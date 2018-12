Here’s a list of open houses taking place Dec. 8-9 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22202

1814 24th St S 2 pm to 4 pm $839,000

22203

3712 Pershing Dr N 1 pm to 3 pm $778,000

22209

1111 19th St N #1608 1 pm to 3 pm $4,150

ALEXANDRIA

22314

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

1232 Dartmouth Rd 2 pm to 4 pm $3,400

1600 Prince St #406 1 pm to 3 pm $365,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22309

8335 Mount Vernon Hwy 2 pm to 4 pm $1,050,000

CENTREVILLE

20120

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

CHANTILLY

20151

4942 Trail Vista Lane Noon to 4 pm $698,900

14568 Lake Vista Dr Noon to 4 pm $574,900

CLIFTON

20124

13312 Sturno Dr 1 pm to 4 pm $809,000

FAIRFAX

22030

3807 Hemlock Way 11:30 am to 2 pm $644,900

12782 Cruz Ct Noon to 4 pm $1,123,000

3975 Norton Pl 11:30 am to 4:30 pm $799,070

22031

9430 Silver King Ct #307 1 pm to 4 pm $449,900

22033

13115 Melville Lane 2 pm to 4 pm $499,900

FALLS CHURCH

22043

7015 Haycock Rd 1 pm to 4 pm $1,249,900

22046

2336 Oak St 1 pm to 4 pm $1,499,988

GREAT FALLS

22066

1 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,549,000

HERNDON

20170

637 Herndon Park Way #- 11 am to 6 pm $656,625

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

0 Herndon Pkwy #n/A 11 am to 6 pm $519,990

20171

13364 Sherwood Park Lane 11:30 am to 4:30 pm $668,672

13417 Launders St #26 11:30 am to 4:30 pm $637,127

LORTON

22079

9507 Peniwill Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

7500 Billsam Ct 1 pm to 3 pm $405,000

MCLEAN

22102

1581 Spring Gate Dr #5203 12:30 pm to 2 pm $2,050

OAKTON

22124

10204 Bushman Dr #323 1 pm to 3 pm $274,900

RESTON

20190

12094 Kinsley Pl 2 pm to 4 pm $850,000

SPRINGFIELD

22151

7017 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $995,000

22153

8069 Powderbrook Lane 1 pm to 4 pm $425,900

7501 Reservation Dr Noon to 4 pm $649,900

VIENNA

22180

149 Center St S Noon to 5 pm $997,880

103 Locust St SW Noon to 5 pm $955,455

145 Center St S Noon to 5 pm $954,350

22181

2734 Glengyle Dr #4 Noon to 3 pm $349,950

22182

9915 Meadowlark Rd 1 pm to 4 pm $899,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

24074 Mill Wheel Pl 1 pm to 4 pm $714,999

25461 Tomey Ct 1 pm to 4 pm $630,000

23921 Tenbury Wells Pl Noon to 4 pm $769,999

ASHBURN

20147

20576 Snowshoe Sq #302 10 am to 12:30 pm $274,000

20148

22570 Windsor Locks Sq #8 11:30 am to 4:30 pm $575,652

22586 Windsor Locks Sq #1 11:30 am to 4:30 pm $649,595

HAMILTON

20158

17339 Westham Estates Ct 11 am to 5 pm $799,900

LEESBURG

20175

18733 Grove Church Ct Noon to 3 pm $1,199,000

20176

66 Plaza St NE #115 10 am to 6 pm $195,500

LOVETTSVILLE

20180

0 Corriedale Pl 11 am to 6 pm $414,990

STERLING

20164

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

900 Windsor Ct 3 pm to 4:30 pm $1,750

20165

46580 Drysdale Ter #202 Noon to 2 pm $257,000

20166

24473 Juniper Wood Ter 1 pm to 4 pm $399,990

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9630 Bedder Stone Pl 1 pm to 5 pm $314,000

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $509,999

DUMFRIES

22025

4491 Southwood Pl 1 pm to 4 pm $459,900

22026

17369 Redshank Rd 11:30 am to 4:30 pm $529,214

GAINESVILLE

20155

13802 Litespeed Way 11 am to 6 pm $429,990

6912 Birkenhead Pl 1 pm to 4 pm $425,000

6 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $569,000

7994 Turtle Creek Cir Noon to 4 pm $576,000

HAYMARKET

20169

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $764,990

6879 Bryson Cir Noon to 4 pm $529,999

MANASSAS

20109

7810 Gateshead Lane 1 pm to 4 pm $268,900

20110

0 Ames Dr #0 11 am to 6 pm $331,490

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $564,990

8267 Highland St Noon to 2 pm $345,000

20111

7442 Riding Meadow Way 1 pm to 4 pm $324,900

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $679,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $759,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

MANASSAS PARK

20111

159 Old Centreville Rd 1 pm to 3 pm $298,000

TRIANGLE

22172

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $514,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

16728 Shackleford Way Noon to 4 pm $434,999

2179 Wessex Court 1 pm to 3 pm $359,000

16533 Boatswain Cir 11 am to 3 pm $569,895

22192

12165 Eddystone Ct 1 pm to 3 pm $534,900

22193

6120 Lost Colony Dr Noon to 3 pm $524,947

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

0 Apricot St 11 am to 6 pm $417,990

22556

23 Crawford Lane 2 pm to 4 pm $439,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1723 Barton St N 2 pm to 4 pm $2,225,000

2100 Lee Hwy #220 Noon to 2 pm $330,000

1931 Cleveland St N #409 2 pm to 4 pm $317,000

22203

510 Frederick St N 1 pm to 3 pm $689,000

22204

5041 7th Rd S #102 Noon to 3 pm $285,000

22205

6713 19th St N 1 pm to 3 pm $1,650,000

5718 4th St N Noon to 2 pm $1,200,000

22206

2606f Arlington Mill Dr #f 1 pm to 4 pm $385,000

22207

4525 35th St N 2 pm to 4 pm $1,649,000

1847 Columbus St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

4018 Woodstock St N 2 pm to 4 pm $1,015,000

4515 39th St N 1 pm to 4 pm $1,176,000

1956 Vermont St N 1 pm to 3 pm $1,485,000

4726 16th Rd N Noon to 2 pm $779,000

4834 24th Rd N 2 pm to 4 pm $885,000

3411 Woodrow St 2 pm to 4 pm $2,949,999

5608 33rd St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

22209

1111 Arlington Blvd #806 1 pm to 4 pm $210,000

22213

3431 Powhatan St N 2 pm to 4 pm $1,549,900

ALEXANDRIA

22301

222 Monroe Ave E 1 pm to 3 pm $695,900

22304

5236 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $633,000

5248 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $729,000

1591 Chapel Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

22314

215 Oronoco Street 2 pm to 4 pm $799,900

148 Union St 1 pm to 3 pm $820,000

512 Pendleton St 2 pm to 4 pm $1,997,900

727 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,250,000

635 First St #203 2 pm to 4 pm $879,900

1870 Carpenter Rd 1 pm to 4 pm $1,015,000

519 S Royal St 2 pm to 4 pm $724,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #704 1 pm to 4 pm $529,000

5901 Mount Eagle Dr #818 1 pm to 3 pm $529,900

22306

7588 Great Swan Ct 1 pm to 3 pm $415,000

22307

6012 Grove Dr 1 pm to 4 pm $1,360,000

22308

2207 Wakefield St 2 pm to 4 pm $674,999

8904 Stratford Lane 2 pm to 4 pm $725,000

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

3740 Shannons Green Way 1 pm to 4 pm $419,000

9350 Mount Vernon Cir 2 pm to 4 pm $799,000

22310

6606 Schurtz St 1 pm to 4 pm $850,000

22312

4412 Rynex Dr 11:30 am to 3 pm $874,900

22315

7218 Lensfield Ct 2 pm to 4 pm $461,900

ANNANDALE

22003

7406 Valleycrest Blvd 2 pm to 4 pm $685,000

BURKE

22015

10205 Quiet Pond Ter 1 pm to 4 pm $394,900

5837 Cove Landing Rd #301 1 pm to 4 pm $269,950

9505 Scorpio Lane 1 pm to 4 pm $569,000

CHANTILLY

20151

13606 Post Oak Ct 2 pm to 4 pm $728,000

20152

27744 Paddock Trail Pl 2 pm to 4 pm $1,174,900

CLIFTON

20124

13110 Cedar Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,444,444

5694 Colchester Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

11901 Henderson Ct 1 pm to 4 pm $799,900

DUNN LORING

22027

2231 Sandburg St 3 pm to 5 pm $1,599,000

7955 Blitz Ct 1 pm to 3 pm $1,075,000

FAIRFAX

22030

12262 Water Elm Lane N 1 pm to 4 pm $599,900

10503 Taba Cove Court 1 pm to 3 pm $978,900

12804 Owens Glen Dr 1 pm to 1 pm $799,000

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,275,000

12241 Stockton Tees Lane 1 pm to 3 pm $562,000

22031

3911 Laro Ct 1 pm to 4 pm $849,000

FAIRFAX STATION

22039

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $1,500,000

6910 Winners Circle 1 pm to 4 pm $749,000

8114 Glenhurst Dr 2:30 pm to 4:30 pm $768,000

9405 Braymore Cir 1 pm to 3 pm $814,900

FALLS CHURCH

22042

3132 Cofer Rd 2 pm to 4 pm $515,000

22043

1916 Storm Dr 2 pm to 4 pm $1,400,000

7214 Hickory Street 1:30 pm to 3:30 pm $897,900

22046

2708 Welcome Dr 2 pm to 4 pm $799,000

2509 Fowler St 2 pm to 4 pm $1,499,000

206 Marshall St 2 pm to 4 pm $1,399,000

GREAT FALLS

22066

11365 Seneca Knoll Drive 1 pm to 4 pm $1,595,000

10835 Monticello Dr Noon to 3 pm $620,000

511 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $2,699,000

1028 Riva Ridge Dr Noon to 3 pm $999,000

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,495,000

1098 Mill Field Ct 1 pm to 4 pm $1,475,000

HERNDON

20170

894 Station St 2 pm to 4 pm $1,099,000

852 3rd St 1 pm to 3 pm $824,997

12837 Fantasia Dr 1 pm to 4 pm $450,000

MCLEAN

22101

1528 Dahlia Ct 2 pm to 4 pm $1,970,000

1458 Waggaman Cir 2:15 pm to 4:15 pm $2,250,000

1450 Emerson Ave #106 2 pm to 4 pm $847,500

6916 Mclean Park Manor Ct 1 pm to 3 pm $795,500

1235 Providence Ter 1 pm to 4 pm $2,199,000

6878 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

1215 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $875,000

1956 Rockingham St 1 pm to 4 pm $1,687,000

2043 Virginia Ave 2 pm to 4 pm $2,895,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $3,265,000

1453 Wasp Lane 1 pm to 4 pm $1,995,000

6514 Brawner St 2 pm to 4 pm $2,229,000

6639 Hawthorne St 1 pm to 4 pm $1,495,000

22102

8119 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $4,095,000

7629 Huntmaster Lane 2 pm to 4 pm $1,125,000

1206 Stable Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

1355 Lancia Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

8415 Brook Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

OAK HILL

20171

12481 Manderley Way 1 pm to 4 pm $1,015,000

OAKTON

22124

10194 Oakton Terrace Rd 1 pm to 4 pm $245,000

11307 Walnut Creek Ct Noon to 2 pm $1,299,000

11306 Vale Rd 1 pm to 3 pm $1,000,000

11014 Sweetmeadow Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

12012 Vale Rd Noon to 3:30 pm $659,900

2903 Elmtop Ct 1 pm to 4 pm $699,900

RESTON

20190

12074 Kinsley Pl 1 pm to 4 pm $874,990

1970 Crescent Park Dr #19a 1 pm to 3 pm $439,900

20191

1942 Lakeport Way 2 pm to 4 pm $635,000

20194

12044 Lake Newport Rd 1 pm to 4 pm $719,900

SPRINGFIELD

22150

6912 Ben Franklin Rd 1 pm to 4 pm $599,000

22152

7807 Hooes Road Noon to 3 pm $629,000

6107 Dominican Dr 2 pm to 4 pm $589,900

22153

9125 Donna Dean Dr 1 pm to 3 pm $629,900

VIENNA

22180

9222 Brian Dr 2 pm to 4 pm $1,898,000

906 Kramer Ct SE 2 pm to 4 pm $1,678,000

827 Ninovan Rd SE 2 pm to 4 pm $1,499,750

109 Elm St SW 1 pm to 3 pm $1,424,900

1052 Ware St SW 2 pm to 4 pm $849,900

105 Saint Andrews Dr NE 1 pm to 4 pm $1,599,000

105 Elmar Dr SE 1 pm to 4 pm $1,539,000

403 Colin Lane NW 2 pm to 4 pm $1,499,950

1217 Kelley St SW 2 pm to 4 pm $1,438,000

22181

2547 Five Oaks Rd 2 pm to 4 pm $1,190,000

22182

9134 Ermantrude Ct 1 pm to 4 pm $949,900

9320 Old Courthouse Rd 2 pm to 4 pm $1,559,900

9631 Maymont Dr 2 pm to 4 pm $2,099,000

1838 Toyon Way 1 pm to 4 pm $1,338,000

FAUQUIER COUNTY

WARRENTON

20186

285 Gay Rd Noon to 2:30 pm $395,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

8875 Tenbury Ct 1 pm to 4 pm $525,000

8601 Changing Leaf Terrace 1 pm to 4 pm $599,995

DUMFRIES

22025

4703 Duncan Pl 1 pm to 4 pm $440,000

22026

17137 Sea Skiff Way 1 pm to 4 pm $559,900

GAINESVILLE

20155

7814 Waverley Mill Ct 1 pm to 3 pm $220,000

8769 Ellis Mill Dr 2 pm to 4 pm $575,000

14013 Albert Way 1 pm to 3 pm $499,900

13501 Brightview Way 1 pm to 4 pm $679,900

HAYMARKET

20169

5915 Tulloch Spring Ct 1 pm to 4 pm $619,500

15608 Ryder Cup Dr 1 pm to 3 pm $624,900

5985 Spout Spring Ct 1 pm to 3 pm $575,000

5354 Yorktown Run Ct 2 pm to 4 pm $629,900

15818 Stokes Lane 1 pm to 4 pm $474,990

MANASSAS

20109

8083 Lacy Dr #103 1 pm to 2 pm $1,400

20110

10311 Jayeselle Dr Noon to 3 pm $434,900

8568 Richmond Ave 1 pm to 4 pm $465,000

8219 Macbeth St 11 am to 3 pm $349,900

20112

5541 Hobsons Choice Loop 1 pm to 4 pm $475,000

MANASSAS PARK

20111

9208 Greenshire Dr 2 pm to 4 pm $425,000

NOKESVILLE

20181

12906 Free St 1 pm to 3 pm $275,000

14265 Bristow Rd 1 pm to 4 pm $819,000

WOODBRIDGE

22192

3624 Beaver Ford Rd 1 pm to 4 pm $510,312

22193

4309 Hemingway Dr 1 pm to 4 pm $299,000

14326 Ferndale Rd 1 pm to 3 pm $305,000

4507 Kaiser Ct 1 pm to 4 pm $349,900

15069 Greenmount Dr 11 am to 1 pm $444,900

15051 Barnes Meadows Ct 1 pm to 4 pm $564,900

4053 Croaker Lane 1 pm to 4 pm $419,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

73 Oak Dr 1 pm to 3 pm $190,000