

22042

7202 Oakland Ave 2 pm to 4 pm $625,000

22046

103 George Mason Rd W 2 pm to 4 pm $1,099,000

103 George Mason Road W 2 pm to 4 pm $1,099,000

108 Church Pl 2 pm to 4 pm $1,499,000

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,499,000

200 Maple Ave #612 1 pm to 3 pm $325,000

2708 Welcome Dr 2 pm to 4 pm $825,000

GREAT FALLS

22066

20076 Great Falls Forest Dr 1 pm to 4 pm $599,900

11365 Seneca Knoll Dr Noon to 3 pm $1,595,000

11365 Seneca Knoll Drive Noon to 3 pm $1,595,000

10900 Patowmack Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

9205 Maria Ave 1 pm to 3 pm $990,000

525 Chesapeake Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

835 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

833 Golden Arrow St 2 pm to 4 pm $1,849,900

1052 Hanchel Ter Noon to 2 pm $1,598,700

1495 Lily Loch Way 2 pm to 4 pm $1,600,000

10507 Patrician Woods Ct 2 pm to 4 pm $1,499,000

11617 Rolling Meadow Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

9800 Sunnybrook Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

10431 New Ascot Dr Noon to 4 pm $2,999,000

HERNDON

20170

1449 Kingstream Dr 1 pm to 3 pm $599,900

852 3rd St 1 pm to 3 pm $824,997

20171

13011 Park Crescent Cir Noon to 3 pm $514,990

2666 Reign St 2 pm to 4 pm $630,000

LORTON

22079

9123 Aventon Ct 2 pm to 4 pm $429,888

7753 Grandwind Dr 2 pm to 4 pm $599,900

7500 Billsam Ct 2 pm to 4 pm $415,000

8808 Telegraph Crossing Ct 2 pm to 4 pm $700,000

MCLEAN

22101

1458 Waggaman Cir 1 pm to 3 pm $2,375,000

1450 Emerson Ave #314 1 pm to 3 pm $1,399,000

6911 Lemon Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

6514 Brawner St 1 pm to 3 pm $2,229,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,549,000

1450 Emerson Ave #g03-3 2 pm to 4 pm $799,000

1235 Providence Ter 1 pm to 4 pm $2,199,000

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

1615 Fielding Lewis Way 1 pm to 4 pm $1,675,000

7209 Davis Ct 1 pm to 4 pm $1,849,900

22102

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

9004 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,245,000

845 Canal Dr 2 pm to 4 pm $1,999,000

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

7841 Montvale Way 1 pm to 3 pm $2,575,000

OAKTON

22124

2962 Trousseau Lane 1 pm to 3 pm $999,400

12012 Vale Rd Noon to 3:30 pm $659,900

3113 Fox Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,069,000

RESTON

20190

11776 Stratford House Pl #1409 1 pm to 3 pm $1,850,000

11212 Chestnut Grove Sq #113 1 pm to 4 pm $219,900

20191

2007 Approach Lane 2 pm to 4 pm $449,900

2172 Glencourse Lane 1 pm to 4 pm $447,000

20194

1281 Wedgewood Manor Way 2 pm to 4 pm $576,900

12029 Creekbend Dr 1 pm to 4 pm $905,000

SPRINGFIELD

22150

5914 Erving St 1 pm to 4 pm $499,000

22151

7214 Countrywood Ct Noon to 3 pm $715,000

22152

5824 Rexford Dr #731 1 pm to 4 pm $289,900

22153

8020 Pohick Rd 1 pm to 3 pm $898,000

6806 Dina Leigh Ct 1 pm to 4 pm $417,500

VIENNA

22180

515 Walker St SW 2 pm to 4 pm $799,900

105 Elmar Dr SE 1 pm to 4 pm $1,539,000

1217 Kelley St SW 1 pm to 4 pm $1,438,000

9222 Brian Dr 1:30 pm to 4 pm $1,898,000

1007 Westbriar Dr NE Noon to 3 pm $799,900

906 Potterton Cir SW 1 pm to 4 pm $700,000

2720 Bellforest Ct #102 2 pm to 4 pm $384,900

413 Yeonas Dr SW 4 pm to 6 pm $1,475,000

22181

2642 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

2547 Five Oaks Rd 2 pm to 4 pm $1,190,000

2551 Oak Valley Dr 2 pm to 4 pm $799,000

22182

1545 Victoria Farms Lane 1 pm to 3 pm $1,475,000

1532 Red Rock Ct 1 pm to 4 pm $744,999

8866 Ashgrove House Lane #102 2 pm to 4 pm $445,000

1838 Toyon Way 1 pm to 4 pm $1,338,000

10502 Mount Sunapee Rd 1 pm to 3 pm $965,000

1900 Gables Lane 2 pm to 4 pm $1,295,000

9320 Old Courthouse Rd 2 pm to 4 pm $1,559,900

FAUQUIER COUNTY

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $899,900

WARRENTON

20186

173b Fairfield Dr Noon to 2 pm $185,000

20187

5331 Old Alexandria Tpke Noon to 2 pm $349,900

6694 Maxwell Ave 1 pm to 3 pm $399,900

5121 Broad Run Church Rd 1 pm to 3 pm $349,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42298 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $749,880

ASHBURN

20147

20638 Coppersmith Dr 2 pm to 4 pm $634,900

20582 Golden Ridge Dr 2 pm to 4 pm $569,000

21621 Liverpool St 1 pm to 3 pm $568,888

44456 Livonia Ter 2 pm to 4 pm $480,000

43382 Frenchmans Creek Ter 1 pm to 4 pm $519,995

20853 Conesus Sq 1 pm to 4 pm $489,900

43979 Choptank Ter 1 pm to 4 pm $380,000

20148

23041 Canyon Oak Ct 1 pm to 3 pm $879,990

23096 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $649,990

23092 Sullivans Cove Sq 1 pm to 3 pm $674,990

43151 Clarendon Sq Noon to 3 pm $665,000

BROADLANDS

21929 Halburton Ter 1 pm to 4 pm $479,900

HAMILTON

20158

108 Peach Tree Ct 2 pm to 4 pm $409,900

17331 Westham Estates Ct 12:30 pm to 3 pm $875,000

16083 Sainte Marie Ct 1 pm to 4 pm $949,900

LEESBURG

20175

1018 Laconian St SE 1 pm to 3 pm $749,500

481 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $455,000

101 Dalhart Dr SE 1 pm to 3 pm $550,000

20176

43577 Purple Aster Ter N 1 pm to 3:30 pm $612,000

43263 Parkers Ridge Dr Noon to 3 pm $1,199,900

43054 Shadow Ter 1 pm to 3 pm $479,000

43191 Burstall Ct 1 pm to 3 pm $565,000

LOVETTSVILLE

20180

39355 Tollhouse Rd 1 pm to 3 pm $565,000

13282 April Cir 1 pm to 3 pm $789,900

PURCELLVILLE

20132

901 Devonshire Cir 1 pm to 4 pm $525,000

18001 Tranquility Rd Noon to 2 pm $1,340,000

ROUND HILL

20141

17059 Greenwood Dr 1 pm to 4 pm $480,000

STERLING

20164

225 Ash Rd 2 pm to 4 pm $429,900

114 Caragana Ct 1 pm to 4 pm $509,900

46773 Backwater Dr 1 pm to 4 pm $619,000

130 Forest Ridge Dr 1 pm to 4 pm $419,900

20165

20745 Royal Palace Sq #424 1 pm to 3 pm $379,000

46580 Drysdale Ter #202 Noon to 3 pm $257,000

20660 Parkside Cir 1 pm to 4 pm $695,000

47766 Scotsborough Sq 1 pm to 4 pm $599,999

20166

24473 Juniper Wood Ter 1 pm to 3 pm $399,990

WATERFORD

20197

40671 Hannah Dr 1 pm to 3:30 pm $999,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

DUMFRIES

22025

3806 Dalebrook Dr 1 pm to 4 pm $429,900

22026

16543 Telescope Lane Noon to 3 pm $431,029

GAINESVILLE

20155

5734 Yewing Way 1 pm to 4 pm $829,999

14020 Breeders Cup Dr. 1:30 pm to 4 pm $589,000

14214 Haro Trl #b100 1 pm to 3 pm $350,000

8233 Arrowleaf Turn Noon to 4:30 pm $1,345,000

13625 Pelham Crossover Lane 1 pm to 4 pm $540,000

7180 Little Thames Dr 2 pm to 4 pm $269,900

HAYMARKET

20169

5354 Yorktown Run Ct 2 pm to 4 pm $629,900

14150 Harclief Ct 1 pm to 3 pm $769,000

6653 Bartrams Forest Lane 1 pm to 4 pm $524,900

15980 Greymill Manor Dr 1 pm to 4 pm $397,000

MANASSAS

20109

7509 Remington Rd Noon to 3 pm $279,900

7810 Gateshead Lane 1 pm to 4 pm $271,000

20110

9962 Leander Lane Noon to 3 pm $367,000

9310 West St 1 pm to 4 pm $450,000

8430 Willow Glen Ct Noon to 3 pm $294,900

10326 Lee Manor Dr Noon to 3 pm $414,900

8756 Cather Ave 1 pm to 3 pm $345,000

20112

7794 Fern Oak Ct 1 pm to 3 pm $504,900

7982 Counselor Rd 1 pm to 3 pm $449,900

8555 Saltlick Ter 1 pm to 4 pm $545,000

11210 Stonebrook Dr 1 pm to 3 pm $524,999

MANASSAS PARK

20111

183 Scott Dr 1 pm to 4 pm $289,900

TRIANGLE

22172

3201 Riverview Dr Noon to 4 pm $419,900

3321 Lady Catherine Cir 1 pm to 4 pm $455,000

WOODBRIDGE

22191

16633 Danridge Manor Dr 1 pm to 4 pm $424,900

13913 Hollow Wind Way #201 1 pm to 4 pm $319,900

16585 Space More Cir Noon to 2 pm $640,000

16702 Shackleford Way 1 pm to 4 pm $424,999

22192

2909 Marsala Ct 1 pm to 4 pm $285,000

11801 Troika Ct 1 pm to 4 pm $515,000

11561 Bertram St 1 pm to 4 pm $319,900

22193

14863 Buttonwood Court 1 pm to 3:30 pm $426,492

14863 Buttonwood Ct 1 pm to 3:30 pm $426,492

6140 Andrus Dr 1 pm to 3 pm $725,000

5251 Quebec Pl 1 pm to 4 pm $479,900

4053 Croaker Lane 1 pm to 4 pm $419,000

4309 Hemingway Dr 1 pm to 4 pm $299,000

15401 Weldin Dr 1 pm to 4 pm $474,900

6179 Preston Ct Noon to 3 pm $375,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

115 Jennifer Lane 11 am to 2 pm $399,000

20 Regency Dr 2 pm to 4 pm $329,000

107 Camp Geary Lane 1 pm to 4 pm $574,990

109 Camp Geary Lane 1 pm to 4 pm $599,990

105 Pilgrim Cv 1 pm to 3 pm $284,900

146 Olympic Dr 2 pm to 4 pm $362,900

22556

23 Crawford Lane Noon to 2 pm $449,900