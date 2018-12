Here’s a list of open houses taking place Dec. 8-9 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $825,000

549 Coover Rd 11 am to 2 pm $685,000

909 Mastline Dr 1 pm to 1:30 pm $409,900

909 Mastline Dr 1 pm to 1:30 pm $409,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $449,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

508 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $459,900

702 Drake Way 1 pm to 3 pm $625,000

21403

8 Somerset Court 1 pm to 3 pm $599,900

6 Edgewood Green Ct Noon to 2 pm $292,000

70 Silopanna Rd 11 am to 1 pm $329,900

8 Somerset Ct 1 pm to 3 pm $599,900

1320 Bay Ridge Avenue 2 pm to 4 pm $424,990

304 Hilltop Lane Noon to 2 pm $224,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

1 Enclave Ct Noon to 5 pm $692,545

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $455,000

7014 Channel Village Ct #202 1 pm to 4 pm $455,000

21409

603 Yawl Ct 11 am to 1 pm $669,900

927 Marine Dr Noon to 2 pm $368,000

927 Marine Dr Noon to 2 pm $368,000

1152 Skyway Dr Noon to 2 pm $459,000

1152 Skyway Dr Noon to 2 pm $459,000

ARNOLD

21012

1204 Summerwood Court 1 pm to 3 pm $274,900

1204 Summerwood Ct 1 pm to 3 pm $274,900

457 Cedar Haven Rd 2 pm to 4 pm $799,900

1011 Magothy Avenue 1 pm to 3 pm $1,095,000

61 Church Rd Noon to 2 pm $419,900

1278 Doubleday Dr Noon to 2 pm $399,999

1238 Hickory Hills Cir Noon to 5 pm $499,990

84 Shadbush Way Noon to 5 pm $513,674

115 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $565,990

119 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $570,990

121 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1220 Hickory Hill Cir Noon to 5 pm $399,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $586,990

1426 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $584,990

CROFTON

21114

2552 Log Mill Ct #4 11 am to 1 pm $283,000

2701 Bains Ct 1 pm to 3 pm $535,000

2067 Pawlet Dr Noon to 2 pm $255,000

1662 Wilkshire Dr 2 pm to 4 pm $254,990

1630 Dryden Way 2 pm to 4 pm $229,900

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $454,990

1304 Foggy Turn #14 Noon to 5 pm $379,990

1304 Foggy Turn #13 Noon to 5 pm $339,990

CROWNSVILLE

21032

1218 Severnview Drive 11 am to 1 pm $795,000

DAVIDSONVILLE

21035

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $899,000

EDGEWATER

21037

111 Linden Ave 1 pm to 3 pm $499,900

3451 Larkington Dr 11 am to 2 pm $724,990

3433 Pocahontas Dr 11 am to 3 pm $899,990

327 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $440,990

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $386,990

331 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $408,990

308 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $404,990

310 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $381,990

312 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $385,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $406,990

314 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $429,990

323 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $426,990

3449 Larkington Dr 11 am to 1 pm $1,149,990

3449 Larkington Dr 11 am to 1 pm $1,149,990

GAMBRILLS

21054

1772 Holladay Park Road Noon to 4 pm $774,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $899,900

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $899,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

GLEN BURNIE

21060

14 Inglenook Court 1 pm to 3 pm $519,900

542 White Oak Dr 11 am to 5 pm $289,990

21061

8102 Phirne Road E Noon to 2 pm $299,900

8102 Phirne Rd E Noon to 2 pm $299,900

HANOVER

21076

7015 Starwort Way 1 pm to 3 pm $339,900

7248 Wright Rd 1 pm to 4 pm $475,990

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $575,000

LAUREL

20723

8505 Young Rivers Ct 1 pm to 3 pm $434,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

407 Kingwood Rd 11 am to 1 pm $449,990

MILLERSVILLE

21108

108 Melchior Rd 1 pm to 3 pm $875,000

28 Larbo Rd 1 pm to 3 pm $389,900

411 Francis Ct 11 am to 5 pm $539,990

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $624,990

808 Patuxent Run Cir 2 pm to 4 pm $364,500

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

3012 Turnstile Lane Noon to 5 pm $574,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

3030 Turnstile Lane Noon to 5 pm $549,990

1494 Catbriar Way Noon to 5 pm $614,990

2609 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $634,990

2613 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,990

2621 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $689,990

2716 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $589,900

1622 Wild Mustard Way Noon to 5 pm $604,900

2607 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $745,325

1525 Spikerush Dr Noon to 5 pm $529,900

2726 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $764,998

1523 Spikerush Dr Noon to 5 pm $529,900

1506 Spikerush Dr Noon to 5 pm $579,900

PASADENA

21122

108 Dark Sky Crossing 11 am to 1 pm $359,900

8100 Pinehurst Harbour Way Noon to 2 pm $1,688,000

52 Johnson Rd Noon to 2:15 pm $859,755

7931 Elizabeth Rd 1 pm to 3 pm $325,000

7927 Meridian Dr 11 am to 3 pm $514,449

8207 Black Diamond Ct 1 pm to 3 pm $455,000

SEVERN

21144

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

1006 Cortana Ct Noon to 5 pm $541,990

SEVERNA PARK

21146

509 Owens Way 10 am to Noon $459,999

221 Cheshire Road 1 pm to 3 pm $569,000

504 Pinefield Drive 1 pm to 3 pm $749,990

504 Pinefield Dr 1 pm to 3 pm $749,990

221 Cheshire Rd 1 pm to 3 pm $569,000

SHADY SIDE

20764

4904 Aspen Street 2 pm to 4 pm $363,900

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

923 Oyster Bay Pl #302 11 am to 2 pm $339,900

DUNKIRK

20754

12034 Steven Lane 1 pm to 3 pm $710,000

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $729,900

HUNTINGTOWN

20639

55 Northwest Dr 11 am to 1 pm $394,900

765 Monarch Lane 11 am to 1 pm $445,000

LUSBY

20657

2240 Park Chesapeake Dr Noon to 2 pm $619,900

SOLOMONS

20688

14314 Sedwick Ave 2 pm to 4 pm $2,350

ST. LEONARD

20685

5851 Valley Dr 1 pm to 4 pm $364,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14402 Quarry View Rd Noon to 3 pm $475,000

CHARLOTTE HALL

20622

15196 Smokehouse Row Lane Noon to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

7265 Filly Ct 8 am to 10:30 am $507,249

LA PLATA

20646

237 Buckeye Cir 11 am to 1 pm $284,900

WALDORF

20601

2953 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $338,070

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

9735 Orkney Pl 1 pm to 3:30 pm $299,990

9751 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $325,175

2616 Stanford Pl 1 pm to 3 pm $240,000

20602

3525 Smoke Tree Ct 1 pm to 3 pm $289,900

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

WHITE PLAINS

20695

3317 Baron St Noon to 3 pm $446,900

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $354,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $359,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $344,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $339,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $349,990

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $448,891

FREDERICK

21701

404 Second St W 1 pm to 4 pm $699,999

404 Second St W 1 pm to 4 pm $699,999

21702

1030 Storrington Dr Noon to 1:30 pm $399,900

6303 Winpenny Dr 10 am to Noon $649,900

203 Lake Coventry Dr 2 pm to 4 pm $399,900

21703

7020 Allington Manor Cir E 1 pm to 3 pm $415,000

6548 Alan Linton Blvd 1 pm to 4 pm $545,990

6524 Wild Plum Dr Noon to 4 pm $501,497

4 Red Maple Dr Noon to 4 pm $474,900

1 Red Maple Dr Noon to 4 pm $489,990

MIDDLETOWN

21769

18 Tobias Run 11 am to 2 pm $524,900

MONROVIA

21770

Tinder Box Way- Bonnington Noon to 4 pm $531,990

11031 Hazelnut Lane 11 am to 5 pm $490,990

4628 Monrovia Blvd 11 am to 5 pm $444,990

MOUNT AIRY

21771

5362 Saber Dr 1 pm to 3 pm $398,900

409 Bridlewreath Way 3 pm to 5 pm $535,000

NEW MARKET

21774

9615 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $589,000

6655 Long Beach Ct Noon to 2 pm $375,000

5825 Pecking Stone St Noon to 4 pm $347,490

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13828 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $979,990

13828 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,079,990

13804 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,049,990

6215 Bridget Way Noon to 5 pm $949,990

12545 Vincents Way Noon to 5 pm $874,990

6214 Northrop Way Noon to 5 pm $973,413

13882 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,199,990

13822 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,134,990

COLUMBIA

21044

10830 Braeburn Rd 1 pm to 3 pm $799,999

21045

8648 Worn Mountain Way 1 pm to 3 pm $425,000

21046

9605 Lambeth Ct Noon to 2 pm $269,900

ELKRIDGE

21075

6218 Summer Home Ter 2 pm to 4 pm $575,000

6364 Arbor Way 1 pm to 3 pm $352,900

ELLICOTT CITY

21042

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

10520 Resort Road #110 Noon to 4 pm $352,410

3319 Morton Lane Noon to 5 pm $874,990

9672 Oak Hill Dr Noon to 1:30 pm $489,900

21043

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

6023 Hidden Mdw Noon to 5 pm $499,990

6007 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $474,990

4930 Lee Farm Ct #99 10 am to Noon $334,800

875 Oella Ave 1 pm to 3 pm $329,900

9819 Soapstone Trl #02 11:30 am to 4:30 pm $779,990

6003 Prairie Landing Way Noon to 5 pm $483,990

FULTON

20759

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8212 Gunnar Dr Noon to 5 pm $904,990

11064 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

8204 Gunnar Dr Noon to 5 pm $869,990

8215 South Maple Lawn Blvd Noon to 5 pm $884,990

8212 Gunnar Dr Noon to 5 pm $904,990

8211 Gunnar Dr Noon to 5 pm $949,990

11064 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

8204 Gunnar Dr Noon to 5 pm $869,990

HIGHLAND

20777

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $999,990

12406 All Daughters Lane 1 pm to 3 pm $999,990

WOODSTOCK

21163

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

10542 My Girl Pl Noon to 5 pm $529,990

10529 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,575,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,999,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,575,000

BROOKEVILLE

20833

21325 Ridgecroft Drive 1 pm to 3 pm $719,990

21325 Ridgecroft Dr 1 pm to 3 pm $719,990

BURTONSVILLE

20866

14806 Saddle Creek Dr 11 am to 5 pm $539,990

CABIN JOHN

20818

8025 Riverside Ave 2 pm to 5 pm $1,595,000

CHEVY CHASE

20815

3523 Hamlet Pl #501 2 pm to 4 pm $765,000

2600 Spencer Rd 1 pm to 4 pm $574,500

CLARKSBURG

20871

23500 Overlook Park Dr Noon to 4 pm $449,900

11870 Snowden Farm Pkwy 11 am to 4 pm $569,900

13767 Dovekie Ave Noon to 5 pm $459,850

13014 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $519,673

13763 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $389,850

13066 Ebenezer Chapel Dr 11 am to 4 pm $474,865

21920 Broadway Ave Noon to 5 pm $655,000

22005 Moorhen St Noon to 5 pm $499,000

21907 Fulmer Ave Noon to 5 pm $599,000

21909 Fulmer Ave Noon to 5 pm $575,000

104 Limpkin Ave Noon to 5 pm $535,000

13802 Dovekie Ave Noon to 5 pm $668,800

DAMASCUS

20872

27512 Mt Radnor Dr 1 pm to 3 pm $369,900

GAITHERSBURG

20877

627 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $415,000

20879

419 Christopher Avenue 1 pm to 3 pm $185,000

419 Christopher Ave #133 1 pm to 3 pm $185,000

49 Windbrooke Cir 1 pm to 4 pm $189,999

GERMANTOWN

20874

18607 Little Star Lane 11 am to 2 pm $393,000

HYATTSVILLE

20781

5725 Lustine St 11 am to 2 pm $405,000

5725 Lustine St 11 am to 2 pm $405,000

KENSINGTON

20895

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

OLNEY

20832

18005 Golden Spring Ct #225 1 pm to 3 pm $289,000

ROCKVILLE

20855

7213 Osprey Dr 1 pm to 4 pm $674,900

SILVER SPRING

20901

701 Dennis Ave 1 pm to 4 pm $730,000

20902

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 3 pm $409,900

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 3 pm $409,900

20904

108 Lillian Lane 1 pm to 3 pm $499,000

20906

1302 Autumn Brook Ave 1 pm to 4 pm $474,500

20910

1951 Seminary Rd 2 pm to 4 pm $574,900

1951 Seminary Rd 2 pm to 4 pm $574,900

PRINCE GEORGE’S COUNTY

BOWIE

20715

13459 Yorktown Dr 11 am to 1 pm $419,888

GREENBELT

20770

8104 Miner St #600c Noon to 3 pm $379,990

LANDOVER

20785

6900 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $418,500

LANHAM

20706

10004 Aerospace Rd #111c Noon to 3 pm $379,990

10117 Dorsey Lane #201f Noon to 3 pm $344,885

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SUITLAND

20746

2312 Ewing Ave #9 10 am to 4 pm $1,385

UPPER MARLBORO

20772

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $504,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

9703 Tealbriar Dr #269 11 am to 6 pm $304,990

5801 Kaveh Ct 1 pm to 3 pm $515,000

16334 Brooktrail Ct Noon to 4 pm $265,000

3848 Pentland Hills Rd 1 pm to 4 pm $375,990

10705 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $457,990

15120 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $377,990

15127 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $396,990

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $400,335

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $409,860

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

20774

10100 Idaho Pl 3 pm to 5 pm $529,500

ST. MARY’S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

LEONARDTOWN

20650

21290 Hunting Ct Noon to 3 pm $559,900

LEXINGTON PARK

20653

46350 Creeping Primrose Lane #a 1 pm to 4 pm $189,500

46315 Creeping Primrose Lane #a 1 pm to 4 pm $186,500

LOVEVILLE

20656

40470 Frederick Lane Noon to 2 pm $259,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1914 Sleepy Hollow Lane 1 pm to 3 pm $639,900

5 Park Place 1:30 pm to 3:30 pm $579,000

1914 Sleepy Hollow Lane 1 pm to 3 pm $639,900

5 Park Pl #306 1:30 pm to 3:30 pm $579,000

23 Thompson Street 1 pm to 3 pm $1,149,500

120 Spring Place Way 1:30 pm to 3:30 pm $390,000

179 Duke Of Gloucester St 11 am to 2 pm $1,695,000

502a Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $900,000

1620 Belle Dr 1 pm to 3 pm $449,900

21403

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $999,999

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $999,999

21409

1496 S Amberwood Drive 10 am to Noon $359,900

2109 Harbor Dr 11 am to 1 pm $990,000

2009 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $649,900

ARNOLD

21012

162a Severn Way 1 pm to 2 pm $1,850

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROWNSVILLE

21032

836 Valentine Vw 1 pm to 3 pm $539,900

DAVIDSONVILLE

21035

683 Discovery Ct 1 pm to 3 pm $799,900

3202 Homewood Rd Noon to 2 pm $679,000

3202 Homewood Road Noon to 2 pm $679,000

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $360,000

DEALE

20751

5931 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $449,900

EDGEWATER

21037

3726 6th Ave 1 pm to 4 pm $499,900

821 Hillside Ave 11 am to 1 pm $450,000

GLEN BURNIE

21060

206 Water Fountain Court Noon to 2 pm $169,900

106 Inglewood Dr 2 pm to 4 pm $265,000

HANOVER

21076

6001 Florey Rd 1 pm to 3 pm $474,900

LAUREL

20708

8329 Snowden Oaks Pl 2 pm to 4 pm $259,999

20723

9318 Rock Ripple Lane 1 pm to 3 pm $429,900

8729 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $509,000

20724

3225 Orient Fishtail Rd Noon to 2 pm $350,000

ODENTON

21113

3072 Woodchuck Way Noon to 2 pm $424,000

PASADENA

21122

245 South Carolina Avenue 1 pm to 3 pm $339,900

237 Carvel Rd 1 pm to 3 pm $350,000

8385 Oak Hollow Dr Noon to 2 pm $475,000

901 Spry Harbour Noon to 2 pm $239,999

RIVA

21140

222 Park Rd 11 am to 1 pm $575,000

SEVERNA PARK

21146

204 Benfield Rd 1 pm to 3 pm $525,000

204 Benfield Road 1 pm to 3 pm $525,000

23 Belleview Dr 1 pm to 3 pm $849,900

SHADY SIDE

20764

4921 Thomas Drive 1 pm to 3 pm $849,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8092 Windward Key Dr 1 pm to 3 pm $454,900

DUNKIRK

20754

3180 Lacrosse Ct 2 pm to 4 pm $650,000

HUNTINGTOWN

20639

4428 Foxfire Lane Noon to 2 pm $343,000

4342 Barberry Dr 10 am to 1 pm $599,900

LUSBY

20657

843 Golden West Way 1 pm to 3 pm $215,900

PRINCE FREDERICK

20678

455 Bradbury Lane 10 am to 1 pm $444,900

2470 Wood Acres Ct 1 pm to 4 pm $399,900

SOLOMONS

20688

603 Runabout Loop #603 1 pm to 4 pm $389,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1012 Strausberg St Noon to 2 pm $439,990

PORT TOBACCO

20677

8790 Poorhouse Rd 1 pm to 3 pm $395,000

WALDORF

20601

12307 Burning Oak Ct 1:30 pm to 4 pm $375,000

5460 Ingersoll Pl 11 am to 2 pm $459,900

9717 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $338,990

20602

4260 Queen Ct Noon to 3 pm $189,900

20603

10626 Ashford Cir Noon to 3 pm $348,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

602 H St 1 pm to 3 pm $289,900

FREDERICK

21701

2618 N Everly Dr #6 55 Noon to 3 pm $234,900

21702

5245 Shookstown Rd 1 pm to 3 pm $559,900

JEFFERSON

21755

3552 Sigler Rd 1 pm to 3 pm $414,900

MIDDLETOWN

21769

610 Glenbrook Dr 1 pm to 3 pm $549,900

124 Main St Noon to 3 pm $399,995

MOUNT AIRY

21771

4900 Marianne Dr 1 pm to 4 pm $529,900

5300 Fleming Rd 1 pm to 3 pm $425,000

NEW MARKET

21774

6574 Hemlock Point Rd 2 pm to 3 pm $315,000

11225 Country Club Rd 2 pm to 3:30 pm $450,000

11320 Country Club Rd Noon to 1:30 pm $500,000

THURMONT

21788

1 Vista Ave 1 pm to 3 pm $240,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Dr 1 pm to 4 pm $769,999

11821 Tall Timber Dr 1 pm to 3 pm $834,900

COLUMBIA

21045

7018 Dasher Farm Ct 1 pm to 3 pm $349,900

6291 Leafy Screen 11 am to 1 pm $400,000

6819 Grimes Golden Ct 1 pm to 3 pm $465,000

ELKRIDGE

21075

7766 Dagny Way 1 pm to 4 pm $418,990

ELLICOTT CITY

21042

2405 Mount Hebron Dr 1 pm to 3 pm $449,000

8910 Frederick Rd 2 pm to 4 pm $289,000

8910 Frederick Rd 2 pm to 4 pm $289,000

8920 Frederick Rd 2 pm to 4 pm $299,000

10189 Maxine St 1 pm to 3 pm $730,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

12749 Maryvale Ct 1 pm to 3 pm $950,000

21043

8326 Chestnut Farm Lane 1 pm to 3 pm $559,000

FULTON

20759

11321 Liberty St 1 pm to 3 pm $875,000

JESSUP

20794

7404 Acorn Grove Way 2 pm to 4 pm $529,000

WOODSTOCK

21163

11029 Doxberry Cir #12 1 pm to 3 pm $479,990

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17728 Striley Dr 1 pm to 3 pm $599,000

BETHESDA

20814

8002 Overhill Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

8031 Park Lane 2 pm to 4 pm $1,525,000

7710 Woodmont Ave #613 2 pm to 4 pm $998,500

4400 West Virginia Ave 1 pm to 4 pm $1,799,000

20816

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

6604 Rivercrest Ct 1 pm to 3 pm $1,250,000

5316 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $2,125,000

5316 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $2,125,000

20817

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

6620 Elgin Lane 2 pm to 4 pm $2,549,900

8109 Lilly Stone Dr 2 pm to 4 pm $849,000

6210 Wedgewood Rd 1 pm to 3 pm $2,100,000

7920 Charleston Ct 1 pm to 3 pm $1,089,000

8226 Stone Trail Dr 1 pm to 3 pm $925,000

7920 Charleston Ct 1 pm to 3 pm $1,089,000

5624 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $925,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

6801 Capri Pl 2 pm to 4 pm $3,250,000

BOYDS

20841

12914 Ethel Rose Way 1 pm to 4 pm $370,000

14241 Kings Crossing Blvd #404 Noon to 2 pm $175,000

20601 Top Ridge Dr 1 pm to 4 pm $414,500

BURTONSVILLE

20866

3915 Chelsea Park Lane #5 1 pm to 4 pm $380,000

CHEVY CHASE

20815

139 Hesketh St 2 pm to 4 pm $1,750,000

4515 Willard Ave #2321s 2 pm to 4 pm $355,000

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,049,900

2327 Ashboro Dr 1 pm to 4 pm $949,000

7616 Lynn Dr 1 pm to 3 pm $875,000

4515 Willard Ave #1110s 1 pm to 4 pm $649,000

4515 Willard Ave #1110s 1 pm to 4 pm $649,000

7300 Rollingwood Dr 1 pm to 4 pm $1,049,900

CLARKSBURG

20871

25729 Burnt Hill Rd 1 pm to 4 pm $399,990

DERWOOD

20855

18001 Hollingsworth Dr 2 pm to 4 pm $675,000

GAITHERSBURG

20878

109 Canfield Hill Dr 1 pm to 4 pm $725,000

17824 Stoneridge Dr 1 pm to 3 pm $639,000

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $664,900

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

714 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $664,900

957 Main St 1 pm to 4 pm $619,900

13200 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $635,000

11409 Saddleview Pl 2 pm to 4 pm $599,900

13200 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $635,000

20879

9128 Bramble Bush Ct 1 pm to 3 pm $260,000

20882

24122 Welsh Rd 2 pm to 4 pm $450,000

GERMANTOWN

20874

20623 Shadyside Way #b 2 pm to 4 pm $225,000

20876

12700 Found Stone Rd #304 1:30 pm to 4 pm $244,500

KENSINGTON

20895

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

4610 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,435,000

LAYTONSVILLE

20882

8614 Augusta Farm Lane 1 pm to 4 pm $899,500

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #703 1 pm to 4 pm $875,000

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $605,000

POTOMAC

20854

11014 South Glen Rd 1 pm to 4 pm $1,475,000

12200 Drews Ct 2 pm to 4 pm $1,299,000

11001 Riverwood Dr 2 pm to 4 pm $2,249,999

11106 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,985,000

7811 Gate Post Way 2 pm to 4 pm $1,268,000

8421 Kingsgate Road 1 pm to 4 pm $1,049,000

11533 Twining Lane 1 pm to 3 pm $1,379,000

11305 Colebrook Ter 2 pm to 4 pm $895,000

8008 Cobble Creek Cir 1 pm to 3 pm $1,250,000

10261 Gainsborough Rd 2 pm to 4 pm $865,000

8613 Fox Run 2 pm to 4 pm $749,000

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,778,000

12213 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,399,000

11533 Twining Lane 1 pm to 3 pm $1,379,000

ROCKVILLE

20850

10644 Sawdust Circle 2 pm to 4 pm $449,000

10644 Sawdust Cir 2 pm to 4 pm $449,000

326 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $975,000

20852

1429 Templeton Pl Noon to 2 pm $559,950

10927 Wickshire Way #k-3 1 pm to 4 pm $569,000

10500 Rockville Pike #108 2 pm to 4 pm $190,000

10500 Rockville Pike #108 2 pm to 4 pm $190,000

11710 Old Georgetown Rd #317 1 pm to 3 pm $547,000

20853

3810 Terrawood Ct 1 pm to 3 pm $789,000

15440 Narcissus Way 1 pm to 3 pm $619,900

SILVER SPRING

20901

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $410,000

20903

9800 Dilston Road 1 pm to 4 pm $375,000

9800 Dilston Rd 1 pm to 4 pm $375,000

20904

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $348,900

3172 Fairland Rd 2 pm to 4 pm $699,900

14346 Cape May Rd 1:30 pm to 4 pm $348,900

12713 Eldrid Pl Noon to 1:45 pm $525,000

20906

13236 Moonlight Trail Dr 1 pm to 4 pm $785,000

20910

9506 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $549,900

60 Ellsworth Heights St 2 pm to 4 pm $879,900

TAKOMA PARK

20912

111 Lee Ave #403 Noon to 3 pm $203,000

PRINCE GEORGE’S COUNTY

ADELPHI

20783

10106 Towhee Ave 1 pm to 3 pm $389,990

BOWIE

20715

3600 Mabank Lane 1 pm to 3 pm $309,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

6908 G St 1 pm to 4 pm $275,000

FORT WASHINGTON

20744

7801 Klovstad Dr 2 pm to 3 pm $380,000

11805 Hickory Dr 1 pm to 3 pm $339,900

11805 Hickory Dr 1 pm to 3 pm $339,900

OXON HILL

20745

714 Maury Ave 1 pm to 5 pm $282,170